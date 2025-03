Estilos de comunicación DISC para mejorar la dinámica de equipo

Estás en una reunión y todo parece... raro. Una persona avanza con ideas audaces, mientras que otra se empeña en profundizar en los detalles, aunque no todos sean relevantes.

Sarah escucha en silencio y Michael se empeña en reconducir la conversación hacia sus problemas con un cliente. Es como si cada miembro del equipo hablara un idioma distinto.

Por eso las organizaciones recurren al modelo DISC -un marco de evaluación de la personalidad- para valorar la personalidad de los miembros de su equipo.

En este blog, exploraremos cómo utilizar DISC para entender y conectar con cada estilo de comunicación de tu equipo. 💬

⏰ Resumen de 60 segundos

📣 La comunicación DISC es un marco de evaluación utilizado para clasificar los rasgos de personalidad en el lugar de trabajo en cuatro categorías: Dominancia, Influencia, Actitud y Conciencia

para los directivos, reconocer el estilo DISC de cada miembro y adaptarse a él puede fomentar una comunicación eficaz, minimizar los malentendidos y mejorar la dinámica general del equipo

clickUp le ayuda a implementar estrategias de comunicación de forma eficaz y eficiente con funciones como Chat, Clips, Tareas, etc., que se pueden personalizar para adaptarse a los estilos de comunicación individuales

📣 Diferentes tipos de métodos de comunicación son adecuados para diferentes tipos de personalidad. Esto es muy útil porque puedes gestionar mejor los comentarios y la comunicación diaria, especialmente cuando diriges un equipo

¿Qué significa DISC?

DISC es un modelo de evaluación de la personalidad que clasifica las personalidades en cuatro rasgos principales basados en la emoción y el comportamiento: Dominancia, Influencia, Actitud y Conciencia.

El psicólogo William Moulton Marston introdujo la teoría DISC en su libro de 1928, Las emociones de la gente normal

Los ejes de las personalidades DISC (Vía: ScienceDirect )

Marston observó que el comportamiento de una persona varía a lo largo de dos ejes: entorno activo frente a pasivo y entorno favorable frente a antagónico.

Esto crea cuatro tipos de comportamiento:

Dominancia (activa en ajustes antagónicos)

Inducción (activa en ajustes favorables)

Envío (pasivo en ajustes favorables)

Conformidad (pasiva en ajustes antagónicos)

Aunque las ideas de Marston no incluían inicialmente una herramienta de evaluación, el psicólogo industrial Walter Clarke desarrolló la primera evaluación DISC para su uso en el lugar de trabajo en la década de 1950.

Con el tiempo, esta primera herramienta evolucionó hasta convertirse en las versiones de DISC que conocemos hoy en día y que se utilizan principalmente en ajustes empresariales, educativos y laborales.

**William Marston también fue responsable de desarrollar un prototipo del polígrafo con su esposa, Elizabeth. Este prototipo, que detectaba el engaño basándose en los cambios de la presión sanguínea de una persona, sentó las bases del polígrafo moderno.

DISC frente a otros modelos de evaluación de la personalidad

El modelo DISC evalúa principalmente los rasgos de comportamiento, centrándose en cómo los individuos interactúan con otras personas. Ayuda a determinar las preferencias de trabajo de un individuo, estilos de comunicación e idoneidad para las opciones profesionales.

Mientras que otros modelos de evaluación de la personalidad se centran en rasgos psicológicos más amplios, DISC ayuda a identificar tendencias de comportamiento en el marco de la comunicación y la resolución de conflictos. Esto lo convierte en una herramienta ideal para manejar dinámicas de equipo e identificar las mejores formas de colaborar y conectarse eficazmente dentro de un equipo.

Indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI) vs. DISC

El MBTI se centra en los tipos de personalidad y en cómo los individuos perciben el mundo y toman decisiones, clasificándolos en 16 tipos basados en cuatro dicotomías (por ejemplo, Introversión vs. Extraversión).

