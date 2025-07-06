12 plataformas inteligentes de colaboración de contenido potenciadas por IA

¿Recuerdas la campaña «Dream Crazy» de Nike? Contaba con figuras emblemáticas como Serena Williams y LeBron James, y se hizo viral. Sin embargo, entre bastidores, probablemente se necesitaron docenas de guiones, elementos visuales y colaboración en tiempo real para llevarla a cabo.

Puede que no estés lanzando una campaña publicitaria global, pero si alguna vez has coordinado una entrada de blog, una serie de correos electrónicos o una página de destino, sabes lo caótica que puede llegar a ser la creación de contenido. Archivos por todas partes. Comentarios dispersos. Confusión sobre qué es lo definitivo.

Ahí es donde entra en juego una buena plataforma de colaboración de contenido. Estas herramientas reúnen tus documentos, comentarios, tareas y aprobaciones en un solo lugar para que puedas crear, revisar y publicar más rápido y con menos caos.

He probado docenas de herramientas y he analizado las mejores reseñas y funciones. Basándome en todo eso (además de lo que usamos en ClickUp), aquí tienes las 12 mejores plataformas de colaboración de contenido que vale la pena probar.

¿Qué debes buscar en una plataforma de colaboración de contenido?

Si estás constantemente haciendo malabarismos con documentos, aprobaciones y comentarios del equipo, la plataforma adecuada puede marcar la diferencia en tu flujo de trabajo de contenido.

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta que realmente se adapte a tu equipo

Edición en tiempo real: deberías poder escribir, editar y comentar junto con tu equipo sin retrasos ni confusiones, especialmente durante las revisiones de contenido o las sesiones de brainstorming Control de versiones que tiene sentido: Cada edición debe ser seguida automáticamente con la opción de volver a versiones anteriores, para que nunca pierdas tu trabajo ni acabes publicando el borrador equivocado Tareas y flujos de trabajo integrados: busca herramientas que te permitan asignar los siguientes pasos, añadir fechas límite y vincular documentos a proyectos más amplios para que el contenido nunca quede aislado. Compartir archivos de forma flexible: las mejores herramientas te permiten subir y previsualizar todo, desde archivos PDF hasta vídeos e imágenes, con comentarios y aprobaciones integrados en el mismo espacio Colaboración optimizada para móviles: tanto si revisas una publicación desde tu teléfono como si apruebas cambios sobre la marcha, tus herramientas deberían funcionar igual de bien en el móvil. Incorporación rápida y facilidad de uso: no deberías necesitar una sesión de formación solo para dejar un comentario; busca una interfaz de usuario limpia y una experiencia intuitiva que todo tu equipo pueda adoptar rápidamente Colaboración impulsada por IA: desde resumir comentarios hasta generar primeros borradores, la IA debería reducir activamente las tareas rutinarias y ayudarte a llevar el contenido de la idea a la publicación más rápido

Una vez que hayas identificado lo que más importa a tu equipo, te resultará mucho más fácil seleccionar la plataforma que realmente te ayude a avanzar más rápido, y no solo a mantenerte organizado.

📮 ClickUp Insight: El 48 % de los empleados afirma que el trabajo híbrido es lo mejor para conciliar la vida laboral y personal. Sin embargo, dado que el 50 % sigue trabajando principalmente en la oficina, mantenerse coordinados entre las distintas ubicaciones puede ser un reto. Pero ClickUp está diseñado para todo tipo de equipos: remotos, híbridos, asincrónicos y todo lo que hay entre medias. Con ClickUp Chat y los comentarios asignados, los equipos pueden compartir rápidamente novedades, dar feedback y convertir las discusiones en acciones, sin reuniones interminables. Colabora en tiempo real a través de ClickUp Docs y ClickUp Pizarras, asigna tareas directamente desde los comentarios y mantén a todo el mundo en sintonía, independientemente de dónde trabajen.💫 Resultados reales: STANLEY Security experimentó un aumento del 80 % en la satisfacción con el trabajo en equipo gracias a las herramientas de colaboración integradas de ClickUp.

Las mejores plataformas de colaboración de contenido de un vistazo

Herramienta Mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp Documentos con IA, flujos de trabajo de contenido, asistente de IA integrado (ClickUp Brain) Equipos que crean y gestionan flujos de trabajo de contenido, desde la ideación hasta la publicación, con IA y colaboración en tiempo real Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Google Workspace / Drive Edición en tiempo real, uso compartido fácil de archivos e integraciones de Gemini IA en Documentos y Reuniones Equipos que ya utilizan herramientas de Google y necesitan una colaboración fluida en documentos y sugerencias inteligentes Gratis para uso personal; los planes Business empiezan en 8,40 $ al mes por usuario. Notion Bases de datos de contenido personalizadas, páginas sincronizadas, Notion IA para resúmenes y generación Equipos que crean un hub flexible para documentos, wikis y colaboración en contenidos Plan Free; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario Miro Pizarras visuales, plantillas para lluvias de ideas, IA para resumir y estructurar ideas Equipos que desarrollan ideas de forma visual y convierten los conceptos en flujos de trabajo estructurados Plan gratuito; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes por usuario Planable Vistas previas con precisión de píxeles, flujos de trabajo de aprobación, redacción y resumen con IA Equipos de marketing que colaboran en publicaciones en redes sociales, blogs y boletines informativos Gratis (hasta 50 publicaciones); los planes de pago empiezan en 39 $ al mes por usuario Asana Flujos de trabajo editoriales, vistas de cronograma, IA para resúmenes y sugerencias de tareas Equipos que gestionan operaciones de contenido en proyectos y campañas de múltiples pasos Plan gratuito; los planes de pago empiezan en 10,99 $ al mes por usuario. Smartsheet + Brandfolder Gestión de activos, etiquetado de metadatos, flujos de trabajo creativos impulsados por IA Equipos creativos que gestionan activos de marca, cronogramas y flujos de aprobación a gran escala Precios personalizados Confluence Documentos estructurados, comentarios en línea, Atlassian Intelligence para documentos inteligentes Equipos que documentan conocimientos, políticas o especificaciones mediante la colaboración asíncrona Plan Free; los planes de pago empiezan en 5,75 $ al mes por usuario. Dropbox Uso compartido seguro de archivos, IA de Dropbox para preguntas y respuestas sobre documentos, vistas previas y comentarios en tiempo real Teams que gestionan archivos de gran tamaño o colaboran con partes interesadas externas Los planes de pago empiezan en 11,99 $ al mes por usuario. Bitrix24 Suite todo en uno, CRM + contenido, asistente de IA para tareas y ayuda con el contenido Equipos pequeños que gestionan contenidos, CRM y comunicación en una sola plataforma Plan Free; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes para 5 usuarios Box Seguridad de la corporación, flujos de trabajo de archivos, Box IA para resumir y metadatos Corporaciones que necesitan colaboración en documentos con seguridad y escalabilidad, así como cumplimiento normativo Los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario Zoho WorkDrive Integración con Zoho, Zia IA para búsquedas y resúmenes, colaboración en documentos en tiempo real Pymes que utilizan la suite de Zoho para organizar, realizar la edición y colaborar en archivos Los planes de pago empiezan en 3 $ al mes por usuario

🎉 Dato curioso: ¿Una de las primeras formas de colaboración remota en documentos? El fax. Sí, en serio. Hemos avanzado mucho.

Hemos seleccionado las 12 mejores plataformas de colaboración de contenidos que debes tener en cuenta hoy en día; cada una ofrece funciones únicas para mejorar el trabajo en equipo, optimizar las tareas y obtener resultados excepcionales.

1. ClickUp: la mejor opción para la creación, gestión y colaboración de contenidos

Si estás gestionando varios proyectos de contenido a la vez, ClickUp puede convertirse rápidamente en tu plataforma de referencia. Desde las primeras sesiones de brainstorming hasta las aprobaciones finales, te ayuda a optimizar cada fase del proceso de creación de contenido.

Con ClickUp Docs , puedes crear, realizar edición y colaborar en tiempo real, ya sea redactando entradas de blog, planificando calendarios de contenido o realizando el uso compartido de comentarios con los editores.

¡Prueba ClickUp Docs gratis! Trabaja en equipo desde cualquier lugar: edición en tiempo real y actualizaciones instantáneas en ClickUp Docs

Puedes enlazar Docs directamente con tareas y flujos de trabajo, de modo que cada elemento de contenido esté enlazado con una acción. ClickUp mantiene tus Docs organizados en un solo lugar, con el centro de documentos y una potente función de búsqueda, mientras que los controles de permisos y privacidad garantizan que el trabajo confidencial permanezca protegido.

