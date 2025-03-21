Los 10 mejores programas de gestión de agendas y reuniones en 2025

¿Le cuesta organizar reuniones y perder de vista los elementos pendientes? El software adecuado para agendas de reuniones garantiza debates estructurados, conclusiones claras y seguimientos productivos.

Hemos seleccionado los 10 mejores programas de gestión de agendas de reuniones para ayudarle a optimizar la gestión de reuniones y aumentar la eficiencia de su equipo. ¡Empecemos!

Fellow : ideal para agendas de reuniones colaborativas y comentarios en tiempo real.

OneNote : ideal para tomar notas digitales y organizar reuniones.

GoTo Meeting : ideal para reuniones virtuales con herramientas de Agenda integradas.

Spinach AI : el mejor asistente para reuniones basado en IA para resúmenes automatizados.

Intervalo : ideal para revisiones estructuradas y coordinación de equipos.

MeetingKing : ideal para la documentación estructurada de reuniones y el seguimiento posterior.

Agenda : ideal para tomar notas basadas en cronogramas y organizar agendas.

Lucid Meetings: ideal para reuniones estructuradas y basadas en procesos. ¡Aumente la productividad, organice su equipo y celebre mejores reuniones con el software adecuado!

Ventajas de utilizar un software para agendas de reuniones

Probablemente haya asistido a interminables reuniones con metas poco claras, debates dispersos y elementos olvidados. Invertir en una herramienta de software sólida para agendas de reuniones le ayudará a acabar con estas frustraciones, ya que le permitirá optimizar la gestión de las reuniones y ofrecer una mejor experiencia a todos los participantes.

Así es como su equipo se beneficia al instante del uso de un software de gestión de agendas y reuniones:

Agendas claras en todo momento.

¿Sabías que... casi el 60 % de las reuniones puntuales y el 64 % de las reuniones periódicas carecen de una agenda estructurada?

Con un software específico para agendas de reuniones, podrá crear fácilmente agendas con un propósito claro para eliminar la pérdida de tiempo y disponer de un plan de acción claro para la reunión.

Se beneficiará de:

Creación rápida de agendas con plantillas personalizables y listas para usar.

Debates muy centrados en torno a elementos claramente definidos de la Agenda.

Fácil distribución de las agendas para que los asistentes lleguen preparados a su próxima reunión.

Reuniones más cortas que ahorran tiempo

Las reuniones no estructuradas pueden descarrilarse fácilmente, lo que conlleva una pérdida de tiempo y conclusiones poco claras.

Las soluciones eficaces para la gestión de reuniones abordan directamente ese problema mediante:

La automatización de la tediosa tarea de programar reuniones resulta especialmente útil para las reuniones periódicas.

Capture sin esfuerzo actas de reuniones precisas , eliminando la toma de notas manual de su carga de trabajo.

Convierta las conversaciones en elementos organizados con un solo clic.

Colaboración fluida entre equipos

Los equipos que colaboran de forma eficaz son hasta cinco veces más productivos. Un buen software para agendas de reuniones mejora la colaboración y permite a su equipo:

Acceda y realice el uso compartido fácil de notas, documentos y tareas en múltiples dispositivos móviles.

Colabore en los elementos del orden del día antes de la reunión, garantizando así debates productivos.

Asigne tareas al instante desde su agenda, manteniendo a todos responsables y alineados.

Mayor transparencia y cumplimiento normativo

La transparencia es importante, especialmente en organizaciones públicas, consejos o reuniones comunitarias. Un software adecuado para la gestión de reuniones le garantiza el cumplimiento de las normas de transparencia, ya que le permite:

Publique rápidamente las agendas y las actas de las reuniones públicas.

Mantenga registros digitales precisos, cumpla con los requisitos de cumplimiento normativo y registros públicos.

Ofrezca accesibilidad mediante subtítulos integrados y documentos digitales fáciles de navegar.

Elegir el software adecuado para agendas de reuniones empodera a su equipo, convirtiendo las reuniones ineficaces en sesiones atractivas y estructuradas que mejoran la productividad y mantienen a todos en sintonía.

