Plantillas gratuitas de análisis de la competencia para Documentos de Google

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y podrás librar cien batallas sin sufrir ningún desastre.

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y podrás librar cien batallas sin sufrir ningún desastre.

El análisis de la competencia no es nada nuevo: el antiguo estratega chino Sun Tzu describió su esencia en El arte de la guerra. Sus consejos sobre cómo comprender tanto tus puntos fuertes como las vulnerabilidades de tus competidores siguen resonando en las prácticas empresariales modernas.

El análisis de la competencia puede ser crucial para el éxito de la empresa, pero con tantos datos que procesar, sin duda no es fácil.

Supongamos que está pensando en el lanzamiento de su próximo producto, pero le resulta imposible clasificar la gran cantidad de datos sobre la competencia. ¿Qué están haciendo mejor? ¿Qué lagunas puede aprovechar?

El 74 % de los líderes empresariales reconocen la necesidad de mejorar la inteligencia de mercado, pero muchos siguen teniendo dificultades para mantenerse al día.

Ahora imagina abrir una plantilla de análisis de la competencia bien organizada en los Documentos de Google, donde todo, desde las tendencias del mercado hasta los puntos fuertes de la competencia, está perfectamente organizado. El proceso se vuelve más claro, rápido y eficaz.

En esta entrada del blog, presentaremos un conjunto de plantillas gratuitas para el análisis de la competencia en Documentos de Google. Estas plantillas están diseñadas para ahorrar tiempo y perfeccionar su estrategia competitiva, tanto si acaba de empezar como si está perfeccionando su enfoque.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de análisis de la competencia?

Una plantilla de análisis de la competencia bien diseñada ayuda a las empresas a organizar la información esencial y simplificar el proceso de investigación. En lugar de obligarte a clasificar, organizar y buscar manualmente entre datos interminables, una buena plantilla desglosa la información clave sobre la competencia en categorías claras y fáciles de entender. Esta estructura permite a los equipos comparar rápidamente y actuar en función de la información estratégica que puede impulsar las decisiones.

Esto es lo que hace que una plantilla de análisis de la competencia sea eficaz:

Estructura clara: desglosa las fortalezas, debilidades, precios y posición de una manera fácil de seguir.

Personalización: se adapta a su sector, sus competidores y sus necesidades específicas sin complicaciones.

Información útil : le ayuda a detectar tendencias emergentes y lagunas en las que puede actuar de inmediato.

Vistas comparativas: le permiten comparar a los competidores uno al lado del otro para que pueda identificar fácilmente su ventaja.

Organización de datos: mantiene todo en un solo lugar para que no tenga que buscar la información a toda prisa.

Facilidad de uso para los usuarios: fácil de usar, sin necesidad de formación adicional ni herramientas complicadas.

💡 Consejo profesional: No se centre solo en los competidores directos en un análisis de la competencia. Preste también atención a los competidores indirectos que están revolucionando su sector con productos o servicios innovadores.

Plantillas gratuitas de análisis de la competencia para Documentos de Google

Ahora que ya sabe qué es lo que hace que una plantilla de análisis de la competencia para Documentos de Google sea buena, veamos algunas de las mejores plantillas gratuitas disponibles para investigar a la competencia.

Cada una de estas plantillas ofrece una perspectiva única sobre el análisis de la competencia, con funciones específicas que se adaptan a diferentes necesidades empresariales, desde panorámicas generales de alto nivel hasta información detallada basada en datos.

1. Plantilla de análisis de la competencia para Documentos de Google de HubSpot

a través de HubSpot

Pruebe la plantilla de análisis competitivo de HubSpot para documentos de Google si necesita una estructura completa pero fácil de usar y una panorámica de alto nivel sin entrar en demasiados detalles, sin profundizar demasiado en los datos.

Esta plantilla de análisis DAFO incluye secciones para perfiles detallados de la competencia, una comparación de productos o servicios clave y una sección para analizar las fortalezas y debilidades de cada competidor.

También incluye una sección de oportunidades en la que puede anotar las lagunas del mercado que pueden ser objetivos para su empresa.

El diseño claro y organizado de esta plantilla la hace especialmente útil. Permite a su equipo completar rápidamente indicadores competitivos clave, como estrategias de precios, métodos de distribución, satisfacción del cliente y presencia en línea.

✨Ideal para: Empresas que buscan una panorámica rápida y de alto nivel de la posición de mercado, la oferta de productos y las estrategias de sus competidores.

🧠 Dato curioso: ¡El concepto de benchmarking tiene su origen en un banco literal! En la Edad Media, los zapateros marcaban un banco para medir el tamaño de los zapatos. Hoy en día, el benchmarking ayuda a las empresas a medir su rendimiento en comparación con los líderes del sector.

