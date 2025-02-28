Los 10 mejores generadores de calendarios de contenido con IA para la planificación de 2025

En 2025, habremos dejado atrás las herramientas básicas de programación.

Necesitas una bola de cristal de marketing para adelantarte en este competitivo panorama empresarial. 🔮

Y eso es exactamente lo que son los calendarios de contenido con IA. Predicen tendencias, detectan lagunas de contenido e incluso te indican cuándo es más probable que tus seguidores de Instagram interactúen con esa publicación perfecta que has estado guardando.

Cuando se trata de gestionar iniciativas de marketing de contenidos, estas herramientas son el cerebro extra que no sabías que necesitabas (pero ahora no puedes vivir sin él). Tanto si tu objetivo es crear una presencia coherente y atractiva como una estrategia viral en las redes sociales, estas herramientas te ayudarán a terminar el trabajo.

Esta lista incluye las 10 mejores herramientas de generación de calendarios de contenido basadas en IA que le permitirán pasar del caos a la calma más rápido de lo que tarda en decir «¡Vamos a programarlo!».

¿Qué debe buscar en los generadores de calendarios de contenido con IA?

El software de calendario de contenido adecuado va más allá de la simple programación de publicaciones. Le ayuda a alcanzar sus metas de contenido con herramientas que simplifican la planificación y hacen que la ejecución sea más eficiente.

Estas son algunas de las funciones clave que siempre debes buscar:

Sugerencias de contenido inteligentes: busca un proveedor que ofrezca ideas basadas en IA a partir de temas de actualidad, preferencias de la audiencia y la voz de tu marca.

Automatización y programación: Encuentre una herramienta excelente que se encargue de las tareas repetitivas, como programar publicaciones en diferentes plataformas, y le permita dedicar más tiempo a la creatividad.

Gestión de marketing de contenidos: busque un generador que funcione con herramientas de gestión de proyectos y facilite busque un generador que funcione con herramientas de gestión de proyectos y facilite la asignación de tareas , el uso compartido de archivos y las aprobaciones.

Integración multiplataforma: utilice herramientas que se sincronicen con todo lo que utiliza: redes sociales, CMS y plataformas de análisis. Un único hub para todo su contenido marca una gran diferencia.

Análisis y seguimiento del rendimiento: comprenda qué funciona. Las herramientas con métricas detalladas, como el compromiso y el retorno de la inversión, le ayudan a ajustar su estrategia para obtener mejores resultados.

Interfaz fácil de usar: consiga una herramienta que sea fácil de usar. Necesita que su equipo la adopte rápidamente sin una curva de aprendizaje pronunciada.

Ahora que ya sabe qué funciones debe buscar en los generadores de calendarios de contenido con IA, ¡vamos a explorar las 10 herramientas más recomendadas!

💡 Consejo profesional: Utilice herramientas de IA para analizar las métricas de interacción de publicaciones anteriores y perfeccionar los horarios de publicación, el tono o los elementos de diseño de su contenido futuro para lograr el máximo alcance.

Los 10 mejores generadores de calendarios de contenido con IA

Estas 10 opciones de calendarios de contenido con IA figuran en nuestra lista simplemente porque destacan por mantener los calendarios de contenido al día. Tanto si prefieres generadores sencillos como avanzados, ¡en esta lista hay algo para todos! 📅

1. ClickUp (el mejor para la gestión de contenidos basada en IA)

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento, organice y asigne tareas con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Cuando se trata de calendarios de contenido con IA, ClickUp no solo está jugando, sino que está reescribiendo las reglas del juego. Seguro que has oído hablar de ella como «la aplicación para todo en el trabajo», pero esto es lo que realmente significa para tu estrategia de contenido.

La plataforma incluye un asistente de IA integrado llamado ClickUp Brain, que puede ayudarte a planificar y crear calendarios de contenido (y contenido) en un santiamén.