A diferencia del DISC, el MBTI se centra en los estilos cognitivos y los procesos de toma de decisiones.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder hace hincapié en la identificación de los puntos fuertes y talentos individuales, como el pensamiento estratégico o la creación de relaciones, en lugar de en los patrones de comportamiento.

Mientras que DISC clasifica a los individuos en función de sus acciones en distintos entornos, StrengthsFinder evalúa los talentos innatos para ayudar a las personas a rendir mejor en sus roles.

🧠 Dato curioso: Marston también creó el popular carácter Wonder Woman. Una película de 2017, Professor Marston and the Wonder Women, cuenta la historia de su vida, su trabajo en psicología y la inspiración detrás de su creación.

Los cuatro estilos DISC explicados

Cada persona de su equipo tiene una forma distinta de comunicarse, y reconocer estas diferencias puede tener un gran impacto. Los cuatro estilos DISC ofrecen una forma sencilla de entender cómo interactúan las personas en función de sus comportamientos.

He aquí un análisis más detallado de cada estilo y de lo que significa para su equipo. 🗣️

1. Estilo dominante

Los individuos con este estilo de personalidad son audaces, decididos y centrados en conseguir que las cosas se hagan. Su afán por conseguir resultados es intenso (de la mejor manera posible 😄).

Las personas con un estilo dominante a menudo prosperan en roles de alto riesgo, tales como gestión de equipos o la alta dirección, donde pueden hacerse cargo y dirigir con confianza.

Además, son directas y eficientes, siempre dispuestas a sumergirse en el trabajo sin mucha orientación. También se les da muy bien tomar decisiones rápidas y seguras sobre la marcha.

Sin embargo, las personas con un estilo dominante pueden parecer inflexibles o difíciles de tratar. En ocasiones, su gran interés por la franqueza puede eclipsar la necesidad de diplomacia, y es posible que les cueste tener en cuenta los sentimientos de los demás, lo que puede dar lugar a conflictos.

Un buen ejemplo de personalidad dominante es Steve Jobs. Se dedicaba a perfeccionar los detalles, era meticuloso en el diseño y estaba obsesionado con la calidad. Su alto nivel de exigencia le ayudó a crear algunos de los productos tecnológicos más emblemáticos.

2. Estilo de influencia

**Las personalidades orientadas a la influencia son extrovertidas, entusiastas y persuasivas, lo que las hace más adecuadas para roles sociales y creativos

Las personas con este tipo de personalidad destacan en posiciones que requieren establecer conexiones con los demás, como ventas, marketing o atención al cliente, donde su capacidad para atraer y motivar a los demás es una ventaja importante.

Tienden a centrarse en el panorama general en lugar de enredarse en los detalles. Estos individuos son los motivadores del equipo, aportando una contagiosa sensación de optimismo y energía allá donde van. Sin embargo, pueden tener problemas de organización, por lo que hay que proporcionarles compatibilidad estructurada para mantenerlos en el buen camino.

Oprah Winfrey es un gran ejemplo de personalidad de estilo influencer. Conocida por su carácter extrovertido, entusiasta y persuasivo, construyó su carrera en torno a la conexión con la gente, inspirándola y motivándola para que pasara a la acción.

**La evaluación DISC es un cuestionario online que se completa en 10-15 minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas, y no puedes fallar. Los resultados ponen de relieve sus rasgos clave de comportamiento y preferencias.

3. Estilo de firmeza

**Los compañeros con un tipo de personalidad estable son extremadamente fiables, pacientes y comprensivos. Prefieren la armonía y se esfuerzan por crear un entorno de trabajo estable para todos

Estas personas evitan los conflictos porque perturban su rutina tranquila y predecible. Destacan en tareas repetitivas y prosperan en roles que requieren constancia, como la coordinación de sesiones de formación o la gestión de consultas sobre prestaciones.

