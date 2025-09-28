Plantillas profesionales gratuitas de recibos de entrega para un seguimiento preciso de los pedidos

Cuando los pedidos están en tránsito, la claridad lo es todo.

Los clientes quieren actualizaciones en tiempo real, los equipos necesitan visibilidad y un solo recibo perdido puede causar confusión innecesaria o, lo que es peor, la pérdida de un paquete.

Ahí es donde entra en juego una plantilla de recibo de entrega. Te ayuda a confirmar cada envío, evitar disputas y mantener a todos en la misma página—desde el almacén hasta la puerta de tu casa.

Para ayudarte a mantenerte organizado, hemos recopilado 15 plantillas gratuitas de recibos de entrega que puedes personalizar para tu empresa. Ya sea que entregues comida, inventario a granel o pedidos de clientes, estas plantillas te brindan la documentación que necesitas para realizar el seguimiento de cada entrega con confianza.

¡Empecemos! 🚚

¿Qué son las plantillas de recibos de entrega?

Las plantillas de recibos de entrega son documentos preformateados para confirmar que los productos o servicios se han entregado al destinatario previsto. Por lo general, incluyen datos necesarios como los datos del remitente y del destinatario, la fecha de entrega, la descripción de los elementos, las cantidades y un espacio para la firma como prueba de recepción.

Estas plantillas ayudan a garantizar registros de entrega precisos y transparentes, y se utilizan habitualmente en los sectores de la logística, el comercio minorista, la entrega de comida a domicilio y el comercio electrónico.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de recibo de entrega?

Una plantilla eficaz de recibo de entrega estandariza la documentación, lo que facilita el registro de las entregas, el seguimiento del rendimiento y la generación de informes.

A continuación te explicamos cómo elegir la que más te convenga:

Claras y detalladas: incluyen todos los campos esenciales, como la información del remitente/destinatario, la fecha de entrega, la descripción de los elementos y los números de pedido

Fáciles de rellenar: cuentan con una función de diseño sencillo e intuitivo para una rápida entrada manual o digital

Listo para su aprobación: incluye secciones para la firma que permiten confirmar la recepción y establecer la responsabilidad, al tiempo que protegen a ambas partes en caso de disputas

Personalizable: ofrece espacio para notas, datos de contacto o estado del pago, lo que garantiza que se adapte a las necesidades específicas de su empresa sin resultar abarrotado

Aspecto profesional: mantiene un diseño limpio y pulido, que no solo es fácil de leer, sino que también refuerza la identidad de su marca

📚 Más información: Las mejores plantillas de recibos de Excel para un seguimiento perfecto de los gastos

Plantillas de recibos de entrega de un vistazo

15 plantillas de recibos de entrega

Los recibos de entrega son solo una parte de un sistema más amplio que incluye facturación, pago y mantenimiento de registros.

Aquí tienes algunas plantillas que te ayudarán al seguimiento de todo el proceso del cliente👇

1. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza, supervisa y gestiona las transacciones de pago sin esfuerzo con la plantilla de historial de pagos de ClickUp

Organiza, supervisa y gestiona las transacciones de pago sin esfuerzo con la plantilla de historial de pagos de ClickUp.

Confirma las entregas y realiza un seguimiento completo de la transacción en un solo lugar. Esta plantilla te ayuda a registrar las cantidades de productos, los costes y los detalles de pago sin tener que manejar múltiples registros.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Calcula automáticamente los totales con fórmulas integradas para mayor rapidez y precisión

Realiza un seguimiento de las formas de pago y de las fechas de pago en la vista Tabla de ClickUp

Recopila recibos con un formulario ClickUp compartible para proveedores o distribuidores

ClickUp Brain Rellena automáticamente, categorice y resumir los detalles con

Centralice los registros financieros y de entrega para obtener un seguimiento de auditoría sin fisuras

Configura campos de IA para categorizar, resumir y rellenar automáticamente la información

💡 Ideal para: Pequeñas empresas, equipos de logística y autónomos que necesitan una forma de dependencia para documentar y confirmar entregas y envíos.

