las 13 mejores herramientas de comunicación digital para el lugar de trabajo en 2025

El problema no es que haya poca comunicación, sino que sea del tipo equivocado.

Los equipos remotos e híbridos están más conectados que nunca, pero los constantes mensajes, los canales dispersos y las reuniones interminables no significan que las personas estén alineadas. Solo significan que todos están agotados.

El verdadero reto no es mantenerse en contacto, sino mantenerse claro.

Sin las herramientas adecuadas, las actualizaciones se pierden, las decisiones se estancan y la colaboración se convierte en un caos.

En esta guía, exploraremos las diez mejores herramientas de comunicación digital creadas para equipos modernos, que admiten el trabajo asíncrono, agilizan las conversaciones y le ayudan a terminar más con menos interrupciones.

Elegir las herramientas de comunicación digital adecuadas puede mejorar la colaboración, la cooperación y la eficiencia de su organización. Estas son las funciones esenciales que debe tener en cuenta.

Comunicación en tiempo real: Busque herramientas de comunicación digital que incluyan mensajería instantánea y Busque herramientas de comunicación digital que incluyan mensajería instantánea y comunicación por vídeo asíncrona para permitir un contacto flexible entre los miembros del equipo

Gestión de tareas: Busque herramientas de comunicación digital con funciones que le permitan asignar tareas, crear plazos y realizar un seguimiento del progreso

Acceso móvil y de escritorio: Elija herramientas de comunicación digital que sean accesibles en todos los dispositivos para que los miembros del equipo puedan mantenerse conectados en la oficina o mientras se desplazan

Capacidades de integración: Seleccione una herramienta con tecnología de comunicación eficaz que se integre con todas las diferentes aplicaciones que utiliza su equipo, como las plataformas de gestión de proyectos

Seguridad y cumplimiento normativo: Opte por herramientas de comunicación digital que cuenten con medidas de seguridad eficaces, como el cifrado de datos y el cumplimiento normativo, para proteger la información confidencial

*interfaz fácil de usar: elija una herramienta de comunicación digital para su lugar de trabajo con un diseño intuitivo. Esto permite que los miembros del equipo se familiaricen fácilmente con el producto, lo que reduce el tiempo de formación y aumenta la eficiencia general

🎥 ¿Quiere que su equipo se comunique mejor y más rápido, independientemente de dónde se encuentren todos? El vídeo anterior le muestra siete apps, aplicaciones diseñadas precisamente para eso: funciones que ayudan a reducir el ruido, mantener el debate centrado y optimizar la forma en que las personas hacen uso compartido, tienen reuniones y colaboran.

