8 plantillas gratuitas de resúmenes de contenido que puede utilizar

Crear un resumen de contenido que dé en el clavo puede ser como intentar montar un mueble de IKEA sin las instrucciones o, peor aún, darse cuenta de que faltan los tornillos. Aquí es donde las plantillas de resúmenes de contenido vienen al rescate

Tanto si está correlacionando una entrada de blog para optimización para motores de búsqueda (SEO) ya sea planificando los enlaces internos de su sitio web u organizando la estrategia de su equipo de marketing, estas plantillas gratuitas de resúmenes de contenidos se lo ponen ridículamente fácil.

Dato curioso: La palabra "breve" viene del latín "brevis", que significa "corto" o "conciso"

¿Qué son las plantillas de breves de contenido?

Las plantillas de resúmenes de contenido son guías estructuradas diseñadas para ayudar a organizar y comunicar los detalles esenciales de un contenido. Suelen esbozar información crucial, como el público al que va dirigido, el tono y los objetivos.

Una plantilla sólida destaca aspectos cruciales del contenido, como las palabras clave principales y secundarias, lo que ayuda a los redactores a centrarse en los temas adecuados. También incluye instrucciones sobre la intención de búsqueda, para garantizar que el contenido satisface las necesidades de los lectores.

Al hacer referencia a artículos de la competencia como ejemplos o enlaces internos recomendados, los resúmenes también proporcionan un contexto adicional sin sobrecargar a los redactores.

Una buena plantilla de resumen de contenido sirve de puente entre la estrategia y la ejecución, agilizando el proceso proceso de creación de contenidos . Proporciona a los redactores instrucciones claras y reduce las conjeturas, lo que facilita la creación de contenidos impactantes y de alta calidad.

**Según un estudio del Content Marketing Institute, sólo el 37% de los profesionales del marketing B2B con más intentos correctos siguen una estrategia de contenidos documentada. Esa estrategia casi siempre empieza con un resumen de contenidos bien elaborado. Es como el plano para el intento correcto de contenido

¿En qué consiste una buena plantilla de resumen de contenidos?

La creación de una buena plantilla de resumen de contenido es esencial para la elaboración de contenido centrado y convincente. Una plantilla sólida establece expectativas claras, ahorra tiempo y garantiza la alineación con sus metas.

Estos son algunos de los aspectos clave que debe incluir su plantilla de resumen:

Público objetivo : Defina claramente el público objetivo. Incluya detalles como datos demográficos, títulos y puntos débiles para orientar la creación de contenidos

: Defina claramente el público objetivo. Incluya detalles como datos demográficos, títulos y puntos débiles para orientar la creación de contenidos Meta del contenido : Añada una sección para especificar la meta del contenido. Ya sea generar clientes potenciales o aumentar la notoriedad de la marca, el objetivo debe estar claro porque repercute directamente en el tratamiento del tema

: Añada una sección para especificar la meta del contenido. Ya sea generar clientes potenciales o aumentar la notoriedad de la marca, el objetivo debe estar claro porque repercute directamente en el tratamiento del tema Palabras clave SEO : Lista de palabras clave objetivo, incluyendo palabras clave de cola corta y larga que se alinean con la intención del contenido

: Lista de palabras clave objetivo, incluyendo palabras clave de cola corta y larga que se alinean con la intención del contenido Estructura del contenido : Describa el formato y las secciones. Especifique si se trata de un artículo, una guía o un estudio de caso, e incluya elementos estructurales como títulos o subtítulos

: Describa el formato y las secciones. Especifique si se trata de un artículo, una guía o un estudio de caso, e incluya elementos estructurales como títulos o subtítulos Tono y voz : Indique si el contenido debe ser formal, informal o de conversación, según el público al que vaya dirigido

: Indique si el contenido debe ser formal, informal o de conversación, según el público al que vaya dirigido **Llamada a la acción: Incluya una CTA clara que guíe a la audiencia hacia el siguiente paso, como registrarse, descargar o ponerse en contacto

Canales de distribución del contenido : Indique dónde se compartirá el contenido, por ejemplo en redes sociales, campañas de correo electrónico o su sitio web

