las 10 mejores herramientas de investigación de empresas para usar en 2025

el 80 % de las empresas utilizan los estudios de mercado para comprender a sus clientes, la competencia y las tendencias del sector. Esto no es solo una tendencia, es una necesidad para mantenerse a la vanguardia.

Ahora bien, ¿qué ocurre si no se cuenta con la información adecuada? Se corre el riesgo de perseguir clientes potenciales que no se convertirán, elaborar mensajes que no resuenen y quedarse atrás de los competidores que aprovechan las herramientas de investigación de mercado para obtener información basada en datos.

Afortunadamente, existe una solución: ¡las herramientas de investigación de empresas! Estas herramientas ayudan a identificar cuentas objetivo, analizar cambios en el comportamiento del consumidor y optimizar los esfuerzos de marketing.

Esta guía explora las 10 mejores herramientas de investigación de empresas para ayudarle a encontrar información valiosa, hacer un seguimiento de las tendencias emergentes y cerrar acuerdos más rápidamente. ✨

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tiene una lista de herramientas de investigación empresarial que ofrecen potentes funciones para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad: ClickUp ( Lo mejor para la investigación de empresas y la gestión del flujo de trabajo con tecnología de IA

Cognism Prospector (Lo mejor para la generación de clientes potenciales B2B a nivel mundial

Crunchbase (Lo mejor para identificar oportunidades de inversión

LinkedIn Sales Navigator (Lo mejor para la prospección y calificación avanzada de clientes potenciales

ZoomInfo (Lo mejor para acceder a información de contacto B2B

SalesIntel (Lo mejor para identificar clientes y optimizar los datos existentes

Apollo. io (Lo mejor para agilizar los procesos de prospección

UpLead (Lo mejor para ampliar los esfuerzos de alcance global

Seamless. IA (Lo mejor para mejorar el alcance con argumentos de venta personalizados

LeadIQ (Lo mejor para gestionar datos de clientes potenciales)

Elegir la herramienta de investigación de mercado adecuada a menudo marca o rompe su estrategia de ventas. Las mejores herramientas de investigación de empresas le proporcionan datos valiosos, conocimientos detallados y la capacidad de adelantarse a las tendencias del mercado:

Recopilación y organización exhaustivas de datos: Busque herramientas que recopilen información de la empresa, perspectivas de los consumidores y múltiples puntos de datos de fuentes fiables y los organicen en un solo lugar

Análisis basado en IA: Elija una herramienta que utilice inteligencia artificial para descubrir información procesable, predecir tendencias emergentes y automatizar el análisis de datos

Visualización de datos e (elaboración de) informes: Herramientas de investigación empresarial de selección que convierten datos empresariales sin procesar en una visualización de datos clara para una mejor toma de decisiones al tener funciones de gestión de la investigación

Seguimiento de palabras clave y tendencias de mercado: Elija herramientas de investigación de mercado con IA con herramientas de investigación de palabras clave con IA y busque tendencias para supervisar a la competencia y detectar oportunidades antes de que alcancen su punto máximo

Capacidades de integración: Elija herramientas de investigación de mercado de pago o gratis que se sincronicen con su CRM, sus esfuerzos de marketing y otras plataformas para una recopilación de datos fluida y un flujo de trabajo eficiente

Herramientas de análisis competitivo: Priorice las herramientas de investigación de mercado que analizan la segmentación de mercado, las estrategias de precios y las estrategias de marketing de sus competidores aprovechando las funciones del software de marketing B2B para mantenerse a la vanguardia

Personalización y escalabilidad: Elija herramientas de investigación empresarial que se adapten a las necesidades de sus equipos de ventas con precios personalizados, filtros flexibles y software de investigación empresarial personalizado

🔎 ¿Sabías que...? Daniel Starch, un psicólogo estadounidense, desempeñó un rol clave en la profesionalización de la investigación de mercado al desarrollar metodologías estructuradas para el análisis publicitario. Introdujo la prueba de Starch en la década de 1920, una técnica diseñada para evaluar el impacto de los anuncios en periódicos y revistas, lo que ayudó a medir su efectividad.

