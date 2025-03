Discord vs. Whatsapp: ¿Qué app de mensajería es mejor para el trabajo?

Estás en medio de la coordinación de un proyecto importante y el chat de grupo está repleto de mensajes. Alguien comparte un archivo, otro interviene con una nota de voz y pronto se desata el caos.

Es entonces cuando tienes que preguntarte: ¿Tu actual app de mensajería te ayuda a trabajar de forma más inteligente o sólo aumenta el ruido?

Desde los jugadores que crean comunidades hasta los educadores que gestionan a sus alumnos, el debate entre Discord y WhatsApp no deja de crecer. Ambas plataformas prometen una comunicación fluida, pero sus funciones responden a necesidades diferentes.

En este blog, analizaremos sus funciones, puntos fuertes y débiles para ayudarte a elegir la mejor opción. ¡Vamos a empezar! 💪

¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp es una app gratuita, multiplataforma, de mensajería y llamadas que utiliza Internet para permitir a los usuarios comunicarse a través de mensajes de texto, notas de voz, videollamadas y uso compartido multimedia.

Jan Koum y Brian Acton lanzaron la plataforma en 2009. Facilita la comunicación fluida entre usuarios, lo que la convierte en una alternativa sólida a los servicios tradicionales de SMS y MMS de pago. En 2019, Facebook, Inc. (ahora Meta Platforms) adquirió WhatsApp.

🔍 ¿Sabías que... WhatsApp cuenta con más de tres mil millones de usuarios activos en todo el mundo, ¡y este número ha crecido cada año desde su lanzamiento!

Funciones de WhatsApp

WhatsApp se centra en la simplicidad y la accesibilidad. Desde texto y medios compartidos hasta llamadas de voz y videollamadas, sus funciones mantienen conversaciones sin esfuerzo y fáciles de usar.

Veamos algunas de sus funciones. 👇

Característica nº 1: Mensajes



Como plataforma para chatear whatsApp hace hincapié en la sencillez y permite enviar archivos multimedia durante las conversaciones. Estas capacidades hacen que sea conveniente para los usuarios:

Mensajes anclados: Puedes anclar mensajes esenciales tanto en chats de grupo como individuales para consultarlos fácilmente

Puedes anclar mensajes esenciales tanto en chats de grupo como individuales para consultarlos fácilmente Pestaña de favoritos: Puedes marcar como favoritos determinados chats para acceder a ellos rápidamente

Puedes marcar como favoritos determinados chats para acceder a ellos rápidamente Mensajes que desaparecen: Algunos mensajes desaparecen al cabo de siete días si activas esta función para mayor privacidad

💡Consejo profesional: Puedes enviarte mensajes a ti mismo en WhatsApp para hacer un seguimiento de ideas, recordatorios o información importante. Es una forma sencilla de apuntar cosas siempre que lo necesites.

Característica #2: Compatibilidad con múltiples cuentas y dispositivos

Puedes gestionar dos cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo, lo que permite alternar sin problemas entre los chats personales y los del trabajo.

Además, puedes enlazar hasta cuatro dispositivos, incluidas tabletas y ordenadores, a tu cuenta sin necesidad de tener un teléfono conectado. Esto facilita el uso compartido de archivos entre dispositivos.

Función nº 3: Videollamadas y mensajes de voz

WhatsApp amplió en 2024 su compatibilidad con videollamadas para admitir hasta treinta y dos participantes, lo que mejora las interacciones y reuniones en grupo. Esto incluye una función para compartir la pantalla durante las llamadas.

También permite a los usuarios enviar mensajes rápidos de voz o vídeo sobre la marcha.

Precios de WhatsApp

WhatsApp: Gratuito/a

Gratuito/a WhatsApp Business: Free

🧠 Dato curioso: Meta compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares en 2014, convirtiéndose en una de las mayores adquisiciones tecnológicas de la historia.

¿Qué es Discord?##

Discord es una popular plataforma de comunicación diseñada para chatear por voz, vídeo y texto. Permite a los usuarios conectarse con amigos y comunidades, compartir experiencias, colaborar y participar en debates.

Las personas interactúan a través de sus servidores, canales, mensajería directa y funciones de pantalla compartida.

Discord hace hincapié en la creación de comunidades. Puedes crear o unirte a servidores adaptados a intereses o aficiones específicos para fomentar un sentimiento de pertenencia y compromiso.

🔍 ¿Sabías que? Usuarios de la app Discord mayores de 16 años pasan una media de 2 horas a la semana en la plataforma. Esto equivale a unas ocho horas al mes o 17 minutos al día. Los usuarios de la app, aplicación Discord mayores de 16 años pasan una media de 2 horas a la semana en la plataforma. Entre los usuarios de Discord de 16 a 24 años, la media de tiempo que pasan en la app es de 2,4 horas semanales.

Funciones de Discord

Discord se centra en la versatilidad y la conexión, proporcionando potentes herramientas para una comunicación organizada e interactiva. Desde servidores personalizados hasta canales de voz, vídeo y texto, mantiene a las comunidades conectadas y permite colaborar sin esfuerzo.