2. Plantilla de análisis competitivo de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de análisis de la competencia de Template.net está diseñada para empresas que necesitan analizar a sus competidores de forma más detallada para realizar el seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo. Incluye un desglose en profundidad de las estrategias comerciales, las estructuras de precios, la cuota de mercado y las tácticas de marketing de los competidores.

Hay secciones específicas para analizar los precios, las propuestas de valor, las fortalezas y las debilidades de la competencia, lo que ayuda a su empresa a identificar dónde puede superar a sus competidores.

Con comparaciones paralelas, puede ver fácilmente cómo se compara con la competencia en cuanto a oferta de productos, base de clientes y alcance geográfico. Su diseño personalizado le permite adaptarlo a las necesidades específicas de su sector, ya sea minorista, tecnológico o de servicios.

✨Ideal para: Agencias y empresas de servicios que necesitan evaluar los puntos de referencia competitivos dentro de los sectores creativos, digitales o orientados al cliente.

3. Plantilla de análisis competitivo de agencias de Template.net

a través de Template.net

Creada para agencias, la plantilla de análisis competitivo para agencias de T emplate.net es una plantilla detallada y específica para el sector que se centra en los puntos de referencia competitivos dentro de los servicios creativos y digitales.

Permite a su agencia analizar a la competencia en función de varias áreas clave: servicios ofrecidos (por ejemplo, diseño web, gestión de redes sociales, gestión de SEO, carteras de clientes, modelos de precios y posición en el mercado).

Esta plantilla incluye secciones para evaluar las estrategias de retención de clientes y comprender las prácticas de servicio al cliente de la competencia. Estas son fundamentales para que su agencia mantenga relaciones a largo plazo con los clientes. La sección de análisis DAFO es especialmente detallada y anima a su agencia a evaluar las oportunidades y amenazas dentro de su nicho de mercado.

La flexibilidad de la plantilla garantiza que se pueda personalizar para diferentes tipos de agencias: digitales, de relaciones públicas o de diseño.

✨Ideal para: Empresas que se introducen en nuevos mercados o perfeccionan su estrategia, y buscan un análisis en profundidad de la dinámica del mercado y un análisis competitivo exhaustivo.

4. Plantilla de análisis competitivo del mercado de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de análisis de mercado competitivo de T emplate.net es ideal para su empresa si desea comprender su posición dentro de un panorama de mercado más amplio.

A diferencia de otras plantillas que se centran principalmente en los competidores directos, esta va más allá e incluye secciones para competidores indirectos, posibles disruptores y tendencias del mercado. La plantilla le guía a través del análisis de las fuerzas del mercado, las necesidades de los clientes y las estrategias de la competencia en diversos segmentos del mercado.

Incluye una sección específica sobre «Fuerzas competitivas» que utiliza el modelo de las cinco fuerzas de Porter para el análisis del sector, el análisis del poder de los proveedores y los compradores, la amenaza de sustitución y la amenaza de nuevos participantes. Esto lo convierte en una herramienta muy valiosa si desea perfeccionar la estrategia de mercado de su organización o prepararse para la entrada en un nuevo mercado.

✨Ideal para: Startups o empresas con recursos limitados que necesitan información útil a partir de plantillas personalizables y fáciles de usar, sin verse abrumadas por una complejidad innecesaria.

🧠 Dato curioso: Amazon es una potencia en el análisis de la competencia, que prueba constantemente nuevas funciones, como los pedidos con un solo clic y la entrega en el mismo día. Es bien sabido que supervisan los precios de sus competidores e incluso sus patrones de envío para mantenerse a la vanguardia.

5. Plantilla de análisis de brechas competitivas de Template.net

a través de Template.net

Diferenciarse con el objetivo de dirigirse a segmentos de mercado desatendidos o abordando las debilidades de la competencia puede ser de gran ayuda para garantizar el éxito. La plantilla de análisis de la brecha competitiva de Template.net es especialmente útil para ello.

Ofrece un enfoque estructurado para trazar el rendimiento de la competencia, señalar las áreas en las que se quedan cortos (por ejemplo, servicio al cliente, calidad del producto, precios, etc.) e identificar oportunidades de mejora o innovación.

La sección «Identificación de brechas» de esta plantilla de investigación de la competencia le permite visualizar oportunidades basadas en las ofertas actuales de la competencia, mientras que la sección «Acciones estratégicas» le ayuda a alinear la estrategia de la empresa con esas brechas.

