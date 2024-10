Cómo llevar a cabo una campaña de contratación: Estrategias y herramientas

Atraer a los mejores talentos requiere algo más que publicar un anuncio de empleo

Necesita una campaña de contratación capaz de convencer a los mejores candidatos para que soliciten sus puestos de trabajo.

¿Qué es una campaña de contratación?

Una campaña de contratación es un esfuerzo estratégico y específico diseñado para atraer, captar y contratar a candidatos cualificados para las posiciones vacantes de una organización.

Una campaña de contratación bien ejecutada acelera la contratación y cubre posiciones rápidamente con un bajo coste de contratación. Y lo que es más importante, a través de sus mensajes y procesos de divulgación, muestra la cultura, los valores y los beneficios de la empresa, mejorando su reputación como empleador preferente.

Siga leyendo para descubrir cómo llevar a cabo una campaña de contratación con éxito que dé como resultado grandes contrataciones.

El marco de las campañas de contratación

La contratación es marketing. > Si eres un reclutador hoy en día y no te ves a ti mismo como un vendedor, estás en la profesión equivocada.

Matthew Jeffrey, Director Global de Sourcing & Employment Brand @ SAP

Llevar a cabo una campaña de contratación con éxito puede ser una ciencia exacta si se comprende que la esencia de una buena campaña reside en crear conciencia de marca.

La cultura de su empresa debe ser el mayor atractivo de su campaña. Patagonia destaca en este aspecto cuando se dirige a empleados potenciales . Cada año, envían a 150 empleados como voluntarios a organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al medio ambiente. Iniciativas como estas atraen al tipo de personas que quieren contratar: gente que valora profundamente la sostenibilidad y ama explorar los grandes espacios al aire libre; gente cuyos valores se alinean con los de la marca y sus clientes.

Atraer a candidatos que se alineen con la cultura y los valores de su organización es una parte esencial de una estrategia de campaña de contratación de éxito. He aquí cómo conseguirlo:

Metas y objetivos : Defina lo que pretende conseguir la campaña (por ejemplo, número de contrataciones, conocimiento de la marca).

: Defina lo que pretende conseguir la campaña (por ejemplo, número de contrataciones, conocimiento de la marca). Defina su público objetivo : Identifique claramente los datos demográficos y las características específicas de los candidatos que desea atraer

: Identifique claramente los datos demográficos y las características específicas de los candidatos que desea atraer Promocione la marca de su empresa : Promocione la cultura, los valores y las ventajas de su empresa para demostrar por qué es un buen lugar para trabajar

: Promocione la cultura, los valores y las ventajas de su empresa para demostrar por qué es un buen lugar para trabajar Anúnciese en los lugares adecuados : Elija las plataformas y los canales más eficaces para llegar a sus candidatos ideales, garantizando la máxima visibilidad y compromiso

: Elija las plataformas y los canales más eficaces para llegar a sus candidatos ideales, garantizando la máxima visibilidad y compromiso Cronograma y métricas: Ajuste un calendario para las actividades de la campaña y determine cómo se medirá el intento correcto (solicitudes, compromiso, etc.)

Al alinear sistemáticamente todas las actividades de reclutamiento, puede optimizar la eficiencia y la eficacia de su marketing de reclutamiento.

Pasos para una campaña de captación eficaz

Una vez ajustado el marco, es hora de pasar a los detalles del lanzamiento de una campaña de contratación espectacular.

Paso 1: Fijar metas claras

Empiece por determinar qué roles necesita cubrir y por qué.

¿Está buscando nuevos talentos o intenta cubrir una carencia específica de competencias?

Establezca metas claras, como el número de nuevas contrataciones que necesita, el cronograma, etcétera.

Paso 2: Defina su público objetivo

En primer lugar, identifique su objetivo mediante la creación de una descripción detallada del puesto (JD) que describa las responsabilidades clave, las habilidades necesarias y el nivel de experiencia.

