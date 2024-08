Cómo retomar tu carrera profesional (10 pasos prácticos)

Un contratiempo profesional es cualquier evento o circunstancia que interrumpa o dificulte su progreso profesional y su avance hacia sus metas profesionales.

Ya sea la pérdida del empleo, una baja por motivos de salud, un permiso parental, la falta de promoción o un entorno laboral tóxico, los reveses en la carrera pueden interrumpir tu progreso profesional y obstaculizar tus metas.

Recuerda, un contratiempo no tiene por qué definir tu trayectoria profesional . Aunque puede suponer un reto, también representa una oportunidad de crecimiento, autorreflexión y la oportunidad de reajustar tus metas profesionales y aspiraciones.

El objetivo de este artículo es ofrecer una perspectiva positiva de los reveses sufridos por la carrera profesional y ofrecer pasos prácticos para volver a encarrilarla

Descubra herramientas y estrategias de productividad diseñadas para ayudarle a recuperar la concentración, aumentar la confianza y lograr el intento correcto en su vuelta al trabajo.

Comprender el retroceso profesional

Los contratiempos profesionales pueden clasificarse en varios tipos diferentes, cada uno de los cuales afecta a las personas y a sus trayectorias profesionales de manera única:

Pérdida de empleo: Puede deberse a varias razones, como la reestructuración de una empresa, la recesión económica, fusiones y adquisiciones, y problemas de rendimiento

No conseguir un ascenso: Es posible que no se le conceda un ascenso que esperaba o para el que se sentía cualificado, debido a la limitación de oportunidades o a que no cumple determinados criterios

Es posible que no se le conceda un ascenso que esperaba o para el que se sentía cualificado, debido a la limitación de oportunidades o a que no cumple determinados criterios **Enfrentarse a un entorno laboral tóxico, a la falta de oportunidades de crecimiento, a evaluaciones negativas del rendimiento, a advertencias o a la falta de alineación con los valores de la empresa puede provocar desmotivación e insatisfacción y, en última instancia, obstaculizar el progreso profesional

**La falta de las competencias o la experiencia necesarias para progresar en la carrera puede dar lugar a una sensación de estancamiento o de incapacidad para progresar

Obsolescencia de los conocimientos: La rápida evolución de la tecnología en su campo puede hacer que sus habilidades actuales queden obsoletas, lo que exige un aprendizaje y una adaptación continuos para seguir siendo competitivo

Obsolescencia de los conocimientos: La rápida evolución de la tecnología en su campo puede hacer que sus habilidades actuales queden obsoletas, lo que exige un aprendizaje y una adaptación continuos para seguir siendo competitivo

Circunstancias personales: Aunque no siempre son negativas, las interrupciones en el trabajo debidas a bajas por maternidad o paternidad, problemas de salud mental o física, traslados, responsabilidades como cuidador o actividades de desarrollo personal pueden crear un vacío en el currículum

Puedes superar muchos de estos contratiempos con resiliencia, una red de apoyo de amigos, familiares y colegas, e invirtiendo en tu desarrollo personal y profesional.

El rol de la resiliencia en la superación de contratiempos

La resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad y adaptarse al cambio, es crucial para superar los reveses profesionales. Las personas resilientes poseen varias características clave:

Adaptabilidad : La voluntad de aceptar el cambio, aprender nuevas habilidades y explorar trayectorias profesionales alternativas

: La voluntad de aceptar el cambio, aprender nuevas habilidades y explorar trayectorias profesionales alternativas Perseverancia : La determinación de persistir ante los retos y contratiempos y la capacidad de levantarse tras los fracasos

: La determinación de persistir ante los retos y contratiempos y la capacidad de levantarse tras los fracasos Optimismo : Una mentalidad positiva que se centra en las oportunidades en lugar de detenerse en los contratiempos y la creencia de que se pueden superar los retos

: Una mentalidad positiva que se centra en las oportunidades en lugar de detenerse en los contratiempos y la creencia de que se pueden superar los retos Sistema de apoyo: Una sólida red de familiares, amigos, mentores o profesionales que puedan proporcionar compatibilidad emocional, orientación y recursos

Una sólida red de familiares, amigos, mentores o profesionales que puedan proporcionar compatibilidad emocional, orientación y recursos Conocimiento de uno mismo: Capacidad de reflexionar sobre los propios puntos fuertes y débiles, valores y metas, y de tomar decisiones informadas sobre las transiciones o ajustes profesionales

Desarrollar la resiliencia implica cultivar una mentalidad de crecimiento, practicar el autocuidado, buscar compatibilidad y aprender y adaptarse continuamente.