📚 Lea también: El mejor software de seguimiento de ventas (reseñas y precios)

Estas son las 10 mejores herramientas de investigación de mercado que proporcionan información basada en datos que le ayudarán a identificar cuentas objetivo, perfeccionar su alcance y cerrar acuerdos más rápidamente:

1. ClickUp (la mejor para la investigación de empresas y la gestión del flujo de trabajo con IA)

ClickUp es una de las mejores herramientas de investigación de mercado que gestiona su investigación y agiliza su flujo de trabajo. Es la app, aplicación, Todo para el trabajo con potentes capacidades de IA y ofrece un espacio centralizado para recopilar, organizar y analizar la investigación, al tiempo que simplifica la colaboración entre equipos.

Cree tareas, asigne plazos y haga un seguimiento de ellas fácilmente con las tareas de ClickUp

Las tareas de ClickUp le ayudan a crear tareas para diferentes actividades de investigación, asignar plazos y hacer un seguimiento del progreso en tiempo real.

Por ejemplo, para un estudio de adecuación de producto-mercado, puede asignar tareas para el análisis de la competencia, entrevistas con clientes y creación de encuestas. Cada tarea puede incluir descripciones detalladas, adjuntos y subtareas para desglosar procesos complejos.

¿Lo mejor? Puede cambiar cómodamente entre las vistas Lista, Tablero o Calendario para visualizar su progreso.

Redacte argumentos de venta sin esfuerzo con ClickUp Brain

Investigar a menudo significa examinar una cantidad interminable de información para encontrar ideas clave. ClickUp Brain cambia eso. Este asistente con IA te ayuda a encontrar, analizar e incluso generar contenido de investigación fácilmente.

¿Necesita un resumen de la información sobre la competencia del mes pasado? Pregúntele a ClickUp Brain. ¿Está buscando elaborar un discurso de correo electrónico basado en sus hallazgos? El escritor de IA redactará un mensaje profesional en segundos.

Edición de documentos y trabajo en material de investigación en tiempo real con equipos que utilizan ClickUp Docs

ClickUp Docs permite a su equipo crear conjuntamente documentos de investigación en tiempo real, con formato de texto enriquecido, tablas y medios incrustados.

¿Necesitas una lluvia de ideas para una estrategia de entrada en el mercado? Abre un documento compartido y deja que las ideas fluyan. Puedes etiquetar a tus compañeros de equipo, asignar elementos de acción directamente dentro del documento y vincular tareas relacionadas para contextualizarlas.

➡️ Leer más: Plantillas de plan de investigación gratis para Teams y profesionales

Por otro lado, ClickUp Chat mantiene su comunicación y su trabajo conectados. Se acabaron los interminables hilos de correo electrónico o los mensajes perdidos de Slack. Discuta los hallazgos, haga preguntas y comparta ideas al instante dentro de la plataforma.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes a menudo se distribuyen en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información más adelante. Con una solución integrada como ClickUp Chat, los hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene las conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Convertir los datos en información procesable es crucial para la investigación. Los paneles de ClickUp le permiten crear vistas personalizadas para realizar un seguimiento de las métricas, tendencias y progresos clave.

➡️ Leer más: El mejor software de análisis de encuestas

Obtener plantilla gratis, gratuita Organice los datos de su estudio de mercado en un solo lugar utilizando la plantilla de estudio de mercado de ClickUp

La plantilla de investigación de mercado de ClickUp simplifica el proceso de investigación al centralizar todo en un espacio colaborativo. Le ayuda a ahorrar tiempo, reducir las tareas manuales y descubrir tendencias que impulsan decisiones inteligentes respaldadas por datos.

Puede gestionar sin problemas cada fase de la investigación, desde la recopilación de datos hasta la (elaboración de) informes. Esto le permite estar en sintonía con su equipo, hacer un seguimiento sencillo de los progresos y transformar los conocimientos en estrategias de crecimiento.

