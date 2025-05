Cómo romper los silos de marketing para mejorar la colaboración y la eficiencia

Se supone que los equipos de marketing deben trabajar juntos. Pero a menudo no es así.

Conoces los síntomas: tu equipo de ventas no entiende lo que el departamento de marketing está promocionando. El equipo de contenido crea activos que el equipo de medios de pago nunca utiliza. Tus datos residen en múltiples sistemas que no se comunican entre sí. Y los clientes experimentan un viaje desarticulado que socava la promesa de tu marca.

El problema no es la falta de talento o de esfuerzo. Es la forma en que están estructurados los equipos. Cuando el contenido, la generación de demanda y el equipo de ventas funcionan de forma independiente, se pierden valiosas perspectivas y la eficacia del marketing se resiente.

52.el 2 % de los profesionales de ventas cree que el mayor impacto de los equipos de ventas y marketing desalineados es la pérdida de ventas e ingresos.

Pero hay una forma mejor. Cuando los equipos de marketing trabajan sincronizados, ven una colaboración más fuerte, cierres de acuerdos más rápidos y un mayor crecimiento de los ingresos en comparación con los equipos fragmentados. En esta guía, repasaremos las causas de dicha desconexión, su impacto y las estrategias prácticas para romper los silos de marketing, con el fin de crear un equipo de marketing más conectado y de alto rendimiento.

⏰ Resumen de 60 segundos Los silos de marketing se producen cuando equipos como el de contenido, generación de demanda y ventas trabajan de forma aislada, lo que conduce a ineficiencias y experiencias de cliente fragmentadas

Las causas comunes incluyen estructuras organizativas con presupuestos e indicadores clave de rendimiento (KPI) separados, pilas de tecnología fragmentadas, barreras culturales y metas departamentales desalineadas

Los silos dan como resultado esfuerzos duplicados, mensajes de marca inconsistentes, una ejecución más lenta de las campañas y una asignación ineficiente de recursos

Los clientes experimentan viajes inconexos cuando los mensajes de marketing varían según los canales, lo que erosiona la confianza y reduce las tasas de conversión

Romper los silos fomenta la colaboración, alinea las metas y crea un viaje unificado del cliente, lo que conduce a una ejecución más rápida de la campaña y a una mejor utilización de los recursos

Para romper los silos de marketing, fomente la comunicación creando espacios compartidos para debates, grupos interfuncionales y controles regulares para alinear a los equipos y compartir conocimientos

Centralice los datos y las herramientas para eliminar redundancias, garantizar que todos los equipos accedan a la misma información y agilizar la toma de decisiones

Alinee las metas entre departamentos mediante el ajuste de KPI compartidos, el uso de OKR y la creación de visibilidad en las dependencias para garantizar estrategias cohesivas

Aproveche la IA y la automatización para agilizar los flujos de trabajo, eliminar las tareas repetitivas y garantizar que los equipos trabajen con información actualizada

Mida el éxito mediante el seguimiento de las métricas de colaboración, la coherencia del recorrido del cliente y la eficiencia operativa para garantizar una mejora continua.

Herramientas como ClickUp proporcionan un entorno de trabajo unificado para centralizar los datos de marketing y del equipo de ventas, automatizar los flujos de trabajo y alinear a los equipos, garantizando una colaboración fluida

¿Qué son los silos de marketing?

Los silos de marketing se producen cuando diferentes equipos, como los de contenido, generación de demanda, redes sociales y ventas, trabajan de forma aislada en lugar de como una fuerza unificada. Estas unidades desconectadas desarrollan sus propios procesos, metas y, a veces, incluso prioridades que compiten entre sí.

Causas comunes de los silos de marketing

Los silos de marketing rara vez se formulan de forma intencionada. Suelen deberse a:

Estructura organizativa : Muchos líderes de marketing refuerzan involuntariamente los silos con presupuestos, líneas de (elaboración de) informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) separados

Fragmentación tecnológica : Los equipos que utilizan CRM, herramientas de análisis y plataformas de gestión de proyectos independientes tienen dificultades para compartir datos de forma eficaz. Esto dificulta la conexión de los recorridos de los clientes a través de los puntos de contacto

Barreras culturales : Las culturas internas competitivas pueden desalentar el uso compartido de información en las iniciativas de marketing. Cuando los departamentos compiten por presupuesto o reconocimiento, se ven incentivados a proteger «sus» datos e intentos correctos en lugar de colaborar

