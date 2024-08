La guía infinita de gestión de proyectos (ventajas, límites)

Ya sea helado o software de gestión de proyectos, decidir lo que quieres puede ser difícil, especialmente cuando hay toneladas de fantásticas opciones para elegir. 🍦

Afortunadamente, tienes la corazonada de que tal vez Infinity gestión de proyectos sea el sabor adecuado para tu empresa.

Pero quieres volver a comprobar que Infinity se adapta a tus gustos y a las necesidades de tu empresa. No quieres darle un mordisco y que se te congele el cerebro, ¿verdad? 🥶

Para ayudarle con una prueba de sabor, hemos creado una guía completa sobre la gestión de proyectos Infinity que cubrirá su funciones clave , ventajas y cinco limitaciones principales (con soluciones) .

¡Pongámonos manos a la obra!

¿Qué es el infinito?

Infinity es una solución de software de gestión de proyectos y una herramienta de colaboración que puede ayudarle a colaborar con su equipo y almacenar información relacionada con los proyectos en un solo lugar.

La mayoría de los equipos e individuos utilizan Infinity porque ofrece funciones como un (diagrama de) Gantt y se adapta a las necesidades de su equipo.

Pero he aquí la cuestión: puedes tener las mejores zapatillas de correr del mundo, pero si no sabes correr, no vas a llegar muy lejos. 🏃

Del mismo modo, es posible que necesites una formación adecuada antes de poder utilizar un herramienta de gestión de proyectos todo su potencial.

Por suerte para usted, Infinity tiene un programa de iniciación con varios tutoriales y guías. De este modo, podrá empezar a utilizar la herramienta aunque no tenga mucha experiencia con aplicaciones de gestión de proyectos.

3 funciones esenciales de Infinity

He aquí tres sólidas razones por las que Infinity es una útil herramienta de gestión de proyectos:

1. Múltiples vistas del proyecto

Un excelente software de gestión de proyectos le ofrece múltiples formas de visualizar los datos relacionados con los proyectos. De esta forma, puede ver y gestionar las tareas de la forma que desee.

Estas son las seis vistas diferentes que Infinity le ofrece:

A. Vista Tabla

A veces usted necesita tratar con múltiples elementos de datos, y probablemente necesitará hojas de cálculo.

Afortunadamente, no tendrá que depender de software de hojas de cálculo como Hojas de cálculo de Google cuando tengas Infinity.

Infinity le permite importar archivos CSV o crear una hoja de cálculo desde cero. Con su función de fórmula, tendrás un software de hoja de cálculo incorporado bastante decente.

B. Vista de columnas

Gestionar manualmente los flujos de trabajo puede resultar complicado.

Los proyectos tienen múltiples fases con toneladas de tareas diferentes pertenecientes a cada paso.

Además de eso, tendrás que hacer un seguimiento del progreso, y hacerlo manualmente puede alargarse hasta el infinito. 😫

Pero no te preocupes, la vista de columnas de Infinity (a tablero Kanban ) puede ayudarle en este sentido.

Esta función puede ayudarle a gestionar los datos con facilidad, sobre todo porque trabajar con bloques visuales es intuitivo. Gracias a la función de arrastrar y soltar, organizar tareas resulta muy sencillo.

C. Vista Lista

Las listas de tareas pendientes son bastante sencillas de utilizar.

Por no mencionar que puede ser muy satisfactorio tachar cosas de una larga lista de tareas pendientes. 📝

Infinity tiene una función de vista Lista que te da una rápida visión general de tus tareas. Puedes filtrar las tareas según las hayas completado e incluso agruparlas por rótulos, fechas, miembros y mucho más.

D. Vista Calendario

Con la vista de Calendario de Infinity, puede establecer plazos, gestionar tareas personales y crear programas de flujo de trabajo para ayudar a los miembros de su equipo a mantenerse al día.

Es especialmente útil para scrum y equipos ágiles que trabajan en ciclos cronometrados. Necesitan una clara cronogramas de proyectos para cumplir los plazos a tiempo.

E. Vista Gantt

La vista Gantt de Infinity es una gran herramienta para la planificación de proyectos.

Puede ajustar cronogramas y crear hojas de ruta que pueden ser útiles cuando se trabaja en un proyecto a largo plazo con varias metas. También puedes ajustar fácilmente las fechas de inicio y finalización y ver tus planificaciones para el día, la semana, el mes y el año.

