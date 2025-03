11 plantillas gratuitas de revisión de sprints

Al final de cada sprint, el equipo se reúne para debatir los progresos, compartir opiniones y planificar el futuro. Pero, con demasiada frecuencia, estas revisiones parecen una serie inconexa de actualizaciones en lugar de una reflexión colaborativa sobre el trabajo del equipo.

El feedback se pierde, la gente olvida puntos clave y, antes de que te des cuenta, la reunión termina sin una dirección clara hacia delante.

Aquí es donde las plantillas de revisión del sprint pueden marcar la diferencia. Una plantilla cuidadosamente diseñada no sólo proporciona estructura, sino que crea un espacio en el que el equipo puede centrarse en lo que importa: celebrar los logros, aprender de los retos y alinearse en el camino a seguir.

En este artículo, exploraremos las plantillas de revisión de sprint que transforman tus revisiones de recapitulaciones rutinarias en momentos que alimentan el impulso de tu equipo.

¿Qué son las plantillas de revisión de sprints?

Las plantillas de revisión de sprints son marcos o esquemas que los equipos pueden utilizar para estructurar y facilitar reuniones de revisión de sprints productivas

Estas plantillas suelen incluir secciones para revisar el trabajo completado, discutir métricas clave, identificar las lecciones aprendidas y planificar el siguiente sprint basándose en los resultados del sprint actual.

Estos son los elementos comunes de las plantillas de revisión de sprints:

Agenda : Esbozar la estructura de la reunión de revisión, incluyendo el tiempo para demostraciones, sesiones de retroalimentación y discusiones

: Esbozar la estructura de la reunión de revisión, incluyendo el tiempo para demostraciones, sesiones de retroalimentación y discusiones Trabajo completado : Lista de las tareas o funciones completadas durante el sprint

: Lista de las tareas o funciones completadas durante el sprint Demostraciones : Espacio para mostrar nuevas funciones o características

: Espacio para mostrar nuevas funciones o características **Recogida de opiniones: Espacios para recoger las opiniones y preguntas de las partes interesadas

Elementos de acción: Secciones para anotar cualquier acción de seguimiento o mejora para el siguiente sprint

¿Qué hace que una plantilla de revisión de sprints sea buena?

Una buena plantilla de revisión de sprint debe ser:

Clara y concisa: Fácil de entender y seguir

Fácil de entender y seguir Flexible: Adaptable a diferentes tamaños de equipos y tipos de proyectos

Adaptable a diferentes tamaños de equipos y tipos de proyectos Orientada a la acción: Centrada en identificar y abordar problemas

Centrada en identificar y abordar problemas Colaborativo: Fomenta la participación de todos los miembros del equipo

Fomenta la participación de todos los miembros del equipo Basado en datos: Utiliza métricas para medir el progreso e identificar áreas de mejora

11 Plantillas de revisión de sprints para el intento correcto de Agile

Ahora que sabe lo que hace que una gran plantilla, vamos a explorar 11 gratis, gratuito/a plantillas de revisión Sprint que tienen todas estas funciones y son una necesidad de probar:

1. Plantilla de tormenta de ideas para la retrospectiva de sprints de ClickUp

El Plantilla de tormenta de ideas para la retrospectiva de sprints de ClickUp proporciona un marco estructurado para que los equipos reflexionen sobre el sprint reciente. Teams can use it to identify what went well and what could have been better and make actionable improvements for the future.

Plantilla de lluvia de ideas para la retrospectiva de sprints ClickUp

Esta plantilla organiza los puntos de discusión en secciones específicas, ayudando al equipo a categorizar su feedback en victorias, retos y áreas de mejora. Al utilizar estas secciones específicas, los equipos pueden garantizar retrospectivas de sprint no derivan en discusiones generales, sino que se centran en acciones concretas.

Una ventaja clave de esta plantilla es su capacidad de seguimiento a largo plazo. Los equipos pueden revisar las retrospectivas anteriores para ver si han abordado los elementos de acción de Sprints anteriores.

La integración de la plantilla de retrospectiva con Tareas de ClickUp permite a los equipos convertir los comentarios directamente en elementos de acción. De este modo se garantiza que los valiosos conocimientos adquiridos durante las retrospectivas de los sprints se pongan en práctica en lugar de perderse entre sprints.

El enfoque de seguimiento de acciones y comentarios de esta plantilla puede ser especialmente beneficioso para los equipos ágiles que buscan mejorar la transparencia y mantener la responsabilidad de todos.

✨ Ideal para: Equipos que quieren mejorar su proceso y rendimiento con el tiempo.

2. Plantilla de Backlogs y Sprints de ClickUp

En Plantilla de Backlogs y Sprints de ClickUp combina la preparación de backlogs y la planificación de sprints, lo que la convierte en una potente herramienta para los equipos ágiles que deseen simplificar estos procesos.