Además, buscan el equilibrio y la armonía entre todos los implicados, por lo que son muy empáticos y saben escuchar. Comprenden los sentimientos y las necesidades de los demás, lo que les ayuda a establecer relaciones sólidas y duraderas.

Un gran ejemplo de personalidad Steadiness es Fred Rogers (Mister Rogers). Conocido por su naturaleza tranquila, paciente y empática, creó un ambiente seguro y estable en su programa de televisión, generando confianza y haciendo que los demás se sintieran escuchados y comprendidos.

4. Estilo de conciencia

**Las personas concienzudas son analíticas, detallistas y minuciosas. Son perfectos para roles que exigen precisión, como la ingeniería, la contabilidad o el análisis de datos

A menudo encontrará a estas personas tomando notas durante una reunión o haciendo múltiples preguntas durante una presentación para asegurarse de que entienden las cosas correctamente. Prefieren la estructura, la precisión y las expectativas claras.

Sin embargo, esto también significa que pueden tener problemas con los cambios repentinos o las instrucciones poco claras. Su comunicación es precisa y bien estructurada, pero a veces puede parecer demasiado crítica o cautelosa para los demás.

Un gran ejemplo de una personalidad concienzuda es Bill Gates. En Microsoft, se centraba en los detalles, la resolución crítica de problemas y el uso de una lente científica para abordar la creación de productos en Microsoft.

Estrategias de comunicación para cada estilo DISC

Conocer la personalidad de un miembro del equipo le ayudará a comunicarse con él más eficazmente, facilitando el trabajo en equipo y aumentando los resultados. Además, cuando todos se entienden mejor, hay menos conflictos y más conexión (a internet).

He aquí algunos consejos para facilitar la comunicación en equipo con personalidades diferentes. 🎙️

1. Dominar la comunicación con los tipos de personalidad Dominante

Cuando te comunicas con un tipo de personalidad D, es esencial ser directo, orientado a resultados y centrado.

Éstos son algunos consejos eficaces estrategias de comunicación :

Ve al grano rápidamente: Sáltate la cháchara y entra directamente en el mensaje clave. Los tipos D valoran la eficacia y prefieren no perder el tiempo en bromas

Sáltate la cháchara y entra directamente en el mensaje clave. Los tipos D valoran la eficacia y prefieren no perder el tiempo en bromas Céntrate en los resultados: Mantén las conversaciones centradas en los resultados más que en los procesos. Hable de cómo sus ideas o acciones lograrán los resultados deseados

Mantén las conversaciones centradas en los resultados más que en los procesos. Hable de cómo sus ideas o acciones lograrán los resultados deseados Sea asertivo: Demuestre confianza en sus ideas. Preséntelas con autoridad y claridad, ya que los tipos Dominantes respetan la fuerza y la decisión

Demuestre confianza en sus ideas. Preséntelas con autoridad y claridad, ya que los tipos Dominantes respetan la fuerza y la decisión Establezca y aclare sus metas: Establezca metas clarasmetas de comunicación y expectativas claras desde el principio para evitar malentendidos y garantizar la coherencia

Establezca metas clarasmetas de comunicación y expectativas claras desde el principio para evitar malentendidos y garantizar la coherencia Presente los hechos de forma lógica: Estructure sus argumentos y pruebas en un flujo lógico. Esto ayuda al tipo D a comprender y responder con rapidez

2. Conexión con individuos de estilo Influencia

Para comunicarse eficazmente con individuos de estilo influencia, concéntrese en establecer una buena relación, mostrar entusiasmo y compatibilidad con sus ideas.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Entabla conversaciones personales: Pregúntales por sus aficiones e intereses, y muéstrate abierto a compartir información sobre ti. Valoran las conexiones personales

Pregúntales por sus aficiones e intereses, y muéstrate abierto a compartir información sobre ti. Valoran las conexiones personales Utiliza historias y ejemplos: Intenta atraerlos con historias, anécdotas y ejemplos de la vida real. Las personalidades de tipo I responden bien a las narraciones