✨Ideal para: Teams que realizan investigaciones continuas sobre la competencia, con el objetivo de realizar el seguimiento de su evolución y identificar brechas y oportunidades de crecimiento.

Limitaciones del uso de los Documentos de Google para el análisis de la competencia

Aunque los Documentos de Google son una herramienta muy útil para organizar la información, tienen algunos límites a la hora de realizar análisis competitivos en profundidad. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Falta de funciones avanzadas: Los documentos de Google no ofrecen herramientas de análisis de datos integradas, por lo que tendrás que procesar e interpretar los datos manualmente.

Sin automatización: Documentos de Google no automatizan las actualizaciones de datos, lo que significa que tendrás que introducir la información de la competencia manualmente y mantenerla actualizada tú mismo.

Formato desordenado: a medida que su análisis crece, puede resultar difícil mantener la organización visual sin opciones de formato avanzadas o plantillas.

Visualización deficiente: a diferencia de a diferencia de las herramientas especializadas de análisis y elaboración de informes , los Documentos de Google no ofrecen opciones para añadir gráficos, tablas u otras herramientas visuales que faciliten la comprensión de los datos.

Problemas de escalabilidad: para investigaciones competitivas a gran escala, los Documentos de Google pueden resultar poco manejables, lo que dificulta el seguimiento eficaz de múltiples competidores o grandes volúmenes de datos.

Plantillas alternativas de análisis de la competencia

Si los Documentos de Google le parecen demasiado limitados para sus necesidades, no se preocupe, no está atrapado. ClickUp, una plataforma de gestión de proyectos y productividad de confianza, ofrece muchas plantillas alternativas de análisis de la competencia para abordar los retos que hemos descrito.

Las plantillas de ClickUp van más allá de lo básico y ofrecen funciones que mejoran la colaboración, optimizan la visualización de datos e incluso automatizan partes de su análisis.

1. Plantilla de pizarra para análisis competitivo de ClickUp

Descargar esta plantilla Colabora en tiempo real para correlacionar la información sobre la competencia y pensar en tu próximo gran movimiento con la plantilla de pizarra para análisis competitivo de ClickUp.

Si te gusta el brainstorming y el pensamiento visual, la plantilla de pizarra para análisis de la competencia de ClickUp es justo lo que necesitas. Esta plantilla transforma tu análisis de la competencia en una experiencia interactiva y colaborativa.

El formato de pizarra blanca permite a su equipo trabajar conjuntamente en un único espacio, lo que lo hace perfecto para sesiones de brainstorming, reuniones estratégicas o talleres. Trace perfiles de la competencia, analice estrategias e identifique oportunidades para obtener una ventaja competitiva. Añada notas adhesivas, imágenes y anotaciones para enriquecer el debate.

¿Necesita priorizar tareas? Utilice las tareas de ClickUp para asignarlas a los miembros adecuados del equipo y realizar un seguimiento directamente desde la Pizarra.

Además, la plantilla es totalmente personalizable. Adáptela a su sector, proyecto o marco de análisis específico. Tanto si es un estratega independiente como si forma parte de un equipo colaborativo, esta plantilla le ayudará a convertir el caos en claridad.

✨Ideal para: Equipos que se nutren del brainstorming, adoran los mapas visuales y necesitan organizar la información sobre la competencia en un espacio dinámico e interactivo.

2. Plantilla de precios para análisis competitivo de ClickUp

Descargar esta plantilla Analice los modelos de precios de sus competidores y descubra oportunidades para superarlos con la plantilla de análisis competitivo de precios de ClickUp.

Las estrategias de precios pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su ventaja competitiva, y la plantilla de análisis competitivo de precios de ClickUp le garantiza que estará a la vanguardia. Ya sea que esté comparando precios de productos, niveles de suscripción o paquetes de servicios, esta plantilla mantiene todo organizado y listo para la acción.

Puede realizar el seguimiento de las estructuras de precios individuales por competidor, segmentarlas por niveles de producto y analizar las tendencias del mercado. Esta plantilla le permite identificar las deficiencias de su estrategia de precios. ¿Sus competidores ofrecen más valor a un precio similar? ¿Existen oportunidades para ajustar sus precios y destacar? Puede responder a estas preguntas fácilmente con la ayuda de esta plantilla.

También puede etiquetar precios específicos con notas sobre cambios estacionales, promociones o descuentos, lo que le garantiza capturar todo el contexto. Configure ClickUp Automatizaciones y ClickUp Integrations con sus herramientas de inteligencia empresarial para actualizar periódicamente los datos de precios y trabajar siempre con los números más recientes.

Si necesita presentar sus conclusiones, exporte el análisis a un formato pulido para realizar un uso compartido con su equipo.

