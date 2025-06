las 10 mejores alternativas a AssemblyAI para la conversión de voz a texto en 2025

AssemblyAI es una plataforma de IA para voz diseñada para desarrolladores que te permite añadir transcripción de voz a texto de alta precisión e inteligencia de audio a tu producto a través de una sencilla API.

Es compatible con funciones como la detección de altavoces, el análisis de sentimientos y mucho más, todo ello con una experiencia de desarrollo limpia. Sin embargo, a medida que su caso de uso se vuelve más complejo, es posible que empiece a encontrar limitaciones.

Quizás estés trabajando con audio real con mucho ruido y necesites una mejor diarización. O estás creando una app, aplicación multilingüe y encuentras que algunos dialectos no son totalmente compatibles. O quizás estás en una industria regulada que exige una implementación local o una personalización más profunda del modelo, funciones que AssemblyAI no ofrece actualmente.

Si estás buscando una forma fiable de explorar y comparar algunas aplicaciones asequibles, ¡has venido al lugar adecuado!

Desde una mejor cobertura de idiomas hasta un control más estricto de los modelos o la edición colaborativa de transcripciones, nuestro resumen de herramientas ofrece más flexibilidad para tus necesidades. 🌈

Diseñado pensando en los desarrolladores, los equipos de producto y los investigadores, AssemblyAI te ayuda a pasar rápidamente de las pruebas en un entorno sin código a la implementación de modelos listos para la producción que gestionan audio en tiempo real o grabado con gran precisión.

Pero aquí hay algunas limitaciones que podrían llevarte a considerar alternativas a Assembly AI:

Sin interfaz visual de edición de transcripciones: Al estar diseñado para desarrolladores, no ofrece una interfaz de usuario integrada para revisar o editar transcripciones. Si necesitas colaborar en transcripciones o limpiar el contenido antes de publicarlo, tendrás que crear tu propia interfaz o utilizar otras alternativas a AssemblyAI

No hay opción para entrenar modelos personalizados: No puedes ajustar los modelos de AssemblyAI con tus propios datos. Si trabajas con terminología específica de un dominio, como lenguaje legal, médico o técnico, esta limitación afecta a la calidad de la transcripción

Sin compatibilidad con nube privada o local: AssemblyAI solo funciona en la nube. Si trabajas en un sector regulado o necesitas un control total sobre tu entorno de datos, es posible que la falta de opciones de implementación privada o local no satisfaga tus necesidades de cumplimiento normativo

Echemos un vistazo rápido a las mejores alternativas a Assembly AI:

Analicemos en detalle las capacidades de cada herramienta para encontrar la que mejor se adapta a tus necesidades:

Imagina un entorno de trabajo en el que todas las reuniones, notas de voz y grabaciones de pantalla se transcriben automáticamente, se pueden buscar y están listas para convertirse en información útil. Esa es la magia de ClickUp como software de transcripción.

Con las herramientas basadas en IA de ClickUp, puedes capturar cada palabra de tus llamadas de Zoom, Teams o Google Meet utilizando el AI Notetaker. Al instante, tendrás una transcripción completa, un resumen conciso y una lista de control de elementos de acción, sin tener que buscar notas o perder detalles clave. La herramienta de toma de notas con IA identifica a los hablantes, captura los momentos importantes y destaca las decisiones clave y los elementos de acción, todo ello mientras la reunión está en curso.

Una vez transcrita la reunión, el contenido se almacena en ClickUp Docs, un potente editor de documentos en tiempo real creado para equipos. Docs te permite editar de forma colaborativa, dejar comentarios en línea, mencionar a compañeros de equipo e incrustar medios o tareas, todo en un solo lugar. Proporciona un entorno de trabajo dinámico en el que puedes convertir las ideas y la documentación en acciones.

También puedes realizar un seguimiento del historial de versiones, compartir permisos e integrar elementos de ClickUp, como listas de tareas o vistas de proyectos, directamente en la transcripción. Puedes realizar un seguimiento de las actualizaciones, vincular iniciativas relacionadas o gestionar las aprobaciones sin salir del documento.

Con ClickUp Brain, puedes extraer conocimientos de cualquier nota de reunión al instante. Haz preguntas en lenguaje natural como «¿Qué plazos se discutieron?» o «¿Cuál es el siguiente paso para el equipo de diseño?» y obtén respuestas precisas y contextuales basadas en el contenido de la reunión. Esta IA para notas de reuniones también puede ayudarte a generar resúmenes adaptados a casos de uso específicos, como seguimientos de clientes, informes ejecutivos o actualizaciones para las partes interesadas.