Con ClickUp Brain, puede generar rápidamente planes de contenido trimestrales, correlacionar calendarios editoriales y programar sus publicaciones en redes sociales, todo ello mientras mantiene a su equipo alineado con los plazos y los resultados esperados. Simplemente proporcione a Brain sus metas de contenido, público objetivo y cadencia de publicación preferida, y él le sugerirá un calendario estructurado adaptado a sus necesidades.

La vista de calendario de ClickUp lleva esta función aún más lejos, ya que ofrece una representación visual personalizable de su calendario de contenido. Puede alternar entre diferentes marcos temporales (vistas diarias, semanales, mensuales o trimestrales), codificar por colores los tipos de contenido e incluso filtrar por miembro del equipo o campaña. La interfaz de arrastrar y soltar facilita el ajuste de las fechas de publicación cuando cambian las prioridades, lo que garantiza que su calendario de contenido siga siendo flexible y esté actualizado.

Prueba ClickUp Brain. Mejora tu proceso de creación de contenido con ClickUp Brain, un asistente de redacción integrado y adaptado a tu trabajo.

Pero los calendarios de contenido son solo una parte de su flujo de trabajo de marketing. Los equipos de marketing suelen gestionar múltiples campañas, lanzamientos de productos y actividades de promoción simultáneamente.

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp puede ser un hub central para planificar y visualizar iniciativas de marketing en diferentes canales. Cuando tu equipo de marketing lo combina con ClickUp Brain, puedes gestionar fácilmente la creación de contenido, las publicaciones en redes sociales, las campañas de correo electrónico y los anuncios, todo en un solo lugar.

Al sincronizar su calendario de contenido con su estrategia de marketing más amplia, se asegura de que el mensaje de su marca sea coherente, evita solapamientos o lagunas de comunicación y programa sus campañas para obtener los mejores resultados posibles. Además, puede elegir entre varias plantillas de redes sociales y calendarios de contenido para empezar con buen pie, como la muy práctica plantilla de redes sociales ClickUp.

Si estás buscando un software de calendario de marketing que transforme tu forma de diseñar estrategias, crear y gestionar tu contenido, ClickUp es lo que necesitas.

Las mejores funciones de ClickUp

Elige entre más de 15 vistas personalizables e interactivas, como Kanban, vista Gantt y ClickUp Calendario , para organizar tu contenido.

Manténgase al día con la gestión de tareas en tiempo real, la comunicación y el progreso de las listas de control de su equipo.

Acceda a plantillas gratuitas diseñadas para calendarios de marketing , campañas en redes sociales y marketing por correo electrónico, lo que facilita la planificación de contenido.

Automatice las tareas repetitivas para mantener su calendario de contenido al día y reducir el trabajo manual con ClickUp Automatizaciones

Integre más de 1000 herramientas, entre ellas Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello y Salesforce, para centralizar la planificación de contenidos.

Trabaje sin problemas con los modos en línea y sin conexión, además de aplicaciones para todos los dispositivos, para que pueda consultar su calendario de contenido siempre que lo necesite.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido a las amplias funciones de ClickUp.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 reseñas)

El uso de calendarios para ahorrar tiempo y completar tareas antes de las fechas límite siempre es fundamental. Con ClickUp, esto es muy fácil, ya que tus fechas límite son visibles en tus calendarios junto con las tareas, por lo que planificar tu ancho de banda diario/semanal es muy fácil y rápido.

2. Easy-Peasy. IA (la mejor para soluciones de IA todo en uno)

Si alguna vez te has encontrado con un bloqueo creativo, sabes lo frustrante que puede ser. Ahí es donde entra en juego Easy-Peasy.IA.

Puede crear piezas originales más rápido que nunca. Ya sea que esté trabajando en anuncios de Facebook, respuestas por correo electrónico, guiones de vídeo o cualquier otra cosa, Easy-Peasy IA le permite producir contenido a una velocidad 10 veces mayor.

