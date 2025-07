Kerry Campion: Uso ClickUp para gestionar mi trabajo y destacar en una nueva carrera profesional

Cambiar de carrera puede ser una de las cosas más aterradoras que harás en tu vida, pero también es una de las más gratificantes.

Si te encuentras en un momento en el que sientes que necesitas un cambio, o si siempre has soñado con hacer algo diferente, ¡ahora es el momento de dar el paso!

Escucha a Kerry Campion, una profesora de inglés que se convirtió en experta en redacción SEO. 👏👏👏

«Fue un salto aterrador, pero ahora... mi trabajo integra mis dos grandes pasiones...».

Tomar este nuevo camino tuvo sus retos; tuvo que aprender a gestionar proyectos de forma eficaz. Afortunadamente, Kerry encontró una app de gestión de proyectos fiable y flexible que la ha ayudado en cada paso del camino.

Aquí está Kerry hablando sobre cómo ClickUp la ayudó a construir relaciones sólidas con los clientes y la hizo sentir más segura en su nuevo rol.

Muy bien, Kerry. ¡Estamos listos para ti! 🎙💁‍♀️

Cuéntanos algo sobre ti

¡Hola! Me llamo Kerry y soy redactora SEO en Valladolid, Castilla y León, España. 👋 😊

Era profesora de inglés como segunda lengua y empecé en el mundo online con mi propio blog y podcast para estudiantes de inglés. Mientras lo construía, rápidamente me interesó mucho más cómo hacer que mi blog llegara a las personas adecuadas que la enseñanza. Así fue como descubrí el SEO y no tardé mucho en dar el salto y volver a formarme como redactora SEO y dejar atrás mi antigua empresa.

Fue un salto aterrador, pero ahora, dos años después, estoy desarrollando una estrategia de contenido SEO para creadores de cursos, emprendedores online y empresas SaaS.

Me encanta que ahora mi trabajo integre mis dos grandes pasiones: la escritura y el marketing, y que pueda trabajar con fundadores increíbles de todo el mundo. 💜

No solo eso, sino que también me he diversificado en el negocio de la formación online y ahora enseño a otros redactores publicitarios a especializarse en redacción SEO con mi curso SERP Slayer. Así que tengo que hacer malabarismos entre el trabajo con los clientes, la administración de la empresa, el marketing (para AMBAS partes de mi negocio), la creación y el mantenimiento de mi comunidad y el soporte a mis alumnos.

Entra en ClickUp, el salvador de mi cordura. 😌 🙌

¿Cómo conociste ClickUp?

Todo el mundo me decía que utilizara una colección de herramientas, pero era muy molesto tener que hacer tanto trabajo doble entre diferentes sistemas, además de que supone un gasto adicional enorme cuando se utiliza tanto software diferente.

Como redactora publicitaria, necesito tomar MUCHAS notas y necesitaba un lugar donde guardar todos los documentos importantes de los proyectos de mis clientes y, de alguna manera, combinarlos con mi sistema de gestión de proyectos.

La gente me recomendaba usar Notion y Asana, pero nunca me convenció tener que cambiar entre las dos. Tampoco me gustaba la estructura de Asana. Me resultaba molesto tener todos esos «proyectos» dispersos de forma aleatoria por todas partes y quería organizarlos en algún tipo de jerarquía, algo que encontré en ClickUp.

¿Para qué utilizas ClickUp?

Utilizo ClickUp para todo, desde la gestión del marketing de contenidos, la planificación de las redes sociales, la gestión de proyectos de clientes, la administración de mi empresa, mis finanzas empresariales, la colaboración con mi asistente, la delegación de tareas e incluso mis rutinas de ejercicio y planes de comidas

Los redactores SEO tienen muchos documentos y hojas de cálculo por todas partes. Afortunadamente, la función Documentos de ClickUp me permite centralizar todos los documentos importantes de cada uno de mis clientes en un solo lugar. También he creado plantillas de proyectos y documentos para mis preguntas de briefing, preguntas para llamadas de descubrimiento, análisis de la voz de la marca e incluso escribo el primer borrador de mi texto allí mismo, en ClickUp.

