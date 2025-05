Apple Notes vs. Evernote: ¿qué app, aplicación, es mejor para tomar notas?

¿No sabe si elegir Apple Notes o Evernote para tomar notas? Es un dilema común. Ya sea para anotar ideas rápidas, guardar enlaces web u organizar su vida en cuadernos bien estructurados, elegir la app, aplicación, para tomar notas adecuada puede hacer que su productividad sea óptima o nula.

Apple Notes se siente como en casa si estás inmerso en el ecosistema de Apple, pero Evernote ha sido durante mucho tiempo la opción preferida de los usuarios avanzados que necesitan tomar notas con múltiples funciones en múltiples plataformas.

Entonces, ¿cuál gana realmente? Analizaremos las diferencias en sincronizar, organizar notas, recortes web y precios, para que puedas dejar de pensar demasiado y empezar a tomar notas.

Si ninguna de ellas le convence, quédese hasta el final: le presentaremos ClickUp y su excepcional herramienta IA Notetaker, una alternativa sorprendentemente potente que quizá aún no haya considerado.

⏰ Resumen de 60 segundos He aquí un rápido vistazo a Apple Notes frente a Evernote: Apple Notes es mejor para: Evernote es mejor para: Aquellos profundamente involucrados en el ecosistema de Apple (iPhones, iPads, Macs) Aquellos que utilizan varios sistemas operativos (Windows, Android, macOS, iOS) Necesidades básicas de colaboración, como el uso compartido de listas y notas simples con otros usuarios de Apple Pequeños equipos que necesitan funciones avanzadas de colaboración, como espacios compartidos, administración centralizada y gestión de tareas Personas que prefieren una interfaz limpia y ordenada y funciones básicas para tomar notas Personas que requieren funciones avanzadas como recorte web y envío a correo electrónico

¿Qué es Apple Notes?

Apple Notes es una app para tomar notas gratis, gratuita, preinstalada por Apple Inc. Permite a los usuarios crear, organizar y gestionar notas en sus dispositivos Apple.

Inicialmente, era un simple editor de texto para capturar pensamientos aleatorios y recordatorios. Con el lanzamiento de iOS 9 en 2015, se convirtió en una app de notas en toda regla. Esto incluía formato de texto enriquecido, compatibilidad con Apple Pencil y opciones de uso compartido.

Hoy en día, te permite incrustar fotos y vídeos, codificar texto por colores, convertir notas de voz (a Siri) en texto escrito, reconocer la escritura a mano (en iPadOS) e incluso generar gráficos a partir de ecuaciones.

🧠 Dato curioso: Apple Notes utilizaba un diseño esqueuomórfico, que imitaba la estética del bloc de notas físico, completado con el familiar papel amarillo rayado. No fue hasta 2013, con iOS 7, cuando pasó al aspecto limpio y minimalista que vemos hoy en día.

Funciones de Apple Notes

Apple Notes ha recorrido un largo camino como una de las apps de toma de notas originales con 18 años de historia. Tiene un montón de funciones súper útiles que hacen que organizar tus notas sea intuitivo. Exploremos las principales:

Función n.º 1: carpetas inteligentes para una organización inteligente

a través de Apple

En esencia, Apple Notes trabaja en un sistema de organización basado en carpetas. Pero también obtienes un montón de otras funciones como etiquetas entre carpetas, palabras clave y clasificación que añaden contexto a tus carpetas.

La opción Carpetas inteligentes de Apple te permite establecer un filtro para que todas las notas relevantes que coincidan con ese filtro se clasifiquen automáticamente en él. Digamos que tienes una carpeta llamada «Recetas» y le añades las etiquetas #horneados, #entrantes y #plato principal. Cada vez que añadas estas etiquetas a una nota, esa nota irá a la carpeta «Recetas».

Función n.º 2: Integración con dispositivos Apple

a través de Apple

Al igual que el resto de productos y servicios de Apple, Apple Notes también se integra a la perfección en el ecosistema de Apple.

