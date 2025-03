WhatsApp vs. Mensajes de Google: ¿Qué app para chatear es mejor?

Todo el mundo conoce y adora WhatsApp: es prácticamente el pegamento social de nuestras vidas digitales. Pero, ¿sabe qué?

Google ha estado deslizando silenciosamente su plataforma de mensajería en tu bolsillo, y lo más probable es que la hayas estado usando sin darte cuenta.

Te presentamos los Mensajes de Google, el servicio de confianza predeterminado en la mayoría de los teléfonos Android, que mantiene a salvo todos los mensajes de texto, desde las contraseñas de un solo uso (OTP) hasta el código promocional que probablemente olvides utilizar.

¿Qué diferencia a WhatsApp de los Mensajes de Google? Aunque parezcan similares, estas aplicaciones de mensajería tienen algunas pequeñas pero significativas diferencias que podrían marcar la diferencia en tus comunicaciones personales y de empresa.

En este artículo, haremos una comparación detallada entre WhatsApp y Mensajes de Google y te ayudaremos a decidir qué plataforma merece realmente un lugar en tu pantalla de Inicio.

¿Qué es WhatsApp?

Primero tuvimos los mensajes de texto, luego llegó Facebook Messenger y más tarde WhatsApp se convirtió en la aplicación de mensajes de texto predeterminada/a del mundo con su 2.000 millones de usuarios activos que no ha mirado atrás desde entonces.

WhatsApp ha conseguido conectar a la gente con maestría, permitiéndote enviar mensajes y recibir prácticamente cualquier cosa: textos, fotos, vídeos, documentos, ubicaciones e incluso dinero en determinadas regiones. Veamos algunas de sus funciones más populares.

Funciones de WhatsApp

¿Qué es lo que hace que WhatsApp sea tan popular para el envío de mensajes personales y profesionales?

Para empezar, satisface casi todas las necesidades de comunicación, lo que la convierte en una app imprescindible para uso personal y empresarial.

He aquí siete de sus principales funciones:

Función nº 1: cifrado de extremo a extremo y controles de privacidad

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp garantiza que sólo tú y la persona con la que te estás mensajeando podáis ver vuestros chats, lo que también se aplica a las llamadas, las notas de voz y el uso compartido de archivos.

Además, los controles de privacidad como el "Bloqueo de chats" te permiten proteger tus conversaciones privadas con una contraseña o un bloqueo biométrico, lo que añade otra capa de protección.

Función #2: Llamadas de voz y vídeo con uso compartido de pantalla

vía WhatsApp Las llamadas de voz y videollamadas de WhatsApp te permiten conectarte con cualquier persona a nivel mundial de forma gratuita/a. Las llamadas de grupo pueden incluir hasta 32 participantes, y con la nueva opción de pantalla compartida, puedes trabajar fácilmente con tus compañeros de equipo sobre la marcha.

Naturalmente, WhatsApp se ha convertido en una opción sólida para las llamadas sobre la marcha.

**Lea también los 10 mejores programas de pantalla compartida para reuniones a distancia

Función nº 3: Actualizaciones de estado y canales

La función de estado de WhatsApp permite a los usuarios publicar fotos, vídeos o actualizaciones de texto que duran 24 horas. En 2023, la app añadió "Canales", una herramienta de difusión para que marcas, creadores y personajes públicos lleguen a una amplia audiencia, dando a WhatsApp una ventaja social.

💡 Consejo profesional: Utiliza la función 'Listas de difusión' de WhatsApp para enviar actualizaciones o promociones a varios contactos a la vez sin crear un chat de grupo. De esta manera, puede mantener los mensajes más personales y asegurarse de que solo los destinatarios vean su mensaje.

Función nº 4: Uso compartido de archivos y vista previa de documentos

Con un límite para compartir archivos de hasta 2 GB, WhatsApp facilita el envío de documentos y archivos multimedia de gran tamaño.

Además, las vistas previas de los documentos permiten hojearlos rápidamente antes de descargarlos, lo que resulta especialmente práctico para las colaboraciones en equipo.