Si adopta la resiliencia, podrá superar los contratiempos profesionales y salir fortalecido, más adaptable y mejor equipado para afrontar futuros retos y alcanzar sus metas profesionales.

Y nosotros te enseñaremos cómo

10 pasos para volver a encarrilar tu carrera profesional

Experimentar un revés profesional puede ser descorazonador, pero es importante recordar que no es el final del camino. Con determinación y el enfoque adecuado, puedes volver a encarrilar tu vida profesional.

Aquí tienes 10 pasos para simplificar y guiar tu camino hacia un relanzamiento profesional con éxito:

1. Identifica y supera los desencadenantes del retroceso profesional

Aunque los reveses profesionales pueden ser desalentadores y perturbadores, a menudo forman parte natural de la vida.

La clave para recuperarse reside en superar el obstáculo inmediato e identificar y neutralizar los desencadenantes que podrían provocar reveses similares en el futuro.

He aquí algunas formas de identificar y superar los desencadenantes de los contratiempos profesionales:

**Profundiza en los eventos que condujeron a tu revés e introspecciona tus pensamientos, emociones y comportamiento para obtener información valiosa sobre posibles puntos ciegos o desafíos recurrentes a los que podrías enfrentarte

**Técnicas como la meditación y la escritura de un diario pueden ayudarte a ser más consciente de tus pensamientos y emociones, permitiéndote responder en lugar de reaccionar impulsivamente en situaciones desencadenantes. Puedes utilizar herramientas para tomar notas comoClickUp Notas para ayudarte a identificar y superar los posibles desencadenantes del retroceso profesional

**Tal vez la carrera que has elegido no sea la adecuada para ti. Los orientadores profesionales pueden guiarte en la elección de una carrera que se adapte mejor a tus habilidades y aspiraciones, en los cambios de carrera, en la gestión de tu progreso profesional y en otros problemas relacionados con el trabajo

Convierta su diario en un hábito, escriba en cualquier momento y acceda a sus notas desde cualquier dispositivo a través de ClickUp Notes

A continuación le mostramos cómo puede aprovechar ClickUp Notes para anotar sus sentimientos acerca de los reveses sufridos en su carrera profesional y las lecciones y aprendizajes que de ellos se derivan:

Cree un espacio de trabajo o un espacio dedicado a su desarrollo profesional y al crecimiento de su carrera

En este entorno de trabajo o espacio, cree una nueva nota específica para los "desencadenantes de los reveses profesionales"

Empieza por hacer una lista de los reveses profesionales que hayas sufrido. Para cada revés, analiza los factores o desencadenantes que contribuyeron a él

Clasifica estos desencadenantes en diferentes secciones dentro de la nota, como "Desencadenantes personales", "Desencadenantes en el lugar de trabajo" y "Desencadenantes en el sector"

Utilice opciones de formato, como títulos, viñetas y listas de control, para organizar sus ideas y hacer que el contenido sea más legible y procesable

Establezca recordatorios o tareas periódicas en ClickUp para revisar y actualizar periódicamente esta nota

Una vez que haya identificado los posibles desencadenantes, cree un plan de acción dentro de la misma nota o enlazado a una nota aparteTareas de ClickUp oDocumentos de ClickUp* Utilice las funciones de colaboración de ClickUp para involucrar a mentores, entrenadores o colegas de confianza. Comparta la nota con ellos y pídales su opinión sobre cómo identificar y abordar los desencadenantes de los retrocesos profesionales

Integre esta nota con otras funciones de ClickUp comoVista del Calendario de ClickUp para programar revisiones periódicas o recordatorios para revisar y actualizar su plan de acción

Con la función Notas de ClickUp, puede crear un documento vivo que le ayude a ser consciente de los posibles desencadenantes de retrocesos profesionales y a mitigarlos o superarlos de forma proactiva. Esto puede contribuir significativamente a la resiliencia y el crecimiento de su carrera en general.

2. Utiliza la tutoría para recuperar tu carrera

La tutoría es una relación de compatibilidad entre un profesional con más experiencia (el tutor) y otro con menos (el alumno) que buscan orientación y crecimiento. Es una asociación dinámica que ofrece una combinación única de beneficios para ambas partes.

Un mentor con experiencia en superar retos profesionales puede ofrecer valiosos consejos para reconstruir el currículum y dar ideas sobre el sector. Un orientador profesional proporciona motivación y compatibilidad, envía nuevas oportunidades, ofrece recomendaciones, desarrolla una estrategia de búsqueda de empleo y le ayuda a navegar por el proceso de la entrevista.

