Plantillas gratuitas de planificación de eventos en Excel

Aquí es donde entran en juego las plantillas de Excel. Pueden ayudarte a planificar el presupuesto, coordinar a los proveedores, gestionar la lista de invitados, hacer un seguimiento de los gastos y mantener organizada toda la información del evento. Tanto si planificas una pequeña fiesta de inauguración de una oficina como el lanzamiento de un gran producto, una plantilla de planificación de eventos en Excel puede ayudarte a ejecutar fácilmente cualquier evento.

En esta entrada del blog, hablaremos de algunas de las plantillas gratuitas de planificación de eventos más útiles para organizadores y gestores de eventos.

¿Qué hace que una plantilla de planificación de eventos sea buena?

La planificación de eventos tiene varios aspectos: conceptualizar los temas del evento, ajustar las metas del evento, coordinar los detalles, los recursos y las personas, controlar los plazos y los presupuestos, y evaluar.

Laurence Carter, Planificación de eventos Una buena plantilla de planificación de eventos cubre todos los aspectos anteriores. Estas son algunas de las características que debe tener una plantilla de planificación de eventos:

Fácil de usar: Elige una plantilla de planificación de eventos en Excel que sea fácil de usar, personalizable y con un diseño estructurado. Tanto si se trata de una plantilla de propuesta de evento como de una hoja de programación, la plantilla debe ser adaptable a diferentes tipos de eventos, lo que te permitirá adaptarla a las necesidades únicas de tu evento

Elige una plantilla de planificación de eventos en Excel que sea fácil de usar, personalizable y con un diseño estructurado. Tanto si se trata de una plantilla de propuesta de evento como de una hoja de programación, la plantilla debe ser adaptable a diferentes tipos de eventos, lo que te permitirá adaptarla a las necesidades únicas de tu evento Integración fluida : Busca plantillas de planificación de eventos que se integren con sus herramientas actuales: hojas de cálculo, aplicaciones de calendario, software de planificación de eventos software de gestión de proyectos, plataformas de comunicación, etc

: Busca plantillas de planificación de eventos que se integren con sus herramientas actuales: hojas de cálculo, aplicaciones de calendario, software de planificación de eventos software de gestión de proyectos, plataformas de comunicación, etc Colaboración sencilla : Obtenga plantillas de planificación de eventos en Excel que permiten la colaboración en tiempo real con los miembros del equipo y los proveedores. Asegúrese de que la plantilla permite a varios usuarios acceder a los planes, editarlos y comunicarse con ellos simultáneamente, al tiempo que garantiza la protección de los datos

: Obtenga plantillas de planificación de eventos en Excel que permiten la colaboración en tiempo real con los miembros del equipo y los proveedores. Asegúrese de que la plantilla permite a varios usuarios acceder a los planes, editarlos y comunicarse con ellos simultáneamente, al tiempo que garantiza la protección de los datos Lista de control : Busque una plantilla de eventos con una lista de control de tareas personalizable para realizar un seguimiento de las tareas pendientes del evento, sus fechas límite y las personas responsables de completarlas. Esto ayudará a organizar las tareas y a garantizar la rendición de cuentas

: Busque una plantilla de eventos con una lista de control de tareas personalizable para realizar un seguimiento de las tareas pendientes del evento, sus fechas límite y las personas responsables de completarlas. Esto ayudará a organizar las tareas y a garantizar la rendición de cuentas Detalles de los proveedores : Elige plantillas de planificación de eventos que centralicen la información de los proveedores, desde el contacto hasta los pedidos, la dirección y otros detalles críticos

: Elige plantillas de planificación de eventos que centralicen la información de los proveedores, desde el contacto hasta los pedidos, la dirección y otros detalles críticos Panorámica del evento : Busque plantillas que le ofrezcan una vista general de los detalles importantes del proyecto: hitos clave, plazos, posibles problemas, etc

: Busque plantillas que le ofrezcan una vista general de los detalles importantes del proyecto: hitos clave, plazos, posibles problemas, etc Elaboración de informes sin fisuras: Obtenga una plantilla de planificación de eventos en Excel que le ayude a crear informes personalizados, presupuestos, resúmenes de presupuestos, listas de asistentes al evento, informes de progreso de tareas, etc., para garantizar el éxito del evento

Plantillas de planificación de eventos en Excel

Aquí tienes unas cuantas plantillas de planificación de eventos en Excel para ahorrarte tiempo y evitar que te abrumen los entresijos de la planificación de eventos👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1. Plantilla de plan de eventos de ProjectManager

vía Gestor de proyectos

Planificar un evento es un proyecto en sí mismo. Es necesario tener una meta clara, seguir un presupuesto estricto, fijar cronogramas, realizar tareas y supervisar el progreso para garantizar que se complete con éxito. El sitio Plantilla de plan de eventos de ProjectManager le ayuda con todo esto.

