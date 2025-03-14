Plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes para Excel

La gestión de tareas a menudo puede parecer un juego interminable de golpear al topo.

Completas una tarea y aparecen cinco más.

Ahí es donde las listas de tareas pendientes entran en juego para salvar el día. Son como tu asistente personal, te ayudan a llevar un control de lo que hay que hacer y a completar las tareas con una precisión ninja.

Con las plantillas de listas de tareas pendientes de Excel, puede deshacerse del lápiz y el papel y adoptar una forma más ágil de gestionar su carga de trabajo. Estas plantillas de Excel le permiten personalizar todo para que se adapte a sus necesidades, lo que las hace útiles para todas las tareas.

En este artículo, revisaremos las mejores plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de Excel para ti.

🏆 Bonificación: Aunque las plantillas de Excel pueden ser útiles, más adelante en el artículo te ofrecemos otras plantillas de listas de tareas pendientes. Confía en nosotros, ¡te encantará utilizarlas!

¿Qué son las plantillas de Excel para listas de tareas pendientes?

Las plantillas de Excel para listas de tareas pendientes son herramientas prácticas y personalizables que te ayudan a mantenerte organizado mediante la gestión de tus tareas en una hoja de cálculo de Excel.

Facilitan la asignación de tareas, el establecimiento de fechas límite y la priorización de lo más importante en tu día.

Ya sea para pasar de un proyecto a otro, gestionar los horarios familiares o completar las tareas escolares, estas plantillas son una forma estupenda de llevar un control de todo en un solo lugar.

Lo que hace que las plantillas de Excel para listas de tareas pendientes sean aún mejores es su versatilidad.

A diferencia de una agenda estándar, puedes ajustar estas plantillas para adaptarlas a cualquier lista de tareas.

Estas plantillas pueden ser tan simples o detalladas como sea necesario, desde codificar por colores las tareas urgentes hasta filtrar los elementos completados.

¿Quieres añadir una casilla de selección después de cada tarea para disfrutar de la satisfactoria sensación de marcarla como completada? Adelante.

Estas plantillas también son ideales para la colaboración. Si estás coordinando tareas con tu equipo o familia, simplemente realiza el uso compartido del archivo de Excel; todos podrán actualizar su progreso en tiempo real.

Además, las plantillas te ayudan a visualizar las tareas completadas y los plazos pendientes, para que nunca pierdas de vista tus metas.

¿Qué hace que una plantilla de Excel para listas de tareas pendientes sea buena?

Una plantilla sólida de Excel para listas de tareas pendientes es mucho más que un simple lugar donde anotar tareas.

Por ejemplo, te permiten dividir las tareas del proyecto en partes más pequeñas, programar rutinas semanales o realizar el seguimiento de tu progreso en esas metas a largo plazo.

La plantilla debe tener columnas claras para realizar el seguimiento de las fechas límite, los niveles de prioridad y el progreso. También debe tener funciones integradas como formato condicional para resaltar las tareas vencidas o marcar las tareas completadas.

La plantilla de tareas pendientes de Excel ideal debe ser lo suficientemente flexible como para gestionar cualquier cosa, desde organizar múltiples proyectos hasta crear una sencilla lista de control para preparar el equipaje para un viaje.

Lo ideal es que su plantilla preferida sea adaptable y venga precargada con funciones como formato condicional, diagramas de Gantt y barras de progreso para ayudarle a optimizar y completar sus tareas como un campeón.

Las 10 mejores plantillas de Excel para listas de tareas pendientes

1. Plantilla de lista de tareas pendientes con seguimiento del progreso de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de lista de tareas pendientes con seguimiento del progreso de Microsoft 365 es un excelente punto de partida si eres nuevo en las plantillas de Excel. Con columnas personalizables, puedes establecer la prioridad de las tareas, las fechas de inicio y fecha límite, y realizar el seguimiento del progreso mediante una barra de progreso integrada.

La plantilla te ayuda a gestionar múltiples proyectos permitiéndote asignar tareas y realizar un seguimiento del estado de finalización. A medida que actualizas el porcentaje completado, las tareas se actualizan automáticamente a «Terminada» cuando se terminan, manteniendo todo en orden.

Ya sea para uso personal o para la gestión de proyectos, esta plantilla accesible facilita el seguimiento de las tareas completadas.

Además, son totalmente personalizables, por lo que puedes crear fácilmente la plantilla que mejor se adapte a tu trabajo.

✨ Ideal para: asistentes de proyectos, coordinadores de equipos y asistentes personales que desean gestionar tareas y progreso con facilidad.