A continuación, cree un perfil detallado del candidato.

Por último, revise a los miembros del equipo para identificar los rasgos y patrones que se alinean con el rol para el que está contratando.

Paso 3: Encuentre su comunidad de talento ideal

Empiece por analizar las tendencias del sector para averiguar de dónde proceden los mejores talentos y qué habilidades se demandan.

Utiliza plataformas online como LinkedIn y foros específicos del sector para encontrar candidatos potenciales.

Examine los Tableros de empleo y aproveche Herramientas de contratación de IA para analizar datos y descubrir nuevas fuentes de talento.

Paso 4: Definir la propuesta de valor del empleado

Una Propuesta de Valor para el Empleado (PVE) es esencialmente la promesa única de su empresa a los candidatos. Responde a la pregunta de todo empleado potencial: "¿Por qué alguien debería unirse a su empresa?"

Una PVE exitosa incluye salarios competitivos, oportunidades de crecimiento profesional, acuerdos de trabajo flexibles y una cultura de trabajo acogedora. Cuando hables con candidatos potenciales, asegúrate de destacar estas ventajas.

Paso 5: Elija las palabras clave adecuadas

Las palabras clave ayudan a que tus ofertas de empleo lleguen a las personas adecuadas en un mercado saturado. Las palabras clave principales describen las responsabilidades, habilidades y cualificaciones del rol que estás contratando.

Herramientas como Google Keyword Planner, SEMrush o Ahrefs pueden ayudarte a descubrir términos de búsqueda populares y eficaces en tu sector.

Una vez que tenga su lista, incorpore estas palabras clave a las descripciones de los puestos, los títulos y las publicaciones en las redes sociales para aumentar su visibilidad.

💡Pro Tip: Si bien la optimización de palabras clave es esencial, escribir contenido atractivo e informativo que hable a su público objetivo es igualmente importante. El equilibrio entre ambos es clave para el éxito de una campaña de contratación.

Paso 6: Perfeccione sus mensajes

Su mensaje de contratación es la primera impresión que tienen los candidatos potenciales de su empresa y del rol del puesto.

Hable directamente a su público. Diferénciese de sus competidores y explique a los candidatos las ventajas que obtendrán si se unen a usted.

Paso 7: Selección de medios/plataformas

Ahora que está preparado para conectar con las personas adecuadas, elija los lugares adecuados para llegar a ellas.

Por ejemplo Volkswagen distribuyó intencionadamente piezas de automóvil defectuosas con un mensaje secreto en los bajos a centros de servicio de toda Alemania. El mensaje invitaba a los solicitantes a enviar sus currículos, y 53.705 de ellos lo hicieron.

Con un poco de ingenio, también puede seleccionar la plataforma adecuada para su campaña de contratación, ampliando su alcance.

Paso 8: Configurar las campañas de publicidad

Una vez que hayas seleccionado los canales adecuados, elabore un anuncio convincente . Utilice un titular llamativo y una fuerte llamada a la acción

A continuación, realice pruebas A/B para ver qué variantes de anuncios y canales funcionan mejor. Esto le ayudará a perfeccionar su enfoque basándose en datos reales.

No olvide ajustar campañas de goteo para nutrir a sus clientes potenciales. De este modo, podrá interactuar con los candidatos potenciales a lo largo del tiempo y mantener su interés en sus oportunidades.

Por último, vigile de cerca el rendimiento de sus anuncios. Realiza un seguimiento de métricas como clics, conversiones y coste por clic para determinar qué está funcionando y hacer los ajustes necesarios.

Paso 9: Seguimiento de los resultados y optimización

Una vez que su campaña de captación esté en marcha, controle su rendimiento con regularidad. Establezca métricas claras, como las tasas de clics (CTR), las tasas de conversión, el coste por clic (CPC), el coste por contratación y el tiempo hasta la contratación.