Saca el máximo partido a los documentos:

Incorporar contenido multimedia , como imágenes y vídeos, para crear contenido atractivo e interactivo

Personaliza el acceso para que cada miembro del equipo pueda ver, comentar o realizar ediciones según su rol

Enlazar documentos relacionados utilizando utilizando las relaciones de ClickUp para crear una base de conocimientos conectada

Realiza un seguimiento de cada cambio con el historial de versiones y restaura versiones anteriores si es necesario

💡 Consejo profesional: Si utilizas ClickUp Docs, combínalo con ClickUp AI para resumir hilos de comentarios o sugerir elementos a realizar en función de las ediciones.

ClickUp Brain va aún más allá. Esta IA integrada se adapta a tu rol y tus necesidades, ayudándote a crear, gestionar y mejorar el contenido rápidamente.

Cuando te enfrentes a un bloqueo creativo, genera ideas con ClickUp Brain

¿Tienes un bloqueo creativo? Usa ClickUp Brain para generar ideas o redactar contenido de alta calidad basado en tus aportaciones. Es de gran ayuda cuando trabajas con plazos ajustados o necesitas un empujón inicial.

🔁 Ejemplo de flujo de trabajo real Imaginemos que estás redactando una entrada de blog. Abre un ClickUp Doc, anota tus ideas y @menciona a tu editor para que lo revise. Este se une al documento, deja comentarios en tiempo real y, una vez que todo está pulido, vinculas el Doc a una Tarea en tu flujo de trabajo de contenido. A partir de ahí, entran en acción las automatizaciones de ClickUp: mueven la tarea a «Revisar», notifican a las partes interesadas y la asignan a tu diseñador. Este añade elementos visuales, etiqueta el marketing y, ahora, tu publicación queda en cola para su publicación, todo ello sin tener que cambiar de herramienta. Todo permanece con visibilidad, procesabilidad y control. Eso es verdadera colaboración de principio a fin en ClickUp.

Colabora sin problemas con el chat, los comentarios y las menciones

Colabora en tiempo real con ClickUp Chat para reducir el cambio de herramientas y mejorar la claridad de los proyectos

Comunícate en tiempo real con ClickUp Chat: crea canales o envía mensajes directos para compartir novedades, intercambiar ideas y mantener todas las conversaciones del proyecto organizadas y orientadas a la acción. Deja comentarios en cualquier lugar (en tareas, documentos o pizarras) para dar tu opinión, hacer preguntas o aclarar requisitos.

Convierte los comentarios en acciones con «Comentarios asignados», asignándolos como tareas pendientes, que se marcan automáticamente como completadas una vez resueltas.

Utiliza @menciones en tareas, documentos, comentarios y el chat para notificar al instante a tus compañeros de equipo, asignar responsabilidades o incluir a las partes interesadas, asegurándote de que nada se pase por alto. Con una colaboración unificada y con capacidad de búsqueda, tu equipo puede trabajar en conjunto en contexto y no perder nunca de vista las conversaciones importantes.

Además, estarás siempre sincronizado con ClickUp Collaboration Detection, que te muestra cuándo tus compañeros de equipo están escribiendo, comentando o viendo un documento. Sin actualizaciones, sin retrasos: solo una edición conjunta fluida en tiempo real.

Realiza la edición de documentos de forma conjunta en todas las plataformas y mantente al día con la detección de colaboración instantánea de ClickUp

⏩ Capacidad de IA: ClickUp Brain aprovecha los últimos modelos GPT, Claude y Gemini para automatizar briefings de contenido, resumir hilos de comentarios, generar borradores de blog e incluso responder a preguntas sobre el entorno de trabajo. También puedes utilizar los agentes Autopilot para gestionar tareas repetitivas —como pasar documentos por las fases de revisión o asignar seguimientos— para que tu equipo se centre en la creatividad, no en el trabajo administrativo.

Ideal para: desde emprendedores individuales hasta grandes equipos multifuncionales (de 1 a más de 1000 usuarios)

Para quién es ideal:

Equipos que crean blogs, páginas de destino, contenido para redes sociales o campañas con múltiples partes interesadas

Equipos híbridos y remotos que necesitan visibilidad en cada fase del proceso de creación de contenido, desde el borrador hasta la entrega

Las mejores funciones de ClickUp

Trabaja en tiempo real en el contenido con tu equipo : crea documentos de ClickUp con formato avanzado, incrusta archivos multimedia y realiza la edición conjuntamente con tus colaboradores mientras realizas el seguimiento de los cambios

Vincula el contenido a tus flujos de trabajo : conecta documentos a tareas, asigna acciones y convierte los comentarios en pasos siguientes que se pueden seguir sin cambiar de herramienta

No pierdas nunca el contexto gracias a la información instantánea : utiliza ClickUp Brain para resumir hilos de comentarios, extraer puntos clave o generar ideas de contenido

Planifica tu contenido de forma visual : diseña flujos de trabajo editoriales en pizarras y, a continuación, enlaza las ideas directamente a tu calendario de contenido

Automatiza los traspasos : establece reglas para mover tareas, asignar propietarios o desencadenar recordatorios cuando un documento esté listo para su revisión

Mantén todo en un solo lugar: desde los briefings de contenido hasta los cronogramas de las campañas, utiliza plantillas para estandarizar tu proceso de creación

Ventajas:

Combina documentos, tareas, pizarras, IA y automatizaciones en una sola herramienta

Ofrece plantillas de colaboración de contenido ya creadas para empezar rápidamente

La edición y los comentarios en tiempo real facilitan la colaboración entre equipos

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programada, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico de ida y vuelta, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas o los siguientes pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y dar continuidad a nuestro ciclo de creación de contenido). ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha optimizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenido. Ahora podemos pasar de la ideación/lluvia de ideas al primer borrador hasta 2 o 3 veces más rápido.

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programada, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico de ida y vuelta, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas o los siguientes pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y dar continuidad a nuestro ciclo de creación de contenido). ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha optimizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenido. Ahora podemos pasar de la ideación/lluvia de ideas al primer borrador hasta 2 o 3 veces más rápido.

Contras:

La vista Tabla no está disponible en dispositivos móviles (todavía)

Es posible que los nuevos usuarios necesiten un poco de orientación para utilizar todas las funciones de forma eficaz

Como cualquier plataforma sólida, hay una curva de aprendizaje, especialmente al configurar automatizaciones avanzadas o estructuras anidadas. Pero una vez que se le coge el truco, es increíblemente eficiente. Nos encantaría ver integraciones aún más profundas con herramientas financieras y una experiencia móvil más fluida para los usuarios habituales.

Como cualquier plataforma sólida, hay una curva de aprendizaje, especialmente al configurar automatizaciones avanzadas o estructuras anidadas. Pero una vez que se le coge el truco, es increíblemente eficiente. Nos encantaría ver integraciones aún más profundas con herramientas financieras y una experiencia móvil más fluida para los usuarios habituales.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Recomiendo esta herramienta?

Por supuesto. ClickUp es mi herramienta preferida para gestionar todo el proceso de creación de contenido sin tener que saltar entre cinco herramientas diferentes. Ya sea redactando contenido para el blog en Documentos, etiquetando a un diseñador en Pizarra o dejando que Brain me ayude a reutilizar publicaciones antiguas, todo permanece conectado y bajo control. Si te tomas en serio la colaboración en la creación de contenido —desde las ideas iniciales hasta las campañas publicadas—, ClickUp es, sin duda, la solución más completa que he utilizado.

2. Google Workspace/Google Drive: la mejor opción para la colaboración en documentos en tiempo real

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube y de intercambio de archivos muy utilizado. Permite almacenar, acceder y compartir archivos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La interfaz intuitiva de la plataforma y su integración con otros servicios de Google, como Gmail, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, la convierten en una opción muy popular tanto para uso personal como profesional.

La edición en tiempo real es una función destacada de Google Drive que mejora significativamente la colaboración fluida en la creación de contenido.

⏩ Funcionalidad de IA: Los documentos de Google ahora incluyen funciones basadas en IA de Gemini (antes Duet AI), que te ayudan a redactar contenido, reescribir frases para mejorar la claridad o el tono, generar resúmenes e incluso realizar la automatización del formato. Las integraciones con Gmail y Google Meet también utilizan IA para sugerir respuestas, mostrar el contexto y transcribir reuniones a documentos editables, lo que hace que la colaboración sea más inteligente y eficiente.