Por ejemplo, puedes dictar tus notas a Siri, que luego las convertirá en texto. También puedes guardar tus grabaciones de llamadas como archivos de audio en tu app de Notas para acceder a ellas fácilmente. Otra función es utilizar la Hoja para compartir desde casi cualquier app para enviar contenido a Notas, ya sea una foto, un documento o incluso una ubicación de Mapas.

Función n.º 3: Opciones de uso compartido de notas

a través de Apple

Apple Notes tiene un sólido conjunto de funciones de colaboración. Entre ellas se incluyen permisos, edición en tiempo real y seguimiento de la actividad, prácticamente lo mismo que obtendrías en una herramienta básica de gestión de documentos.

Puede compartir notas a través de Mensajes, Correo o enlaces e invitar hasta 100 colaboradores por nota. También hay dos niveles de permiso: «puede hacer cambios» y «solo vista»

Nota: Aunque puede convertir notas en documentos de Word o PDF, no puede compartirlas en línea con un enlace público.

Función n.º 4: Inteligencia de Apple

a través de Apple

Apple ha mejorado su app, Notas, con la función Herramientas de escritura. Con ella, puedes:

Corregir textos y errores gramaticales y ortográficos

Ajuste el tono de su escritura para adaptarse a diferentes contextos

Analizar notas extensas para crear resúmenes concisos o viñetas

Convierta texto sin estructurar en tablas con un formato ordenado para una mejor organización

Genera imágenes directamente a partir del texto de tus notas

Precios de Apple Notes

Uso gratuito (Nota: Apple Notes depende del almacenamiento de iCloud. Y aunque obtienes 5 GB gratis, el espacio adicional requiere una suscripción mensual, a partir de 0,99 $ por 50 GB)

🧠 Dato curioso: La primera nota adhesiva fue inventada en 1974 por accidente cuando el científico de 3M Spencer Silver estaba tratando de crear un adhesivo superfuerte. Curiosamente, las apps digitales para tomar notas como Apple Notes son simplemente notas adhesivas virtuales.

¿Qué es Evernote?

Evernote, lanzado en 2008, te permite crear y almacenar varios tipos de notas, incluyendo texto, imágenes, grabaciones de audio y documentos escaneados.

Una de las principales razones de su popularidad es que es conocido por su compatibilidad multiplataforma y su compatibilidad con un intervalo de sistemas operativos y dispositivos. Las apps móviles y web tienen muchas funciones, lo que hace de Evernote una gran opción para usuarios de cualquier plataforma.

Funciones de Evernote

Evernote trabaja activamente en la mejora de las funciones de su plataforma, habiendo lanzado más de 100 actualizaciones solo en 2024. Exploremos ahora algunas de sus mejores funciones.

Función n.º 1: pilas de cuadernos para organizarse

a través de Evernote

Evernote adopta un enfoque estructural y jerárquico de la organización. Así que tienes carpetas (o pilas de libretas en el universo de Evernote), filtros y opciones de etiquetado para organizar tus notas y las relacionadas con grupos. Pero eso no es todo: también puedes enlazar notas a eventos del Calendario.

Esto significa que cada vez que enlaces una nota, todos los detalles del evento, como la fecha, la hora, etc., se añadirán automáticamente a la nueva nota (y se actualizarán si el evento se reprograma).

El panel de inicio de Evernote también se puede personalizar para incluir una variedad de widgets (notas ancladas, plantillas para tomar notas, búsquedas guardadas, blocs de notas y más) para que puedas encontrar información fácilmente.

🧠 Dato curioso: Leonardo Da Vinci era famoso por escribir sus notas en «escritura espejo», garabateando sus pensamientos al revés para que solo él pudiera leerlos. Esta podría haber sido su forma de cifrar el texto, manteniendo sus ideas privadas.

