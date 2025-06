Los 7 mejores gestores de archivos para Mac en 2025

Pathfinder es un software fantástico. Me encanta y lo uso todos los días. Sin embargo, pagué por una licencia para la versión 10 y, cuando la actualicé la semana pasada a la versión 10.2, invalidaron mi licencia, alegando que solo era válida durante un año y que mi software era ahora una versión de prueba y no estaba activado. Cuando compré la licencia, me dijeron que mi licencia funcionaría para la v10 y que no tendría que actualizar hasta la v11. Han traicionado totalmente mi confianza y no volveré a comprarles nada.