Intenta atraerlos con historias, anécdotas y ejemplos de la vida real. Las personalidades de tipo I responden bien a las narraciones Pendiente de su energía: Aporta el mismo entusiasmo y positividad que ellos a tus conversaciones. Esto les anima a participar más

Aporta el mismo entusiasmo y positividad que ellos a tus conversaciones. Esto les anima a participar más Muestre un interés genuino: Escuche activamente sus ideas y metas. Exprese entusiasmo y valide sus ideas

Escuche activamente sus ideas y metas. Exprese entusiasmo y valide sus ideas Evite la sobrecarga de datos y cifras: Céntrese en el panorama general y evite enredar la conversación con demasiados detalles

📖 Lea también:

Cómo aprovechar los diferentes estilos de comunicación en el liderazgo

3. Fomentar la colaboración con personalidades Steady

Para las personas de estilo S, hay que centrarse en que se sientan cómodas y valoradas.

He aquí algunas estrategias a tener en cuenta:

Sea paciente y concédales tiempo: Deles espacio para pensar y responder sin presionarles para que den una respuesta inmediata. Ellos valoran tener tiempo para procesar la información

Deles espacio para pensar y responder sin presionarles para que den una respuesta inmediata. Ellos valoran tener tiempo para procesar la información Utiliza un tono tranquilo y empático: Aborda las conversaciones con una actitud relajada y comprensiva para ayudarles a sentirse cómodos y apreciados

Aborda las conversaciones con una actitud relajada y comprensiva para ayudarles a sentirse cómodos y apreciados Fomente la participación del equipo: Fomente la colaboración y haga hincapié en un enfoque de sus proyectos más orientado al equipo

Fomente la colaboración y haga hincapié en un enfoque de sus proyectos más orientado al equipo **Acércate a estas personas con sinceridad y coherencia para ganarte su confianza con el tiempo, en lugar de esperar una relación inmediata

Exponga sus ideas de forma estructurada y no amenazadora: Resuma sus puntos de forma lógica y por escrito siempre que sea posible, para que les resulte más fácil seguirle

4. Atraer a personas de estilo Concienciación

Para comunicarse eficazmente con personas de tipo C, dé prioridad a la claridad, la lógica y la precisión.

He aquí cómo facilitar una comunicación eficaz comunicación empresarial con ellos:

Prepárate: Asegúrate de que has investigado a fondo y tienes una base sólida de datos y cifras que respalden tus argumentos

Asegúrate de que has investigado a fondo y tienes una base sólida de datos y cifras que respalden tus argumentos Organiza la información con claridad: Presenta la información en un formato lógico y estructurado para que les resulte fácil seguirla y analizarla

Presenta la información en un formato lógico y estructurado para que les resulte fácil seguirla y analizarla Reconocer su perspectiva lógica: Mostrar respeto por su preferencia por enfoques objetivos basados en datos y evitar un lenguaje excesivamente emotivo

Mostrar respeto por su preferencia por enfoques objetivos basados en datos y evitar un lenguaje excesivamente emotivo Aclare las expectativas y los plazos: Proporcione una orientación clara sobre lo que se necesita y los plazos, para que puedan planificar y ejecutar con eficacia

Proporcione una orientación clara sobre lo que se necesita y los plazos, para que puedan planificar y ejecutar con eficacia Base los desacuerdos en datos: Si tiene un punto de vista diferente, respáldelo con datos fiables o testimonios creíbles en lugar de opiniones personales

📖 Lea también:

Los Estilos De Gestión Adecuados Para Usted? 7 Grandes Ejemplos Para Líderes

Cómo mejorar la dinámica de equipo con ClickUp y DISC

Con estas estrategias preparadas, ¡seguro que estás deseando verlas en acción!