Ideal para: equipos pequeños y grandes que ya utilizan Google Workspace

Para quién es ideal:

Escritores, editores y especialistas en marketing que colaboran en artículos, propuestas o textos de campañas

Equipos remotos o híbridos que utilizan Google Meet, Calendario y Gmail para la comunicación diaria

Las mejores funciones de Google Drive:

Edita contenido con tu equipo en tiempo real : Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides permiten que varios usuarios escriban, revisen y sugieran modificaciones a la vez

No pierdas nunca el seguimiento de los cambios : el historial de versiones registra cada edición y te permite restaurar borradores anteriores fácilmente

Mantén todo sincronizado : Google Drive centraliza los archivos compartidos, las carpetas y los permisos para facilitar la colaboración

Colabora desde cualquier lugar : accede a los archivos desde el móvil, la tableta o el escritorio con compatibilidad sin conexión

Incorpora comentarios y tareas a tu flujo de trabajo : utiliza @menciones para asignar tareas o dejar comentarios directamente en los documentos

Optimiza las reuniones y los seguimientos: la IA de Google Meet y Gmail convierte las conversaciones en documentos de Google Docs con resúmenes y respuestas sugeridas

Ventajas:

Son muy intuitivas y facilitan la incorporación de nuevos miembros al equipo

Integración perfecta con todo el ecosistema de entornos de trabajo de Google Workspace

La edición y la colaboración en tiempo real son rápidas y fiables

Lo que más me gusta del entorno de trabajo de Google Workspace es su colaboración fluida y sus capacidades de edición en tiempo real en herramientas como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides. Hace que el trabajo en equipo sea increíblemente eficiente, tanto si trabajas a distancia como si estás en la misma sala. La estrecha integración entre Gmail, Calendario, Drive y Meet también agiliza la comunicación y la planificación, reduciendo las fricciones en los flujos de trabajo diarios. Su naturaleza basada en la nube garantiza que todo sea accesible desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, lo cual es especialmente valioso para equipos distribuidos. En general, es intuitivo, fiable y está diseñado para la productividad.

Lo que más me gusta de Google Workspace es su colaboración fluida y sus capacidades de edición en tiempo real en herramientas como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides. Hace que el trabajo en equipo sea increíblemente eficiente, tanto si trabajas a distancia como si estás en la misma sala. La estrecha integración entre Gmail, Calendario, Drive y Meet también agiliza la comunicación y la planificación, reduciendo las fricciones en los flujos de trabajo diarios. Su naturaleza basada en la nube garantiza que todo sea accesible desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, lo cual es especialmente valioso para equipos distribuidos. En general, es intuitivo, fiable y está diseñado para la productividad.

Contras:

Pueden surgir problemas de formato al exportar a otras plataformas

No son ideales para flujos de trabajo de contenido complejos o aprobaciones en varias fases

Las carpetas pueden desorganizarse rápidamente si no se siguen unas normas claras de nomenclatura

A veces, el formato se estropea cuando descargo un archivo de Documentos de Google o Slides a Microsoft Word o PowerPoint. Además, cuando mucha gente realiza la edición al mismo tiempo, puede ralentizarse un poco. Pero, en general, funciona muy bien.

A veces, el formato se estropea cuando descargo un archivo de Documentos de Google o Slides a Microsoft Word o PowerPoint. Además, cuando mucha gente realiza la edición al mismo tiempo, puede ralentizarse un poco. Pero, en general, funciona muy bien.

Precios de Google Workspace

Personal: Sin coste

Business Starter: 8,40 $ por usuario al mes (mensual, flexible)

Tarifa estándar: 16,80 $ por usuario al mes

Business Plus: 26,40 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Google Workspace/Drive

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (más de 40 000 opiniones)

Capterra (Google Drive): 5,0/5 (más de 1800 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí. Documentos de Google siguen siendo la forma más rápida de redactar conjuntamente y colaborar en contenidos en tiempo real. Si ya utilizas Gmail o Calendario, es una elección obvia. Sin embargo, para una gestión más avanzada de los flujos de trabajo y las tareas, te conviene combinarlo con algo como ClickUp.

🧐 ¿Sabías que...? Documentos de Google sigue siendo la herramienta de colaboración en documentos más utilizada, pero rara vez es la solución más completa para equipos creativos con flujos de trabajo de proyectos

3. Notion: la mejor herramienta del entorno de trabajo para la colaboración estructurada en contenidos

Notion es un entorno de trabajo todo en uno que combina la toma de notas, la gestión de tareas y la colaboración en contenidos. Es ideal para equipos que necesitan una plataforma flexible para gestionar proyectos de contenido y colaborar en documentos. Puede resultar muy útil a la hora de organizar ideas de contenido, colaborar en borradores y gestionar calendarios de contenido, y es una herramienta versátil para cualquier equipo.

⏩ Capacidad de IA: Notion AI te ayuda a generar resúmenes, pensar en títulos para el blog, reescribir secciones para mejorar el tono o la claridad, y extraer elementos a realizar de las notas de las reuniones. También puedes rellenar tablas automáticamente, traducir texto y convertir ideas sin estructurar en contenido organizado, todo ello dentro de tu entorno de trabajo de Notion.

Ideal para: equipos pequeños y medianos que buscan flujos de trabajo de contenido flexibles

Para quién es ideal:

Equipos de marketing y de contenido que necesitan un hub compartido para documentos, tareas y calendarios

Startups, educadores y creativos que organizan ideas de contenido, wikis de marca o procesos editoriales

Las mejores funciones de Notion:

Crea tu hub de contenido en un solo lugar : utiliza páginas, bases de datos y contenido integrado para centralizar la redacción, la planificación y la publicación

Sigue visualmente las fases del contenido : cambia entre las vistas Tabla, Tablero, Calendario y Cronograma para gestionar los procesos editoriales

Colabora con claridad : añade comentarios en línea, etiqueta a tus compañeros de equipo y establece conexiones entre páginas relacionadas mediante enlaces externos y bloques sincronizados

Ahorra tiempo con plantillas : Empieza más rápido con plantillas ya preparadas para la planificación de contenido, entradas de blog, wikis y seguimiento de campañas

Usa Notion IA para limpiar contenido rápidamente : reescribe secciones, resume documentos largos o genera esquemas de blog optimizados para SEO con unos pocos clics

Personaliza sin código: crea sistemas de contenido escalables utilizando bases de datos, filtros, fórmulas y enlaces relacionales

Ventajas:

Interfaz flexible y con un diseño atractivo para la colaboración en contenidos

Excelentes para establecer conexiones entre contenido escrito y proyectos, tareas o bases de datos relacionados

El asistente de IA agiliza la redacción, la estructuración y la generación de ideas

Notion sustituye a muchas de las herramientas de la suite de Google y, al no estar desarrollada por Google, resulta visualmente agradable y fácil de usar. Cuenta con funciones avanzadas, pero es lo suficientemente ligera como para que ninguna de ellas suponga un obstáculo a la hora de empezar a utilizarla de inmediato. Notion también es ideal para la colaboración: cada documento cuenta con permisos detallados y fáciles de entender, y es sencillo añadir comentarios, enlaces o menciones a documentos internos y externos.

Notion sustituye a muchas de las herramientas de la suite de Google y, al no estar desarrollada por Google, resulta visualmente agradable y fácil de usar. Cuenta con funciones avanzadas, pero es lo suficientemente ligera como para que ninguna de ellas suponga un obstáculo a la hora de empezar a utilizarla de inmediato. Notion también es ideal para la colaboración: cada documento cuenta con permisos detallados y fáciles de entender, y es sencillo comentar, enlazar o mencionar documentos internos y externos.

Contras:

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a su enfoque de «pizarra en blanco»

Rendimiento más lento con entornos de trabajo muy grandes o complejos

Carece de automatización avanzada de flujos de trabajo a menos que se integre con herramientas externas

Aunque es potente, Notion puede tener una cierta curva de aprendizaje, especialmente para los nuevos usuarios que no están familiarizados con su sistema basado en bloques. También puede parecer un poco lento o torpe con páginas o bases de datos más grandes, y algunas funciones avanzadas requieren algunos trucos. La funcionalidad sin conexión podría ser mejor.

Aunque es potente, Notion puede tener una cierta curva de aprendizaje, especialmente para los nuevos usuarios que no están familiarizados con su sistema basado en bloques. También puede parecer un poco lento o torpe con páginas o bases de datos más grandes, y algunas funciones avanzadas requieren algunos trucos. La funcionalidad sin conexión podría ser mejor.

Precios de Notion

Free

Además : 12 $ al mes por asiento

Empresa : 24 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2550 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, sobre todo si buscas un hub de contenido flexible que se adapte a la forma de pensar y trabajar de tu equipo. Notion es perfecto para gestionar contenido junto con tareas, reuniones y documentación, sin tener que saltar de una plataforma a otra.

💡 Consejo profesional: No esperes al borrador final para pedir comentarios. Comentar en tiempo real (incluso en documentos desordenados) agiliza las aprobaciones y fomenta una mayor coordinación.