Pero ClickUp no se limita a las reuniones. Graba demostraciones de pantalla a través de ClickUp Clips o clips de voz rápidos, y ClickUp AI los transcribirá automáticamente. ¿Necesitas volver a un momento específico? Solo tienes que buscar en la transcripción o hacer clic en una marca de tiempo para ir directamente a ese punto. Incluso puedes hacer preguntas a ClickUp Brain sobre tus grabaciones, y te dará las respuestas directamente desde tus transcripciones.

Ya sea que esté colaborando en varios idiomas, documentando llamadas de clientes o realizando un seguimiento de las actualizaciones de proyectos, ClickUp transforma las palabras habladas en conocimiento organizado y útil. Es más que una simple transcripción: es productividad, claridad y colaboración, todo en un solo lugar.

Por último, cuando introduces todas estas notas e información en las tareas de ClickUp, la discusión se convierte en resultados. Puedes resaltar una frase en la transcripción y convertirla instantáneamente en una tarea, asignarla y establecer una fecha límite. Esa tarea permanece enlazada a la conversación original para mantener el contexto completo, y los flujos de trabajo continúan sin interrupciones.

Configure automatizaciones del flujo de trabajo: Desencadene acciones como asignar tareas, actualizar estados o enviar notificaciones en el momento en que se añade o actualiza una transcripción para que su proceso sea rápido y no requiera intervención manual

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta mucho la versatilidad de ClickUp. Tiene un amplio intervalo de funciones y podría sustituir a muchas otras soluciones de software. Para equipos pequeños y en crecimiento, ofrece una forma estupenda de organizar y visualizar el trabajo. Por último, la IA de ClickUp es una herramienta estupenda para ayudar a mi equipo a buscar elementos.

Si formas parte de un equipo remoto o gestionas varios proyectos, Otter te ayuda a capturar todo lo que se discute en tus reuniones sin necesidad de escribir notas. Funciona con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para grabar y transcribir automáticamente las conversaciones en tiempo real.

También obtienes un resumen en vivo que se actualiza a medida que hablan las personas, lo cual es útil cuando necesitas una visión general rápida de lo que se ha tratado hasta el momento. Otter también separa a los oradores para que puedas realizar un seguimiento de las decisiones, los elementos de acción o los seguimientos vinculados a compañeros de equipo específicos.

Puedes añadir resaltados o comentarios y etiquetar a tus compañeros de equipo en la transcripción para marcar partes importantes o aclarar los siguientes pasos. ¿Necesitas volver a una conversación? La función de búsqueda de Otter te ayuda a saltar directamente al momento que estás buscando

Una reseña de G2 dice:

Si me pierdo algo en una reunión en directo, siempre puedo tener la transcripción en directo en otra pantalla y no tengo que pedir a nadie que repita lo que ha dicho gracias a la increíble precisión de la transcripción en directo.

Rev es un software de conversión de voz a texto de alta precisión para trabajos legales, como declaraciones, audiencias y entrevistas con clientes. La plataforma ofrece la opción de elegir entre transcripciones literales que capturan cada palabra o versiones de lectura limpia que omiten los rellenos.

Cada transcripción incluye rótulos de los hablantes y marcas de tiempo, así como copias certificadas si las necesita para presentaciones oficiales. También puede solicitar formatos personalizados, como líneas numeradas o diseños adaptados a los requisitos de su tribunal.

Tus archivos están encriptados y todos los transcriptores que manejan contenido legal firman un acuerdo de confidencialidad para garantizar la seguridad. Si trabajas con un cronograma ajustado, la entrega urgente está disponible en tan solo 12 horas. Para simplificar la colaboración entre departamentos, Rev te permite añadir, compartir y colaborar en notas con otros equipos.

Añade subtítulos siempre visibles directamente a tu vídeo, incluso en redes sociales y sitios web que no admiten archivos de subtítulos independientes

Una reseña de G2 dice:

Rev hace que sea increíblemente fácil convertir mis archivos de audio en transcripciones claras y precisas con un mínimo esfuerzo por mi parte. Me encanta lo sencilla que es la interfaz: la carga de archivos es rápida, los tiempos de entrega son cortos y el formato es limpio y profesional.

Rev hace que sea increíblemente fácil convertir mis archivos de audio en transcripciones claras y precisas con un mínimo esfuerzo por mi parte. Me encanta lo sencilla que es la interfaz: la carga de archivos es rápida, los tiempos de entrega son cortos y el formato es limpio y profesional.

🎧 Truco rápido: al añadir una voz en off a un vídeo, puedes grabar tu voz en off mientras grabas la pantalla con ClickUp Clips. No es necesario sincronizar el audio por separado más tarde. Solo tienes que recortar y compartir.