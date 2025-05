12 ejemplos de redacción técnica para una documentación de alta calidad

¿Alguna vez ha intentado escribir documentación técnica que realmente tenga sentido para sus lectores? ¡Es una perspectiva complicada! Ya se trate de informes técnicos, documentación API o manuales de usuario, transmitir información compleja con claridad no es tarea fácil.

Y aquí está la clave: las empresas estadounidenses gastan el 6 % del total de los salarios, lo que equivale a 396 000 millones de dólares anuales, en tratar de descifrar materiales mal redactados.

Así que, tanto si eres un genio de la tecnología que documenta código como un gestor de proyectos que traduce el lenguaje de los ingenieros al lenguaje humano, traducir la complejidad en claridad no es tarea fácil.

Ahí es donde la documentación técnica eficiente resulta útil. Le ayuda a traducir el galimatías técnico en algo que su público pueda entender. En esta entrada, exploraremos los 12 mejores ejemplos de redacción técnica que muestran cómo hacer que la información compleja sea fácil de entender.

¡Pongámonos técnicos! 🤓

La redacción técnica consiste en crear documentos claros, concisos y estructurados que comuniquen información compleja para facilitar su comprensión.

A diferencia de la escritura creativa, que embellece la narración, o la escritura periodística, que se centra en las noticias de última hora, la redacción de contenidos técnicos se centra principalmente en la claridad y la instrucción.

Aquí tienes una comparación rápida para ayudarte a ver la diferencia:

En esencia, la redacción técnica garantiza que los lectores puedan comprender y aplicar rápidamente la información presentada, lo que la convierte en una habilidad inestimable.

Cuando piensas en la redacción técnica, es posible que te vengan a la mente los manuales de usuario y las guías prácticas, ¡pero hay mucho más! Vamos a desglosarlo:

Esto incluye manuales de usuario, documentación de código, documentación de API y guías de productos. Estos documentos garantizan que los usuarios, desarrolladores o ingenieros sepan cómo utilizar el software, el hardware o los sistemas.

Considere este el manual definitivo para empresas. Incluye POE, listas de control de mantenimiento y documentos de flujo de trabajo. Estos recursos evitan el caos al garantizar que todos sigan los mismos procesos.

Las grandes decisiones necesitan una base sólida, y ahí es donde entran en juego los informes técnicos, los estudios de viabilidad y las propuestas. Estos documentos proporcionan investigaciones, conocimientos y recomendaciones para orientar las decisiones de la empresa sobre productos, mercados y desafíos.

¿Y si le dijéramos que la redacción técnica también puede tener un lado creativo? Los informes técnicos, los estudios de casos y las descripciones de productos combinan los detalles técnicos con la narración para mostrar cómo un producto o servicio resuelve problemas.

Los documentos internos, desde los manuales de empleados hasta las políticas de la empresa, garantizan que todos estén en la misma página. Cubren el conocimiento organizacional, la estructura de la empresa y las pautas del lugar de trabajo, lo que ayuda a los equipos a mantenerse alineados e informados.

💡Consejo profesional: Cuando escribas para un público no técnico, evita la voz pasiva y el uso de jerga o acrónimos que no sean familiares para todos. Define siempre los términos desconocidos de forma clara y con un lenguaje sencillo.

Cuando se combina complejidad con legibilidad, la redacción técnica se vuelve difícil de dominar. Aquí hay algunos ejemplos detallados para facilitarle la redacción técnica.

Ya sea para ajustar muebles de IKEA o navegar por un nuevo dispositivo, una buena documentación del producto simplifica las tareas con instrucciones claras, diagramas y consejos para la resolución de problemas, de modo que los usuarios no necesitan un experto en tecnología.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) correlacionan las funciones de las apps, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones,

A la hora de escribir la documentación perfecta sobre API, el conjunto de API de Google Maps se lleva la palma.

La guía de inicio rápido ayuda a los recién llegados a configurar rápidamente su primer mapa. Sus opciones de personalización permiten a los desarrolladores ajustar los mapas para que se adapten a sus necesidades, ya sea para apps de viajes, servicios de entrega o algo completamente único.

Los libros blancos son como el hub de soluciones del mundo de la empresa, ya que ofrecen análisis en profundidad y soluciones a desafíos complejos

Por otro lado, los estudios de caso son historias de intentos correctos que muestran cómo otros abordaron problemas similares. Juntos, son herramientas poderosas para generar confianza y credibilidad en industrias como la tecnología y las finanzas.

La estructura clara de la guía y los consejos sin jerga para integrar programas de recompensas por errores la hacen accesible, incluso para los que no son líderes tecnológicos. Es un ejemplo brillante de cómo presentar ideas complejas con claridad, urgencia e impacto.

¿Alguna vez te has preguntado qué novedades hay en tu app, aplicación, favorita después de una actualización? Eso es lo que están pendientes las notas de la versión y los registros de cambios, pero para diferentes públicos.

Cuando escribes notas de lanzamiento, tu objetivo es crear aspectos destacados y fáciles de usar del desarrollo de software clave en un lenguaje conversacional. Los registros de cambios, por otro lado, proporcionan registros técnicos detallados dirigidos a desarrolladores o usuarios avanzados.

Las preguntas frecuentes (FAQ) y los artículos de ayuda son recursos de referencia cuando los usuarios encuentran problemas. Identifican lagunas de conocimiento, responden preguntas comunes y guían a los usuarios a través de los pasos de solución de problemas. Las preguntas frecuentes bien estructuradas reducen los tickets de soporte y mejoran la experiencia del usuario.

Los POE garantizan la coherencia y la eficiencia de las operaciones de la empresa. Tanto si se trata de esbozar un proceso de incorporación como de la guía de recetas de un restaurante, la elaboración de una documentación de procesos atractiva y bien estructurada comienza con la estructura.

Incluya responsabilidades, exenciones de responsabilidad legales y cualquier descripción de servicio y recursos necesarios para crear plantillas de POE eficientes que funcionen para su equipo.

¿No quieres dedicar demasiado tiempo a crear uno? Los generadores de POE pueden ahorrar tiempo y mantener las cosas organizadas.

Los planes Business describen las metas de una empresa y cómo planea alcanzarlas. Incluyen estudios de mercado, estados financieros y estrategias operativas. Y sí, ¡los redactores técnicos a menudo ayudan a redactar estos documentos detallados!

Los informes técnicos proporcionan información detallada sobre investigaciones, experimentos o proyectos. A menudo incluyen análisis de datos, metodologías y recomendaciones. Estos documentos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender hallazgos complejos y a tomar decisiones informadas.

Por ejemplo, este informe técnico de Materials Evaluation and Engineering, Inc. (MEE) explica un problema complicado: un tubo de pared de agua defectuoso. Es claro, conciso y está repleto de detalles. El informe incluye imágenes y diagramas para explicar el propósito. Lo mejor de todo es que no solo señala el problema, sino que también ofrece consejos sólidos sobre cómo evitar que vuelva a suceder.