4. Miro: la mejor opción para la colaboración visual y la lluvia de ideas

Miro es una plataforma de pizarra digital que ayuda a los equipos a visualizar, planificar y colaborar en tiempo real. Resulta especialmente útil durante las primeras fases del proceso de creación de contenido, cuando estás haciendo una lluvia de ideas para campañas, correlacionando flujos de trabajo editoriales o desarrollando conceptos creativos con tu equipo.

⏩ Capacidad de IA: Las nuevas herramientas de IA de Miro ayudan a acelerar la lluvia de ideas, generar grupos de notas adhesivas, sugerir los siguientes pasos durante la creación de diagramas y resumir las sesiones de pizarra. La IA también ayuda a convertir las discusiones libres en flujos de trabajo estructurados, para que nada se pierda tras una reunión creativa.

Ideal para: equipos medianos y grandes que gestionan la planificación o la generación de ideas de contenido de forma visual

Para quién es ideal:

Equipos de marketing, creativos o agencias que hacen lluvias de ideas, crean esquemas y colaboran en contenido visual

Equipos remotos o híbridos que necesitan un espacio compartido para talleres, moodboards o calendarios de contenido

Las mejores funciones de Miro:

Organiza visualmente tus ideas de contenido en tiempo real : utiliza notas adhesivas, figuras y plantillas para colaborar entre diferentes zonas horarias

Crea y reutiliza marcos de planificación : las plantillas para calendarios de contenido, flujos de campañas y comités editoriales te ayudan a avanzar con rapidez

Convierte las sesiones de brainstorming desordenadas en acciones concretas : enlaza elementos de la pizarra con tareas, documentos o herramientas como Asana y ClickUp

Incorpora y crea contenido de forma conjunta : trabaja con archivos multimedia, PDF o documentos de Google directamente dentro de un tablero de Miro

Registra las reuniones automáticamente : utiliza la IA para resumir los debates o extraer las tareas de seguimiento tras las sesiones de pizarra

Integra tu ecosistema de contenidos: conecta Miro con Figma, Slack, Google Drive y más de 100 aplicaciones para unificar los comentarios y los recursos

Ventajas:

Las mejores de su clase para pizarras colaborativas, mapas de ideas y planificación creativa

Ofrece cientos de plantillas relacionadas con el contenido y tableros de casos de uso

La IA ayuda a convertir rápidamente las ideas en una estructura

Su flexibilidad y la facilidad con la que se adapta a diferentes tipos de proyectos y equipos. La posibilidad de personalizar completamente los tableros y la amplia variedad de plantillas nos ayudan a poner en marcha cualquier actividad de forma eficiente. La colaboración en tiempo real es una de sus funciones más destacadas.

Su flexibilidad y la facilidad con la que se adapta a diferentes tipos de proyectos y equipos. La posibilidad de personalizar completamente los tableros y la amplia variedad de plantillas nos ayudan a poner en marcha cualquier actividad de forma eficiente. La colaboración en tiempo real es una de sus funciones más destacadas.

Contras:

No son adecuadas para flujos de trabajo con mucho contenido escrito ni para documentos extensos

Puede requerir formación para personas que no piensan de forma visual

El contenido almacenado en tableros puede volverse desordenado si no se estructura

Aunque Miro ofrece muchas ventajas, puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios que no están acostumbrados a las herramientas visuales. Además, el rendimiento puede ralentizarse ligeramente cuando muchas personas trabajan en un tablero complejo con un gran número de elementos.

Aunque Miro ofrece muchas ventajas, puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios que no están acostumbrados a las herramientas visuales. Además, el rendimiento puede ralentizarse ligeramente cuando muchas personas trabajan en un tablero complejo con un gran número de elementos.

Precios de Miro:

Plan Free disponible

Starter: 8 $ al mes por usuario

Empresas: 16 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro:

G2: 4,7/5 (más de 8100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, especialmente para equipos que desarrollan ideas de forma visual o organizan talleres con frecuencia. Miro es una de las mejores formas de sacar las ideas de contenido de la cabeza de las personas y plasmarlas en un formato sobre el que puedas trabajar.

5. Planable: la mejor para flujos de trabajo de contenido social y escrito

Planable es una plataforma de colaboración en línea creada específicamente para equipos de contenido. Está diseñada para ayudarte a crear, revisar y aprobar publicaciones en redes sociales, contenido de blogs, boletines informativos y campañas de marketing. Con un calendario de arrastrar y soltar, vistas previas con precisión de píxeles y funciones de comentarios en tiempo real, es una de las formas más sencillas de publicar contenido escrito más rápido.

⏩ Funcionalidad de IA: Planable ahora incluye asistencia de IA integrada para ayudarte a redactar publicaciones, generar variaciones de campañas, sugerir hashtags y resumir comentarios. Su IA ayuda a agilizar las revisiones, lo que facilita pasar del borrador a la aprobación sin retrasos.

Ideal para: equipos de marketing y redes sociales de tamaño pequeño a mediano que gestionan contenido multiplataforma

Para quién es ideal:

Agencias y equipos internos que publican y colaboran habitualmente en blogs, boletines informativos y contenido para redes sociales

Responsables de contenido y creativos que buscan centralizar las revisiones, los comentarios y las aprobaciones en un solo lugar

Las mejores funciones de Planable:

Previsualiza el contenido tal y como aparecerá : visualiza las publicaciones en redes sociales y los diseños de los correos electrónicos con una precisión milimétrica antes de que se publiquen.

Recibe comentarios en contexto : deja comentarios directamente en las publicaciones, etiqueta a tus compañeros de equipo y resuelve las ediciones en tiempo real

Arrastra y suelta para planear campañas : utiliza la vista del Calendario para organizar las próximas publicaciones, entradas de blog y recursos en todas las plataformas

Automatiza las aprobaciones de varios niveles : crea flujos de aprobación personalizados para que el contenido pase sin problemas por todas las partes interesadas

Reutiliza el contenido rápidamente : duplica y adapta las publicaciones en todas las plataformas con solo unos clics

Mantén todo organizado: utiliza entornos de trabajo compartidos y una biblioteca multimedia integrada para almacenar recursos y colaborar sin problemas

Ventajas:

Diseñadas a medida para equipos de marketing y de contenido

La colaboración y las aprobaciones en tiempo real aceleran los ciclos de producción

Las vistas previas eliminan las sorpresas tras la publicación

Ha sustituido gran parte de mi proceso manual de creación de contenido entre mi equipo, nuestros clientes y yo. No hay ningún otro software que te permita redactar, aprobar y programar contenido en múltiples plataformas. Usamos Planable a diario y configuramos nuestras campañas mensuales con facilidad. ¡Nos ha ahorrado muchísimo tiempo!

Ha sustituido gran parte de mi proceso manual de creación de contenido entre mi equipo, nuestros clientes y yo. No hay ningún otro software que te permita redactar, aprobar y programar contenido en múltiples plataformas. Usamos Planable a diario y configuramos nuestras campañas mensuales con facilidad. ¡Nos ha ahorrado muchísimo tiempo!

Contras:

No están diseñadas para contenido extenso, como documentos internos o wikis

El plan Free limita el volumen de publicaciones

Carece de herramientas integradas de gestión de proyectos o tareas

Aunque Planable destaca en colaboración y planificación, se queda corto en varios aspectos. La falta de funciones avanzadas de análisis o elaboración de informes es un gran inconveniente para los usuarios que necesitan realizar el seguimiento del rendimiento o generar informes para los clientes; actualmente, hay que recurrir a herramientas externas para obtener información. La plataforma tampoco ofrece compatibilidad con la publicación directa en Instagram Stories o Pinterest, y existen límites en cuanto a la importación masiva de contenido, la reutilización de publicaciones atemporales y las bibliotecas de contenido para reutilizar publicaciones.

Aunque Planable destaca en colaboración y planificación, se queda corto en varios aspectos. La falta de funciones avanzadas de análisis o elaboración de informes es un gran inconveniente para los usuarios que necesitan realizar el seguimiento del rendimiento o generar informes para los clientes; actualmente, hay que recurrir a herramientas externas para obtener información. La plataforma tampoco cuenta con compatibilidad para la publicación directa en Instagram Stories o Pinterest, y existen límites en cuanto a la importación masiva de contenido, la reutilización de publicaciones atemporales y las bibliotecas de contenido para reutilizar publicaciones.

Precios de Planable:

Free: hasta 50 publicaciones

Básico: 39 $ al mes por usuario

Pro: 59 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Planable:

G2: 4,6/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 reseñas)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, especialmente si gestionas flujos de trabajo editoriales o en redes sociales y buscas una forma más rápida y colaborativa de planificar y publicar. Planable cubre el vacío entre la creación y la distribución de contenido con herramientas de comentarios claras y estructuradas y un sólido soporte de IA.