Utiliza herramientas como Google Analytics, LinkedIn Analytics o plataformas específicas de contratación para seguir el rendimiento de tu campaña. Si un anuncio o una oferta de empleo en particular no funcionan bien, no dudes en hacer ajustes. Si te mantienes flexible y receptivo, te asegurarás de que tu campaña siga siendo eficaz.

Una vez que haya identificado su objetivo y sus competencias clave, es hora de aprovechar las herramientas en línea para lanzar una campaña de contratación impactante.

Utilización de herramientas en línea para el ajuste de campañas de contratación Herramientas de reclutamiento en línea son un gran recurso. Vamos a explorar algunas de ellas. También veremos cómo

IA puede llevar su estrategia de contratación al siguiente nivel .

Uso de Google Ads para la contratación de personal

Los anuncios de Google pueden ser una poderosa herramienta de contratación. Muchos candidatos comienzan su búsqueda de empleo a través de una búsqueda general en Google, e invertir en un anuncio de Google te da la primicia sobre estos candidatos.

Los anuncios de Google posicionan su anuncio de empleo en la parte superior de las páginas de resultados del motor de búsqueda relacionadas con búsquedas de empleo relevantes.

Por ejemplo, si está buscando un diseñador gráfico, el término de búsqueda "empleos de diseñador gráfico" hará que su campaña aparezca en la parte superior de la página.

Ejecutar una campaña con Google Ads

Una campaña de captación que se apoye en Google Ads debe centrarse en la meta final. Sigue estos pasos:

Crear anuncios de empleo dirigidos: Seleccionar las palabras clave adecuadas que los candidatos potenciales probablemente utilicen

Seleccionar las palabras clave adecuadas que los candidatos potenciales probablemente utilicen Diseñar un texto de anuncio visualmente atractivo: Utilizar gráficos, fuentes y colores llamativos.Destacar las ventajas clave, como las oportunidades de crecimiento profesional o las condiciones de trabajo flexibles

Utilizar gráficos, fuentes y colores llamativos.Destacar las ventajas clave, como las oportunidades de crecimiento profesional o las condiciones de trabajo flexibles Incluya una llamada a la acción (CTA) clara: Una buena CTA anima a los candidatos a pasar a la acción, como "¡Solicite ahora!" o "Únase hoy a nuestro equipo" Esto ayudará a impulsar los clics

Ajuste del presupuesto

Comience por reservar una parte de su presupuesto general específicamente para su campaña de anuncios de Google. Decida su presupuesto para diferentes aspectos, como palabras clave de alta prioridad o ubicaciones de anuncios competitivas.

A continuación, controle el gasto con regularidad, compruebe las métricas de rendimiento para ver cómo funcionan sus anuncios y ajuste el gasto según sea necesario.

Cómo redactar un texto publicitario de contratación eficaz

Redactar un anuncio de empleo convincente es clave para atraer candidatos y fomentar los clics. Sea ágil, destaque las ventajas clave e incluya una CTA sólida.

Medición y optimización de los resultados de la campaña

Utiliza Google Analytics para hacer un seguimiento del rendimiento de tu campaña de contratación. Entre las métricas clave que debes controlar se incluyen el CTR y las tasas de conversión.

El seguimiento de estas métricas le ayudará a comprender el rendimiento de sus anuncios y le guiará a la hora de realizar ajustes basados en datos para optimizar su campaña.

💡Pro Tip: Analice regularmente su campaña para detectar palabras clave o anuncios de bajo rendimiento. Si observa palabras clave específicas que no están funcionando bien, refínelas y ajuste el texto de su anuncio según sea necesario. Esta optimización continua le ayudará a mejorar la eficacia de su campaña y a obtener mejores resultados.

Aprovechar las redes sociales para la contratación

Las redes sociales son el lugar donde muchos de sus candidatos ideales pasan el tiempo, así que utilice la publicidad en redes sociales para llegar a ellos. LinkedIn y Facebook le permiten publicar anuncios dirigidos a personas que coinciden con su perfil de candidato ideal.

