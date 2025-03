Hojas de cálculo de listas de tareas pendientes de Google gratuitas/a

Una lista de tareas pendientes tiene un efecto tranquilizador, ya que impulsa la productividad y te da una dirección clara.

En el 73% de las personas en EE.UU están de acuerdo en que las listas son herramientas eficaces de gestión del estrés que aumentan la eficacia.

Desde la creación de una sistema de listas de tareas pendientes es tedioso, una plantilla ya preparada duplica el impacto al reducir el esfuerzo. Si eres usuario de Google, una plantilla de lista de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google es una forma rápida y sencilla de empezar. ¿Te parece mucho trabajo? No te preocupes

Este artículo explora las seis mejores plantillas de listas de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google y destaca las potentes alternativas de ClickUp para obtener resultados más ágiles.

¿Qué son las plantillas de listas de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google?

Hojas de cálculo de Google plantillas de listas de tareas pendientes son hojas de cálculo prediseñadas que ofrecen un formato estructurado para organizar las tareas. Estas plantillas le permiten hacer un seguimiento de su progreso diario ofreciéndole una panorámica de los estados de las tareas.

Suelen incluir columnas para estos aspectos:

Nombre de la tarea: El nombre y la descripción de las tareas que debe completar

El nombre y la descripción de las tareas que debe completar Tareas prioritarias: Indica la urgencia e importancia de la tarea (por ejemplo, Alta, Media, Baja)

Indica la urgencia e importancia de la tarea (por ejemplo, Alta, Media, Baja) Fecha límite: Fecha límite para completar las tareas

Fecha límite para completar las tareas Estado de la tarea: Sigue el progreso de la tarea (por ejemplo, Pendiente, En curso, Completada)

Sigue el progreso de la tarea (por ejemplo, Pendiente, En curso, Completada) Notas: Espacio para cualquier detalle o contexto adicional

¿Qué hace buena una plantilla de lista de tareas pendientes de Google Hojas de cálculo de Google?

Cada meta o proyecto implica diferentes tareas, en función de las cuales puedes personalizar tu lista de tareas pendientes. Estos son los elementos que toda app, plantilla o lista de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google debe tener:

Diseño organizado: La plantilla debe ser fácil de leer y entender de un vistazo

La plantilla debe ser fácil de leer y entender de un vistazo Campos personalizables: Debes poder añadir o eliminar columnas para hacer un seguimiento de la información más esencial

Debes poder añadir o eliminar columnas para hacer un seguimiento de la información más esencial Señales visuales: Funciones como códigos de color, casillas de selección y barras de progreso facilitan la visualización de la carga de trabajo y el seguimiento del progreso

Funciones como códigos de color, casillas de selección y barras de progreso facilitan la visualización de la carga de trabajo y el seguimiento del progreso **Hojas de cálculo de Google deben ser fáciles de compartir y colaborar con los miembros del equipo

Actualización y automatización en tiempo real: Eficaz ejemplos de plantillas de listas de tareas pendientes vienen con capacidades de actualización en tiempo real y la flexibilidad de añadir integraciones como calendarios para una gestión de proyectos eficiente

6 Hojas de cálculo de Google Plantillas de listas de tareas pendientes

1. Plantilla de lista de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google de GooDocs

por GoogleDocs GooDocs ¿Quieres una sencilla lista de tareas para dos días? Este Plantilla de Lista de Pendientes de Hojas de cálculo de Google por GooDocs es una gran elección. La plantilla dispone de un espacio para las tres tareas de mayor prioridad para abordar rápidamente los elementos más importantes.

Cuenta con 15 casillas a modo de lista de control para la gestión de proyectos y un calendario para la programación. La plantilla también permite añadir notas y planificar el día siguiente. Otra ventaja es que también viene como un Lista de tareas pendientes en Excel .

Ideal para: Llevar un registro de las principales prioridades y organizar las tareas a lo largo de dos días, con secciones para notas, plan y un calendario para facilitar la programación.

2. Plantilla de Lista de Pendientes de Proyecto por GooDocs*

por GoogleDocs GooDocs Otro marco de GooDocs es el siguiente Plantilla de Lista de Pendientes de Proyecto de Hojas de cálculo de Google . Esta versátil opción pretende ayudar a gestionar múltiples proyectos de cualquier envergadura. La plantilla de hoja de cálculo cuenta con secciones de delegación de tareas, niveles de prioridad, programación y seguimiento del progreso.

La solución ofrece campos adicionales especialmente diseñados para proyectos, como presupuestos, plazos y notas. Su diseño sencillo pero intuitivo también ayuda a impulsar la colaboración en equipo.

