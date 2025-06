las 10 mejores alternativas a Verbit para transcripción y subtitulado en 2025

Si eres productor de medios o investigador de mercado, la transcripción no es solo una cuestión de precisión. Necesitas velocidad sin perder matices. Integraciones que no requieran un contrato corporativo. Y una herramienta que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo.

Verbit ofrece transcripciones limpias, pero te deja el trabajo pesado: extraer información manualmente, saltar entre herramientas y realizar seguimientos. Esto ralentiza tu trabajo y fragmenta la ejecución.

La herramienta de transcripción adecuada debe resumir conversaciones, resaltar los siguientes pasos, sincronizarse con tu pila de proyectos y mostrar las respuestas al instante.

En esta guía, analizamos las mejores alternativas a Verbit y sus funciones clave, limitaciones y precios para ayudarte a tomar la decisión correcta.

¿Por qué optar por alternativas a Verbit?

Verbit es una herramienta de transcripción y subtitulación que convierte contenido de audio y vídeo en texto preciso. Utiliza un motor de IA patentado llamado Captivate™ para la transcripción en tiempo real, que luego revisan editores humanos para garantizar su precisión.

Aunque Verbit afirma ofrecer una solución sólida para la transcripción corporativa, muchos profesionales encuentran deficiencias en cuanto a la rentabilidad y la usabilidad diaria. El plan estándar a menudo carece de funciones avanzadas como resúmenes en tiempo real o automatización del flujo de trabajo, lo que requiere actualizaciones o contratos personalizados para acceder a ellas.

Para los equipos centrados en la seguridad, especialmente aquellos que manejan medios confidenciales o datos de investigación, es fundamental elegir una herramienta con un cifrado sólido y credenciales de cumplimiento. Además, las plataformas que proporcionan documentación en línea completa y un soporte receptivo pueden beneficiar significativamente sus procesos.

He aquí por qué podrías considerar alternativas a Verbit:

❗️Tiempo de entrega más lento: dado que Verbit utiliza editores humanos para revisar las transcripciones generadas por IA, es posible que tengas que esperar más tiempo en comparación con otras herramientas que ofrecen resultados instantáneos y automatizados

❗️Preocupaciones sobre la privacidad de los datos: Verbit almacena todos tus datos en la nube. Es posible que necesites servicios de traducción con un control de datos más estricto si trabajas con contenido confidencial, como archivos legales o médicos

❗️Colaboración en tiempo real limitada: Aunque Verbit ofrece transcripción en tiempo real, las funciones de colaboración, como las anotaciones compartidas, la edición en directo o la asignación de elementos de acción, son mínimas

❗️Interfaz compleja: La interfaz de Verbit está diseñada para equipos grandes. Si solo necesitas subir un archivo y obtener una transcripción rápida de audio y vídeo, busca una alternativa a Verbit con una interfaz fácil de usar

❗️Planes rígidos: Verbit presta servicio a clientes corporativos. Si eres una startup, un creador o un particular que busca planes de autoservicio, elige una alternativa a Verbit con precios de pago por uso

Alternativas a Verbit de un vistazo

Nombre de la herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, integración con documentos, conversión de tareas en tiempo real Corporaciones, medianas empresas Free Forever; planes de pago desde 7 $/usuario/mes Otter. ai Transcripción en tiempo real, resúmenes en directo, Otter Chat, integración con Slides Pequeñas empresas, Educadores Gratis; planes de pago desde 16,99 $/usuario/mes Descript Edición de audio/vídeo, Scene Rail, asistente de IA, integración con SquadCast Creadores de contenido, equipos de medios Gratis; planes de pago desde 24 $/persona/mes Rev Transcripción humana + IA, resaltado, resumen, vocabulario personalizado Corporaciones, equipos jurídicos IA: 0,25 $/min; Humano: 1,99 $/min; Planes desde 14,99 $/usuario/mes Sonix. ai Puntuaciones de confianza, resúmenes con IA, compatibilidad multipista, gestión de carpetas Investigadores, empresas medianas Gratis; planes de pago desde 22 $/asiento/mes VEED Creación de vídeos con IA, generador de subtítulos, doblaje de voz, IA con contacto visual Creadores de contenido global, pequeñas empresas Gratis; planes de pago desde 18 $ al mes Trint Story Builder, colaboración en tiempo real, app, aplicación móvil, resúmenes con IA Equipos multimedia, Gobierno, Legal Planes de pago desde 80 $/asiento/mes Fathom Resúmenes de reuniones con IA, sincronización con CRM, hub de llamadas con función de búsqueda, Ask Fathom Equipos de ventas, corporaciones Gratis; planes de pago desde 19 $/usuario/mes Fireflies Cuaderno, seguidores de temas, fragmentos de audio, hilos, reacciones Equipos remotos, equipos de ventas Gratis; planes de pago desde 18 $/asiento/mes Temi Carga rápida, edición sencilla, eliminación de palabras de relleno, exportación multiformato Pequeñas empresas, autónomos Pago por uso: 0,25 $/min

