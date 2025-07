Cómo insertar Excel en Microsoft Word

Ya casi ha terminado su informe. El archivo de Word está listo y los datos de Excel son sólidos; ahora solo necesita que funcionen a la perfección en la misma página.

Pero las filas se desplazan, los bordes desaparecen y todo parece como si se hubiera copiado y pegado con prisas.

Esta guía le muestra cómo insertar Excel en Word, sin problemas de formato, para que sus documentos tengan un aspecto limpio, claro y profesional. 📑

¿Por qué insertar Excel en Word?

Insertar Excel en Word es una forma inteligente de mantener tus datos claros, organizados y fáciles de trabajar. He aquí por qué es útil aprender a insertar Excel en Word:

Actualizaciones en tiempo real: Enlace su archivo Excel de origen y cualquier cambio que realice en la hoja de cálculo aparecerá automáticamente en la tabla de Word

Documentos más limpios y profesionales: Obtiene lo mejor de ambos mundos: las herramientas de datos de Excel y el formato de Word, para que sus informes, propuestas o tareas tengan un aspecto impecable

Ubicación centralizada: Ya no es necesario cambiar de ventana. Las hojas de Excel incrustadas o enlazadas le permiten ver y editar datos directamente en Word

Datos complejos: ¿Trabaja con grandes conjuntos de datos o fórmulas? La integración de Excel mantiene todas las funciones que necesita dentro de su documento

🔍 ¿Sabías que...? Microsoft Word se lanzó en 1983. La primera versión se lanzó para Xenix y MS-DOS. Fue uno de los primeros procesadores de texto en ofrecer edición WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes), algo muy importante en aquel entonces.

Cómo insertar Excel en Word

Entonces, ¿cómo se pueden transferir los datos de Excel a un documento de Word sin que el formato se vea afectado? La buena noticia es que hay varias formas sencillas de hacerlo, dependiendo de si desea que los datos se actualicen automáticamente o se mantengan tal cual.

Analicemos los métodos más sencillos paso a paso. ⚒️

Método n.º 1: incrustar el libro de Excel como un objeto

Piensa en ello como si hicieras una foto de tu libro de Excel y la insertaras en tu documento de Word. Los datos no cambiarán a menos que edites el archivo original, pero esa es la idea. Esto es ideal cuando quieres que todo quede bloqueado. 🔒

Paso n.º 1: prepare sus archivos

Ordena tu hoja de cálculo para que sea fácil de leer; también puedes codificar por colores los elementos de Excel para que la tabla resulte más atractiva. Guarda y cierra primero el archivo; esto ayuda a que la inserción sea más fluida. A continuación, abre tu documento de Word y haz clic donde quieras que aparezca el contenido de Excel.

Abra el documento de Word y haga clic donde desee añadir la tabla

⚙️ Bonus: Aquí tienes una hoja de referencia rápida de Excel: Ctrl + tecla de flecha: Ir al borde de los datos

Alt + =: Suma automática de una columna en un instante

Ctrl + T: Convierta los datos en una tabla que se puede ordenar y filtrar

F4: Repite la última acción (¡un salvavidas!)

=TEXT(): Formatee números o fechas tal y como desee

Paso 2: haz clic en la pestaña Insertar

En el menú superior, la cinta, seleccione Insertar y, a continuación, busque Objeto en el grupo Texto. En el cuadro emergente, vaya a la pestaña Crear desde archivo.

Insertar > Objeto

Haga clic en Crear desde archivo y seleccione el archivo Excel específico

💡 Consejo profesional: Asegúrese de que ambos archivos estén guardados en formatos compatibles, como «. xlsx» para Excel y «. docx» para Word, a fin de evitar errores durante la incrustación

Paso n.º 3: colóquelo en Word

Haga clic en Examinar, busque su archivo y selecciónelo. Haga clic en Aceptar y su hoja de Excel se insertará. ¿Quiere que se pueda editar más tarde? Marque Enlazar con el archivo antes de hacer clic en Aceptar.

Haga clic en Enlazar con el archivo y en Aceptar

💡 Consejo profesional: al hacer doble clic en la tabla de Excel incrustada en Word, se abre en Excel para su edición. Esto resulta útil cuando necesitas modificar algo rápidamente sin tener que empezar de nuevo.

Método n.º 2: copiar y pegar con formato

Este método es rápido y sencillo. Copia los datos del software de hoja de cálculo y los pega en Word. Ya está. Conserva parte del formato de la fuente, aunque no todo, y no se actualiza automáticamente.