📮 ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación para todo el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Colaboración y gestión de proyectos todo en unoTamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan una herramienta versátil para gestionar proyectos y comunicarse Chatear, documentos, pizarras, clips, tomador de notas con IA, gestión de tareas, colaboración en tiempo real Free Forever; personalización disponible para corporaciones Slack Mensajería en tiempo real y conversaciones en equipo Tamaño del equipo: ideal para equipos que buscan una plataforma de comunicación centrada en la mensajería Canales para temas, uso compartido de archivos, llamadas de voz/videollamada, integraciones de app y automatización del flujo de trabajo Gratis, gratuito/a; desde 8,75 $ al mes por usuario Microsoft Teams Videoconferencias e integración con Microsoft 365Tamaño del equipo: equipos que necesitan integración con Microsoft para chatear, vídeo y colaboración en documentos Integración perfecta con Microsoft 365, herramientas para reunión, uso compartido de archivos, conversaciones hilos Gratis, gratuito/a; desde 4 $ al mes por usuario Zoom Videoconferencias y seminarios web de alta calidad Tamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan comunicaciones por vídeo y seminarios web fiables Videollamadas, uso compartido de pantalla, salas de descanso, chat, integraciones con otras aplicaciones Gratis, gratuito/a; desde 15,99 $ al mes por usuario Google Entorno de Trabajo Productividad basada en la nube y colaboración en documentos Tamaño del equipo: ideal para equipos integrados en el ecosistema de Google Gmail, Documento, Drive, Reunión, Chatear, Calendario, colaboración en tiempo real, almacenamiento en la nube Empresa Starter: 8,40 $ al mes por usuario Chanty Chatear sencillo para equipos con gestión de tareas integrada Tamaño del equipo: equipos pequeños que necesitan una herramienta de comunicación sencilla con gestión de tareas Chatear en equipo, gestión de tareas, videollamadas/llamadas de audio, uso compartido de archivos, tablero Kanban Gratis, gratuito/a; desde 4 $ al mes por usuario Mattermost Comunicación autohospedada con herramientas centradas en los desarrolladores. Tamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan una comunicación segura y autohospedada Implementación autohospedada o en nube privada, mensajería cifrada, integraciones DevOps Free; desde 10 $ al mes por usuario Flock Mensajería rápida y colaboración ligera en equipo Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y medianos que necesitan una comunicación rápida y eficiente Chatear en equipo, uso compartido de archivos, videoconferencias, gestión de tareas, recordatorios Gratis, gratuito/a; desde 6 $ al mes por usuario Ryver Combina chatear, tareas y automatización del flujo de trabajo. Tamaño del equipo: equipos que necesitan chat y gestión de tareas en una sola plataforma Chatear en equipo, gestión de tareas, automatización del flujo de trabajo, uso compartido de archivos Desde 4 $ al mes por usuario Jira Gestión ágil de proyectos y seguimiento de incidencias Tamaño del equipo: Ideal para equipos de desarrollo de software ágil Seguimiento de problemas, gestión de proyectos, flujos de trabajo ágiles, integraciones con Slack, GitHub y mucho más Free; desde 8,60 $ al mes por usuario Dropbox Almacenamiento seguro de archivos y fácil uso compartido Tamaño del equipo: equipos que necesitan compartir archivos y gestionar versiones de forma segura Uso compartido de archivos, sincronización, historial de versiones de archivos, Dropbox Paper para la colaboración en documentos Desde 11,99 $ al mes Microsoft Office 365 Productividad empresarial con aplicaciones de oficina Tamaño del equipo: ideal para equipos que ya forman parte del ecosistema de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, correo electrónico, almacenamiento en la nube Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Con tantas herramientas disponibles, elegir la adecuada puede resultar difícil. Para ayudarle a decidir, hemos recopilado una lista de las mejores herramientas de comunicación para el lugar de trabajo remoto e híbrido.

clickUp (la mejor opción para la colaboración y la gestión de proyectos todo en uno)*

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, es una plataforma de productividad integral que centraliza el trabajo de su equipo y sirve como software de colaboración y gestión de proyectos. Incluye muchas funciones para satisfacer diversos requisitos de comunicación y organización.

Colabora al instante convirtiendo las conversaciones en tareas prácticas en ClickUp Chatear

ClickUp Chat lleva las conversaciones directamente a su flujo de trabajo, literalmente. En lugar de saltar entre una aplicación de mensajería y un gestor de tareas, los equipos pueden chatear, plan y actuar sin tener que cambiar de pestaña.

Puede ajustar canales basados en equipos o temas, enviar mensajes directos rápidos y convertir instantáneamente un mensaje en una tarea cuando sea necesario realizar un seguimiento. También hay una función de «Publicaciones» para actualizaciones más estructuradas (como anuncios o resúmenes) y etiquetado inteligente para que nada se le escape a su equipo.

Lo que destaca es lo bien que ClickUp Chat se conecta con el resto de la plataforma: – Los hilos se pueden sincronizar directamente con las tareas para contextualizarlos. – Puedes marcar mensajes para su seguimiento (para que las acciones pendientes no se pierdan). – ClickUp AI puede resumir los chats y convertir las discusiones en tareas o próximos pasos

Para equipos híbridos o remotos que necesitan una única fuente de información para las conversaciones y el progreso de los proyectos, ClickUp Chat es una opción inteligente, especialmente si ya utiliza ClickUp para la gestión del trabajo.

Colaboración en tiempo real con ClickUp Documento

ClickUp Docs proporciona un entorno colaborativo para la creación, el uso compartido y la edición de documentos en tiempo real. Cree wikis, bases de conocimientos y documentos de proyecto con opciones de formato avanzadas, como marcadores y tablas incrustados.

Los documentos en ClickUp no están aislados, sino que se conectan directamente con las tareas, por lo que los detalles clave están siempre al alcance de tu equipo. Con el hub de documentos, puedes etiquetar instantáneamente a tus compañeros de equipo, buscar, ordenar y filtrar registros, manteniendo todo organizado y accesible.

¿Necesita un formato rápido? Añada marcadores, tablas o texto enriquecido. ¿Quiere resultados más rápidos? Utilice ClickUp AI para resumir o reescribir sobre la marcha.

Se acabaron los documentos desconectados: todo está donde se desarrolla tu trabajo.