📌 Resumen rápido: Aunque el seguimiento preciso de los pedidos es esencial para mantener informados a los clientes, solo es una parte de la ecuación. Detrás de cada entrega perfecta hay un equipo que debe estar al tanto de las actualizaciones de inventario, el estado de los pagos, el embalaje y las entregas de última milla. Ahí es donde la comunicación interna desempeña un rol fundamental. Plataformas como ClickUp ayudan a las empresas a eliminar los cuellos de botella en las actualizaciones internas. De hecho, funciones como tarea de ClickUp ayudaron a equipos como Cemex a reducir lo que antes tardaba 24 horas en completar la finalización de una tarea a solo unos segundos.

🎥 ¿Es nuevo en ClickUp? Este vídeo le guiará a través de la creación de su primera tarea, con subtareas, descripciones, asignaciones, fechas de vencimiento y mucho más, para que pueda empezar a organizar su trabajo correctamente.

2. Plantilla de factura de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea, envía y realiza el seguimiento de las facturas en un solo lugar con la plantilla de factura de ClickUp

Crea, envía y realiza el seguimiento de las facturas en un solo lugar con la plantilla de factura de ClickUp.

Un recibo de entrega confirma que un pedido ha llegado, pero una factura muestra el desglose completo para los clientes. Con esta plantilla, puede detallar los costes, describir las condiciones de pago y añadir su marca para darle un acabado profesional.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Haz los Términos y condiciones personalizados para aclarar las políticas de pago y los plazos

Configura recordatorios automáticos para facturas vencidas o clientes recurrentes

Añade tu logotipo y los datos de tu empresa para reforzar la identidad de tu marca

Envía facturas directamente desde ClickUp a través de la herramienta de correo electrónico integrada

Mantén las confirmaciones de pedidos y las facturas en conexión (a internet) en un solo entorno de trabajo

💡 Ideal para: Vendedores, proveedores o cualquier persona que entregue productos físicos y necesite garantizar que el pago sea tan sencillo como el propio pedido.

3. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén todas tus facturas organizadas con la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Mantén todas tus facturas organizadas con la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp.

Esta plantilla proporciona claridad cuando hay varias partes implicadas en una misma entrega. Realice un seguimiento del cliente, el importe, el método y el estado del pago, y añada notas sobre casos excepcionales, como cheques sin fondos o retrasos previstos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona las facturas de forma visual en vista Tablero con fases de arrastrar y soltar

Añade notas para señalar cheques sin fondos, pagos parciales o fechas de vencimiento próximas para facilitar la gestión de pedido

Realiza el seguimiento de los totales, las formas de pago y los saldos pendientes en una sola lista

Asigna la propiedad para que ninguna factura se quede sin procesar

Realiza la previsión del flujo de caja entrante basándose en los cronogramas de las facturas

Cuando una sola entrega involucra a varias partes, como transportistas, agentes de aduanas y operadores de almacenes, llevar un control de quién facturó qué y cuándo puede resultar complicado.

💡 Ideal para: Empresas o equipos que gestionan procesos de facturación complejos, en los que intervienen múltiples partes interesadas, como empresas de logística, empresas de transporte u organizaciones con diversos socios externos.

4. Plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Factura a tus clientes con facilidad utilizando la plantilla de factura para contratistas independientes

Factura a tus clientes con facilidad utilizando la plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp.

Para autónomos y contratistas que compaginan múltiples rols, esta plantilla facilita la facturación. Recopila los detalles de la entrega para que puedas facturar a los clientes directamente sin cambiar de herramienta.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Crea facturas directamente en ClickUp sin necesidad de aplicaciones de terceros

vista de calendario o la vista Gantt para estar al Consulte los plazos en lao lapara estar al tanto de los pagos

Conecta los detalles de entrega con las facturas para obtener un historial que complete la transacción

Automatización de los seguimientos para ahorrar tiempo en la búsqueda de clientes

Mantén la profesionalidad con un formato de factura estructurado y con tu marca

Como contratista independiente, desempeñas todas las funciones, como creador, comunicador y contable.

