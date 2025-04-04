Plantillas gratuitas de cartas de presentación: ejemplos destacados para solicitudes de empleo

Escribir una carta de presentación puede resultar abrumador: ¿Cómo venderse sin parecer robótico o demasiado entusiasta? 😓

Tanto si eres estudiante como si eres un solicitante de empleo con experiencia, una carta de presentación débil puede arruinar tus posibilidades, mientras que una excelente puede abrirte puertas incluso antes de que los reclutadores echen un vistazo a tu currículum. Aquí es donde entran en juego las plantillas de cartas de presentación.

No se trata de plantillas prefabricadas que gritan: «Lo copié de Internet», sino de plantillas reales y destacadas que te ponen en primer plano: nítidas, profesionales y dignas de ser contratadas.

En este artículo, repasaremos las mejores plantillas gratuitas de cartas de presentación y los pasos clave para redactar una carta eficaz.

Explora las mejores plantillas gratuitas de cartas de presentación de de ClickUp , GDOCs, Canva, Microsoft 365 y Resumegenius para un amplio intervalo de roles generales y específicos.

Cómo redactar una carta de presentación perfecta: personalízala, capta la atención desde la primera línea, empieza con fuerza, demuestra que comprendes la cultura de la empresa y revísala minuciosamente.

ClickUp = Búsqueda de empleo, pero más inteligente. ¿Cómo? Edita tu carta en tiempo real con ClickUp Docs, junto con las sugerencias de IA de ClickUp Brain.

¿Qué hace que una plantilla de carta de presentación sea buena?

La mayoría de las plantillas son demasiado rígidas (lenguaje corporativo aburrido) o demasiado imprecisas (sin estructura, solo sensaciones). ¿Cuál es entonces la clave para redactar una propuesta de trabajo ganadora? Un término medio pulido, legible y realmente útil.

Esto es lo que debe incluir una plantilla de carta de presentación adecuada:

✅ Estructura que guía

Ofrece un flujo natural: apertura sólida, cuerpo impactante, cierre seguro.

Evita las frases trilladas que hacen que los responsables de contratación dejen de prestar atención.

🖊 Opciones de personalización

Te permite personalizar los detalles sin alterar el formato.

Se adapta a diferentes roles sin parecer un trabajo de copiar y pegar.

👀 Diseño legible y fácil de leer

Incluye funciones de espacios en blanco y viñetas para facilitar la lectura rápida.

No tiene párrafos abarrotados ni fuentes ilegibles.

🎯 Diseño orientado al impacto

Muestra tus logros en lugar de crear una lista de tareas.

Conecta tus habilidades con lo que la empresa realmente necesita.

💡Consejo profesional: ¿Estás explorando tu trayectoria profesional? Una plantilla de mapa profesional puede ayudarte a planificar tus próximos pasos, mientras que una plantilla de currículum puede darte una ventaja antes de redactar tu carta de presentación.

Plantillas gratuitas para cartas de presentación

Una plantilla de carta de presentación atractiva es el punto de partida para encaminar tu carrera profesional. Las plantillas gratuitas que se incluyen a continuación te proporcionarán una base sólida sobre la que construir, empezando por ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, además de otros recursos de primer nivel para perfeccionar tu enfoque.

1. Plantilla de carta de presentación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Simplifica tu solicitud de empleo con la plantilla de carta de presentación de ClickUp: estructurada y lista para que la personalices.

La plantilla de carta de presentación de ClickUp es una plantilla de documento descargable integrada en tu entorno de trabajo de ClickUp y en tu flujo de trabajo de solicitudes de empleo.

El formato empresarial clásico incluye tanto tus datos como la información del empleador en la parte superior, lo que garantiza una apariencia profesional estándar. Con la personalización guiada, las indicaciones prellenadas te ayudan a personalizar las secciones clave sin esfuerzo. El diseño está pensado para ser conciso y legible, manteniendo una longitud equilibrada de los párrafos para mayor claridad.