Ideal para: Gestionar múltiples proyectos con funciones de delegación de tareas, ajuste de prioridades, programación y seguimiento del progreso, perfectas para la colaboración en equipo.

3. Hojas de cálculo de Google Colorido Lista de tareas pendientes Plantilla de GooDocs

página de inicio GooDocs En GooDocs Hojas de cálculo de Google Plantilla de lista de tareas pendientes de colores ofrece un enfoque vibrante y organizado para planificar las tareas diarias. Su combinación de colores vivos y su diseño facilitan la localización, la visualización y el seguimiento de las tareas seguimiento de tareas a lo largo del día.

Con espacios designados para franjas horarias, casillas de selección y notas, esta plantilla proporciona una forma divertida y funcional de gestionar su agenda diaria.

Ideal para: Organizar visualmente las tareas diarias, con colores brillantes, espacios de tiempo y casillas de selección que hacen que el seguimiento de las tareas sea fácil y atractivo.

4. Plantilla de Lista de Pendientes de Hojas de cálculo de Google por TEMPLATE.NET*

por: Google Sheets To Do List Template by TEMPLATE.NET Plantilla Este Plantilla de lista de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google de Template.net hace que la gestión de las tareas diarias sea completa y estructurada. Facilita un flujo de trabajo organizado y eficiente con columnas para la gestión del tiempo, descripciones de tareas, notas y marcas de progreso.

El diseño limpio y personalizable de la plantilla la hace ideal para gestionar tareas personales o aspiraciones profesionales. En general, esta solución promueve la productividad y la gestión eficaz del tiempo.

Ideal para: Organizar las tareas diarias con un diseño estructurado, que ofrece secciones para la gestión del tiempo, detalles de la tarea, notas y seguimiento del progreso, perfecto para impulsar la productividad y la eficiencia del tiempo.

5. Plantilla de Lista de Pendientes Diaria, Semanal y Mensual por TEMPLATE.NET*

vía Plantilla Esta Plantilla.net Hojas de cálculo de Google framework te ayuda a correlacionar tareas en varios cronogramas de forma exhaustiva. Tiene una sección separada para las tareas diarias, semanales y mensuales y un panel para resumir el rendimiento.

Esta plantilla actualiza el progreso a corto y largo plazo en el momento en que marcas las tareas como completadas. Su gráfico de tendencias es especialmente útil para obtener una visión equilibrada de las actividades diarias. Template.net también te permite exportar esta lista de control en Excel formato.

Ideal para: Seguimiento de tareas en cronogramas diarios, semanales y mensuales, con un panel y un gráfico de tendencias que ofrecen una vista equilibrada del progreso a corto y largo plazo.

6. Plantilla de Lista de Pendientes Semanal de GooDocs*

por GoogleDocs GooDocs Este GooDocs Hojas de cálculo de Google Plantilla de lista semanal de tareas pendientes es un marco de trabajo sencillo y conciso para planificadores semanales. Ofrece un formato sencillo y visualmente atractivo con espacios dedicados. También mantiene todas las tareas y citas bien organizadas.

El colorido diseño de la plantilla de lista de control y las casillas de selección ofrecen una forma atractiva y satisfactoria de seguir el progreso. Así, acabará un día o toda la semana con una sensación de logro y motivación.

Ideal para: Planificar la semana, con un formato conciso y visualmente atractivo que mantiene organizadas las tareas y citas, a la vez que ofrece una forma atractiva de seguir el progreso.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para listas de tareas pendientes

Aunque Hojas de cálculo de Google puede ser una herramienta útil para crear una plantilla de lista de control, tiene algunas limitaciones. Antes de elegir esta herramienta, aquí tienes cuatro limitaciones que debes recordar:

**Hojas de cálculo de Google carecen de funciones completas en comparación con las aplicaciones dedicadas a listas de tareas pendientes. Esto incluye recordatorios, tareas periódicas y dependencias de tareas

Historial de versiones engorroso: Aunque varias personas pueden colaborar en las Hojas de cálculo de Google, el seguimiento de los cambios a veces resulta tedioso. Esto es especialmente cierto para los proyectos de trabajo complejos que requieren varias sub-hojas

Aunque varias personas pueden colaborar en las Hojas de cálculo de Google, el seguimiento de los cambios a veces resulta tedioso. Esto es especialmente cierto para los proyectos de trabajo complejos que requieren varias sub-hojas Formato limitado: Todas las plantillas de Hojas de cálculo de Google tienen opciones de formato, pero son bastante básicas. Sus visualizaciones, como cuadros y gráficos, también son limitadas

Todas las plantillas de Hojas de cálculo de Google tienen opciones de formato, pero son bastante básicas. Sus visualizaciones, como cuadros y gráficos, también son limitadas **Hojas de cálculo de Google no tienen funciones de automatización integradas. De hecho, solo se integra con las herramientas del entorno de trabajo de Google, como Documentos de Google y Gmail

Plantillas alternativas de listas de tareas pendientes

Dadas las limitaciones de Hojas de cálculo de Google, la búsqueda de una alternativa app de listas de tareas pendientes es una necesidad obvia. ClickUp destaca como la mejor opción para una gestión de proyectos eficaz, eliminando la necesidad de buscar otros software de gestión de tareas .