He aquí algunos pasos recomendados para seleccionar y acercarse a un mentor:

Considera las áreas específicas en las que necesitas más compatibilidad, como el desarrollo de habilidades,hábitos de trabajoestrategias para establecer contactos y preparación de entrevistas

Busque un mentor que haya superado con éxito retos profesionales similares o que tenga experiencia en el campo que desea y una sólida formaciónética laboral* Identifica posibles mentores a través de organizaciones profesionales, redes de antiguos alumnos o plataformas en línea como LinkedIn

No envíes un correo electrónico o mensaje genérico. Preséntate brevemente, explica tus metas profesionales y subraya por qué crees que su tutoría sería beneficiosa

Durante la reunión inicial, discuta sus metas para la tutoría y el nivel de confirmación que puede ofrecer

Indique la frecuencia de las reuniones y sus métodos de comunicación preferidos

3. Alinear metas y prioridades

Un revés en su carrera puede alterar su panorama profesional. Quizá hayas perdido el trabajo de tus sueños, no hayas conseguido un ascenso o hayas experimentado un cambio en tu sector. Teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, reajustar tus metas garantiza que sigan siendo realistas y alcanzables.

Utiliza la Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp para encontrar nuevas oportunidades de empleo.

Manténgase al día en su búsqueda de empleo, haga cola para las entrevistas, haga un seguimiento de las solicitudes y fije los posibles puestos de trabajo con la plantilla de búsqueda de empleo ClickUp

Esto puede ayudarle a reevaluar y ajustar sus metas y priorizar la recuperación de su carrera profesional. Con esta plantilla, haz un seguimiento de las solicitudes, las ofertas de empleo actuales, las valoraciones de las empresas, las ventajas y los recursos para las entrevistas.

4. Crea tu marca personal

Crea una imagen positiva y profesional que refleje tus habilidades valores y aspiraciones profesionales. Esto puede lograrse a través de tu presencia en Internet, tu estilo de comunicación y tus interacciones en la red.

Empiece poco a poco. El viaje de cada persona es único; comparta su trayectoria profesional: sus triunfos, sus errores y lo que aprendió de ellos. Elige una plataforma e invierte tu tiempo. La plataforma que elijas dependerá de dónde se encuentren tu público y tu comunidad. LinkedIn es una opción popular; para otros, puede ser X o TikTok.

Ve un paso más allá: crea un sitio web sencillo, crea una cartera con tus logros y enlázala desde tus perfiles sociales.

PROTIP: Desarrollar tu marca también puede ayudarte a explorar oportunidades de trabajo por proyectos o como autónomo para ganar dinero mientras cambias de profesión.

5. Cultivar sólidas habilidades de comunicación

Perfecciona tu capacidad para comunicar tus ideas de forma clara y concisa, verbalmente y por escrito.

La comunicación eficaz es esencial para establecer relaciones, causar una buena impresión y tener éxito en entrevistas y presentaciones.

PROTIP: Para mejorar tus habilidades comunicativas, haz un curso de oratoria o busca activamente oportunidades de hablar en público, como probar suerte en los micrófonos abiertos o unirte a un club de Toastmasters.

6. Adoptar una mentalidad de crecimiento

En lugar de ver el revés como un fracaso y dejarte llevar por sentimientos negativos, deberías verlo como una oportunidad de aprender y crecer. Hazte preguntas como "¿Qué puedo aprender de esta experiencia?" y "¿Qué habilidades o conocimientos podría desarrollar para evitar situaciones similares en el futuro?".

Sumérgete en libros de autoayuda y autobiografías de personas para aprender sobre los intentos correctos y los fracasos. Aquí tienes algunos libros que pueden ayudarte a poner en marcha tu hábito de lectura:

Mindset: La nueva psicología del éxito de Carol S. Dweck

rebote: Bounce Back Stronger After Every Setback_ de Matthew Syed

el obstáculo es el camino_ de Ryan Holiday

atreverse a lo grande, de Brené Brown

INSPIRACIÓN: Escucha podcasts motivacionales como The Science of Success, presentado por J. Matthew Bodnar en Apple Podcasts, y Tiny Leaps, Big Changes, de Gregg Clunis en TLB para mantener una actitud positiva y aumentar la motivación.

7. Desarrollar un sistema de compatibilidad

Un revés profesional puede dejarte tirado e inseguro sobre cómo proceder. La buena noticia es que no tienes por qué desviarte solo. Crear un sólido sistema de compatibilidad puede ser el combustible que te devuelva al buen camino y te impulse hacia delante con renovado ímpetu.

