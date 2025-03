Cómo combatir el favoritismo en el trabajo (estrategias y ejemplos)

Imagine a un empleado que da lo mejor de sí mismo para alcanzar las metas de la organización. Crean técnicas para hacer más eficientes los procesos, dirigen equipos y toman iniciativas para mejorar las operaciones.

Pero cuando llega el momento de la promoción, ascienden a un compañero sólo porque tiene una relación más amistosa con el jefe.

¿El resultado? Baja moral de los empleados, falta de motivación, estrés y descenso del rendimiento. El favoritismo no sólo perjudica a un empleado, sino que se extiende por todo el lugar de trabajo, creando un entorno laboral tóxico que impide el crecimiento y genera resentimiento.

En esta guía exploraremos los signos reveladores, ejemplos reales y estrategias prácticas para que empleados, directivos y líderes combatan el favoritismo y construyan una cultura de confianza y equidad.

Identificar el favoritismo en el trabajo

Favoritismo es cuando una persona en el poder da un trato preferente a un empleado sobre otro, sobre todo por motivos personales.

Jay Andres, autor de El baño de los directivos

Identificar el favoritismo en el lugar de trabajo puede ser complicado, sobre todo cuando las señales son sutiles. Sin embargo, a menudo se esconde bajo la superficie, esperando a ser detectado. He aquí algunas señales de favoritismo:

Acceso desigual a beneficios y privilegios

Ampliación de las horas de comida, aprobación frecuente de permisos, días extra de vacaciones, etc., a determinados empleados

aprobación frecuente de permisos, días extra de vacaciones, etc., a determinados empleados Mejor acceso a equipos, herramientas, o espacio de trabajo en comparación con otros en roles similares

o espacio de trabajo en comparación con otros en roles similares Lentitud con los plazos u objetivos para algunos empleados mientras se es rígido con otros

📌 Ejemplo: Un directivo promociona a algunos de sus empleados favoritos (incluidos los incompetentes) a pesar de que los demás empleados asumen más responsabilidades y rinden mejor.

Distribución injusta del trabajo y las oportunidades

Injusto Redistribución de la carga de trabajo-Asignar trabajo menor y más fácil o dar proyectos de alto perfil sólo a los empleados favoritos

Redistribución de la carga de trabajo-Asignar trabajo menor y más fácil o dar proyectos de alto perfil sólo a los empleados favoritos Ofrecer recompensas y promociones al empleado favorito (menos cualificado que otros del equipo) mientras se critica en exceso a otros empleados con talento

al empleado favorito (menos cualificado que otros del equipo) mientras se critica en exceso a otros empleados con talento **Prestar más atención, orientación y oportunidades a los empleados preferidos para que mejoren su rendimiento, se perfeccionen y establezcan redes profesionales, excluyendo a otros miembros del equipo que podrían tener iguales o mayores méritos

Trato sesgado

Defender el comportamiento poco ético de los empleados o las infracciones laborales como la intimidación, la discriminación y el acoso

de los empleados o las infracciones laborales como la intimidación, la discriminación y el acoso Tomar partido durante Conflictos en el lugar de trabajo y tener un doble rasero. Por ejemplo, un jefe de equipo que impone una multa a un empleado por daños a la propiedad, pero no al empleado favorecido

Conflictos en el lugar de trabajo y tener un doble rasero. Por ejemplo, un jefe de equipo que impone una multa a un empleado por daños a la propiedad, pero no al empleado favorecido Permitir que los empleados favorecidos influyan en las decisiones que afectan a todo el equipo e ignorar las aportaciones de los demás Favoritismo en el trabajo puede afectar gravemente al bienestar de los empleados. Cuando un lugar de trabajo se inclina políticamente, los empleados que compiten por una posición suelen adoptar comportamientos agresivos para agotar los recursos de sus competidores.

¿El resultado? Aumento del resentimiento, conflictos entre empleados, y bajo rendimiento.

El trato preferente puede conducir a la exclusión, reducir la conexión (a internet) con la organización, bajar la moral, reducir la productividad y poner en peligro la salud en el lugar de trabajo.

Cómo los empleados pueden lidiar con el favoritismo

Al principio, los empleados pueden ignorar las instancias de favoritismo en el lugar de trabajo. Pero, poco a poco, crea desconfianza, lo que conduce a un menor compromiso de los empleados y a una mayor rotación. He aquí cómo los empleados pueden afrontar el favoritismo y mejorar en el trabajo:

Mantenerse profesional en situaciones difíciles

Su voz como empleado es importante a la hora de oponerse al favoritismo, pero la forma de expresarlo puede marcar una diferencia significativa.