✨Ideal para: Empresas que desean comparar precios, identificar deficiencias y desarrollar estrategias basadas en datos para competir eficazmente en materia de precios.

3. La plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise los lanzamientos de productos, las campañas y las actualizaciones en un espacio organizado con la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp.

Estar al tanto de tus competidores no es tarea fácil, pero la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp te lo pone más fácil. Esta plantilla es tu hub central para registrar y supervisar las actividades de la competencia a lo largo del tiempo. Puedes realizar un seguimiento de los lanzamientos de productos, las campañas de marketing, los cambios de precios y los comentarios de los clientes.

La belleza de esta plantilla reside en su simplicidad y flexibilidad. Puede personalizar los campos para adaptarlos a su sector y realizar el seguimiento de lo que más importa a su empresa. Configure tareas periódicas para revisar y actualizar los datos de la competencia con regularidad, asegurándose de que su información esté siempre actualizada.

¿Quiere profundizar más? Adjunte adjuntos como capturas de pantalla de anuncios de la competencia o enlaces a campañas para tener todo en un solo lugar. Gracias a las funciones de gestión de proyectos de ClickUp, puede colaborar a la perfección con su equipo, asignando a los miembros la tarea de investigar competidores o tendencias específicos.

Esta plantilla no solo sirve para recopilar datos y mantener una actitud proactiva. Úsela para detectar patrones, predecir los movimientos de la competencia y perfeccionar sus estrategias en tiempo real.

✨Ideal para: Equipos que necesitan una forma estructurada y centralizada de supervisar la actividad de la competencia de forma constante y mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado.

🧠 Dato curioso: Las herramientas modernas de análisis de la competencia permiten a las empresas realizar el seguimiento de la actividad de sus competidores en las redes sociales para obtener información sobre sus estrategias de marketing, el rendimiento de sus contenidos e incluso la opinión de los clientes, todo ello sin que ellos lo sepan, lo que permite el «espionaje competitivo».

4. Plantilla de análisis competitivo del mercado de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtenga una visión completa de las fuerzas del mercado y la posición de la competencia con la plantilla de análisis de mercado competitivo de ClickUp.

Comprender el mercado en el que compites es fundamental, y la plantilla de análisis de mercado competitivo de ClickUp te proporciona todo lo que necesitas para profundizar en él. Esta plantilla analiza las fuerzas del mercado en general, la dinámica de la competencia y el comportamiento de los clientes, lo que te ofrece una vista de 360 grados de tu campo de juego.

Organice su análisis segmentando a los competidores en categorías, como competidores directos o indirectos, y evalúe su posición en el mercado. La plantilla incluye secciones para el análisis DAFO, que le ayudarán a identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto de sus competidores.

También puede utilizarla para analizar los datos demográficos de los clientes y cómo se alinean con las estrategias de sus competidores. ¿Hay mercados desatendidos a los que pueda acceder? ¿Hay competidores que se dirigen a segmentos que usted ha pasado por alto? Esta plantilla le ayuda a responder a estas preguntas con claridad.

Las integraciones de ClickUp le permiten extraer datos en tiempo real o establecer conexiones con herramientas como Google Analytics, lo que facilita la incorporación de información en tiempo real a su análisis.

✨Ideal para: Equipos o empresas que se incorporan a un nuevo mercado o perfeccionan su estrategia en un entorno competitivo.

5. Plantilla de análisis de la competencia SEO de ClickUp

Descargar esta plantilla Descubra las deficiencias en las palabras clave de las páginas mejor posicionadas con la plantilla de análisis de la competencia SEO de ClickUp.

El dominio de los motores de búsqueda suele ser el factor decisivo en la visibilidad online, y la plantilla de análisis de la competencia SEO de ClickUp te garantiza que no vas a ciegas. La plantilla incluye secciones para registrar las páginas mejor posicionadas de tus competidores, las palabras clave a las que se dirigen y las lagunas en su estrategia SEO. Puedes realizar el seguimiento del posicionamiento de las palabras clave de tus competidores, sus estrategias de backlinks y el rendimiento de su contenido.

Compare estos datos con sus propias clasificaciones para identificar oportunidades de mejora. ¿Hay palabras clave que sus competidores están pasando por alto? ¿O están dominando en áreas que usted ha descuidado?

Con esta plantilla, podrá ajustar y adaptar su estrategia de SEO para seguir siendo relevante y mantener su cuota de voz en Internet.

✨Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de SEO que necesitan mantenerse por delante de la competencia en los rankings de búsqueda con información útil basada en datos.