Plantilla de Backlogs y Sprints de ClickUp

La plantilla permite a los propietarios del producto priorizar y refinar los elementos del backlog para que las tareas estén bien definidas y listas para los próximos sprints.

Ventajas clave de esta plantilla:

Priorización: Etiqueta, organiza y filtra fácilmente los elementos del backlog por importancia

Etiqueta, organiza y filtra fácilmente los elementos del backlog por importancia **Claridad: Define claramente las tareas y las prepara para los próximos sprints

Adaptabilidad: Reorganice o ajuste rápidamente la plantillasprint backlog a medida que cambian las prioridades

Reorganice o ajuste rápidamente la plantillasprint backlog a medida que cambian las prioridades Flujo de trabajo sin fisuras: Navega entre la preparación del backlog y la planificación del sprint sin salir de la herramienta

Navega entre la preparación del backlog y la planificación del sprint sin salir de la herramienta Backlog organizado: Mantener un backlog procesable para evitar el 'backlog bloat'

Mantener un backlog procesable para evitar el 'backlog bloat' Respuesta ágil: Adaptarse a los cambios en las metas del proyecto y las demandas del mercado

Aprovechando esta plantilla, los equipos ágiles pueden trabajar de forma más eficaz, ofrecer productos de mayor calidad y lograr mejores resultados en los proyectos.

✨Ideal for: Teams that want to adapt to changing priorities quickly.

3. La plantilla de ClickUp Sprints

El Plantilla ClickUp Sprints está diseñada específicamente para la gestión y seguimiento de sprints, proporcionando una vista clara y en tiempo real del progreso del sprint. Esta plantilla es ideal para supervisar las tareas, sus estados de progreso, los plazos y el esfuerzo estimado frente al esfuerzo real necesario.

Plantilla de Sprints de ClickUp

Hacerlo ayuda a prevenir las trampas comunes de la sobrecarga o infrautilización de los sprints, asegurando que la carga de trabajo en cada sprint sea equilibrada y alcanzable.

La fuerza de esta plantilla radica en su seguimiento del progreso en tiempo real, que permite a los líderes de equipo y Scrum Masters identificar posibles cuellos de botella en las primeras etapas del sprint y satisfacer Valores de Scrum .

Con esta visibilidad, los gestores pueden abordar los bloqueos o ajustar las asignaciones antes de que afecten a todo el sprint. Al supervisar métricas como la velocidad del equipo y el equilibrio de la carga de trabajo, la plantilla ClickUp Sprints ayuda a los equipos a mantener el rumbo, facilitando la evaluación del progreso de un vistazo.

✨Ideal for: Teams that want to ensure their projects stay on schedule and within budget.

Gestione fácilmente las revisiones de los sprints con el software de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Además, Gestión ágil de proyectos de ClickUp puede mejorar significativamente las revisiones de los sprint al proporcionar una plataforma centralizada para:

Acceder y revisar fácilmente las metas y objetivos definidos del sprint

Supervisar el progreso del equipo con respecto a estas metas a lo largo del sprint

Recopilar comentarios de las partes interesadas y los miembros del equipo en un solo lugar

Utilizar etiquetas, rótulos o Campos personalizados para clasificar y priorizar los comentarios

Asignar elementos de acción a miembros específicos del equipo y hacer un seguimiento de su progreso para mejorar futuros sprints

Facilite los debates y las sesiones de intercambio de ideas con funciones de colaboración en tiempo real

**Lea también Revisión del Sprint vs. Retrospectiva: ¿Cuál es la diferencia?

4. La plantilla de eventos de ClickUp Agile Sprints

El Plantilla de eventos ClickUp Agile Sprints consolida todos los eventos esenciales de los sprints ágiles en un único flujo de trabajo organizado, desde la planificación del sprint y los standups diarios hasta las revisiones del sprint.

Plantilla de eventos de ClickUp Agile Sprints

Cada tipo de evento-como la planificación de sprint, standups diarios, y revisiones de sprints -tiene su sección dedicada, que permite a los equipos documentar metas, notas y elementos de acción de forma estructurada y fácil de revisar.

Por ejemplo, durante planificación de sprints en la planificación de sprints, los equipos pueden esbozar los objetivos, hacer una lista de las tareas asignadas y ajustar las metas de los sprints. Los miembros del equipo pueden actualizar los bloqueos, compartir prioridades y seguir el progreso en las reuniones diarias.

Las secciones dedicadas reducen la dependencia de herramientas externas, garantizando que se documenten todos los aspectos del proyecto Reunión ágil notas y acciones en un mismo lugar. Esto mejora la accesibilidad a la información y reduce la probabilidad de pasar por alto detalles importantes entre Eventos Scrum .