💭 ¿Sabías que... La invención de la máquina de escribir a finales del siglo XIX tuvo un profundo impacto en la fuerza laboral, especialmente en las mujeres. La máquina de escribir Sholes y Glidden, introducida en 1874, se comercializó con demostradoras y se diseñó con una estética que recordaba a las máquinas de coser, lo que la hacía atractiva para el uso doméstico.

Las mejores alternativas a Verbit

1. ClickUp

Pruébalas ahora Transcribe notas de voz, clips de vídeo, notas de reuniones y mucho más con la IA de ClickUp

ClickUp, la app para todo el trabajo, conecta transcripciones, tareas, documentos y flujos de trabajo en una sola plataforma. Ofrece una amplia compatibilidad con transcripciones en reuniones, notas de voz y grabaciones de pantalla, y convierte automáticamente el audio de cualquier flujo de trabajo en texto que se puede buscar y procesar.

Para empezar, AI Notetaker de ClickUp transcribe automáticamente el audio de las reuniones en texto con identificación de los hablantes y marcas de tiempo, lo que facilita seguir la conversación. Notetaker se integra perfectamente con plataformas de reuniones populares como Zoom, Teams y Google Meet para transcribir automáticamente tus reuniones virtuales sin necesidad de configuración adicional.

A diferencia de los servicios de transcripción tradicionales, ClickUp AI Notetaker destaca como la mejor alternativa a Verbit porque puede etiquetar elementos de acción clave, plazos y decisiones tomadas durante la reunión y organizarlos de forma ordenada en ClickUp Docs.

Por ejemplo, si un miembro del equipo dice: «Hagamos un seguimiento con el cliente antes del viernes», la IA reconoce esto como una tarea procesable, la crea directamente en ClickUp y la enlaza al proyecto o flujo de trabajo pertinente. Esta IA para notas de reuniones garantiza que no se pierdan los seguimientos importantes y que todas las tareas se integren a la perfección en tu flujo de trabajo.

Captura cada detalle sin esfuerzo con Notetaker de ClickUp

Dentro de Docs, los modos de enfoque, edición y visualización te permiten controlar cómo interactúas con el contenido, lo que resulta ideal tanto para trabajos profundos como para revisiones rápidas. También puedes compartir notas de forma segura, con ajustes de permisos granulares que te permiten controlar quién puede ver, comentar o editar.

A continuación, utiliza las tareas de ClickUp para convertir tus conocimientos en acciones. Puedes resaltar puntos clave o decisiones directamente desde un documento o transcripción y convertirlos al instante en tareas, asignarles propietarios, establecer fechas límite y enlazarlos a proyectos relevantes.

Una vez transcritas tus reuniones con el tomador de notas con IA de ClickUp, puedes ir más allá con ClickUp Brain, que añade una potente capa de inteligencia a tus notas.

Con Brain, puedes resumir instantáneamente transcripciones completas o extraer momentos específicos sin tener que buscar manualmente en el contenido. Lee tu transcripción y extrae los puntos clave, ayudándote a captar rápidamente lo más importante.