🎉 Dato curioso: El término «colaboración» proviene del latín collaborare, que literalmente significa «trabajar juntos», algo que tus herramientas deberían ayudarte a hacer.

6. Asana: la mejor para el seguimiento de contenidos y los flujos de trabajo editoriales

Asana es una herramienta de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y cumplir con los plazos. Aunque no está diseñada específicamente para la colaboración en contenidos, los equipos de marketing y de contenidos la utilizan ampliamente para gestionar calendarios editoriales, realizar un seguimiento de las aprobaciones y coordinar los activos de las campañas. Sus tableros visuales, vistas de calendario y herramientas de automatización la hacen ideal para mantener en marcha flujos de trabajo de contenidos de varios pasos.

⏩ Capacidad de IA: Asana ahora incluye herramientas basadas en IA para priorizar automáticamente las tareas, generar resúmenes de proyectos, sugerir los siguientes pasos y destacar los riesgos. Sus integraciones de IA también ofrecen compatibilidad con el seguimiento inteligente de metas y pueden recomendar ajustes en los cronogramas de los contenidos en función de la carga de trabajo o los cuellos de botella.

Ideal para: equipos de contenido o marketing de tamaño mediano a grande que gestionan proyectos de varios pasos

Para quién es ideal:

Equipos editoriales que necesitan planificar, programar y realizar el seguimiento del contenido escrito o visual en múltiples fases

Equipos que gestionan flujos de trabajo de blogs, tareas de campañas, colaboración interfuncional y entrega de recursos

Las mejores funciones de Asana:

Visualiza todo tu flujo de trabajo de contenido : cambia entre las vistas Tablero, Cronograma y Calendario para planear y gestionar tareas con flexibilidad

Mantén el contenido al día con fechas límite y automatizaciones : automatiza las asignaciones, las aprobaciones o los recordatorios para reducir los seguimientos manuales

Colabora entre equipos y funciones : comparte cronogramas de proyectos, etiqueta a los miembros del equipo y comenta directamente en las tareas

Divide el contenido en partes manejables : utiliza subtareas, dependencias y secciones para organizar proyectos grandes de forma clara

Supervisa el progreso del contenido con paneles de control : realiza un seguimiento del estado de las campañas, los elementos pendientes o la velocidad de publicación con informes en tiempo real

Sincronízate con tus herramientas favoritas: se integra con Slack, Google Workspace, Figma y más de 200 herramientas adicionales para mantenerlo todo conectado

Ventajas:

Excelentes para gestionar operaciones de contenido a gran escala o flujos de trabajo entre varios departamentos

Las vistas y los paneles flexibles ofrecen una gran visibilidad

Las funciones de automatización reducen el trabajo repetitivo y los incumplimientos de plazos

Asana es una potente plataforma para gestionar el trabajo interfuncional. Su flexibilidad nos permite diseñar plantillas, flujos de trabajo y reglas de automatización que satisfacen tanto las necesidades internas como las de los clientes. La posibilidad de utilizar diferentes vistas (lista, tablero, cronograma, etc.) facilita la adaptación a distintos tipos de proyectos y a las preferencias de las partes interesadas. También valoramos sus sólidas funciones de colaboración (comentarios, subtareas e integraciones), que mantienen a los equipos alineados y garantizan la transparencia.

Asana es una potente plataforma para gestionar el trabajo interfuncional. Su flexibilidad nos permite diseñar plantillas, flujos de trabajo y reglas de automatización que satisfacen tanto las necesidades internas como las de los clientes. La posibilidad de utilizar diferentes vistas (lista, tablero, cronograma, etc.) facilita la adaptación a distintos tipos de proyectos y a las preferencias de las partes interesadas. También valoramos sus sólidas funciones de colaboración (comentarios, subtareas e integraciones), que mantienen a los equipos alineados y garantizan la transparencia.

Contras:

No están diseñadas para la edición de documentos; deben combinarse con una herramienta de documentos como ClickUp o Documentos de Google

Compatibilidad nativa limitada con el control de versiones o el marcado de contenido en tiempo real

La interfaz puede saturarse con un gran número de tareas y dependencias

Creo que le falta un poco más de detalle en cuanto a la seguridad de los datos y la colaboración. Debería poder ajustar a qué campos concede acceso de edición o visibilidad a terceros. También creo que hay una falta de flexibilidad en el tipo de campos que se pueden crear.

Creo que le falta un poco más de detalle en cuanto a la seguridad de los datos y la colaboración. Debería poder ajustar a qué campos concede acceso de edición o visibilidad a terceros. También creo que hay una falta de flexibilidad en el tipo de campos que se pueden crear.

Precios de Asana:

Personal: Free

Premium: 10,99 $ al mes por usuario

Business: 24,99 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana:

G2: 4,4/5 (más de 12 100 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (más de 13 500 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, si gestionas proyectos de contenido complejos y de varios pasos en los que participan múltiples partes interesadas. Aunque necesitarás una herramienta de documentos independiente, Asana te permite ver fácilmente quién está haciendo qué, cuándo vence el plazo y qué está retrasando el proceso.

💡 Consejo profesional: Si estás colaborando en contenido extenso, divide tu documento en secciones utilizando títulos plegables en ClickUp Docs o Notion. Esto ayuda a los revisores a mantenerse centrados y agiliza las aprobaciones.

7. Smartsheet + Brandfolder: la mejor opción para la colaboración en activos visuales a gran escala

Smartsheet es una plataforma de trabajo tipo hoja de cálculo y, cuando se combina con Brandfolder (su solución de gestión de activos digitales), se convierte en una potente herramienta para los equipos de marketing y creativos que gestionan operaciones de contenido. Esta combinación te ayuda a sincronizar los planes de campaña, los cronogramas, las aprobaciones y los activos de marca, lo que resulta perfecto para equipos que deben hacer malabarismos con grandes volúmenes de solicitudes creativas y entregables.

⏩ Capacidad de IA: La IA de Smartsheet puede clasificar automáticamente los tipos de contenido, sugerir metadatos para los activos en Brandfolder y recomendar flujos de trabajo basados en el historial de actividad. La IA también permite generar resúmenes de documentos, asignar tareas de forma predictiva y detectar anomalías en las campañas de contenido.

Ideal para: grandes equipos creativos, de marketing o de agencias (de 20 a más de 500 personas) que gestionan recursos visuales y plazos.

Para quién es ideal:

Equipos de operaciones creativas que gestionan campañas, bibliotecas de fotos y vídeos, y ciclos de comentarios

Profesionales del marketing de contenido que necesitan organizar y colaborar en solicitudes creativas y en la distribución de recursos

Las mejores funciones de Smartsheet + Brandfolder:

Realiza el seguimiento del contenido y las campañas como un profesional : utiliza las vistas de cuadrícula, tarjetas o Calendario para realizar el seguimiento de los plazos, las tareas y las aprobaciones de todas las partes implicadas

Centraliza los activos de marca en un solo lugar : gestiona logotipos, imágenes, vídeos y contenido con etiquetado de metadatos, permisos y control de versiones

Colabora de forma visual y a gran escala : añade pruebas, anota archivos y envía los trabajos creativos para recibir comentarios y aprobaciones en varios pasos

Integra el contenido con los cronogramas de las campañas : enlaza los recursos de Brandfolder directamente con los proyectos de Smartsheet para facilitar su seguimiento y reutilización

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos : utiliza automatizaciones basadas en reglas para distribuir recursos, actualizar estados o notificar a las partes interesadas

Mejora el cumplimiento normativo con registros de auditoría: realiza el seguimiento del historial de versiones, los ciclos de comentarios y el uso de los activos en todas las campañas

Ventajas:

Ideal para combinar la gestión de proyectos con los flujos de trabajo de activos creativos

Escalables para agencias o equipos internos con muchos colaboradores

Excelente control sobre la coherencia de la marca y el acceso a los recursos

Hay una gran variedad de formas de filtrar y analizar los resultados de búsqueda. Al configurar rótulos, etiquetas y otras opciones, es fácil encontrar exactamente lo que buscas en un mar de activos digitales. Esto ha funcionado mucho mejor que utilizar una estructura de carpetas en uno de nuestros servidores locales.

Hay una gran variedad de formas de filtrar y analizar los resultados de búsqueda. Al configurar etiquetas, etiquetas y otras opciones, es fácil encontrar exactamente lo que buscas en un mar de activos digitales. Esto ha funcionado mucho mejor que utilizar una estructura de carpetas en uno de nuestros servidores locales.