Función n.º 2: experiencia de toma de notas

a través de Evernote

Evernote cubre todos los aspectos básicos, incluyendo edición de texto enriquecido, compatibilidad con escritura a mano para dispositivos de pantalla táctil, integración multimedia e incluso reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que reconoce texto en imágenes y documentos escaneados.

También tiene una integración con el navegador web clipper que le permite copiar y guardar texto de páginas web. El web clipper es bastante preciso, incluye todos los enlaces e incluso reproduce el formato de la página web lo más fielmente posible.

Es una forma estupenda de crear un archivo digital de tu investigación. El Bloc de notas (la versión de Evernote de la función Captura rápida de Apple Notes) te permite anotar esos momentos «por si acaso».

Sin embargo, es temporal. Hay que convertirlo en una nota, y también hay un límite de caracteres (600 caracteres). Y solo es compatible con texto sin formato.

Función n.º 3: Funciones de colaboración en equipo

a través de Evernote

Puede compartir notas individuales o cuadernos enteros con otras personas, concediéndoles distintos niveles de acceso (vista o edición).

Aunque Evernote no admite la protección con contraseña para libretas o notas individuales de Evernote, puedes cifrar bloques de texto con una frase de contraseña, lo que resulta ideal para equipos que manejan datos confidenciales.

Evernote ofrece un plan específico, «Evernote Teams», diseñado para empresas y organizaciones. Este incluye «espacios compartidos» para almacenar información compartida, privilegios de acceso para diferentes miembros del equipo e incluso capacidades de edición y comentarios en tiempo real para la colaboración en equipo.

Evernote también se integra con otras herramientas de colaboración populares, como Slack y Gmail, para que puedas convertir tus conversaciones de Slack y correos electrónicos en notas con solo un clic.

Función n.º 4: Evernote IA

a través de Evernote

Evernote tiene dos funciones de IA: Búsqueda y Edición. La primera te permite encontrar información en tus notas, para que no tengas que buscarlas manualmente. Está disponible en todos los planes (incluido el gratis), pero debes optar por una búsqueda con IA.

De forma predeterminada, la función de búsqueda opera en modo de búsqueda estándar. Para activar la «búsqueda con IA», puede hacer clic en el interruptor «con IA» situado encima de la barra de búsqueda. Esto le permite controlar sus notas (y datos), ya que Evernote comparte parte de esta información con API de terceros como OpenAI.

La segunda te permite manipular el texto. Puedes crear resúmenes, corregir errores tipográficos y cambiar el tono de voz. También puede escribir introducciones, conclusiones y títulos basados en el contenido de las notas.

Precios de Evernote

Plan Free

Personal : 14,99 $ por usuario y mes

Profesional : 17,99 $ por usuario y mes

Teams : 24,99 $ por usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Apple Notes vs. Evernote: comparación de funciones

Analicemos ahora Evernote vs. Apple Notes para ayudarte a determinar qué herramienta se adapta mejor a tus necesidades. Para empezar, aquí tienes una tabla que resume sus funciones:

Funciones Apple Notes Evernote Organización Carpetas, etiquetas, carpetas inteligentes Pilas de cuadernos, etiquetas Colaboración Uso compartido básico con acceso de solo vista o edición, edición en tiempo real, historial de actividades Colaboración en tiempo real con cuadernos y espacios de uso compartido Funciones del equipo Ninguna Espacios compartidos, gestión centralizada, propiedad de los datos por parte de la empresa Funciones avanzadas Notas de voz, transcripciones, notas protegidas con contraseña, generación de imágenes Notas de voz, recorte web, gestión básica de tareas IA Edición Búsqueda y edición Integraciones Con productos Apple más de 1000 integraciones si se incluye a través de Zapier. Modelo de precios Free Basado en suscripción

Función n.º 1: experiencia de toma de notas

Ambas plataformas lo enfocan de manera diferente.