Pero no todos los programas de gestión de agendas de reuniones son iguales. Con tantas opciones disponibles, ¿cómo encontrar el más adecuado para su equipo?

¿Qué debe buscar en un software para agendas de reuniones?

La elección de la herramienta adecuada depende de su capacidad para optimizar la gestión de reuniones, mejorar la colaboración del equipo y mantener la eficiencia de sus reuniones.

Esto es lo que debe priorizar al evaluar un software de gestión de agendas y reuniones:

1. Plantillas de agenda personalizables

Una plataforma sólida debe ofrecer plantillas de agenda personalizables que le permitan crear rápidamente planes de reunión estructurados que pueda compartir fácilmente con los miembros del equipo.

2. Actas y documentación de reuniones sin fisuras

Una buena solución de gestión de reuniones debe facilitar la redacción de las actas. Las herramientas de software automatizadas y basadas en IA para agendas y notas de reuniones son las mejores para equipos de alto rendimiento.

3. Programación inteligente e integraciones

La programación debe ser fluida, especialmente en el caso de las reuniones periódicas.

4. Seguimientos prácticos y responsabilidad

Su software debe hacer algo más que planificar reuniones; debe garantizar que las tareas estén terminadas ofreciendo un seguimiento integrado de las tareas para asignar y supervisar las tareas posteriores a la reunión. La delegación de tareas directamente desde la agenda de la reunión es otra función extremadamente valiosa.

5. Accesibilidad y cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo es fundamental para los equipos que gestionan reuniones públicas o revisiones formales. Asegúrese de que el software incluya gestión de registros públicos para almacenar agendas y resultados de reuniones, subtítulos y funciones de accesibilidad para garantizar la inclusividad, y acceso seguro a los documentos para el uso compartido controlado de archivos.

Los 10 mejores programas de software para agendas de reuniones

Con tantas herramientas en el mercado, encontrar el mejor software para agendas de reuniones puede resultar abrumador. La plataforma adecuada debe hacer algo más que programar reuniones: debe optimizar la gestión de las reuniones, impulsar la colaboración y evitar que los elementos pendientes se queden en el tintero.

Hemos seleccionado cuidadosamente las 10 mejores soluciones de software para agendas de reuniones con el fin de ayudarle a organizar mejores reuniones, realizar el seguimiento de las decisiones y ahorrar tiempo. A continuación le mostramos lo que hace que cada herramienta destaque.

1. ClickUp (el mejor para la gestión de reuniones y la colaboración basadas en IA)

ClickUp es un software de gestión de reuniones todo en uno diseñado para ayudar a los equipos a planificar, organizar y ejecutar reuniones sin problemas. Con la función integrada de toma de notas basada en IA, la automatización de tareas y las plantillas personalizables, elimina la molestia de crear manualmente la agenda de las reuniones y mantiene a los equipos alineados con los elementos pendientes.

Las mejores funciones de ClickUp

a. Asistente para reuniones con tecnología IA

ClickUp AI Notetaker mejora la gestión de reuniones al realizar la automatización de la toma de notas, el resumen de los debates y la extracción de los puntos de acción clave. Elimina la necesidad de transcribir manualmente, lo que garantiza que no se pierda ninguna información importante.

Genera automáticamente notas de las reuniones, lo que facilita la documentación.

Crea elementos automáticamente, para que nunca se pierda ningún seguimiento.

Proporciona resúmenes instantáneos, lo que ayuda a los equipos a revisar rápidamente los puntos clave.

Para una planificación fluida de las reuniones, la plantilla de agenda de reuniones de ClickUp ayuda a los equipos a estructurar los debates, asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso de las reuniones. Es perfecta para mantener las conversaciones organizadas y orientadas a los resultados.

Obtenga una plantilla gratuita Manténgase al día con las metas que ha establecido para una reunión municipal con la plantilla de agenda de ClickUp.

b. Gestión estructurada de tareas

Asigne y gestione tareas con ClickUp.

ClickUp Tasks optimiza el seguimiento posterior a las reuniones al convertir instantáneamente los puntos de discusión en tareas viables con plazos y personas asignadas claras.

La automatización de tareas garantiza que nunca se pasen por alto los elementos pendientes.