✨Ideal for: Scrum teams that want to centralize their sprint events and documentation.

5. La plantilla ClickUp Simple Sprints

Perfecta para equipos pequeños o reducidos, la plantilla Plantilla ClickUp Simple Sprints **Ofrece un diseño sencillo centrado en lo esencial: asignación de tareas, plazos y estado actual

Plantilla ClickUp Simple Sprints

La eliminación de campos y funciones complejos permite a los equipos concentrarse por completo en completar las tareas dentro del cronograma del sprint sin distraerse con funciones adicionales.

Estas son algunas de las funciones clave de esta plantilla:

Diseño minimalista: Evita funciones y distracciones innecesarias

Evita funciones y distracciones innecesarias Enfoque claro: Se concentra en completar la tarea y en los plazos de entrega

Se concentra en completar la tarea y en los plazos de entrega Comunicación simplificada: Aumenta la claridad y reduce la carga cognitiva

Aumenta la claridad y reduce la carga cognitiva Ejecución eficiente: Agiliza los flujos de trabajo y mejora la productividad

Ideal para equipos que dan prioridad a la acción sobre el análisis, esta plantilla proporciona las herramientas necesarias para alcanzar las metas del sprint sin la sobrecarga de complejos procesos de seguimiento o elaboración de informes.

✨Ideal for: Teams that are new to Agile methodologies and want to start small.

Lea también: Cómo ajustar un calendario de sprints eficaz

6. La plantilla de gestión de ClickUp Agile Scrum

El Plantilla ClickUp para la gestión ágil de Scrum proporciona un marco robusto que cubre todos los aspectos de Scrum, desde el refinamiento del backlog hasta las revisiones de sprint.

Plantilla de gestión de ClickUp Agile Scrum

Sus tableros estructurados y personalizables están diseñados para ayudar a los equipos a gestionar todos los roles, tareas y eventos Scrum en una sola vista, facilitando el seguimiento de cada fase y rol en el proceso Scrum.

La organización de esta plantilla es particularmente útil para los Scrum Masters, que deben realizar un seguimiento de las dependencias de tareas, bloqueadores y objetivos del sprint. Cada fase tiene su propio Vista Tablero en ClickUp , lo que facilita la supervisión del progreso y la gestión de las dependencias del flujo de trabajo.

La plantilla también es altamente personalizable, lo que permite a los equipos adaptarla a sus procesos, prioridades y metas del proyecto.

ideal para: Scrum Masters para supervisar las dependencias de tareas, bloqueadores y objetivos de sprint en un solo lugar.

7. Plantilla ClickUp de planificación ágil de sprints

En Plantilla ClickUp para la planificación ágil de sprints está diseñada para el ajuste de metas de sprint, asignación de recursos y estimación de cargas de trabajo de manera efectiva.

Plantilla de planificación de sprints ágiles ClickUp

Al proporcionar un enfoque estructurado para planificación de sprints esta plantilla ayuda a los Teams:

Establecer objetivos claros: Definir metas específicas, medibles, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos (SMART) para el sprint

Definir metas específicas, medibles, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos (SMART) para el sprint Desglosar el trabajo: Dividir las tareas en partes manejables para facilitar una estimación y asignación precisas

Dividir las tareas en partes manejables para facilitar una estimación y asignación precisas Asignar recursos: Asignar tareas a los miembros del equipo en función de sus habilidades y disponibilidad

Asignar tareas a los miembros del equipo en función de sus habilidades y disponibilidad Estimar la carga de trabajo: Utilizar técnicas como los puntos de historia o la estimación del tiempo para evaluar con precisión el esfuerzo necesario para cada tarea

La estructura organizada de la plantilla fomenta la transparencia y la responsabilidad, garantizando que todos los miembros del equipo comprenden las metas generales del sprint y sus responsabilidades.

Mediante el uso de esta plantilla, los equipos Agile pueden mejorar su proceso de planificación, aumentar la previsibilidad y, en última instancia, ofrecer resultados de mayor calidad.

✨Ideal para: Un equipo de desarrollo que quiere entender claramente su trabajo para el próximo sprint.

8. Plantilla de Revisión Sprint por Miro Plantilla de revisión de sprints de Miro es una herramienta ideal para equipos que buscan un enfoque atractivo y colaborativo para las revisiones de sprint. **Su interfaz de estilo pizarra transforma las revisiones de sprints en sesiones interactivas y atractivas

vía Miro La plantilla fomenta la colaboración como Equipos Scrum mostrar visualmente el trabajo completado, compartir comentarios en tiempo real y capturar ideas en el Tablero. El espacio de forma libre permite la lluvia de ideas sin un formato estricto, lo que es ideal para los equipos que prefieren un estilo de discusión más orgánico.