Experiencia especializada : A medida que el marketing se vuelve cada vez más técnico, los especialistas pueden tener dificultades para comunicarse eficazmente con colegas de diferentes disciplinas. El experto en SEO y el estratega de marca podrían hablar literalmente idiomas diferentes

Metas departamentales que no están alineadas : Si la generación de demanda se centra en SQL, pero el contenido persigue la participación, sus estrategias nunca tendrán una conexión completa

Falta de comunicación entre equipos: Cuando los equipos no tienen controles regulares ni paneles de uso compartido para los esfuerzos de marketing, los conocimientos importantes permanecen encerrados en un departamento

Cómo afectan los silos al rendimiento del marketing

Si tienes a más de tres personas de marketing en una sala, se crean silos... Se pierde el tejido conectivo y los clientes se dan cuenta de las cosas.

Al principio, los silos pueden no parecer gran cosa. Pero con el tiempo, crean cuellos de botella, ralentizan la ejecución y dificultan la generación de clientes potenciales y la medición del verdadero impacto del marketing. Los costes empresariales del marketing en silos son considerables:

Experiencias de cliente fragmentadas : Sus clientes no ven su organización como departamentos diferentes, sino como una sola marca. Cuando los mensajes y enfoques de marketing varían según los canales, puede acabar sufriendo una erosión de la confianza y una reducción de las tasas de conversión

Esfuerzos duplicados : sin visibilidad del trabajo de otros equipos, los equipos suelen recrear activos o duplicar campañas que ya existen en otras partes de la organización. Incluso pueden perder la oportunidad de reutilizar activos de alto rendimiento

mensajes de marca incoherentes*: cuando los equipos no se alinean en la posición central, los clientes reciben señales contradictorias sobre su propuesta de valor, lo que genera confusión

Tiempos de respuesta más lentos : Las organizaciones aisladas tardan más en llevar las campañas al mercado, lo que las hace menos ágiles y menos receptivas a los cambios del mercado. Sin un flujo de trabajo centralizado, las aprobaciones y la toma de decisiones se ralentizan, lo que retrasa los lanzamientos

Asignación ineficiente de recursos: Sin una vista holística del rendimiento del marketing, las inversiones a menudo fluyen hacia los departamentos más vocales en lugar de hacia aquellos que generan el mayor impacto

No es de extrañar que romper estas barreras vaya más allá de la mera mejora de la colaboración.

Las ventajas de romper los silos de marketing

38.el 3 % de los líderes de equipos de ventas citan una mejor alineación de las metas y la estrategia como su principal prioridad de sus equipos de marketing.

Cuando se derriban con éxito los muros entre las funciones de marketing, todo el ecosistema de marketing se transforma.

Notará un tiempo de comercialización más rápido para iniciativas clave a medida que desaparecen los cuellos de botella en la aprobación y las ideas fluyen libremente entre los especialistas. Su presupuesto comenzará a extenderse más a medida que elimine herramientas redundantes y esfuerzos duplicados que antes estaban ocultos en rincones departamentales.

Lo más importante es que sus clientes experimenten un recorrido coherente de la marca, independientemente de los canales con los que interactúen. Cuando su voz en las redes sociales se alinea con el tono de su marketing por correo electrónico, que refuerza el mensaje de su sitio web, los clientes desarrollan una mayor confianza en su marca. Esta coherencia se traduce directamente en mayores tasas de conversión y un mayor valor de por vida.

22.el 1 % de los vendedores cree que la mayor ventaja de una mayor alineación entre los equipos de ventas y marketing es que les ayuda a cerrar más acuerdos.