❌ Esto es lo que debes evitar:

Los arrebatos emocionales: eclipsan las preocupaciones, dañan la credibilidad y tensan las relaciones

eclipsan las preocupaciones, dañan la credibilidad y tensan las relaciones Señalar con el dedo: Culpar crea conflictos y descarrila las soluciones

✅ En su lugar, céntrate en:

Mostrar el impacto: Hacer un trabajo de alta calidad, cumplir los plazos y alinearse con las metas del equipo. Destacar las contribuciones con resultados medibles

Hacer un trabajo de alta calidad, cumplir los plazos y alinearse con las metas del equipo. Destacar las contribuciones con resultados medibles Solicitar retroalimentación: Discute regularmente las áreas de mejora con tu jefe y actúa según las sugerencias

Discute regularmente las áreas de mejora con tu jefe y actúa según las sugerencias Hablar con calma: Si es necesario, mantenga una conversación privada y constructiva con su jefe para hablar de sus contribuciones y oportunidades de crecimiento

Documentar las incidencias para futuras consultas

Los empleados deben anotarlo todo sobre el acto de favoritismo presenciado, desde la fecha y la hora hasta la descripción de la incidencia y su repercusión en su trabajo. Esto ayuda a denunciar el favoritismo con pruebas.

✨ Añada los siguientes detalles para registrar las instancias de favoritismo:

Fecha y hora : Cuándo se produjo la incidencia

: Cuándo se produjo la incidencia Qué ocurrió : Descripción clara del acto de favoritismo

: Descripción clara del acto de favoritismo Quién estuvo implicado : Personas que directa o indirectamente practican el favoritismo o están conectadas con la situación

: Personas que directa o indirectamente practican el favoritismo o están conectadas con la situación Impacto en el trabajo : Cómo afectó el favoritismo a la moral, la productividad o la dinámica del equipo

: Cómo afectó el favoritismo a la moral, la productividad o la dinámica del equipo Pruebas de compatibilidad: Correos electrónicos, transcripciones de chats o registros de tareas, si procede

Estos informes pueden ser muy valiosos a la hora de (elaborar de) informes sobre favoritismos al departamento de RR.HH. o a la dirección, para que el problema pueda tratarse con imparcialidad.

Estrategias de comunicación con la dirección

La (elaboración de) informes sobre incidencias de favoritismo puede resultar incómoda. He aquí algunos consejos que los empleados deben seguir para comunicarse con la dirección acerca del favoritismo:

🙌 Hable de sus preocupaciones de forma constructiva: Comparta cómo afecta el favoritismo a la moral y al rendimiento, centrándose al mismo tiempo en las aspiraciones y contribuciones

🙌 Iniciar una comunicación transparente entre compañeros: Iniciar una comunicación comunicación horizontal con los compañeros para comprender las experiencias compartidas y la dinámica del lugar de trabajo

🙌 Conversar con la dirección: Hablar sobre oportunidades, expectativas, rendimiento, cultura del lugar de trabajo y procesos de toma de decisiones

🙌 Enmarque las preocupaciones, no las acusaciones: Evite las acusaciones directas de favoritismo. En su lugar, expresa tus preocupaciones con calma y de forma constructiva

🙌 Tenga conversaciones, no enfrentamientos: Enfoca estas discusiones como conversaciones para resolver problemas, no como enfrentamientos que aumentan la tensión

📌 Ejemplo: Karen Dillon, autora de Guía HBR de la política de oficina da un ejemplo práctico: "Me he dado cuenta de que Sarah ha tenido la oportunidad de hacer XYZ, y a mí también me gustaría tenerla"

Considerar las opciones y los posibles movimientos profesionales

El favoritismo descarado y prolongado acaba provocando la rotación de los empleados. Si todas las demás estrategias fracasan, puede que haya llegado el momento de cambiar a organizaciones con un entorno de trabajo positivo .

Para liberarse del ciclo del favoritismo mientras busca un nuevo empleo, tenga en cuenta lo siguiente:

✅ Buscar la orientación de un mentor que pueda aportar ideas para superar los retos del lugar de trabajo

✅ Comprueba los comentarios de Glassdoor sobre las empresas para asegurarte de que promueven la equidad y la transparencia

✅ Prepara una respuesta a por qué dejas tu trabajo actual sin hablar negativamente de él

Al igual que los empleados, los responsables de RRHH juegan un papel igual de importante en el manejo del favoritismo en el lugar de trabajo. Esto nos lleva a nuestra siguiente sección.