Contras:

Puede resultar pesado si solo gestionas documentos sencillos o entradas de blog

Curva de aprendizaje pronunciada para usuarios sin conocimientos técnicos

Requiere tanto Smartsheet como Brandfolder para disfrutar de todas las funciones

Al principio me costó un poco entender cómo usar Brandfolder; tuve que pedirle a un miembro del equipo que me lo enseñara paso a paso. En comparación con servicios de almacenamiento de archivos como Box o Dropbox, era un poco más difícil de manejar. Tampoco me gusta que, a veces, cuando necesito realizar un uso compartido de elementos con usuarios externos, se muestren otras empresas de mi organización a mis revisores; tuvimos que realizar el trabajo de crear enlaces de activos específicos para cada persona, y puede resultar complicado, especialmente si necesitas añadir algo a un enlace ya existente.

Al principio me costó un poco entender cómo usar Brandfolder; tuve que pedirle a un miembro del equipo que me lo enseñara paso a paso. En comparación con servicios de almacenamiento de archivos como Box o Dropbox, era un poco más difícil de manejar. Tampoco me gusta que, a veces, cuando necesito realizar un uso compartido de elementos con usuarios externos, se muestren otras empresas de mi organización a mis revisores; tuvimos que realizar el trabajo de crear enlaces de activos específicos para cada persona, y puede resultar complicado, especialmente si necesitas añadir algo a un enlace ya existente.

Precios de Smartsheet + Brandfolder:

Brandfolder: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet + Brandfolder:

G2: 4,4/5 (más de 1350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 para ambas herramientas (más de 440 reseñas)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, para equipos de contenido que trabajan con mucho material multimedia, especialmente aquellos que se ocupan de aprobaciones externas, gestión de derechos o cumplimiento de la marca. Ambas herramientas juntas crean un hub estructurado y escalable para la entrega de contenido.

🎉 Dato curioso: ClickUp Documentos no son solo para texto: puedes incrustar GIF, bloques de código, archivos de Figma e incluso hojas de cálculo para mantener todo en contexto.

8. Confluence: ideal para la documentación estructurada y el uso compartido de conocimientos internos

Confluence de Atlassian es una potente plataforma de colaboración de contenidos que ayuda a los equipos a crear una base de conocimientos compartida. Resulta especialmente útil para documentación interna, wikis, notas de reuniones y contenidos extensos que deben mantenerse organizados. Gracias a sus plantillas personalizables y diseños estructurados, puedes mantener una documentación clara y fácil de buscar en todos los proyectos y equipos.

⏩ Capacidad de IA: Atlassian Intelligence, integrado en Confluence, ayuda a resumir automáticamente las páginas, generar documentación a partir de indicaciones, extraer tareas de las notas y proporcionar respuestas inteligentes a las preguntas del equipo, convirtiendo tu wiki en un asistente de conocimiento inteligente.

Ideal para: equipos medianos y grandes (de 25 a más de 500 personas) que buscan centralizar la documentación interna y facilitar la colaboración asincrónica

Para quién es ideal:

Equipos de producto o ingeniería que documentan especificaciones, decisiones y notas de sprints

Equipos de RR. HH., operaciones o éxito del cliente que gestionan políticas, guías de incorporación y preguntas frecuentes internas

Las mejores funciones de Confluence:

Convierte notas dispersas en conocimiento organizado y enlazado : crea páginas estructuradas que se pueden agrupar en espacios y jerarquías

Colabora en el contenido con tu equipo : deja comentarios en el texto, etiqueta a tus compañeros y realiza el seguimiento de los cambios en tiempo real

Empieza más rápido con más de 100 plantillas : utiliza diseños ya preparados para notas de reuniones, resúmenes de productos, OKR y mucho más

Encuentra cualquier cosa al instante : la búsqueda inteligente y los rótulos te ayudan a localizar páginas, adjuntos o actualizaciones rápidamente

Amplía tu entorno de trabajo : incrusta gráficos, tableros de Miro, diseños de Figma y problemas de Jira en las páginas sin tener que cambiar de herramienta

Realiza el trabajo en diferentes zonas horarias con comunicación asíncrona: sustituye las cadenas de correos electrónicos por debates y actualizaciones en contexto

Ventajas:

Ideal para contenido extenso y documentación estructurada

Integración profunda con herramientas de Atlassian (como Jira, Trello)

Funciones de colaboración avanzadas con compatibilidad para equipos asincrónicos

Llevo un par de años utilizando Confluence tanto para uso personal como profesional, y estoy muy contento con ella. Es una forma excelente de que mis compañeros y yo colaboremos y realicemos la edición de la documentación de nuestro producto de software. La posibilidad de controlar las versiones de toda nuestra documentación facilita la gestión del flujo de información y permite ver qué ha cambiado y por qué.

Llevo un par de años utilizando Confluence tanto para uso personal como profesional, y estoy muy contento con ella. Es una forma excelente de que mis compañeros y yo colaboremos y realicemos la edición de la documentación de nuestro producto de software. La posibilidad de controlar las versiones de toda nuestra documentación facilita la gestión del flujo de información y permite ver qué ha cambiado y por qué.

Contras:

No es ideal para flujos de trabajo con mucho contenido multimedia

La exportación de documentos puede resultar engorrosa o tener límites en cuanto a los formatos disponibles

La estructura de contenidos puede parecer rígida en comparación con herramientas como Notion o ClickUp

Confluence, especialmente Confluence Cloud, puede resultar difícil de personalizar en cuanto a su aspecto y funcionamiento. Si quieres que Confluence tenga un aspecto distinto al de una plataforma de documentación, a menudo tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros para conseguirlo.

Confluence, especialmente Confluence Cloud, puede resultar difícil de personalizar en cuanto a su aspecto y funcionamiento. Si quieres que Confluence tenga un aspecto distinto al de una plataforma de documentación, a menudo tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros para conseguirlo.

Precios de Confluence:

Gratis para hasta 10 usuarios

Tarifa estándar: 5,75 $ al mes por usuario

Premium: 9,73 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Confluence:

G2: ⭐ 4,1/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (más de 3600 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, para equipos que dan prioridad a la claridad de la documentación y al uso compartido interno de conocimientos. Confluence destaca cuando necesitas una fuente de información común que se adapte al crecimiento de tu organización.

💬 Pregúntate a ti mismo ¿Crees que tu proceso de creación de contenido podría ser más fluido? Empieza por aquí: ¿Cómo sería gestionar todo tu flujo de trabajo de contenido en un solo lugar?

¿En qué fase suelen producirse los retrasos: en la redacción, en los comentarios o en las aprobaciones?

¿Cuántas herramientas diferentes tienes que alternar solo para sacar adelante un proyecto?

¿Puede todo el mundo en tu equipo ver lo que está terminado, lo que está pendiente y lo que viene a continuación, sin tener que preguntar?

¿Los comentarios están dispersos entre correos electrónicos, chats y documentos? 💡 Consejo profesional: Si te has quedado atascado en alguno de esos puntos, probablemente sea hora de replantearte tu configuración. Empieza por elegir una herramienta que lo reúna todo: ideas, ediciones, comentarios y tareas. ¡Como ClickUp!

9. Dropbox: la mejor opción para el uso compartido seguro de archivos y la sincronización de contenidos

Dropbox es sinónimo de intercambio de archivos, y con razón. Es una de las plataformas más fáciles de usar que existen, lo que facilita compartir archivos, colaborar en documentos y almacenar contenido con seguridad. Puedes utilizar Dropbox para compartir archivos de gran tamaño con clientes y colaborar en borradores de contenido con los miembros de tu equipo.

⏩ Funcionalidad de IA: Dropbox ahora incluye Dropbox AI, que resume documentos, ofrece vistas previas del contenido con resaltados inteligentes y responde a preguntas basadas en el contenido de los archivos, lo que te ayuda a obtener información clave más rápido sin tener que abrir cada archivo.

Ideal para: equipos pequeños y medianos (de 5 a más de 200 personas) centrados en el almacenamiento y la entrega de contenido, así como en la colaboración sencilla con archivos

Para quién es ideal:

Equipos creativos que gestionan archivos de gran tamaño, como vídeos, presentaciones o recursos de diseño

Agencias que realizan el uso compartido de entregables con clientes o recopilan comentarios sobre contenido multimedia

Las mejores funciones de Dropbox:

Sincroniza archivos sin esfuerzo entre dispositivos : mantente al día con la sincronización automática de archivos en el escritorio y el móvil

Previsualiza y comenta archivos sin descargarlos : deja comentarios directamente en documentos, archivos PDF, imágenes y vídeos

Organiza el contenido de forma intuitiva : utiliza carpetas, elementos destacados y la función de búsqueda para mantener el orden y reducir el tiempo dedicado a buscar archivos

Mantén la seguridad con permisos avanzados : controla quién puede tener vista, realizar edición o descargar archivos con protección mediante contraseña y enlaces con fecha de caducidad

Colabora fácilmente con clientes externos : utiliza el uso compartido de archivos o solicita que suban archivos sin necesidad de que creen una cuenta

Intégralas con tus herramientas actuales: conecta Dropbox con Slack, Zoom, Canva y Google Workspace

Ventajas:

Extremadamente fiables para el uso compartido de archivos y el seguimiento de las versiones

Interfaz de usuario intuitiva con una excelente experiencia en la aplicación móvil

Sólidas funciones para el uso compartido externo y la colaboración con los clientes

-Es muy práctico para el uso compartido de archivos: sube un documento y en segundos puedes enviarlo con un enlace. Es perfecto para trabajar en equipo sin complicaciones. -Se sincroniza bien entre dispositivos: puedo empezar algo en el ordenador y continuar en el móvil sin ningún problema. Eso me ha salvado varias veces. -Tiene un buen historial de versiones: si borras algo por error o necesitas volver a una versión anterior, puedes recuperarlo sin estrés.