Veamos cómo puede hacerlo:

Paso n.º 1: resalte los datos y cambie a Word

Seleccione las celdas de Excel y cópielas con el atajo Ctrl + C o Cmd + C en Mac. A continuación, haga clic donde desee que aparezcan los datos en su documento de Word. A diferencia del método de enlace que veremos a continuación, este método no se actualiza automáticamente.

Seleccione la tabla y copie las celdas

⚙️ Bonus: Uno de los mejores trucos de Microsoft Word es Shift + F3 para cambiar instantáneamente el texto entre MAYÚSCULAS, minúsculas y mayúscula inicial. Utilice el Panel de navegación para saltar entre títulos y mantener el orden.

Paso n.º 2: pegue el contenido y ajuste el formato

Haga clic con el botón derecho y pulse Pegar, o utilice Ctrl + V / Cmd + V. ¿Quiere más control? Seleccione Pegar especial en el menú desplegable Pegar. Ajuste los bordes, cambie el tamaño de las tablas o aplique estilos al contenido en Word si es necesario.

Utilice diferentes opciones para pegar según sus necesidades

🧠 Dato curioso: Microsoft Excel debutó en 1985 y, curiosamente, se lanzó por primera vez para Apple Macintosh. La versión para Windows llegó en 1987, antes incluso de que PowerPoint existiera.

Método n.º 3: Vincular a una hoja de cálculo de Excel

¿Necesitas que tu documento de Word muestre los datos más recientes de Excel sin tener que copiarlos y pegarlos cada vez? Enlazar hace precisamente eso. Cada vez que se actualiza el archivo de Excel, los cambios también se muestran en Word. 💁

Paso n.º 1: abra ambos archivos y resalte los datos

Mantenga abiertos los documentos de Excel y Word uno al lado del otro. Copie el intervalo de celdas con Ctrl + C / Cmd + C.

Seleccione y copie la tabla

💡 Consejo profesional: Un truco de Excel consiste en utilizar Ctrl + Mayús + L para aplicar filtros a los datos y utilizar el formato condicional para resaltar visualmente las tendencias.

Paso n.º 2: Utilizar Pegado especial

Haga clic donde desee insertar los datos enlazados. Haga clic con el botón derecho, seleccione Pegar especial y, a continuación, haga clic en Pegar enlace.

Seleccione Pegar especial

🔍 ¿Sabías que...? En 2020, el Reino Unido realizó el seguimiento de los casos en un antiguo archivo de Excel. Alcanzó el límite de filas y 16 000 resultados positivos de COVID desaparecieron durante días, lo que complicó el rastreo de contactos.

Paso n.º 3: elige un formato

Seleccione «Objeto de hoja de cálculo de Microsoft Excel». Haga clic en Aceptar para insertarlo. El documento de Word reflejará esos cambios cuando actualice el archivo de Excel.

Haga clic en Aceptar para insertar

Obtendrá su tabla tal cual

💡 Consejo profesional: Asegúrate de que el archivo Excel original permanece en la ubicación exacta. Si se mueve o se elimina, el enlace se rompe. Este método es perfecto para informes o paneles que cambian con regularidad.

Consejos para el formato y la compatibilidad

Ahora que ya tienes los datos de Microsoft Excel en Word, es el momento de asegurarte de que se ven bien y funcionan correctamente antes de enviarlos. Si quieres mantener el formato intacto, necesitas que los números se actualicen automáticamente o simplemente quieres que tu documento tenga un aspecto limpio y profesional, estos consejos te ayudarán a evitar frustraciones. 👀

Conserve el aspecto: Los archivos de Excel incrustados suelen conservar su formato: las tablas, los gráficos e incluso las fórmulas se transfieren tal cual. Solo tiene que comprobar que todo aparece como desea en Word

Ajuste el tamaño: Si la hoja de cálculo incrustada se ve un poco torpe, no se preocupe: simplemente haga clic y arrastre las esquinas para cambiar el tamaño y que se ajuste mejor a la página

Mantén el orden con iconos: ¿No necesitas mostrar la hoja de cálculo completa? Puedes incrustarla como un pequeño icono con Mostrar como icono . Ahorra espacio y mantiene tu documento ordenado

Incrustar mediante programación: Para la automatización, utilice Open XML SDK o scripts VBA para incrustar y dar formato a hojas de cálculo de Excel en documentos de Word mediante programación

Actualice los enlaces con regularidad: Si utiliza objetos enlazados, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto incrustado y seleccione Actualizar enlace para actualizar los datos del archivo de origen

Evite la sobrecarga de documentos: Para conjuntos de datos grandes, considere la posibilidad de insertar solo las secciones esenciales o resumir los datos en gráficos para evitar ralentizar el rendimiento de Word

🔍 ¿Sabías que...? En 2010, los economistas Reinhart y Rogoff afirmaron que los países con una deuda elevada crecían más lentamente, pero cometieron un error en Excel y omitieron países enteros. Su artículo influyó en las políticas de austeridad del mundo real hasta que un estudiante de posgrado descubrió el error.