Haz preguntas en lenguaje natural sobre reuniones y obtén respuestas en segundos con ClickUp Brain

Incluso puedes hacer preguntas contextuales como «¿Qué dijo Sarah sobre la fecha límite?» y Brain escaneará instantáneamente la transcripción para ofrecerte una respuesta clara. Convierte las conversaciones en acciones en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de ClickUp

Configure automatizaciones: Desencadene acciones como la creación de tareas, la asignación o las actualizaciones de estado automáticamente con Desencadene acciones como la creación de tareas, la asignación o las actualizaciones de estado automáticamente con las automatizaciones de ClickUp cuando se añada una nueva transcripción o nota de reunión

Utiliza el Bloc de notas: Utiliza el Utiliza el Bloc de notas de ClickUp para anotar ideas durante las reuniones y arrastra las notas directamente a las tareas o documentos cuando estés listo para pasar a la acción

Mejora las transcripciones con campos personalizados: Añade contexto como el tipo de reunión, el nombre del cliente o la prioridad a las transcripciones utilizando los campos personalizados de ClickUp para una mejor organización y seguimiento

Comenta con contexto: Coloca fragmentos específicos de la transcripción en Coloca fragmentos específicos de la transcripción en ClickUp Assign Comments para asignar tareas y proporcionar una referencia clara sin compartir documentos completos

Límites de ClickUp

Con un amplio intervalo de funciones, la plataforma puede resultar un poco abrumadora para los usuarios que la utilizan por primera vez

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, las frecuentes actualizaciones de sus funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, las frecuentes actualizaciones de sus funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

2. Otter. ai (la mejor para la transcripción y colaboración en reuniones en tiempo real)

a través de Otter.ai

Otter. ai es una herramienta de conversión de voz a texto en tiempo real que transcribe tus reuniones, entrevistas y conferencias en plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Una de sus funciones clave son los resúmenes automatizados en directo, que te ayudan a mantenerte al tanto de los puntos clave a medida que avanza la reunión.

Durante la llamada, Otter Chat te permite hacer preguntas sobre la transcripción y obtener respuestas instantáneas, lo que resulta especialmente útil cuando estás realizando varias tareas a la vez. También puedes añadir aspectos destacados, conclusiones y comentarios directamente en la transcripción, lo que ayuda a tu equipo a colaborar sin necesidad de herramientas adicionales.

Verbit, por el contrario, solo ofrece transcripciones pulidas después de la sesión mediante IA y revisión humana, pero no ofrece interacción durante la reunión, información en tiempo real ni colaboración en línea.

Otter. ai mejores funciones

Sube diapositivas de presentaciones o pantallas compartidas directamente a las notas de tu reunión

Vuelve a tu transcripción después de la reunión, edita cualquier error y perfecciona los puntos clave para mayor claridad o uso compartido

Agrupa las transcripciones por cliente, proyecto o tema utilizando carpetas y encuentra y gestiona tus conversaciones fácilmente a lo largo del tiempo

Limitaciones de Otter.ai

Otter. ai a veces tiene problemas para dividir las oraciones correctamente, lo que puede dificultar la lectura de las transcripciones. Este problema suele dar lugar a oraciones largas y encadenadas sin puntuación adecuada

Precios de Otter.ai

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $/usuario

Business : 30 $/usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Una reseña de G2 dice:

Hace poco descubrí Otter.ai a través de uno de mis compañeros y, desde entonces, mi carga de trabajo relacionada con MOM y todo lo demás se ha vuelto muy fácil. Toma todos los puntos y, al final, te ofrece un breve resumen de toda la reunión. Además, fue muy fácil de integrar e implementar en mi equipo. Lo utilizamos en todas las reuniones para tomar notas.

Hace poco descubrí Otter.ai a través de uno de mis compañeros y, desde entonces, mi carga de trabajo relacionada con MOM y todo lo demás se ha vuelto muy fácil. Toma todos los puntos y, al final, te ofrece un breve resumen de toda la reunión. Además, fue muy fácil de integrar e implementar en mi equipo. Lo utilizamos en todas las reuniones para tomar notas.