Apple Notes mantiene las cosas simples, lo que la hace perfecta para usuarios que valoran la funcionalidad directa y la integración perfecta dentro del ecosistema de Apple. Su interfaz intuitiva minimiza la complejidad, lo que permite tanto tomar notas rápidamente como organizarse de forma básica a través de carpetas y etiquetas.

Evernote sube un escalón con una estructura organizativa más sofisticada diseñada para usuarios que gestionan grandes volúmenes de notas de Evernote en diferentes proyectos o temas.

Claro, la curva de aprendizaje es un poco más pronunciada, pero merece la pena por las capacidades de búsqueda avanzada, incluido el OCR.

🏆 Ganador: Empate. La sencilla app de Apple Notes debería ser tu elección si prefieres la simplicidad y estás inmerso en el ecosistema de Apple. Si buscas una configuración más compleja y avanzada, Evernote es tu opción.

Función n.º 2: Compatibilidad multiplataforma

Apple Notes mantiene las cosas estrechamente integradas dentro del ecosistema de Apple: iPhones, iPads y Macs. Aunque el acceso a la web está disponible a través de iCloud, es menos robusto que las apps nativas.

Por el contrario, Evernote adopta un enfoque multiplataforma, ofreciendo apps específicas para iOS, Android, macOS, Windows y una plataforma de navegador bastante ingeniosa. Aunque la experiencia del usuario puede variar ligeramente entre plataformas, merece la pena por la flexibilidad de acceder a las notas importadas desde prácticamente cualquier dispositivo.

🏆 Ganador: Evernote. Dado que las notas de Apple no son fácilmente accesibles en ningún sistema operativo que no sea el propio de Apple, Evernote es el claro ganador.

Función n.º 3: Funciones de colaboración

Apple Notes proporciona colaboración básica a través de notas de uso compartido. Puede invitar a otros a ver o editar una nota, lo que la hace adecuada para la toma de notas simple y colaborativa dentro del ecosistema de Apple.

Sin embargo, carece de funciones avanzadas como entornos de trabajo compartidos, permisos granulares o una sólida delegación de tareas.

Evernote te ofrece funciones de colaboración más completas. Puedes compartir notas individuales o cuadernos enteros, y con Evernote Teams, obtienes acceso a espacios compartidos, administración centralizada y una sólida gestión de tareas.

🏆 Ganador: Evernote, ya que va más allá de lo básico con sus funciones de equipo.

Apple Notes ofrece una experiencia de edición limpia y sencilla. Incluye opciones básicas de formato como negrita, cursiva, listas y listas de control. Puede insertar imágenes, bocetos y tablas, lo que la hace adecuada para tomar notas de forma sencilla.

Sin embargo, carece de opciones avanzadas de formato, manejo multimedia robusto y herramientas sofisticadas de edición de texto.

Evernote es compatible con el formato de texto enriquecido, la integración multimedia diversa (incluidas grabaciones de audio, documentos escaneados y PDF) y funciones avanzadas como OCR para imágenes con capacidad de búsqueda.

🏆 Ganador: Evernote por sus avanzadas capacidades de edición.

Función n.º 5: capacidades de IA

Tanto Apple Notes como Evernote integran IA, pero sus puntos fuertes radican en áreas diferentes.

Apple Notes, con tecnología de Apple Intelligence, mejora la productividad a través de funciones como corrección en tiempo real, ajuste de tono, resumen, conversión de texto a tabla y transcripción de audio. También ofrece integración con ChatGPT para la generación de ideas y de imágenes.

Evernote prioriza la organización basada en IA y la edición avanzada. Sus herramientas de IA resumen notas, mejoran la claridad de la escritura y mucho más, y también proporcionan búsqueda basada en IA.

🏆 Ganador: Notas de Apple por su integración con ChatGPT y sus funciones de transcripción de audio con IA.

Función n.º 6: Valor por dinero

Apple Notes ya está incluido en su dispositivo Apple y en la suscripción de almacenamiento de iCloud. Para muchos usuarios, principalmente aquellos que ya han invertido en el ecosistema de Apple, esta integración ofrece valor sin coste adicional.