🕵🏼‍♀️ Estudio de caso: reorganización centrada en el cliente en HubSpot Cuando HubSpot descubrió que sus clientes no estaban satisfechos debido a una brecha sustancial entre los servicios prometidos y la entrega real, Mike Volpe, su antiguo director de marketing, vio esto como una oportunidad para reimaginar el departamento de marketing de manera fundamental. En lugar de organizar equipos en torno a los canales de marketing tradicionales o puntos de contacto, HubSpot estructuró los equipos en función de las diferentes fases del ciclo de vida del cliente. Esto supuso un cambio físico en la ubicación de los equipos dentro de la oficina. *«Haremos que los equipos de ventas y de atención al cliente se sienten juntos», explicó Volpe. «Nos estructuramos en función de la fase del ciclo de vida del cliente a la que se dirige cada equipo, en lugar de los puntos de contacto o los canales. Las personas se sientan según los diferentes perfiles de los clientes» La motivación era eliminar la frustración común de las experiencias de cliente inconexas, en las que los clientes tenían que explicar repetidamente su situación a diferentes representantes que carecían de contexto de interacciones anteriores. Los resultados fueron significativos. La satisfacción del cliente aumentó sustancialmente, las tasas de renovación mejoraron y la empresa siguió creciendo a un ritmo del 50%. Volpe notó que la experiencia del cliente con HubSpot se volvió mucho menos fragmentada.

Estrategias para romper los silos de marketing

Ya sabes que esos silos de marketing no le están haciendo ningún favor a tu equipo. Te están frenando.

Si quieres un equipo de marketing que funcione como una máquina bien engrasada, en la que los conocimientos fluyan libremente, las campañas estén alineadas y nadie duplique el trabajo, debes derribar las barreras entre los equipos.

Hablemos de estrategias prácticas para conseguirlo.

Fomente una cultura de comunicación y colaboración

Empiece por examinar detenidamente los patrones de comunicación de su equipo. ¿Están los creadores de contenido alguna vez en la misma sala que los especialistas en PPC? ¿Cuándo fue la última vez que el responsable de redes sociales se tomó un café con alguien del equipo de ventas? Los silos prosperan en silencio.

Pruebe estos enfoques para fomentar una comunicación estructurada y continua:

Crea espacios compartidos para los debates. Y no, un canal de Slack no es suficiente. Lo que necesitas es una app, aplicación, Todo para el trabajo, como En ClickUp, todos pueden tener una visión general mientras gestionan sus propios flujos de trabajo. Tu equipo de SEO puede ver al instante qué contenido se está creando, mientras que tu equipo de redes sociales puede alinear su calendario de publicaciones con los lanzamientos de productos, todo en un solo entorno de trabajo Y no, un canal de Slack no es suficiente. Lo que necesitas es una app, aplicación, Todo para el trabajo, como ClickUp para que los equipos de marketing configuren paneles compartidos, tableros de proyectos interfuncionales y chateen en tiempo real para mantener el flujo de las conversaciones.En ClickUp, todos pueden tener una visión general mientras gestionan sus propios flujos de trabajo. Tu equipo de SEO puede ver al instante qué contenido se está creando, mientras que tu equipo de redes sociales puede alinear su calendario de publicaciones con los lanzamientos de productos, todo en un solo entorno de trabajo

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación del equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes a menudo se distribuyen a través de múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información más adelante. Con una solución integrada como ClickUp Chat, los hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene las conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Cree grupos multifuncionales en torno a los recorridos de los clientes en lugar de a los canales. Cuando sus equipos de correo electrónico, redes sociales y web resuelven juntos el mismo problema del cliente, ocurre la magia

Implemente sesiones regulares de «mostrar y contar» en las que los equipos demuestren sus proyectos actuales. Presentan oportunidades para detectar solapamientos y generar nuevas ideas. Haga que estas sean informales pero obligatorias, con un estricto límite de tiempo de 30 minutos para mantener la energía. Las reuniones semanales con todo el personal pueden ser excesivas, pero las reuniones quincenales con las partes interesadas clave (contenido, pagos, ciclo de vida, equipo de ventas, etc.) garantizan que todos vayan en la misma dirección

💡Consejo profesional: En lugar de actualizar varias hojas de cálculo estáticas para el seguimiento de los proyectos y el rendimiento de marketing, utilice la plantilla de equipos de marketing de ClickUp para dividir las grandes campañas en tareas manejables, compartir activos entre equipos interfuncionales y alinear los entregables. Obtener plantilla gratis, gratuita Utiliza la plantilla de ClickUp Marketing Teams para realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña y del equipo en un solo lugar

Tu equipo no debería tener que rebuscar en cinco herramientas de marketing diferentes para encontrar los datos de rendimiento de la última campaña. Estandariza el almacenamiento de archivos. Si los creativos viven en Drive, los medios de pago en Dropbox y los equipos de ventas en un hilo de correo electrónico aleatorio... tienes un problema. Consolida los activos en un solo lugar para que nadie pierda tiempo buscando.