El rol de RRHH en la gestión del favoritismo Uno de cada cinco empleados siente que su empleador no se preocupa por su bienestar. Aquí es donde los responsables de RR.HH. deben intervenir para acabar con el favoritismo y retener a los mejores talentos antes de que sea demasiado tarde.

He aquí algunas formas de evitar el favoritismo en el lugar de trabajo y promover un trato justo entre los empleados.

Desarrollar criterios de promoción transparentes y justos

Asegúrese de que no haya lagunas en sus políticas de promoción que den paso al favoritismo.

Sea transparente . Establezca criterios claros, como la capacidad de liderazgo, la calidad de los resultados, las competencias técnicas, etc., para identificar a los empleados que lo merezcan. Comunique estos criterios abiertamente a todos los empleados para eliminar la ambigüedad

. Establezca criterios claros, como la capacidad de liderazgo, la calidad de los resultados, las competencias técnicas, etc., para identificar a los empleados que lo merezcan. Comunique estos criterios abiertamente a todos los empleados para eliminar la ambigüedad Establezca puntos de referencia mensurables vinculados a requisitos específicos del rol, como haber completado con éxito los programas de formación pertinentes, el desarrollo de nuevas habilidades, el número de proyectos dirigidos, etc

vinculados a requisitos específicos del rol, como haber completado con éxito los programas de formación pertinentes, el desarrollo de nuevas habilidades, el número de proyectos dirigidos, etc Utilizar las evaluaciones de rendimiento y los comentarios de 360 grados para obtener información de múltiples fuentes, como compañeros, jefes, líderes y subordinados, con el fin de garantizar la equidad

para obtener información de múltiples fuentes, como compañeros, jefes, líderes y subordinados, con el fin de garantizar la equidad Establecer un proceso estructurado en el que los directivos documenten los motivos de las decisiones de promoción, con ejemplos concretos de logros y compatibilidad con los criterios establecidos

en el que los directivos documenten los motivos de las decisiones de promoción, con ejemplos concretos de logros y compatibilidad con los criterios establecidos Crear un grupo de expertos que revise y actualice periódicamente las políticas de promoción para que sean pertinentes e inclusivas

Esto garantiza que los empleados sean promocionados en función de sus logros y no de su personalidad u origen.

Promover las iniciativas de creación de equipos

Las actividades de creación de equipos refuerzan la cultura organizativa, garantizan una mejor resolución de conflictos la resolución de conflictos es una de las formas más eficaces de fomentar el diálogo, reforzar la confianza y minimizar los favoritismos.

📌 Ejemplo: MotorInc. Ltd . se enfrentaba a retos como el escaso compromiso de los empleados, los conflictos y la falta de confianza de los empleados. Para solucionarlo, organizaron un programa de compromiso de tres días en un camping, que incluía sesiones informativas y juegos. El resultado fue una reacción positiva de los empleados, una mayor productividad y un mayor rendimiento de la inversión.

He aquí algunas ideas para fomentar el espíritu de equipo gestionar equipos mejor:

Realice debates : Organice debates virtuales basados en temas para animar a los empleados a interactuar entre sí (tanto empleados presenciales como remotos). Establezca reglas claras y céntrese en interacciones respetuosas, fomentando el aprecio por las diversas perspectivas

: Organice debates virtuales basados en temas para animar a los empleados a interactuar entre sí (tanto empleados presenciales como remotos). Establezca reglas claras y céntrese en interacciones respetuosas, fomentando el aprecio por las diversas perspectivas Organice hackathones : Ofrezca a sus equipos tecnológicos la oportunidad de encontrar y perfeccionar sus habilidades y puntos fuertes ocultos para avanzar en su carrera y mejorar su rendimiento. Proporcione objetivos claros e incentivos para el equipo, fomente la colaboración interfuncional y comparta los resultados en toda la empresa para celebrar sus esfuerzos

: Ofrezca a sus equipos tecnológicos la oportunidad de encontrar y perfeccionar sus habilidades y puntos fuertes ocultos para avanzar en su carrera y mejorar su rendimiento. Proporcione objetivos claros e incentivos para el equipo, fomente la colaboración interfuncional y comparta los resultados en toda la empresa para celebrar sus esfuerzos Reuniones mensuales : Programe reuniones mensuales, en persona o virtuales, para comunicarse con los empleados sobre el trabajo y más allá. Hable de sus aficiones, intereses, conciliación de la vida laboral y familiar, viajes, etc

: Programe reuniones mensuales, en persona o virtuales, para comunicarse con los empleados sobre el trabajo y más allá. Hable de sus aficiones, intereses, conciliación de la vida laboral y familiar, viajes, etc Planifique retos de grupo: Incluya actividades como escape rooms, concursos de trivialidades o retos de fitness virtuales para reforzar el trabajo en equipo en distintos ajustes

Implementación de encuestas en el lugar de trabajo para conocer la opinión de los empleados

Las encuestas en el lugar de trabajo son una excelente forma de comprobar cómo se sienten los empleados respecto al entorno de trabajo y si se han enfrentado a alguna incidencia de favoritismo.

