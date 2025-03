Informe del cliente: ¿Qué es y cómo redactarlo?

No puedes esperar que tus empleados superen las expectativas de tus clientes si no superas las expectativas de los empleados sobre la dirección. Howard Schultz, ex director ejecutivo de Starbucks Coffee_ ¿Alguna vez has empezado un proyecto pensando que todo el mundo estaba en la misma página, solo para darte cuenta a mitad de camino de que había una desalineación completa entre tus expectativas y lo que quería tu cliente? ¿Suena como una pesadilla?