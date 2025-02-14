Apple Notes vs. Google Keep: ¿qué aplicación para tomar notas gana?

Apple Notes y Google Keep han cambiado la forma en que organizamos nuestros pensamientos, tareas e ideas. Desde recordatorios rápidos hasta listas detalladas e incluso fotos o notas de voz, almacenan fácilmente todo en un solo lugar.

Gracias a la sincronización entre todos tus dispositivos, tus notas estarán siempre a un solo toque de distancia, por lo que ya no perderás de vista ningún detalle importante.

Apple Notes destaca por su perfecta integración en el ecosistema de Apple, mientras que Google Keep es muy apreciada por su sencillez y su diseño colorido.

Pero, ¿cómo elegir la más adecuada entre estas y otras aplicaciones para tomar notas? Ahí es donde la cosa se complica. A continuación, te ofrecemos un análisis detallado de Google Keep vs. Apple Notes para ayudarte a encontrar tu cuaderno digital perfecto.

Como bonus, también te presentaremos el ClickUp AI Notetaker. ¡Añádelo a tus reuniones y disfruta de transcripciones, resúmenes e información detallada generados automáticamente de tus reuniones más importantes!

¡Ahora, vamos a sumergirnos en el enfrentamiento entre Google Keep y Apple Notes! ⬇️

¿Qué es Google Keep?

Google Keep es la forma que tiene Google de hacer que tomar notas sea tan sencillo y eficiente como escribir en una nota adhesiva, pero con más ventajas. Puedes colaborar con otras personas en tus notas, y la aplicación también te permite añadir códigos de colores, dibujos e incluso notas de voz que puedes convertir en texto en todas tus notas.

Google Keep es una práctica aplicación gratuita para tomar notas a la que se puede acceder a través de una aplicación web o un dispositivo móvil. ¿Te gusta garabatear? La herramienta de dibujo es perfecta para hacer bocetos rápidos o dejar fluir tu creatividad.

Organiza tus notas por colores, fíltralas fácilmente y no te preocupes por perderlas gracias a funciones como el archivado y la recuperación. Funciona en la nube, por lo que podrás acceder a tus notas desde un teléfono Android, un iPhone, una tableta o el escritorio.

🧠 Dato curioso: Las investigaciones han demostrado que tomar notas ayuda a recordar mejor las cosas. En lugar de asimilar la información de forma pasiva, puedes ser activo y almacenar la información en tu memoria a largo plazo.

Funciones de Google Keep

Echemos un vistazo a las funciones de Google Keep que la convierten en una excelente alternativa a Apple Notes:

Función n.º 1: múltiples opciones para tomar notas

a través de Google Keep

Google Keep elimina el aburrimiento de tomar notas con sus múltiples métodos para hacerlo. Desde simples entradas de texto para ideas detalladas hasta listas de control que te ayudan a realizar el seguimiento de las tareas sin esfuerzo, se adapta a tus necesidades.

Esboza ideas en fondos lisos, rayados o cuadriculados, o dibuja sobre imágenes subidas para hacer una lluvia de ideas. Haz que tus garabatos sean buscables con la IA de Keep. Haz una foto de tus notas manuscritas y la función OCR de Keep las transformará en texto buscable.

Graba notas de voz con transcripciones automáticas para tener tus ideas siempre a mano.

Función n.º 2: Organización y personalización

Keep hace que tus notas de Google sean ordenadas, coloridas y fáciles de encontrar. Su sistema de códigos de colores te permite organizar tus notas visualmente: piensa en el rojo para las tareas urgentes y el azul para los planes del fin de semana.

Los rótulos funcionan como etiquetas, agrupando las notas en categorías como «alta prioridad» o «personal», y todas las notas bajo un rótulo aparecen en un mismo entorno de trabajo.

Establece fondos coloridos o fija notas importantes para mantenerlas en primer plano.