Las herramientas de priorización ayudan a los equipos a centrarse en los siguientes pasos más importantes.

El seguimiento en tiempo real mantiene a las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto.

¿Necesita una agenda más formal? La plantilla de agenda para reuniones de la junta directiva de ClickUp y la plantilla de reuniones de ClickUp proporcionan formatos estructurados para reuniones recurrentes y de nivel ejecutivo.

c. Documentación centralizada de las reuniones

Cree sus documentos de conocimiento con ClickUp Docs.

Con ClickUp Docs, los equipos pueden tomar notas de las reuniones en tiempo real, realizar el seguimiento de las decisiones y colaborar en agendas compartidas sin tener que cambiar entre múltiples plataformas.

La colaboración en tiempo real garantiza que las notas de las reuniones estén siempre actualizadas.

El seguimiento del historial de versiones evita la pérdida de cambios importantes.

La sencilla vinculación de documentos conecta los registros de las reuniones con las tareas y los paneles pertinentes.

d. Seguimiento de acciones y elaboración de informes

Mantén el rumbo hacia tus objetivos con cronogramas claros, objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso con ClickUp Metas.

ClickUp garantiza que cada reunión genere resultados gracias a las funciones de seguimiento de metas y elaboración de informes integradas en la plataforma.

Limitaciones de ClickUp

La herramienta tiene una curva de aprendizaje pronunciada, ya que ofrece numerosas funciones, lo que puede llevar tiempo a los nuevos usuarios familiarizarse con ella.

Las funciones de toma de notas basadas en IA solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI Notetaker: añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

ClickUp nos ha ayudado a centralizar nuestros recursos, la comunicación y la gestión de proyectos, lo que nos ha permitido duplicar, si no triplicar, nuestra eficiencia.

2. Fellow (el mejor para agendas de reuniones colaborativas y comentarios en tiempo real)

vía Fellow

Fellow ofrece una forma estructurada de planificar, gestionar y documentar reuniones, al tiempo que garantiza la asignación y el seguimiento de las tareas pendientes. En lugar de lidiar con notas dispersas, los equipos pueden colaborar en las agendas de las reuniones, tomar notas en tiempo real y compartir el seguimiento en un único espacio.

Las mejores funciones de Fellow

Los equipos pueden crear agendas de reuniones colaborativas añadiendo puntos de debate antes, durante y después de las reuniones.

Las actas de reuniones prácticas realizan un seguimiento automático de los puntos clave y asignan tareas para garantizar que se lleven a cabo los seguimientos.

Con herramientas de retroalimentación en tiempo real, los miembros del equipo pueden aportar información estructurada directamente en la interfaz de la reunión.

Las plantillas de reuniones recurrentes agilizan la planificación de las sincronizaciones semanales, las reuniones individuales y las actualizaciones de proyectos.

La plataforma se integra con Slack, Microsoft Teams y Asana, lo que facilita la sincronización de los flujos de trabajo entre las diferentes herramientas.

Limitaciones de Fellow

No incluye vídeo integrado; requiere integración con plataformas de terceros.

Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Fellow

Gratis : plan básico con funciones con límite.

Pro : 6 $/usuario al mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones de otros usuarios

G2 : ⭐ 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,9/5

3. OneNote (el mejor para tomar notas digitales y organizar reuniones)

a través de OneNote

OneNote es un software de toma de notas digitales que ayuda a equipos y personas a organizar notas de reuniones, tareas pendientes y sesiones de brainstorming en un entorno de trabajo flexible y de formato libre. A diferencia del software tradicional para agendas de reuniones, ofrece un lienzo en blanco para capturar ideas, incrustar multimedia y estructurar notas como prefieras.

Las mejores funciones de OneNote

Toma de notas digital flexible para capturar notas de reuniones, listas de tareas pendientes y sesiones de lluvia de ideas.

Las funciones de etiquetado y búsqueda ayudan a los equipos a localizar rápidamente las notas de reuniones anteriores y los elementos pendientes.

Compatibilidad con escritura a mano y dibujo para anotar el contenido de las reuniones y esbozar ideas.

La colaboración en tiempo real permite a varios usuarios realizar la edición y añadir notas simultáneamente.