**Lea también

15 mejores plataformas para chatear

Función nº 5: Chats de grupo y gestión de comunidades

Los chats de grupo de WhatsApp admiten ahora hasta 1.024 participantes, lo que resulta perfecto para comunidades, reuniones familiares y chats de equipo.

Los administradores también reciben herramientas de gestión de comunidades, que facilitan el enlazado de grupos relacionados, la publicación de anuncios y la organización de los debates.

Función nº 6: Edición de mensajes y pegatinas generadas por IA

via Meta ¿Alguna vez has enviado un mensaje y has visto una errata un segundo después?

Ahora, WhatsApp te permite editarlos a los 15 minutos de enviarlos. Y para darle un toque de creatividad, puedes crear pegatinas personalizadas con IA: solo tienes que describir lo que quieres y dejar que la aplicación haga el resto.

**Lea también 12 ejemplos de estrategias de comunicación en el lugar de trabajo

Esta nueva función te permite mencionar hasta cinco personas en privado en tus actualizaciones de estado. Sólo los contactos mencionados recibirán una alerta, por lo que es ideal para actualizaciones dirigidas.

💡 Consejo profesional: Si eres un artista independiente, puedes usar esta función para mencionar a clientes específicos en las actualizaciones de estado que muestran imágenes de trabajo en curso, asegurándote de que lo vean primero sin necesidad de un mensaje directo.

Función #8: Catálogos de WhatsApp Business

via WhatsApp

La función de catálogo de WhatsApp Business permite a las empresas crear un escaparate digital directamente dentro de la app, mostrando productos o servicios a clientes potenciales sin necesidad de tener una página web completa.

Los propietarios de empresas pueden hacer listas de elementos con fotos, descripciones, precios y enlaces fácilmente accesibles desde la pantalla de chatear.

📌 Ejemplo: Una boutique de ropa puede utilizar la función Catálogo de WhatsApp Business para mostrar sus últimas colecciones. Los clientes pueden ver elementos, precios y descripciones dentro del chat, lo que facilita la exploración de las nuevas llegadas o las rebajas de temporada. Cuando un cliente ve algo que le gusta, puede enviar un mensaje directamente a la tienda para obtener más detalles o hacer un pedido.

Precios de WhatsApp

WhatsApp Personal : Free

: Free WhatsApp Business App : Free

: Free API de WhatsApp para empresas: Precios personalizados

¿Qué es Mensajes de Google?

Mensajes de Google es la versión de Google de iMessage, una app de mensajería que combina los mensajes de texto de la vieja escuela con los modernos RCS (Rich Communication Services).

Espera, ¿qué es RCS?

RCS, o Rich Communication Services, es como mensajes de texto con esteroides. Mientras que estos últimos se limitan a texto básico y mensajes de 160 caracteres, RCS ofrece una experiencia de mensajería moderna con uso compartido de medios de alta calidad, recibos de lectura, indicadores de escritura e incluso cifrado de extremo a extremo en redes compatibles.

Para los usuarios de teléfonos Android, RCS convierte la mensajería de texto básica en algo más parecido a mensajería instantánea .

Te permite estar conectado a través de Wi-Fi o datos móviles, compartir fotos y vídeos de gran tamaño y disfrutar de las funciones interactivas que hacen que la mensajería sea más atractiva.

Además, a medida que más operadores y países son compatibles con RCS, se está transformando en un estándar de mensajería universal.

**Lea también 10 Mejores Apps de Mensajería para Empresas

Funciones de Mensajes de Google

Tras alcanzar los 1.000 millones de usuarios de RCS en 2023, la aplicación Mensajes de Google ha lanzado nuevas funciones muy interesantes.

Vamos a repasarlas una a una:

Función #1: Borrado automático de OTPs (contraseñas de un solo uso)

Uno de los mayores retos de Mensajes de Google era que todas las OTPs aterrizaban allí.

Pero ahora puedes decir adiós a los mensajes desordenados con OTPs acumulándose activando la función "Borrar OTPs automáticamente después de 24 horas" en Ajustes > Organización de Mensajes. De esta manera, cualquier contraseña de un solo uso desaparecerá después de 24 horas.