Además, una única fuente de verdad no es negociable. Para la mayoría de los equipos de ventas y marketing, resulta ser su sistema CRM.

el 79 % de los profesionales de ventas afirma que su CRM mejora la alineación de sus equipos de ventas y marketing.

El CRM de ClickUp ayuda a eliminar los silos de marketing al proporcionar a los equipos un entorno de trabajo compartido para hacer un seguimiento de los clientes potenciales, colaborar en los acuerdos y alinearse con las metas de ingresos. En lugar de que marketing, ventas y éxito del cliente trabajen con herramientas desconectadas, ClickUp consolida los detalles de los clientes potenciales, el historial de interacciones y las etapas de los acuerdos en un solo lugar. Cada actualización, ya sea de marketing alimentando un cliente potencial o de ventas cerrando un acuerdo, es visible en tiempo real, por lo que nadie opera en la oscuridad.

Gestione y realice el seguimiento de todos los datos e interacciones de sus clientes sin esfuerzo en un solo lugar con el CRM colaborativo de ClickUp

Los Campos personalizados de ClickUp permiten a los equipos categorizar los clientes potenciales por fuente, campaña, nivel de compromiso o cualquier otro factor relevante. Esto ayuda al equipo de marketing a comprender qué canales generan los mejores clientes potenciales y permite al equipo de ventas priorizar las oportunidades de alto valor.

👉 Ejemplo: El departamento de marketing puede filtrar los clientes potenciales por «Fuente de la campaña» para ver cuáles proceden de anuncios de LinkedIn frente a los de búsqueda orgánica, lo que ayuda a perfeccionar el gasto publicitario futuro.

Además, no necesitará más hojas de cálculo ni mensajes de Slack para pasar clientes potenciales entre equipos. Puede crear Automatizaciones personalizadas en ClickUp para asegurarse de que, cuando un cliente potencial alcanza un umbral de calificación (por ejemplo, descarga un libro electrónico, asiste a una demostración), se le asigne automáticamente a un representante de ventas con todos los detalles relevantes.

Automatice las tareas periódicas relacionadas con el equipo de marketing y ventas con las Automatizaciones de ClickUp y ahorre tiempo

En lugar de extraer manualmente informes de múltiples herramientas o de necesitar un almacén de datos completo, los paneles de ClickUp proporcionan información instantánea sobre las tasas de conversión de clientes potenciales, la velocidad del proceso y los ingresos procedentes del marketing. Esto significa que los equipos de marketing y ventas pueden hacer un seguimiento de los KPI de uso compartido y ajustar las estrategias sobre la marcha.

Visualice claramente las métricas del proceso de ventas con los paneles de ClickUp

🤝 Recordatorio amistoso: Te sorprendería saber cuántos especialistas en marketing están pagando por múltiples herramientas que hacen esencialmente lo mismo porque diferentes equipos las compraron de forma independiente. Correlaciona tu pila de martech y elimina las herramientas redundantes. Si tu CRM no se comunica con tu plataforma de marketing por correo electrónico, herramienta de automatización o sistema de seguimiento de anuncios, tus datos siempre estarán incompletos.

Al romper los silos de datos, automatizar las transferencias y hacer que la colaboración sea fluida, ClickUp CRM garantiza que el equipo de marketing y el equipo de ventas trabajen como un equipo unificado, lo que da como resultado ciclos de negociación más rápidos, mejores experiencias para los clientes y mayores ingresos.

📮 ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si usamos una sola plataforma? Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace visible el trabajo y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Alinear las metas entre departamentos

Las metas desalineadas son la raíz de la mayoría de los silos de marketing. Puede que sus equipos estén trabajando duro, pero si trabajan para lograr objetivos diferentes, será casi imposible lograr una verdadera colaboración.