Evernote funciona con un modelo de suscripción, que ofrece varios niveles con diferentes conjuntos de funciones. Aunque ofrece potentes funciones de organización e IA, es excesivo para la mayoría de los usuarios, sobre todo porque el plan Free tiene un límite de un dispositivo y un cuaderno.

🏆 Ganador: Notas de Apple. Para los usuarios que no son de Apple, Notas de Apple podría no ser la mejor opción. Sin embargo, comparando el coste con el valor, especialmente en el plan Free, Notas de Apple ofrece innegablemente más que Evernote.

Apple Notes vs. Evernote en Reddit

Y ahora, lo mejor de todo, ¿qué piensan los usuarios reales sobre Apple Notes frente a Evernote? Aquí hay un ex usuario de Evernote que dice que Apple Notes le parece mejor en r/Evernote:

Un usuario de Reddit dice

Un usuario de EN desde hace 10 años (6200 notas) y reducido a una versión gratuita de EN. Cambié a AN y estoy muy satisfecho. Proceso de importación sencillo, las etiquetas llegaron, el contenido es perfecto y AN tiene todo lo que necesito. Es accesible desde MBP y iPhone, muy rápido y gratis. Estoy muy satisfecho. No he encontrado un caso de uso que AN no pueda manejar.

Un usuario de EN desde hace 10 años (6200 notas) y reducido a una versión gratis de EN. Cambié a AN y estoy muy satisfecho. Proceso de importación sencillo, las etiquetas llegaron, el contenido es perfecto y AN tiene todo lo que necesito. Es accesible desde MBP y iPhone, muy rápido y gratis. Estoy muy satisfecho. No he encontrado un caso de uso que AN no pueda manejar.

Otro Redditor señala una función de Evernote que les impide cambiarse a Apple:

He estado pensando en hacer el cambio. No necesito muchas de las funciones de Evernote y prefiero tener una interfaz más simple y minimalista. Lo único que me mantiene en Evernote es el reenvío de correo electrónico. Para mí, eso es esencial para la gestión de proyectos. Ojalá hubiera un botón para compartir de Apple Mail a Notes.

He estado pensando en hacer el cambio. No necesito muchas de las funciones de Evernote y prefiero tener una interfaz más simple y minimalista. Lo único que me mantiene en Evernote es el reenvío de correo electrónico. Para mí, eso es esencial para la gestión de proyectos. Ojalá hubiera un botón de uso compartido de Apple Mail a Notes.

Sin embargo, Apple Notes es una alternativa popular a Evernote para la persona promedio que toma notas, especialmente dado el elevado precio de este último.

Un usuario de Reddit dice:

Estoy tan contento de haber dejado de ser un suscriptor de pago después de años pagando. Estuve tentado de optar por la tarifa con descuento de «por favor, no renuncie», pero sabía que seguirían subiendo los precios. No vale la pena el precio de venta actual en absoluto. Me cambié a Apple Notes y se parece más al antiguo Evernote sin hinchazón. Y tiene cifrado de conocimiento cero. Y pago menos por él de lo que pagaría por Evernote y viene con un montón de servicios.

Estoy tan contento de haber dejado de ser un suscriptor de pago después de años pagando. Estuve tentado de optar por la tarifa con descuento de «por favor, no renuncies», pero sabía que seguirían subiendo los precios. No vale para nada el precio de venta actual. Me cambié a Apple Notes y se parece más al antiguo Evernote sin hinchazón. Y tiene cifrado de conocimiento cero. Y pago menos por él de lo que pagaría por Evernote y viene con un montón de servicios.

Conozca ClickUp: la mejor alternativa a Apple Notes frente a Evernote

Aunque Apple Notes y Evernote tienen muchas ventajas, ambos tienen inconvenientes importantes. Hay una tercera opción, que podría ser la solución para tomar notas que estabas buscando.