Divide el proceso de planificación del evento en fases secuenciales -planificación, promoción, ejecución y cierre- y te permite crear una lista de control para cada fase, de modo que no se te escape nada.

Esta plantilla de planificación de eventos en Excel proporciona una herramienta completa para gestionar todos los aspectos de su evento, manteniendo organizada toda la información del mismo.

La plantilla también realiza un seguimiento del propietario o propietarios de la tarea, el tiempo estimado necesario, las fechas de inicio y finalización, la tarea y el estado. Además, tiene una columna de notas para añadir detalles adicionales de la tarea.

📌 Ejemplo: Supongamos que estás organizando una conferencia. Con esta plantilla de planificación de eventos en Excel, puedes hacer un seguimiento sencillo de cada paso, como programar las sesiones de los ponentes, gestionar las inscripciones, coordinar la logística del lugar de celebración e incluso presupuestar cada fase del evento, todo en un mismo lugar.

🌟 Ideal para: Planificadores de eventos corporativos que organizan conferencias, talleres o eventos de networking

2. Plan de trabajo para la planificación de eventos by GanttPro

vía GanttPro En Hoja de trabajo de planificación de eventos de GanttPro es una plantilla de ejecución que cubre todos los detalles de un evento, de principio a fin. Puede desglosar la planificación del evento en tareas específicas y asignarles una duración.

Esta plantilla de planificación de eventos en Excel incluye columnas de costes previstos frente a costes reales para que pueda evaluar y ajustar los procesos del proyecto. Le ayudará a planificar con eficacia y le evitará problemas de última hora.

📌 Ejemplo: Ocho semanas antes de su próximo evento, la plantilla le ayuda a reservar el lugar y establecer un presupuesto. Seis semanas antes, te mantiene en el buen camino organizando la coordinación de proveedores, ultimando las opciones de catering y confirmando el entretenimiento, asegurándote de que no se pasa por alto ningún detalle.

ideal para: planificadores de bodas y organizadores de eventos a gran escala, como lanzamientos de productos, seminarios o ferias comerciales

3. Plantilla de planificación de fiestas de Microsoft

página de inicio Microsoft Plantilla de planificación de fiestas de Microsoft es la plantilla de planificación de eventos que necesitas para planificar fiestas, desde fiestas de cumpleaños hasta fiestas de jubilación, fiestas de graduación y celebraciones de eventos.

Esta completa plantilla ofrece cuatro pestañas -Hacer, Comida y bebida, Invitados y Actividades- para que puedas preparar una elaborada lista de control para todo el proceso de planificación del evento y asegurarte de que todo está terminado a tiempo.

También tiene una pestaña de vista general en la que puedes ver la hora, la fecha, el lugar, el número de invitados y el presupuesto de tu proyecto, y seguir el progreso con una barra de progreso de tareas pendientes de un vistazo.

📌 Ejemplo: Imagina que organizas una fiesta de cumpleaños. Con esta plantilla, puedes gestionarlo todo fácilmente, desde el catering y la decoración hasta la lista de invitados y los detalles de la fiesta, para que no se te escape ni un solo detalle.

🌟 Ideal para: Coordinadores de eventos y personas que organizan pequeños eventos como fiestas de cumpleaños

4. Plantilla Baby Shower de Microsoft

página de inicio Microsoft

¿Estás planeando un baby shower para tus seres queridos o una amiga y te preguntas cómo organizarlo todo? En Plantilla de Baby Shower de Microsoft es todo lo que necesitas para empezar. Esta plantilla le ayuda a crear una lista de tareas detallada para todos los elementos de acción que debe realizar antes y durante el evento, para que no se le escapen detalles clave.

También incluye secciones separadas para invitados, decoración y suministros para clasificar y registrar fácilmente cada gasto. Además, puede realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas y añadir detalles de las mismas en la columna de "notas".