Función n.º 3: colaboración y uso compartido

Google Keep facilita el trabajo en equipo al permitirte realizar el uso compartido de notas y colaborar en tiempo real. Añade colaboradores por correo electrónico y todos tendrán acceso instantáneo para ver o realizar la edición de la nota, con actualizaciones que se sincronizan a la perfección para todos los participantes.

También puedes crear listas separadas para grupos de trabajo y personales para mantener todo organizado y accesible.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de software para la colaboración en documentos

Función n.º 4: función de búsqueda

La función de búsqueda de Google Keep te garantiza que nunca perderás el rastro de una nota. Encuentra todas tus notas, incluidas las notas de audio, las listas o los garabatos, en cuestión de segundos filtrando las notas por color, palabra clave, rótulo o tipo de nota.

Es como tener un asistente personal para tus ideas: escribe lo que recuerdes y Keep lo recuperará al instante.

Función n.º 5: recordatorios inteligentes

Google Keep lleva los recordatorios al siguiente nivel con funciones inteligentes que garantizan que nunca te pierdas nada. Ya sea una reunión, un diario de productividad o una idea creativa, Keep sincroniza los recordatorios con tu cuenta de Google, lo que te permite acceder a ellos en otras aplicaciones en todos tus dispositivos.

Establece recordatorios basados en el tiempo para plazos específicos o elige recordatorios basados en la ubicación (utilizando mapas) que te avisen cuando llegues a un lugar determinado. Crear un recordatorio es tan sencillo como pulsar «Recordármelo» y personalizarlo según tus necesidades.

Función n.º 6: integración con los servicios de Google

Google Keep se integra sin esfuerzo con Google Workspace, lo que facilita el acceso a las notas en las cuentas de Gmail, Documentos de Google y Google Calendar.

Exporta notas a Documentos de Google con un solo clic o configura recordatorios que se sincronizan directamente con tu calendario. ¿Necesitas transcripciones? Keep convierte automáticamente tus notas de audio en texto. Además, con la barra lateral presente en casi todas las aplicaciones de Google, tus notas están siempre a solo un clic de distancia.

Precios de Google Keep

Free

💡 Trucos rápidos: Aquí tienes algunos trucos para tomar notas de forma más inteligente: Céntrate en un solo tema por nota. Así te resultará más fácil encontrarla después y evitarás la sobrecarga de información.

Divide los párrafos largos en viñetas. Así, el texto será más breve y claro, y se leerá más rápido.

No compliques tus notas con detalles innecesarios.

Cuando se te ocurra una idea, no esperes a escribirla. Graba una nota de voz y transcríbela más tarde.

Utiliza plantillas para tomar notas y haz que el proceso sea más rápido y eficiente.

¿Qué es Apple Notes?

Apple Notes es tu cuaderno digital todo en uno, perfectamente integrado en todos los dispositivos iOS. Es perfecto para capturar ideas rápidas, crear listas de tareas detalladas o esbozar planes.

Gracias a la sincronización sin esfuerzo entre iPhone, iPad y Mac, puedes empezar una nota en un dispositivo y continuarla en otro sin perder el hilo. Tus notas también están protegidas mediante un código PIN del dispositivo, una contraseña personalizada, Face ID o Touch ID.

Organizar tus notas y realizar el seguimiento de tus tareas es muy sencillo gracias a las carpetas, las etiquetas y las funciones de búsqueda inteligente. Además, puedes adjuntar fotos, guardar archivos PDF escaneados o escribir texto en tus notas fácilmente en Apple Notes.

La colaboración también es muy sencilla, ya que permite el uso compartido y la edición en tiempo real con hasta 100 personas, lo que resulta perfecto para proyectos en equipo o para planificar viajes. 🤝

Funciones de Apple Notes

Apple Notes ofrece unas funciones impresionantes, lo que la convierte en una buena alternativa a Google Keep. Echemos un vistazo:

Función n.º 1: búsqueda inteligente

Con sus avanzadas funciones de búsqueda, Apple Notes hace que encontrar tus notas creadas anteriormente o recientes sea muy fácil. La app analiza en profundidad tu texto, adjuntos, documentos escaneados y garabatos para ofrecer resultados precisos en cuestión de segundos.