Limitaciones del uso de documentos de Word y hojas de cálculo de Excel para datos de proyectos

Aunque Word y Excel son herramientas excelentes, no siempre son el equipo ideal para gestionar y presentar datos de proyectos complejos.

Aquí es donde pueden fallar:

Falta de funciones de gestión de proyectos: Seamos realistas: utilizar Word y Seamos realistas: utilizar Word y Excel para la gestión de proyectos es difícil. No incluyen gráficos de Gantt, tableros Kanban ni dependencias de tareas

Propenso a errores y lento: Una fórmula incorrecta o un error al copiar y pegar en Excel puede echar por tierra todo el proyecto. ¿Y tratar de mantener todo organizado en varios documentos? Definitivamente no es divertido

Problemas con conjuntos de datos grandes: Excel puede ralentizarse o bloquearse al gestionar conjuntos de datos complejos con decenas de miles de filas, fórmulas anidadas o integraciones en tiempo real

Herramientas de visualización limitadas: Los gráficos de Excel son adecuados para lo básico. Pero si desea crear cronogramas y hojas de ruta visuales o ver los hitos de un vistazo, tal vez le convenga considerar Los gráficos de Excel son adecuados para lo básico. Pero si desea crear cronogramas y hojas de ruta visuales o ver los hitos de un vistazo, tal vez le convenga considerar una alternativa a Excel

Sin funciones de automatización e integración: ¿Quieres automatizar tareas periódicas o enlazar tus datos a Slack o a tu calendario? No es posible. Word y Excel no se integran bien con otros programas

📮 ClickUp Insight: El 48 % de los trabajadores se sienten más estresados los lunes, tratando de ponerse al día con los correos electrónicos, chats, notas y reuniones solo para averiguar en qué trabajar. Hacer clic en Excel, Word y aplicaciones de chat externas solo empeora las cosas. Con ClickUp, puedes mantener todo, desde planes de proyectos hasta tablas al estilo Excel, en un solo lugar. En lugar de hacer malabarismos entre Word para la documentación y Excel para los datos, ClickUp une ambos mundos. Combina eso con la vista Tabla y obtendrás la potencia de una hoja de cálculo con seguimiento de tareas integrado. Esto significa menos tiempo buscando información y más tiempo progresando.

ClickUp como alternativa más inteligente

Incrustar Excel en Word es una solución aceptable, pero sigue pareciendo que estás conectando dos herramientas que nunca se diseñaron para trabajar juntas de esa manera. Tienes que lidiar con diferentes formatos de archivo, esperar que las fórmulas se mantengan intactas y rezar para que la versión que estás compartiendo sea la correcta.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo.

Con ClickUp Docs, puedes crear documentos vivos que facilitan la colaboración en tiempo real. ¿Necesitas asignar una tarea desde una línea de texto? Terminado. ¿Quieres insertar una hoja de cálculo de Google o un panel de control de un proyecto en vivo? Fácil. Este software de colaboración de documentos se convierte en un centro de comandos, no solo en un lugar para anotar cosas.

Si quieres tener la sensación de estar trabajando con una hoja de cálculo, la vista Tabla de ClickUp te lo ofrece, pero conectada a tareas reales, fechas límite, personas asignadas y automatización.

Veamos cómo puedes utilizar ambos. 📊

Paso n.º 1: Crear documentos en ClickUp

Dirígete a la sección Documentos de tu entorno de trabajo y haz clic en Crear documento. Desde allí, añade títulos, da formato al texto, inserta tablas o incluso crea una base de conocimientos con páginas anidadas. Puedes etiquetar a compañeros de equipo, asignar tareas de ClickUp y compartir ajustes de permisos. También puedes utilizar IA para la documentación, la edición de contenidos y la redacción dentro de Documentos.

¿Necesitas incluir un gráfico o una hoja de cálculo de Google? Pega el enlace o el código para insertarlo y aparecerá en tu documento, sin necesidad de capturas de pantalla.