Visualice ideas y conviértalas en tareas al instante con ClickUp Pizarra

Las pizarras blancas de ClickUp crean un lienzo virtual para la lluvia de ideas y la comunicación visual. La colaboración en tiempo real permite a los equipos esbozar ideas, construir diagramas de flujo y visualizar los flujos de trabajo.

Las pizarras de ClickUp están integradas con tareas y documentos, lo que le permite convertir las ideas en actividades viables desde el lienzo. Esta conexión perfecta entre la inspiración y la ejecución mantiene las iniciativas por el buen camino.

Aprenda a utilizar las pizarras de ClickUp:

Graba y comparte vídeos rápidos de pantalla con ClickUp Clips

ClickUp Clips permite a los usuarios realizar y compartir fácilmente grabaciones de pantalla. Esto resulta extremadamente útil para proporcionar explicaciones detalladas, dar feedback y grabar procesos. ClickUp Clips también se integra con tareas, documentos y chats.

¿Lo mejor? Los clips de ClickUp se pueden etiquetar, transcribir y resumir automáticamente mediante IA, lo que los hace más fáciles de buscar y acceder. Garantizan que la información visual sea accesible donde más se necesita.

¿Y si necesita una reunión?

... Descubra ClickUp AI Notetaker.

Este asistente con tecnología de IA se une a tus llamadas de Zoom, Google Meet o Teams, graba automáticamente la sesión y te proporciona una transcripción completa, un resumen y una lista de tareas pendientes, directamente en un documento de ClickUp. Todo permanece conectado a tu flujo de trabajo, por lo que nada se pierde en el caos posterior a la reunión.

Organice, priorice y realice un seguimiento de cada tarea con tarea de ClickUp

En esencia, ClickUp destaca en la gestión de tareas con Tarea de ClickUp, ya que ofrece tareas personalizables que se ajustan fácilmente a cualquier flujo de trabajo. Asigne tareas, defina prioridades, establezca plazos y compruebe el progreso en varias vistas, incluyendo Lista, Tablero y Calendario.

Para mejorar la organización y la eficiencia, la plataforma ofrece más de 35 ClickApps, entre las que se incluyen automatizaciones, puntos de sprint y campos personalizados.

*a continuación, le ofrecemos un resumen sobre cómo configurar su primera tarea en ClickUp

Utilice ClickUp Brain para generar respuestas por correo electrónico

ClickUp Brain es su asistente de IA integrado que hace trabajo en tareas, documentos, conversaciones y espacios de proyecto para ayudar a su equipo a operar de manera más eficiente e inteligente. Puede generar contenido al instante, incluyendo notas de reunión, descripciones de tareas y resúmenes de proyectos, lo que le ahorra tiempo en tareas repetitivas de redacción.

Resuma extensos hilos de comentarios, extraiga elementos de acción o responda a consultas basándose en la documentación y las tareas existentes en su entorno de trabajo.

🎁 Bonificación: También puede utilizar ClickUp Brain para crear listas de control estructuradas para la auditoría de la comunicación interna. Aquí tiene un ejemplo: Ejemplo de lista de control para una auditoría de comunicación interna creada por ClickUp Brain

Para mejorar el compromiso de los empleados y hacer que la comunicación en el lugar de trabajo sea más estructurada y escalable, ClickUp ofrece plantillas de planes de comunicación que eliminan las conjeturas. Plantillas como la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp y la plantilla de plan de comunicación de ClickUp le ayudarán a empezar rápidamente y a mantenerse centrado.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora en tiempo real para debatir novedades, hacer preguntas y tomar decisiones rápidas

Crea y comparte documentos editables de ClickUp con todo el equipo

Organice su trabajo utilizando tareas, cronogramas y vistas totalmente personalizables

Escribe más rápido y de forma más inteligente con la ayuda de la IA a través de ClickUp Brain

Asigna y realiza un seguimiento de las tareas directamente desde los hilos de chat de ClickUp

*límites de ClickUp

Puede que le lleve tiempo aprender a utilizar todas las funciones, pero pronto verá los beneficios en cuanto a flexibilidad y control

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita edición, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

2. Slack (ideal para mensajes en tiempo real y conversaciones en equipo)

a través de Slack

Slack es una popular aplicación de comunicación para equipos que consolida conversaciones, herramientas y archivos en una única ubicación. Su interfaz fácil de usar ayuda a los equipos a crear canales para proyectos o temas específicos, lo que fomenta interacciones estructuradas y transparentes.