Además, su formato limpio, basado en texto y compatible con ATS garantiza un análisis fluido por parte de los sistemas de seguimiento de candidatos.

⚡️ Ideal para: sectores que valoran un enfoque pulido, como las finanzas, el derecho, la sanidad y la administración.

2. Plantilla profesional para cartas de presentación de Documentos de Google por GDOC

a través de GDOC

La plantilla de carta de presentación profesional de los Documentos de Google de GDOC adopta un enfoque minimalista y de estilo ejecutivo.

Este formato está diseñado para facilitar la lectura, con los datos de contacto alineados a la izquierda para que la información esencial quede en primer plano. Los sutiles detalles en marrón y el divisor vertical añaden un toque refinado y elegante sin recargar el diseño, y el campo de firma con estilo manuscrito aporta un toque personal y auténtico.

⚡️ Ideal para: Empleados sénior del equipo de ventas, marketing y desarrollo empresarial o aspirantes a gestores de proyectos que redacten una carta de presentación.

3. Plantilla de carta de presentación para diseñador de UI/UX de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de carta de presentación para diseñador de UI/UX de Microsoft 365 combina el minimalismo moderno con un diseño fácil de usar (tal y como debe ser una buena experiencia de usuario). La plantilla incluye texto sugerido ya rellenado.

Con un nombre y un título llamativos y de gran tamaño, este diseño garantiza una primera impresión impactante, que te hará memorable al instante. La información de contacto está perfectamente integrada en el cuerpo del texto, y una lista con viñetas claramente estructurada destaca las habilidades básicas de UI/UX, lo que permite identificar fácilmente las competencias clave.

⚡️ Ideal para: diseñadores de UI/UX, diseñadores de productos y profesionales creativos de los sectores tecnológico y digital.

4. Plantilla de carta de presentación para marketing en redes sociales de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de carta de presentación para marketing en redes sociales de Microsoft 365 refleja los principios del buen contenido en redes sociales: atractivo, claro y orientado a los resultados.

El diseño está pensado para que el flujo de la vista sea natural, desde tu nombre hasta tus cualificaciones. Un nombre y un título limpios y centrados ayudan a causar una buena primera impresión, y las líneas divisorias minimalistas añaden la estructura justa sin que se vea todo muy recargado.

⚡️ Ideal para: Candidatos que buscan roles en marketing, comunicaciones y estrategia digital.

5. Plantilla de portada moderna y llamativa de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de portada moderna y atrevida de Microsoft 365 combina un diseño elegante, perfecto para profesionales de campos adaptables.

La colocación circular de la imagen de perfil añade un toque personal, mientras que el sutil diseño curvo aporta un toque de sofisticación sin restar protagonismo al contenido. La moderna combinación de fuentes serif y sans-serif mejora la legibilidad y logra el equilibrio perfecto entre estilo y profesionalidad.

Para garantizar que las cualificaciones clave destaquen, la sección de habilidades escaneables adopta un enfoque único con un formato basado en preguntas, lo que atrae naturalmente la atención del lector.

⚡️ Ideal para: Profesionales del sector tecnológico y sanitario que buscan una carta de presentación elegante y accesible.

6. Plantilla de carta de presentación geométrica de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de carta de presentación Geometric de Microsoft 365 logra el equilibrio perfecto entre creatividad y profesionalidad, ideal para profesionales que desean mostrar su entusiasmo sin perder la estructura.

El diseño minimalista utiliza figuras geométricas para añadir interés visual y ofrece tres combinaciones de colores distintas para ayudarte a adaptar el aspecto a tu sector y estilo. El diseño compacto mantiene los detalles clave perfectamente organizados, lo que facilita su consulta y elimina distracciones innecesarias.

⚡️ Ideal para: Profesionales del diseño, el marketing y los roles de empresa que buscan un diseño conciso.

7. Plantilla sencilla para carta de presentación de desarrollador de software de Canva

a través de Canva

La plantilla sencilla para cartas de presentación de desarrolladores de software de Canva destaca tu experiencia técnica y tu capacidad para resolver problemas en un formato estructurado y profesional.