No subestime el poder de sus amigos íntimos y familiares. Busque compatibilidad compartiendo su experiencia abierta y honestamente. Su inquebrantable compatibilidad emocional y su fe en ti pueden ser una poderosa fuente de fortaleza y reavivar tu energía en los momentos difíciles.

Ponte en contacto con antiguos colegas, mentores o compañeros de clase con los que hayas perdido el contacto. LinkedIn puede ser una valiosa herramienta para reconectar con otras personas.

8. Celebra tus intentos correctos

Reconoce y celebra tus logros, por pequeños que sean. Esto te ayudará a mantener la motivación y a seguir progresando en tu carrera profesional.

Celebra haber completado un curso de formación, haber recibido una evaluación positiva de tu rendimiento, haber conseguido un ascenso laboral o haber adquirido una nueva habilidad.

Puedes simplemente compartir nuevas certificaciones o logros en tu perfil de LinkedIn e incluso crear una sección de Certificaciones y Licencias para convertirte en el mejor candidato para cualquier reclutador.

9. Crea o participa en oportunidades de networking

El trabajo en red puede abrirte las puertas a nuevas oportunidades y proporcionarte valiosos conocimientos y consejos.

Asista a eventos del sector, únase a grupos de Facebook relacionados con su campo o conecte con personas en LinkedIn con trayectorias profesionales similares.

Conéctate con reclutadores especializados en el campo que desees en sitios de reclutamiento. Interactúa activamente con su contenido, participa en debates y muestra tu experiencia para convertirte en un candidato reconocible cuando tengan ofertas de empleo relevantes.

Toma la iniciativa y une a la gente organizando una reunión del sector centrada en un tema o habilidad específicos. Esto te posiciona como un líder de opinión listo para asumir más responsabilidades y te permite establecer contactos con personas de ideas afines.

10. Cuida tu bienestar

¿Sabías que la 2023 Encuesta sobre el trabajo en América reveló que el 77% de los trabajadores han (elaboración de) informes de haber experimentado estrés relacionado con el trabajo? Además, el 57% indicó haber experimentado repercusiones negativas debido al estrés relacionado con el trabajo, que a veces se asocia con el agotamiento laboral.

El agotamiento laboral es un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por un estrés excesivo y prolongado. Se produce cuando uno se siente abrumado, emocionalmente agotado e incapaz de hacer frente a exigencias constantes.

Así que acuda a terapia con regularidad, mantenga un círculo cercano de personas en las que pueda confiar para sus necesidades emocionales, lleve un diario de sus emociones a diario y no se estrese por ser productivo todos los días. La salud mental puede desempeñar un rol esencial en la recuperación de tu carrera, así que adopta la actitud adecuada y concéntrate también en tu bienestar físico

Cómo crear un plan de acción para recuperar tu carrera profesional

El desempleo puede afectar negativamente a tu cuenta bancaria y a tu capacidad para cumplir con tus obligaciones.

Aunque estos 10 pasos son formas generales de enfocar el relanzamiento de tu carrera, ¡vamos a elaborar un plan de acción para dar el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de tu carrera!

1. Actualízate y emprende un camino de aprendizaje continuo

La actualización de conocimientos consiste en adquirir nuevas habilidades o mejorar las existentes para seguir siendo relevante y competitivo en la posición actual o en la carrera profesional deseada. Se trata de aprovechar los conocimientos y la experiencia existentes para adaptarse a las exigencias cambiantes del mercado laboral.

Analice las razones de su retroceso profesional. ¿Le faltaban habilidades específicas? Investiga las ofertas de empleo en el campo que desees para identificar las habilidades más buscadas por los empleadores.

Utiliza la Plantilla de Metas SMART de ClickUp para establecer metas Específicas, Mensurables, Alcanzables, Relevantes y Limitadas en el tiempo para su viaje de perfeccionamiento, como conseguir diferentes certificaciones o completar proyectos profesionales. Esto proporciona una hoja de ruta clara para su proceso de aprendizaje.

Visualice su proceso de mejora de las competencias y correlacione su progreso con la plantilla de objetivos SMART de ClickUp

Puedes aprender un nuevo idioma para crear oportunidades de trabajo en distintos países o conseguir gratis, gratuito/a certificaciones de programación de Google o HubSpot. Si estás interesado en diseño, muchas certificaciones pueden ayudarte a mejorar.

También puedes formarte para destacar en nuevas aficiones y explorar salidas profesionales poco convencionales como la carpintería, la fabricación de jabón, la fabricación de velas o el soplado de vidrio.