Comparta contenido entre bastidores, testimonios de empleados, y otras publicaciones atractivas que reflejen lo que hace de su empresa un gran lugar para trabajar.

Responda activamente a comentarios, mensajes y preguntas. El compromiso con su público ayuda a establecer relaciones y demuestra que su empresa valora a los aspirantes a un puesto de trabajo.

Poner en práctica estrategias de marketing de contenidos y SEO

Publicar contenidos aleatorios no es suficiente en un mercado laboral tan competitivo como el actual. Puede potenciar sus esfuerzos de contratación aprovechando el marketing de contenidos para mostrar la cultura de su empresa, sus historias de éxito y las experiencias de sus empleados, atrayendo a candidatos que se alineen con sus valores y su visión.

Optimice sus ofertas de empleo incluyendo en ellas las palabras clave relevantes. Esto ayuda a los motores de búsqueda a entender de qué trata su contenido y mejora la visibilidad.

Entender el rol de las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP)

Como ya se ha mencionado, muchos jóvenes que buscan empleo empiezan su búsqueda simplemente tecleando unas palabras ("empleos de desarrollador de software") en un motor de búsqueda.

Si estás buscando desarrolladores de software, el nombre de tu empresa debe aparecer en un lugar destacado -preferiblemente el primero- en la SERP que vean.

Los usuarios no suelen pasar de los primeros resultados de las SERP más del 70% de los clics se producen en la primera página de resultados de una búsqueda en Google . Si su campaña no aparece ahí, está flotando en una tierra desierta de oscuridad, y la mayoría de los candidatos la pasarán por alto.

Ahora debería estar claro que hay mucho que hacer en gestionar una campaña de contratación . Es un proceso complejo que exige un plan meticuloso, organización, delegación de tareas y seguimiento continuo. Los pasos en falso pueden suponer una pérdida de tiempo y dinero. Pero no tiene por qué hacerlo solo.

Con un aliado como ClickUp podrá navegar por el proceso sin problemas y mantener el rumbo.

Cómo ClickUp puede ayudar a gestionar las campañas de contratación

Con ClickUp, tendrá todo lo que necesita en un solo lugar. Desde el seguimiento de los candidatos y los plazos hasta la colaboración con su equipo, ClickUp le ayudará a agilizar todo el proceso, haciendo que las campañas de contratación sean más organizadas y eficientes.

Una campaña de selección de personal es, en esencia, un esfuerzo de marketing multicanal. Y en ClickUp puede gestionarla como si lo fuera. ClickUp para la gestión de proyectos de marketing le permite planificar y ejecutar fácilmente la estrategia de su campaña de captación.

Piense, planifique y ejecute los programas de marketing de su equipo con la gestión de proyectos de marketing de ClickUp

Esto es lo que puede hacer con la Plataforma de Marketing ClickUp:

CrearTareas de ClickUp y Listas de tareas para investigar plataformas de medios sociales, identificar la comunidad de talentos adecuada y crear contenido para campañas. Esto facilita el seguimiento en tiempo real

Cree tareas detalladas como parte de su campaña mediante Tareas ClickUp

Conecte Tasks aMetas de ClickUp y siga su progreso

Seguimiento del progreso en tareas y metas interconectadas mediante Metas ClickUp

UtiliceCerebro ClickUp para acelerar y mejorar su campaña de marketing. Como asistente de IA, ClickUp Brain puede darle respuestas instantáneas a todas sus preguntas relacionadas con la campaña accediendo a información de toda su organización. Puede crear textos para publicaciones en redes sociales o descripciones de puestos de trabajo, generar plantillas personalizadas según sus especificaciones y automatizar tareas repetitivas

Conecte todo el conocimiento de su empresa y acceda a él rápidamente mediante ClickUp Brain Plataforma de gestión de RRHH de ClickUp puede ayudarle en cada fase del proceso de contratación. Puede agilizar los procesos de contratación, incorporación y desarrollo de los empleados con esta completa plataforma de gestión de RRHH.