Además, está MARKY, tu compañero de chat con IA definitivo. Con tecnología GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini y modelos Mistral, MARKY va más allá de los chatbots habituales.

Ofrece una experiencia de chat más personalizada y empática. Con acceso a datos en tiempo real, carga de archivos, una enorme biblioteca de indicaciones y múltiples personajes de chat, MARKY supone una mejora considerable para cualquier interacción con IA.

Además, garantiza que la privacidad y la protección de datos sean siempre una prioridad absoluta.

Fácil y sencillo. Las mejores funciones de la IA.

Genere contenido en más de 40 idiomas para una audiencia global.

Acceda a más de 200 plantillas para la creación y el formato de sus contenidos más rápidamente.

Cargue archivos PDF para extraer información y crear contenido directamente.

Genere imágenes creadas por IA para complementar su calendario de contenido.

Pan comido. Limitaciones de la IA

Carece de herramientas de edición avanzadas para realizar ajustes creativos en la creación de contenido.

Fácil y sencillo. Precios de IA.

Free

Starter: 16 $ al mes

Ilimitado 50 : 24 $ al mes

Ilimitado: 32 $ al mes

Fácil y sencillo. Valoraciones y reseñas de IA.

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

👀 ¿Sabías que...? El primer programa de IA, llamado Logic Theorist, fue escrito en 1956 por Allen Newell, Herbert A. Simon y Cliff Shaw. Se creó para demostrar teoremas matemáticos.

3. Volà (el mejor para la planificación colaborativa de calendarios de contenido)

vía Voilà

Planificar un calendario de contenido manualmente siempre parece una tarea titánica. Pero con Voilà, la automatización le ahorra tiempo y le permite centrarse en crear contenido de calidad.

Úselo para correlacionar rápidamente su próximo calendario de contenido y garantizar un calendario de publicación coherente en todas las plataformas de redes sociales.

El generador de calendarios de contenido de Voilà le ayuda a mantenerse al día creando una hoja de ruta clara para la creación y distribución de contenido.

La herramienta también sugiere una combinación de tipos de contenido y temas.

El generador de Voilà crea un calendario que se integra directamente en su estrategia global de marketing de contenidos. Solo tiene que añadir sus temas clave, eventos y público objetivo. Este enfoque estructurado garantiza que cada pieza de contenido sirva a un propósito mayor.

Las mejores funciones de Voilà

Disfrute de una interfaz fácil de usar que permitirá a los usuarios navegar con facilidad.

Ofrezca interacciones de conversación para una experiencia fácil de usar.

Cree calendarios de contenido mensuales completos para garantizar la coherencia del mensaje de marca.

Gestión de cronogramas estratégicos con fechas de publicación y hitos organizados.

Limitaciones de Voilà

Dificultades para responder a consultas más complejas.

En ocasiones genera respuestas que carecen de precisión.

Tiene una comprensión limitada en determinados contextos.

Precios de Voilà

Free

Premium : 8 $ al mes por usuario.

Ultimate: 24 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Voilà

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

4. Galaxy. IA (el mejor para la generación de contenido SEO con IA)

El generador de calendarios de contenido de Galaxy. AI es otra herramienta que simplifica el proceso de planificación de contenidos. La plataforma reúne un sólido conjunto de herramientas de IA en una interfaz fácil de usar, lo que la convierte en una fantástica solución integral para las necesidades de su empresa.

Cuando se trata de tareas creativas, Galaxy. IA destaca. Con herramientas como Stable Diffusion, Midjourney e Ideogram, puede crear rápidamente imágenes de alta calidad para sus materiales de marketing y diseños de productos.

Estas herramientas le ayudan a generar impresionantes ilustraciones, prototipos y diseños sin tener que pagar un precio elevado ni esperar un largo cronograma.

Y no te olvides de Flux. Esta automatización de marketing impulsada por IA mantiene tu flujo de trabajo por el buen camino y ayuda a escalar la empresa. Garantiza que todo funcione sin problemas, incluso cuando te enfrentas a proyectos más grandes.