Funciones clave:

Supervise el progreso con estados que reflejen cada fase de su investigación, desde la planificación hasta el análisis

Añada detalles esenciales como métodos de recopilación de datos, enlaces a informes y fases de investigación para una mejor organización

Cambie entre las vistas Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario para ver el progreso desde diferentes perspectivas

Ideal para: Equipos de marketing, jefes de producto y empresas emergentes que buscan procesos de investigación de mercado eficientes, organizados y basados en datos en sectores competitivos.

➡️ Leer más: Plantillas de informes gratis, gratuitas de ClickUp y Google Analytics

Además, cree documentos de investigación completos sin esfuerzo con la plantilla de informe de investigación de ClickUp. Reúna todos sus datos en un solo lugar, analícelos rápidamente para descubrir tendencias ocultas y almacene todo para acceder fácilmente.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

ClickUp tiene un amplio conjunto de funciones que requieren cierta curva de aprendizaje inicial para los usuarios no expertos en tecnología

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mes por usuario

Business : 12 $/mes por usuario

Enterprise : Contacto para precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

Esto es lo que Judy Hellen, directora de soporte administrativo de la fundación Brighten A Soul, tiene que decir sobre ClickUp:

El seguimiento y la organización de los proyectos de la empresa es muy fácil y eficaz con el software ClickUp. Desde listas sencillas hasta proyectos complicados, el software ClickUp se ha utilizado para terminar las cosas según lo previsto. Es un software muy eficaz a la hora de abordar problemas de gestión de tareas y hacer un seguimiento del progreso de las tareas y proyectos en curso de la organización.

El seguimiento y la organización de proyectos de la empresa es muy fácil y eficaz con el software ClickUp. Desde listas sencillas hasta proyectos complicados, el software ClickUp se ha utilizado para terminar las cosas según lo previsto. Es un software muy eficaz a la hora de abordar problemas de gestión de tareas y hacer un seguimiento del progreso de las tareas y proyectos en curso de la organización.

2. Cognism Prospector (el mejor para la generación de clientes potenciales B2B a nivel mundial)

a través de Cognism Prospector

Cognism Prospector proporciona acceso a una amplia base de datos B2B global, lo que le permite identificar y conectar de manera eficiente con los clientes ideales. Al ser una de las principales herramientas de investigación de empresas, ofrece funciones como filtros de búsqueda avanzados, información basada en IA e integración perfecta con CRM para optimizar la forma en que realiza estudios de mercado.

Con esta herramienta, sus equipos de ventas encontrarán rápidamente a los responsables de la toma de decisiones en sectores específicos, mientras que los equipos de marketing crearán listas de clientes potenciales para campañas específicas. Sus capacidades de enriquecimiento de datos mantienen actualizada la información de contacto, lo que garantiza la precisión y reduce las tasas de rebote.

Las mejores funciones de Cognism Prospector

Identifique empresas que investigan activamente productos o servicios con funciones como la supervisión de intenciones

Proporcionar mensajes personalizados sugeridos para utilizar al contactar con clientes potenciales

Limite los posibles clientes por industria, ubicación, tamaño de la empresa y más

Utilice información basada en IA y reciba recomendaciones inteligentes para priorizar clientes potenciales de alto potencial

Límites de Cognism Prospector

La (versión de) prueba gratis solo ofrece hasta 25 clientes potenciales, lo que puede no ser suficiente para una evaluación exhaustiva de la herramienta

Aunque muchos contactos son precisos, es posible que parte de la información esté desactualizada o sea incorrecta

Precios de Cognism Prospector

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cognism Prospector

G2: 4. 6/5 (más de 790 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 160 reseñas)

💡 Consejo profesional: ¿Quiere convertir los datos en información que impulse las ventas? Aprenda a crear informes CRM para su equipo de ventas en sencillos pasos: Seguimiento de las interacciones con los clientes, recopilación de información y automatización de los seguimientos sin esfuerzo 🔄

Visualice el rendimiento de ventas con gráficos, diagramas de Gantt y paneles de KPI 📈

Establezca desencadenantes para tareas, actualizaciones de estado y progreso de clientes potenciales 🤖

Utiliza el análisis de CRM para perfeccionar las estrategias de ventas y mejorar las conversiones 🤩

Convierta los conocimientos en acción con flujos de trabajo optimizados 💯

3. Crunchbase (la mejor para identificar oportunidades de inversión)

a través de Crunchbase

Tanto si es un empresario en busca de inversores, un vendedor que busca clientes potenciales o un inversor que analiza el panorama del mercado de empresas privadas, Crunchbase le ofrece información útil y personalizada. Agrega datos de diversas fuentes, como empresas de capital riesgo, inversores providenciales y empresas, y ofrece una vista completa del panorama empresarial.