Vea los detalles de todas las tareas actuales (como su persona asignada, la fase en la que se encuentran y la prioridad) con la Plataforma de Gestión de Recursos Humanos de ClickUp

También puede ofrecer una experiencia excepcional a los candidatos con talento con un sistema que agiliza la organización, las solicitudes y el contacto con los candidatos. Ahorre tiempo utilizando plantillas, estados personalizados y automatización para que los candidatos avancen sin problemas a través de su proceso.

Estas funciones de ClickUp son sólo una muestra de lo que está disponible:

Vistas de ClickUp : Adapte sus paneles para centrarse en fases específicas de su campaña de captación (por ejemplo, "promociones de anuncios Google iniciadas"). Utilice la funciónVista Calendario para programar diversas actividades de la campaña

Utilice la vista Calendario para programar actividades como el ajuste de campañas publicitarias

Recordatorios de ClickUp: Establezca recordatorios para tareas importantes y márquelas, posponga, reprograme o delegue en función de sus necesidades

Gestione los recordatorios de ClickUp desde su navegador, escritorio o dispositivos móviles

Documentos de ClickUp: Cree documentos que detallen descripciones de puestos de trabajo, personas candidatas, contenido para redes sociales y textos para contenidos como vídeos de contratación, historias o fotografías que muestren la cultura de su empresa. Estos documentos se pueden editar y comentar en tiempo real, lo que permite a los equipos de marketing y recursos humanos colaborar fácilmente

Paneles de ClickUp: Utilice los datos de rendimiento de los paneles personalizables para identificar los datos de compromiso de los candidatos y utilícelos para ajustar la estrategia de su campaña a lo largo del tiempo

Analice el progreso de su campaña mediante los paneles de ClickUp

ClickUp agiliza la colaboración interfuncional entre los equipos de marketing y recursos humanos durante las campañas de contratación a gran escala. Funciones como los recordatorios de plazos automatizados, el chat en tiempo real y los canales dedicados ayudan a mantener a todos alineados y permiten discusiones rápidas.

Bonus: ¿Listo para elevar su juego de marketing? Descubra las 10 mejores herramientas de software de gestión de campañas para agilizar sus estrategias.

Cómo utilizar las plantillas de ClickUp para aplicar estrategias de captación

ClickUp ofrece una gran variedad de plantillas de campañas y promociones listas para usar que ofrecen a los reclutadores una ventaja.

En Plantilla de reclutamiento y contratación está diseñada para simplificar el proceso de contratación, desde la publicación del puesto hasta la incorporación.

Agilice todo el proceso de contratación con la plantilla de selección y contratación de ClickUp

Aquí le explicamos cómo sacarle el máximo partido:

Cree un proceso de selección: Ajuste las fases de su proceso de selección, como la búsqueda de personal, la selección, la entrevista y la oferta, y mueva a los candidatos sin problemas a través de cada fase, proporcionando una visión clara de la situación de cada candidato

Ajuste las fases de su proceso de selección, como la búsqueda de personal, la selección, la entrevista y la oferta, y mueva a los candidatos sin problemas a través de cada fase, proporcionando una visión clara de la situación de cada candidato Asigne responsabilidades: Asigne tareas a los miembros del equipo para cada fase del proceso. Utilice las asignaciones de tareas y fechas límite de la plantilla para asegurarse de que todo el mundo es consciente de sus responsabilidades y plazos

Asigne tareas a los miembros del equipo para cada fase del proceso. Utilice las asignaciones de tareas y fechas límite de la plantilla para asegurarse de que todo el mundo es consciente de sus responsabilidades y plazos Centraliza la información de los candidatos: Almacena todos los datos de los candidatos, currículos y comentarios de las entrevistas en un único lugar

En Plantilla de gestión de campañas y promociones también puede adaptarse para campañas de contratación, especialmente cuando se promocionan ofertas de empleo.