Este diseño de doble panel separa la información de contacto en el panel izquierdo, mientras que mantiene el contenido principal en primer plano. Una paleta de colores suaves pero profesionales crea una estética profesional. Se establece una jerarquía clara mediante distintos grosores de fuente y secciones bien espaciadas, lo que guía al lector de forma natural a través de los detalles clave.

⚡️ Ideal para: Contabilidad, finanzas, auditoría y otros roles empresariales estructurados que requieren profesionalidad con un toque de personalidad.

8. Plantilla profesional de carta de presentación para contabilidad de Canva

a través de Canva

La plantilla de carta de presentación para contabilidad profesional de Canva combina profesionalidad con un diseño contemporáneo para candidatos a roles financieros de cara al público.

Los datos de contacto clave (número de teléfono, correo electrónico y dirección) están ordenados de forma clara en un diseño horizontal estructurado para facilitar su consulta. Siguiendo el formato clásico de las cartas comerciales, la estructura limpia y alineada a la izquierda mantiene un aspecto profesional y atemporal.

⚡️ Ideal para: contabilidad, finanzas, auditoría y otros roles empresariales estructurados que requieren profesionalidad con un toque de personalidad.

9. Plantilla de carta de presentación minimalista y moderna en negro de Canva

a través de Canva

La plantilla de carta de presentación Black Modern Minimalist de Canva es una de esas plantillas creativas que causan una gran impresión gracias a su diseño elegante y de alto contraste.

La elegante combinación de fuentes serif y sans-serif fusiona la sofisticación clásica con un toque moderno. En la parte superior, un nombre grande y con un espacio elegante llama la atención, lo que garantiza una fuerte primera impresión.

Para proporcionar a los reclutadores una visión más profunda de tu trabajo, un enlace a un sitio web específico les invita a explorar más allá de la página.

⚡️ Ideal para: Profesionales creativos, ejecutivos o personas que trabajan en sectores de alta gama, como la moda, el diseño o las marcas de lujo.

10. Plantilla de carta de presentación de Seek.com

a través de Seek.com

La plantilla de carta de presentación de Seek.com es estructurada y concisa, ideal para los solicitantes de empleo que desean un enfoque centrado en el contenido para sus solicitudes.

Este formato modular se adapta a tu fase profesional y ofrece múltiples opciones de presentación que se ajustan a tu experiencia. Los logros clave se destacan mediante viñetas, lo que facilita su lectura y resalta los resultados. El tono formal y atractivo permite transmitir profesionalidad sin sacrificar la narrativa personal. Con un diseño limpio y bien organizado, la atención se centra en tu contenido, en lugar de distracciones visuales innecesarias.

⚡️ Ideal para: Profesionales de sectores corporativos, administrativos y estructurados que buscan una plantilla de carta de presentación flexible.

11. Plantilla de carta de presentación para enfermería de Resumegenius

a través de Resumegenius

La plantilla de carta de presentación para enfermería de Resumegenius ofrece a los profesionales de la salud un diseño limpio y bien estructurado.

En la parte superior, un título fuerte y llamativo establece inmediatamente la claridad y el propósito. Los elementos de diseño sutiles, como el encabezado granate y las fuentes profesionales, mejoran la legibilidad, y el diseño bien estructurado garantiza que destaquen las cualificaciones clave.

Lo más importante es que el contenido está adaptado específicamente al rol, destacando las habilidades de enfermería, las metas profesionales SMART y un fuerte enfoque en la atención al paciente para alinearse perfectamente con las expectativas del sector.

⚡️ Ideal para: Enfermeros y profesionales sanitarios que solicitan roles clínicos y de atención al paciente.

12. Muestra de carta de presentación para redactor publicitario de Resumegenius

a través de Resumegenius

La muestra de carta de presentación para redactor publicitario de Resumegenius te presenta como un comunicador eficaz, que es precisamente lo que exige el rol de redactor publicitario.