Sin embargo, Slack es más que una herramienta de comunicación asíncrona; también cuenta con compatibilidad con canales de comunicación digital como llamadas de voz, videoconferencias y uso compartido de archivos. Además, se conecta con más de 2500 aplicaciones, lo que simplifica los flujos de trabajo y reduce la necesidad de cambiar de herramienta.

*las mejores funciones de Slack

Organice las conversaciones con canales específicos para proyectos, departamentos o noticias de la empresa

Integre apps, incluyendo Google Drive, Trello y Dropbox

Mejora la comunicación mediante llamadas de voz y videollamadas

Automatice tareas utilizando el generador de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo personalizados

*límites de Slack

Los altos niveles de actividad pueden provocar notificaciones frecuentes, lo que puede distraer la atención

Los planes premium pueden resultar caros para equipos grandes

Precios de Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Empresa+: 15 $ al mes por usuario

Corporación Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 34 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

Esto es lo que un usuario de Capterra opinó sobre Slack:

Con el entorno de trabajo de Slack, es fácil organizar las conversaciones del equipo en torno a proyectos y temas específicos. Es fácil crear chats grupales con Slack, donde los equipos pueden chatear y discutir temas y proyectos específicos. Slack ofrece una excelente función de búsqueda que permite filtrar y encontrar fácilmente las conversaciones, los canales y los archivos del equipo. Fácil integración con muchas aplicaciones de terceros. Slack tiene una interfaz increíblemente intuitiva y fácil de usar.

3. Microsoft Teams (ideal para reuniones de vídeo e integración con Microsoft 365)

a través de Microsoft

Teams es un software de videoconferencia que combina chat, reuniones de vídeo y almacenamiento de archivos en un único entorno de trabajo. Su objetivo es mejorar el trabajo asíncrono. Con conversaciones en hilos, uso compartido de archivos integrado a través de OneDrive y la posibilidad de crear canales dedicados para departamentos o proyectos, Teams se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que desean reducir los silos y mejorar el compromiso.

El sistema fomenta las conversaciones coordinadas y el uso compartido de recursos. Trabaja a la perfección con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y PowerPoint, lo que permite la colaboración en tiempo real.

*las mejores funciones de Microsoft Teams

Organice reuniones virtuales con hasta 300 participantes

Cree equipos y canales para organizar la comunicación por tema o función

Personalice su entorno de trabajo añadiendo notas, sitios web y aplicaciones de terceros

Mejora la comunicación interna con menciones, conversaciones en hilos y feeds de actividad

*límites de Microsoft Teams

La aplicación exige muchos recursos del sistema

Ciertas funciones e integraciones requieren una suscripción de pago

*precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Gratis

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mes

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes

*microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Empresa Basic: 6 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Empresa Standard: 12,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

valoraciones y reseñas de Microsoft Teams*

G2: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9000 opiniones)

Esto es lo que un usuario de G2 opina sobre Microsoft Teams:

Microsoft Teams ayuda a las personas a realizar su trabajo pendiente de forma eficaz incluso cuando están lejos, gracias a la incorporación de chat grupal, videollamadas y uso compartido de archivos. Se integra a la perfección con varias aplicaciones de Microsoft 365, como OneDrive, Outlook y SharePoint. Los usuarios pueden crear varios canales de equipo para una gestión eficaz de proyectos. Es más fácil de usar y trabajar con él. Resulta muy útil durante reuniones, seminarios y otras actividades.

4. Zoom (ideal para videoconferencias y seminarios web de alta calidad)

a través de Zoom

Zoom es una popular herramienta de comunicación empresarial conocida por sus funciones de audio y vídeo de alta calidad, que permiten realizar reuniones virtuales y seminarios web. Cuenta con una interfaz fácil de usar y ofrece compatibilidad con diversas funciones, como el uso compartido de pantalla, salas de descanso y la posibilidad de chatear en tiempo real, lo que la hace adecuada para empresas de todos los tamaños.

Las integraciones de Zoom con aplicaciones de terceros (como CRM y calendarios) lo hacen versátil en todos los sectores. Sus integraciones con CRM, calendarios y herramientas de proyecto lo convierten en una solución flexible para organizaciones de todos los tamaños que buscan mejorar la comunicación digital.