Con sólidas opciones de colaboración y personalización, ClickUp es la app de Todo para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Con ClickUp como su software principal para tomar notas, puede grabar, crear y gestionar todas sus notas en una única interfaz integrada.

La plataforma es tan limpia como Apple Notes y está tan cargada de funciones como Evernote, sin la sobrecarga y la etiqueta de precio. Repasemos algunas de las funciones que la convierten en una gran alternativa a Apple Notes y Evernote.

One Up de ClickUp n.º 1: Toma notas como quieras

Tome notas desde cualquier dispositivo con ClickUp Bloc de notas

En primer lugar, hablemos de ClickUp Bloc de notas: es tan minimalista como Apple Notes, y si quieres algo más, puedes convertir cada nota en una tarea de ClickUp (a diferencia de Evernote, donde se hace un seguimiento de las tareas en notas).

ClickUp Bloc de notas incluye todo lo básico: formato enriquecido, organización por carpetas y apps móviles; todo lo que necesita el usuario medio.

Y cada vez que quieras algo más, ya sea en relación con notas o tareas, puedes pasarte a ClickUp documentos o ClickUp proyectos, herramientas diseñadas específicamente para ese rol, en lugar de forzar a tu tomador de notas a hacer algo para lo que no fue creado.

Plantilla de notas de reuniones de ClickUp

ClickUp también ofrece una biblioteca de plantillas prediseñadas de diferentes categorías que puedes utilizar para crear tus notas cuando estés listo.

Y si pasa mucho tiempo en reuniones, puede utilizar algo como la plantilla de notas de reuniones de ClickUp para estructurar sus notas y extraer elementos de acción.

Obtener plantilla gratis, gratuita Realice un seguimiento y haga que cada reunión cuente con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp

Esta plantilla es una gran herramienta para principiantes. Organiza agendas, notas y elementos de acción para discusiones productivas y bien documentadas.

ClickUp's One Up #2: Notetaker con IA para tomar notas

Desbloquea el verdadero potencial de tus conversaciones con el tomador de notas con IA de ClickUp. Proporciona 10 veces más información procesable a partir de tus notas.

Tome notas y mantenga conversaciones fácilmente con el tomador de notas ClickUp AI

Y seamos sinceros, a veces las conversaciones son confusas. IA Notetaker lo arregla:

Registra cada decisión, para que puedas decirle a la gente que no estaba allí (o que estaba allí pero soñando despierta) exactamente lo que se perdió ✅

Convierte esas vagas afirmaciones de «ya nos ocuparemos de eso» en tareas reales y asígnalas a las personas pertinentes ✅

Enlaza todos los fragmentos, para que no tenga que revivir toda la reunión cada vez que necesite encontrar un pequeño detalle. Básicamente, evita el día de la marmota inducido por las reuniones ✅

Antes vivía de mis notas escritas, pero después de dos días evaluando ClickUp, supe que era la solución para mí.

Antes vivía de mis notas escritas, pero después de dos días de evaluar ClickUp, supe que era la solución para mí.

Lea también: Métodos populares para tomar notas

One Up n.º 3 de ClickUp: Pasa de las notas a los documentos y a los libros

Tome notas y organice la información de manera más eficiente con más de 10 bloques de texto en ClickUp documentos

ClickUp puede servir como su centro de conocimiento si necesita algo más que notas dispersas. A diferencia de Apple Notes o Evernote, que se centran principalmente en la toma de notas individuales, ClickUp combina funciones de creación de documentos y organización, ofreciéndole un sistema completo para la gestión del conocimiento.

Puede capturar pensamientos fugaces, desarrollar documentos de investigación detallados y mucho más sin tener que cambiar entre múltiples apps, aplicaciones.

Lleve sus tareas a sus documentos de ClickUp para organizarlas mejor

Además, con ClickUp Docs, obtienes herramientas de colaboración en tiempo real para documentos, como comentarios, indicadores de vinculación y edición simultánea, lo que lo hace ideal para el trabajo en equipo.