He aquí una rápida comparación que muestra a ClickUp como el mejor maestro de listas de tareas pendientes.

Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google Interfaz de usuario Estilo familiar de hoja de cálculo Moderno, intuitivo y completo. Gestión de tareas ❌ Las listas de tareas pendientes se basan en tediosas reglas de validación de datos ✅ 🏆 Las tareas son fáciles de crear, seguir y centrarse en ellas ✅ Gestión de tareas Subtareas ❌ ¿Qué es eso? ✅🏆 Subtareas ilimitadas y fáciles de interconectar Tareas periódicas ❌ ¡Sin funciones relacionadas con las fechas límite! ✅ 🏆 Basta con hacer clic para simplificar las metas diarias, semanales y mensuales ✅ 🏆 Fácil de interconectar Dependencias ❌ Sin interconexiones ✅ 🏆 🏆 Establecer secuencias, relaciones y mucho más Colaboración ✅ En tiempo real, múltiples usuarios ✅ 🏆 En tiempo real, múltiples equipos, y rastreable también ✅ 🏆 En tiempo real, múltiples equipos, y rastreable también Comunicación ✅ Comentarios en cada celda ✅ 🏆 🏆 Chateo en directo, etiquetas instantáneas, comentarios interactivos ✅ Comentarios en cada celda Historial de versiones ✅ Rastreable a nivel de hoja de cálculo ✅ 🏆 Rastreable a nivel de tarea, tiempo y contenido ✅ 🏆 Historial de versiones ✅ Rastreable a nivel de hoja de cálculo Recordatorios ❌ No hay alertas disponibles ✅ 🏆 ¡Sí, y sí! ¡Configura también las alertas por correo electrónico! Integraciones ✅ Un poco tedioso y más adecuado para Google Workspace ✅ 🏆 ¡Conéctate a más de 1000+ herramientas!Incluso viene con una función de IA integrada llamada ClickUp Brain ✅ Conéctate a más de 1000+ herramientas!Incluso viene con una función de IA integrada llamada ClickUp Brain ✅ Conéctate a más de 1000+ herramientas! Personalización ➖ Formato básico ✅ 🏆 🏆 Extremadamente personalizable, ¡incluso para comestibles! Visualizaciones ➖ Básico ✅ 🏆 🏆 Viene con tableros, listas, cronogramas y vistas de gráficos de Gantt. Conexión (a internet) con el panel de análisis

La comparación habla por sí misma-ClickUp es una opción más completa, si su lista de tareas pendientes es para las tareas personales, proyectos de empresa, o de un lista para gestionar el TDAH .

11 plantillas de listas de tareas pendientes de ClickUp para aumentar la productividad

1. Plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp

ClickUp Basic To-Do List Template plantilla de lista de tareas pendientes de Google Hojas de cálculo de Google

¿Buscas un marco de tareas instantáneo todo en uno? Usted debe tener el Plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp . La versatilidad de esta solución satisface todos los propósitos posibles.

El diseño es sencillo y visualmente atractivo, perfecto para que lo personalice para sus tareas diarias. La plantilla de lista de control le permite crear, asignar y realizar un seguimiento de las tareas en tiempo real. Integrándola con Cerebro ClickUp lo convierte en un potente Herramienta de lista de tareas pendientes de IA con funciones de redacción, automatización y resumen

Ideal para: Gestión de tareas todo en uno con creación, asignación y seguimiento de tareas en tiempo real.

2. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp*

ClickUp's Daily To-Do List Template google sheets to do list template Hojas de cálculo de Google para hacer la lista de plantilla

¿Quieres un centro de comandos personal para conquistar las tareas diarias? En Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp es la respuesta. Este elegante hub digital te permite correlacionar las tareas diarias para establecer ajustes alcanzables que te motiven.

La plantilla de lista de control incluye subtareas para dividir temas complejos en tareas manejables. También incluye un lista de prioridades fechas límite y ubicaciones para el seguimiento del flujo de trabajo. Con ClickUp, se mantendrá organizado y alcanzará la máxima productividad, sabiendo que nada se le escapará.