3. Descript (la mejor para la edición de podcasts y vídeos con transcripción integrada)

vía Descript

Descript es una plataforma todo en uno para la edición de archivos de audio y vídeo que combina transcripción, edición y herramientas basadas en IA para optimizar la creación de contenidos. A diferencia de Verbit, que se centra en una combinación de servicios de transcripción automatizada y editores humanos, Descript ofrece un entorno de edición más interactivo y flexible.

Puedes clonar tu voz con Overdub, eliminar palabras de relleno con un solo clic y limpiar el audio con IA. También ofrece transcripción automática en varios idiomas, grabación de pantalla y edición multipista.

Si eres un creador independiente que desempeña múltiples funciones (creador, editor y comercializador), Descript simplifica la edición al convertir el habla en texto. ¿Quieres cortar un segmento? Solo tienes que borrar la frase de la transcripción. No necesitas amplios conocimientos de edición de vídeo para utilizar esta herramienta.

Las mejores funciones de Descript

Automatice tareas de edición como eliminar palabras de relleno, ajustar el audio y generar resúmenes para acelerar su flujo de trabajo

Resalta y extrae segmentos específicos de tu contenido para reutilizarlos como vídeos cortos independientes o publicaciones en redes sociales

Utiliza el comando de barra inclinada para marcar los cambios de escena en tu guion y estructura, y navega por tu vídeo como si fueran diapositivas en una presentación

Limitaciones de Descript

La función Overdub de Descript permite a los usuarios crear un modelo de voz sintética, pero requiere grabar una cantidad considerable de audio. Es posible que la voz generada no siempre coincida perfectamente con el habla natural

Precios de Descript

Free

Aficionado: 24 $ al mes por persona

Creador: 35 $ al mes por persona

Business: 65 $ al mes por persona

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Descript

G2: 4,6/5 (más de 770 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Una reseña de G2 dice:

¡Me ahorra muchísimo tiempo en la edición! Aprecio la atención al detalle en el diseño. Se nota que se ha dedicado mucha energía a comprender lo que necesitan los podcasters y eso lo valoro mucho. Descript es muy fácil de usar. Me gusta la función de transcripción y la posibilidad de editarla y el audio al mismo tiempo. Me facilita mucho la vida.

¡Me ahorra muchísimo tiempo en la edición! Aprecio la atención al detalle en el diseño. Se nota que se ha dedicado mucha energía a comprender lo que necesitan los podcasters y eso es algo que valoro mucho. Descript es muy fácil de usar. Me gusta la función de transcripción y la posibilidad de editarla y el audio al mismo tiempo. Me facilita mucho la vida.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales todos los días, y el 55 % las utilizan varias veces al día. ¿Qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puedes ahorrar hasta más de 3 horas cada semana, que de otro modo dedicarías a buscar información.

4. Rev (la mejor para transcripciones flexibles con precisión humana o IA)

vía Rev

Rev te permite convertir conferencias, seminarios o entrevistas a estudiantes en transcripciones claras y con capacidad de búsqueda. Puedes elegir entre resultados rápidos generados por IA u optar por la transcripción humana cuando la precisión es esencial, por ejemplo, al transcribir debates complejos o terminología académica.

Una vez que la transcripción esté lista, podrás revisarla y editarla en tu navegador. Resalta las secciones importantes para planificar las clases, añade correcciones o encuentra rápidamente citas clave para incluirlas en materiales o informes.

Herramientas como los rótulos de los hablantes, las marcas de tiempo y los glosarios personalizados ayudan a mantener todo organizado. Para un educador, esto es fundamental a la hora de gestionar debates en grupo, paneles con varios ponentes o términos específicos de una materia.