También puede:

Enlazar e insertar tareas de ClickUp en documentos, creando un entorno de trabajo interconectado

Incrustar tareas y vistas de ClickUp en documentos

Realice un seguimiento de los cambios y vuelva a versiones anteriores, evitando pérdidas accidentales

Convierta secciones de sus documentos en tareas procesables y asígnelas a los miembros del equipo

Plantilla de la base de conocimientos de ClickUp

Por ejemplo, si está trabajando en una guía de equipo, puede recopilar todas sus notas en un wiki extenso (completado con preguntas frecuentes) utilizando la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

Obtén una plantilla gratis, gratuita Cree un hub de conocimiento más inteligente con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp

ClickUp es el sistema perfecto para tomar notas y desarrollarlas sin tener que hacer malabarismos con múltiples apps, por no mencionar las suscripciones.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de los encuestados quiere aprovechar la IA para sobresalir profesionalmente aplicándola a reuniones, correos electrónicos y proyectos. Aunque la mayoría de las apps de correo electrónico y plataformas de gestión de proyectos tienen la IA integrada como función, puede que no sea lo suficientemente fluida como para unificar los flujos de trabajo entre las herramientas. ¡Pero en ClickUp hemos descifrado el código! Con las funciones de gestión de reuniones con IA de ClickUp, puede crear fácilmente elementos de la agenda, capturar notas de las reuniones, crear y asignar tareas a partir de las notas de las reuniones, transcribir grabaciones y mucho más, con nuestro tomador de notas con IA y ClickUp Brain. Ahorre hasta 8 horas de reuniones a la semana, ¡al igual que nuestros clientes de Stanley Security!

Lea también: Cómo utilizar el método de toma de notas de mapas mentales

One Up n.º 4 de ClickUp: optimiza con la búsqueda y edición potenciadas por IA

El siguiente aspecto en el que destaca ClickUp es su motor genAI patentado: ClickUp Brain. Tiene lo mejor de Apple Notes y Evernote (y algo más).

ClickUp Brain puede ayudarte con tus necesidades de toma de notas de dos maneras: manipulación de texto y búsqueda.

Para empezar, ClickUp Brain puede generar y corregir textos, modificar su tono e incluso traducirlos a más de 10 idiomas. Después, puedes convertir el texto en tablas, escribir código y muchas cosas más.

Resuma sus notas, conviértalas en una entrada de blog, encuentre información relevante y haga más con ClickUp Brain

Además, está la función de búsqueda conectada de ClickUp con tecnología de IA, que puede encontrar información en cualquiera de sus documentos e incluso resumir información en todas las notas. Esto le ayuda a captar rápidamente los puntos clave sin tener que leer documentos enteros.

💡 Consejo profesional: Los tomadores de notas de reuniones con IA como ClickUp pueden transcribir automáticamente el audio de las reuniones y crear notas de las reuniones. Una vez terminado, utilice una de las muchas plantillas de gestión de tareas de ClickUp para trasladar los elementos de acción de sus notas de reunión a un proyecto.

Lea también: Cómo puede mejorar su concentración el diario de productividad

Organiza tus notas (y tu vida) con ClickUp

Tanto Apple Notes como Evernote son excelentes apps para tomar notas. Apple Notes destaca por su simplicidad y perfecta integración con Apple, mientras que Evernote ofrece funciones avanzadas para usuarios multiplataforma.

Pero, ¿y si quieres lo mejor de ambos mundos y más?

Las funciones de toma de notas, la amplia colaboración en documentos y las funciones de gestión de proyectos de ClickUp lo convierten en una potencia de productividad todo en uno. Le ofrece la flexibilidad, personalización y automatización necesarias para garantizar que sus notas se adapten perfectamente a su flujo de trabajo.

Regístrese ahora en ClickUp y cree sistemas estructurados para convertir sus ideas en proyectos reales.