Promocione ofertas de empleo y controle el intento correcto de las campañas con la plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp

Con esta plantilla podrá:

Planificar su campaña: Esbozar las actividades de promoción que utilizará para atraer candidatos, como publicaciones en redes sociales, listados en portales de empleo y campañas de correo electrónico, y ajustar los cronogramas para cada una de ellas

Esbozar las actividades de promoción que utilizará para atraer candidatos, como publicaciones en redes sociales, listados en portales de empleo y campañas de correo electrónico, y ajustar los cronogramas para cada una de ellas Gestiona la creación de contenidos: Crea tareas para redactar descripciones de puestos de trabajo, diseñar gráficos promocionales y crear publicaciones en las redes sociales. Asigne estas tareas a los miembros del equipo y haga un seguimiento de su progreso

Crea tareas para redactar descripciones de puestos de trabajo, diseñar gráficos promocionales y crear publicaciones en las redes sociales. Asigne estas tareas a los miembros del equipo y haga un seguimiento de su progreso **Utiliza la plantilla para hacer un seguimiento del rendimiento de tus esfuerzos de promoción. Esto le ayudará a comprender qué plataformas son más eficaces para llegar a su público objetivo específico y le permitirá ajustar gradualmente su estrategia de contratación

En Plantilla de seguimiento y análisis de campañas es perfecta para supervisar el rendimiento de sus campañas de contratación. Los informes visuales y los paneles facilitan el uso compartido de información con su equipo y la toma de decisiones basadas en datos.

Visualice informes y obtenga información utilizando la plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp

Así es como puede aprovecharla:

Fije metas claras: Comience por definir los objetivos clave de su campaña de contratación, como el número de posiciones a cubrir, el perfil ideal del candidato y el cronograma de contratación objetivo

Comience por definir los objetivos clave de su campaña de contratación, como el número de posiciones a cubrir, el perfil ideal del candidato y el cronograma de contratación objetivo Seguimiento de las métricas de la campaña: Utilice la plantilla para realizar un seguimiento de métricas importantes como las tasas de solicitud, las fuentes de candidatos y las tasas de conversión en cada fase del embudo de contratación. Un proceso de contratación sólido requiere el mismo rigor que un proceso de selecciónCampaña de CRM *Analizar y optimizar: Revise regularmente los análisis proporcionados por la plantilla para identificar tendencias y cuellos de botella. Por ejemplo, si observa un descenso en la fase de entrevistas, puede investigar y abordar posibles problemas

Medición y seguimiento del intento correcto de las campañas de contratación

Los equipos de contratación deben perfeccionar continuamente sus estrategias de marketing y aprender de las experiencias pasadas. Analizar cada campaña utilizando métricas cualitativas y cuantitativas es importante para ver qué funciona y qué no.

Algunas métricas cualitativas son:

Calidad de las nuevas contrataciones

Índices de retención/abandono

Percepción de la marca del empleador

Opiniones de los jefes de contratación

Encuestas sobre la experiencia de los candidatos

Entre las métricas cuantitativas se incluyen:

Tiempo de contratación

Coste por contratación

Origen de la contratación

Índices de conversión

El análisis de las métricas de varias campañas le permitirá saber qué es lo que funciona en su empresa y lo que no. Utilice esta información para perfeccionar su próxima campaña y seguir ajustando su estrategia.

Ideas creativas para campañas de captación en las que inspirarse

Las mejores campañas son las que captan la atención de su público objetivo desde el principio. Son poco convencionales, inesperadas y divertidas para todos: candidatos, reclutadores e incluso espectadores o clientes.

Este tipo de campañas crean un efecto dominó: no sólo atraen de inmediato a solicitantes de empleo ansiosos, sino que también dejan una impresión duradera para futuras contrataciones.

