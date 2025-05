las 10 mejores alternativas a Clearfeed IA en 2025

ClearFeed IA es una plataforma de compatibilidad que captura las consultas de los clientes de diferentes fuentes y las dirige a Slack y MS Teams. Teams puede gestionar múltiples solicitudes de clientes, acelerar su tiempo de respuesta y proporcionar un mejor servicio.

Sin embargo, si no utiliza MS Teams o colabora en canales de Slack, es posible que ClearFeed no sea para usted. Además, no puede utilizar la plataforma para la gestión completa de tickets si herramientas como Zendesk o Jira no forman parte de su flujo de trabajo.

Por eso, hemos seleccionado 10 potentes alternativas a ClearFeed IA que puede utilizar para agilizar el soporte al cliente.

⏰ Resumen de 60 segundos Estas son las principales alternativas a Clearfeed IA que puede elegir: : Lo mejor para la colaboración y la gestión de proyectos con IA ClickUp: Lo mejor para la colaboración y la gestión de proyectos con IA

Zendesk IA: Lo mejor para la automatización y la emisión de tickets del soporte al cliente con IA

Gestión de servicios de Jira: Lo mejor para la gestión de servicios de TI y los equipos de DevOps

Intercom: Lo mejor para el soporte al cliente conversacional y chatear en vivo

Freshdesk: Lo mejor para un servicio de atención al cliente omnicanal con automatización

Zoho Desk: La mejor opción para soluciones de asistencia técnica rentables con asistencia de IA

ServiceNow: Lo mejor para la gestión de servicios de TI de corporaciones y la automatización de flujos de trabajo

Salesforce: La mejor opción para la gestión de casos y el soporte al cliente integrados en CRM

Help Scout: Lo mejor para un servicio de atención al cliente personalizado con una bandeja de entrada de uso compartido

HubSpot Service Hub: Lo mejor para el soporte al cliente integrado con el equipo de marketing y ventas

¿Qué debe buscar en una alternativa a ClearFeed IA?

¡Imagínese perder clientes porque su sistema de soporte no es eficiente! Al parecer, no es raro: ¡el 65 % de las personas han cambiado a otra empresa debido a una mala experiencia de atención al cliente!

Aunque ClearFeed tiene como objetivo evitarlo, sus limitaciones dejan lagunas. Por lo tanto, aquí hay algunas funciones que debe buscar en una alternativa a ClearFeed para asegurarse de que está diseñada de manera integral para mejorar el soporte al cliente:

👉🏻 Interfaz fácil de usar: Elija una herramienta con una interfaz de usuario limpia. Asegúrese de que organice y muestre claramente las solicitudes de los clientes. Esto le ayudará a crear un sistema de tickets sólido y a gestionar las solicitudes de forma más eficaz

👉🏻 Capacidades de automatización: Busque una herramienta con capacidades de automatización de IA integradas. Por ejemplo, debería ser capaz de enrutar tickets, resolver consultas básicas y manejar tareas repetitivas por sí misma

👉🏻 Soporte omnicanal: Elija una herramienta que sea compatible con múltiples canales de comunicación como correo electrónico, chat, mesa de ayuda, etc. Dado que ClearFeed solo es compatible con Slack y MS Teams, limita en gran medida la flexibilidad

👉🏻 Personalización: Elija una herramienta que pueda personalizarse. Por ejemplo, debería poder personalizar los flujos de trabajo y ajustar reglas específicas de automatización para satisfacer las necesidades de su empresa

👉🏻 Integraciones de terceros: Busque una herramienta que tenga compatibilidad para integrarse sin problemas con otras herramientas de su flujo de trabajo, como soluciones de asistencia técnica, software CRM, herramientas de gestión de proyectos, etc. Esto le ayudará a optimizar sus operaciones de servicio al cliente

Las 10 mejores alternativas a ClearFeed IA

Estas son las 10 mejores alternativas a ClearFeed que puede utilizar en su organización:

1. ClickUp (la mejor para la colaboración y la gestión de proyectos con IA)

Aunque no lo parezca, la calidad de la colaboración interna de su empresa tiene mucho que ver con el soporte que proporciona a sus clientes.