2. Plantilla de lista de tareas pendientes de Excel para gestores de proyectos

vía ProjectManager

¿Te sientes abrumado por tu lista de tareas? Con la plantilla de lista de tareas de Excel de Project Manager, estar al día con tus tareas será mucho más fácil.

Esta plantilla de lista de tareas te permite asignar tareas, establecer fechas límite y supervisar el progreso mediante una sencilla barra de progreso. Es perfecta para la gestión de múltiples proyectos y es totalmente personalizable. Además, ¡se puede descargar gratis!

¿Necesitas más control? Puedes importar fácilmente tu lista de tareas pendientes al software de diagramas de Gantt y colaborar con tu equipo para una gestión de proyectos fluida.

✨ Ideal para: Gestores de tareas, responsables de operaciones y jefes de equipo que necesitan supervisar las tareas y el progreso de los proyectos.

3. Plantilla de lista de tareas pendientes de Excel de Vertex42. com

vía Vertex42

Si buscas una plantilla más completa para gestionar tus tareas (especialmente con tu equipo), la plantilla de lista de tareas pendientes de Excel de Vertex42 puede ser tu mejor opción para realizar el seguimiento del progreso.

Esta plantilla personalizable de seguimiento de tareas te permite mantenerte organizado al permitirte asignar tareas, establecer fechas límite y priorizar con la ayuda del formato condicional. Además, filtra automáticamente las tareas para que puedas organizarlas según tu campo preferido.

También puede ordenar las tareas por prioridad o estado de finalización con unos pocos clics.

✨ Ideal para: Jefes de equipo, coordinadores de proyectos y supervisores que necesitan una herramienta completa de gestión de tareas para realizar el seguimiento del equipo.

4. Plantilla de lista de tareas imprimible de Template.net

Tanto si gestionas tareas personales, múltiples proyectos o el presupuesto de tu equipo para tu proyecto más reciente, la plantilla imprimible de lista de tareas pendientes te será de gran ayuda.

Esta plantilla flexible de Excel te permite asignar tareas fácilmente, establecer plazos y supervisar el progreso. También te ofrece espacio para añadir descripciones de tareas o notas.

Sus funciones intuitivas simplifican la priorización de tareas y la organización, independientemente del número de tareas que añadas a la hoja. Lo mejor de todo es que se puede descargar gratis y es totalmente editable tanto en Excel como en Hojas de cálculo de Google.

✨ Ideal para: Administradores de oficina, gestores de proyectos y organizadores de eventos que necesitan una lista de tareas flexible e imprimible para múltiples proyectos.

5. Plantilla de lista de tareas mensuales de Template.net

¿Alguna vez ha sentido que se ahoga tratando de realizar el seguimiento de sus presupuestos mensuales y de sus horarios diarios?

Hacer el seguimiento de las facturas de electricidad, los pagos de la hipoteca y los hitos de los proyectos puede convertirse rápidamente en una molestia.

Aquí es donde la plantilla de lista de tareas mensual de Template.net puede marcar la diferencia.

Esta plantilla de Excel agiliza la gestión de tareas al permitirte establecer plazos, supervisar el progreso y estar al tanto de todas tus metas mensuales.

La función de seguimiento de hitos de esta plantilla es especialmente útil para metas a largo plazo, ya sea para realizar el seguimiento de su presupuesto mensual o del estado de un proyecto. También hay un práctico espacio en blanco para añadir notas.

Guárdelas como archivo Excel o Hojas de cálculo de Google e imprímalas para utilizarlas.

✨ Ideal para: gestores de presupuestos, planificadores financieros y coordinadores de proyectos que necesitan realizar el seguimiento de los presupuestos mensuales y los hitos de los proyectos a largo plazo.

6. Plantilla de hoja de Excel para listas de tareas pendientes de Template.net

Puede gestionar tanto sus tareas pendientes a corto plazo como sus metas a largo plazo con la plantilla de hoja de Excel para listas de tareas pendientes de Template.net.

Las columnas personalizables de esta plantilla te permiten realizar la edición de campos para incluir detalles específicos de las tareas y establecer prioridades.

Puede resaltar fácilmente las tareas en función de su estado, plazos o nivel de prioridad utilizando el formato condicional.

Las opciones de clasificación y filtrado te ayudan a organizar tus tareas para facilitar su vista, mientras que las funciones de cálculo integradas te permiten realizar el seguimiento de la duración de las tareas y del progreso general.

✨ Ideal para: Gerentes de operaciones, jefes de proyecto y entusiastas de la productividad personal que gestionan tanto tareas a corto plazo como metas a largo plazo.