¿Tienes una nota con muchas imágenes? No hay problema: Apple Notes también reconoce el contenido de las imágenes, lo que facilita la ubicación de elementos visuales específicos. La opción «Buscar en la nota» va más allá y localiza palabras o frases exactas dentro de notas individuales.

Función n.º 2: Enriquece tus notas con adjuntos

a través de Soporte técnico de Apple

La función de adjuntos de Apple Notes transforma las notas simples en hubs de información dinámicos. Añade fotos, vídeos, documentos escaneados o incluso tu ubicación para proporcionar un contexto más profundo a tus ideas.

Para un uso manos libres, graba y transcribe audio directamente en la app.

Función n.º 3: Organízate con carpetas inteligentes

Las carpetas inteligentes de Apple Notes agrupan automáticamente tus notas en función de las etiquetas, lo que facilita encontrar todo en un solo lugar sin necesidad de clasificarlas manualmente.

Añade etiquetas como #trabajo, #recetas o #ideas directamente en tus notas y observa cómo se ordenan perfectamente en sus respectivas carpetas.

Función n.º 4: Dibuja, garabatea, resuelve

Apple Notes convierte la toma de notas en una forma de arte, literalmente. Esboza tus ideas con lápices, rotuladores o una paleta de colores. Ajusta el grosor y la opacidad para perfeccionar cada detalle.

Utiliza el Apple Pencil para escribir notas a mano que se integran perfectamente en la app, con la función Scribble que las convierte instantáneamente en texto claro y mecanografiado. Para los genios de las matemáticas, Apple Notes es una herramienta muy útil para resolver ecuaciones, trazar gráficos, asignar variables e incluso acceder al historial de cálculos.

Función n.º 5: enlace a otras notas

Apple Notes te permite entrelazar tus ideas con su función de vinculación de notas. Vincula una nota con otra sin problemas utilizando la opción Añadir enlace e introduce el título de la nota, creando una red interconectada de tus pensamientos, referencias o proyectos.

Precios de Apple Notes

Free

🔍 ¿Sabías que...? Según un estudio, añadir bocetos a tus notas tiene un impacto significativo en tu aprendizaje. Dibujar mejora tu memoria y te ayuda a recordar mejor la información.

➡️ Más información: Cómo utilizar el método de toma de notas con mapas mentales

Google Keep vs. Apple Notes: comparación de funciones

Veamos qué herramienta gana en el enfrentamiento entre Apple Notes y Google Keep.

Función n.º 1: toma de notas

La forma en que una app gestiona las notas marca la diferencia en tu experiencia a la hora de tomar notas. Veamos qué app lo hace mejor.

Google Keep

Google Keep apuesta por la simplicidad. Tiene compatibilidad con texto sin formato, listas de control, notas de voz y garabatos rápidos. El formato de texto, como negrita, cursiva, subrayado y estilo de título, solo está disponible en dispositivos Android.

Las notas son como las notas adhesivas que se pegan en la nevera: sencillas, funcionales y fáciles de gestionar. Son perfectas para anotar ideas rápidas o tareas pendientes sobre la marcha.

Apple Notes

Apple Notes es una potente herramienta para tomar notas. Tiene compatibilidad con tablas, viñetas, títulos y formato de texto enriquecido, como negrita, cursiva y resaltado. Te permite crear listas de control, insertar enlaces, dibujar bocetos e incluso escanear documentos con la aplicación.

La función Scribble transforma las notas escritas a mano en texto mecanografiado, y Apple Intelligence añade una capa adicional al corregir, resumir o reformular el texto. Además, se sincroniza a la perfección con todos tus dispositivos Apple para que puedas acceder a él en cualquier momento.

🏅 Ganador: Apple Notes gana esta ronda por sus avanzadas herramientas y funciones de formato.

Función n.º 2: función de búsqueda

Una buena función de búsqueda te garantiza que nunca perderás de vista las notas importantes, sin importar cuántas hayas creado.