Por ejemplo, los equipos que colaboran de forma fluida son mejores en la gestión del conocimiento. Aunque solo es un aspecto, les ayuda a aumentar los tickets, resolver consultas y escalar problemas con mayor precisión, lo que proporciona un 41 % más de satisfacción a los clientes.

Así que, si aquí es donde reside la lucha para su empresa, consiga la *app, aplicación, Todo para el trabajo: ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Una encuesta de ClickUp reveló que los trabajadores del conocimiento mantienen una media de 6 conexiones diarias en su lugar de trabajo. Esto probablemente implique múltiples intercambios de correos electrónicos, chats y herramientas de gestión de proyectos. ¿Y si pudieras reunir todas estas conversaciones en un solo lugar? Con ClickUp, ¡puedes! Es la app, aplicación, de Todo para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chats en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a ti y a tu equipo a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Así es como ayudó a este usuario en sus iniciativas de soporte al cliente:

La adopción de ClickUp no solo mejoró nuestros procesos, sino que ayudó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos permitió pasar de 2000 a 8000 clientes al año.

La solución de atención al cliente de ClickUp cuenta con múltiples herramientas y funciones de las que puede beneficiarse. Por ejemplo, incluye plantillas de atención al cliente personalizables que ayudan a los representantes a recopilar información de los clientes, hacer un seguimiento de los comentarios y colaborar en tiempo real.

Pero la que merece una mención especial es ClickUp Brain, el sistema de IA nativo de la plataforma.

Acelere los flujos de trabajo aprovechando ClickUp Brain

Brain es el hub central de ClickUp. Ya sea que desee recuperar detalles sobre una consulta específica o ver el estado de una consulta pendiente, siempre estará a un clic de distancia. También ayuda a los equipos de soporte al cliente a colaborar de manera más eficiente.

Más información sobre ClickUp Brain en este breve vídeo explicativo. 👇

Al centralizar la comunicación, Brain garantiza que los miembros del equipo puedan debatir las consultas de los clientes, compartir actualizaciones y asignar tareas dentro de un entorno de trabajo unificado, lo que reduce las posibilidades de retrasos o errores de comunicación.

Y eso no es todo, con Brain también puedes automatizar tareas y crear flujos de trabajo personalizados para optimizar tu sistema de soporte al cliente, más o menos como lo hemos hecho aquí:

Asigne prioridades a los tickets de soporte al cliente con ClickUp Brain

Utilice ClickUp CRM para visualizar su canal de consultas en más de 10 vistas altamente flexibles

Otra función que merece la pena mencionar es ClickUp CRM. Con él, puede visualizar su canal de consultas, asignar tareas a los miembros del equipo y comprobar su estado, prioridad, etc.

También automatiza muchos elementos de todo el flujo de trabajo de soporte al cliente, desde actualizaciones de estado hasta asignaciones de tareas, para que pueda cambiar su enfoque a donde sea absolutamente esencial.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere optimizar su sistema de gestión de soporte al cliente? Es posible con la plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp. Con ella, puede: Seguimiento, priorización y gestión de consultas de clientes en una vista centralizada

Asignar automáticamente tickets a los miembros del equipo en función de la carga de trabajo o la experiencia

Establezca plazos y reciba alertas para garantizar la resolución oportuna de las consultas

Las mejores funciones de ClickUp

Gestione las solicitudes de los clientes de forma eficiente con las tareas de ClickUp convirtiéndolas en tickets rastreables

Realice un seguimiento de los objetivos del equipo sin esfuerzo con ClickUp Goals y asegúrese de que cada solicitud de los clientes se atienda dentro del plazo establecido

Colabore en documentos en tiempo real con ClickUp Docs para el uso compartido de conocimientos y recursos

Visualice el rendimiento del Soporte con los paneles de ClickUp y genere informes detallados para la toma de decisiones basadas en datos

Integre ClickUp a la perfección con Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira y Google Drive para centralizar la comunicación

Encuentre cualquier tarea o comentario al instante con ClickUp Búsqueda universal para evitar perderse actualizaciones críticas

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios a menudo encuentran la herramienta abrumadora debido a su amplio intervalo de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

Me gusta lo personalizable que es ClickUp. La capacidad de crear flujos de trabajo y vistas personalizados que se ajusten a nuestro flujo de trabajo ha sido una gran ventaja para mi departamento de TI. La flexibilidad a la hora de organizar tareas e hitos nos ayuda a mantenernos en el buen camino, sobre todo con proyectos complejos. ClickUp también se integra bien con otras herramientas, como Zapier, lo que nos permite automatizar tareas. ClickUp ha mejorado la colaboración de mi equipo y el seguimiento de proyectos.