Ideal para: Crear un comando personal para las tareas diarias, con subtareas para simplificar temas complejos.

3. Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario de ClickUp

Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp plantilla de lista de tareas pendientes de google sheets

Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario de ClickUp es la mejor opción para planificar a corto y largo plazo. Organiza las tareas en función de múltiples roles y prioridades. La estructura ofrece ocho vistas personalizadas, como la vista Horario y la vista Gantt, para que te hagas una idea de cómo serán tus días.

La plantilla destaca la categoría de la tarea para racionalizar los esfuerzos. También cuenta con una valoración de la productividad para ayudar a revisar la eficiencia. La plantilla de listas es totalmente personalizable y visualmente atractiva.

**Ideal para planificar a corto y largo plazo, ya que ofrece ocho vistas personalizadas para organizar las tareas por rol y prioridad.

4. Plantilla de Lista de Tareas del Trabajo ClickUp*

ClickUp Work To-Do List Template google sheets to do list template plantilla de lista de tareas pendientes de Google

ClickUp Plantilla de Lista de Tareas del Trabajo es la clave para organizar las tareas sin esfuerzo y aumentar la concentración. Su estado de tareas personalizado y prediseñado facilita la actualización de las tareas diarias y semanales.

El estado personalizado de esta lista de tareas pendientes, como notas y correos electrónicos de contacto, rastrea al instante las tareas de trabajo. El marco de trabajo ofrece tipos de tareas para equipos interfuncionales. Sus potentes funciones de control de tiempo ayudan incluso a los equipos a gran escala a optimizar sus esfuerzos.

Esta plantilla de lista de tareas pendientes viene con Tableros de Gantt y Kanban, que le permiten ver las tareas en un solo lugar y gestionar mejor sus tareas diarias.

Ideal para: Equipos multifuncionales para optimizar sus esfuerzos mientras gestionan tareas a través de (diagramas de) Gantt y Kanban.

5. Plantilla de Lista de Actividades de ClickUp*

Plantilla de lista de actividades de ClickUp Plantilla de lista de pendientes de Google Hojas de cálculo de Google

Si desea dependencias y estructura para crear un flujo de trabajo fluido, Plantilla de lista de actividades de ClickUp es una elección de primera categoría.

La lista de pendientes consiste en una sola tarea con más de 13 subtareas. Correlaciona el estado de la tarea en tiempo real con una barra de progreso. La plantilla le ofrece un espacio dedicado para añadir detalles del proyecto, alcance, fechas límite y otra información esencial.

Es una gran herramienta para empresas y usuarios que buscan la máxima información sin desorden.

Ideal para: Usuarios que buscan detalles exhaustivos del proyecto y un flujo de trabajo fluido con dependencias estructuradas.

6. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Plantilla de gestión de tareas de ClickUp plantilla de lista de tareas pendientes de Google Hojas de cálculo de Google

Plantilla de gestión de tareas de ClickUp es una estructura que ofrece una visión general clara y atractiva de tus tareas. Su barra de progreso correlaciona cada tarea y le ayuda a entender las dependencias.

La plantilla impulsa la responsabilidad y la claridad con campos como el nombre del departamento y la duración estimada.

El marco cuenta con una automatización prediseñada que destaca los cambios de estado a través de temas de plantilla. La solución garantiza productividad en las cosas que haces mientras colaboras y completas tareas más rápidamente.

Ideal for: Colaboración eficiente y completar tareas con una visión clara de sus tareas.

7. ClickUp Plantilla de Lista de Pendientes

ClickUp Moving To-Do List Template Plantilla de lista de tareas pendientes de Google Hojas de cálculo de Google

ClickUp Plantilla de Lista de Pendientes de Mudanzas está diseñada para marcar todas las tareas relacionadas con el cambio de Inicio, como el embalaje y la planificación. Los campos de datos prediseñados, como la fecha límite y el estado de la tarea, le ofrecen una visión rápida de su carga de tareas.

La plantilla de la lista de pendientes le permite agrupar las tareas en una vista personalizada llamada "Etapas de la mudanza" Esto incluye categorías como "antes de la mudanza" y "el día de la mudanza" Este marco hace que la mudanza sea un trabajo sin estrés, ya que estás preparado incluso para los obstáculos inesperados.

Ideal para: Gestionar las mudanzas de Inicio, ofreciendo un marco estructurado para el seguimiento de tareas como el embalaje y el plan.