Galaxy. Las mejores funciones de la IA

Acceda a un conjunto de múltiples modelos de IA en una sola plataforma.

Describa claramente el problema, la solución y los resultados con formatos estructurados.

Incorpore visualizaciones de datos para mejorar la credibilidad del contenido.

Permite personalizar el contenido para que se ajuste a la guía de estilo de tu marca.

Galaxy. Limitaciones de la IA

Depende en gran medida de la precisión de los datos de entrada para la calidad de la salida.

Galaxy. Precios de IA

49 $ al mes

Galaxy. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

👀 ¿Sabías que...? La IA puede predecir el potencial viral de tu contenido antes de publicarlo. Algunas herramientas de IA, como Streamladder , pueden analizar las palabras clave, el momento de publicación y el comportamiento de la audiencia de tu contenido planificado, proporcionándote una «puntuación de viralidad». Esto te ayuda a evaluar el compromiso de la audiencia y el alcance potencial de las ideas de contenido antes de publicarlas.

5. Musely. IA (el mejor generador de calendarios de contenido con IA para mentes creativas)

Cambia tu forma de abordar la planificación de contenidos con Musely.IA. Genera automáticamente calendarios de contenido completos, lo que te ahorra tiempo y te garantiza coherencia y relevancia.

Esta herramienta de marketing con IA también recomienda sugerencias de temas inteligentes basadas en las tendencias de su nicho. Otra gran función es el calendario de publicación personalizable.

Independientemente de la plataforma, puede ajustar fácilmente la frecuencia de publicación y los tipos de contenido para que se adapten a sus metas de marketing. La optimización de la combinación de contenidos también es fantástica.

Puede equilibrar diferentes tipos de contenido en múltiples plataformas, asegurándose de llegar a todos sus segmentos objetivos.

En lo que respecta a la gestión estratégica del cronograma, Musely. /IA se encarga de todo. Puedes centrarte en crear en lugar de preocuparte por cuándo o qué publicar a continuación.

Musely. Las mejores funciones de la IA

Genere calendarios de contenido completos en segundos con solo una palabra clave o un tema.

Desarrolle hojas de ruta para el contenido de blogs con problemas estructurados, palabras clave y fechas de publicación.

Planifique los cronogramas de lanzamiento de las campañas de marketing con hitos y fechas límite clave.

Planifique el contenido en torno a temas como vacaciones, estaciones del año y eventos del sector.

Desarrolle planes de distribución de contenido multiplataforma para maximizar el alcance y la participación.

Musely. Limitaciones de la IA

Tiene una curva de aprendizaje, dadas sus amplias funciones de extensión.

Musely. Precios de IA

Precios personalizados

Musely. Valoraciones y reseñas de IA.

G2: No hay suficientes valoraciones.

Capterra: No hay suficientes valoraciones.

6. Taskade (el mejor para la gestión de tareas en tiempo real y la organización de contenidos)

vía Taskade

Si está buscando una herramienta para mantener su calendario de contenido organizado y eficaz, Taskade es una opción imprescindible. Se trata de una plataforma basada en IA que reúne calendarios de contenido, sprints de proyectos, diagramas de flujo y POE en un solo lugar.

Además, con 1 TB de almacenamiento de archivos, gestiona fácilmente todo tu contenido sin quedarte sin espacio.

Lo que distingue a Taskade es la forma en que sus agentes de IA evalúan las tareas y las prioridades en tiempo real. Enlazan automáticamente las tareas relacionadas, lo que le garantiza estar al tanto de todo. Siempre sabrá exactamente en qué centrarse a continuación, con una visión clara de cómo encaja cada tarea en la estrategia general.

Las mejores funciones de Taskade

Visualice las tareas en múltiples formatos: tablas, tableros, listas, mapas mentales y calendarios.