🧠 Sabías que: Mensajes de Google está mejorando sus capacidades de detección de estafas para proteger a los usuarios de mensajes fraudulentos de entrega de paquetes y relacionados con el trabajo. Mediante el aprendizaje automático en el dispositivo, la app puede identificar y mover automáticamente los textos sospechosos a la carpeta de spam o emitir una advertencia.

Función #2: Programar mensajes de texto para enviarlos más tarde

vía Google No pasa nada si tienes problemas para recordar los cumpleaños.

Con Mensajes de Google, puedes programar mensajes de texto con antelación: sólo tienes que escribir el mensaje, mantener pulsado el botón de envío y elegir una hora.

Es perfecto para mantenerte al día con los recordatorios o para impresionar a alguien con tu (aparentemente) perfecta sincronización.

Función 3: Añade reacciones a un mensaje de texto

vía Google_

¿Crees que las reacciones emoji son sólo para iMessage? Piénsalo otra vez

Mensajes de Google te permite reaccionar a los textos pulsando prolongadamente sobre un mensaje y seleccionando un emoji.

Los usuarios de Android reciben la reacción directamente en el chat, mientras que los de iPhone reciben un mensaje aparte que dice "[emoji] a [mensaje]" Divertido, ¿verdad?

Función #4: Anclar conversaciones a la parte superior

Si chateas con mucha gente, tu lista de conversaciones puede parecer un caos.

Por suerte, Mensajes de Google te permite anclar hasta cinco conversaciones a la parte superior de tu lista de chats.

Sólo tienes que pulsar prolongadamente una conversación, tocar el icono del anclaje y ya no volverás a perder de vista tus favoritos.

**Lee también las 10 mejores herramientas y software de comunicación en el lugar de trabajo

Función nº 5: Escuchar mensajes de texto leídos en voz alta

¿Quieres tener las manos libres? El Asistente de Google puede leer tus mensajes en voz alta cuando dices "Leer mis mensajes"

Esto funciona con cualquier app de mensajería siempre que el mensaje esté en tu sombra de notificación, e incluso puedes responder usando tu voz.

💡 Consejo profesional: Antes de cambiar de teléfono, haz una copia de seguridad de tus Mensajes en Google Drive para restaurarlos fácilmente en tu nuevo dispositivo. Solo tienes que ir a Ajustes > Sistema > Copia de seguridad, activar Copia de seguridad en Google Drive y tocar Copia de seguridad ahora. De esta forma, ¡todos tus textos estarán seguros y listos para transferir!

Función nº 6: Comparte tu ubicación en un mensaje de texto

Al igual que WhatsApp, puedes evitar los textos de "¿Dónde estás?" en Mensajes de Google compartiendo tu ubicación directamente en Mensajes de Google.

Toca el botón "+", selecciona "Ubicación" y envía un enlace a través de Google Maps: es rápido, preciso y ahorra unos cuantos mensajes a todo el mundo.

Función #7: Photomoji

Con Photomoji, puedes crear reacciones personalizadas a partir de tus fotos favoritas utilizando la IA de Google.

Convierte una instantánea tuya o de tu mascota en una reacción, guárdala y deja que tus amigos también la usen en chats de grupo, porque ¿quién no quiere una biblioteca de reacciones que sea exclusivamente tuya?

Función #8: Efectos de pantalla

Para un poco de chispa, Efectos de pantalla te permite enviar respuestas animadas con palabras específicas como "está nevando" o "felicidades"

Envía estas palabras clave y la pantalla se convertirá en una animación. Es una divertida búsqueda del huevo de Pascua para descubrir las más de 15 indicaciones de efectos ocultas.

Precios de Mensajes de Google

Gratuito

Mensajes para empresas de CRS: Free (Los operadores de telecomunicaciones y sus filiales pueden aplicar tarifas)

**Lea también

10 estrategias de comunicación en equipo para una colaboración eficaz

WhatsApp vs. Mensajes de Google: Comparación de funciones

Tanto WhatsApp como Mensajes de Google vienen repletos de funciones para que chatear sea más inteligente, más rápido y mucho más divertido.

