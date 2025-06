las 10 mejores alternativas a Plaud Note en 2025

Me gusta que la app Bear sea minimalista a propósito. Así hay muy pocas distracciones si utilizas la app para tomar notas, apuntar ideas o crear contenido para tu blog. Es muy fácil de usar, ofrece muchas optimizaciones y también incluye un montón de atajos de teclado. No me gusta la opción predeterminada/a de guardar las notas en el almacenamiento de iCloud.