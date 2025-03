Los 7 mejores gestores de archivos para Mac en 2025

¿Alguna vez has intentado organizar tus archivos en tu Mac y has tenido la sensación de estar jugando al escondite con tus documentos? A todos nos ha pasado: desplazarnos sin parar por el Finder, preguntándonos por qué ese archivo que necesitamos parece haberse evaporado en el vacío digital.

Aquí entran los gestores de archivos para Mac, herramientas diseñadas para convertir su caótico sistema de archivos en una potencia organizada. Ya sea para gestionar servidores remotos, transferir archivos o simplemente buscar un mejor explorador de archivos para manejar su desorden, estos gestores de archivos están aquí para salvar el día.

En este blog, le presentaremos las mejores herramientas para dominar su flujo de trabajo en Mac. ##

Los usuarios de Mac tienen muchos gestores de archivos potentes entre los que elegir, cada uno de los cuales ofrece funciones únicas para gestionar las tareas de forma eficiente y adaptarse a flujos de trabajo específicos. A continuación, se ofrece un resumen rápido de las principales opciones para satisfacer diferentes necesidades y preferencias: *✅ *✅ Nimble Commander: Lo mejor para usuarios avanzados y operaciones de archivos avanzadas * ✅ CRAX Commander: Lo mejor para la gestión avanzada de archivos y personalización *Integración de aplicaciones de terceros: Trabaje a la perfección con aplicaciones de almacenamiento en la nube, editores o herramientas de terminal para optimizar los flujos de trabajo. Función de arrastrar y soltar: Transfiera archivos rápidamente entre carpetas o aplicaciones sin necesidad de rebuscar en los menús. Herramientas de vista previa de archivos: Vea documentos, imágenes o medios directamente en el administrador de archivos sin abrirlos en aplicaciones separadas. Atajos personalizables: Configure atajos de teclado y comandos para una navegación rápida y la automatización de tareas repetitivas

➡️ Más información: Buscar archivos puede resultar abrumador, sobre todo si se trata de conjuntos de datos o documentos de gran tamaño. Aprenda a /href/ https://clickup.com/blog/pdf-search// buscar archivos PDF /%href/ rápidamente para ahorrar tiempo y agilizar su flujo de trabajo. ## Los 7 mejores gestores de archivos para Mac

¿Sabías que las empresas de la lista Fortune 500 pierden una media de 12 000 millones de dólares al año debido a las ineficiencias causadas por la gestión de documentos no estructurados? /%href/ https://usesignhouse.com/blog/document-management-industry-stats/#:\~:text=Las%20empresas%20de%20la%20lista%20Fortune%20500%20en%20total,%20sistema%20de%20gestión%20de%20documentos%20en%20marcha

anuales debido a ineficiencias causadas por la gestión de documentos no estructurados? Vamos a explorar las mejores opciones para usted: ### 1. ClickUp (Lo mejor para crear, organizar y usar compartido archivos) /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ es más que una herramienta de productividad: es el mejor gestor de archivos para Mac, creado para simplificar su flujo de trabajo. undefined hasta los detalles más pequeños. Puede dividir proyectos complejos en pasos manejables con entornos de trabajo, espacios, carpetas, listas y tareas. undefined , puede crear, compartir y organizar sus archivos en un único hub. Puede redactar ideas, crear hojas de ruta de proyectos o almacenar recursos de equipo, todo en tiempo real con páginas anidadas, plantillas y amplias opciones de formato. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss3-1.png Gestores de archivos para Mac: ClickUp Docs /%img/

Cree, comparta y organice sus documentos con ClickUp Docs Además, /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ lleva su productividad al siguiente nivel al ayudarle a generar resúmenes, automatizar actualizaciones y mejorar los flujos de trabajo a la perfección. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss4-1.png Administradores de archivos de Mac: ClickUp Brain https://clickup.com/ai Prueba ClickUp Brain gratis/gratis, gratuito/a /%cta/ 💡 Consejo adicional: ClickUp Brain aprende tus hábitos y adapta los resultados de búsqueda a lo que necesitas. Es como tener un asistente personal que sabe dónde se esconde ese contrato con un cliente o el esquema de un proyecto. Sinceramente, ¡cambia totalmente las reglas del juego en la gestión de archivos en tu Mac! #### Las mejores funciones de ClickUp Organiza tus archivos con la jerarquía estructurada de ClickUp. Crea *espacios para categorías amplias como equipos o proyectos, carpetas para agrupar tareas o archivos relacionados y listas para dividir los proyectos en partes manejables

En general, ClickUp está haciendo las cosas bien, ya que es muy fácil de usar y ofrece muchas opciones para crear panorámicas de diferentes proyectos y departamentos, lo que facilita su integración en un flujo de trabajo predefinido de la empresa. Las oportunidades de proporcionar información adicional para una tarea son casi ilimitadas al integrar imágenes, documentos, etc. en la descripción de una tarea con solo arrastrar y soltar desde el explorador de archivos a la tarea. Para mí, es una aplicación que utilizo todos los días y que está creciendo rápidamente dentro de nuestra empresa. ➡️ Leer más: Si la gestión de sus archivos se parece a un interminable juego de escondite, puede que sea el momento de ordenar su entorno de trabajo digital. Para empezar de cero, consulte esta undefined para crear un entorno de trabajo productivo. ### 2. Path Finder (lo mejor para un control avanzado del sistema de archivos) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss5-1.png Administradores de archivos de Mac: Path Finder /%img/ via [También puede manipular archivos ocultos, combinar carpetas y ejecutar búsquedas avanzadas para una mejor organización. También integra herramientas como una terminal integrada y etiquetado de archivos para flujos de trabajo de gestión de documentos sin fisuras ### *5. muCommander (la mejor para la gestión de archivos ligera y de código abierto) via /href/ https://www.mucommander.com/ muCommander /%href/