📌 Ejemplo: Puedes asignar fácilmente tareas como quién lleva la comida, organizar los juegos y gestionar los regalos. También te ayuda a mantenerte dentro del presupuesto mediante el seguimiento de tus gastos en decoraciones, recuerdos de la fiesta y alquiler del local. Y con la función de lista de invitados, nunca te olvidarás de enviar las invitaciones o hacer un seguimiento de las confirmaciones de asistencia.

ideal para: futuros padres o amigos que planean una fiesta de bienvenida al bebé

5. Plantilla de Planificador de Cronograma de Boda de Microsoft

vía Microsoft

Planificar una boda puede resultar intimidante. Tienes que reservar el lugar del evento, la comida y la música con meses de antelación, y hay montones de tareas de las que ocuparse. Por eso necesitas Microsoft Plantilla para planificar el cronograma de la boda .

Esta plantilla de planificación de eventos cuenta con una sencilla lista de control que describe las tareas de la boda de acuerdo con cronogramas específicos, ayudándole a saber exactamente cuándo comenzar cada tarea. Te permite organizar y realizar las tareas de forma sistemática para que no te sientas abrumado.

📌 Ejemplo: Puedes planificar actividades cruciales como la selección del lugar de celebración y las compras con un año de antelación, mientras que las tareas, como el envío de las invitaciones de boda, pueden programarse más cerca de la fecha de la boda. Esta plantilla te garantiza que abordarás cada tarea en el momento adecuado, minimizando el estrés a medida que se acerca el gran día.

🌟 Ideal para: Coordinadores de bodas y parejas de novios

6. Plantilla de lista de control y planificador de fiestas de Microsoft

página de inicio Microsoft Plantilla de lista de control y planificador de fiestas de Microsoft es una gran herramienta para planificar un evento y asegurarse de que todo va por buen camino. Esta plantilla centraliza toda la información del evento, como el lugar, la lista de invitados, el presupuesto, etc. Incluye una lista de control de planificación de eventos para marcar las tareas del evento a medida que las completas y hacer un seguimiento de tu progreso.

También puedes visualizar los presupuestos de los eventos con gráficos circulares y comparar los gastos presupuestados con los reales para mejorar el plan de futuros eventos.

📌 Ejemplo: Si estás organizando una fiesta para tu empresa, esta plantilla te permite hacer un seguimiento de todos los aspectos, desde la comida y la bebida hasta el entretenimiento. La función de gráfico circular ofrece una rápida visión general de tu presupuesto, ayudándote a detectar gastos excesivos en catering o decoración. Puedes actualizar la lista de control una vez completadas las tareas, lo que garantiza una planificación perfecta.

🌟 Ideal para: Coordinadores de eventos que organizan pequeñas fiestas o personas que organizan reuniones personales.

7. Plantilla de factura de organizador de eventos por Template.net

página de inicio Plantilla

Uno de los aspectos más complicados de la planificación de un evento es la gestión económica y la aprobación del cliente. En Plantilla de factura de organizador de eventos de Template.net te ayuda a agilizar la facturación de una propuesta de evento.

Esta plantilla de planificación de eventos en Excel incorpora fórmulas para calcular los costes totales. Puede introducir datos de facturación, como información del cliente, tipo de servicio, cargos por elementos y cargos adicionales, para calcular automáticamente el importe total y reducir el riesgo de errores. También ofrece un desglose claro de los cargos, lo que garantiza la transparencia para sus clientes, fomenta la confianza y fortalece las relaciones.

📌 Ejemplo: Si eres un organizador de eventos autónomo que gestiona un evento corporativo, esta plantilla te permite hacer un seguimiento de los gastos y generar una factura para el cliente con facilidad. Al introducir los cargos por elementos, los servicios prestados y cualquier coste adicional, la plantilla calcula automáticamente el importe total adeudado, ofreciendo a tus clientes un desglose claro de los servicios y costes implicados.

🌟 Ideal para: Planificadores de eventos autónomos y empresas o agencias de gestión de eventos

Limitaciones del uso de Excel para planificar eventos

Las plantillas de Excel son buenas para organizar datos, pero no son las mejores herramientas para planificar eventos. He aquí por qué:

Problemas de escalabilidad

Una plantilla de planificación de eventos en Excel tiene una capacidad limitada de manejo de datos. A medida que aumenta el volumen de datos, es posible que experimente un rendimiento lento y bloqueos frecuentes. Además, es necesario crear un archivo de Excel diferente para los distintos aspectos del evento, como el recuento de invitados, los cronogramas y los presupuestos/gastos. Pronto tendrás que hacer malabarismos con varias hojas de Excel activas.