Las mejores funciones de Zoom

Organice grandes reuniones y seminarios web con compatibilidad para hasta 1000 participantes

Utilice salas de descanso para organizar debates en grupos más pequeños dentro de reuniones más amplias

Envíe mensajes, programe y comparta el contenido de las reuniones en una sola app, a través de Zoom Chatear y Zoom Calendario, añadiendo contexto a las llamadas

Graba las reuniones para evitar malentendidos o para aquellos que no puedan asistir a las sesiones en directo

*límites de Zoom

La versión gratuita tiene un límite de 40 minutos para las reuniones

Puede afectar al rendimiento en dispositivos de gama baja

*precios de Zoom

Básico: Gratis

Pro: 15,99 $ al mes por usuario

Empresa: 21,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,5/5 (más de 56 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

🔎 ¿Sabías que...? La falta de comunicación le cuesta a las empresas estadounidenses 1,2 billones de dólares al año, lo que pone de relieve la necesidad de contar con herramientas y métodos de comunicación eficaces.

5. Google Workspace (lo mejor para la productividad basada en la nube y la colaboración en documentos)

a través de Google

Google Workspace (antes G Suite) es un conjunto integrado de aplicaciones de productividad y colaboración basadas en la nube creadas por Google. Sigue siendo una suite de comunicación digital imprescindible para los equipos que buscan colaborar en tiempo real a través de correos electrónicos, chats, documentos y videollamadas.

Con Gmail, Google Drive, Google Meet y Google Chat perfectamente integrados, los equipos pueden trabajar en documentos compartidos, dejar comentarios y celebrar reuniones sin salir del ecosistema. De este modo, la colaboración en tiempo real permite a varios usuarios trabajar conjuntamente en documentos y proyectos de forma simultánea desde cualquier lugar. También proporciona un entorno de uso compartido en la nube donde los equipos pueden realizar edición de archivos conjuntamente, programar reuniones y almacenar activos.

Las mejores funciones de Google entorno de trabajo

Acceda a controles administrativos y servicios de almacenamiento en la nube con seguridad

Integre miles de otras apps a través de Google Workspace Marketplace

Gestiona los permisos de los usuarios y los ajustes de seguridad a nivel organizativo

Utilice funciones basadas en IA, como respuestas automáticas por correo electrónico y sugerencias inteligentes

*límites de Google Workspace

Aunque algunas aplicaciones tienen modos sin conexión, para disfrutar de todas las funciones es necesaria una conexión (a internet)

Se vuelve costoso a medida que los equipos crecen con almacenamiento y funciones avanzadas

*precios de Google Workspace

Empresa Starter: 8,40 $ al mes por usuario

Business Standard: 16,80 $ al mes por usuario

*business Plus: 26,40 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

➡️ Más información: Las mejores alternativas al correo electrónico para la comunicación de empresa

6. Chanty (ideal para chatear sencillo en equipo con gestión de tareas integrada)

a través de Chanty

Chanty es una herramienta de comunicación ligera pero eficaz para equipos que buscan simplificar sus interacciones diarias. Al combinar la mensajería con la colaboración en tareas, Chanty le permite convertir cualquier mensaje en una tarea ejecutable, asignarla y realizar un seguimiento de todo ello dentro de la app.

Además, la función Teambook de Chanty consolida tareas, chats y archivos en un hub centralizado, lo que hace que la información sea más accesible. Su interfaz intuitiva y su rápida configuración la convierten en una de las plataformas de comunicación digital más accesibles, especialmente para aquellos que están pasando de flujos de trabajo con un uso intensivo del correo electrónico a herramientas de conversación en tiempo real.

Las mejores funciones de Chanty

Fomente la comunicación entre los equipos mediante conversaciones públicas y privadas

Organice la comunicación digital utilizando hilos y carpetas basados en temas

Realice llamadas de audio y videollamadas con funciones de uso compartido de pantalla y coordinarse con los miembros del equipo y el ritmo de sus reuniones

Utilice el tablero Kanban integrado para gestionar las tareas del equipo de forma visual

*límites de Chanty

Integraciones con límite en comparación con plataformas más consolidadas

Carece de funciones de seguridad avanzadas para implementaciones de nivel empresarial

Precios de Chanty

Free

Empresa: 4 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2: 4,5/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Esto es lo que un usuario de G2 opinó sobre el uso de Chanty:

Chanty ofrece mensajería rápida y llamadas de audio/vídeo estables, lo que ha mejorado significativamente la comunicación de nuestro equipo. Los mensajes programados ayudan a gestionar las conversaciones entre diferentes zonas horarias y a mantener a los equipos organizados. También es muy útil tener un gestor de tareas Kanban directamente en la aplicación y realizar un seguimiento del progreso del trabajo más fácilmente. Me gusta mucho cómo funciona la gestión de rols aquí, ya que mantiene el proceso sencillo y seguro.

a través de Mattermost

Mattermost es una plataforma de colaboración de código abierto y autohospedada que ofrece a las corporaciones soluciones de comunicación interna de seguridad y adaptabilidad. A diferencia de las plataformas de mensajería basadas en la nube, Mattermost ofrece una implementación local, lo que permite a las empresas alojar su sistema de mensajería interna con completar autonomía.