Por ejemplo, puede realizar encuestas sobre el compromiso de los empleados para medir lo contentos que están con su trabajo y con las decisiones de la dirección. Incluya tanto preguntas de valoración como descriptivas para obtener información detallada.

✨ Haga a sus empleados preguntas como las siguientes:

¿Cómo valoraría su conciliación de la vida laboral y familiar en una escala de 5?

¿Considera que recibe una remuneración justa?

¿Recibes amplias oportunidades de aprendizaje?

No obstante, ofrezca opciones de anonimato al realizar encuestas como las evaluaciones del entorno de trabajo y de la eficacia de los directivos.

También puede aplicar Software de retroalimentación 360 que recopila información de compañeros, subordinados y directivos para garantizar un sistema de feedback seguro y sin fisuras. Analice los resultados de la encuesta y tome pasos tangibles, como abordar los problemas de favoritismo, revisar las políticas o mejorar la cultura del lugar de trabajo.

Establecimiento de mecanismos de (elaboración de) informes anónimos

La (elaboración de) informes sobre favoritismos u otros problemas laborales es arriesgada. Puede costar a los empleados su promoción e incluso su puesto de trabajo. Por tanto, establezca mecanismos de (elaboración de) informes anónimos para proteger a los denunciantes.

He aquí algunos mecanismos que puede poner en práctica:

Portales en línea : Cree un portal seguro de elaboración de informes con encriptación de extremo a extremo en el que los empleados puedan denunciar a los directivos que practican el favoritismo sin pensarse dos veces si "les pillan" Incluya formularios fáciles de usar que permitan a los empleados enviar cuentas detalladas de favoritismos o tratos injustos, junto con pruebas opcionales como capturas de pantalla o correos electrónicos

: Cree un portal seguro de elaboración de informes con encriptación de extremo a extremo en el que los empleados puedan denunciar a los directivos que practican el favoritismo sin pensarse dos veces si "les pillan" Incluya formularios fáciles de usar que permitan a los empleados enviar cuentas detalladas de favoritismos o tratos injustos, junto con pruebas opcionales como capturas de pantalla o correos electrónicos Plantillas de formularios de (elaboración de) informes anónimos : Proporcione a los empleados acceso a plantillas de formularios de informes que puedan utilizar para denunciar incidencias de diferentes categorías, desde favoritismo hasta acoso o infracciones éticas. Estas plantillas deben guiar a los empleados para que incluyan todos los detalles necesarios, como fechas, horas, personas implicadas e impacto de la incidencia

: Proporcione a los empleados acceso a plantillas de formularios de informes que puedan utilizar para denunciar incidencias de diferentes categorías, desde favoritismo hasta acoso o infracciones éticas. Estas plantillas deben guiar a los empleados para que incluyan todos los detalles necesarios, como fechas, horas, personas implicadas e impacto de la incidencia App, línea directa : Establezca una línea directa o cree una app segura en la que los empleados puedan informar de problemas en el lugar de trabajo mediante llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana, y textos anónimos, respectivamente

: Establezca una línea directa o cree una app segura en la que los empleados puedan informar de problemas en el lugar de trabajo mediante llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana, y textos anónimos, respectivamente **Seguimiento transparente: Garantice a los empleados que todos los informes se tratarán de forma rápida y justa. Comparta información sobre problemas resueltos sin comprometer la confidencialidad para generar confianza en el sistema

Soluciones y estrategias para las organizaciones

Según Gallup, 12% de los empleados estadounidenses abandonaron su puesto de trabajo por problemas de liderazgo. Esto indica que toda la organización, desde los jefes de equipo hasta los altos ejecutivos, debe tomar medidas para crear un entorno de trabajo favorable para todos los empleados.

He aquí cómo puedes hacerlo.