2. Zendesk IA (la mejor para la automatización y la emisión de tickets del soporte al cliente con IA)

a través de Zendesk IA

Zendesk es una plataforma de atención al cliente basada en la nube. Si está buscando una herramienta con capacidades avanzadas de automatización, sus chatbots basados en IA y sus opciones de autoservicio podrían resultarle atractivas.

La plataforma también es compatible con la comunicación omnicanal, por lo que su equipo puede cambiar sin esfuerzo entre correo electrónico, chatear y redes sociales para gestionar un número ilimitado de consultas y tickets de clientes. Además, Zendesk ofrece sólidas capacidades de análisis y (elaboración de) informes y también es accesible en navegadores.

Las mejores funciones de IA de Zendesk

Proporciona un enrutamiento inteligente de tickets a los agentes adecuados

Mejora la eficiencia con respuestas y macros generadas por IA

Ofrece un amplio mercado de apps, aplicaciones para ampliar la funcionalidad

Se integra con Salesforce, Slack y Shopify para lograr flujos de trabajo perfectos

Límites de la IA de Zendesk

Requiere una configuración compleja para flujos de trabajo avanzados de automatización

Carece de (elaboración de) informes flexible sin apps de terceros

Precios de Zendesk IA

Equipo de soporte: 25 $/mes por agente

Suite Team: 69 $/mes por agente

Suite Professional: 149 $/mes por agente

*suite Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zendesk IA

G2: 4. 3/5 (más de 6100 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 4000 reseñas)

3. Gestión de servicios de Jira (la mejor para la gestión de servicios de TI y los equipos de DevOps)

a través de Jira Service Management

¿Su organización tiene problemas con la gestión de incidencias, cambios o problemas? Jira automatiza los flujos de trabajo para ocuparse de ellos por usted. Es una herramienta de gestión de servicios de TI (ITSM) que agiliza los procesos con prácticas ITIL integradas. Esto ayuda a mejorar la prestación de servicios al cliente, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad de la resolución de problemas.

También impulsa la colaboración entre los equipos de ingeniería y DevOps mediante la estandarización de los flujos de trabajo. Además, la plataforma proporciona una sólida gestión de activos y configuraciones que resulta fundamental para simplificar la resolución de problemas.

Las mejores funciones de Jira Service Management

Ofrece un portal de autoservicio para empleados y clientes

Compatibilidad con el seguimiento de SLA y análisis detallado del servicio

Permite una personalización flexible con reglas de automatización y API

Se integra con Confluence, Bitbucket y Microsoft Teams para un funcionamiento perfecto

Límites de Jira Service Management

Límites en las opciones de personalización en los planes de nivel inferior, lo que restringe las funciones avanzadas

Carece de integración de compatibilidad telefónica para consultas basadas en voz

Precios de Jira Service Management

Free Forever

Estándar: 19,04 $ al mes por agente

Premium: 47,82 $/mes por agente

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 700 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Jira Service Management?

En general, es una buena plataforma para gestionar solicitudes e incidencias de TI. Una vez que se le coge el tranquillo a la configuración, realmente ayuda a agilizar la comunicación y la resolución de tickets. Es fiable, pero definitivamente podría ser un poco más fácil de usar.

En general, es una buena plataforma para gestionar solicitudes e incidencias de TI. Una vez que se le coge el tranquillo a la configuración, realmente ayuda a agilizar la comunicación y la resolución de tickets. Es fiable, pero definitivamente podría ser un poco más fácil de usar.

4. Intercom (Ideal para soporte al cliente conversacional y chatear en vivo)

a través de Intercom

Los datos revelan que el 69 % de los clientes prefieren los chatbots conversacionales para ponerse en contacto con una empresa. Intercom ofrece principalmente esto. Su agente de IA se llama Fin, y puede implementarlo para proporcionar respuestas precisas a los clientes, personalizar las interacciones con los proveedores y dirigir las conversaciones a los agentes humanos adecuados.

