Zendesk vs. Salesforce: encuentra el CRM adecuado para tu empresa.

Elegir el CRM adecuado puede transformar la forma en que su equipo interactúa con los clientes y gestiona las operaciones diarias.

Herramientas como Zendesk y Salesforce destacan porque ofrecen funciones únicas que se adaptan a las diferentes necesidades empresariales y preferencias de los usuarios. Estas herramientas de ventas y marketing dominan la conversación sobre la comunicación con los clientes y la gestión de las relaciones, y prometen realizar la automatización de los procesos de su negocio.

Pero elegir entre ellos no es sencillo. Ambas plataformas ofrecen funciones útiles, pero sus experiencias de usuario y aplicaciones específicas difieren enormemente.

En este blog, analizaremos las ventajas y límites de ambas herramientas y veremos qué CRM podría ser el más adecuado para su equipo. ¿Listo? Empecemos.

¿Qué es Zendesk?

Zendesk es una herramienta CRM versátil diseñada para mejorar la eficiencia del servicio al cliente y la gestión de la interacción.

Combina un conjunto diverso de funciones, que incluyen automatización basada en IA, chat en vivo, sistema de tickets y una base de conocimientos completa. Entre otras herramientas de soporte al cliente, es una buena opción para las empresas que desean mejorar la satisfacción del cliente y la productividad operativa.

Al integrar los datos de los clientes y proporcionar información útil, Zendesk ayuda a las empresas a ofrecer experiencias personalizadas y oportunas a los clientes, garantizando que cada interacción añada valor y fomente la fidelidad. También cuenta con foros comunitarios accesibles donde los usuarios pueden intercambiar ideas, resolver problemas y compartir buenas prácticas.

Funciones de Zendesk

Zendesk incluye un potente conjunto de funciones diseñadas para optimizar las interacciones con los clientes y aumentar la eficiencia del equipo.

Exploremos su capacidad CRM más impactante.

1. Función n.º 1: Visibilidad completa del proceso de ventas

Zendesk CRM ofrece visibilidad del proceso de ventas, una función crucial para cualquier equipo de ventas que quiera evitar sorpresas al final del trimestre. Esta capacidad le permite realizar la previsión y gestionar su proceso de ventas de forma eficaz en tiempo real.

Con herramientas de asistencia técnica para planificar, realizar el seguimiento y analizar cada parte de su proceso de ventas, puede identificar posibles problemas antes de que afecten a sus resultados. Este nivel de información le ayuda a optimizar las operaciones, lo que le garantiza estar siempre un paso por delante.

Su equipo puede tomar decisiones informadas que optimicen el rendimiento e impulsen un crecimiento constante de los ingresos con datos y análisis en tiempo real.

2. Función n.º 2: Funciones de productividad del equipo

Así es como las funciones de productividad de Zendesk optimizan sus procesos de ventas:

Gestión de contactos y operaciones: Gestione los contactos y las operaciones en Zendesk, donde toda la información crucial sobre los clientes se almacena en un único lugar accesible. Gestione los contactos y las operaciones en Zendesk, donde toda la información crucial sobre los clientes se almacena en un único lugar accesible. Las integraciones de Zendesk garantizan que su equipo disponga del contexto necesario para tomar decisiones informadas y personalizar las interacciones.

Seguimiento de actividades: ya se trate de llamadas, correos electrónicos o reuniones, la función de seguimiento de actividades de Zendesk ofrece una panorámica clara de las acciones de cada miembro del equipo.

Generación y gestión de clientes potenciales: desde desde la segmentación de clientes hasta la automatización de los correos electrónicos de seguimiento, estas herramientas garantizan que su equipo se centre en los clientes potenciales más prometedores.

Automatización de tareas y desencadenantes: ya sea para enviar un correo electrónico de bienvenida a un nuevo contacto o para alertar a los representantes de que un acuerdo está a punto de cerrarse, la automatización garantiza la coherencia en las comunicaciones y las operaciones.

3. Función n.º 3: bots con tecnología IA

Zendesk IA utiliza agentes inteligentes para gestionar interacciones complejas con los clientes de forma más eficiente que los bots estándar. Estos agentes de IA resuelven de forma autónoma consultas habituales y problemas de asistencia. Con esta función, sus agentes de atención al cliente pueden centrarse en interacciones más complejas y de mayor valor.

Los bots con tecnología de IA son fundamentales para ampliar el soporte al cliente sin comprometer la calidad, lo que permite a las empresas mantener altos índices de satisfacción del cliente incluso en períodos de máxima actividad.