Gestión ineficaz de tareas

Puedes utilizar Excel para hacer listas de elementos pendientes y hacer un seguimiento de las personas asignadas y las fechas límite. Pero, ¿qué pasa con los recordatorios rápidos para que no se te pasen los plazos? Eso no es posible en Excel. Además, Excel no asigna tareas a los miembros. Esto puede dar lugar a que no se cumplan los plazos.

Automatización limitada

Supongamos que un proveedor retrasa la entrega o cancela el pedido en el último momento. Esto pone en marcha varios cambios: retrasos en la finalización de la tarea y ajuste del presupuesto. A diferencia del software de gestión de eventos, Excel no actualiza automáticamente estos cambios de última hora. Tienes que hacerlo todo manualmente e informar a tu equipo al respecto.

No hay colaboración en tiempo real

Excel no ofrece funciones de colaboración. Cada vez que actualizas hojas de Excel, debes compartirlas con tu equipo, y este ir y venir crea rápidamente un largo hilo de varias versiones de hojas de Excel que puede confundir fácilmente a los miembros del equipo. Además, Excel no tiene funciones de control de versiones para hacer un seguimiento de los cambios, lo que dificulta que los equipos se mantengan actualizados.

Más propenso a errores

Con una automatización limitada, las hojas de Excel son más propensas a errores humanos e imprecisiones. La actualización y manipulación manual de los datos puede dar lugar a errores tipográficos, fórmulas incorrectas o datos mal colocados, lo que da lugar a cálculos inexactos y decisiones equivocadas que afectan al intento correcto del evento.

Plantillas alternativas para la planificación de eventos

Como ya has leído, una plantilla de planificación de eventos en Excel tiene varios inconvenientes. Después de todo, no está diseñado para planificar eventos.

Es mejor cambiar a una herramienta como ClickUp que ofrece funciones de colaboración y automatización en tiempo real para planificar eventos sin problemas. Lo mejor es que ClickUp ofrece una gran variedad de plantillas personalizables para la planificación de eventos, por lo que no es necesario navegar por distintas plataformas para buscar plantillas.

1. Plantilla de resumen de proyecto de evento de ClickUp

Plantilla de resumen de proyecto de evento ClickUp

Una de las razones más comunes del caos en la planificación de eventos es la falta de comunicación entre los miembros del equipo. A menudo se producen desviaciones en el alcance y se sobrepasa el presupuesto. Por eso es necesario tener unas instrucciones claras para cada evento.

En Plantilla de resumen de proyecto de evento ClickUp es la mejor solución. Ayuda a esbozar las metas y los elementos clave del evento para que todo el mundo tenga claro el propósito del mismo. También permite una mejor presupuestación y gestión de los recursos.

La plantilla tiene una estructura de tres páginas, que incluye un resumen del evento, un resumen del proyecto y un plan del evento para garantizar una planificación detallada del mismo. Puede hacer una lista de las tareas del evento e identificar posibles obstáculos en el plan.

Con esta plantilla de planificación de eventos, podrá:

Establecer metas y objetivos claros del evento para que todos estén en la misma página

Tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas para crear una estrategia de colaboración

Reducir el tiempo dedicado a planificar el evento

📌 Ejemplo: Si está gestionando un seminario corporativo, la plantilla le ayuda a esbozar todos los elementos clave: selección del lugar, organización de los ponentes e inscripción de los asistentes. Al asignar tareas y plazos claros, ClickUp garantiza que no se pase nada por alto.

Ideal para: Coordinadores de eventos, equipos de marketing y gestores de proyectos que organizan eventos corporativos

2. ClickUp Plantilla de Planificación de Grandes Eventos

Plantilla ClickUp para la planificación de grandes eventos

Si se avecina un gran evento, la plantilla Plantilla ClickUp para la planificación de grandes eventos es ideal para crear un plan detallado de un evento.

Esta plantilla incluye un resumen del evento, un plan del proyecto, un registro de gastos e invitados, y un calendario encuesta sobre el evento para evaluar el evento. Puede ayudarle a organizar y hacer un seguimiento de las piezas móviles de un evento, delegar tareas y obtener una visibilidad completa de su progreso.