Las mejores funciones de Rev

Identifica rápidamente las partes de la transcripción que pueden necesitar edición

Utiliza herramientas de IA integradas para generar resúmenes concisos

Entrena la herramienta para que reconozca nombres de marcas, términos técnicos o lenguaje específico del sector

Limitaciones de Rev

La plataforma de Rev no ofrece tantas herramientas de edición en profundidad que permitan a los usuarios perfeccionar sus transcripciones tras la automatización

Precios de Rev

Básico: 14,99 $ por usuario/mes

Pro: 34,99 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Pago por minuto : Transcripción humana : 1,99 $/minuto Transcripción con IA : 0,25 $/minuto

Transcripción humana : 1,99 $/minuto

Transcripción con IA: 0,25 $/minuto

Transcripción humana : 1,99 $/minuto

Transcripción con IA: 0,25 $/minuto

Valoraciones y reseñas de Rev

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Una reseña en Reddit dice:

Soy subtitulador y, la verdad, me gusta bastante, aunque el sueldo no es muy bueno en comparación con otras empresas, creo que es un buen punto de partida para aprender el oficio.

Soy subtitulador y, la verdad, me gusta bastante, aunque el sueldo no es muy bueno en comparación con otras empresas, creo que es un buen punto de partida para aprender el oficio.

5. Sonix. ai (La mejor opción para transcripciones rápidas y autoeditables con colaboración en equipo)

a través de Sonix.ai

Sonix. ai es una plataforma de transcripción basada en IA que convierte archivos de audio y vídeo en texto preciso y editable. Para los investigadores de mercado que tienen que hacer malabarismos con entrevistas, grupos de discusión y revisiones internas, Sonix agiliza la transcripción y la colaboración en equipo en un entorno de trabajo basado en navegador.

Puedes resaltar ideas clave, dejar comentarios para tus compañeros de equipo y etiquetar archivos por tema o proyecto. En lugar de exportar transcripciones a otra herramienta, Sonix te permite limpiar el contenido en el editor utilizando funciones intuitivas como buscar y reemplazar y etiquetar hablantes.

¿Trabaja con jerga del sector? Los diccionarios personalizados ayudan a garantizar la precisión en todas las transcripciones. Una interfaz fácil de usar le permite organizar carpetas y realizar un seguimiento de los comentarios de varios proyectos de investigación desde un panel.

Sonix. ai mejores funciones

Comprueba el nivel de confianza de Sonix con cada palabra de tu transcripción para que puedas detectar y corregir rápidamente las secciones con baja precisión

Utilice la función de resumen integrada de Sonix para crear viñetas, párrafos o resúmenes rápidos de transcripciones largas e incluso guiar el resumen con sus propias indicaciones

Comparte transcripciones a través de un enlace con tus compañeros de equipo para que puedan comentarlas o revisarlas

Limitaciones de Sonix.ai

Sonix no es compatible con la transcripción en directo ni con los subtítulos en tiempo real. Esto puede no ser ideal para situaciones que requieran servicios de transcripción inmediatos, como reuniones o eventos en directo.

Precios de Sonix.ai

Precio de la plataforma Estándar: 0 $ al mes Premium: 22 $ al mes por asiento Enterprise: Precio personalizado

Estándar: 0 $ al mes

Premium: 22 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Transcripción con IA Estándar: 10 $ por hora Premium: 5 $ por hora. Ahorra un 50 % Enterprise: Precios personalizados

Estándar: 10 $ por hora

Premium: 5 $ por hora. Ahorra un 50 %

Enterprise: Precios personalizados

Estándar: 0 $ al mes

Premium: 22 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Estándar: 10 $ por hora

Premium: 5 $ por hora. Ahorra un 50 %

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix.ai

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix.ai?

Una reseña de Capterra dice:

Flujo de trabajo súper rápido para la transcripción. La IA realiza un trabajo con una precisión de casi el 95 %, incluso en alemán, no solo en inglés. Y después solo me llevó entre el 25 % y el 50 % del tiempo total de la entrevista transcribir las palabras inexactas. También es compatible con MAXQDA. Lo comparé con muchas otras herramientas y es simplemente el mejor.

Flujo de trabajo súper rápido para la transcripción. La IA realiza un trabajo con una precisión de casi el 95 %, incluso en alemán, no solo en inglés. Y después solo me llevó entre el 25 % y el 50 % del tiempo total de la entrevista transcribir las palabras inexactas. También es compatible con MAXQDA. Lo comparé con muchas otras herramientas y es simplemente la mejor.