-Es muy práctico para el uso compartido de archivos: sube un documento y en segundos puedes enviarlo con un enlace. Es perfecto para el trabajo en equipo sin complicaciones. -Se sincroniza bien entre dispositivos: puedo empezar algo en el ordenador y continuar en el móvil sin ningún problema. Eso me ha salvado varias veces. -Tiene un buen historial de versiones: si borras algo por error o necesitas volver a una versión anterior, puedes recuperarlo sin estrés.

Contras:

Capacidades limitadas de gestión de tareas y proyectos

Caro en comparación con herramientas de almacenamiento similares de niveles superiores

La edición de documentos en tiempo real sigue siendo menos fluida que en Documentos de Google o Notion

La función de búsqueda podría ser más inteligente: encontrar archivos en carpetas muy anidadas no siempre es tan rápido como me gustaría. Además, aunque Dropbox Paper tiene potencial, solemos utilizar otras herramientas para la documentación y la colaboración porque Paper aún no alcanza del todo la velocidad y la flexibilidad de los documentos de Google o Notion.

La función de búsqueda podría ser más inteligente: encontrar archivos en carpetas muy anidadas no siempre es tan rápido como me gustaría. Además, aunque Dropbox Paper tiene potencial, solemos utilizar otras herramientas para la documentación y la colaboración porque Paper aún no alcanza del todo la velocidad y la flexibilidad de Documentos de Google o Notion.

Precios de Dropbox

Además : 11,99 $ al mes por usuario

Essentials : 19,99 $ al mes por usuario

Empresa : 18 $ al mes por usuario

Business Plus: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 27 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 000 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, especialmente si tu equipo trabaja con archivos grandes o colabora frecuentemente con clientes. No es un entorno de trabajo de contenido completo, pero como plataforma para el uso compartido de archivos, Dropbox sigue siendo la mejor de su clase.

Lee también: Las 10 mejores alternativas y competidores de Dropbox Paper en 2024

10. Bitrix24: la mejor opción para la colaboración integral entre equipos y clientes

Bitrix24 es una plataforma integral que facilita la colaboración en contenidos. Ofrece herramientas para la gestión de proyectos y de marketing de contenidos, CRM y comunicación. Es una opción ideal si buscas una solución única para gestionar múltiples aspectos de tu empresa.

Me gusta la función de intranet social de Bitrix24, que fomenta la comunicación y la colaboración en equipo en un entorno más informal.

⏩ Capacidad de IA: Bitrix24 ha incorporado IA generativa para respuestas inteligentes por correo electrónico, seguimientos automatizados de CRM y sugerencias de contenido. Su asistente de IA también ayuda a resumir chats, sugerir títulos de tareas y redactar documentos para clientes dentro de la plataforma.

Ideal para: equipos pequeños y medianos centrados en el cliente (10-200 personas) que necesitan colaboración y CRM en un mismo espacio

Para quién es ideal:

Agencias de marketing que gestionan contenidos junto con acuerdos y comunicaciones con los clientes

Pymes que buscan funciones integradas de seguimiento de tareas, uso compartido de archivos y portales para clientes

Las mejores funciones de Bitrix24:

Sustituye 4 o 5 herramientas por un solo paquete : incluye CRM, gestión de tareas, unidad de almacenamiento, Calendario y chat, todo con un solo inicio de sesión

Almacena y realiza la edición de documentos en colaboración : sube, realiza la edición y colabora en documentos en el Drive integrado

Conecta a tu equipo y a tus clientes : utiliza el portal de clientes y las funciones integradas de telefonía y chat para mantener todas las conversaciones en un solo lugar

Automatiza tus procesos de aprobación : crea flujos de trabajo para la aprobación de contenidos, el traspaso de tareas y el enrutamiento de clientes potenciales

Mantén el orden con grupos de trabajo: crea espacios específicos para proyectos, departamentos o clientes

Ventajas:

Un valor muy interesante para equipos que necesitan contenido y CRM en una sola plataforma

Generador de flujos de trabajo sin código para procesos internos

La edición en tiempo real y el chat integrado mantienen los ciclos de comentarios bien coordinados

Es una plataforma realmente buena para que las pequeñas empresas la utilicen como herramienta de comunicación y colaboración de calidad corporativa sin los costes y las complicaciones de plataformas como Jira, Confluence y MS Teams. Me gusta especialmente la colaboración y el asistente para desarrolladores web con plantillas.

Es una plataforma realmente buena para que las pequeñas empresas la utilicen como herramienta de comunicación y colaboración de calidad corporativa sin los costes y las complicaciones de plataformas como Jira, Confluence y MS Teams. Me gusta especialmente la colaboración y el asistente para desarrolladores web con plantillas.

Contras:

La interfaz de usuario puede parecer desordenada, especialmente para los nuevos usuarios

Los ajustes de administración son rígidos: solo los superadministradores pueden configurar algunas funciones

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los equipos sin conocimientos técnicos

Es un poco complejo para un principiante. Se le añaden muchas cosas, lo que hace que parezca un programa pesado. Como es un programa bastante pesado, ralentiza el PC o el portátil.

Es un poco complejo para un principiante. Se le añaden muchas cosas, lo que hace que parezca un programa pesado. Como es un programa bastante pesado, ralentiza el PC o el portátil.

Precios de Bitrix24

Free

Basic: 49 $ al mes para cinco usuarios

Plan Standard: 99 $ al mes para 50 usuarios

Professional: 199 $ al mes para 100 usuarios

Enterprise250: 399 $ al mes para 250 usuarios

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 530 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 850 reseñas)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, si estás buscando una plataforma todoterreno que unifique el contenido, el CRM y la comunicación. Solo prepárate para una breve curva de aprendizaje.

11. Box: la mejor opción para la colaboración segura en contenidos empresariales de corporación

Box es una plataforma basada en la nube diseñada para la gestión de contenidos y la colaboración empresarial. Es especialmente adecuada para grandes organizaciones con necesidades complejas de colaboración en proyectos de contenido. Box es una herramienta excelente para gestionar grandes volúmenes de contenido, especialmente cuando se requieren medidas estrictas de cumplimiento normativo y seguridad.

⏩ Capacidad de IA: Box AI (con tecnología GPT) ahora puede resumir documentos extensos, extraer puntos clave de contratos y responder preguntas basadas en el contenido almacenado en tu Box Drive. También sugiere metadatos y automatiza la clasificación de contenidos para agilizar las búsquedas y garantizar el cumplimiento normativo.

Ideal para: corporaciones medianas y grandes (más de 200 usuarios) que dan prioridad a la colaboración segura en contenidos

Para quién es ideal:

Sectores regulados (sanidad, jurídico, financiero) que gestionan contenido confidencial

Equipos de TI corporativos que necesitan control administrativo y gestión de contenidos

Las mejores funciones de Box:

Colabora de forma segura entre departamentos : edición en tiempo real con permisos de usuario detallados e historial de versiones

Protege el contenido confidencial : cumple con HIPAA, FINRA, el RGPD y otras normativas gracias a las políticas integradas de detección de amenazas y retención.

Trabaja con tu infraestructura actual : integraciones nativas con más de 1500 aplicaciones, entre las que se incluyen Salesforce, ServiceNow y Slack

Simplifica las firmas electrónicas y las aprobaciones : utiliza Box Sign para gestionar contratos y firmas de documentos dentro de tu flujo de trabajo

Controla los ciclos de vida del contenido: automatiza el archivo, la retención y las retenciones legales

Ventajas:

Extremadamente seguras y fáciles de auditar para uso en corporaciones

Ecosistema de integración profunda con herramientas de TI

Rendimiento fiable para equipos globales distribuidos

Box es ideal para el uso compartido de archivos y la colaboración, en primer lugar, para nuestro equipo distribuido, y en segundo lugar, para los clientes con los que compartimos información. La interfaz es limpia y fácil de usar. La integración con el entorno de trabajo de Google ha sido perfecta, y nos ha salvado la vida a la hora de organizar todos nuestros documentos y colaborar.