*establezca KPI compartidos que sean importantes para toda la organización de marketing. Cuando su equipo de contenido se mide únicamente en tráfico, mientras que sus representantes de ventas se miden en SQL, se les incentiva a trabajar en contra de los demás. Los KPI compartidos animan a los equipos a alinearse mejor

Utiliza los OKR para crear responsabilidad. Un objetivo para toda la empresa como «aumentar el pipeline de marketing en un 20 %» garantiza que todos los departamentos se esfuercen por alcanzar el mismo objetivo

Dar visibilidad a la (elaboración de) informes. Utilizar los informes y paneles de ClickUp para hacer un seguimiento del progreso de los equipos, de modo que todos sepan qué es lo que está marcando la diferencia

Cree visibilidad de las dependencias para que los equipos comprendan cómo su trabajo afecta a los demás. Su equipo de lanzamiento de productos necesita saber exactamente cuándo deben finalizarse los materiales de marketing para que el equipo de campaña pueda ejecutarlos eficazmente. Cuando crea para que los equipos comprendan cómo su trabajo afecta a los demás. Su equipo de lanzamiento de productos necesita saber exactamente cuándo deben finalizarse los materiales de marketing para que el equipo de campaña pueda ejecutarlos eficazmente. Cuando crea tareas en ClickUp, también puede crear relaciones de dependencia con tareas enlazadas y visualizar cómo se conectan y afectan entre sí en un (diagrama de) Gantt

Gestione las dependencias de las tareas y planifique mejor los resultados con las tareas de ClickUp

💡 Consejo profesional: Implemente la plantilla de plan estratégico de marketing de ClickUp para que todos se alineen en torno a objetivos comunes. Esta plantilla lista para usar le ayuda a visualizar cómo los esfuerzos de cada equipo contribuyen a las metas generales, convirtiendo los esfuerzos fragmentados en acciones coordinadas.

Aproveche la IA y la automatización para una integración perfecta

¿Cree que la IA en marketing solo sirve para generar textos publicitarios? Se sorprenderá de lo eficaz que es la automatización para romper los silos. Cuando se termina correctamente, la automatización impulsada por IA elimina el trabajo pesado, acelera los procesos y garantiza que los equipos trabajen con la información más actualizada.

A continuación, le indicamos cómo aprovechar al máximo las plataformas de automatización de marketing:

Automatice las entregas repetitivas entre equipos utilizando las automatizaciones de ClickUp. Cuando su diseñador suba nuevos activos creativos, su equipo social puede ser notificado automáticamente sin que nadie envíe un correo electrónico o programe una reunión. Con ClickUp, puede crear automatizaciones utilizando lenguaje natural. 👉🏼 Por ejemplo: Cuando el estado de la tarea cambie a "Listo para el diseño", asígnelo al equipo de diseño

Utilice las automatizaciones de ClickUp para desencadenar acciones específicas, como asignar tareas, actualizar estados o enviar notificaciones

Utiliza la IA para normalizar datos de diferentes fuentes y poder hacer comparaciones entre iguales. En lugar de extraer informes manualmente, utiliza herramientas de análisis basadas en IA que revelan información sobre campañas, canales y comentarios de los clientes. de diferentes fuentes y poder hacer comparaciones entre iguales. En lugar de extraer informes manualmente, utiliza herramientas de análisis basadas en IA que revelan información sobre campañas, canales y comentarios de los clientes. ClickUp Brain , el asistente de IA nativo de ClickUp, es perfecto para esto. Haz una pregunta relacionada con los datos en lenguaje natural y ClickUp Brain analizará no solo los datos de tu entorno de trabajo de ClickUp, sino también las apps conectadas para obtener información

Analiza datos de marketing en tiempo real y obtén información de IA con ClickUp Brain

Utiliza plantillas de planes de marketing para agilizar las entregas y crear flujos de trabajo transparentes. Con para agilizar las entregas y crear flujos de trabajo transparentes. Con la plantilla de operaciones de marketing de ClickUp , por ejemplo, puedes configurar un entorno de trabajo colaborativo y procesos de revisión automatizados para que todo vaya rápido

🤝 Recordatorio amistoso: Romper los silos de marketing no es una solución que se termine y se deje de usar. Requiere un esfuerzo intencional, mejores procesos y las herramientas adecuadas. Pero una vez que sus equipos estén alineados, se moverá más rápido, trabajará de manera más inteligente e impulsará un impacto real en la empresa a partir de sus operaciones de marketing.

A continuación, hablemos de cómo medir el éxito y seguir mejorando a lo largo del proceso.

Medir el intento correcto y garantizar la mejora continua

No se puede mejorar lo que no se mide, y desmantelar los silos de marketing no es una excepción. Veamos formas concretas de hacer un seguimiento de su progreso y asegurarnos de que esos muros se mantengan derribados para siempre.