WhatsApp mantiene el estilo clásico con algunas medidas serias de privacidad y facilidad de uso. Por su parte, Mensajes de Google, con tecnología RCS, pretende devolver el humilde mensaje de texto a la década de 2020.

Aquí tienes una comparativa entre WhatsApp y Mensajes de Google para ver qué aplicación brilla en las áreas clave:

Función #1: Cifrado de extremo a extremo

Ganador: WhatsApp

WhatsApp ha sido durante mucho tiempo un campeón del cifrado de extremo a extremo, asegurando todo, desde textos hasta llamadas y uso compartido de archivos de forma predeterminada, por defecto. No es de extrañar que esta comparativa entre WhatsApp y Mensajes de Google se decante por esta metaaplicación.

Mensajes de Google también ofrece cifrado de extremo a extremo para los chats habilitados para RCS, pero aún no todas las operadoras o regiones son compatibles con RCS, lo que convierte a WhatsApp en la opción más fiable para quienes desean una privacidad hermética.

Función nº 2: Llamadas de voz y vídeo

🏆 Ganador: WhatsApp

Cuando se trata de llamadas de voz y vídeo, WhatsApp se lleva la corona. Con compatibilidad para hasta 32 personas en llamadas de grupo y llamadas internacionales gratuitas, WhatsApp se siente como una app de miniconferencias.

Mensajes de Google, por otro lado, depende de la integración con Google Meet para las videollamadas, lo que es genial si ya eres usuario de Meet, pero no es tan fluido como las llamadas integradas de WhatsApp.

Función 3: Personalización y reacciones

🏆 Ganador: Mensajes de Google

Mensajes de Google te permite expresarte de verdad. Con opciones como colores de burbuja personalizados, Photomoji para reacciones personalizadas y efectos de pantalla animados, Mensajes de Google aporta personalidad a tus chats.

WhatsApp ofrece reacciones básicas y fondos de pantalla personalizados, pero los efectos de Google basados en IA añaden un toque divertido y moderno para los amantes de la personalización.

Función 4: Uso compartido de archivos y multimedia

🏆 Ganador: Empate. Mensajes de Google (por calidad multimedia), WhatsApp (por flexibilidad)

Mensajes de Google, con RCS, permite a los usuarios enviar imágenes y vídeos de alta resolución: adiós a los memes pixelados.

Sin embargo, WhatsApp es compatible con un intervalo más amplio de tipos de medios y tamaños de archivo de hasta 2 GB, lo que lo hace más versátil para compartir archivos grandes o en varios formatos.

Función 5: Reacciones a los mensajes

🏆 Ganador: Mensajes de Google

Mensajes de Google lleva las reacciones a un nivel superior, permitiendo a los usuarios responder con cualquier emoji que elijan y añadiendo efectos animados como Reaction Effects.

Función #6: Acceso a escritorio y web

🏆 Ganador: WhatsApp

Ambas apps son compatibles para chatear en el escritorio, pero WhatsApp Web parece más consolidada y no requiere RCS para una funcionalidad completa.

Mensajes de Google también ofrece una versión web, pero está limitada por la compatibilidad con RCS, lo que convierte a WhatsApp en el servicio al que acudir para chatear entre dispositivos sin problemas.

Función 7: Uso compartido de la ubicación

Ganador: WhatsApp

WhatsApp facilita el uso compartido de tu ubicación en tiempo real, permitiéndote compartir actualizaciones durante periodos de tiempo establecidos (15 minutos, 1 hora u 8 horas).

Por otro lado, Mensajes de Google tiene uso compartido de ubicación a través de Google Maps, pero es un poco más básico. Para reuniones de viaje o actualizaciones de ubicación, la flexibilidad de WhatsApp brilla con luz propia.

Función 8: Protección contra el spam

🏆 Ganador: Mensajes de Google

El último asalto del cara a cara entre WhatsApp y Mensajes de Google se lo lleva este último.

Mensajes de Google utiliza el aprendizaje automático en el dispositivo para bloquear el spam potencial, marcando automáticamente los mensajes sospechosos sin comprometer la privacidad.