Box es ideal para el uso compartido de archivos y la colaboración, en primer lugar, para nuestro equipo distribuido, y en segundo lugar, para los clientes con los que compartimos información. La interfaz es limpia y fácil de usar. La integración con Google Workspace ha sido perfecta, y nos ha salvado la vida a la hora de organizar todos nuestros documentos y colaborar.

Contras:

Interfaz de usuario más lenta para la subida o sincronización de archivos muy grandes

No es ideal para creadores de contenido ocasionales o proyectos sencillos

Algunas funciones avanzadas están restringidas a los planes de nivel superior

La sincronización al utilizar las funciones sin conexión puede resultar un poco lenta y complicada. La aplicación móvil tampoco es muy intuitiva. Los documentos más grandes no se sincronizan bien con la versión de escritorio.

La sincronización al utilizar las funciones sin conexión puede resultar un poco lenta y complicada. La aplicación móvil tampoco es muy intuitiva. Los documentos más grandes no se sincronizan bien con la versión de escritorio.

Precios de Box

Empresa : 20 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Business Plus : 33 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Enterprise: 47 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Box

G2: 4,2/5 (más de 4900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 5400 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, si trabajas en un entorno con estrictos requisitos de cumplimiento y necesitas controles administrativos sólidos. Pero para equipos más pequeños, probablemente sea excesivo.

12. Zoho WorkDrive: la mejor opción para la colaboración en contenidos en los ecosistemas de Zoho

Zoho WorkDrive es una herramienta de gestión de documentos y colaboración basada en la nube, diseñada para equipos que ya utilizan productos de Zoho como Zoho CRM, Zoho Projects y Zoho Mail. Ofrece una sólida organización de archivos, un uso compartido seguro y herramientas integradas para la colaboración en equipo, sin abrumarte con la complejidad.

⏩ Capacidad de IA: Zoho WorkDrive ha integrado Zia IA para clasificar automáticamente los archivos, detectar anomalías en los documentos y ofrecer resultados de búsqueda inteligentes. Zia también puede resumir documentos largos y sugerir metadatos para una recuperación más rápida.

Ideal para: equipos pequeños y medianos (de 5 a 100 usuarios) que ya utilizan aplicaciones de Zoho

Para quién es ideal:

Startups y pymes que utilizan la suite empresarial de Zoho

Equipos de contenido que buscan una colaboración y un uso compartido sencillos basados en carpetas

Las mejores funciones de Zoho WorkDrive:

Organiza el contenido en carpetas de equipo : mantén los documentos estructurados por departamento, proyecto o finalidad

Colabora en archivos en tiempo real : utiliza Zoho Writer para la edición simultánea, los hilos de comentarios y la asignación de tareas

Controles de uso compartido seguro : ajusta la caducidad de los enlaces, los permisos de vista y descarga, y los roles de los usuarios

Sincronización entre dispositivos : compatibilidad con ordenadores de escritorio, dispositivos móviles y navegadores, con copia de seguridad automática

Accede a los análisis de archivos: realiza el seguimiento del uso, las vistas y los cambios de los archivos en todo tu equipo

Ventajas:

Integración perfecta con el CRM, proyectos y Mail de Zoho

Interfaz de usuario sencilla y limpia para equipos pequeños y startups en fase inicial

Potentes controles de administrador y opciones de recuperación de archivos

La colaboración de Zoho Docs ofrece edición en tiempo real, comentarios y control de versiones. La posibilidad de etiquetar a los miembros del equipo y asignar tareas directamente dentro de los documentos agiliza considerablemente los flujos de trabajo. Los tutoriales de Zoho sobre cómo navegar por esta aplicación son muy útiles.

La colaboración de Zoho Docs ofrece edición en tiempo real, comentarios y control de versiones. La posibilidad de etiquetar a los miembros del equipo y asignar tareas directamente dentro de los documentos agiliza considerablemente los flujos de trabajo. Los tutoriales de Zoho sobre cómo navegar por esta aplicación son muy útiles.

Contras:

Integraciones limitadas fuera del ecosistema de Zoho

Básicas en comparación con plataformas de corporación más robustas

Algunas herramientas de colaboración parecen anticuadas en comparación con las pilas de contenido modernas

Por el contrario, trabajar sin conexión puede resultar complicado, ya que el acceso sin conexión es bastante básico. Si eres nuevo en Zoho, puede que te lleve algún tiempo acostumbrarte, ya que el sistema puede parecer un poco complejo al principio. La aplicación móvil tampoco cuenta con todas las funciones que tienes en un ordenador.

Por el contrario, trabajar sin conexión puede resultar complicado, ya que el acceso sin conexión es bastante básico. Si eres nuevo en Zoho, puede que te lleve algún tiempo acostumbrarte, ya que el sistema puede parecer un poco complejo al principio. La aplicación móvil tampoco cuenta con todas las funciones que tienes en un ordenador.

Precios de Zoho WorkDrive:

Starter: 3 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Equipo: 6 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Business: 1 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Zoho WorkDrive:

G2: ⭐ 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, si tu equipo ya utiliza herramientas de Zoho, WorkDrive integra todo a la perfección. Si no es así, quizá encuentres mejores alternativas independientes.

Perfecto. Aquí tienes la sección revisada de Menciones de honor con 4 herramientas cuidadosamente seleccionadas basadas en nuestra lista de finalistas, cada una con una gran utilidad en su nicho, presencia en los resultados de búsqueda o mejoras únicas de IA:

🙌 Menciones especiales

Estas herramientas no entraron en la lista principal, pero siguen siendo excelentes plataformas de colaboración de contenidos, especialmente para flujos de trabajo específicos o equipos más pequeños.

Microsoft OneDrive: la mejor opción para la colaboración en contenidos de Office 365

Si tu equipo trabaja principalmente con Microsoft Word, Excel o PowerPoint, OneDrive para la Empresa facilita la colaboración en documentos. Ofrece edición conjunta, historial de versiones y una estrecha integración con Teams y SharePoint.

Funcionalidad de IA: Microsoft Copilot ahora ayuda a generar resúmenes, puntos de acción y borradores de contenido directamente dentro de los documentos de Office.

OnlyOffice: la mejor opción para la colaboración en documentos con alojamiento propio

OnlyOffice combina documentos, hojas de cálculo y presentaciones colaborativos con flexibilidad de implementación. Es de código abierto y permite a los equipos ejecutar la plataforma de forma local o en la nube.

Funcionalidad de IA: El asistente de IA integrado ofrece compatibilidad para resumir, traducir, corregir la gramática y autocompletar bloques de contenido.

Slite: la mejor opción para la documentación asíncrona en equipo

Slite es una moderna base de conocimientos y plataforma de colaboración con una interfaz limpia, diseñada para equipos que priorizan la comunicación asíncrona. Resulta especialmente útil para las notas de reuniones, la documentación de proyectos y la coordinación de equipos remotos.

Funcionalidad de IA: El asistente de IA de Slite redacta borradores de documentos a partir de indicaciones, resume hilos de Slack y ayuda a convertir notas desordenadas en contenido pulido.

Wordable: la mejor opción para publicar documentos de Google Docs en WordPress

Si tu equipo de contenido trabaja en Documentos de Google y publica en WordPress, Wordable agiliza todo el proceso de traspaso. Incluye exportación con un solo clic, formato limpio y compresión de imágenes.

Funcionalidad de IA: Wordable ahora utiliza IA para corregir formatos desordenados, comprimir recursos y optimizar automáticamente las publicaciones para SEO durante la exportación.

Elige la mejor plataforma de colaboración de contenido

Ya sea que estés gestionando un calendario de contenidos, revisando propuestas para clientes o coordinándote con un equipo distribuido, la plataforma de colaboración de contenidos adecuada te ayuda a tenerlo todo bajo control. Se acabó rebuscar entre correos electrónicos o cambiar de herramienta constantemente solo para mantener el flujo de contenidos.

Cada una de las plataformas de esta lista aporta algo diferente: desde las páginas flexibles de Notion hasta las pizarras de Miro y los flujos de trabajo colaborativos de Planable. Pero la mejor opción depende del tamaño, la velocidad y el estilo de tu equipo.

Si buscas una herramienta que combine la creación de contenido, el seguimiento de proyectos, el intercambio de archivos y la colaboración en tiempo real en un solo lugar, ClickUp es una auténtica revolución. Puedes redactar borradores en Docs, asignar tareas de contenido, realizar automatizaciones de recordatorios e incluso dejar que la IA te ayude a resumir, editar y publicar más rápido.

👉 ¿Listo para optimizar tu flujo de trabajo de contenido? ¡Prueba ClickUp hoy mismo! No te arrepentirás.