Limitaciones del uso de Excel para listas de tareas pendientes

Aunque dar formato a las listas de tareas pendientes en Microsoft Excel parece cómodo, tiene un par de limitaciones que vale la pena tener en cuenta:

Actualizaciones manuales: Tendrás que actualizar constantemente tus listas de forma manual, lo que puede llevar mucho tiempo si gestionas varias tareas o proyectos.

Automatización limitada: a diferencia a diferencia del software específico para la gestión de tareas , Excel no ofrece automatización integrada para tareas periódicas ni recordatorios automáticos.

Uso compartido poco práctico: El uso compartido de tu hoja de cálculo de Excel con otras personas puede generar confusión, especialmente si varias personas realizan ediciones al mismo tiempo.

Sin seguimiento en tiempo real: a diferencia de las herramientas de gestión de proyectos basadas en la nube, Excel no ofrece actualizaciones en tiempo real, lo que dificulta el seguimiento instantáneo del progreso.

Fórmulas complejas: el uso de funciones más avanzadas (como diagramas de Gantt o formato personalizado) requiere conocimientos de las funciones de Excel, lo que puede resultar complicado para los principiantes.

Sin dependencias entre tareas: a diferencia del software de gestión de proyectos, Excel no ofrece la compatibilidad necesaria para la vinculación de tareas basadas en dependencias, lo cual es crucial para proyectos complejos.

Plantillas alternativas de listas de tareas pendientes

¿Y si te dijéramos que existe una plataforma que combina el formato de listas de tareas pendientes, la clasificación y el seguimiento de tareas con la gestión de proyectos?

Así es como ClickUp puede transformar tus listas de tareas pendientes en algo más potente.

Con múltiples vistas de estado personalizables y funciones integradas de gestión de proyectos, las plantillas gratuitas de ClickUp están diseñadas para satisfacer todas tus necesidades diarias, tanto si gestionas tu equipo de marketing como si realizas el seguimiento de tus tareas.

Estas son las mejores plantillas alternativas de listas de tareas pendientes de ClickUp que puedes probar:

1. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Work

Descargar esta plantilla Organiza y prioriza tareas sin complicaciones con la plantilla de tareas pendientes de ClickUp.

¿Es usted de los que se olvidan de regar las plantas o, por ejemplo, de revisar los resultados de la semana pasada simplemente porque tiene demasiado entre manos?

La plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp puede ayudarte a mantenerte organizado al dividir tus tareas en pasos claros.

Con estados personalizados como «En curso» y «Completado» y Campos personalizados como «Tipo de tarea» o «Prioridad», esta plantilla de seguimiento de tareas te ayuda a priorizar y asignar tareas, establecer fechas límite y realizar un seguimiento de tu progreso.

También puede utilizar la vista de calendario para planificar toda la semana o el mes de una sola vez. La vista Lista de tareas le permite realizar el seguimiento de todo por si necesita determinar su máxima prioridad.

✨ Ideal para: Directores de operaciones, jefes de equipo y altos ejecutivos que necesitan organizar y priorizar tareas para proyectos de trabajo.

2. Plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica tus tareas con la plantilla personalizable y fácil de usar de ClickUp.

Si quieres una solución básica y sin complicaciones para tus tareas diarias, la plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp es tu mejor opción.

Esta plantilla es perfecta para principiantes. Ofrece una configuración lista para usar y totalmente personalizable que le permite empezar en cuestión de segundos.

Le permiten realizar un seguimiento del progreso y mantenerse organizado sin esfuerzo. Vea sus tareas en formato de vista Tablero o de lista y fíltrelas por dos estados simples: «Completadas» y «Pendientes».

Ya sea para gestionar tareas personales o proyectos, puedes adaptar esta plantilla completamente para realizar el seguimiento de tu flujo de trabajo.

✨ Ideal para: Profesionales principiantes, asistentes administrativos y coordinadores de proyectos que buscan una herramienta sencilla para gestionar tareas.

3. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Alcanza tus metas diarias con la plantilla personalizable de tareas diarias de ClickUp!

Desde ordenar tus compras hasta planificar tu jornada de trabajo, la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp es perfecta para tus necesidades diarias.

Esta plantilla de seguimiento de tareas, fácil de usar para principiantes, te ayuda a priorizar tareas, establecer fechas límite y realizar el seguimiento del progreso diario.

Con campos personalizados como «Contador de rachas», «Categoría» y más, esta es una plantilla adecuada para realizar el seguimiento y crear un hábito.