: Indique dónde se compartirá el contenido, por ejemplo en redes sociales, campañas de correo electrónico o su sitio web Referencias y recursos : Incluya espacio para fuentes relevantes, enlaces, estudios de casos o puntos de datos que den compatibilidad al contenido

: Incluya espacio para fuentes relevantes, enlaces, estudios de casos o puntos de datos que den compatibilidad al contenido Plazos e hitos: Establezca plazos para los borradores y las versiones finales e incluya hitos para mantener el proceso de contenidos en marcha

Consejo profesional: Añade títulos y subtítulos al resumen del contenido para darle una estructura o esquema. De este modo, el briefing se divide en secciones y resulta más fácil de seguir para los redactores

8 plantillas gratuitas de resúmenes de contenido

Si no utiliza resúmenes de contenido, o se los salta de vez en cuando, ha llegado el momento de convertirlos en un elemento básico de su organización proceso de redacción de contenidos . Para ayudarle a empezar, estas ocho plantillas de ClickUp |[y otras fuentes] le guiarán en la elaboración de contenidos de primera calidad desde el principio.

ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha agilizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenidos. Ahora somos capaces de ir desde la ideación / lluvia de ideas hasta el primer borrador hasta 2-3 veces más rápido. Al hacer un seguimiento eficaz de las tareas y proporcionar contexto [a través de la descripción y la sección de comentarios], hay menos cambios de contexto, lo que lleva a utilizar un solo sistema [ClickUp] en lugar de varios [GDrive, correo electrónico y Slack] Sid Babla coordinador del Programa de Bienestar, Dartmouth College - Centro de Bienestar Estudiantil

1. Plantilla de resumen de contenidos SEO de ClickUp

Plantilla breve de contenido SEO de ClickUp

👀 ¿Sabías que? 75% de las personas no pasa de la primera página de resultados. Por eso es más importante que nunca crear contenidos que favorezcan el SEO

En Plantilla breve de contenido SEO de ClickUp es un excelente punto de partida para crear un resumen impecable. Está equipada con todas las herramientas que sus redactores necesitan para comprender el alcance del trabajo, incluidas subsecciones para palabras clave primarias y secundarias, una sección para añadir enlaces internos y otra para artículos de la competencia.

Construido sobre Documentos de ClickUp la plantilla es apta para principiantes, por lo que todos, desde los redactores más experimentados hasta los becarios, pueden intentarlo. Su formato para rellenar los espacios en blanco facilita su reutilización o su almacenamiento como plantilla para su uso posterior.

ideal para: especialistas en SEO, gestores de contenidos y equipos de marketing centrados en atraer tráfico orgánico. Esta plantilla es ideal para profesionales que necesitan crear contenido SEO-friendly y alinear escritores con metas claras

Lea también: los 10 mejores generadores de esquemas para creadores de contenido en 2025

2. La plantilla de redacción de contenidos de ClickUp

Plantilla de redacción de contenidos ClickUp

¿Qué pasaría si pudieras escribir lo que necesitaras, cuando lo necesitaras, sin temer al bloqueo del escritor?

En Plantilla de redacción de contenidos ClickUp agiliza el proceso de creación de contenidos atractivos que sean compatibles con su marca, impulsen las ventas y generen más clientes potenciales, a pesar de los bloqueos. No sólo proporciona a los redactores el esquema necesario para empezar inmediatamente con una entrada de blog o un comunicado de prensa, sino que también estructura su proceso de reflexión con secciones perfectamente delimitadas para el seguimiento de detalles como la fecha de lanzamiento del contenido, el titular y el logotipo de la marca, etc.

También puede especificar las fechas de inicio y finalización del proyecto, los enlaces publicados para cuando su contenido se ponga en marcha y las metas que espera alcanzar con su contenido.