Lea también: Los 10 mejores programas de gestión de la investigación

6. Plantilla de análisis comparativo de mercado de ClickUp

Descargar esta plantilla Evalúa a tus competidores con la plantilla de análisis comparativo de mercado de ClickUp.

Ya sea que esté examinando la cuota de mercado, la demografía de los clientes o las funciones de los productos, la plantilla de análisis comparativo de mercado de ClickUp organiza sus hallazgos en un formato fácil de entender. Esta plantilla incluye secciones predefinidas para registrar detalles sobre la competencia, como su público objetivo, estrategias de precios y tácticas de marketing.

Su formato comparativo facilita la comparación de su empresa con otras del sector. Puede asignar una ponderación a factores como la satisfacción del cliente o la innovación y puntuar a los competidores de forma paralela.

💡 Consejo profesional: Utilice la plantilla de análisis comparativo de mercado de ClickUp para crear un panel de inteligencia competitiva. Esta herramienta visual puede ayudarle a supervisar métricas clave, identificar tendencias emergentes y tomar decisiones basadas en datos para mantenerse por delante de la competencia.

Con paneles visuales, puede transformar estos datos en información útil. Cree gráficos, diagramas o tablas para presentar sus conclusiones de forma clara y convincente a su equipo o a las partes interesadas.

✨ Ideal para: Empresas que se preparan para entrar en un mercado competitivo o refinar su posición mediante una evaluación exhaustiva de su competencia desde múltiples ángulos.

7. Plantilla de matriz comparativa de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree comparaciones claras y paralelas de la competencia para orientar su estrategia con la plantilla de matriz comparativa de ClickUp.

La plantilla de matriz comparativa de ClickUp está diseñada para ayudarte a evaluar a la competencia según criterios predefinidos, como funciones, precios o comentarios de los clientes. El diseño de la matriz competitiva te permite asignar puntuaciones o valoraciones a factores específicos, lo que te ofrece una panorámica de cómo se compara cada competidor.

Por ejemplo, puede comparar la usabilidad de los productos de la competencia, destacar las deficiencias en el soporte al cliente o identificar las áreas en las que su oferta destaca.

Lo que destaca de esta plantilla de análisis de capacidades es su flexibilidad. Puede añadir tantas filas o columnas como necesite para adaptar la matriz a su sector. Se trata de una potente herramienta de análisis de la competencia que permite visualizar datos complejos y tomar decisiones estratégicas basadas en información clara y estructurada.

✨Ideal para: Equipos que necesitan una plantilla sencilla de matriz competitiva para presentar datos y tomar decisiones informadas basadas en comparaciones directas.

8. Plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp

Descargar esta plantilla Optimice la innovación con la plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp.

¿Quiere superar a su competencia en todas las funciones? La plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp puede ayudarle. Es perfecta para gestores de productos y equipos centrados en la innovación.

Utilice esta plantilla para analizar y comparar las funciones de su producto con las ofertas de sus competidores. Registre las funciones individuales del producto en una tabla estructurada y realice valoraciones en función de su usabilidad, singularidad y demanda de los clientes.

La comparación paralela le ayuda a identificar las áreas en las que tiene una ventaja competitiva o en las que la competencia podría superarle. Además, esta plantilla le permite priorizar las funciones que se ajustan a las demandas del mercado e identificar las áreas en las que puede innovar para destacar.

✨Ideal para: Gerentes de producto y equipos de desarrollo que necesitan un marco detallado para analizar funciones y perfeccionar su estrategia de producto basándose en información sobre la competencia.

Esto es lo que Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, opina sobre el uso de las plantillas de ClickUp:

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

Lea también: Perfeccione sus estrategias empresariales con las 10 mejores herramientas de IA para el análisis de la competencia.

Manténgase por delante de sus competidores con ClickUp.

El análisis de la competencia no es solo una casilla que marcar, sino el facilitador que guía sus decisiones empresariales y le ayuda a mantenerse a la vanguardia en un mercado en constante evolución. Tanto si va a lanzar un nuevo producto, perfeccionar su estrategia de marketing o intentar comprender cuál es su posición, contar con las herramientas de planificación estratégica adecuadas puede marcar la diferencia.

Y ahí es donde entran en juego estas plantillas de ClickUp. Cada plantilla está meticulosamente diseñada para resolver retos del mundo real, desde el seguimiento de los movimientos de la competencia hasta la comparación de estrategias de precios y el análisis de las tendencias del mercado. No solo ahorran tiempo, sino que también aportan claridad.

No se limite a creer en nuestra palabra: experimente el poder de ClickUp en su propia empresa. Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis y comience a explorar estas plantillas.