Con notas adhesivas digitales, herramientas de dibujo y actualizaciones en tiempo real, esta plantilla fomenta una experiencia de revisión dinámica y colaborativa.

El diseño visual anima a los miembros del equipo a participar activamente, lo que hace que la plantilla sea especialmente beneficiosa para equipos distribuidos que echan de menos la energía de las reuniones en persona.

Ideal para: Equipos Scrum que quieren hacer sus revisiones de sprint más atractivas y colaborativas.

9. Plantilla de Revisión Sprint por Mural Plantilla de revisión de sprints de Mural es una herramienta visualmente atractiva e interactiva para facilitar sesiones eficaces de revisión de sprints.

vía Mural Al proporcionar un marco estructurado para debatir el trabajo completado, recopilar comentarios e identificar áreas de mejora, esta plantilla ayuda a los equipos a mantener la concentración y la responsabilidad.

Estas son algunas de las ventajas de esta plantilla:

Organización visual: Secciones claras para el trabajo completado, los comentarios y los elementos de acción

Secciones claras para el trabajo completado, los comentarios y los elementos de acción Colaboración en tiempo real: Permite a los equipos remotos contribuir y colaborar sin problemas

Permite a los equipos remotos contribuir y colaborar sin problemas Priorización de los comentarios: Ayuda a los equipos a centrarse en las ideas de mayor impacto

Ayuda a los equipos a centrarse en las ideas de mayor impacto Experiencia interactiva: Involucra a los miembros del equipo y fomenta la comunicación abierta

Ideal para: Equipos remotos, ya que ofrece una forma dinámica y atractiva de llevar a cabo revisiones virtuales de sprints.

10. Plantilla de Diagrama de Flujo de Incremento de Producto y Revisión de Sprint by SlidesTeam

El Diapositivas Plantilla de diagrama de flujo de incremento de producto y revisión de sprint del equipo es una opción práctica para equipos que buscan una Panorámica de alto nivel para presentaciones. Representa visualmente el proceso de Scrum para las revisiones de sprint y los incrementos de producto.

vía Equipo de diapositivas Su diseño estructurado desglosa las relaciones entre cada paso del sprint, proporcionando a los equipos y a las partes interesadas una vista clara de cómo se logran los incrementos del producto a lo largo del tiempo.

El formato de diagrama de flujo es especialmente útil para incorporar nuevos miembros al equipo o para explicar el proceso de revisión del sprint a partes interesadas que no están familiarizadas con Agile.

Su diseño listo para la presentación facilita su uso en Ceremonias ágiles y reuniones, proporcionando una forma concisa y visual de demostrar el flujo de trabajo.

✨Ideal para: Equipos Scrum que quieren representar visualmente su proceso de revisión de sprint

11. Plantilla de reunión de revisión de sprints por intervalos

En Plantilla de reunión de revisión del sprint por intervalos es un recurso práctico que mejora significativamente la eficacia de las revisiones de sprint. **Su formato bien organizado aborda directamente los problemas más comunes a los que se enfrentan los equipos durante estas reuniones

vía Intervalo Esta plantilla garantiza que se cubran todos los aspectos críticos del sprint guiando a los equipos a través de puntos clave de debate, como la revisión de las historias de usuario completadas, la recopilación de comentarios y la identificación de áreas de mejora.

Esta plantilla también proporciona:

Secciones claras que ayudan a mantener el enfoque y evitar conversaciones fuera de tema

Un espacio dedicado a registrar los comentarios y los elementos de acción garantiza que se capten las ideas valiosas y se actúe en consecuencia

Una documentación clara de los comentarios y elementos de acción ayuda a los equipos a mantener el rumbo y obtener resultados

Esta plantilla permite a los Agile Teams agilizar el proceso de revisión del sprint, mejorar la comunicación y, en última instancia, ofrecer productos de mayor calidad.

ideal para: Un equipo Scrum que desee fomentar una cultura de comunicación abierta y responsabilidad.

Redefinición de las revisiones de sprints para lograr un mayor impacto con ClickUp

En el desarrollo ágil, las revisiones de sprint tradicionales no suelen alcanzar todo su potencial. Al aprovechar el poder de estas 11 plantillas de revisión de sprints gratuitas/a, los equipos pueden elevar sus prácticas ágiles e impulsar mejoras significativas.

Estas plantillas son más que simples herramientas: catalizan conversaciones significativas y reflexiones profundas. Al ir más allá de las métricas superficiales, los equipos pueden profundizar en el impacto de su trabajo, identificando valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento.

Con el software y las plantillas Agile de ClickUp, puede hacer que cada revisión de sprint se convierta en un paso hacia la mejora continua y la innovación en su trabajo. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!