La integración perfecta con Microsoft 365 garantiza la sincronización de las notas de las reuniones con Outlook, Teams y otras aplicaciones de Microsoft.

Limitaciones de OneNote

No hay plantillas de agendas de reuniones integradas, por lo que es necesario estructurarlas manualmente.

Los cuadernos grandes con múltiples colaboradores pueden experimentar retrasos al sincronizar.

Precios de OneNote:

Versión gratuita : incluye funciones básicas para tomar notas con sincronización en la nube. ​

Microsoft 365 Personal : 9,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes.

Valoraciones de OneNote

G2 : ⭐ 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

Lo mejor es que envía automáticamente las actualizaciones a la nube si has iniciado sesión en tu cuenta de Microsoft. Esto hace que realizar copias de seguridad de tu trabajo sea muy fácil.

a través de GoTo Reunión

GoTo Meeting es una solución de videoconferencia y reuniones en línea diseñada para empresas que necesitan una colaboración virtual fluida. Ofrece herramientas integradas para agendas de reuniones, transcripción en tiempo real y resúmenes basados en IA, lo que la convierte en una opción sólida para equipos que celebran reuniones remotas con frecuencia.

Las mejores funciones de GoTo Reunión

Las herramientas integradas para agendas de reuniones ayudan a los equipos a estructurar los debates antes, durante y después de las llamadas.

La transcripción y los resúmenes basados en IA capturan automáticamente las notas de la reunión y los elementos clave.

La grabación de reuniones con un solo clic garantiza que los equipos puedan volver a revisar las discusiones en cualquier momento.

Las integraciones perfectas con el calendario se sincronizan con Outlook, Google Calendar y Microsoft 365 para una programación fluida.

El cifrado de extremo a extremo garantiza la seguridad y la privacidad en las reuniones de empresas.

Limitaciones de GoTo Meeting para reuniones

No incluye funciones integradas de gestión de tareas, por lo que los usuarios deben integrarlo con aplicaciones de terceros para realizar el seguimiento.

Se requieren planes de nivel superior para obtener análisis avanzados y resúmenes de reuniones generados por IA.

Precios de GoTo Reunión

Profesional : 12 $/usuario al mes

Empresa : 16 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones de GoTo Meeting para reuniones

G2 : ⭐ 4,2/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

Su interfaz de usuario intuitiva facilita la gestión de múltiples reuniones. El audio y el vídeo son nítidos y la plataforma funciona perfectamente tanto en PC como en Mac.

5. Spinach IA (el mejor para resúmenes de reuniones y seguimiento de acciones basados en IA)

vía Spinach IA

Spinach AI es un asistente para reuniones basado en IA diseñado para mejorar la productividad del equipo mediante la automatización de la toma de notas, el resumen de debates y el seguimiento de las tareas pendientes. Ideal para equipos que desean obtener información sobre las reuniones generada por IA en tiempo real, Spinach AI mantiene las reuniones organizadas y garantiza que no se pierda ningún detalle importante.

Las mejores funciones de Spinach IA

Los resúmenes de reuniones basados en IA generan resúmenes concisos con los puntos de acción clave.

La toma de notas automatizada garantiza que las discusiones y decisiones se registren sin esfuerzo manual.

El seguimiento y el control de las tareas ayudan a los equipos a rendir cuentas mediante la asignación y supervisión de las acciones pendientes.

La transcripción de reuniones en tiempo real proporciona registros precisos y con capacidad de búsqueda para una mejor documentación.

Las integraciones perfectas con Slack, Zoom, Google Meet y herramientas de gestión de proyectos optimizan los flujos de trabajo.

Limitaciones de Spinach IA

Carece de plantillas de agenda integradas, lo que obliga a los equipos a crear agendas estructuradas manualmente.

Algunas funciones avanzadas de IA solo están disponibles en planes de nivel superior.

Precios de Spinach IA

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 2,90 $ por hora de reunión.