Con los datos exhaustivos de esta plataforma de investigación de mercado, podrá tomar decisiones informadas y mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Además, la herramienta realiza un seguimiento de las tendencias de inversión, identifica a los inversores activos en sectores específicos y analiza el flujo de operaciones.

Las mejores funciones de Crunchbase

Refine sus búsquedas por industria, ubicación, fase de financiación y más para encontrar los clientes potenciales ideales

Obtenga acceso programático a los datos de Crunchbase, lo que permite a los desarrolladores integrarlos en sus propias aplicaciones y flujos de trabajo

Utilice informes detallados sobre sectores y mercados específicos, que proporcionan información útil y análisis competitivo

Emplee opciones de filtrado granulares, incluyendo tipos específicos de inversores, detalles de rondas de financiación e intervalos de recuento de empleados, para búsquedas altamente objetivas

Límites de Crunchbase

Los usuarios que integran datos de Crunchbase a través de API encuentran limitaciones en el número de llamadas por minuto

Este software de investigación de mercado solo realiza un seguimiento de las rondas de financiación cerradas

Precios de Crunchbase

Pro: 99 $/mes

Business: A partir de 199 $/mes (facturación anual)

API: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crunchbase

G2: 4. 5/5 (más de 360 reseñas)

Capterra: 4. 2/5 (no hay suficientes reseñas)

¿Qué dicen los usuarios en tiempo real sobre Crunchbase?

Me gusta cómo reúne todo en un solo lugar, como los detalles de la empresa, la información sobre financiación o las tendencias clave del sector. Es muy intuitivo y ahorra mucho tiempo cuando se trata de recopilar información fiable rápidamente.

Me gusta cómo reúne todo en un solo lugar, como los detalles de la empresa, la información sobre financiación o las tendencias clave del sector. Es muy intuitivo y ahorra mucho tiempo cuando se trata de recopilar información fiable rápidamente.

4. LinkedIn Sales Navigator (lo mejor para la prospección y calificación avanzadas de clientes potenciales)

a través de LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator es una potente herramienta de inteligencia de ventas diseñada para ayudar a los profesionales de ventas a encontrar, conectar y captar clientes potenciales en LinkedIn. Esta plataforma de investigación de empresas mejora la experiencia estándar de LinkedIn al proporcionar filtros de búsqueda avanzados, recomendaciones de clientes potenciales e información sobre clientes potenciales.

Además, Sales Navigator permite a los usuarios tener como objetivo datos demográficos, industrias, tamaños de empresas y títulos de trabajo específicos, lo que permite una prospección muy enfocada. También proporciona acceso a créditos InMail, lo que permite la comunicación directa con clientes potenciales fuera de su red y actualizaciones en tiempo real sobre la actividad de los clientes potenciales, lo que garantiza una participación oportuna.

🧠 Dato curioso: El 16,2 % de los usuarios de LinkedIn están activos a diario, con una estimación del 48,2 % activos mensualmente.