F. Vista de formularios

¿Qué hay más aburrido que rellenar formularios? Crear uno. 😴

Por eso la mayoría de apps de gestión de proyectos tienen integraciones de terceros con herramientas de creación de formularios .

Pero con Infinity, no tiene que depender de integraciones para crear formularios.

Su vista de formularios integrada le permite crear formularios y compartirlos con su equipo. También puede incrustar el enlace a su sitio web y compartirlo con sus contactos.

2. Atributos personalizados

Infinity le ofrece un montón de atributos personalizados para añadir más detalles a varios proyectos y poder gestionarlos de forma eficiente.

Fechas, rótulos, casillas de selección, textos, fórmulas... ¡hay un atributo para todo lo que necesite!

De esta manera, usted obtiene la flexibilidad para entrar en la personalización detallada de acuerdo a las necesidades únicas de su proyecto.

3. Asignar tareas a varios usuarios

Infinity tiene un atributo de miembros para asignar múltiples usuarios a una tarea específica para una mejor colaboración y trabajo en equipo.

Para que su equipo de proyecto sea súper productivo, cada miembro del equipo debe ser consciente de sus responsabilidades. Por eso Infinity le permite asignar roles específicos a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso.

2 Ventajas clave del uso de Infinity para la gestión de proyectos

A continuación le indicamos dos de las principales ventajas de utilizar Infinity para la gestión de proyectos:

1. Soporta diferentes plantillas para todas sus necesidades

El ajuste de proyectos desde cero puede ser una pesadilla para la mayoría de nosotros.

Afortunadamente, Infinity le ofrece numerosas plantillas en varios dominios para darte una ventaja.

Tanto si necesita una tablero kanban de proyecto o un sistema de tickets de compatibilidad, podría encontrar una plantilla adecuada.

Y si eres un #fitnessaddict, podrías utilizar la plantilla de planificador de entrenamientos de Infinity para llevar un seguimiento de tus rutinas de ejercicio y tus metas.

2. Almacene y estructure infinitamente los datos del proyecto

Los grandes proyectos manejan una gran cantidad de datos que pueden ser difíciles de organizar y trabajar.

Una solución consiste en dividir el proyecto en pequeñas unidades y organizarlas en una jerarquía.

Infinity puede ayudarle en este sentido.

El programa le permite organizar proyectos complejos en jerarquías formadas por espacios de trabajo, tableros, carpetas, subcarpetas, pestañas, listas y elementos.

De este modo, puedes ampliar tus proyectos casi hasta el infinito, haciendo que la organización sea pan comido.

5 principales límites de la gestión de proyectos Infinity (con soluciones)

Múltiples vistas de proyectos, plantillas, jerarquías, personalizaciones.... Infinity parece el verdadero negocio.

Sin embargo, Infinity no es todo sol y arco iris.

Las cosas se van a poner tormentosas cuando te des cuenta de que Infinity tiene varios límites gestión de proyectos . ☔

Bueno, esta vez, ¡puede que sí!

Aquí tienes cinco razones principales por las que no deberías usar Infinity: No hay plan gratuito/a disponible en este artículo

Esto te ayuda a mover datos entre tus apps favoritas del trabajo sin tener que abrir innumerables pestañas y ventanas.

Además de Integraciones, ClickUp también ofrece una función de importación automática que le permite importar sus datos desde otros programas de gestión de proyectos como por ejemplo Basecamp y Jira .

De este modo, podrá pasarse a ClickUp sin problemas

Aquí tiene más razones por las que ClickUp es mejor que Infinity:

Hasta el infinito y más allá con ClickUp

Mientras Infinity paquetes bastante el punzón con sus diferentes plantillas y vistas, carece de algunas funciones básicas que derribarlo. 🥊

Funciones como los recordatorios y las vistas personales, que son comunes en la mayoría de las plantillas robustas gestión de tareas aplicaciones, no se encuentran en Infinity.

Una herramienta flexible de gestión de proyectos como ClickUp tiene incorporada una Bloc de notas , duración estimada y un edición colaborativa para ayudarle a gestionar y trabajar en proyectos de forma eficaz.

Sin duda, elegir un sabor de helado es difícil, pero con ClickUp, seleccionar el software de gestión de proyectos adecuado es pan comido. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo ¡para experimentar todo lo que puede pedir de una plataforma de gestión de proyectos! 🍨