Google Keep

La búsqueda de Google Keep es sencilla pero eficaz. Filtra las notas por palabras clave, rótulos, colores y tipos de notas, como imágenes, listas o audio. Además, la interfaz es limpia y es fácil localizar contenido específico.

Apple Notes

Apple Notes va un paso más allá con su potente función de búsqueda. Escanea palabras clave, imágenes, adjuntos, documentos escaneados e incluso escritos a mano o garabatos. La opción «Buscar en la nota» te ayuda a buscar en notas más largas.

🏅 Ganador: Apple Notes se lleva esta ronda gracias a su capacidad para buscar en diversos contenidos, incluyendo notas escritas a mano e imágenes.

Función n.º 3: Organización y personalización

Mantener el orden y personalizar tus notas es clave para una experiencia de toma de notas sin estrés. Veamos qué herramientas ofrecen una mejor opción.

Google Keep

Google Keep se centra en la simplicidad con sus notas y rótulos codificados por colores. Los colores ayudan a separar visualmente las tareas, mientras que los rótulos agrupan las notas relacionadas para facilitar su recuperación. Sin embargo, las opciones de personalización se limitan a estas funciones, lo que hace que la aplicación sea básica.

Apple Notes

La aplicación Apple Notes ofrece una mayor profundidad en cuanto a organización y personalización. Las carpetas y carpetas inteligentes permiten la categorización automática mediante etiquetas. La personalización incluye herramientas de formato como negrita, cursiva y resaltado, opciones de listas de control, garabatos y sincronización entre dispositivos para mayor comodidad.

🏅 Ganador: Apple Notes es el ganador por ofrecer herramientas de organización más completas. También proporciona un mayor nivel de personalización que se adapta a necesidades de toma de notas más detalladas.

Función n.º 4: Posibilidad de añadir adjuntos

Añadir adjuntos ayuda a transformar todas las notas en un recurso completo.

Google Keep

Google Keep mejora tus notas personales o de reuniones añadiendo imágenes, dibujos y notas de voz. Aunque es sencilla y eficaz, sus opciones de adjuntos son bastante básicas.

Apple Notes

Apple Notes va más allá al tener compatibilidad con una amplia variedad de adjuntos. Te permite añadir fotos, vídeos, documentos escaneados, enlaces, ubicaciones y tu firma. La aplicación también te permite escanear directamente desde la interfaz de Notes, lo que la hace increíblemente práctica. Para los amantes del audio, incluye transcripción junto con la grabación.

🏅 Ganador: La corona es para Apple Notes, gracias a sus amplias opciones de adjuntos.

Función n.º 5: Accesibilidad

Una buena aplicación para tomar notas no solo debe tener funciones, sino que también debe ser accesible y fácil de usar para todo el mundo, independientemente del dispositivo que utilicen o de la situación en la que se encuentren.

Google Keep

Google Keep destaca por su disponibilidad multiplataforma. Tus notas están siempre a tu alcance, ya sea en iOS, Android o un navegador web.

Apple Notes

La aplicación Notes destaca dentro del ecosistema de Apple, ya que ofrece una sincronización perfecta entre el iPhone, el iPad, el Mac y el Apple Watch. Sin embargo, tiene un límite y solo puede sincronizarse con dispositivos de Apple.

🏅 Ganador: Google Keep lidera gracias a su mayor accesibilidad en diferentes dispositivos y sistemas operativos.

Función n.º 6: colaboración y uso compartido

El uso compartido y la colaboración en notas en tiempo real son esenciales para la productividad, especialmente cuando se trabaja con equipos o familiares.

Google Keep

Google Keep permite a los usuarios realizar el uso compartido de notas con otras personas por correo electrónico, lo que facilita la colaboración en tiempo real en tareas, listas e ideas.

Apple Notes

La aplicación Apple Notes también admite el uso compartido colaborativo, lo que permite a los usuarios invitar a otras personas a ver o editar notas. La aplicación admite actualizaciones en tiempo real, lo que la hace perfecta para el trabajo en equipo o para compartir listas de la compra con la familia.