WhatsApp también ofrece (elaboración de) informes sobre spam, pero la capacidad de Google para la detección proactiva de estafas le da ventaja para quienes reciben muchos textos de remitentes desconocidos.

WhatsApp vs. Mensajes de Google en Reddit

En lo que respecta a WhatsApp frente a Mensajes de Google, los usuarios de Reddit están divididos. Redditors señalan que la ventaja de WhatsApp radica en sus pulidas funciones, como las llamadas de voz y vídeo, el elevado límite de participantes en las llamadas de grupo y la fiabilidad de la sincronización entre dispositivos.

Por ejemplo, un usuario mencionó cómo la simplicidad e integración de WhatsApp la convierten en "una app que no puedo imaginar no tener"

Por otro lado, los fans de Mensajes de Google argumentan que la capacidad RCS (Rich Communication Services) de la app hace que se sienta como iMessage para Android, ofreciendo recibos de lectura, medios compartidos en alta resolución y opciones de uso personalizadas únicas como temas cromáticos y emojis animados.

Un usuario de Redditor compartió su experiencia de uso de Mensajes de Google en un dispositivo Galaxy y elogió la interfaz de usuario limpia y adaptable de la app, así como las reacciones "tap-back".

Sin embargo, algunos

usuarios siguen frustrados

por la falta de compatibilidad de Google con RCS en todas las operadoras, y un usuario se lamenta: "Me encanta, pero RCS aún no es fiable en todos los ámbitos."

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a WhatsApp y Mensajes de Google

Reconozcámoslo: tener chats de trabajo en WhatsApp o en Mensajes de Google puede ser bastante lioso.

WhatsApp, aunque popular, no está hecho exactamente para uso profesional, y aunque promete privacidad de datos, es difícil ignorar los problemas de privacidad de datos de Meta en el pasado.

Además, aplicaciones para chatear como WhatsApp y Mensajes de Google pueden distraer mucho, con notificaciones constantes de diferentes fuentes.

Entonces, ¿cuál es una buena Alternativa a Mensajes de Google que puede sustituir WhatsApp ¿también?

Reunión

ClickUp

-se convierte en la verdadera "app todo" para el trabajo, combinando herramientas de productividad y chats colaborativos en un solo paquete.

ClickUp's one up #1: ClickUp Chat

Imagine no tener que cambiar nunca de app para encontrar los detalles de un proyecto o crear tareas a partir de un chat. Chat ClickUp ofrece ese lujo combinando conversaciones, tareas y proyectos en un solo lugar.

ClickUp Chat también elimina el "impuesto del interruptor", es decir, el tiempo y la productividad que se pierden al cambiar de una plataforma a otra.

Por qué es importante ClickUp Chat

Contexto sincronizado : Todas las conversaciones, tareas y proyectos viven juntos, por lo que no hay necesidad de copiar y pegar los detalles del chat en una tarea, todo permanece conectado. Con los hilos sincronizados, los chats enlazados permanecen alineados con las tareas y garantizan un seguimiento perfecto de todo el cronograma del proyecto

: Todas las conversaciones, tareas y proyectos viven juntos, por lo que no hay necesidad de copiar y pegar los detalles del chat en una tarea, todo permanece conectado. Con los hilos sincronizados, los chats enlazados permanecen alineados con las tareas y garantizan un seguimiento perfecto de todo el cronograma del proyecto Creación de tareas con IA : Cree tareas al instante a partir de mensajes de chat, con contexto y fechas límite, sin necesidad de entrada manual. ClickUp Brain le permite crear un hub central de conocimiento donde todo el mundo puede acceder a ideas clave, tormentas de ideas y preguntas frecuentes

: Cree tareas al instante a partir de mensajes de chat, con contexto y fechas límite, sin necesidad de entrada manual. ClickUp Brain le permite crear un hub central de conocimiento donde todo el mundo puede acceder a ideas clave, tormentas de ideas y preguntas frecuentes Comunicación centrada: Notificaciones personalizables y FollowUps™ te mantienen al tanto de las conversaciones esenciales solamente, cortando el ruido para centrarse en lo que realmente importa. También puedes anclar chats importantes, crear secciones para organizar las conversaciones y utilizar Mensajes directos para conversaciones privadas o individuales

📌 Ejemplo: Tu equipo está haciendo una lluvia de ideas sobre el lanzamiento de un producto en el chat de ClickUp y alguien sugiere: "Necesitamos una campaña en redes sociales" Con un simple clic, esa idea se convierte en una tarea procesable, completa con plazos y detalles, sin necesidad de esfuerzo adicional. Cada tarea permanece enlazada a la conversación en la que comenzó, de modo que todo el mundo mantiene el contexto y las metas a la vista.