Esta carta de presentación adopta un enfoque narrativo, entrelazando la formación y los roles anteriores en una historia convincente que destaca el desarrollo de habilidades. Diseñada para ofrecer flexibilidad, ofrece versiones personalizadas para redactores publicitarios principiantes, de nivel medio y sénior, lo que garantiza su relevancia en cualquier fase de la carrera profesional.

Los logros clave se muestran mediante viñetas, utilizando ejemplos concretos para demostrar la versatilidad en diferentes tipos de trabajo. Para causar una impresión duradera, el párrafo final estratégico refuerza la experiencia y, al mismo tiempo, invita a los empleadores a explorar la cartera de escritos adjunta.

⚡️ Ideal para: redactores publicitarios, redactores de contenido, profesionales del marketing y especialistas en comunicación.

13. Plantilla de carta de presentación para editor de vídeo de Resumegenius

a través de Resumegenius

La plantilla de carta de presentación para editor de vídeo de Resumegenius presenta un diseño elegante, contenido orientado a los resultados y un enfoque específico para el sector.

Esta carta de presentación destaca los resultados, con espacios reservados para estadísticas impactantes como «más de 35 vídeos de aprendizaje electrónico» y «más de 6 horas de metraje condensadas en 25 minutos» para resaltar la eficiencia. La experiencia técnica se integra a la perfección, mostrando el dominio de herramientas estándar del sector como Adobe Creative Suite, animaciones y edición comercial.

En lugar de elaborar una lista de funciones, la sección de experiencia destaca los logros, lo que garantiza que las contribuciones destaquen. Diseñado para ofrecer flexibilidad profesional, este formato se adapta sin esfuerzo a roles de nivel inicial, medio y superior en el sector de los medios de comunicación, lo que lo convierte en un activo valioso en cualquier fase.

⚡️ Ideal para: Editores de vídeo, diseñadores de animación y profesionales de los medios de comunicación en el ámbito del cine, el marketing y la creación de contenidos digitales.

14. Ejemplo de carta de presentación para asistente personal de Resumegenius

a través de Resumegenius

El ejemplo de carta de presentación para asistente personal de Resumegenius destaca tus habilidades organizativas y tu enfoque proactivo, lo que lo hace ideal para roles de asistente.

Esta carta de presentación comienza con una introducción directa y concisa, en la que se indica inmediatamente dónde se encontró el puesto y por qué eres el candidato perfecto. La terminología relevante para el puesto, como «servir de enlace entre departamentos» y «programar reuniones», refuerza la alineación con las responsabilidades de asistente personal.

El contenido destaca tanto las fortalezas organizativas como las comunicativas, al tiempo que muestra las habilidades multitarea esenciales para el rol.

⚡️ Ideal para: asistentes ejecutivos, administradores y asistentes personales en entornos corporativos o empresariales.

Cómo redactar una carta de presentación eficaz

A estas alturas, ya sabes que una carta de presentación convincente es importante, pero ¿cómo puedes hacer que la tuya destaque? A continuación te explicamos cómo personalizar tu plantilla de carta de presentación perfecta.

Paso 1: Comienza con un diseño limpio y profesional.

Utiliza una fuente sencilla y fácil de leer (por ejemplo, Arial, Calibri o Times New Roman en 11-12 pt).

Mantén los márgenes a 1 pulgada y alinea el texto a la izquierda para conseguir un aspecto pulido.

Incluye tu nombre, información de contacto y la fecha en la parte superior.

📌 Ejemplo: John Doe 123 Main Street Nueva York, NY 10001 johndoe@correo electrónico. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 de abril de 2025

Paso 2: Dirígete directamente al responsable de contratación.

Evita los saludos genéricos como «A quien corresponda».

Si la oferta de empleo no hace mención de ningún nombre, busca en la página web de la empresa o en LinkedIn.

📌 Ejemplo: ✅ Estimada Sra. Taylor: ✅ Estimado responsable de contratación de XYZ Corporation: ❌ A quien corresponda

Paso 3: Escribe un párrafo inicial impactante.