Fin también es altamente personalizable, por lo que puede ajustar su tono de voz para que se ajuste a las políticas y procedimientos de su empresa. Otra ventaja de utilizar Intercom es la (elaboración de) informes detallados que ofrece. Tanto si necesita comprender por qué se creó un ticket como si quiere saber cómo están rindiendo sus agentes, sus conocimientos generados por IA lo revelan todo.

Las mejores funciones de Intercom

Seguimiento de las interacciones con los clientes con una bandeja de entrada unificada y funciones de CRM

Permite una interacción proactiva con mensajes de correo electrónico y en app con objetivos específicos

Proporciona flujos de trabajo personalizables para equipos de ventas y soporte

Se integra con Stripe, Marketo y Google Analytics para obtener información sobre los clientes

Límites de Intercom

Limita la elaboración de informes avanzados a planes de nivel superior, lo que reduce la visibilidad para equipos más pequeños

Carece de una búsqueda nativa en la base de conocimientos dentro de la ventana para chatear

Precios de Intercom

Essential: 39 $/mes por asiento

Avanzado: 99 $/mes por asiento

Experto: 139 $/mes por asiento

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2: 4. 5/5 (más de 3300 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 1000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Intercom?

Intercom es muy fácil de usar, lo utilizo todos los días para mantenerme en contacto con nuestros clientes, y tiene todas las funciones que necesito. Me gusta mucho la función que nos permite posponer el ticket si no queremos cerrarlo, también me gusta la función que nos permite crear un ticket de back-office. Su equipo de soporte también ha sido de gran ayuda.

5. Freshdesk (la mejor para el servicio de atención al cliente omnicanal con automatización)

a través de Freshdesk

Freshdesk es otra plataforma de soporte al cliente basada en la nube de la lista. Sin embargo, cuenta con un punto de venta único que no ofrecen el resto: el análisis de sentimientos basado en IA. Esto significa que puede utilizar esta herramienta para priorizar los tickets evaluando el tono de los mensajes de los clientes.

Además, la plataforma es compatible con la comunicación omnicanal (correo electrónico, chatear, teléfono y redes sociales), proporciona funciones de gamificación y ofrece una base de conocimientos para promover el autoservicio del cliente.

Las mejores funciones de Freshdesk

Automatización de la asignación de tickets y la respuesta con Freddy, basado en IA

Realiza un seguimiento de los SLA y los tiempos de respuesta con supervisión en tiempo real

Permite reglas de automatización personalizadas para tareas repetitivas

Se integra con WhatsApp, Zapier y QuickBooks para ampliar las capacidades

Límites de Freshdesk

Límites de análisis avanzados y (elaboración de) informes a planes de suscripción premium

Se ralentiza al gestionar grandes volúmenes de tickets, lo que afecta al rendimiento

Precios de Freshdesk

Gratis para siempre

Crecimiento: 18 $/mes por agente

Pro: 59 $/mes por agente

Enterprise: 95 $/mes por agente

Valoraciones y reseñas de Freshdesk

G2: 4. 4/5 (más de 3400 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 3300 reseñas)

6. Zoho Desk (la mejor opción para soluciones de asistencia técnica rentables con asistencia de IA)

a través de Zoho Desk

Si desea una solución de soporte al cliente rentable pero no quiere renunciar a las funciones, Zoho Desk podría ser la solución ideal para usted. Está impulsado por IA y repleto de funciones versátiles.

Con Zoho Desk, puede automatizar la categorización y asignación de tickets utilizando Zia, el asistente de IA de Zoho. También le permite mejorar el autoservicio del cliente mediante la creación de centros de ayuda y bases de conocimiento personalizables. Aparte de esto, la interfaz de usuario de la herramienta es una delicia.

Al iniciar el panel, puede ver todas las solicitudes de los clientes ordenadas por fecha de creación del ticket. Esto hace que su uso sea muy sencillo.