💡 Ideal para: autónomos y contratistas independientes que desean una forma rápida, profesional y totalmente integrada de solicitar el pago tras la entrega de los productos.

📖 Más información: ¿Quieres que el seguimiento sea aún más fácil? Echa un vistazo a nuestra lista del mejor software de facturación por tiempo, porque ¿por qué limitarte a realizar el seguimiento de los envíos cuando también puedes realizar el seguimiento del tiempo como un profesional?⏳✨

5. Plantilla de formulario de pago de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cobra más rápido y mantén todo organizado con la plantilla de formulario de pago de ClickUp

Cobra más rápido y mantén todo organizado con la plantilla de formulario de pago de ClickUp.

Para los organizadores de eventos y los proveedores de servicios, la confusión con los pagos puede arruinar la experiencia. Esta plantilla crea formularios sencillos y rellenables que registran automáticamente las formas de pago, los tipos de entradas y los datos de los asistentes en tu panel.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de todos los pagos en un único entorno de trabajo con entradas sincronizadas automáticamente

Asigna seguimientos a los miembros del equipo para los pagos pendientes

Adjunte los recibos y las confirmaciones directamente a cada pedido

Automatiza los recordatorios para que los asistentes nunca se pierdan las fechas de vencimiento

Vincula los pagos a tareas como registros de evento o asignación de asiento

💡 Ideal para: Organizadores de eventos y proveedores de servicios que necesitan una forma fluida y rastreable de gestionar los pagos y los seguimientos desde un hub centralizado.

6. Plantilla de diario de cuenta de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de todos los débitos y créditos con facilidad utilizando la plantilla de diario contable de ClickUp

Realiza un seguimiento de todos los débitos y créditos con facilidad utilizando la plantilla de diario contable de ClickUp.

Si su empresa gestiona transacciones frecuentes, esta plantilla le garantiza que no se le escape nada. Registre cada entrada con detalles como el tipo de diario, las cuentas afectadas y los recibos justificativos, todo ello perfectamente organizado en una sola lista.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Cambia entre la Vista de libros para obtener una visión general de las finanzas y la Vista de diario para ver los detalles

Etiqueta a los miembros del equipo para que den su aprobación y añade comentarios para contextualizar

Adjunta facturas o recibos a cada entrada para mayor claridad

Realice un seguimiento de los gastos e ingresos recurrentes sin perder la visión general

Mantén a las pequeñas empresas en cumplimiento y listas para auditorías con registros estructurados

💡 Ideal para: Las pequeñas empresas y agencias necesitan una forma fiable y organizada de realizar el seguimiento y verificar las transacciones financieras diarias o semanales.

📖 Más información: Plantillas gratuitas de presupuestos de empresa

7. Plantilla de recibo de entrega de Template. Net

La plantilla de recibo de entrega de Template. Net ofrece una solución lista para edición que permite confirmar los envíos y mantener un registro transparente de los pedidos.

Incluyen campos para el remitente y el destinatario, descripciones de la entrega, fecha y hora, además de una línea para la firma como prueba, todo ello fácil de personalizar en Word, documentos de Google o PDF.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño sencillo y profesional para edición rápida

Formatos personalizables en las herramientas que ya utilizas

Garantiza la claridad y la responsabilidad con las firmas requeridas

Funciona tanto como confirmación digital como impresa

Fáciles de adaptar para pequeñas empresas locales o operaciones de mayor envergadura

💡 Ideal para: Empresas de reparto locales, como panaderías, floristerías o servicios de mensajería, que necesitan una forma rápida de emitir confirmaciones de entrega profesionales.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar el correo electrónico y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas a través del chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto en conexión, buscable y gestionable

8. Plantilla de nota de recibo de entrega de Template. Net

Esta plantilla funciona como un libro de recibos estructurado para empresas con entregas frecuentes. La plantilla de nota de recibo de entrega de Template. Net compara los envíos con los pedidos y registra fácilmente lo que se ha recibido.