Pero recuerde que no se trata sólo de su enfoque herramientas de gestión de proyectos también deben adaptarse para compatibilizar el estilo DISC.

Eso es exactamente lo que ClickUp hace por ti. Es la app de todo para el trabajo, que facilita la comunicación a todos los miembros del equipo, independientemente de sus rasgos de personalidad y preferencias comunicativas.

ClickUp Chat: Mantente conectado, estés donde estés

Discuta tareas y aclare malentendidos con ClickUp Chat Chat de ClickUp reúne todas las conversaciones, tareas y proyectos en un solo lugar, lo que permite a los miembros del equipo centrarse en el trabajo en profundidad sin perderse actualizaciones cruciales. Este chat centralizado facilita el control, la resolución de malentendidos y garantiza que todo el mundo esté sincronizado.

Descubra cómo su equipo puede beneficiarse de ClickUp Chat:

Estilos D obtienen una comunicación rápida y directa, lo que les permite centrarse en lo esencial

obtienen una comunicación rápida y directa, lo que les permite centrarse en lo esencial Estilos I se benefician de un espacio animado para ideas y actualizaciones, lo que aumenta el compromiso

se benefician de un espacio animado para ideas y actualizaciones, lo que aumenta el compromiso Estilos S encuentran seguridad en la coherencia, con todas las conversaciones clave capturadas en un solo lugar

encuentran seguridad en la coherencia, con todas las conversaciones clave capturadas en un solo lugar Estilos C disfrutan de la claridad, sabiendo que pueden acceder a todos los detalles cuando lo necesiten

ClickUp Clips: Mostrar, no contar

Comparta instrucciones claras y actualizaciones de forma visual mediante ClickUp Clips Clips ClickUp te permite grabar y compartir capturas de pantalla, vídeos de webcam y tutoriales directamente con tu equipo.

Es perfecto para guiar a los compañeros de equipo a través de los procesos o aclarar tareas, especialmente útil para explicar detalles complejos a los estilos C o para mantener a los tipos de influencia comprometidos con una comunicación dinámica y visual.

Vistas ClickUp: Adapte su entorno de trabajo a su estilo

La interfaz flexible de ClickUp permite a cada miembro del equipo personalizar su espacio de trabajo según su perfil DISC. Con opciones para diferentes Vistas de ClickUp cada tipo de personalidad puede crear una configuración que mejore su productividad y comodidad.

Personalice los entornos de trabajo con las vistas de ClickUp para adaptarlos a sus estilos preferidos de organización y enfoque

A continuación se muestra cómo estas funciones se alinean con cada perfil DISC:

Los estilos D suelen preferir las vistas generales de alto nivel, por lo que Vista Lista ClickUp o ClickUp Vista Equipo ideal para escanear tareas rápidamente y mantenerse centrado en las prioridades

suelen preferir las vistas generales de alto nivel, por lo que Vista Lista ClickUp o ClickUp Vista Equipo ideal para escanear tareas rápidamente y mantenerse centrado en las prioridades Mi estilo prospera en espacios de colaboración y visualmente atractivos, por lo que Vista Tablero ClickUp es perfecta para las sesiones de lluvia de ideas y para mantener un espacio de trabajo dinámico y colorido

prospera en espacios de colaboración y visualmente atractivos, por lo que Vista Tablero ClickUp es perfecta para las sesiones de lluvia de ideas y para mantener un espacio de trabajo dinámico y colorido Estilos S se benefician de Notificaciones ClickUp que les ayudan a estar preparados y actualizados sin necesidad de realizar búsquedas constantes

se benefician de Notificaciones ClickUp que les ayudan a estar preparados y actualizados sin necesidad de realizar búsquedas constantes Los estilos C disfrutan de una perspectiva más detallada y basada en datos, por lo que Vista Tabla ClickUp es ideal para el seguimiento y la organización sistemática de la información

Toma el control de tu bandeja de entrada con las Notificaciones de ClickUp

Tareas de ClickUp: Delegando trabajo pensando en DISC*

ClickUp facilita la delegación de tareas que se ajustan al perfil DISC de cada miembro del equipo, garantizando que cada uno trabaje en un rol que se ajuste a sus puntos fuertes.