Las mejores funciones de Zoho Desk

Realiza un seguimiento de los SLA y las escalaciones con alertas en tiempo real para los tickets sin resolver

Soporte para servicios de asistencia técnica multimarca bajo una sola cuenta para empresas que gestionan varias marcas

Permite la colaboración contextual con comentarios privados y notas compartidas dentro de los tickets

Se integra perfectamente con Zoho CRM, Slack y Jira, lo que garantiza flujos de trabajo conectados

Límites de Zoho Desk

Requiere una configuración compleja para flujos de trabajo personalizados y automatización

Restringe las llamadas a la API y las integraciones de terceros en las suscripciones de nivel inferior

Precios de Zoho Desk

Free Forever

Estándar: 14 $/usuario

Profesional: 23 $/usuario

Enterprise: 40 $/usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (más de 6100 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 2100 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Zoho Desk?

Es fácil comunicarse y relacionarse con los clientes a través de múltiples canales de comunicación con Zoho Desk. Mejora la resolución de problemas de los clientes más rápidamente. Proporciona soporte al cliente 24/7/365.

7. ServiceNow (la mejor para la gestión de servicios de TI de corporaciones y la automatización de flujos de trabajo)

a través de ServiceNow

Otra herramienta ITSM, ServiceNow, es conocida por su compatibilidad con la prestación de servicios en toda la corporación con flujos de trabajo interfuncionales. Esto resulta vital para garantizar una colaboración fluida entre equipos, resolver problemas rápidamente y ofrecer una calidad de servicio constante en toda la organización.

Aparte de esto, su compromiso con la seguridad distingue a la plataforma. Mientras que otras herramientas simplemente te permiten crear tickets, ServiceNow mejora la seguridad con una gestión integrada de riesgos y cumplimiento.

También proporciona supervisión del estado del servicio en tiempo real y conocimientos predictivos para ayudarle a tomar decisiones sólidas basadas en datos.

Las mejores funciones de ServiceNow

Mejora la eficiencia con agentes virtuales para consultas comunes de Soporte

Flujos de trabajo personalizados a través de una plataforma sin código o con poco código

Permite la gestión de activos de TI con un seguimiento detallado del ciclo de vida

Se integra con Microsoft Teams, Salesforce y Okta

Límites de ServiceNow

Requiere una amplia configuración

Carece de flexibilidad para las pequeñas empresas

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4. 4/5 (más de 2200 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 200 reseñas)

8. Salesforce (la mejor opción para la gestión de casos y el soporte al cliente integrados en CRM)

interno

a través de Salesforce

Salesforce es probablemente el nombre más conocido de la lista. Esencialmente una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM), tiene varias funciones que aceleran directamente la gestión del soporte al cliente.

Por ejemplo, Salesforce ofrece sugerencias basadas en IA sobre las consultas de los clientes para mejorar la productividad de los agentes. También realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes en todos los canales en tiempo real, para que no tenga que estar cambiando de un canal a otro.

También puede generar (elaboración de) informes avanzados y análisis predictivos para obtener información sobre el rendimiento de los agentes, el tiempo de resolución de tickets, las tendencias de satisfacción del cliente, etc.

Las mejores funciones de Salesforce

Automatización de la gestión de casos con los bots Einstein basados en IA

Compatibilidad con portales de autoservicio para clientes y equipos internos

Permite el enrutamiento omnicanal para consultas por chat, correo electrónico y teléfono

Se integra perfectamente con Slack, el entorno de trabajo de Google y Shopify

Límites de Salesforce

Requiere planes de alto nivel para acceder a funciones avanzadas basadas en IA

Carece de colaboración en tiempo real sin integraciones de terceros

Precios de Salesforce

Enterprise: 165 $/mes por usuario (facturación anual)

Unlimited: 330 $/mes por usuario (facturación anual)

Equipo de ventas de Einstein 1: 500 $/mes por usuario (facturación anual)

Starter Suite: 25 $/mes por usuario (facturación mensual/anual)

Pro Suite: 100 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4. 4/5 (más de 5600 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 700 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Salesforce?

En general, Salesforce es una solución fiable que mejora los flujos de trabajo de atención al cliente una vez que se implementa por completo. Me gusta usarlo en mi empresa actual. Nos permite utilizar muchas apps, aplicaciones y servicios importantes.