Los campos preestablecidos recogen los detalles de los elementos, las fechas de entrega y las firmas de los destinatarios, lo que hace que las transacciones repetidas sean fluidas y fiables.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Referencia rápida para entregas recurrentes

Alineación de notas con pedidos de compra para una conciliación precisa

El campo de firma garantiza la responsabilidad en la entrega

Compatibilidad con múltiples formatos (Word, documentos, PDF)

Ligeras pero lo suficientemente detalladas para la documentación habitual

💡 Ideal para: equipos de logística, servicios de mensajería o cualquier empresa que gestione entregas regulares y necesite registros de entrega fiables y precisos

9. Plantilla de recibo de entrega de envío de Template. Net

Gestionar envíos masivos implica realizar un seguimiento de múltiples cajas, referencias y partes interesadas. La plantilla de recibo de entrega de envíos de Template. Net garantiza la precisión con campos para números de envío, listas detalladas, fechas de entrega y firmas de los destinatarios.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de envíos de gran volumen con registros detallados y estructurados de elemento

Protege contra disputas al documentar cada detalle

Su diseño sencillo combina la precisión con la rapidez

Trabajo tanto para envíos nacionales como internacionales

Proporciona documentación coherente en equipos grandes

💡 Ideal para: Minoristas que gestionan inventarios complejos, proveedores que garantizan el cumplimiento preciso de los pedidos y equipos de envío que necesitan documentación coherente para realizar un seguimiento de los envíos de gran volumen y adelantarse a cualquier problema de entrega.

10. Plantilla de recibo de entrega de comida de Template. Net

Los restaurantes y los vendedores de comida gestionan muchos pedidos a diario, y cualquier detalle que se pase por alto puede convertirse rápidamente en una queja. La plantilla de recibo de entrega de comida facilita el registro claro de todos los datos (número de pedido, elementos, hora de entrega, información del cliente y forma de pago) para que nada se pierda en el ajetreo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Detalles del pedido desglosados para evitar confusiones sobre elementos faltantes

Campos integrados para el contacto con el cliente y la hora de entrega

Seguimiento de las formas de pago para una rápida conciliación

Simplifica la comunicación entre cocinas, mensajeros y clientes

Flexibles para restaurantes, servicios de catering y proveedores de comida para llevar

💡 Ideal para: servicios de entrega de comida que buscan precisión, restaurantes que desean optimizar sus procesos de comida para llevar y entrega a domicilio, y empresas de catering que necesitan registros detallados de cada envío culinario.

😜 Dato curioso: ¡La pizza más grande del mundo jamás entregada pesaba más de 22 kg! Imagínate intentar hacer un seguimiento de ese pedido sin un recibo de entrega. ¡Necesitarías una plantilla del tamaño de una pizza solo para que cupieran todos los detalles! 🍕📋

11. Plantilla de acuse de recibo de entrega de Template. Net

Cuando surgen disputas, un acuse de recibo firmado es su mejor defensa. Esta plantilla crea un registro claro de lo que se ha entregado, con espacio para la firma del comprador y una sección adicional para notas en la que se pueden documentar los daños o discrepancias en el momento de la recepción.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Añade la firma del comprador como prueba irrefutable de la entrega

Campo de nota para registrar al instante los elementos dañados o faltantes

Diseño sencillo y estructurado para completar rápidamente

Refuerza la confianza entre proveedores y clientes

Reduce las disputas y reclamaciones posteriores a la entrega

💡 Ideal para: equipos de logística, proveedores de servicios y empresas que necesitan pruebas de entrega para uso interno o para sus clientes

12. Plantilla de recibo de entrega de Routific

vía Routific

Para los equipos de entrega que siempre están en movimiento, esta plantilla proporciona documentación profesional para cada entrega completada. Recoge los datos de la empresa, la información del repartidor, los datos del destinatario y las referencias del pedido para un seguimiento perfecto.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Formato de tabla organizado para todos los elementos de la entrega

Campos de firma tanto para el conductor como para el destinatario

Fácil de combinar entregas con números de referencia de pedidos

Refuerza la responsabilidad con una clara asignación de la propiedad de la entrega