Precios de Zendesk

Equipo: 25 $/agente al mes

Crecimiento: 69 $/agente al mes

Profesional: 149 $/agente al mes

Enterprise: desde 169 $ al mes por usuario.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube que le permite gestionar todas sus interacciones con los clientes y procesos empresariales en un solo lugar.

Mejora su capacidad para conectar con clientes, clientes potenciales y socios mediante la centralización de datos, la automatización de tareas y la obtención de información útil en diversas funciones empresariales.

La plataforma es escalable y adecuada para empresas de todos los tamaños y sectores, lo que le ayudará a crecer y adaptarse a un mercado en constante evolución.

Funciones de Salesforce CRM

Las funciones de Salesforce CRM están diseñadas para atender todos los puntos de contacto del recorrido del cliente, lo que la convierte en una plataforma esencial para las empresas que buscan crecer e innovar.

Echemos un vistazo a las funciones más destacadas de Salesforce Service Cloud:

1. Función n.º 1: Funciones avanzadas de elaboración de informes y análisis

Salesforce cuenta con herramientas avanzadas de elaboración de informes y análisis que transforman grandes cantidades de datos en información útil. Al analizar las interacciones con los clientes y el rendimiento de las ventas, se identifican tendencias y patrones que conducen a decisiones basadas en datos.

Estas capacidades le permiten anticiparse a los cambios del mercado y perfeccionar sus estrategias de CRM en tiempo real, lo que garantiza que su empresa se mantenga a la vanguardia.

2. Función n.º 2: Funciones de productividad de Salesforce CRM

Salesforce CRM está diseñado para aumentar la productividad en toda su organización mediante la integración de herramientas avanzadas de servicio técnico que agilizan diversos procesos de ventas.

A continuación, analizamos más detenidamente algunas de las funciones clave para la productividad de Salesforce CRM:

Perfiles completos de los clientes: obtenga perfiles detallados de los clientes con datos de todo su ciclo de vida. Esta integración permite a las empresas obtener una vista de 360 grados de cada cliente, incluyendo interacciones pasadas, historial de compras y necesidades futuras.

Interacción con los compradores: Mejore la interacción con los clientes potenciales mediante estrategias de interacción personalizadas integradas en su CRM. Esta función le permite realizar contactos y seguimientos personalizados, lo que garantiza una comunicación más eficaz y mayores tasas de conversión.

Análisis de ventas: utilice herramientas integradas como Tableau para visualizar las tendencias de ventas, realizar el seguimiento del rendimiento del equipo y realizar la previsión de los ingresos con mayor precisión.

Inteligencia de ingresos: las herramientas internas proporcionan una visibilidad profunda de su canal de ventas, lo que le ayuda a identificar cuellos de botella, predecir los resultados de las transacciones y perfeccionar las estrategias en tiempo real.

3. Función n.º 3: información basada en IA (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, el componente de IA de Salesforce CRM, ofrece información valiosa mediante el análisis en tiempo real de los datos de su nube de servicios.

Esta función realiza la automatización del análisis predictivo, ayuda a personalizar las interacciones con los clientes y optimiza los procesos, lo que permite a su equipo tomar decisiones más rápidamente.

Las capacidades de Einstein le permiten anticiparse a las necesidades y tendencias de los clientes, lo que garantiza que sus estrategias estén siempre alineadas con las expectativas de los clientes y la dinámica del mercado.

Precios de Salesforce

Starter Suite: 25 $/usuario al mes

Pro Suite: 100 $/usuario al mes

Corporación: 165 $/usuario al mes

Ilimitado: 330 $/usuario al mes

Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $/usuario al mes

Zendesk vs. Salesforce: comparación de funciones

Tanto Zendesk como Salesforce ofrecen potentes herramientas CRM diseñadas para resolver las consultas de los clientes y optimizar los procesos de ventas. Aunque comparten muchas similitudes, sus funciones se adaptan a diferentes necesidades empresariales y casos de uso.

A continuación, le mostramos una comparación entre ambos en aspectos clave:

Función n.º 1: visibilidad del proceso de ventas

Zendesk

Zendesk ofrece una visibilidad completa del proceso de ventas, lo que permite a los equipos comerciales realizar mejores previsiones y gestionar mejor el proceso de ventas. Puede ayudar a planificar, realizar el seguimiento y analizar todas las partes del proceso de ventas, lo que permite identificar posibles problemas antes de que afecten a los resultados.

Salesforce

Salesforce también ofrece una gran visibilidad del proceso de ventas con análisis avanzados que ayudan al seguimiento de las interacciones con los clientes y el rendimiento de las ventas. La integración con la propia IA de Salesforce, Einstein, mejora estas capacidades, proporcionando información predictiva y recomendaciones.