Puede estar al tanto de múltiples proyectos con los recordatorios y hitos automatizados de la plantilla, lo que le garantiza que todo estará terminado con tiempo de sobra.

✨ Ideal para: Gerentes de oficina, autónomos y jefes de equipo que gestionan tareas diarias y metas personales.

4. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Mantén el orden y no te pierdas nunca un plazo con la plantilla de calendario de ClickUp!

La plantilla de lista de tareas pendientes del calendario ClickUp es una plantilla de una página que te ayuda a planificar tus tareas diarias, semanales o mensuales para organizarte mejor y concentrarte más.

Imagina que estás gestionando un proyecto en equipo con múltiples plazos repartidos a lo largo del mes.

Con esta plantilla, puedes asignar tareas rápidamente, establecer fechas límite y ver todo en un nuevo formato de calendario.

¿Necesitas centrarte solo en tus responsabilidades? Cambia a la vista Por rol y ve solo tus tareas, lo que te facilitará priorizar tu carga de trabajo.

O, supongamos que estás planificando un gran evento familiar con muchos detalles que organizar. Utiliza esta plantilla para programar y asignar tareas a los miembros de la familia, realizar el seguimiento de los plazos para reservar los lugares e incluso establecer recordatorios para las fechas clave.

Incluye una práctica vista de solicitudes de reunión que le muestra las próximas reuniones y las tareas que debe completar antes de cada reunión.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos, gestores de proyectos y asistentes ejecutivos que realizan el seguimiento de las tareas y los plazos en calendarios diarios, semanales o mensuales.

5. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Descargar esta plantilla Optimice proyectos complejos de manera eficiente con la plantilla organizada de lista de actividades de ClickUp.

Imagina que estás realizando el trabajo en varios proyectos de clientes a la vez.

Con la plantilla de lista de actividades de ClickUp, puedes organizar las tareas por cliente, realizar el seguimiento del progreso de cada proyecto y asegurarte de que los plazos no se solapen.

La vista de calendario le informa de los próximos eventos, mientras que el diagrama de Gantt le ayuda a planificar su carga de trabajo de forma eficaz. También puede utilizar la vista Carga de trabajo para garantizar una gestión eficiente de los recursos de cada proyecto.

Con campos personalizados como «Gerente de proyecto» y «Progreso de finalización», puedes priorizar las tareas por proyecto y asegurarte de que todo vaya según lo previsto.

✨ Ideal para: gestores de proyectos de clientes, gestores de cuentas y jefes de equipo que gestionan varios proyectos de clientes simultáneamente.

6. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Supere el caos de la carga de trabajo sin esfuerzo con la versátil plantilla de gestión de tareas de ClickUp!

Cuando se acumula una montaña de trabajo, la plantilla de gestión de tareas de ClickUp puede ser tu mejor opción para simplificar y organizar tu agenda.

Esta versátil plantilla de seguimiento de tareas te permite organizar tu trabajo en tres listas: Acciones, Ideas y Tareas pendientes. Asigna tareas, establece fechas límite y luego filtra por el campo personalizado «Departamento» para realizar un seguimiento de las tareas por departamento.

¿Necesitas más detalles? Utiliza campos personalizados preexistentes como «Persona asignada» y «Prioridad» o crea los tuyos propios para una gestión más detallada de las tareas.

Es una solución lista para usar que hace que abordar tu lista de tareas pendientes sea más fácil que nunca.

✨ Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y coordinadores de operaciones que gestionan tareas complejas y cargas de trabajo en varios equipos.

7. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Haz tu próxima mudanza sin estrés con la plantilla todo en uno para mudanzas de ClickUp!

No todas las plantillas están diseñadas para facilitar la vida durante grandes cambios (como mudarse de casa o de oficina). Ahí es donde entra en juego la plantilla de lista de tareas pendientes para mudanzas de ClickUp.

Esta plantilla realiza el seguimiento de las tareas específicas relacionadas con tu mudanza. Ya sea empaquetar, programar o planificar la logística, divide tus tareas en pasos manejables.

Con estados personalizados y una vista Gantt, puedes visualizar tu progreso y garantizar una transición fluida. ¡Es perfecto para asegurarte de que no se te olvida nada y hacer que tu nueva mudanza sea sin estrés y centrada!

Utilice la vista «Fases de la mudanza» para realizar el seguimiento del progreso general de la mudanza, mientras que la vista «Guía de inicio» le ofrece consejos sobre cómo planearla de manera eficiente.

✨ Ideal para: Gestores de instalaciones, administradores de oficinas y propietarios de viviendas que planifican y organizan tareas de mudanza para una transición fluida.