Capta la atención del lector con una mención del rol que solicitas y por qué te entusiasma.

Destaca una habilidad clave o un logro que te convierta en un candidato sólido.

📌 Ejemplo: El marketing es una forma de contar historias que impulsa la acción. Con un historial de aumento del compromiso con la marca del 40 %, estoy deseando aportar mi creatividad y mi estrategia al rol de coordinador de marketing de XYZ Corp.

Paso 4: Destaca tu experiencia relevante

No repitas tu currículum . Céntrate en 2-3 experiencias clave que se ajusten a los requisitos del puesto.

Utiliza resultados cuantificables para demostrar tu impacto.

Sé conciso; los reclutadores leen por encima, así que haz que cada frase cuente.

📌 Ejemplo: En ABC Agency, dirigí una campaña que duplicó el uso compartido y aumentó la participación en un 50 %, mientras que mi estrategia de contenido impulsó un aumento del tráfico del 20 %.

Paso 5: Adáptalo a la empresa (y a tu situación)

Demuestra que comprendes la misión , los valores o los proyectos recientes de la empresa.

Explica cómo tus habilidades y experiencia se ajustan a sus necesidades.

Si estás cambiando de carrera profesional , indícalo aquí con el motivo.

📌 Ejemplo: Con [X años] de experiencia en [sector anterior], estoy deseando aportar mis [habilidades relevantes] a [nombre de la empresa]. Su enfoque en [valor específico del sector] y su reciente [proyecto/campaña] encajan perfectamente con mi trayectoria, lo que hace que esta transición sea muy natural.

Paso 6: Cierra con confianza y una llamada a la acción.

Vuelve a expresar tu entusiasmo por la oportunidad.

Invítalos a establecer una conexión para una entrevista.

Termina de forma profesional con «Atentamente» o «Saludos cordiales», seguido de tu nombre.

📌 Ejemplo: Estoy muy ilusionado con la oportunidad de contribuir a XYZ Corp. Pongámonos en contacto para hablar sobre cómo mis habilidades se ajustan a sus necesidades. Puede localizarme en el [número de contacto]. ¡Gracias por su tiempo!

Paso 7: Revisa y sé conciso

Limítate a una página como máximo ; los responsables de contratación no tienen tiempo para más.

Realiza una revisión gramatical y ortográfica y, a continuación, léelo en voz alta para detectar frases incómodas.

💡Consejo profesional: utiliza herramientas de escritura con IA para mejorar la claridad, corregir errores tipográficos y mejorar el tono. Te ayudarán a simplificar tu escritura y a añadir personalidad.

Si quieres una carta de presentación realmente diferente, una redacción sólida es solo el principio. También debes establecer objetivos, hacer un seguimiento e integrarla en el flujo de trabajo de tu solicitud.

Y para ello, necesitas las herramientas adecuadas.

Acelera tu búsqueda de empleo con ClickUp.

Buscar trabajo puede parecer un trabajo a tiempo completo, pero sin sueldo. Sin embargo, con ClickUp, puedes mantenerte organizado, realizar el seguimiento de tu progreso y tenerlo todo en un solo lugar sin caos.

A continuación te explicamos cómo convertir ClickUp en tu software de gestión de habilidades.

Consigue la perfección impulsada por la IA con ClickUp Brain.

La red neuronal de IA de ClickUp Brain perfecciona la redacción, adapta el tono al rol y garantiza que cada palabra ocupe el lugar que le corresponde para que tu solicitud destaque sin esfuerzo. Así es como funciona también como generador de cartas de presentación:

Generación y perfeccionamiento de ideas: Obtén sugerencias basadas en IA para expresar tus cualificaciones y entusiasmo de forma eficaz.

Revisiones gramaticales y de estilo: Asegúrate de que tu carta de presentación esté pulida con ajustes gramaticales, ortográficos y de tono en tiempo real.

Creación de contenido personalizado: genera cartas de presentación personalizadas que se ajusten a las descripciones de los puestos de trabajo, destacando tus habilidades más relevantes.