🏆Ganador: Empate. Ambas plataformas destacan por ofrecer visibilidad del proceso de ventas, pero la integración de IA de Salesforce podría superar a Zendesk para aquellas organizaciones que requieren capacidades analíticas más profundas y conocimientos predictivos.

Para equipos más pequeños con procesos de ventas sencillos, la interfaz más simple y fácil de usar de Zendesk puede resultar más atractiva.

Zendesk

Zendesk mejora la productividad al centralizar herramientas de ventas esenciales, como la gestión de contactos y acuerdos, el seguimiento de actividades y la gestión de clientes potenciales. Sus funciones de automatización y sus desencadenantes personalizables agilizan las tareas rutinarias, lo que permite a los representantes de ventas centrarse en vender.

Salesforce

Salesforce aumenta la productividad con un conjunto completo de herramientas, como la automatización de la fuerza de ventas y la colaboración a través de plataformas como Slack. Sus funciones escalables están diseñadas para adaptarse al crecimiento y a los ciclos de ventas complejos.

🏆Ganador: El ganador depende de sus necesidades. Salesforce funciona bien, especialmente para corporaciones grandes o con procesos de ventas complejos. Zendesk puede ser más adecuado para empresas que priorizan la facilidad de uso y la simplicidad por encima de una personalización extensa.

Función n.º 3: capacidades de IA

Zendesk

Zendesk utiliza IA para mejorar el soporte al cliente mediante bots inteligentes que gestionan las consultas rutinarias y las tareas de asistencia. Esto permite a los agentes humanos centrarse en interacciones complejas y de alto valor, lo que mejora la eficiencia general del soporte al cliente.

Salesforce

Salesforce Einstein lleva la IA un paso más allá al integrar el aprendizaje profundo y el análisis predictivo directamente en el CRM, lo que ofrece información personalizada sobre los clientes y realiza la automatización de una amplia gama de tareas en las operaciones de ventas y marketing.

🏆Ganador: Si su prioridad es una IA avanzada que no solo ayude a los agentes de servicio, sino que también impulse las estrategias de ventas y marketing a través del análisis predictivo, Salesforce es el claro ganador. Sin embargo, las herramientas de IA específicas de Zendesk son más que suficientes para las organizaciones que necesitan la IA principalmente para mejorar la eficiencia de las herramientas de soporte al cliente.

Zendesk vs. Salesforce: opiniones en Reddit

En Reddit, los usuarios participan en profundos debates sobre las ventajas y los inconvenientes de herramientas CRM como Zendesk y Salesforce, a menudo reflejando sus diversas experiencias y casos de uso.

Veamos qué opinan los usuarios sobre ambas aplicaciones en Reddit. En cuanto a Salesforce, un usuario hizo una mención:

Salesforce nos fue vendido como un producto que cubría el 90 % de nuestras necesidades, con solo un pequeño ajuste de configuración para adaptarlo a nuestras necesidades. Pero estamos descubriendo que solo cubre el 30 % de nuestras necesidades y requiere mucho desarrollo, especialmente en el ámbito omnicanal, que utilizamos para dirigir tipos específicos de casos a tipos específicos de agentes.

Esto refleja la opinión generalizada de que, aunque Salesforce es potente, a menudo requiere una personalización y un desarrollo significativos para satisfacer necesidades específicas.

Por el contrario, un usuario expresó su frustración con Zendesk:

Zendesk es horrible. Después de firmar el pedido, la herramienta de soporte de Zendesk es nula. Tenemos numerosos problemas y nadie nos responde... Ahora nos han cobrado cuatro veces más de lo que figura en nuestro contrato y nadie nos responde.

Otro usuario que pasó de Zendesk a Salesforce compartió una vista global:

Así que cambiamos de Zendesk a Salesforce y a nuestro equipo de operaciones no le gusta nada. La decepción envenenó a toda la organización contra Salesforce. De hecho, tras un proyecto bastante prolongado para transferir los casos de Zendesk a Salesforce, acabaron gastando aún más dinero para contratar a un tercero que se integrara con Salesforce para gestionar los casos de una manera más fácil para las operaciones.

Estos debates ponen de relieve que la elección entre Zendesk y Salesforce suele depender de las necesidades y expectativas específicas de cada organización.

Salesforce se percibe como una herramienta altamente personalizable, pero potencialmente compleja y costosa de implementar. Por el contrario, Zendesk se considera más sencillo y fácil de usar, pero puede carecer de soporte al cliente después de la compra inicial.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Zendesk y Salesforce

ClickUp ofrece una plataforma versátil que combina una gran flexibilidad con potentes funciones para mejorar la productividad y la interacción con los clientes.