Las mejores funciones de LinkedIn Sales Navigator

Manténgase informado con notificaciones instantáneas sobre las actividades de sus clientes potenciales guardados y los cambios de la empresa

Llegue directamente a los clientes potenciales con la mensajería InMail para mejorar sus capacidades de divulgación

Organice a los clientes potenciales en listas personalizadas para un seguimiento y control eficientes

Utilice TeamLink, que identifica presentaciones cálidas a través de conexiones (a internet) compartidas, para tener un alcance más personalizado y eficaz

Límites de LinkedIn Sales Navigator

A pesar de ser una función premium, el número de mensajes InMail que envía está limitado

No hay compatibilidad con la exportación directa de listas de clientes potenciales a archivos externos, lo que complica la gestión de datos

Precios de LinkedIn Sales Navigator

Básico: 99,99 $/mes

Avanzado: 179,99 $/mes

Avanzado Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (más de 1900 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 150 reseñas)

🎁 Bono: ¿Quieres crear productos que a tus usuarios les encanten de verdad? ✨ ¡Aprende a realizar estudios de usuarios para descubrir técnicas eficaces y crear soluciones centradas en el usuario! 🚀

a través de ZoomInfo

ZoomInfo es una opción fiable si busca una plataforma integral de investigación de empresas B2B para mejorar sus estrategias de ventas y marketing. Su amplia base de datos de más de 150 millones de contactos (público objetivo) proporciona información precisa y actualizada a los equipos de ventas y marketing de todo el mundo.

Con ZoomInfo, obtendrá perfiles detallados de empresas, incluyendo firmografía, tecnografía e información de contacto. Esto le permite identificar cuentas objetivo y adaptar su alcance de manera efectiva. Más allá de la información de contacto, ZoomInfo proporciona perfiles detallados de empresas, incluyendo ingresos, número de empleados, clasificaciones industriales y pilas de tecnología, lo que facilita la prospección y la investigación de mercado.

Las mejores funciones de ZoomInfo

Seguimiento del comportamiento de los visitantes del sitio web, identificación de clientes potenciales y obtención de información sobre sus intereses

Reciba datos de intención e identifique a los clientes potenciales que buscan activamente soluciones en su sector

Sincronice todos los datos sin esfuerzo con su CRM o sistemas de gestión de relaciones con los clientes existentes

Obtener gráficos organizativos para identificar a los responsables clave de la toma de decisiones de las empresas objetivo

Límites de ZoomInfo

La herramienta de llamadas integrada carece de funciones avanzadas como la llamada a tres o el enrutamiento inteligente

ZoomInfo es un servicio por suscripción que puede resultar caro para empresas más pequeñas o usuarios individuales

Precios de ZoomInfo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (más de 8700 reseñas)

Capterra: 4. 1/5 (más de 290 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios en tiempo real sobre ZoomInfo?

Me gusta usar ZoomInfo Sales porque agiliza el proceso de búsqueda y conexión con los clientes potenciales adecuados. La plataforma proporciona información precisa y actualizada sobre contactos y empresas, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo en la generación de clientes potenciales.

Me gusta usar ZoomInfo Sales porque agiliza el proceso de búsqueda y conexión con los clientes potenciales adecuados. La plataforma proporciona información precisa y actualizada sobre contactos y empresas, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo en la generación de clientes potenciales.

6. SalesIntel (lo mejor para identificar clientes y optimizar los datos existentes)

a través de SalesIntel

SalesIntel es un proveedor de datos de contacto B2B especializado en información de contacto verificada por humanos. Su meta es proporcionar datos precisos y actualizados para que los equipos de ventas y marketing puedan conectar eficazmente con los responsables de la toma de decisiones.

SalesIntel hace hincapié en el proceso de verificación, con un equipo que comprueba manualmente la exactitud de las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono. Este enfoque en la calidad de los datos está diseñado para reducir las tasas de rebote y mejorar la eficacia de la divulgación. Además, SalesIntel se integra con las plataformas populares de CRM y automatización de marketing, simplificando los flujos de trabajo y proporcionando una gestión eficiente de los clientes potenciales.