Veamos sus funciones. 👇

Característica nº 1: estructura centrada en la comunidad



Discord estructura las comunidades en servidores, cada uno con varios canales dedicados a temas específicos.

Los servidores incluyen canales de texto para la mensajería y canales de voz para la comunicación en tiempo real, lo que facilita la organización de los debates y la navegación incluso en los espacios más concurridos.

💡Consejo profesional: Un gran Discord hack es usar Ctrl+K para saltar entre canales y servidores. Otros atajos de teclado son "Ctrl+Mayús+M" para silenciar o desactivar el micrófono en los canales de voz y "Ctrl+Mayús+U" para marcar los mensajes como no leídos.

Función nº 2: Amplias opciones de colaboración



Discord facilita la coordinación con herramientas integradas para programar eventos, ya sea una sesión de juego o un taller educativo.

Para conversaciones centradas, los hilos ofrecen discusiones temporales que desaparecen después de un tiempo determinado, mientras que los canales del foro proporcionan un espacio para conversaciones más profundas y continuas.

Función nº 3: Herramientas de gestión de la comunidad

vía Discord

Discord ofrece a los propietarios de servidores potentes herramientas para gestionar las comunidades con eficacia. Los roles y permisos les permiten controlar el acceso a los canales y asignar funciones de moderación, garantizando un funcionamiento fluido incluso en grupos grandes.

Además, los bots automatizan tareas como la moderación, los juegos y las interacciones con la comunidad, añadiendo comodidad y mejorando la experiencia general.

Función nº 4: Integración de juegos

Integraciones de Discord te permiten utilizar varias aplicaciones en una misma plataforma. Mejoran la experiencia de juego con interfaces de programación de aplicaciones (API) que permiten a los desarrolladores integrar sus juegos a la perfección.

Funciones como la "presencia enriquecida" muestran a qué juego estás jugando e incluso permiten a los amigos unirse directamente a través de Discord, lo que añade una nueva capa de conexión (a internet) e interacción.

Precios de Discord

Gratuito/a

Nitro: Precios personalizados

🧠 Dato curioso: 19 millones de servidores están activos en Discord cada semana.

Simplifica, agiliza y potencia tu estrategia de comunicación: Planifica, realiza un seguimiento y mejora el flujo de comunicación de tu equipo con esta herramienta personalizable y lista para usar Plan de comunicación ClickUp plantilla.

WhatsApp vs. Discord: Comparación de funciones

WhatsApp y Discord tienen propósitos diferentes, ya que atienden a necesidades únicas comunicación en equipo necesidades. Mientras que WhatsApp restringe su capacidad de proporcionar mensajes sencillos e intuitivos, Discord ofrece una matriz de funciones para los jugadores.

Veamos las distintas funciones que diferencian a estas apps de mensajería. 👀

Función WhatsApp Discord Función WhatsApp Discord Función WhatsApp Discord | Discord

| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Caso de uso principal | Mensajería y comunicación en general | Diseñado para juegos y participación en la comunidad |

| Tamaño del grupo | Máximo de 256 participantes en un grupo de chatear | Compatibilidad con miles de usuarios en un servidor | Tamaño del grupo | Máximo de 256 participantes en un grupo de chatear | Compatibilidad con miles de usuarios en un servidor | Tamaño del grupo | Máximo de 256 participantes en un grupo de chatear | Tamaño del grupo | Máximo de 256 participantes en un grupo de chatear | Soporte para miles de usuarios en un servidor

| Llamadas de voz/vídeo | Videollamadas y llamadas de voz de hasta 32 participantes | Canales de voz ilimitados; videollamadas con muchas opciones | Límite de intercambio de archivos | Diseñado para juegos y participación de la comunidad

| Límite de uso compartido de archivos | Hasta 100 MB en Android y 128 MD en iOS | 8 MB de forma predeterminada/a y hasta 50 MB (básico), 500 MB (Nitro) | Límite de uso compartido de archivos | Hasta 100 MB en Android y 128 MD en iOS | 8 MB de forma predeterminada/a y hasta 50 MB (básico), 500 MB (Nitro)

| Almacenamiento | Utiliza almacenamiento en el dispositivo/en la nube; no hay almacenamiento dedicado | Almacenamiento ilimitado para mensajes y archivos | Funcionalidad de búsqueda | Hasta 100 MB en Android y 128 MD en iOS

| Funcionalidad de búsqueda | Búsqueda básica sin capacidad de filtrado | Opciones avanzadas de filtrado de búsqueda | Personalización | Personalización

| Personalización | Personalización limitada; interfaz de chat de grupo simple | Servidores, roles y canales altamente personalizables | | Personalización ilimitada

| Seguridad | Encriptación de extremo a extremo para todos los mensajes | No hay encriptación de extremo a extremo por defecto | Seguridad | Encriptación de extremo a extremo para todos los mensajes | No hay encriptación de extremo a extremo por defecto | Seguridad | Encriptación de extremo a extremo para todos los mensajes | No hay encriptación de extremo a extremo por defecto