9. Help Scout (la mejor para un servicio de atención al cliente personalizado con una bandeja de entrada de uso compartido)

a través de Help Scout

Help Scout, un software de atención al cliente, es ideal para equipos pequeños. Ofrece un intervalo de funciones útiles para personalizar la interacción con el cliente sin demasiadas complicaciones.

Al utilizarlo, usted y su equipo pueden ofrecer un servicio de chat en tiempo real a sus clientes. También puede realizar un seguimiento de su nivel de satisfacción con encuestas CSAT integradas para identificar ineficiencias ocultas y proporcionar una mejor asistencia.

Help Scout también ofrece paneles predefinidos y personalizados para facilitar la elaboración de informes de rendimiento, y viene con una app móvil para gestionar los tickets sobre la marcha.

Las mejores funciones de Help Scout

Automatización de flujos de trabajo con gestión de SLA, seguimientos y emisión de tickets basados en reglas

Proporciona bandejas de entrada compartidas para la colaboración en equipo en las consultas de los clientes

Mejora el autoservicio con una base de conocimientos integrada y personalizable

Se integra perfectamente con Shopify, Trello y Asana, lo que agiliza los procesos de compatibilidad

Ayuda con los límites de Scout

Requiere suscripciones independientes para gestionar varios canales

Ofrece compatibilidad multilingüe limitada en comparación con la competencia

Precios de Help Scout

Free Forever

Estándar: 55 $/mes

Además: 83 $/mes

Valoraciones y reseñas de Help Scout

G2: 4. 4/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 200 reseñas)

10. HubSpot Service Hub (el mejor para el soporte al cliente integrado con el equipo de marketing y ventas)

a través de HubSpot Service Hub

Por último, pero no menos importante, está HubSpot Service Hub en la lista.

¡Echa un vistazo a este vídeo que explica sus funciones principales!

Si desea una herramienta que mejore la gestión del soporte al cliente tanto para los equipos de marketing como para los de ventas, esta puede ser la solución. Esta plataforma unifica el soporte al cliente y CRM con gestión integrada de tickets y casos para mantener alineados a los equipos de marketing, ventas y soporte.

También automatiza los flujos de trabajo mediante herramientas basadas en IA, ofrece paneles de informes integrados para realizar un seguimiento de las métricas de soporte de los agentes y se sincroniza con las herramientas de ventas y marketing de HubSpot para completar la experiencia del cliente.

Las mejores funciones del HubSpot Service Hub

Soporte para comunicación multicanal a través de correo electrónico, chatear y plataformas sociales

Proporciona herramientas de comentarios de los clientes y encuestas para medir la calidad del servicio

Permite la creación de una base de conocimientos para el autoservicio, lo que reduce las solicitudes de Soporte

Se integra con Zoom, Slack y Mailchimp para mejorar las interacciones con los clientes

Límites del hub de servicios de HubSpot

Requiere planes de nivel superior para automatización avanzada y (elaboración de) informes

Limita la funcionalidad del chatbot sin la integración de HubSpot Marketing Hub

Precios del HubSpot Service Hub

Free Forever

Principiante: 20 $/mes por asiento

Profesional: 100 $/mes por asiento

Enterprise: 150 $/mes por asiento

Valoraciones y reseñas de HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (más de 2400 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre el HubSpot Service Hub?

El hub de servicio es un método excelente para centralizar todos los problemas de los clientes, de modo que mi equipo pueda hacer un seguimiento eficaz y responder a todas las inquietudes. La plataforma es fácil de usar una vez que se dominan los conceptos básicos, y me permite asignar tareas a mi equipo sin necesidad de comunicación de ida y vuelta. Los clientes pueden hacer un seguimiento del estado de sus propios tickets y ver en qué estamos trabajando en tiempo real.

✨ Menciones especiales Atera: Unifica la supervisión remota, la automatización de TI y la emisión de tickets basada en IA

SysAid: Automatización de la gestión de servicios de TI con flujos de trabajo basados en IA y herramientas de autoservicio

LiveAgent: Mejora el soporte al cliente con emisión de tickets basada en IA, chat en vivo y comunicación omnicanal