Las mejores funciones de SalesIntel

Limpiar y añadir datos a los registros CRM existentes, mejorando la calidad y la integridad de los datos

Conéctese con varias plataformas de CRM y automatización de marketing para una transferencia de datos y una automatización del flujo de trabajo perfectas

Utilice datos de intención e identifique a los clientes potenciales que buscan activamente soluciones en su sector

Acceda a datos firmográficos y obtenga información sobre la demografía de la empresa para perfeccionar su objetivo

Límites de SalesIntel

Se centra principalmente en datos de EE. UU., lo que puede ser restrictivo para campañas internacionales

Los usuarios notaron que, a pesar de las actualizaciones regulares, algunos datos pueden quedar desactualizados entre los periodos de verificación

Precios de SalesIntel

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SalesIntel

G2: 4. 3/5 (más de 345 reseñas)

Capterra: 4. 3/5 (más de 30 reseñas)

➡️ Leer más: El mejor software CRM B2B para equipos de ventas

7. Apollo. io (Lo mejor para agilizar los procesos de prospección)

a través de Apollo.io

Apollo.io es una plataforma de investigación de empresas basada en la nube diseñada para agilizar la generación de clientes potenciales y los esfuerzos de divulgación. Su extensa base de datos incluye más de 210 millones de contactos y 35 millones de empresas, lo que proporciona una amplia reserva de clientes potenciales.

Utilice fácilmente este software de investigación de mercado para identificar y conectar con los responsables clave de la toma de decisiones. Además, las funciones de automatización de ventas de Apollo. io le permiten automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electrónicos, lo que le permite centrarse más en la construcción de relaciones y el cierre de acuerdos.

💡 Consejo profesional: ¿Te has preguntado alguna vez cómo gestionan las mejores empresas las relaciones con los clientes de forma fluida? 🤔 ¡Domina estos cinco pasos esenciales para crear tu propio ciclo de procesos de CRM! Identificar clientes potenciales: Encontrar y atraer clientes potenciales a través de campañas, redes sociales y más 📍

Califique a los clientes potenciales: Separe a los clientes potenciales calientes de los fríos y céntrese en las mejores oportunidades 🌻

Fomentar clientes potenciales: Construir relaciones con contenido objetivo y divulgación personalizada 🎉

Cerrar acuerdos: Selle el acuerdo con seguimientos oportunos y ofertas personalizadas 🎯

Proporcionar soporte: Ofrecer un servicio de primera categoría y mantener a los clientes satisfechos de por vida 🤩

Las mejores funciones de Apollo. io

Configure campañas de correo electrónico de varios pasos para atraer a los clientes potenciales de manera eficiente

Creación y automatización de secuencias de correo electrónico y tareas de seguimiento, lo que agiliza la divulgación y mejora la eficiencia

Sincronice datos sin esfuerzo con plataformas como Salesforce y HubSpot

Aproveche los datos en tiempo real y mantenga su información de contacto precisa y actualizada

Límites de Apollo. io

Hay límites en el envío diario de correos electrónicos, lo que puede afectar a las campañas grandes

Varios usuarios de esta herramienta de investigación empresarial han informado de problemas con la sincronización de datos

Precios de Apollo. io

Free Forever

Básico : 59 $/mes por usuario

Profesional : 99 $/mes por usuario

Organización: 149 $/mes por un mínimo de tres usuarios (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Apollo. io

G2: 4. 7/5 (más de 8000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 350 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios en tiempo real sobre Apollo. io?

La integración de LinkedIn a través de la extensión de Chrome es excelente, y las funciones de automatización del correo electrónico logran el equilibrio perfecto entre sofisticación y facilidad de uso. Los análisis de nuestro equipo muestran mejoras significativas en las tasas de conversión gracias al detallado seguimiento de la participación de la plataforma.

La integración de LinkedIn a través de la extensión de Chrome es excelente, y las funciones de automatización del correo electrónico logran el equilibrio perfecto entre sofisticación y facilidad de uso. Los análisis de nuestro equipo muestran mejoras significativas en las tasas de conversión gracias al detallado seguimiento de la participación de la plataforma.

8. UpLead (la mejor para ampliar los esfuerzos de alcance global)

a través de UpLead

UpLead es otra herramienta de investigación de empresas de primer nivel diseñada para elevar los esfuerzos de generación de leads. Su gran base de datos contiene información de contacto verificada, perfiles de empresas y datos de intención. La herramienta le permite reducir los prospectos por criterios como industria, tamaño de la empresa o ubicación, asegurando un alcance preciso.