La vista Embed de ClickUp también me ha ayudado mucho a gestionar mis hojas de cálculo importantes. Poder incrustar y editar una hoja de cálculo de Google directamente en ClickUp me ha sido de gran ayuda. Ahora no tengo que buscar en mi Google Drive para encontrar la hoja de cálculo relevante para los proyectos de mis clientes, ya que la tengo al alcance de la mano.

Yo también utilizo mucho los formularios de ClickUp. He creado formularios de contacto para que los nuevos clientes potenciales puedan ponerse en contacto conmigo a través de mi sitio web rellenando un formulario de ClickUp. Esto crea automáticamente una nueva tarea en mi lista de «clientes potenciales» para que sepa que tengo que hacer un seguimiento. También es una forma estupenda de recopilar testimonios de clientes, ya que pueden subir una foto, dar una valoración con estrellas y darte permiso para publicar el testimonio con una casilla de selección.

ClickUp se ha convertido en una parte integral de mi vida laboral (y personal) simplemente porque es la app, la aplicación que las reemplaza a todas. 🔥

Crea el formulario de tus sueños y mejora tu proceso de admisión con la función de formularios personalizables de ClickUp

Con Trello, tenía que ir cambiando entre varios tableros y no podía ver todo lo que tenía entre manos en una sola vista. Con ClickUp utilizo mucho la vista Calendario en la pestaña «Todo» para poder ver todos mis proyectos, plazos y reuniones en una sola vista.

Con Asana, nunca me gustó tener «proyectos» que no estuvieran agrupados como la jerarquía de espacios, carpetas, listas, etc. de ClickUp. También intenté integrar mi flujo de trabajo con Notion, pero luego me di cuenta de que el gestor de documentos nativo de ClickUp básicamente lo hacía redundante.

En resumen, ahorré dinero y tiempo al no tener que cambiar entre diferentes sistemas y programas. ⭐️

¿Cuál es tu función favorita de ClickUp?

Me rompe el corazón, ¡hay tantas funciones que me encantan! Pero tengo que decir que la vista Documento me ha salvado la vida.

He creado plantillas para todo mi flujo de trabajo, incluidas las preguntas que debo hacer a mis clientes durante nuestras llamadas iniciales y de descubrimiento. Ahora, con solo hacer clic en un botón, no solo tengo correlacionado todo el flujo de trabajo de mi proyecto, sino también las plantillas de documentos que necesito para cada proyecto. ¡Me ha salvado la vida!

Edición colaborativa, opciones de tipografía y mucho más en ClickUp Docs

¿Cómo ha sido tu flujo de trabajo con ClickUp?

¡Ahora me siento muy elegante! 💁‍♀️ 💻 ✨

Me siento como una auténtica profesional con sistemas y flujos de trabajo reales que han impresionado tanto a mis clientes que ahora todos comentan lo fácil que es trabajar conmigo y lo fluido que es el proceso.

Ahora, mi flujo de trabajo de incorporación me lleva menos de 20 minutos de media. ¡Antes tardaba una hora y media!

Además, me agobio con mucha facilidad, así que ClickUp ha mejorado mi salud mental porque solo tengo que abrir la pestaña «Todo» en la vista de calendario y ahí está: mi agenda completa. Me encanta. Sé exactamente lo que está pasando y lo que puedo esperar, y no hay sorpresas desagradables.

Con el día que ahorras a la semana, ¿qué puedes hacer ahora que antes no tenías tiempo?

Ahora tengo tiempo para llevar a mi perro al bosque a dar un largo paseo casi todos los días. Antes de ClickUp y de organizar mis sistemas y flujos de trabajo, era IMPOSIBLE que pudiera sacar casi dos horas de mi jornada laboral para hacer eso.

Ahora que eres un usuario entusiasta de ClickUp, ¿tienes algún consejo para aquellos que son nuevos o están interesados en probar ClickUp?

ClickUp tiene tantas funciones increíbles que querrás probarlas todas a la vez, ¡pero resiste ese impulso!

Mira los vídeos de introducción, utiliza uno de sus sencillos flujos de trabajo de muestra y empieza desde ahí. Al principio puede resultar más abrumador en comparación con otros programas de gestión de proyectos como Asana o Trello, pero ve poco a poco y te prometo que NUNCA volverás a utilizar nada más. 😌