Descubra por qué ClickUp es una de las mejores alternativas a Zendesk y Salesforce para gestionar sus relaciones con los clientes y sus procesos de ventas.

1. ClickUp's One Up #1: CRM para equipos

La solución CRM para equipos de ClickUp está diseñada para acelerar el crecimiento de la clientela y la satisfacción de los clientes. Proporciona un conjunto completo de herramientas para visualizar su canal de ventas, realizar el seguimiento y gestionar cuentas, y optimizar los flujos de trabajo de los clientes.

Con ClickUp, su equipo puede colaborar de manera eficiente, asegurando que cada interacción con el cliente sea impactante. Con ClickUp, usted puede:

Cree su sistema CRM ideal con campos personalizables y vínculos entre tareas, documentos y otros puntos de datos.

Gestiona y visualiza tu canal de ventas utilizando tableros Kanban, listas o vistas Tabla para garantizar el buen progreso de las operaciones, desde el cliente potencial hasta el cliente.

Automatice las tareas repetitivas y configure flujos de trabajo personalizados para garantizar la coherencia y la eficiencia en todas las interacciones con los clientes.

Utilice más de 50 widgets personalizados en el panel de control para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas, las métricas de interacción con los clientes y otros indicadores clave de la empresa.

Organice las cuentas utilizando etiquetas y filtros personalizados para navegar rápidamente y acceder a datos o cuentas específicos de los clientes.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp para el soporte al cliente

ClickUp para el soporte al cliente mejora el éxito de los clientes al optimizar la organización de la información de los clientes. Esta plataforma potencia a sus equipos de éxito de clientes al mantener las interacciones y los datos de los clientes bien organizados y accesibles, lo que permite ofrecer una experiencia de servicio de primer nivel.

Con ClickUp, gestión eficaz de todas las facetas de las relaciones con los clientes y las tareas de soporte desde una única interfaz intuitiva. Mejora la eficiencia en la gestión de las consultas y los problemas de los clientes.

Esto es lo que puede hacer con ClickUp:

Personalice los flujos de trabajo con campos personalizados específicos basados en problemas.

Prioriza las tareas para centrarte en los problemas críticos utilizando etiquetas para marcar y vincular problemas comunes.

Integración perfecta con herramientas de terceros como Slack, Google Drive y muchas más.

Optimice la gestión del correo electrónico y las conversiones con Outlook y Gmail.

Mejora la gestión de tareas con adjuntos de Dropbox y OneDrive.

3. ClickUp One Up n.º 3: Plantilla CRM de ClickUp

La plantilla CRM de ClickUp es perfecta para principiantes (e incluso para líderes) que buscan optimizar la gestión de clientes potenciales, las relaciones con los clientes y el proceso de ventas. Proporciona una carpeta lista para usar y totalmente personalizada que le permitirá empezar en cuestión de segundos.

La plantilla permite implementar rápidamente un sistema completo de gestión de relaciones con los clientes bajo un mismo techo. Con esta plantilla CRM, sus equipos pueden:

Organice y realice un seguimiento sistemático de los clientes potenciales para mejorar las tasas de conversión y la precisión del seguimiento.

Mantenga un registro detallado de todas las comunicaciones con los clientes para mejorar la gestión de las relaciones y la personalización del servicio.

Adapta el CRM a las necesidades específicas de tu empresa, lo que te permitirá personalizar los flujos de trabajo y la organización de los datos.

Implemente rápidamente un sistema CRM totalmente funcional con ajustes preconfigurados listos para usar de inmediato.

Encuentre el CRM adecuado: equilibre la capacidad con sus casos de uso

Elegir el software CRM adecuado es fundamental para mejorar la eficiencia y optimizar las comunicaciones dentro de su organización. Aunque ejemplos de software CRM como Zendesk y Salesforce ofrecen potentes soluciones de software con funciones distintivas, su implementación puede ser compleja y requerir una inversión significativa.

Esto los convierte en una opción difícil de adaptar para las pymes y las empresas emergentes con limitaciones presupuestarias.

ClickUp se perfila como una alternativa versátil y rentable, ya que ofrece una plataforma integral que satisface una gran variedad de necesidades de CRM con plantillas e integraciones personalizables.

Para las empresas que buscan optimizar las interacciones con los clientes sin un coste elevado, ClickUp ofrece una solución escalable que crece con tu equipo. Su interfaz fácil de usar y sus funciones flexibles permiten una adaptación perfecta a tus flujos de trabajo específicos.

Explore ClickUp hoy mismo y descubra cómo puede transformar sus prácticas de CRM.