Además, la plataforma ofrece capacidades de enriquecimiento de datos, lo que le permite mejorar sus listas de contactos con información actualizada, que es invaluable para campañas de marketing personalizadas. La empresa hace hincapié en la precisión de los datos, utilizando la verificación en tiempo real y garantizando la validez de los datos.

Las mejores funciones de UpLead

Obtenga una garantía sobre la exactitud de los datos, con UpLead proporcionando créditos por contactos no válidos

Garantice la precisión de su alcance con la verificación instantánea por correo electrónico

Mejore sus listas de contactos actuales con la información más reciente de la empresa

Acceda a datos tecnográficos e identifique empresas para personalizar sus propuestas

Límites de UpLead

No tiene automatización de correo electrónico incorporada, por lo que requiere herramientas externas

Algunos usuarios han descubierto que los datos proporcionados por UpLead están desactualizados o son inexactos

Precios de UpLead

Gratis, gratuito/a durante 7 días

Essentials : 99 $/mes

Plus : 199 $/mes

Profesional: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UpLead

G2: 4. 7/5 (más de 780 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 70 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios en tiempo real sobre UpLead?

UpLead destaca por ser una plataforma de inteligencia de ventas fiable y fácil de usar, y la recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque datos de alta calidad y una excelente compatibilidad. No hay muchos datos sobre empresas más pequeñas y nuevas con menos de 10 empleados y menos de 5 millones de dólares de ingresos.

UpLead destaca por ser una plataforma de inteligencia de ventas fiable y fácil de usar, y la recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque datos de alta calidad y una excelente compatibilidad. No hay muchos datos sobre empresas más pequeñas y nuevas con menos de 10 empleados y menos de 5 millones de dólares de ingresos.

9. Sin interrupciones. IA (Lo mejor para mejorar la divulgación con argumentos de venta personalizados)

a través de Seamless.IA

Seamless.AI es una plataforma de investigación de mercado de vanguardia que utiliza inteligencia artificial para revolucionar la generación de clientes potenciales. Esta herramienta le permite acceder a una amplia base de datos de más de 1300 millones de contactos y 121 millones de perfiles de empresas, todos ellos verificados en tiempo real. La interfaz fácil de usar de la plataforma y sus potentes funciones de búsqueda también ahorran mucho tiempo, lo que la hace muy valiosa para los equipos de ventas y marketing que desean optimizar sus esfuerzos de divulgación.

Sin interrupciones. El enriquecimiento de datos basado en IA de AI proporciona perfiles detallados, incluidos correos electrónicos verificados y marcaciones directas, lo que permite conexiones más efectivas. Además, la plataforma ofrece una herramienta de redacción de IA para ayudarle a elaborar argumentos de venta personalizados, mejorando sus esfuerzos de divulgación.

Perfectas. Las mejores funciones de IA

Complemente automáticamente los datos de clientes potenciales con información adicional, como perfiles de redes sociales y detalles de la empresa

Redacte mensajes de divulgación atractivos y personalizados para sus clientes potenciales con textos publicitarios para el equipo de ventas basados en IA

Integración perfecta con CRM populares como Salesforce y HubSpot

Emplear algoritmos de IA para simplificar la generación de clientes potenciales permitiendo búsquedas basadas en criterios específicos

Sin límites. Límites de la IA

Se han hecho menciones de un servicio de atención al cliente menos receptivo, lo que puede afectar a la experiencia del usuario cuando surgen problemas

Según se informa, muchos usuarios han experimentado fallos ocasionales del sistema que han afectado a sus flujos de trabajo

Precio sin interrupciones. IA

Gratis, gratuito/a: Precios personalizados

Ventaja: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Perfectas. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4. 4/5 (más de 4900 reseñas)

Capterra: 3. 8/5 (más de 160 reseñas)

📚 Lea también: Cómo utilizar la IA para la investigación de mercado (casos de uso y herramientas)

10. LeadIQ (el mejor para gestionar datos de clientes potenciales)

a través de LeadIQ

LeadIQ es una plataforma integral de prospección de ventas B2B diseñada para agilizar la generación de leads y mejorar los flujos de trabajo de ventas. La integración con los sistemas CRM más populares permite a los equipos de ventas capturar y gestionar de forma eficiente los datos de los clientes potenciales, realizar un seguimiento de los desencadenantes de ventas y personalizar los esfuerzos de divulgación. Por ejemplo, al navegar por LinkedIn y encontrar un cliente potencial, LeadIQ le permite capturar sus datos de contacto con un solo clic, eliminando la entrada manual de datos.