2. Priorizar la gestión de tareas y el control de tiempo

Cuando te enfrentas a un revés profesional, es cuando más afecta a tu rutina. Así que, cada mañana, intenta ajustar un propósito para conseguir un nuevo trabajo o explorar más oportunidades. Manifiesta pensamientos positivos creando una rutina y ciñéndote a ella.

Por supuesto, necesitarás ayuda para realinear metas y prioridades. Pruebe a utilizar el software de gestión de proyectos personales de ClickUp para organizar sus tareas diarias. Combine su lista de tareas pendientes, convierta sus notas en tareas procesables, unifique su calendario para gestionar las entrevistas con éxito y realice un seguimiento de su progreso con metas bien definidas.

Planifique su jornada de principio a fin, defina sus metas, alinee sus prioridades y siga el progreso con el software de gestión de proyectos personales ClickUp

Lo mejor es que puede crear su propio Paneles de ClickUp para hacer un seguimiento de todo: dinero ganado o gastado, tiempo dedicado a las tareas, tareas pendientes para el día siguiente, etc. Con más de 50 widgets, puedes analizar tu productividad y profundizar en lo que te funciona y lo que necesitas mejorar.

3. Mejora tu currículum y tu carta de presentación

Recuerda actualizar tu currículum y tu carta de presentación durante tu búsqueda de empleo. Esto requiere una estrategia bien pensada que puedas seguir y priorizar con el Plantilla de plan de acción ClickUp .

Cree un plan de acción para alcanzar sus metas con la plantilla de plan de acción de ClickUp

Puede planificar todos los cambios pendientes en la sección "Pendiente", pasarlos a la sección "En curso" cuando sean un trabajo en curso, y elevarlos a la sección "Terminado" cuando se alcance la meta.

Aquí tienes algunos consejos para transformar tu currículum y tu carta de presentación:

Adapta tu currículum: Analiza detenidamente la descripción del puesto y destaca las habilidades y experiencias que se ajustan directamente a los requisitos del empleador

Analiza detenidamente la descripción del puesto y destaca las habilidades y experiencias que se ajustan directamente a los requisitos del empleador Utiliza números y métricas para mostrar el impacto de tu trabajo. Por ejemplo, "Aumento del tráfico del sitio web en un 20%" o "Reducción del tiempo de finalización del proyecto en un 15%"

para mostrar el impacto de tu trabajo. Por ejemplo, "Aumento del tráfico del sitio web en un 20%" o "Reducción del tiempo de finalización del proyecto en un 15%" Si la brecha en el empleo es significativa, puedes incluir una breve explicación en tu currículum y carta de presentación. Céntrate en los aspectos positivos, como "Aproveché el tiempo fuera del trabajo para seguir desarrollándome profesionalmente en [habilidad relevante]"

En la carta de presentación, explica claramente cómo tus conocimientos y experiencia responden directamente a las necesidades de la empresa y muestra tu deseo de contribuir a la empresa y tu entusiasmo por esta nueva etapa profesional

Utiliza las palabras clave de la descripción del puesto en tu currículum y en tu carta de presentación para que los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se fijen en ti

4. Gestione y haga un seguimiento de su carrera profesional

¿Has conseguido el trabajo que querías? Estamos seguros de que sí, con pasos prácticos para que vuelvas a la acción. Ahora que ya estás en la siguiente fase de tu carrera profesional, recuerda crear un itinerario de progreso para esperar años de intentos correctos.

Visualiza y sigue el progreso de tu carrera dentro de una organización con la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Utilice la plantilla Plantilla de trayectoria profesional ClickUp para crear planes y calendarios de trabajo que integren a la perfección las aspiraciones profesionales personales con los objetivos de la organización y que, al mismo tiempo, ofrezcan oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

También puede presentar esta plantilla durante su ciclo de evaluación para inculcar al empleador que desea permanecer en su puesto durante mucho tiempo y destacar los buenos resultados que ha obtenido para merecer un aumento.

Relanza tu carrera y vuelve a la pista

¡Se pueden conseguir grandes cosas si se tiene un plan! Y no olvidemos lo fácil que puede ser el camino con un socio de desarrollo personal centrado en ti, en tus metas y en tus logros.

¡Sí, estamos hablando de ClickUp! Como su compañero, puede ayudarle a volver al buen camino, abordar sus puntos fuertes, trabajar en sus puntos débiles y subir la escalera del éxito más rápido. Regístrate en ClickUp y pruébalo tú mismo