Aplicando políticas para evitar el favoritismo

Establecer políticas organizativas estrictas evita el favoritismo a todos los niveles. He aquí algunos consejos prácticos:

Establezca una política estructurada de distribución de oportunidades para garantizar la igualdaddelegación de tareas y evitar la distribución injusta de recursos y oportunidades

para garantizar la igualdaddelegación de tareas y evitar la distribución injusta de recursos y oportunidades Implantar un sistema transparente de promoción y revisión que utilice métricas objetivas, como indicadores clave de rendimiento (KPI), y en el que participen varios evaluadores para minimizar los prejuicios

que utilice métricas objetivas, como indicadores clave de rendimiento (KPI), y en el que participen varios evaluadores para minimizar los prejuicios Comparta públicamente los criterios de promoción, como la antigüedad, las competencias y los logros, para que todos los empleados sepan cómo se toman las decisiones

Definir claramente los comportamientos aceptables en el lugar de trabajo, incluida la tolerancia cero con el favoritismo, y especificar las consecuencias de tales acciones, independientemente de la posición que ocupen en la jerarquía

Facilite el acceso a estas políticas a través de portales internos o manuales. Los empleados deben saber dónde encontrar las normas y cómo informar de problemas relacionados con el favoritismo

o manuales. Los empleados deben saber dónde encontrar las normas y cómo informar de problemas relacionados con el favoritismo Forme periódicamente a directivos y empleados sobre estas directrices para garantizar una aplicación coherente

Programas de formación para directivos

El favoritismo es propio de la naturaleza humana, así que haga esfuerzos conscientes para controlarlo. Organice sesiones de formación para que los directivos identifiquen sus prejuicios inconscientes por lo que no favorecen a ningún empleado por motivos de raza, rol o sexo.

Por ejemplo, favorecer a un empleado varón, dar por sentado que las mujeres no pueden realizar tareas exigentes y favorecer a las mujeres cuando se incorporan al trabajo tras su baja por maternidad son formas de favoritismo que pueden repercutir involuntariamente en las relaciones laborales y personales.

Impartir formación sobre la equidad asignación de tareas en función de las aptitudes, la experiencia y las metas de desarrollo, en lugar de las preferencias personales o las relaciones anteriores.

Favorecer a los empleados con los que se trabaja en persona o que están más disponibles puede alejar involuntariamente a los empleados remotos o menos visibles. Compartir estrategias para Evitar el sesgo de proximidad en el lugar de trabajo ofreciendo igualdad de oportunidades y recursos a todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación.

Crear una cultura de inclusión y equidad

Inclusión y organización tienen un impacto positivo en los resultados a diferentes niveles: individual, grupal y organizativo. Aumentan la satisfacción laboral y la retención de los empleados y mejoran el rendimiento y el bienestar.

**A continuación le indicamos cómo puede promover la inclusión y la equidad

🤝 Establezca políticas inclusivas, lleve a cabo programas de tutoría y cree grupos de compatibilidad para que los empleados se comuniquen abiertamente

🌍 Organiza eventos culturales y fomenta las actividades en equipo para que los empleados conozcan y respeten las distintas culturas

💬 Mantén la transparencia sobre tu compromiso con la inclusión y comparte experiencias que pongan de relieve la necesidad de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo Instituto de Rendimiento TiER1 creó un entorno de trabajo inclusivo y accesible para garantizar que todos los empleados remotos y locales tuvieran el mismo acceso a recursos y oportunidades. Esto aumentó el compromiso de los empleados, mejoró la productividad y elevó las tasas de retención.

Auditorías y evaluaciones periódicas

Con auditorías periódicas, puede identificar patrones que indiquen favoritismo, como la promoción constante o la asignación de proyectos a una persona. Por ejemplo, puede detectar la promoción constante por parte de un directivo de empleados pertenecientes a un entorno específico.

Implantar mecanismos de retroalimentación y sistemas estructurados de evaluación del rendimiento para garantizar evaluaciones transparentes y estandarizadas del rendimiento de los empleados a intervalos regulares

y sistemas estructurados de evaluación del rendimiento para garantizar evaluaciones transparentes y estandarizadas del rendimiento de los empleados a intervalos regulares Utilice herramientas como encuestas o buzones de sugerencias para conocer la percepción de los empleados sobre la equidad en la distribución de tareas y las evaluaciones del rendimiento

para conocer la percepción de los empleados sobre la equidad en la distribución de tareas y las evaluaciones del rendimiento Formar a los auditores para que reconozcan el sesgo inconsciente y el favoritismo injusto y rotar periódicamente a los revisores para garantizar la objetividad

y el favoritismo injusto y rotar periódicamente a los revisores para garantizar la objetividad Cuando las auditorías pongan de manifiesto favoritismos, tome medidas inmediatas para revisar los procesos, responsabilizar a los directivos o proporcionar formación adicional para abordar los prejuicios

Utilizar la tecnología para minimizar el favoritismo