Además de sus funciones principales, LeadIQ ofrece generación de correos electrónicos impulsada por IA, lo que ayuda a los usuarios a crear mensajes personalizados a escala.

Las mejores funciones de LeadIQ

Capture directamente clientes potenciales de perfiles de LinkedIn, simplificando el proceso de prospección

Notificar a los usuarios de eventos importantes, como cambios de trabajo o noticias de la empresa, lo que permite la participación oportuna de los clientes potenciales

Cree correos electrónicos de divulgación personalizados, mejorando las tasas de participación

Colabore con su equipo, comparta conocimientos y trabajen juntos para mejorar la gestión de clientes potenciales

Límites de LeadIQ

Los usuarios han informado de frecuentes correos electrónicos devueltos debido a datos de contacto inexactos

La extensión LeadIQ para Chrome es torpe y abre varias pestañas innecesariamente

Precios de LeadIQ

Free Forever

Imprescindible : 45 $/mes por usuario

Pro : 89 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LeadIQ

G2: 4. 2/5 (más de 1080 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios en tiempo real sobre LeadIQ?

Los correos electrónicos que he obtenido a través de LeadIQ han sido precisos la mayoría de las veces (cuando tienen una marca de verificación verde). La mejor parte es su capacidad para exportar rápidamente a múltiples plataformas externas e incluso asignar flujos de trabajo a los clientes potenciales, todo con un solo clic.

Los correos electrónicos que he obtenido a través de LeadIQ han sido precisos la mayoría de las veces (cuando tienen una marca de verificación verde). La mejor parte es su capacidad para exportar rápidamente a múltiples plataformas externas e incluso asignar flujos de trabajo a los clientes potenciales, todo con un solo clic.

✨ Menciones especiales Además de las diferentes herramientas de investigación de empresas mencionadas anteriormente, aquí hay algunas más que vale la pena tener en cuenta: SimilarWeb (Lo mejor para descubrir datos de tráfico de sitios web y tendencias del sector)

SEMrush (Lo mejor para analizar el SEO de la competencia y las estrategias de publicidad pagada)

Ahrefs (Lo mejor para realizar análisis en profundidad de la competencia, investigación de palabras clave y auditorías de sitios web)

Moz (Lo mejor para el análisis de la competencia y la investigación de palabras clave)

BrandMentions (Lo mejor para el seguimiento de menciones de marca y la monitorización de conversaciones en línea)

¡Optimice los flujos de trabajo de investigación de mercado con ClickUp!

La investigación de mercado es la base de las decisiones inteligentes de la empresa. Con las herramientas adecuadas, descubrirá tendencias, comprenderá las necesidades de los clientes y se mantendrá por delante de la competencia. La gestión eficaz de este proceso ahorra tiempo, reduce los errores y garantiza que los conocimientos se traduzcan en estrategias impactantes.

Las 10 herramientas de investigación empresarial que hemos analizado ofrecen diversos beneficios, desde la automatización de la recopilación de datos hasta la simplificación del análisis. Estas herramientas ayudan a las empresas a llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficiente sin los habituales quebraderos de cabeza.

Sin embargo, si necesita una plataforma diaria todo en uno para el trabajo que centralice la investigación, gestione las tareas y colabore sin problemas, pruebe ClickUp. Sus plantillas personalizables, sus conocimientos basados en IA y sus paneles dinámicos hacen que la investigación de mercado sea más intuitiva y esté más orientada a los resultados.

¿A qué espera? Regístrese hoy mismo en ClickUp para optimizar su flujo de trabajo de investigación de mercado y convertir los conocimientos en acciones, ¡sin esfuerzo y de forma eficiente!