8. ClickUp Plantilla de Lista de Cubos

ClickUp Bucket List Template google sheets pendiente plantilla de la lista

¿Quieres ayuda para hacer realidad tus sueños? Plantilla de lista de cosas que hacer en ClickUp es perfecta para equipos, grupos y soñadores en solitario.

Este marco hace que cada tarea de tu lista de deseos sea alcanzable y vibrantemente divertida. Entre sus funciones se incluyen subcategorías codificadas por colores que le ayudarán a centrarse en los pasos que debe dar para hacer realidad sus sueños. Si estás planeando viajes en grupo, la plantilla también te permite añadir personas a cada tarea.

Esta plantilla de ClickUp ofrece múltiples vistas personalizadas para organizar y mostrar la información esencial, haciendo que el punto de partida sea claro e indudablemente emocionante.

Ideal para: Individuos y equipos que buscan transformar sueños en metas alcanzables.

9. Plantilla de lista de tareas pendientes de clase de ClickUp*

Plantilla de lista de tareas pendientes de la clase de ClickUp

Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Class Assignments es su asistente personalizado de tareas académicas. Realiza un seguimiento de las tareas, los plazos y mucho más para ayudar a los profesores con el trabajo del curso.

Esta plantilla le permite organizar las tareas por clase, priorizar las tareas y realizar un seguimiento de los plazos sin esfuerzo. Con seis vistas personalizadas y 12 estados de tareas, verá claramente cómo progresan sus alumnos.

Los campos personalizados de ClickUp visualizan el nombre de la asignatura y la fuente del material, perfectos para evaluar su carga de trabajo y poder centrarse mejor en sus alumnos.

Ideal para: Profesores que gestionan trabajos de curso, proporcionando un asistente personalizado para el seguimiento de tareas, plazos y progreso de los estudiantes con vistas personalizables y estados de tareas.

10. Plantilla ClickUp Terminada

ClickUp Getting Things Terminada Template (Plantilla ClickUp para hacer las cosas terminadas)

En Plantilla ClickUp Pendiente de hacer las cosas es un marco de trabajo centrado en los índices de tareas completadas. Cada diseño y campo cubre perfectamente la captura, clarificación, organización y compromiso de tareas del sistema GTD.

Aparte de su atractivo, la sencilla interfaz la hace ideal para usuarios que buscan despejar su rutina. La plantilla te mantiene centrado en la tarea, la fecha límite y el esfuerzo requerido.

Otra de las claves de esta plantilla de listas pendientes es su potente automatización basada en la lógica condicional. Esto incluye la adaptación de listas basadas en la selección de campos personalizados, fechas y más.

Ideal para: Mejorar los índices de tareas completadas, con un diseño estructurado y una interfaz sencilla para despejar su rutina y centrarse en los detalles de la tarea.

11. Plantilla de lista de tareas para la renovación del Inicio de ClickUp*

Plantilla de lista de tareas para la renovación del hogar de ClickUp

Con Plantilla de lista de tareas para la reforma del hogar de ClickUp en ClickUp, la renovación del Inicio se trata de creatividad, no de tareas. El diseño prediseñado ayuda a planificar, asignar y realizar el seguimiento de cada paso del proyecto.

También dispone de campos personalizados y estados para gestionar aspectos como los detalles del contratista y los materiales. El marco tiene múltiples vistas para su comodidad.

La vista Tablero visualiza el progreso y las prioridades, mientras que la vista Cronograma es perfecta para un flujo fluido. ClickUp también le permite crear y supervisar un presupuesto personalizado que garantiza que todas las finanzas estén bajo control.

Ideal para: Gestionar de forma creativa los proyectos de reforma del hogar, con un diseño prediseñado para planificar, asignar y realizar el seguimiento de las tareas, junto con campos personalizados para los datos del contratista, los materiales y el seguimiento del presupuesto.

Aumenta tus plantillas de listas de tareas pendientes con ClickUp

Las listas de tareas pendientes aumentan la eficacia y reducen el estrés, pero crear una desde cero puede ser una tarea ardua. Por eso son tan útiles las plantillas de listas de tareas pendientes.

Con las seis plantillas de Hojas de cálculo de Google que hemos destacado, empezar a crearlas es muy fácil. Sin embargo, Hojas de cálculo de Google tiene límites en la gestión de tareas.

El seguimiento de tareas en celdas básicas puede convertirse rápidamente en algo restrictivo. ¿La alternativa? Una herramienta de gestión de proyectos todo en uno como ClickUp. Sus listas de tareas pendientes personalizables llevan la gestión de tareas al siguiente nivel con funciones como la automatización, la personalización avanzada y las dependencias de tareas. Registrarse en ClickUp para maximizar la productividad