El trabajo funciona igual de bien para flotas, mensajeros y distribuidores

💡 Ideal para: Flotas de reparto, empresas de mensajería y equipos de distribución que necesitan una forma sencilla y profesional de documentar las entregas completadas

13. Plantilla de recibo de Postermywall

vía Postermywall

La plantilla de recibo de PosterMyWall combina profesionalidad con flexibilidad creativa. Puedes personalizarla con tus color, logotipos o incluso con un toque de humor, mientras que sus tres columnas de pago (efectivo, cheque, móvil) eliminan la confusión en las transacciones.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Personalización mediante arrastrar y soltar para edición rápida

Tres campos específicos para diferentes tipos de pago

Opciones de diseño visual que se adaptan a la imagen de tu marca

Fáciles de usar para autónomos, pequeñas tiendas o creativos

Para descargar en múltiples formatos para uso digital o impreso

💡 Ideal para: Pequeñas empresas, autónomos y creativos que desean recibos con un diseño atractivo, tan profesionales como fáciles de usar.

14. Plantilla de recibo de entrega de Billed

vía Billed

Creada por una plataforma de facturación y pago, esta plantilla te ayuda a emitir recibos de entrega en cuestión de minutos. Añade tu marca, rellena los datos del remitente y del destinatario, y obtendrás un registro claro que también sirve como nota de recepción de mercancías.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Personalizables con tu logotipo, información de contacto y detalles de la marca

Su diseño limpio y profesional genera confianza en los clientes

Trabaja bien para documentar tanto la entrega como la recepción de mercancías

Rápidas de generar para flujos de trabajo logísticos ajetreados

Se integra perfectamente con los procesos de facturación

💡 Ideal para: Empresas de logística, mensajería y empresas basadas en productos que necesitan una forma rápida y precisa de documentar las entregas y mantener informados a los clientes.

📖 Más información: ¿Cansado de los presupuestos confusos de los contratistas que te dejan con la cabeza llena de dudas? ¡Aquí tienes plantillas gratuitas de presupuestos de contratistas para hacerte la vida más fácil!

15. Plantilla de recibo de entrega de muestra de Scribd

vía Scribd

Las plantillas de recibos de entrega de Scribd son puntos de partida versátiles que puedes adaptar a las necesidades de tu empresa. Ya sea para gestionar el inventario o realizar el seguimiento de las entregas, estas plantillas proporcionan una base estructurada y profesional sobre la que construir.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Múltiples diseños de muestra entre los que elegir y personalizarizados

Editable para adaptarse a tus categorías de productos y estilos de pedido

Secciones claras para elementos, cantidades y firmas

Lo suficientemente sencillas para pequeñas empresas, lo suficientemente flexibles para equipos más grandes

Proporciona un registro documental fiable para las operaciones de entrega

💡 Ideal para: Las pequeñas empresas, los proveedores y los prestadores de servicios necesitan una forma sencilla de documentar las entregas y mantener un registro profesional en papel.

Simplifica tu proceso de entrega con ClickUp

Una plantilla de recibo de entrega profesional no solo sirve para marcar una casilla, sino también para proteger tu empresa, mantener informados a los clientes y garantizar que cada envío reciba la firma que merece.

Tanto si eres un autónomo que trabaja por cuenta propia, un equipo de logística en expansión o una empresa que gestiona múltiples proveedores y clientes, utilizar la plantilla adecuada simplifica todo el proceso de entrega. Y cuando necesites algo más que una plantilla, como automatizaciones integradas, seguimiento de tareas o coordinación de pago, ClickUp te respalda.

Desde el seguimiento de facturas hasta los formularios de pago, e incluso la gestión de proyectos freelance, el entorno de trabajo de ClickUp te ayuda a conectar todas las piezas de tu flujo de trabajo de pedidos, desde el envío hasta la entrega.

Prueba ClickUp gratis, gratuito/a hoy mismo y empieza a personalizar tu forma de realizar un seguimiento de los pedidos de forma más inteligente y sin estrés. 🚛