Funciones de colaboración adicionales en ClickUp Chat

Sincronización de llamadas : Realice llamadas de audio y vídeo con hasta 200 participantes directamente desde Chat, lo que facilita la discusión de proyectos en tiempo real sin necesidad de aplicaciones de terceros

: Realice llamadas de audio y vídeo con hasta 200 participantes directamente desde Chat, lo que facilita la discusión de proyectos en tiempo real sin necesidad de aplicaciones de terceros Automatización : Automatiza acciones periódicas en los chats, como ajustes de recordatorios, programación de mensajes o asignación automática de tareas, ahorrando tiempo a tu equipo en seguimientos manuales

: Automatiza acciones periódicas en los chats, como ajustes de recordatorios, programación de mensajes o asignación automática de tareas, ahorrando tiempo a tu equipo en seguimientos manuales Aplicación y resumen de IA: La IA proporciona un rápido resumen de los mensajes perdidos, y la función Resumir condensa las largas conversaciones en puntos clave, ayudándole a ponerse al día más rápidamente sin tener que rebuscar en historiales de chat enteros

ClickUp's one up #2: ClickUp Clips

A todos nos ha pasado: perdidos en hilos de comentarios interminables, intentando explicar algo sólo para crear más confusión.

mantén tus vídeos organizados con el Clips Hub de ClickUp_

Con Clips ClickUp se acabaron los quebraderos de cabeza. Ahora, en lugar de escribir largas explicaciones, puede compartir una grabación de pantalla en cuestión de segundos, dejando que su equipo vea exactamente lo que usted ve.

Además, puede incrustar clips directamente en las tareas, dejar que la IA de ClickUp Brain extraiga información clave y mantenerlo todo organizado en el hub de clips.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Clips para grabar flujos de trabajo complejos o pasos de solución de problemas y guárdelos en el hub de clips para futuras consultas. De esta forma, tu equipo siempre tendrá acceso rápido a guías o explicaciones, ahorrando tiempo y reduciendo las preguntas repetidas.

ClickUp's one-up #3: Comentarios asignados

Delegar es difícil. A veces, asignas una tarea y tus instrucciones se desvanecen en el vacío.

Gestionar las conversaciones relacionadas con las tareas puede ser un reto: los comentarios se pasan por alto, los detalles se escapan y, antes de que te des cuenta, las cosas se están desmoronando.

En estas situaciones, hay que respirar hondo y dejar que los demás hagan lo que quieran Comentarios asignados de ClickUp abordar esto de frente.

Esta función permite asignar elementos de acción a miembros concretos del equipo directamente en el hilo de tareas.

¿Necesitas una respuesta rápida o un seguimiento? No hay problema. Los miembros del equipo pueden responder, resolver o reasignar comentarios en el acto.

**Lea también 15 plantillas gratuitas de planes de comunicación de proyectos: Excel, Word y ClickUp

ClickUp's one up #4: Pizarras ClickUp

crea una lluvia de ideas, comparte puntos de vista y trabaja en equipo sin esfuerzo con las pizarras ClickUp Pizarras ClickUp traen la magia de una pizarra física al espacio digital.

El resultado es una experiencia visual interactiva que transforma la colaboración en equipo en tiempo real .

Esto incluye aportar ideas, correlacionar flujos de trabajo complejos o diseñar flujos de comunicación. La comunicación visual reduce el ruido y facilita la transmisión de ideas complejas sin explicaciones interminables.

Además, las Pizarras ClickUp se integran directamente con la gestión de tareas, duplicándose como un software de colaboración para la gestión de proyectos -para que pueda asignar y actualizar tareas en tiempo real.