| Integración | Integraciones limitadas ya que se centra sólo en la comunicación directa | Se integra con varias plataformas de juego como PlayStation Network (PSN) y Twitch | | _Notificaciones

| Notificaciones | Ajustes básicos de notificaciones | Notificaciones altamente personalizables | | Experiencia de usuario

| Experiencia de usuario | Interfaz sencilla y fácil de usar | Más complejo con una curva de aprendizaje | | Experiencia de usuario | Interfaz sencilla y fácil de usar | Más complejo con una curva de aprendizaje | | Experiencia de usuario | Interfaz sencilla y fácil de usar | Más complejo con una curva de aprendizaje

WhatsApp vs. Discord

Función #1: Mensajes y chatear

WhatsApp y Discord tienen cada uno un enfoque único para la mensajería, ofreciendo diferentes herramientas para conversaciones a pequeña y gran escala.

WhatsApp

WhatsApp tiene un enfoque más directo. Se centra en aspectos esenciales como la comunicación por texto, las llamadas de voz y vídeo y el uso compartido de archivos multimedia como fotos, pegatinas y GIF.

WhatsApp Web amplía las funciones de la plataforma, permitiendo a los usuarios acceder a sus mensajes desde un escritorio para mayor comodidad.

Discord

Por otro lado, Discord ofrece sólidas funciones para chatear, permitiéndote crear servidores y canales adaptados a temas o comunidades específicas. Tanto si formas parte de un servidor público como de un grupo privado, puedes chatear con los miembros a través de texto, voz y vídeo.

Además, te permite enviar archivos sin comprimir con toda calidad, chatear con bots, enviar textos automatizados, crear roles y mucho más.

🏆 Ganador: Discord se adapta tanto a conversaciones casuales como a gran escala, por lo que es ideal para jugadores, equipos y educadores por igual, aunque WhatsApp es una plataforma de chat más directa.

Función #2: Uso de datos

La eficiencia de datos es esencial para los usuarios con un ancho de banda de Internet limitado. WhatsApp y Discord gestionan los archivos multimedia de forma diferente, atendiendo a las distintas necesidades de los usuarios.

WhatsApp

WhatsApp comprime todos los archivos multimedia, incluidas imágenes, audio y vídeo. Aunque esto reduce la calidad, también disminuye significativamente el consumo de datos.

Discord

Por el contrario, Discord mantiene la calidad original de los archivos multimedia, lo que conserva los detalles pero consume muchos más datos.

🏆 Ganador: WhatsApp es más eficiente en el uso de datos, ya que comprime los archivos para reducir el consumo. Esta compensación en calidad lo convierte en una opción práctica para usuarios con planes de datos limitados.

Función #3: Privacidad y seguridad

Cuando se trata de proteger tus datos, ambas plataformas ofrecen funciones de privacidad, pero sus enfoques difieren ligeramente.

WhatsApp

WhatsApp da prioridad a la privacidad del usuario con funciones como la autenticación de dos factores (2FA) y el control detallado de la visibilidad de la foto de perfil y el estado.

Discord

Discord también es compatible con la autenticación de dos factores (2FA) y permite a los usuarios gestionar sus ajustes de visibilidad y privacidad, incluido quién puede ver su estado en línea.

🏆 Ganador: ¡Hay empate! WhatsApp ofrece cifrado de extremo a extremo con fuertes controles de privacidad, donde solo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes. Al mismo tiempo, Discord proporciona autenticación de dos factores y ajustes de visibilidad personalizables.

Discord vs. WhatsApp en Reddit

Recurrimos a Reddit para ver qué opinaba la gente sobre el debate Discord vs. WhatsApp.

En primer lugar, se puede utilizar como WhatsApp para grupos de cientos/miles de personas a la vez. No te unirías a un grupo de WhatsApp para 5000 Redditors de un subreddit, pero muy fácilmente podrías hacerlo para Discord. Está construido para manejar grandes grupos muy bien. El segundo uso es para reuniones mixtas de voz y multimedia con amigos

La mayoría de los usuarios consideran

Sin embargo, la mayoría coincide en que no son aplicaciones competidoras, ya que se dirigen a objetivos distintos.

WhatsApp es simplemente una app diferente a Discord y para usos diferentes. WhatsApp es más para chatear en pequeños grupos o mensajería individual para no jugadores. Discord destaca en grandes servidores públicos y chats de voz de juegos. Discord también tiene una tienda de juegos, mientras que algunas personas no juegan juegos.

Un usuario mencionó

Bueno, son para mercados diferentes. WhatsApp es para usuarios en general, y mucha más gente adulta o mayor lo usa que Discord. Discord está más orientado a los jugadores, con muchas funciones que se adaptan a ellos, e incluso la experiencia de usuario está orientada a los jugadores, con cosas como la pantalla de carga que dice algo con lo que los jugadores pueden identificarse, etc.,_

otro usuario