Utilice los comandos de barra inclinada «/» para añadir títulos, tablas y formatear texto en ClickUp Docs

Añada elementos de formato enriquecido para que sus documentos de ClickUp sean más atractivos

Paso n.º 2: incrustar tablas en vivo en documentos

Añada datos en tiempo real a sus documentos de ClickUp mediante tablas interactivas que se actualizan automáticamente.

Puedes utilizar la herramienta de tablas nativa de ClickUp para información estructurada o incrustar una tabla de Hojas de cálculo de Google (u otras plataformas) para sincronizar en tiempo real. Copia el enlace compartible o el código HTML y pégalo en tu documento. Haz clic en Conectar y podrás obtener una vista previa del archivo de origen. Solo asegúrate de que tu equipo tenga los permisos adecuados para verlo o editarlo.

Haga clic en Conectar para vincular Google Drive a ClickUp Docs

Paso n.º 3: sincronizar tareas, datos y elementos visuales

Puede convertir cualquier texto de un documento en una tarea ejecutable. Solo tiene que resaltarlo y pulsar + Tarea, y se realizará un seguimiento instantáneo en su entorno de trabajo. Esta función convierte a Docs en una sólida alternativa a Microsoft Word.

¿Necesitas importar datos de SQL u otras plataformas? Las integraciones como Hightouch pueden sincronizar esos datos directamente en las tareas de ClickUp, para que todo se mantenga actualizado sin esfuerzo manual. Luego, remata con un panel que reúne imágenes, gráficos o incluso informes externos en una sola vista.

Seleccione el texto y haga clic en + Tarea en ClickUp Docs

Añada personas asignadas, fechas límite y otros detalles directamente en los documentos de ClickUp para crear la tarea

Paso n.º 4: colabora sin caos

Edición en tiempo real, comentarios en vivo, tareas integradas: ClickUp hace que el trabajo en equipo funcione.

Puedes coeditar documentos o tablas como si estuvieras sentado al lado de otra persona (aunque no sea así).

Colabora con tu equipo en tiempo real dentro de ClickUp Docs

Utilice la función Asignar comentarios de ClickUp para dejar comentarios, etiquetar a alguien para su seguimiento y realizar un seguimiento del progreso en cualquier vista: Tabla, Gantt, Kanban y más.

Todo queda en un lugar ordenado y accesible.

Haga clic en el icono «comentario» y asigne elementos de acción específicos con ClickUp Assign Comments

📖 Lea también: Plantillas de tablas gratis y personalizables

Paso n.º 5: Utiliza la vista Tabla de ClickUp

La vista Tabla es una excelente alternativa a la interfaz de hoja de cálculo de Excel, pero con tareas, campos personalizados, filtros y automatizaciones.

Ve a cualquier espacio, carpeta o lista y haz clic en + Vista en la barra de vistas. Seleccione Tabla y verá una cuadrícula en la que podrá realizar un seguimiento de todo: fechas límite, prioridades, personas asignadas y campos personalizados. Puede anclar columnas esenciales, agrupar tareas, filtrar por etiquetas o ordenar por estado para mantener todo claro. Y sí, incluso puede exportar la tabla si necesita una versión sin conexión.

Haga clic en + Vista para añadir la vista Tabla de ClickUp a su entorno de trabajo

Crea una versión tabular de tus datos para organizarlos como quieras en la vista Tabla de ClickUp

🧠 Dato curioso: WordStar se lanzó a finales de los años 70 y no era compatible con las tablas. A menudo, los usuarios tenían que dibujar a mano las columnas en las páginas impresas para organizar la información. La introducción de la función de tabla en los procesadores de texto supuso un cambio significativo en la forma en que los usuarios estructuraban el contenido.

Incruste ClickUp en su flujo de trabajo

El uso de Excel dentro de Word resulta muy útil cuando necesita compartir datos pulidos, insertar gráficos o enlazar actualizaciones en tiempo real para informes de forma rápida. Es una solución sólida cuando desea mantener todo centralizado.

Sin embargo, una vez que sus proyectos se vuelven más complejos, estos métodos manuales tienen sus limitaciones.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app para todo el trabajo. Reúne todas tus tareas, documentos, paneles y hojas de cálculo en un solo lugar. Se acabó copiar y pegar información y las actualizaciones perdidas.

¿Listo para deshacerte de las pestañas adicionales y simplificar tu proceso? ¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo! ✅