Empiece con las mediciones de referencia antes de implementar cualquier cambio. ¿Cuánto tiempo tardan actualmente las campañas en pasar del concepto al lanzamiento? ¿Cuántos traspasos se producen entre equipos? ¿Qué porcentaje de los activos creados se utilizan realmente? Documente estas métricas ahora para poder demostrar una mejora real más adelante.

No olvide comparar el rendimiento con trimestres anteriores para ver cómo mejora la alineación con el tiempo.

A la hora de seleccionar los KPI para el seguimiento de su progreso, céntrese en estas áreas: *las métricas de colaboración entre equipos revelan lo bien que trabajan realmente juntos sus equipos: Número de proyectos interdepartamentales completados

Tiempo medio para que se atiendan las solicitudes entre equipos

Porcentaje de activos compartidos a través de múltiples canales o campañas

Reducción del trabajo duplicado entre equipos *la coherencia en el recorrido del cliente muestra si su marketing parece unificado desde el exterior: Coherencia de los mensajes en todos los puntos de contacto (medida a través de encuestas a clientes)

Tasas de conversión multicanal en comparación con métricas de rendimiento monocanal

Puntuaciones de satisfacción del cliente en preguntas sobre la coherencia de la marca *los indicadores de eficiencia operativa demuestran que romper los silos aporta beneficios tangibles a la empresa: Eficiencia presupuestaria (ROI en campañas integradas frente a esfuerzos aislados)

Tiempo de desarrollo de la campaña, desde la concepción hasta la ejecución

Utilización de recursos en todas las funciones de marketing 🔑 Por último, comprueba si los esfuerzos de coordinación entre el equipo de marketing y el equipo de ventas se traducen en un mayor porcentaje de acuerdos cerrados. Ese es el indicador definitivo de que se están derribando los silos.

Las funciones de Campos personalizados e (elaboración de) informes de ClickUp facilitan el seguimiento de estas métricas.

Cree Campos personalizados para «originado en el departamento» y «utilizado por el departamento» para hacer un seguimiento del flujo de activos entre equipos. A continuación, utilice los paneles de ClickUp para visualizar este flujo, detectando al instante los cuellos de botella o los departamentos que no están haciendo un uso compartido eficaz de los recursos.

Configure informes semanales automatizados utilizando campos personalizados con IA que muestren las dependencias entre equipos y las tasas de finalización. Verá rápidamente si ciertos equipos incumplen constantemente los plazos que afectan a otros o si algunos departamentos son naturalmente más expertos que otros en la colaboración.

Utilice los campos personalizados con IA en ClickUp para automatizar el seguimiento del progreso y las actualizaciones

Incluso puede utilizar las funciones de control de tiempo de ClickUp para medir cuánto tiempo tardan realmente los traspasos entre equipos y, a continuación, ajustar puntos de referencia progresivos para mejorar si los traspasos simples permanecen en cola durante días.

💡 Consejo profesional: Recuerda que la mejora debe ser iterativa. No esperes la perfección de inmediato; en su lugar, celebra los logros incrementales y utiliza los datos para identificar la siguiente área de mayor impacto a abordar. Cuando los equipos ven mejoras concretas de sus esfuerzos de colaboración, se sienten motivados para seguir rompiendo los silos restantes.

De los silos a las soluciones: cómo ClickUp transforma la colaboración en marketing

Los silos de marketing pueden parecer una parte inevitable del crecimiento, pero no tienen por qué serlo. Los mejores equipos de marketing hacen algo más que romper silos: construyen sistemas que evitan que se formulen en primer lugar. Con las estrategias adecuadas (metas alineadas, comunicación optimizada, datos centralizados y automatización inteligente), puede transformar su organización de marketing en una potencia colaborativa de alto rendimiento.

Las herramientas de colaboración que elija facilitarán esta integración o reforzarán las barreras existentes. El entorno de trabajo unificado de ClickUp proporciona la base que su equipo necesita, ofreciendo flujos de trabajo personalizables que se adaptan a las diferentes funciones de marketing, manteniendo al mismo tiempo la visibilidad en toda la organización. Desde la planificación de campañas y la creación de activos hasta el seguimiento del rendimiento y la colaboración en equipo, todo se encuentra en un sistema interconectado.

