Apple Notes vs. Google Keep: ¿qué app, aplicación, para tomar notas gana?

Apple Notes y Google Keep han cambiado la forma en que organizamos nuestros pensamientos, tareas e ideas. Desde recordatorios rápidos hasta listas detalladas e incluso fotos o notas de voz, almacenan fácilmente todo en un solo lugar. Al sincronizar todos tus dispositivos, tus notas están siempre a un toque de distancia, sin perder el seguimiento de detalles importantes. Apple Notes destaca por su perfecta integración en el ecosistema de Apple, mientras que Google Keep es apreciado por su simplicidad y diseño colorido.

Pero, ¿cómo elegir la adecuada entre estas u otras apps para tomar notas? Ahí es donde se complica. Aquí tienes un análisis detallado de Google Keep frente a Apple Notes para ayudarte a encontrar tu cuaderno digital perfecto.

Google Keep vs. Apple Notes: Comparación de funciones Veamos qué herramienta gana en el enfrentamiento entre Apple Notes y Google Keep. ### Función n.º 1: Tomar notas La forma en que una app gestiona las notas marca la diferencia en tu experiencia a la hora de tomar notas. Veamos qué app lo hace mejor. #### Google Keep

Google Keep es sinónimo de simplicidad. Es compatible con texto sin formato, listas de control, notas de voz y garabatos rápidos. El formato de texto, como negrita, cursiva, subrayado y estilo de título, solo está disponible en dispositivos Android. Las notas parecen notas adhesivas que pegarías en la nevera: sencillas, funcionales y fáciles de gestionar. Es perfecta para anotar pensamientos rápidos o tareas pendientes sobre la marcha. #### Apple Notes

Apple Notes es una herramienta muy potente para tomar notas. Es compatible con tablas, viñetas, títulos y formatos de texto enriquecido como negrita, cursiva y resaltado. Te permite crear listas de control, insertar enlaces, dibujar bocetos e incluso escanear documentos con la app.

La función Scribble transforma las notas escritas a mano en texto mecanografiado, y Apple Intelligence añade una capa adicional al corregir, resumir o reformular el texto. Además, se sincroniza a la perfección en todos tus dispositivos Apple para que puedas acceder a él en cualquier momento. 🏅 Ganador: Apple Notes gana esta ronda por sus avanzadas herramientas y funciones de formato. ### Función n.º 2: función de búsqueda

Una buena función de búsqueda garantiza que nunca pierdas el seguimiento de las notas importantes, sin importar cuántas hayas creado. #### Google Keep La búsqueda de Google Keep es simple pero efectiva. Filtra las notas por palabras clave, rótulos, colores y tipos de notas como imágenes, listas o audio. Además, la interfaz es limpia y es fácil localizar contenido específico. #### Apple Notes

Apple Notes va un paso más allá con su potente búsqueda. Escanea palabras clave, imágenes, adjuntos, documentos escaneados e incluso escritura a mano o garabatos. La opción «Buscar en la nota» te ayuda a profundizar en notas más largas. 🏅 Ganador: Apple Notes reina en esta ronda gracias a su capacidad para buscar en diversos contenidos, incluidas notas escritas a mano e imágenes. ### Función n.º 3: Organización y personalización

Mantenerse organizado y personalizar las notas es clave para una experiencia de toma de notas sin estrés. Veamos qué herramientas ofrecen una mejor opción. #### Google Keep Google Keep se centra en la simplicidad con sus notas y etiquetas codificadas por colores. Los colores ayudan a separar visualmente las tareas, mientras que los rótulos agrupan las notas relacionadas para facilitar su recuperación. Sin embargo, las opciones de personalización están limitadas a estas funciones, lo que hace que la app sea básica. #### Apple Notes

La app de Apple Notes ofrece una organización y personalización más profundas. Las carpetas y las carpetas inteligentes permiten la categorización automática mediante etiquetas. La personalización incluye herramientas de formato como negrita, cursiva y resaltado, opciones de listas de control, garabatos y sincronización entre dispositivos para mayor comodidad. 🏅 Ganador: Apple Notes es el ganador por ofrecer herramientas de organización más completas. También proporciona un mayor nivel de personalización que satisface las necesidades más detalladas de toma de notas.

Función n.º 4: posibilidad de añadir adjuntos Añadir adjuntos ayuda a transformar todas las notas en un recurso completo. #### Google Keep Google Keep mejora tus notas personales o de reuniones añadiendo imágenes, dibujos y notas de voz. Aunque es simple y eficaz, sus opciones de adjuntos son bastante básicas. #### Apple Notes

Apple Notes va más allá al ofrecer compatibilidad con una amplia variedad de adjuntos. Te permite añadir fotos, vídeos, documentos escaneados, enlaces, ubicaciones y tu firma. La app también te permite escanear directamente desde la interfaz de Notes, lo que la hace increíblemente práctica. Para los amantes del audio, incluye transcripción junto con grabación. 🏅 Ganador: La corona es para Apple Notes, gracias a sus amplias opciones de adjuntos.