🧠 Dato curioso: En 1936, August Dvorak patentó un diseño de teclado alternativo diseñado para aumentar la eficiencia al escribir, colocando las teclas más utilizadas bajo los dedos más fuertes. A pesar de sus ventajas, el diseño Dvorak no sustituyó al diseño QWERTY debido a su gran familiaridad y a la resistencia al cambio.

6. VEED (la mejor para creadores de vídeos que necesitan transcripción y edición en un solo servicio)

a través de VEED

VEED. io es una plataforma de transcripción y edición de vídeo basada en navegador y con tecnología de IA. Es compatible con la transcripción y la traducción en más de 125 idiomas, lo que la hace ideal para creadores que producen contenido para audiencias globales.

Una vez que tu transcripción esté lista, VEED te ofrece varias opciones de exportación. Puedes descargarla en formatos TXT, VTT o SRT, o incrustar los subtítulos directamente en tu vídeo. Las herramientas de subtitulado automático son personalizables.

Úsalo para cambiar la fuente, el tamaño, la ubicación y el color para que se adapte a tu estilo. También tendrás acceso a la corrección del contacto visual con IA, que ajusta tu mirada en el vídeo para que hables directamente al espectador (incluso si no estabas mirando a la cámara durante la grabación 😉).

Verbit, por el contrario, no incluye funciones relacionadas con el vídeo, como la corrección de la mirada o herramientas de edición integradas.

Las mejores funciones de VEED

Pega tu guion y deja que VEED cree un vídeo completo con imágenes, subtítulos y voz en off

Sube tu vídeo y deja que VEED cree automáticamente subtítulos precisos, que podrás editar, estilizar y grabar directamente en tu vídeo para facilitar su uso compartido

Utiliza el doblador de voz para traducir y doblar automáticamente tu vídeo

Limitaciones de VEED

VEED no ofrece identificación y atribución de hablantes, lo que puede ser crucial en entornos con varios hablantes para realizar un seguimiento preciso de quién dijo qué

Precios de VEED

Free

Básico: 18 $ al mes

Pro: 30 $ al mes

Business: 70 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre VEED

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VEED?

Una reseña de G2 dice:

¡Lo que realmente me encanta es la precisión del servicio de subtitulado! La amplia gama de estilos también me ayuda a elegir el que mejor se adapta al tono de mis vídeos. En general, ¡VEED es una recomendación fácil de hacer a otros creadores de vídeos!

¡Lo que más me gusta es la precisión del servicio de subtitulado! La amplia gama de estilos también me ayuda a elegir el que mejor se adapta al tono de mis vídeos. En general, ¡VEED es una recomendación fácil de hacer a otros creadores de vídeos!

7. Trint (ideal para periodistas y equipos de medios que crean historias a partir de transcripciones)

vía Trint

Trint ayuda a periodistas y equipos de medios de comunicación a convertir grabaciones sin editar en historias listas para publicar. Es compatible con la transcripción de más de 40 idiomas y la traducción a más de 50, lo que lo hace útil para la elaboración de informes transfronterizos sin depender de herramientas externas.

Una de sus funciones, Story Builder, te permite extraer citas, clips y momentos de varias transcripciones para crear narrativas estructuradas. Ayuda a organizar entrevistas, ruedas de prensa o cobertura de paneles en artículos o guiones coherentes.

El resumen con IA de Trint condensa largas entrevistas en puntos clave, conservando el contexto que necesitas para garantizar la precisión. Y, a diferencia de muchas otras alternativas a Verbit, Trint no entrena su IA con tu contenido, por lo que tus grabaciones permanecen privadas, incluso entre bastidores.

Las mejores funciones de Trint

Encuentre al instante frases clave en transcripciones y añada etiquetas personalizadas para organizar los momentos importantes

Edita, comenta y revisa transcripciones simultáneamente con tu equipo, como si estuvieras trabajando en Documentos de Google

Utiliza la app móvil Trint para grabar audio y generar transcripciones en directo

Limitaciones de Trint

La función de identificación de hablantes de Trint tiene dificultades para distinguir con precisión entre los hablantes, especialmente en grabaciones con diálogos superpuestos o interferencias

Precios de Trint

Starter 2024: 80 $ por asiento/mes

Advanced 2024: 100 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Trint

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 3,9/5 (más de 10 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trint?