📌 Ejemplo: Para una gran conferencia de tecnología, esta plantilla hace un seguimiento de todos los aspectos, desde la programación de los ponentes hasta la coordinación con los patrocinadores. Te ayuda a controlar los plazos, a identificar los obstáculos con antelación y a hacer los ajustes necesarios para que el evento se desarrolle sin contratiempos de principio a fin.

🌟 Ideal para: Organizaciones y empresas de gestión de eventos que organizan grandes seminarios o conferencias.

Consejo profesional: Establezca un presupuesto y ajuste los cronogramas antes de planificar su gran evento. Aquí puede aprovechar la ClickUp Diagrama de Gantt para crear un cronograma de todas sus tareas.

3. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Ya se trate de una pequeña fiesta en la oficina o de tu primera planificación de eventos para conferencias virtuales antes de nada, es imprescindible ajustar el presupuesto del evento.

En Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp es la herramienta perfecta para ajustar metas y presupuestos para cada evento. Con esta plantilla podrá:

Hacer un seguimiento de todos los costes del evento en un solo lugar

Analizar los gastos y tomar decisiones presupuestarias con conocimiento de causa

Evitar que se supere el presupuesto del evento

Identificar oportunidades de ahorro

Evaluar los esfuerzos de marketing de su evento

📌 Ejemplo: Cuando organices una conferencia virtual, la plantilla de presupuesto para eventos te ayudará a gestionar diversos costes, como las tarifas de la plataforma (para alojar el evento en línea), los honorarios de los ponentes, las campañas de marketing digital y las herramientas para eventos virtuales (por ejemplo, salas de reuniones o software de retransmisión en directo). A medida que surjan los gastos, podrás hacer un seguimiento de los mismos y asegurarte de que te mantienes dentro de tu presupuesto predeterminado.

🌟 Ideal para: Agencias de planificación de eventos y empresas que quieren organizar grandes eventos con un presupuesto limitado

Consejo profesional: Utilice ClickUp Vista Tabla para hacer un seguimiento de todos los gastos una vez que haya comprado para el evento. Esto le ayudará a identificar oportunidades de ahorro y a mantenerse dentro del presupuesto.

4. Plantilla ClickUp para la gestión de eventos

Plantilla de gestión de eventos ClickUp

Planificar varios eventos simultáneamente es una tarea hercúlea. Pero con la Plantilla de gestión de eventos ClickUp con ClickUp podrá planificar y ejecutar eventos sin esfuerzo. Todo es posible, desde la reserva de espacios hasta la gestión de invitados y la creación de presupuestos.

Esta plantilla le ayuda a mantenerse al día de las tareas y plazos del evento, colaborar con equipos, compartir recursos y hacer un seguimiento de los presupuestos para gestionar los gastos de forma eficaz. En resumen, esta plantilla le ayuda a agilizar los procesos, gestionar el tiempo y los costes, y reducir los riesgos generales, teniendo su gestión de proyectos de eventos al siguiente nivel.

📌 Ejemplo: Si está gestionando una serie de eventos corporativos a lo largo del año, esta plantilla le permite hacer un seguimiento de cada evento por separado pero bajo un espacio de trabajo unificado. Puede supervisar los plazos, realizar un seguimiento de las RSVP, manejar presupuestos y garantizar que toda la logística se ejecute sin problemas. La posibilidad de hacer un seguimiento simultáneo de varios eventos es muy valiosa para los gestores de eventos que trabajan en varios proyectos a la vez.

🌟 Ideal para: Profesionales de la gestión de eventos, planificadores de eventos corporativos y equipos de marketing que organizan varios eventos simultáneamente

5. ClickUp Plantilla de documento de planificación de eventos

Plantilla de documento de planificación de eventos ClickUp

El Plantilla de documento de planificación de eventos ClickUp es la lista de control maestra que cubre todos los detalles del evento, y no estamos exagerando.

Esta plantilla de planificación de eventos contiene todos los detalles del evento en páginas separadas para información general, lista de proveedores, lista de invitados, detalles de organización, programa y mucho más. Puede dar formato a estas páginas automáticamente y garantizar un acceso rápido a toda la información.

Además, la plantilla tiene tablas integradas para crear listas de invitados y listas de control para ir marcando las tareas a medida que las completas.