🏅 Ganador: Aunque Apple Notes merece una mención especial por su mejor integración en el ecosistema de Apple, Google Keep gana por su mayor capacidad de colaboración entre múltiples plataformas.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la gestión de tareas en ClickUp y Excel

Google Keep contra Apple Notes en Reddit

Visitamos Reddit para ver qué opinaba la gente sobre el debate entre Apple Notes y Google Keep. Muchos coincidían en que, aunque ambas aplicaciones son buenas para tomar notas rápidas, la aplicación Notes ofrece más opciones y profundidad.

Un usuario dijo:

Creo que ambas funcionan muy bien y son ideales para tomar notas rápidas y todo eso, pero Apple Notes tiene la capacidad de ser una aplicación de notas mucho más completa.

Creo que ambas funcionan muy bien y son ideales para tomar notas rápidas y todo eso, pero Apple Notes tiene la capacidad de ser una aplicación de notas mucho más completa.

Otro usuario mencionó que usar Google Keep con Documentos de Google podría ser la solución.

Para acercarte a las capacidades de Apple Notes, necesitas usar Keep y Docs juntos. Captura rápida y notas preliminares en Keep y notas en formato en Docs. Se integran bien y puedes enlazar al documento desde Keep. Aun así, Apple Notes es más potente.

Para acercarte a las capacidades de Apple Notes, necesitas usar Keep y Docs juntos. Captura rápida y notas preliminares en Keep y notas formateadas en Docs. Se integran bien y puedes enlazar el documento desde Keep. Aun así, Apple Notes es más potente.

Algunos usuarios coinciden en que la integración de Google Keep con los servicios de Google y su accesibilidad en todas las plataformas lo convierten en un fuerte competidor.

Un usuario dice:

Google Tasks y Keep no son equivalentes a las funciones de Apple Reminders y Notes. Pero Keep y Tasks son fácilmente accesibles y totalmente funcionales en cualquier navegador u ordenador, por lo que esta es una razón importante por la que me estoy cambiando.

Google Tasks y Keep no son iguales a las funciones de Apple Recordatorios y Notas. Pero Keep y Tasks son fácilmente accesibles y totalmente funcionales en cualquier navegador u ordenador, por lo que esta es una gran razón por la que me estoy cambiando.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Google Keep y Apple Notes

¿Buscas una solución más completa para tomar notas y gestionar tareas? ClickUp es la respuesta.

A diferencia de Google Keep y Apple Notes, que se centran principalmente en la toma de notas básica, ClickUp ofrece una gran cantidad de funciones. Es la aplicación que lo tiene todo para el trabajo: desde la gestión de proyectos hasta la toma de notas, por eso también se la conoce como el segundo cerebro.

Utiliza ClickUp para realizar el seguimiento de los hitos del proyecto

Además, las herramientas de colaboración y las más de 1000 integraciones de ClickUp lo convierten en la opción ideal para equipos, ya que te permite compartir notas, asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso en tiempo real. Con funciones como ClickUp Knowledge Management, puedes capturar, organizar y recuperar información de forma eficiente.

Solía vivir de mis notas escritas, pero después de dos días evaluando ClickUp, supe que era la solución para mí.

Solía vivir de mis notas escritas, pero después de dos días evaluando ClickUp, supe que era la solución para mí.

Descubramos cómo ClickUp mejora tu experiencia a la hora de tomar notas:

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Documentos

Asegúrate de que tus notas estén bien organizadas con ClickUp Docs

ClickUp Docs lleva tus notas digitales al siguiente nivel. Docs lo tiene todo, tanto si estás creando wikis, notas enlazadas a tareas o diseñando planes de proyectos.

¿Necesitas tablas? Las tienes. ¿Un montón de opciones de formato? Por supuesto. Además, con páginas anidadas y la posibilidad de incrustar marcadores, puedes organizar tu contenido exactamente como lo necesitas. ClickUp Docs no se limita a la organización, sino que destaca en la colaboración. El trabajo en equipo en tiempo real te ayuda a dejar comentarios, etiquetar a los miembros del equipo y asignar elementos sin perder el ritmo.