Ideal para sectores con requisitos de cumplimiento estrictos, como la sanidad, las finanzas y la administración pública, esta plataforma admite conversaciones hilos, uso compartido de archivos e integraciones personalizadas. Como resultado, refleja la función de las aplicaciones de mensajería modernas al tiempo que garantiza que sus datos permanezcan privados.

Las mejores funciones de Mattermost

Implemente en las instalaciones o en una nube privada para obtener un control total de los datos

Habilite la mensajería cifrada con ajustes de acceso granulares

Integre herramientas DevOps como Jira, GitHub y Jenkins

Impulse la comunicación interna a través de canales organizados y mensajes directos

límites de Mattermost*

El autoalojamiento requiere una infraestructura dedicada y conocimientos técnicos especializados

La versión gratuita autohospedada tiene límites en cuanto al número de usuarios y el historial de mensajes

Precios de Mattermost

Free

Profesional: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mattermost

G2: 4,3/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Esto es lo que un usuario de Capterra opinó sobre el uso de Mattermost:

Preferimos Mattermost para la mensajería en tiempo real dentro del equipo. La razón principal por la que lo preferimos es que se puede utilizar internamente. Es seguro y eficaz en la mensajería instantánea; las notificaciones llegan a tiempo. A veces hay problemas con el uso compartido de archivos.

8. Flock (ideal para mensajería rápida y colaboración ligera en equipo)

a través de Flock

Flock es una aplicación de comunicación para equipos diseñada para ayudarles a trabajar con rapidez y mantenerse concentrados. Su interfaz limpia y su estilo intuitivo facilitan su uso. Con videoconferencias, gestión de proyectos y uso compartido de archivos integrados, Flock elimina la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas.

La plataforma es especialmente útil para equipos remotos que necesitan una comunicación centralizada y un acceso rápido a funciones esenciales como debates sobre proyectos, uso compartido de archivos y recordatorios. Además, sus alertas en tiempo real y la rápida entrega de mensajes garantizan que no se pase nada por alto, incluso en lugares de trabajo muy ajetreados.

Las mejores funciones de Flock

Integre Flock con Google Drive, Trello y más de 60 apps, aplicaciones para mantener toda su comunicación digital alineada

Utilice funciones de productividad como encuestas y recordatorios durante las discusiones

Gestiona las tareas de forma eficiente creando listas de pendientes, asignando tareas y estableciendo fechas límite

Fija mensajes y archivos importantes para consultarlos fácilmente

Límite de Flock

Las videollamadas grupales tienen un límite de 20 participantes

Sin el hilo de mensajes, resulta difícil realizar un seguimiento de conversaciones específicas

Precios de Flock

Starter: Gratis, gratuito/a

Pro: 6 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Flock

G2: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 340 opiniones)

9. Ryver (la mejor para combinar chat, tareas y automatización del flujo de trabajo)

a través de Ryver

Ryver es una plataforma de colaboración de equipo que combina mensajería grupal, gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo en una sola aplicación. Las capacidades de Ryver incluyen chat en equipo, uso compartido de archivos y videollamadas, y sus funciones están diseñadas para simplificar la colaboración y aumentar la productividad.

La automatización integrada del flujo de trabajo y la compatibilidad con temas de chat ilimitados hacen que Ryver sea ideal para equipos dinámicos o pequeñas empresas que gestionan múltiples proyectos. También cuenta con sólidas funciones de administrador e integraciones con herramientas digitales como Dropbox, Google Drive y Zapier.

Las mejores funciones de Ryver

Centralice la comunicación del equipo creando foros abiertos y equipos privados

Cambie entre el chat y el seguimiento de tareas al estilo kanban sin salir de la app, aplicación

Organice las conversaciones en foros para poder consultarlas en el futuro

Automatice los procesos utilizando Zapier y flujos de trabajo personalizados

Límites de Ryver

Las llamadas de voz y videollamadas tienen compatibilidad solo con hasta cinco participantes

Ryver no ofrece una versión gratuita

Precios de Ryver

Versión de prueba gratuita disponible

Starter: 69 $ al mes

Estándar: 129 $ al mes

Paquete mediano: 4 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ryver

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

💡 Consejo profesional: Los malentendidos en el lugar de trabajo suelen ralentizar la productividad. Aquí tienes cinco consejos para evitar la falta de comunicación en el lugar de trabajo y mejorar la claridad del equipo: Establezca directrices y protocolos de comunicación claros que todos puedan seguir, asegurándose de que los mensajes lleguen a su destino según lo previsto 🎯