Empresa : 19 $/usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones de Spinach IA

G2 : ⭐ 4,8/5

Capterra: No disponible

6. Intervalo (el mejor para registros estructurados y alineación de equipos)

vía Intervalo

Range es una herramienta de colaboración en equipo y gestión de reuniones que ayuda a los equipos a mantenerse alineados con controles estructurados, agendas de reuniones compartidas y actualizaciones automáticas de estado. Diseñada para equipos remotos e híbridos, optimiza las reuniones fomentando la transparencia y la responsabilidad, al tiempo que mantiene las discusiones por el buen camino.

Las mejores funciones de Range

Los registros estructurados ayudan a los equipos a realizar el uso compartido de actualizaciones de forma asíncrona antes de las reuniones.

Las agendas de reuniones colaborativas garantizan que los equipos lleguen preparados con puntos de debate claros.

Las notas de las reuniones y el seguimiento de los elementos pendientes ayudan a los equipos a captar los puntos clave y realizar el seguimiento necesario.

Las reflexiones integradas y el seguimiento del estado de ánimo del equipo aumentan el compromiso y fomentan un entorno de trabajo favorable.

Integración perfecta con Slack, Google Calendar y herramientas de gestión de proyectos.

Limitaciones del intervalo

Carece de videoconferencia integrada, lo que requiere integraciones de terceros.

Algunas funciones avanzadas de elaboración de informes solo están disponibles en los planes de pago.

Intervalo de precios

Gratis : para 12 usuarios.

Estándar : 8 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones por intervalo

G2 : ⭐ 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (el mejor para la documentación estructurada de reuniones y el seguimiento)

vía Reunión King

MeetingKing es un software para agendas y actas de reuniones diseñado para ayudar a los equipos a crear agendas estructuradas, tomar notas detalladas de las reuniones y realizar el seguimiento de las tareas sin esfuerzo. Simplifica la preparación y el seguimiento de las reuniones al ofrecer herramientas de automatización de documentación, asignación de tareas y archivos de búsqueda de reuniones anteriores.

Las mejores funciones de MeetingKing

Las plantillas de agenda integradas agilizan la preparación de las reuniones con formatos preestructurados.

La asignación de tareas y el seguimiento garantizan que los elementos pendientes no se pasen por alto.

La generación automática de actas de reuniones captura los puntos clave de debate y las decisiones tomadas.

La función de archivo y búsqueda de reuniones permite a los equipos acceder fácilmente a debates anteriores.

Integración perfecta con Google Calendar, Outlook y herramientas de gestión de tareas.

Limitaciones de MeetingKing

No cuenta con funciones nativas de vídeo conferencia, por lo que requiere plataformas externas para las reuniones virtuales.

Opciones de personalización limitadas para las agendas de reuniones en comparación con otras soluciones.

Precios de MeetingKing

Básico : Gratis

Pro : 9,95 $/usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones de MeetingKing

G2 : No disponible

Capterra: No disponible

8. Agenda (ideal para tomar notas con una organización basada en cronogramas)

vía Agenda

Agenda es una aplicación para tomar notas basada en cronogramas, diseñada para profesionales que necesitan organizar notas de reuniones, agendas y documentación de proyectos de forma estructurada.

A diferencia del software tradicional para agendas de reuniones, Agenda se centra en la toma de notas basada en el contexto, lo que permite a los usuarios conectar sin esfuerzo las discusiones de las reuniones con eventos pasados y futuros.

Las mejores funciones de Agenda

La organización de notas basada en cronogramas mantiene las discusiones de las reuniones estructuradas y accesibles.

Las etiquetas y las herramientas de categorización facilitan el filtrado y la búsqueda de notas relevantes.

La compatibilidad con Markdown permite a los equipos dar formato rápidamente a las notas y agendas de las reuniones.

La sincronización con iCloud garantiza que las notas de las reuniones sean accesibles en todos los dispositivos Apple.

Integración perfecta con el Calendario y los recordatorios de Apple para mejorar la programación.

Limitaciones de la Agenda

Carece de colaboración en tiempo real, lo que lo hace menos ideal para la gestión de reuniones en equipos.

No hay versiones para Windows ni Android, lo que establece un límite en la accesibilidad para los usuarios que no utilizan Apple.

Precios de Agenda

Free Forever: acceso a todas las funciones básicas de toma de notas y cronograma.

