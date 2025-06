Cómo llevar un diario para mejorar la productividad y terminar más tareas

En lugar de escribir: «He tenido un día muy ajetreado, he terminado algunas cosas»→ Escriba: «He completado tres tareas prioritarias, pero me he distraído con el correo electrónico durante dos horas. Necesito un sistema mejor para revisar el correo electrónico sin perder la concentración».

En lugar de: «Hoy me siento desmotivado»→ Escribe: «Me ha costado motivarme porque he empezado el día con las redes sociales en lugar de con mi rutina matutina habitual. Mañana me impondré la norma de no tocar el móvil hasta las 10 de la mañana».