Concéntrese, parafrasee y haga preguntas aclaratorias para captar la verdadera intención detrás de sus palabras 👂

Fomente las preguntas abiertas y desaliente las suposiciones para abordar las ambigüedades de forma proactiva 🤔

Defina claramente las metas y las responsabilidades, y adapte su mensaje a la plataforma adecuada 💬

Centralice las conversaciones, comparta documentos y realice un seguimiento del progreso para eliminar los silos de información 💻

10. Jira (la mejor para la gestión ágil de proyectos y el seguimiento de problemas)

a través de Atlassian

Aunque Jira es conocido principalmente como un gestor de proyectos y problemas para equipos de software, no hay que pasar por alto sus capacidades de comunicación. A través de comentarios, @menciones e integraciones con herramientas de chat como Slack o Microsoft Teams, Jira se convierte en un hub central para la colaboración en torno a la corrección de errores, nuevas funciones y plan de sprint.

Desarrollada por Atlassian, esta herramienta cuenta con funciones avanzadas de elaboración de informes, reglas de automatización y flujos de trabajo personalizados que ayudan a los equipos a mantenerse alineados con las prioridades sin perder visibilidad. Además, el ecosistema de Jira incluye Confluence para la documentación, lo que añade otra capa de comunicación transparente entre los equipos para que todos estén en la misma página.

Las mejores funciones de Jira

Planifique y realice un seguimiento de los proyectos de forma eficaz con tableros Scrum y Kanban personalizables

Personalice los paneles y los flujos de trabajo para adaptarlos al proceso de su equipo

Utilice la elaboración de informes y el análisis avanzados para obtener información sobre el rendimiento del equipo y los posibles cuellos de botella

Integre herramientas de control de versiones y CI/CD para una DevOps sin fisuras

*límites de Jira

Las capacidades y opciones de personalización de Jira pueden resultar intimidantes para los nuevos usuarios

Puede que sea más adecuado solo para equipos que son seguidores de metodologías ágiles o scrum

Precios de Jira

Free

Estándar: Hasta 8,60 $ al mes por usuario

Premium: Hasta 17 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

Esto es lo que un usuario de Capterra opinó sobre el uso de Jira:

Jira tiene una interfaz intuitiva, lo que facilita su uso para usuarios de todos los niveles. Es muy fácil asignar tareas, crear cronogramas y realizar un seguimiento. La función de tablero Kanban ayuda a visualizar las tareas. Permite la colaboración entre equipos, lo que lo hace eficaz cuando se trabaja en un proyecto. Ofrece múltiples conexiones con aplicaciones de terceros.

11. Dropbox (la mejor opción para el almacenamiento seguro de archivos y el uso compartido fácil)

a través de Dropbox

Dropbox ha pasado de ser un simple servicio de almacenamiento en la nube a convertirse en un entorno de trabajo colaborativo donde los equipos comparten archivos, dejan comentarios y gestionan versiones. Cuenta con una interfaz fácil de usar y se conecta con varios programas de terceros, mientras que su herramienta Paper añade una capa de edición y comunicación de documentos en tiempo real.

Cree carpetas compartidas para proyectos en curso, restrinja el acceso por rol y sincronice sin esfuerzo archivos multimedia de gran tamaño. La integración de aplicaciones de comunicación digital como Slack y Zoom le permite conectar las conversaciones con el contenido.

*las mejores funciones de Dropbox

Acceda a los archivos desde cualquier lugar con la sincronización automática entre dispositivos

Usa el uso compartido de archivos generando enlaces compartibles o invitando a colaboradores

Recupere versiones anteriores de archivos y restaure elementos eliminados dentro de un período específico

Comente directamente en los archivos de uso compartido para mantener las conversaciones en contexto

*límites de Dropbox

Ofrece capacidades de mensajes con límite fuera de las discusiones sobre archivos

Las herramientas de colaboración avanzadas se encuentran principalmente en Dropbox Paper, que presenta barreras de adopción

*precios de Dropbox

Más: 11,99 $ al mes

Essentials: 19,99 $ al mes

Empresa: 18 $ al mes por usuario

Business Plus: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 28 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 000 opiniones)

Esto es lo que un usuario de G2 opinó sobre el uso de Dropbox:

La forma fácil de hacer trabajo mediante el uso compartido de los archivos en los que estás trabajando y disponiendo de los cambios más recientes, por ejemplo, en los planos de diseño, hace que nuestro trabajo tenga mayor productividad y organización, ya que no tenemos demasiados archivos que nos puedan confundir sobre cuál es el más reciente. El uso compartido de libros de diseño para acceder fácilmente a ellos desde cualquier lugar ayuda mucho.