Una reseña de G2 dice:

Llevo usando Trint unos cuatro años. A menudo, las personas a las que entrevisto tienen acentos internacionales, no el típico acento del Medio Oeste. Pero Trint suele entender palabras que yo no era capaz de escuchar en los archivos de audio. Eso me ha impresionado mucho y me ha facilitado mucho el trabajo.

Llevo usando Trint unos cuatro años. A menudo, las personas a las que entrevisto tienen acentos internacionales, no el típico acento del Medio Oeste. Pero Trint suele entender palabras que yo no era capaz de escuchar en los archivos de audio. Eso me ha impresionado mucho y me ha facilitado mucho el trabajo.

8. Fathom (ideal para equipos de ventas y atención al cliente que necesitan notas de reuniones conectadas a CRM)

vía Fathom

Fathom es un asistente para reuniones con IA. Para equipos de ventas y soporte al cliente, graba y transcribe tus llamadas en Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, capturando información crítica sin necesidad de tomar notas manualmente.

Después de la llamada, Fathom IA genera automáticamente resúmenes personalizados centrados en los puntos clave, las objeciones y los siguientes pasos. Puedes elegir plantillas para llamadas de ventas, registros de clientes o sesiones de incorporación para compartir notas claras y específicas para cada rol con tu equipo o tus clientes.

¿Necesitas resaltar un momento? Haz un clip. Fathom te permite crear y enviar extractos de vídeo cortos directamente en Slack. Con integraciones nativas con Salesforce, HubSpot y Slack, Fathom sincroniza los resúmenes y los seguimientos directamente con tu CRM.

Las mejores funciones de Fathom

Almacena todas las llamadas de los clientes de tu equipo en un hub con función de búsqueda

Reciba notificaciones instantáneas, diarias o semanales cuando aparezcan términos o temas específicos en las reuniones

Utiliza el asistente de IA para hacer preguntas sobre llamadas anteriores, obtener resúmenes o generar seguimientos

Comprender las limitaciones

Aunque Fathom se integra con CRM populares como Salesforce y HubSpot, así como con herramientas como Documentos de Google, Asana y Slack, carece de compatibilidad con otras plataformas muy utilizadas, como Trello, Monday.com y Zoho

Precios de Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ por usuario/mes

Edición para equipos: 29 $ por usuario/mes

Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 750 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta cómo Fathom se encarga de todo, graba mis reuniones, las transcribe y me envía por correo electrónico un resumen de la reunión con los elementos de acción. Me ahorra mucho tiempo, ya que no tengo que tomar notas ni preocuparme por perderme nada importante.

Me encanta cómo Fathom se encarga de todo, graba mis reuniones, las transcribe y me envía por correo electrónico un resumen de la reunión con los elementos de acción. Me ahorra mucho tiempo, ya que no tengo que tomar notas ni preocuparme por perderme nada importante.

9. Fireflies (ideal para notas de reuniones con función de búsqueda y seguimiento de conversaciones en equipo)

vía Fireflies

Fireflies. ai, una herramienta de toma de notas para reuniones basada en IA, graba y transcribe automáticamente las reuniones. Con Topic Trackers, puedes seguir temas específicos como «precios» o «puntos débiles de los clientes» y ver con qué frecuencia aparecen en tus llamadas.

Verbit, por otro lado, no ofrece herramientas de recorte de medios ni de audio interactivo.

Con Fireflies.ai, también puedes extraer fragmentos de audio cortos y compartibles de momentos importantes para recapitular rápidamente o compartir con tus compañeros de equipo. Y cuando quieras llevar esos conocimientos a otras herramientas, Fireflies te permite incrustar fácilmente transcripciones o archivos de audio en plataformas como Notion o Salesforce.