Función n.º 5: accesibilidad Una buena app para tomar notas no solo debe ser funcional, sino también accesible y fácil de usar para todos, independientemente del dispositivo o la situación. #### Google Keep Google Keep destaca por su disponibilidad multiplataforma. Tus notas están siempre a tu alcance, ya sea en iOS, Android o un navegador web. #### Apple Notes

La app de Notas destaca dentro del ecosistema de Apple, ya que ofrece una sincronización perfecta entre iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Sin embargo, tiene un límite en los dispositivos Apple. 🏅 Ganador: Google Keep lidera con su mayor accesibilidad en diferentes dispositivos y sistemas operativos. ### Función 6: Colaboración y uso compartido El uso compartido y la colaboración en notas en tiempo real son esenciales para la productividad, especialmente cuando se trabaja con equipos o miembros de la familia.

Google Keep Google Keep permite a los usuarios compartir notas con otros a través del correo electrónico, lo que permite la colaboración en tiempo real en tareas, listas e ideas. #### Apple Notes La aplicación Apple Notes también admite el uso compartido colaborativo, lo que permite a los usuarios invitar a otros a ver o editar notas. La app es compatible con actualizaciones en tiempo real, lo que la hace perfecta para los esfuerzos en equipo o para compartir listas de la compra con la familia.

🏅 Ganador: Aunque Apple Notes merece una mención especial por su mejor integración en el ecosistema de Apple, Google Keep gana por su colaboración más amplia en múltiples plataformas. ➡️ Leer más: undefined

Conozca ClickUp: la mejor alternativa a Google Keep frente a Apple Notes ¿Busca una solución más completa para tomar notas y gestionar tareas? A diferencia de Google Keep y Apple Notes, que se centran principalmente en la toma de notas básica, ClickUp aporta una gran cantidad de funciones a la tabla. Es la app, aplicación, todo para el trabajo: desde la gestión de proyectos hasta la toma de notas, por eso también se llama

con corrector ortográfico integrado para transcribir audio a texto, hace que el proceso sea más rápido y preciso. Edite, corrija y resuma directamente en documentos para una experiencia más fluida. Las tablas, encabezados y otras opciones de formato preestructurados organizan fácilmente sus notas.

Para aquellos que necesitan gestionar notas en varios idiomas, ClickUp Brain traduce su contenido en segundos. Y si asiste a reuniones, le permite tomar notas de forma eficiente.

Bloc de notas de ClickUp es la herramienta definitiva para anotar pensamientos, ideas y tareas pendientes rápidamente. Con una interfaz fácil de usar, está diseñada para tomar notas de forma rápida y sobre la marcha. No tienes que preocuparte por perder tus notas; los documentos guardan y sincronizan las notas automáticamente en todos tus dispositivos. Bloc de notas también se integra con el sistema de gestión de tareas de ClickUp, por lo que convertir tus notas en elementos procesables es tan sencillo como hacer clic en un botón.

ClickUp AI Notetaker

Eso no es todo. Tomar notas se vuelve 10 veces más potente con una herramienta creada para convertir el desorden después de las reuniones en información clara y procesable. Así es como ayuda: Garantiza que cada decisión tomada se capture y pueda ser compartida fácilmente con cualquier persona, estuviera o no en la sala Captura elementos de acción y los asigna a las personas adecuadas. Conecta cada discusión con las tareas y archivos relevantes, a la vez que proporciona un contexto completo, para que su equipo pueda avanzar sin necesidad de volver a repasar el pasado

El número 5 de ClickUp: los mapas mentales de ClickUp

Con los mapas mentales de ClickUp, puedes organizar visualmente ideas e información en un formato creativo y fácil de entender, perfecto para la lluvia de ideas y la toma de notas. Visualice sus notas de manera informativa con los mapas mentales de ClickUp. Esto es todo lo que tiene pendiente: Rápidamente Arrastra las ramas para ajustar la ubicación de los nodos y organízalos en rutas lógicas. Comparte tus mapas mentales con cualquier persona fuera de tu entorno de trabajo para mantener a todos informados sobre el progreso de tu proyecto y más. Por último, la función de tareas de ClickUp te ayuda a convertir tus notas en tareas procesables, asegurándote de que nunca te pierdas un paso.

Mejora tus notas con ClickUp

Tanto Google Keep como Apple Notes sirven para tomar notas rápidamente y organizarlas de forma sencilla. El diseño sencillo de Keep y la perfecta integración de Apple Notes en el ecosistema de Apple son ideales para un uso básico e individual.

Sin embargo, ClickUp mejora la toma de notas con sus completas funciones. Desde la integración de la gestión de tareas hasta las herramientas de colaboración avanzadas y la asistencia para tomar notas con IA, ClickUp te ayuda a escribir ideas y transformarlas en planes viables.