Función ClickUp Brain

Para que el proceso sea aún más eficiente, puede emparejar la plantilla con el asistente de IA nativo de ClickUp, Cerebro ClickUp . Deja que la IA te ayude a

encontrar temas sobre los que escribir

generar ideas para llenar los vacíos de contenido

generar ideas de palabras clave para optimizar su contenido para los motores de búsqueda

idear estrategias de contenido y formas de mejorar la posición en los buscadores

🌟Ideal para: Blogueros, escritores independientes y creadores de contenido que necesitan un comienzo rápido. También es ideal para equipos de marketing que producen diversos tipos de contenido, como entradas de blog, estudios de casos y páginas de destino

**Lea también las 10 mejores herramientas de IA para la búsqueda de palabras clave en 2025

3. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

A nadie le gusta la falta de coherencia en el formato, el tono y la gramática de su contenido. Hace que el trabajo parezca poco profesional y da a los clientes una impresión equivocada. Mantenga a su equipo de redacción de contenidos en la misma página con la plantilla Plantilla de directrices de redacción de ClickUp .

Esta plantilla es imprescindible para su equipo de marketing. Ofrece instrucciones claras para ayudar a los redactores a elaborar contenidos que cumplan los requisitos. Con ella podrá estandarizar el proceso de redacción, mantener la precisión y establecer expectativas claras para su equipo.

La plantilla comienza con una introducción en la que se explica la importancia de las directrices de redacción. A continuación, puede definir aspectos específicos como la voz de la marca, el tono, la gramática y el estilo.

Una vez que la haya ajustado, comparta la plantilla con su equipo de contenidos y las partes interesadas pertinentes. Podrán acceder a ella en cualquier momento, hacer comentarios y sugerir mejoras. Incluso puede utilizar una Generador de contenidos de IA junto con la plantilla para ayudar a crear contenido más rápido y mantener la coherencia.

🌟Ideal for: Editors, content managers, and branding teams who need to maintain consistency in tone, voice, and formatting across all written materials

4. Plantilla breve de la campaña ClickUp

Plantilla de resumen de campaña ClickUp

Los informes de campañas creativas requieren más esfuerzo que los planes de proyecto estándar. Necesitan la aportación y colaboración de todos los departamentos para obtener resultados. A menudo, las campañas implican varios proyectos de menor envergadura que persiguen una meta mayor, por lo que la coordinación es esencial.

En Plantilla breve de la campaña ClickUp simplifica este proceso para los gestores de proyectos desglosando claramente los elementos de la campaña y organizándolo todo.

Esta plantilla de cinco páginas comienza con una descripción general de la campaña publicitaria en la que se detallan la meta, el público objetivo, el presupuesto, los resultados y los recursos necesarios. En cada sección se le indica que defina los detalles, para que su campaña esté bien estructurada desde el principio.

Las subpáginas preconfiguradas permiten planificar los distintos recursos y elementos creativos, aportando claridad a cada parte de la campaña. Esta estructura mantiene su campaña centrada, manejable y lista para el intento correcto.

ideal para: Gerentes, directores creativos y jefes de campaña que coordinan varios proyectos dentro de una estrategia de marketing más amplia

Dato curioso:El "briefing inverso" es una tendencia emergente. Algunas empresas piden ahora a sus redactores que creen uno antes de empezar un proyecto. Básicamente, se trata de un resumen rápido de las metas y estrategias clave de la publicación, que ayuda a garantizar que todo el mundo está en la misma página. Es una buena forma de detectar posibles malentendidos y alinear las expectativas rápidamente.

5. Plantilla de resumen de campaña de marketing ClickUp

Plantilla de resumen de campaña de marketing ClickUp

Llevar a cabo una campaña de marketing correcta requiere un plan cuidadoso, y el Plantilla breve de campaña de marketing de ClickUp simplifica considerablemente el proceso.

Esta plantilla le ayuda a crear un plan unificado que fomenta la colaboración en todo su equipo. También facilita la presupuestación al identificar claramente los costes de la campaña, lo que le permite optimizar su presupuesto.

Con roles y responsabilidades claramente definidos, su equipo puede mantenerse informado y preparado durante todo el proceso. También puede hacer un seguimiento del progreso y ajustar los planes a medida que cambien las prioridades.

Está diseñado para gestión de contenidos y mantiene sus esfuerzos de marketing organizados y eficientes. Si su objetivo es una estrategia de marketing de contenidos que ofrezca resultados, esta plantilla es la solución que le ayudará a planificar de forma más inteligente y a lanzar más rápidamente.