📌 Ejemplo: Si estás coordinando una boda, esta plantilla te ayuda a organizarlo todo: crear un cronograma para la ceremonia, hacer un seguimiento de las respuestas de RSVP, gestionar los contratos con los proveedores y asegurarte de que cada tarea se completa según lo previsto. Puedes actualizar y asignar tareas fácilmente a los diferentes miembros del equipo (como floristas, proveedores o fotógrafos), asegurándote de que todo el mundo conoce sus responsabilidades.

🌟 Ideal para: Planificadores de eventos, coordinadores de bodas y gerentes de eventos corporativos para garantizar la planificación de eventos sin problemas.

6. Plantilla de plan de marketing para eventos ClickUp

Plantilla de plan de marketing de eventos ClickUp

¿Quiere promocionar su próximo evento? En Plantilla de plan de marketing de eventos ClickUp puede ser su herramienta de referencia para organizar la información del evento.

Esta plantilla de planificación de eventos le permite planificar las estrategias de marketing de su evento para que pueda ser el centro de atención. Puede utilizar esta plantilla para coordinarse con equipos, crear presupuestos, fijar plazos y evaluar los esfuerzos de marketing de su evento en función de planes y metas.

Esta plantilla le ayuda a:

Planificar y realizar un seguimiento eficaz de su presupuesto de marketing para eventos

Agilizar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo para las actividades de marketing

Analizar el intento correcto de sus esfuerzos de marketing comparando los resultados reales con sus metas

📌 Ejemplo: Si estás organizando el lanzamiento de un producto, puedes utilizar esta plantilla para crear y hacer un seguimiento de tu estrategia de marketing. Desde la planificación de las publicaciones en las redes sociales y los comunicados de prensa hasta el contacto con personas influyentes y el ajuste de los cronogramas de promoción, esta plantilla garantiza que los esfuerzos de marketing de su evento estén alineados y se ajusten al calendario.

ideal para coordinadores de eventos, equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas que deseen mejorar sus estrategias de promoción de eventos

📖 Leer más: 10 Ejemplos de marketing de eventos para que tu evento destaque

7. Plantilla de promoción de eventos ClickUp

Plantilla de promoción de eventos ClickUp

Planificar, promover y ejecutar: eso es lo que puede hacer con la plantilla de promoción de eventos de ClickUp Plantilla de promoción de eventos ClickUp ¡!

Esta plantilla reúne todas las tareas de promoción de eventos en un solo lugar: planificar campañas en redes sociales, contactar con personas influyentes, enviar correos electrónicos promocionales y medir los resultados de las promociones.

Con esta plantilla podrás gestionar la creación y distribución de materiales de promoción de eventos, garantizando que lleguen a un público objetivo más amplio. Además, puede ajustar cronogramas para las actividades de marketing y promoción y ejecutar eficazmente sus campañas promocionales. en Plantilla de promoción de eventos ClickUp ¡!.

📌 Ejemplo: Si vas a organizar una conferencia y necesitas darla a conocer, puedes utilizar esta plantilla para gestionar la promoción del evento. Realiza un seguimiento de todas las tareas, como el diseño de correos electrónicos, el ajuste de páginas de registro y la gestión de campañas en redes sociales. Con la posibilidad de ajustar plazos y asignar tareas, esta plantilla mantiene los esfuerzos de promoción de tu evento coordinados y en el buen camino.

🌟 Ideal para: Promotores de eventos, gestores de redes sociales y profesionales de las relaciones públicas que necesitan un enfoque estructurado para promocionar eventos de forma eficaz

Consejo profesional: Aproveche Automatizaciones ClickUp para automatizar el envío de correos electrónicos promocionales a clientes actuales y potenciales sin intervención manual.

8. Plantilla de plan de proyecto de evento ClickUp

Plantilla de plan de proyecto de evento ClickUp

Si gestiona varios eventos y se enfrenta a problemas de seguimiento de gastos o tareas, la plantilla Plantilla del plan del proyecto de eventos de ClickUp es lo que necesita para una planificación eficaz. Le permite planificar varios proyectos a la vez (seminarios web, eventos de networking, clases magistrales, etc.) en formato de hoja de cálculo.

Con esta plantilla, puede clasificar sus eventos por fases, como nuevos eventos, plan, preparación, (elaboración de) informes y completada, para encontrar rápidamente los detalles específicos del evento. Además, la plantilla le permite hacer una lista de los próximos eventos con prioridades, estados personalizados, fechas límite, tipos de eventos y personas asignadas.