12. Microsoft Office 365 (ideal para la productividad de la corporación con aplicaciones de Office)

a través de Microsoft

Microsoft 365 ofrece un paquete totalmente integrado que incluye correo electrónico (Outlook), edición de documentos (Word, Excel, PowerPoint), mensajería (Teams) y planificación (Outlook Calendar). Para las corporaciones que ya forman parte del ecosistema de Microsoft, es una plataforma todo en uno ideal para la comunicación con clientes externos y la comunicación interna entre equipos.

Teams permite realizar videoconferencias, chat en hilos, colaboración en archivos e incluso integración con app de terceros. Con SharePoint y OneDrive, Microsoft 365 facilita la colaboración en seguridad entre departamentos y zonas horarias.

Las mejores funciones de Microsoft Office 365

Acceda fácilmente a aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Outlook

Colabora en tiempo real con tus compañeros utilizando herramientas basadas en la nube

Almacene y comparta archivos con seguridad y uso compartido, con 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario

Usa OneDrive para compartir archivos de forma segura y establece permisos detallados

*límites de Microsoft Office 365

Consume muchos recursos en dispositivos antiguos y requiere pagos recurrentes elevados

Una función y colaboración óptimas requieren una conexión (a internet) estable

*precios de Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

aplicaciones de Microsoft 365 para empresa: *9,90 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Office 365

G2: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

🧠 Dato curioso: El correo electrónico es el medio de comunicación más popular en el lugar de trabajo, ya que el 52,2 % de los empleados lo utiliza al menos una vez a la semana.

13. SharePoint (ideal para la gestión de documentos y portales de intranet)

a través de Microsoft

SharePoint es la plataforma de colaboración de Microsoft que ayuda a las organizaciones a gestionar contenido interno, crear intranets y compartir conocimientos. Es ideal para equipos que necesitan un acceso estructurado a documentos, anuncios y comunicaciones internas en un lugar centralizado.

Con una potente personalización y una estrecha integración con Microsoft 365, SharePoint ayuda a las grandes organizaciones a mantener a todos alineados. Además, la gestión de permisos integrada garantiza que la información importante solo esté disponible para los usuarios autorizados.

Las mejores funciones de SharePoint

Cree páginas de intranet personalizadas con contenido dinámico y flujos de trabajo

Personaliza los sitios de equipo para reflejar las necesidades específicas de los proyectos o la imagen de marca de la organización

Controle el acceso a la información confidencial con permisos basados en rol

Utilice funciones de búsqueda avanzadas para ubicar documentos, personas e información rápidamente

*límites de SharePoint

Configurar SharePoint para cumplir con los requisitos específicos de la organización es una tarea compleja

Las cargas de archivos individuales tienen un límite de 15 GB

Precios de SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

*microsoft 365 Copilot: 30 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de SharePoint

G2: 4/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 5000 opiniones)

➡️ Más información: Cómo mejorar la comunicación en el lugar de trabajo híbrido

Asana (la mejor para la gestión estructurada de proyectos y la delegación de tareas)

Airtable (ideal para la gestión flexible de bases de datos y hojas de cálculo colaborativas)

Discord (ideal para crear comunidades y facilitar la comunicación informal entre equipos)

Encuentre la herramienta de comunicación digital perfecta para su lugar de trabajo con ClickUp

El tamaño de su equipo, el estilo de trabajo y los requisitos de colaboración determinan la solución de comunicación digital ideal para el lugar de trabajo. Plataformas como Slack y Microsoft Teams destacan por sus funciones de mensajería y reuniones en tiempo real, mientras que Zoom y Google Workspace ofrecen reuniones virtuales y colaboración en documentos fiables.

Sin embargo, si busca una plataforma todo en uno que ofrezca más que mensajería, incluyendo chat, documentos, pizarras, gestión de tareas e incluso asistencia basada en IA, ClickUp es difícil de superar. Sus herramientas de comunicación y gestión de proyectos permiten a los equipos mantenerse alineados, con productividad y centrados, todo en un solo lugar.

Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo y convierta las conversaciones y los flujos de trabajo dispersos en una experiencia unificada y colaborativa.