Haga una lluvia de ideas, esboce y planifique con la ayuda de un asistente de escritura y tareas basado en IA.

Comparte fácilmente tu trabajo con equipos, clientes e invitados; colabora sin problemas a través de la web, el móvil y el escritorio.

Manténgase al tanto de las prioridades de las tareas con conexiones dinámicas en tiempo real y jerarquías.

Organice el contenido con plantillas personalizables para diferentes tipos de contenido y plataformas.

Limitaciones de Taskade

Carece de funciones avanzadas como añadir imágenes o vídeos o crear tablas complejas.

El formato puede resultar complicado si no está familiarizado con los editores compatibles con Markdown.

Precios de Taskade

Gratis : 0 $

Taskade Pro : 10 $ al mes por usuario.

Taskade for Teams: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

🧠 Dato curioso: En la década de 1960, Joseph Weizenbaum creó ELIZA, uno de los primeros chatbots con IA (más tarde llamados chatbots). Creado para explorar la comunicación entre humanos y máquinas, simulaba una conversación utilizando una metodología de coincidencia y sustitución de patrones que daba a los usuarios la ilusión de que el programa les entendía.

7. LogicBalls (la mejor plataforma visual de IA)

vía LogicBalls

Con más de 15 millones de contenidos generados por IA y una comunidad de más de 150 000 usuarios, LogicBalls pone al alcance de todos potentes herramientas de IA.

Accede a más de 1200 aplicaciones para gestionar todo, desde la redacción hasta el diseño e incluso la creación de guiones para vídeos. Es perfecto para crear contenido de alta calidad de forma rápida y eficiente.

Lo que también es sorprendente es cómo te ayuda a generar publicaciones en redes sociales, que puedes utilizar para la promoción de tus casos prácticos, blogs y artículos y llegar a un público objetivo más amplio.

Las mejores funciones de LogicBalls

Genere calendarios de contenido rápidamente con herramientas de IA para escribir, diseñar y gestionar redes sociales.

Cree atractivos casos prácticos en cuestión de minutos para sitios web, redes sociales o testimonios de clientes.

Personalice el contenido para que se adapte a la voz y los mensajes de su marca.

Optimice el contenido para SEO con sugerencias de palabras clave.

Limitaciones de LogicBalls

La versión gratuita te limita a más de 50 herramientas de IA, dos tonos y menos opciones de personalización.

Algunas funciones avanzadas están restringidas únicamente a las versiones premium.

Precios de LogicBalls

Free

Pro: 9,99 $ al mes.

Premium: 19,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de LogicBalls

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

8. Predis. IA (el mejor para la planificación de contenidos en redes sociales)

vía Predis.ai / IA

¿Qué haces cuando te quedas mirando una pantalla en blanco y necesitas 30 publicaciones rápidamente? Lo último que quieres es estresarte. En lugar de eso, puedes registrarte en Predis.ai. Puedes generar textos, imágenes y contenido de vídeo con solo cuatro indicaciones.

Una vez completada la rápida incorporación, ya tendrás algunas publicaciones listas. Puedes elegir una publicación básica con un pie de foto y una imagen o ir a por todas y solicitar un carrusel de Instagram.

Predis. IA proporciona imágenes con un diseño coherente y textos que puedes modificar. Si algo no te convence, puedes cambiar fácilmente el diseño y la combinación de colores.

Una vez que tenga la versión final de su publicación, puede programarla rápidamente en el calendario de contenido. Predis. IA se encarga del resto mientras usted se centra en otras tareas.

Las mejores funciones de Predis. ai

Crea carruseles de Instagram con diseños, colores y textos personalizados.

Busca en la biblioteca de vídeos de archivo para crear publicaciones de vídeo con texto, imágenes y animaciones.

Acceda a análisis en tiempo real y realice el seguimiento del rendimiento de su cuenta.

Establece y realiza el seguimiento de las metas de las redes sociales directamente desde el panel.