Optimización de palabras clave: Aumenta la compatibilidad con ATS añadiendo palabras clave sugeridas por IA de la lista de empleos.

Puntuación de confianza: recibe información basada en IA sobre la eficacia y las áreas de mejora antes de enviar la solicitud.

Sugerencias para escribir más rápido: utiliza indicaciones basadas en IA y plantillas reutilizables para perfeccionar los comienzos, las secciones del cuerpo y las conclusiones.

Escribe y redacta cualquier cosa, desde documentos completos hasta correos electrónicos, con ClickUp Brain.

💡Consejo profesional: También puedes utilizar la IA para preparar tus entrevistas: perfecciona tus respuestas, practica con preguntas simuladas y aumenta tu confianza.

Escribe, realiza la edición y actúa en función de los comentarios con ClickUp Docs.

ClickUp Docs ofrece un Bloc de notas digital para perfeccionar tu carta de presentación y conseguir el trabajo.

Puedes:

Redacta de forma dinámica: personaliza tu carta de presentación en tiempo real basándote en las palabras clave de la descripción del puesto y en la información sobre la cultura de la empresa.

Mantén el control de versiones: mantén un documento vivo, adaptándolo fácilmente a cada solicitud y almacenando todas las versiones en un solo lugar.

Escribe en contexto: lanza tu carta de presentación a las ofertas de empleo en ClickUp y realiza el seguimiento de qué versión se envió y dónde.

Colabora en tiempo real: recibe comentarios directos de mentores, amigos o compañeros de trabajo dentro del documento.

Exporta sin esfuerzo: descarga tu carta final en el formato requerido (PDF, plantilla de carta de presentación en Word, etc.) al instante.

Acelera la redacción de cartas de presentación con ClickUp Docs: utiliza /table para el seguimiento de trabajos, /comment para comentarios y mucho más.

💡Consejo profesional: ¿Has terminado tu carta de presentación? El generador de currículums con IA de ClickUp en Docs ofrece plantillas de currículums de marketing, ingeniería, gestión de proyectos y mucho más para que tu búsqueda de empleo vaya por buen camino.

Centraliza tu búsqueda con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

Deshazte de las notas adhesivas y los correos electrónicos dispersos. Realiza el seguimiento de todas las oportunidades en un solo lugar con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita Consigue la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp y realiza el seguimiento de todas las oportunidades en un hub único.

Cuenta con tres vistas principales:

Lista de empresas: Organiza los detalles de los puestos de trabajo sin esfuerzo con campos personalizados para descripciones de puestos, tarifas por hora, tipos de empleo y detalles de los puntos de contacto.

Fase de solicitud: realiza el seguimiento de cada paso, desde el descubrimiento hasta la oferta, en este tablero Kanban. Puedes arrastrar y soltar las tarjetas de información de la empresa a su fase actual.

Solicitudes con prioridad: ordena tus empresas preferidas de entre todas tus solicitudes según su prioridad en esta vista tabular.

Redacta cartas de presentación impactantes con ClickUp.

La búsqueda de empleo puede resultar abrumadora: ediciones interminables, borradores perdidos y solicitudes desorganizadas. En lugar de quedarte mirando una página en blanco o revisar un sinfín de plantillas que no encajan del todo, necesitas una herramienta que simplifique el proceso sin sacrificar la calidad.

Con ClickUp Docs, puedes escribir, perfeccionar y almacenar varias versiones de tu carta de presentación en un solo lugar. Las plantillas gratuitas de cartas de presentación de ClickUp también te proporcionan un punto de partida estructurado, para que puedas centrarte en personalizarla en lugar de en darle formato.

Si te cuesta encontrar las palabras adecuadas o necesitas una nueva perspectiva, ClickUp Brain puede generar ideas, mejorar la redacción y garantizar que tu carta de presentación sea convincente.

Regístrate en ClickUp de forma gratuita y simplifica el proceso para poder centrarte en conseguir el trabajo.