Valoraciones de agendas

G2 : No disponible

Capterra: No disponible

9. Lucid Meetings (ideal para reuniones estructuradas y basadas en procesos)

vía Lucid Reuniones

Lucid Meetings es una plataforma de gestión de reuniones diseñada para equipos que requieren reuniones estructuradas y basadas en procesos, con agendas claras, seguimientos automatizados y seguimiento de decisiones integrado.

Ofrece un marco integral para garantizar que las reuniones sean eficaces, repetibles y estén bien documentadas.

Las mejores funciones de Lucid Meetings

Las plantillas de reuniones integradas ayudan a los equipos a crear agendas estructuradas adaptadas a diferentes tipos de reuniones.

Los seguimientos automatizados garantizan que los elementos pendientes y las decisiones se registren y asignen.

Las herramientas de seguimiento de decisiones documentan los acuerdos y optimizan la coordinación del equipo.

Integración perfecta con Slack, Microsoft Teams y Google Calendar para la programación y la colaboración.

La elaboración de informes avanzados y datos para analizar la eficacia de las reuniones y mejorar los procesos.

Limitaciones de Lucid Meetings

La interfaz puede resultar compleja para los nuevos usuarios debido a su enfoque estructurado.

Funciones basadas en IA limitadas en comparación con otras soluciones de gestión de reuniones.

Precios de Lucid Meetings para reuniones

Versión de prueba gratuita

Equipo: 12,50 $/usuario al mes

Empresa: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones de Lucid Meetings

G2 : No disponible

Capterra: No disponible

Ayuda a aclarar la confusión con las fechas de las reuniones y funciona como un secretario virtual.

10. Avoma (el mejor para obtener información sobre reuniones y tomar notas gracias a la IA)

vía Avoma

Avoma es un asistente para reuniones basado en IA diseñado para ayudar a los equipos a automatizar la toma de notas, resumir debates y extraer ideas clave. Optimiza la documentación de las reuniones, lo que facilita la captura de detalles importantes y el seguimiento de los elementos sin esfuerzo manual.

Las mejores funciones de Avoma

La transcripción y los resúmenes basados en IA capturan automáticamente las notas de la reunión, los puntos clave y los elementos pendientes.

La colaboración en tiempo real permite a los equipos resaltar, comentar y realizar la edición de las notas de las reuniones juntos.

Los análisis de reuniones proporcionan información sobre el tiempo de intervención de los ponentes, el nivel de participación y las tendencias.

Las integraciones de CRM y calendario sincronizan las reuniones con plataformas como HubSpot, Salesforce y Google Calendar.

El seguimiento automatizado de las tareas pendientes garantiza que se asignen y supervisen los seguimientos de forma fluida.

Limitaciones de Avoma

Las transcripciones generadas por IA pueden requerir ediciones manuales para garantizar su precisión.

Algunas funciones de análisis avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Precios de Avoma

IA Meeting Assistant : 29 $ al mes por usuario.

Conversación Intelligence : 69 $/usuario al mes.

Revenue Intelligence: 99 $/usuario al mes

Valoraciones de Avoma

G2: ⭐ 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No disponible

Valoro mucho cómo los resúmenes generados por la IA de Avoma recogen todos los puntos importantes, lo que me permite centrarme en la conversación en lugar de tomar notas.

Optimice sus reuniones con el mejor software para agendas de reuniones.

Las reuniones no tienen por qué ser improductivas. El software adecuado para agendas de reuniones le ayuda a organizar debates, recopilar conclusiones clave y realizar un seguimiento de los elementos pendientes, de modo que su equipo dedique menos tiempo a reuniones ineficaces y más tiempo a ejecutar planes.

Desde asistentes basados en IA, como ClickUp y Spinach AI, hasta herramientas de gestión de reuniones estructuradas, como Lucid Meetings, hay una plataforma para las necesidades de cada equipo. Tanto si necesita agendas colaborativas, resúmenes automatizados o integraciones perfectas, la herramienta adecuada garantiza que cada reunión aporte valor añadido.

¿Listo para organizar mejores reuniones? ¡Regístrese en ClickUp y optimice la planificación de su agenda, el seguimiento de las acciones y la colaboración en equipo!