He aquí algunos ejemplos de campañas de contratación interesantes llevadas a cabo por empresas:

Campaña "Career Instructions" deIKEA Instrucciones profesionales" de IKEA colocó "instrucciones para la carrera profesional" dentro de la caja de los productos IKEA: una guía rápida para ayudar a los clientes a solicitar trabajo en IKEA y "montar su futuro"

Este enfoque creativo encajaba bien con la cultura lúdica e innovadora de IKEA y aprovechaba una fuente de talento incorporada: clientes a los que les gustan los proyectos de bricolaje y la estética escandinava.

¿El resultado? IKEA recibió 4.285 solicitudes y 280 contrataciones con un gasto en medios de 0 .

A través de Anuncios del mundo **Campaña de Deloitte "¿Entrarás en Deloitte? Campaña "¿Entrarás en Deloitte?" de Deloitte de Deloitte utilizó la gamificación para atraer a recién licenciados. Crearon un vídeo gamificado que presentaba a los espectadores la cultura y las líneas de servicio de Deloitte. Los espectadores podían hacer clic en puntos de elección dentro del vídeo, jugar a ser nuevos empleados de Deloitte y elegir varias líneas de actuación para avanzar en el juego.

Campaña "10 minutos, 10 preguntas" de Toggl

Toggl creó un desafío de prueba de habilidades y lo anunció en todas las redes sociales, ofreciendo una camiseta gratis/a a los candidatos que obtuvieran las mejores puntuaciones. Este sencillo pero rápido enfoque tuvo mucho intento correcto de llegar a un gran número de candidatos pasivos y aumentar la notoriedad de la marca Toggl.

Campaña "Puzzle en una valla publicitaria" de Google

vía Animaker Google colocó una valla publicitaria en Silicon Valley en la que se planteaba una compleja pregunta matemática. La respuesta, 7427466391.com, llevaba a otra página web con una nueva ecuación. Al resolverla se accedía a una página de Google Labs, donde esperaban los reclutadores

En palabras del propio Google, su innovadora campaña, dirigida a la contratación de ingenieros, les ayudó a reducir la relación "señal-ruido": atrajo a candidatos prometedores y filtró a los que no encajaban del todo.

Riesgos y obstáculos en las campañas de contratación

Una vez que la campaña de contratación está en marcha, pueden surgir obstáculos que dificulten su progreso. Desde la falta de comunicación dentro del equipo hasta cambios inesperados en el interés de los candidatos, reconocer estos retos es clave para adaptar la estrategia y mantener la campaña en el buen camino.

Los riesgos más comunes a los que se enfrentan las campañas de contratación son

Superación del presupuesto : Gastar más de lo planeado sin lograr los resultados deseados

: Gastar más de lo planeado sin lograr los resultados deseados Índices de respuesta bajos : Menos solicitudes de las esperadas

: Menos solicitudes de las esperadas Falta de alineación con los valores de la empresa: Mensajes de campaña que no se ajustan a los valores de la empresa

Reconocer estos riesgos desde el principio puede ayudar a evitar contratiempos y garantizar un resultado de contratación más satisfactorio.

Acierte en la selección de personal con ClickUp

Una estrategia de contratación sólida es esencial para atraer a los mejores talentos e impulsar la reputación de la marca de su empresa. Con las tácticas adecuadas, puede crear campañas de reclutamiento atractivas que realmente resuenen con los candidatos potenciales.

Las mejores campañas implican una planificación minuciosa, una ejecución estratégica y una optimización continua, elementos en los que ClickUp destaca al proporcionar un completo plan de reclutamiento tecnología de contratación .

Gracias a las sólidas funciones de ClickUp, podrá comprender fácilmente a su público objetivo y elaborar mensajes convincentes, gestionar sus campañas y mida sus resultados con precisión.

No se fíe solo de nuestra palabra. Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta ClickUp gratuita/a ¡!