Las mejores funciones de Fireflies

Responde directamente a partes específicas de una reunión o comentario y facilita el seguimiento de los seguimientos

Añade reacciones rápidas a notas o comentarios para confirmar actualizaciones o resaltar momentos clave sin interrumpir el flujo

Controla la visibilidad organizando las reuniones en canales que están abiertos al equipo o limitados a miembros seleccionados

Limitaciones de Fireflies

En comparación con la plataforma web, la app, aplicación móvil Fireflies.ai carece de algunas funciones como vocabulario personalizado y análisis detallados de reuniones. Esta disparidad puede suponer un obstáculo para los usuarios que dependen de dispositivos móviles para acceder a notas y transcripciones de reuniones sobre la marcha

Precios de Fireflies

Free Forever

Pro: 18 $ por asiento/mes

Business: 29 $ por asiento/mes

Enterprise: 39 $ por asiento/mes

Valoraciones y opiniones sobre Fireflies

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies?

Una reseña de Capterra dice:

La solución de software Fireflies se utilizaba en mi anterior lugar de trabajo para grabar reuniones y me permitía escucharlas para tomar notas. La grabación de audio es muy buena y la versión de pago permite obtener transcripciones de las reuniones que son bastante precisas.

La solución de software Fireflies se utilizaba en mi anterior lugar de trabajo para grabar reuniones y me permitía volver a escucharlas para tomar notas. La grabación de audio es muy buena y la versión de pago te permite obtener transcripciones de las reuniones que son bastante precisas.

10. Temi (la mejor opción para transcripciones rápidas, asequibles y sin complicaciones para particulares)

vía Temi

El servicio de transcripción de Temi te permite enviar archivos de audio y vídeo en todos los tipos de archivo principales para garantizar la máxima flexibilidad. Una vez convertidos en texto, puedes editar tu transcripción con marcadores de tiempo y rótulos de hablantes, realizar un seguimiento de las conversaciones y hacer las correcciones necesarias fácilmente.

Después, puedes descargar tu transcripción en varios formatos, incluyendo MS Word, PDF, SRT y VTT, para integrarla en documentos, presentaciones o subtítulos de vídeo.

Las mejores funciones de Temi

Sube archivos arrastrándolos y soltándolos o pegando URL de plataformas como Dropbox y Vimeo para obtener servicios de transcripción rápidos

Edita transcripciones con un simple doble toque y atajos de teclado básicos, con opciones sencillas para descargar y compartir

Las palabras de relleno resaltadas, como «um» y «uh», se pueden eliminar rápidamente con un solo toque

Limitaciones de Temi

Temi no permite a los usuarios añadir términos o nombres personalizados a su diccionario, lo que puede afectar a la precisión de contenidos técnicos o específicos de un sector

Precios de Temi

(versión de) prueba gratis

Pago: 0,25 $ por minuto de audio

Valoraciones y opiniones sobre Temi

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Temi?

Una reseña de G2 dice:

El texto es fácil de editar y corregir, lo que permite el uso compartido de una transcripción pulida

El texto es fácil de editar y corregir, lo que permite el uso compartido de una transcripción pulida

Vaya más allá de la transcripción: pruebe ClickUp para una integración real del flujo de trabajo

Verbit y sus alternativas ofrecen servicios sólidos de transcripción y subtitulación. Obtienes transcripciones precisas, soporte multilingüe y herramientas para gestionar todo, desde conferencias hasta reuniones legales.

Pero, ¿qué pasa si necesitas algo más que una transcripción? ¿Qué pasa si quieres notas de reuniones que se conviertan automáticamente en tareas, resúmenes que destaquen los elementos de acción y herramientas de colaboración que lleven las conversaciones a la práctica?

Ahí es donde destaca ClickUp. Con él, tus reuniones, clips y notas de voz se pueden grabar, transcribir y resumir al instante. ClickUp Brain te ayuda a tomar decisiones, establecer elementos de acción y plazos sin tener que leer toda la transcripción. Y con ClickUp Docs, conviertes la información en planes, asignas tareas y colaboras con tu equipo en tiempo real.

¿Necesitas algo más que transcripciones? Regístrate en ClickUp gratis.