📌 Ejemplo: si estás organizando una serie de seminarios web, esta plantilla te permite hacer un seguimiento de la preparación de cada seminario web, desde la coordinación de los ponentes hasta las inscripciones de los asistentes y los comentarios posteriores al evento. También puede realizar un seguimiento de los detalles específicos del evento, como el acceso a la plataforma, las diapositivas de la presentación y los materiales de marketing, para garantizar que todos los seminarios web se celebren sin problemas.

Ideal para: Agencias de gestión de eventos que trabajan con múltiples clientes

9. ClickUp Plantilla de planificación de eventos

Plantilla de planificación de eventos ClickUp

Cuando se trata de planificar un evento, a veces menos es más. En lugar de preocuparse por numerosos detalles, actividades y decoraciones, centrarse en unos pocos elementos básicos puede conducir a un intento correcto del evento.

Si se siente abrumado por los detalles, pruebe el Plantilla de planificación de eventos ClickUp para agilizar la planificación de eventos. Ayuda a visualizarlo todo, desde la ubicación hasta la seguridad de las ofertas. Puede empezar creando una lista de todos los requisitos y recursos del evento. A continuación, cambie a la vista Tablero para visualizar las tareas de prioridad y todo el flujo de trabajo del evento en un tablero Kanban de arrastrar y soltar.

Además, puede alinear su equipo de eventos y los recursos y el seguimiento de los objetivos del evento y el progreso con esta plantilla planificador de eventos.

📌 Ejemplo: Al planificar una gran conferencia, puede utilizar esta plantilla para crear una lista de tareas para cada fase: reserva de salas, coordinación de ponentes, registro de asistentes, etc. La plantilla le ayuda a centrarse en las tareas más importantes y garantiza que no se olvide nada, por muy grande que sea el evento.

ideal para: Propietarios de pequeñas empresas, organizadores de eventos corporativos y organizaciones sin ánimo de lucro que deseen organizar eventos eficaces sin complicaciones innecesarias

Consejo profesional: Aproveche Pizarras ClickUp para realizar una lluvia de ideas y temas para su gran evento con su equipo. Cree flujos de trabajo, planifique estrategias y correlacione procesos para garantizar una ejecución perfecta.

10. Plantilla avanzada ClickUp para planificar eventos

Plantilla avanzada ClickUp para planificar eventos

Organizar un evento no es tarea fácil En Plantilla avanzada ClickUp para planificar eventos se siente nada menos que un software de gestión de proyectos para eventos . La plantilla ofrece las funciones ideales para ayudarle a organizar y gestionar fácilmente varios eventos futuros. Ayuda a agilizar la reserva del lugar, el catering, la planificación del presupuesto del evento y la gestión de los invitados.

📌 Ejemplo: si estás planificando el lanzamiento internacional de un producto, la plantilla de plan de eventos avanzado te ayuda a mantenerte organizado mediante el seguimiento de 29 estados de eventos personalizados, incluidos 'Pendiente', 'Revisión', 'Completada' y 'Ya no disponible' Esta función es perfecta para hacer un seguimiento de la disponibilidad de los proveedores, confirmar los plazos y garantizar que el evento se mantiene en marcha.

🌟 Ideal para: Agencias de planificación de eventos y empresas que organizan grandes eventos corporativos

Mejore la planificación de su evento con ClickUp

Excel puede ser una herramienta muy útil para planificar pequeñas reuniones individuales. Sin embargo, una plantilla de planificación de eventos en Excel se queda corta a la hora de gestionar eventos o fiestas corporativas a gran escala debido a sus limitadas capacidades de colaboración en tiempo real y a los problemas de escalabilidad. 📈

Así pues, si buscas una herramienta que excelente en la planificación de eventos, prueba ClickUp. Ofrece funciones avanzadas como automatización personalizada, vistas, colaboración en tiempo real y mucho más.

Las plantillas de planificación de eventos de ClickUp le permiten cubrir todos los detalles del evento en un solo lugar: desde tareas e invitados hasta presupuestos y listas de proveedores. Además, puede personalizar fácilmente las plantillas para ver los detalles del evento, discutir los planes con su equipo, compartir recursos y facilitar la gestión del evento.

¿Listo para probar las plantillas gratuitas de planificación de eventos de ClickUp?