Elija entre varias tareas de ClickUp para crear un entorno estable y adaptarlo a diferentes estilos

Al utilizar Tareas de ClickUp en el caso de los estilos DISC, los directivos pueden asignar roles en función de los aspectos en los que destaca cada estilo DISC. **A los estilos D les gustan los resultados y las decisiones rápidas, y trabajan mejor cuando se les asignan tareas de alta prioridad y orientadas a la acción

Estas tareas les permiten tomar las riendas y hacer que las cosas avancen con rapidez. Darles la responsabilidad de las tareas más importantes garantiza que el progreso se mantenga en el buen camino sin retrasos.

En el caso del estilo I, que destaca en la colaboración creativa, asignarle tareas que requieran lluvia de ideas o trabajo en equipo saca lo mejor de él. Brillan en entornos en los que pueden relacionarse con los demás, compartir ideas y mantener alta su energía. Asignarles roles que impliquen estas interacciones ayuda a mantener el equipo motivado y alineado.

Diríjase directamente a los miembros del equipo dentro de las tareas utilizando ClickUp Asignar Comentarios, haciendo que la retroalimentación sea fácil de seguir y accionable ClickUp Asignar Comentarios añade una capa extra de claridad, especialmente cuando las tareas necesitan instrucciones o comentarios adicionales.

Los gestores pueden etiquetar a determinados miembros del equipo con instrucciones claras para que todos sepan exactamente de qué son responsables. Esto es especialmente útil para el estilo C, que aprecia una orientación detallada y estructurada.

📖 Lee también: 15 Plantillas Free de plan de comunicación de proyectos: Excel, Word y ClickUp

Pizarras ClickUp: Dar vida a las ideas visualmente

Capture las ideas del equipo visualmente con las Pizarras ClickUp, facilitando que cada tipo DISC se comprometa y contribuya Pizarras ClickUp añaden una capa visual a la gestión de proyectos, facilitando a los miembros del equipo la lluvia de ideas, el plan y la organización de proyectos de forma que se adapten a los diferentes estilos de DISC. Las Pizarras soportan el pensamiento flexible y creativo y proporcionan estructura para ideas complejas, mejorando la colaboración.

He aquí cómo:

los estilos D pueden ver la panorámica del proyecto y su progreso, lo que les permite tomar decisiones estratégicas rápidamente.

pueden ver la panorámica del proyecto y su progreso, lo que les permite tomar decisiones estratégicas rápidamente. **Los estilos I se benefician de la libertad creativa de las Pizarras, donde pueden esbozar ideas, correlacionar proyectos y colaborar visualmente

**Los estilos S aprecian la estructura que aportan las Pizarras, ya que les permiten ver cómo encajan sus contribuciones en el conjunto del proyecto

El estilo C puede añadir notas detalladas y organizar los pasos de forma sistemática, lo que ayuda a todos a mantener el rumbo

**Haga que la comunicación en equipo funcione con DISC y ClickUp

DISC es una potente herramienta que le ayuda a usted y a su equipo a comprender los rasgos de personalidad dominantes de cada uno para mejorar la comunicación.

Sin embargo, reconocer estos rasgos es sólo el principio: el verdadero intento correcto y la mejora de las habilidades de liderazgo se consiguen aplicando los conocimientos DISC a las interacciones diarias.

Necesita una herramienta fiable que le ayude a aplicar esas estrategias sin problemas. Ahí es donde ClickUp, con su gestión superior y su capacidad de comunicación, entra en juego. Le ayuda a conectar con sus compañeros y le permite personalizar el software para adaptarlo a las necesidades específicas de su equipo. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!