Su modo de concentración garantiza que no te molesten mientras trabajas en tus tareas. Y cuando llega el momento de compartir, gestionar la privacidad es fácil gracias a los enlaces compartibles y al control de acceso. 🔒

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Prueba ClickUp Brain gratis Crea y resumir notas con ClickUp Brain.

ClickUp Brain aporta eficiencia basada en IA a la toma de notas. La asistencia para escribir con corrector ortográfico integrado para transcribir audio a texto hace que el proceso sea más rápido y preciso.

Edita, revisa y resume directamente en Docs para disfrutar de una experiencia más fluida. Las tablas preestructuradas, los encabezados y otras opciones de formato te permiten organizar fácilmente tus notas.

Para aquellos que necesitan gestionar notas en varios idiomas, ClickUp Brain traduce tu contenido en segundos. Y si asistes a reuniones, te ayuda a tomar notas de forma eficiente.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Bloc de notes

Crea notas rápidas sobre la marcha con ClickUp Bloc de notas

ClickUp Bloc de notas es la herramienta definitiva para anotar rápidamente pensamientos, ideas y tareas pendientes en un instante. Con una interfaz fácil de usar, está diseñada para tomar notas de forma rápida y sobre la marcha.

No tienes que preocuparte por perder tus notas; Docs las guarda y sincroniza automáticamente en todos tus dispositivos. Bloc de notas también se integra con el sistema de gestión de tareas de ClickUp, por lo que convertir tus notas en elementos procesables es tan sencillo como hacer clic en un botón.

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

Pero eso no es todo. La toma de notas se vuelve 10 veces más potente con AI Notetaker de ClickUp , una herramienta creada para convertir el caos posterior a las reuniones en información clara y útil.

Así es como te ayuda:

Garantiza que todas las decisiones tomadas queden registradas y se puedan utilizar de forma compartida con cualquier persona, independientemente de si estaba presente en la sala o no.

Captura los elementos pendientes y los asigna a las personas adecuadas.

Conecta cada conversación con las tareas y los archivos relevantes, al tiempo que proporciona un contexto completo, para que tu equipo pueda avanzar sin necesidad de volver sobre el pasado.

ClickUp's One Up #5: ClickUp MindMaps

Con ClickUp mapas mentales, puedes organizar visualmente ideas e información en un formato creativo y fácil de entender, perfecto para la lluvia de ideas y la toma de notas.

Visualiza tus notas de forma informativa con ClickUp mapas mentales

Esto es todo lo que puedes hacer con ella:

Crea, realiza edición y elimina tareas (y subtareas) rápidamente en el modo Tareas .

Crea en modo en blanco, donde los nodos no tienen que conectarse a ninguna estructura de tareas: lo mejor del mapeo mental de forma libre.

Arrastra las ramas para ajustar la ubicación de los nodos y organizarlos en rutas lógicas.

Comparte tus mapas mentales con cualquier persona fuera de tu entorno de trabajo para mantener a todos al día sobre el progreso de tu proyecto y mucho más.

Por último, la función de tareas de ClickUp te ayuda a convertir tus notas en tareas prácticas, asegurándote de que nunca te saltes ningún paso.

Mejora tus notas con ClickUp

Tanto Google Keep como Apple Notes cumplen su función de tomar notas rápidamente y organizarlas de forma sencilla.

El diseño sencillo de Keep y la perfecta integración de Apple Notes en el ecosistema de Apple son ideales para un uso básico e individual.

Sin embargo, ClickUp mejora la toma de notas con sus completas funciones.

Desde la integración de la gestión de tareas hasta las herramientas de colaboración avanzadas y la asistencia para notas basada en IA, ClickUp te ayuda a escribir ideas y transformarlas en planes viables.

¡Regístrate gratis hoy mismo!