Limitaciones de Predis. IA

Algunos usuarios afirman que no se pueden generar hashtags en otros idiomas (solo en inglés).

Precios de Predis. IA

Free

Lite : 32 $ al mes

Premium : 59 $ al mes

Agencia: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Predis. ai

G2: 4,8/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

9. IA Perfect Assistant (el mejor para la programación y organización personalizadas)

a través de IA Perfect Assistant

Si siempre está buscando formas de aumentar la eficiencia, AI Perfect Assistant le será de gran ayuda. Esta herramienta automatiza tareas en las aplicaciones de Microsoft Office y otras, lo que facilita las tareas cotidianas.

Ya sea que esté creando diapositivas de PowerPoint, redactando documentos de Word o respondiendo mensajes en Outlook y Teams, AI Perfect Assistant lo hace todo. La IA maneja estas tareas rápidamente, como si tuviera una mano extra en la oficina.

Es muy útil para profesionales o empresas que buscan reducir las actividades que requieren mucho tiempo.

Las mejores funciones de IA Perfect Assistant

Utilice más de 40 herramientas de IA para crear presentaciones, correos electrónicos, mensajes de chat y mucho más.

Acceda a herramientas lingüísticas para revisar la gramática, parafrasear y traducir.

Personalice las plantillas con estilos de redacción , tonos y preferencias lingüísticas ajustables.

Accede a través de la extensión de Chrome o la aplicación web Telegram para mayor comodidad.

Limitaciones de IA Perfect Assistant

Familiarizarse con todo el intervalo de herramientas puede llevar tiempo.

Los planes gratuitos y de nivel inferior tienen límites de tokens.

Precios de IA Perfect Assistant

Free

Pro: 9,99 $ al mes.

Premium: 29,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de IA Perfect Assistant

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

💡 Consejo profesional: Ahorra tiempo creando plantillas para temas de contenido que se repiten mensualmente, como las publicaciones de «Throwback Thursday» o las campañas navideñas. Muchas herramientas te permiten duplicar plantillas con facilidad.

10. UNUM (el mejor para la narración visual y la estética de las redes sociales)

vía U NUM

UNUM es una potente herramienta para crear calendarios de contenido para redes sociales. Te ayuda a organizar y planificar tu contenido para redes sociales de forma visual.

La plataforma le permite crear una presencia unificada en las redes sociales mediante la gestión de varias cuentas en un solo lugar. Puede arrastrar y soltar publicaciones fácilmente, lo que garantiza el flujo y la conexión de todo.

Las sugerencias basadas en IA te ayudan a encontrar los mejores momentos para publicar, lo que supone un gran ahorro de tiempo.

Las mejores funciones de UNUM

Arrastra y suelta publicaciones para un flujo de contenido fluido.

Previsualice el contenido antes de publicarlo para que se ajuste al tono de la marca.

Colabora con tu equipo para crear y programar publicaciones.

Mantenga la coherencia en todas las campañas.

Limitaciones de UNUM

La facturación/administración del sitio web es un poco confusa a veces.

Precios de UNUM

UNUM Gratis

UNUM Pro: 12 $ al mes por usuario

UNUM for Teams: 15 $ al mes

Valoraciones y reseñas de UNUM

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

Mejora tu calendario de contenido con la IA de ClickUp.

El tiempo es oro, y la IA es la herramienta que le ayudará a aprovechar al máximo cada segundo.

Si pasas horas intentando crear el calendario de contenido perfecto, empieza a utilizar la IA para la creación de calendarios de contenido completos y observa el cambio. 🙌

ClickUp Brain es un actor clave en esta transformación. Puede ayudarte a organizar, planificar y realizar la automatización tanto de tu calendario de contenido como del proceso de generación de contenido de cualquier forma que puedas imaginar, y mucho más.

¿Necesitas un plan de contenido que se ajuste realmente a tus metas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y comprueba la diferencia por ti mismo!