🌟Ideal para: Directores de marketing y jefes de equipo que deseen planificar y ejecutar campañas unificadas manteniendo claramente definidos los presupuestos, roles y cronogramas

6. Plantilla ClickUp de documento de síntesis creativa

Plantilla de documento ClickUp Creative Brief

Una comunicación clara puede ser una base sólida para el intento correcto de un proyecto de diseño, y la ClickUp Plantilla de documento de resumen creativo está aquí para ayudarle

Comience por esbozar las metas, el cronograma y el alcance del proyecto en ClickUp. Haga que su equipo participe para establecer objetivos claros y realizar un seguimiento del progreso con las tareas. Utilice Campos personalizados para realizar un seguimiento de los datos demográficos, el presupuesto y los hitos a medida que avanza. De este modo, el proyecto estará organizado y fluirá sin problemas.

Puedes revisar y modificar rápidamente el informe creativo a lo largo del proceso, asegurándote de que todo sigue su curso con Tareas periódicas de ClickUp .

ideal para: Diseñadores, equipos creativos y gestores de proyectos que trabajen en proyectos de diseño que requieran una comunicación y colaboración claras

Lea también: Free Content Calendar Templates for Social Media in Excel & Sheets (en inglés)

7. Plantilla de resumen de contenidos de The Meta Blog

vía El Meta Blog Generar resúmenes detallados de contenidos puede llevar mucho tiempo, pero Plantilla de resumen de contenidos de Meta Blog simplifica el proceso. La plantilla permite esbozar el tema con claridad, dando al redactor una orientación sólida sobre en qué centrarse. Si tienes un tema o título específico, puedes incluirlo, junto con enlaces útiles. Añada una meta de contenido o un objetivo de negocio muy claros, ya sea impulsar las inscripciones o mejorar la clasificación en los motores de búsqueda.

Puedes definir tu público objetivo, la fase en la que se encuentra su recorrido de compra y lo que quieres que se lleven del contenido.

La plantilla también le permite especificar el formato del contenido -como una entrada de blog o una página de destino- y el número de palabras para mantener la coherencia. Una vez que añadas los subtítulos, los enlaces internos y externos y cualquier instrucción especial, estarás en camino de crear tu resumen de contenido perfecto

🌟Ideal para: Escritores autónomos, estrategas de contenidos y propietarios de pequeñas empresas que buscan una forma simplificada de organizar ideas y objetivos de contenido

8. Plantilla breve de contenido por Frase

vía Frase El Plantilla de contenido breve de Frase ayuda a acelerar el proceso de creación de contenidos mediante la organización de elementos orientados al SEO, como la palabra clave objetivo, los títulos y las llamadas a la acción. También cuenta con áreas dedicadas a la investigación del tema y de los artículos de la competencia para elaborar el mejor título y la mejor estructura de contenidos posibles.

La plantilla incluye secciones para una introducción bien elaborada, títulos detallados en el cuerpo del texto y una conclusión persuasiva para guiar al escritor con eficacia.

Puede personalizar la plantilla utilizando las herramientas de Frase para automatizar la búsqueda de palabras clave, crear esquemas de contenido y llevar a cabo una investigación SERP, haciendo que la creación de contenido sea escalable y eficiente.

🌟Ideal for: Content marketers and teams juggling data-driven content creation, SEO, and competitor analysis

Racionalice sus proyectos de redacción de contenidos con plantillas de resúmenes de contenidos

Hacer malabarismos con varios proyectos de contenido puede parecer a veces como hacer girar platos, pero no tiene por qué ser tan caótico. Puede mantenerlo todo organizado y en movimiento con la plantilla de resumen de contenido adecuada y, a menudo, gratuita/a. Biblioteca de plantillas de ClickUp está repleta de múltiples plantillas listas para usar que le permitirán empezar a trabajar con rapidez en el proceso de creación de informes.

Además, con las sólidas herramientas de gestión de proyectos de ClickUp, la gestión de contenidos se realiza sin esfuerzo, ya sea colaborando o realizando el seguimiento de los plazos. Contratar una cuenta ClickUp hoy mismo para crear informes que impulsen contenidos listos para publicar