ClickUp ha ayudado a nuestro equipo a comunicarse en un equipo remoto en diferentes zonas horarias y saber lo que está pasando en el proyecto sin tener que celebrar reuniones innecesarias o pedir información a la gente por correo electrónico o Slack. La función de Pizarra nos ayuda a intercambiar ideas sobre procesos y flujos de trabajo y a asignar tareas en tiempo real.

Danielle Bush, gestora de proyectos en EDforTech

ClickUp one up #5: Detección de colaboración de ClickUp Detección de colaboración de ClickUp le permite hacer un seguimiento de sus compañeros de equipo en tiempo real.

Tanto si estás editando documentos, actualizando tareas o dejando un comentario rápido, ClickUp mantiene a todo el mundo sincronizado sin pisar el trabajo de los demás.

Imagínatelo: se acabaron las ediciones misteriosas y las sobreescrituras accidentales. Sabrás en todo momento quién está viendo, escribiendo o haciendo cambios.

Así es como funciona:

Ve lo que escribes y editas en directo : Descubre a tus compañeros de equipo mientras escriben o editan en tiempo real, para que nunca te quedes al margen

: Descubre a tus compañeros de equipo mientras escriben o editan en tiempo real, para que nunca te quedes al margen Comentarios instantáneos en todas las plataformas : Todas las actualizaciones -comentarios, cambios de estado, ediciones de tareas- se actualizan al instante, ya sea en escritorio, móvil o web

: Todas las actualizaciones -comentarios, cambios de estado, ediciones de tareas- se actualizan al instante, ya sea en escritorio, móvil o web Uso compartido: Comparta un documento a través de URL y edítelo sin solapamientos utilizando Documentos ClickUp ### ClickUp uno arriba #6: ClickUp Brain

automatiza la actualización de tareas, genera informes de estado y ahorra un tiempo valioso con ClickUp AI_ Cerebro ClickUp es el asistente de IA que no sabías que necesitabas, pero una vez que lo pruebas, ya no hay vuelta atrás.

Si no que se lo pregunten a Phillip Quinlan, Director de Innovación Operativa del University College de Dublín

ClickUp Brain revoluciona nuestro flujo de trabajo... su herramienta de resumen de chats recapitula eficazmente las conversaciones para aportar claridad y acción.

Phillip Quinlan, University College de Dublín

¿Qué convierte a ClickUp Brain en el compañero ideal?

Escribe de forma más inteligente : ¿Necesitas redactar una frase perfecta en Docs? ClickUp Brain le ofrece sugerencias para que sus palabras brillen

: ¿Necesitas redactar una frase perfecta en Docs? ClickUp Brain le ofrece sugerencias para que sus palabras brillen Automatización de flujos de trabajo : Olvídese de las tareas repetitivas: ClickUp Brain puede crear tareas automáticamente, establecer plazos y asignar miembros a equipos, todo ello en función de sus comandos

: Olvídese de las tareas repetitivas: ClickUp Brain puede crear tareas automáticamente, establecer plazos y asignar miembros a equipos, todo ello en función de sus comandos Supera la sobrecarga de información: Desde extensos documentos hasta resúmenes de chats, ClickUp Brain resume rápidamente todo lo que necesitas saber

Instale, regístrese y colabore: La comunicación es así de fácil con ClickUp

Rosana Hungria, gestora de proyectos, está de acuerdo en que sustituir otras apps de mensajería por ClickUp puede transformar la productividad del equipo.

En su opinión, "ClickUp ha trasladado todas las comunicaciones de distintos canales, como el correo electrónico, los chats y WhatsApp, a un único lugar. Así, sabes dónde ir para encontrar la información que necesitas"

A diferencia del chat unipersonal de WhatsApp o de las personalizaciones limitadas de Google Mensajes, ClickUp integra toda la mensajería con herramientas de colaboración, resúmenes basados en IA y notificaciones fluidas, reduciendo las distracciones.

Con ClickUp, ningún mensaje o tarea se pierde, y cada actualización se actualiza en tiempo real en todos los dispositivos.

¿Estás listo para ser más productivo? Regístrate en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!