8. Plantilla de lista de deseos de ClickUp

Descargar esta plantilla Convierte tus sueños en metas con la plantilla personalizable de lista de deseos de ClickUp.

¿Ya ha planificado su lista de deseos para el próximo año? Si no es así, puede utilizar la plantilla de lista de deseos de ClickUp para convertir esos sueños en metas alcanzables.

Esta plantilla de seguimiento de tareas te ayuda a acercarte a tus metas. Los campos personalizados «Continente», «Destino» y «Personas involucradas» son ideales para categorizar y realizar el seguimiento de tus experiencias, desde los lugares visitados hasta los alimentos disfrutados.

La vista «Por valoración» te ayudará a priorizar qué intentar primero, mientras que la vista «Por personas» te ayudará a realizar el seguimiento de las actividades que estás planificando con amigos y familiares individuales.

¡Empieza a planificar hoy mismo y ve cómo tu lista de deseos se hace realidad!

✨ Ideal para: Entusiastas del desarrollo personal, coaches de vida, planificadores de viajes y cualquiera que desee convertir sus sueños y aspiraciones en metas alcanzables.

9. Plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Gestiona fácilmente las tareas y las calificaciones con la plantilla de tareas de clase de ClickUp!

¡Profesores, esto es para ustedes! La plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp les permite gestionar sus asignaciones, calificaciones y el progreso de los alumnos, todo en un solo lugar. Tanto si imparten clases a un grupo reducido como si gestionan varias clases, esta plantilla les ayudará a mantenerse organizados y cumplir con los plazos, lo que les permitirá disponer de más tiempo para centrarse en lo que más importa: ¡el éxito de sus alumnos!

Con estados personalizados como «En curso» y «Completado» y campos como «Calificación» y «Temas tratados», ahora organizar las tareas pendientes de tu clase será pan comido.

✨ Ideal para: Profesores, catedráticos y coordinadores académicos que gestionan las tareas de clase y el progreso de los alumnos.

10. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Di Organiza tus tareas sin esfuerzo con la plantilla «Getting Things Done» de ClickUp para optimizar tu productividad.

La plantilla ClickUp Getting Things Done se basa en el sistema GTD de David Allen, lo que facilita la organización de las tareas en pasos prácticos. El documento de guía incluido facilita el inicio a los nuevos usuarios.

Con siete listas preguardadas, como «Próximas acciones», «Archivo de recordatorios» y «Revisión semanal», la plantilla le guía a través de cada paso del proceso GTD.

La plantilla también incluye campos personalizados como «Bloqueado», «Contexto» y «Esfuerzo», que le proporcionan las herramientas necesarias para realizar un seguimiento claro de su trabajo. ¡Es perfecta para equipos y personas que desean realizar sus tareas de forma eficiente!

✨ Ideal para: Entusiastas de la productividad, gestores de proyectos y profesionales ocupados que utilizan el sistema GTD para organizar tareas por urgencia y contexto.

11. Plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp

Descargar esta plantilla ¡Alcanza tus metas de renovación del hogar con la plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp!

Ya sea para renovar tu cocina o darle un cambio de imagen a toda tu casa, esta plantilla te garantizará una renovación fluida y sin estrés.

Con la plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp, puede organizar las tareas de alta prioridad, establecer presupuestos para los proyectos y realizar un seguimiento de cada paso del plan de renovación. Utilice la vista Lista para organizar las tareas por fecha de inicio o la vista Tablero para realizar un seguimiento de ellas según el progreso de la tarea.

Esta plantilla de gestión de proyectos lo mantiene todo en un solo lugar, simplificando todo, desde la gestión de múltiples contratistas y materiales hasta la programación de cronogramas.

✨ Ideal para: propietarios de viviendas, gestores de proyectos de renovación e interioristas que supervisan tareas y cronogramas de mejora del hogar.

Domina tus tareas pendientes con ClickUp.

Seamos realistas: las listas de tareas pendientes tradicionales son útiles, pero tienen sus limitaciones.

Son útiles para anotar cosas, pero la gestión de proyectos (tanto personales como de trabajo) requiere algo mucho más completo.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de listas de tareas pendientes de ClickUp.

Ofrecen una experiencia personalizable prediseñada creada para situaciones específicas, como mudarse de casa, realizar el seguimiento del presupuesto de un proyecto o completar tareas diarias.

Con ClickUp, puedes gestionar fácilmente todas las tareas de tu lista de tareas pendientes, desde proyectos domésticos hasta compromisos laborales.

¡Regístrate en ClickUp de forma gratuita y aborda con confianza tus listas de tareas pendientes!