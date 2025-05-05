10 programas de simulación Monte Carlo en 2025 (gratis y de pago)

La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática que utiliza muestreos aleatorios repetidos para predecir el intervalo de resultados posibles de un evento incierto. También se conoce como método de Monte Carlo o simulación de probabilidad múltiple.

Muchas soluciones de software aplican este método para determinar el impacto de los riesgos utilizando, por ejemplo, la IA. También se utiliza para evaluar previamente los precios de las acciones y para la previsión de ventas, la gestión de proyectos, la modelización financiera, el análisis de riesgos y la fijación de precios, entre otros.

Dato curioso: la simulación Monte Carlo es otro producto posterior a la Segunda Guerra Mundial, una técnica inventada por John von Neumann y Stanislaw Ulam durante la guerra para mejorar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Lleva el nombre de la ciudad-estado de Mónaco, un famoso destino de juego, porque el azar y los resultados aleatorios son fundamentales en esta técnica de modelización.

Tras una exhaustiva investigación, he recopilado una lista de las mejores herramientas de software de simulación Monte Carlo disponibles en el mercado. Echemos un vistazo a ellas.

¿Qué debe buscar en un software de simulación Monte Carlo?

Además de predecir resultados en situaciones impredecibles, cuando analizo un software de simulación Monte Carlo, busco estas funciones clave.

Introducción de datos: busque un software que permita importar fácilmente datos desde hojas de cálculo u otras fuentes de datos.

Distribuciones compatibles: el software de modelos de simulación debe ofrecer un amplio intervalo de distribuciones de probabilidad para modelar con precisión escenarios del mundo real. Las más comunes son la normal, la uniforme y la triangular.

Herramientas de visualización: Las visualizaciones útiles, como histogramas y diagramas de dispersión, pueden ayudar a los usuarios a comprender las relaciones entre las variables e interpretar los resultados de manera eficaz.

Análisis de sensibilidad: esta función me ayuda a identificar qué variables de entrada tienen mayor impacto en el resultado.

Paralelización: permite al software dividir las simulaciones entre varios procesadores para una ejecución más rápida.

Optimización: algunos programas ofrecen herramientas que ayudan a encontrar los valores óptimos para las variables de entrada.

Escalabilidad: asegúrese de que el software funciona de manera eficiente con modelos grandes y complejos.

Interfaz de usuario: una interfaz fácil de usar con función de arrastrar y soltar o asistentes claros para la creación de modelos puede ahorrarle tiempo y frustraciones.

Soporte técnico: un soporte técnico fiable puede ser muy valioso para superar los problemas.

Los 10 mejores programas de simulación de Monte Carlo que puede utilizar

Tenemos nuestra lista de control que debe cumplir el software. A continuación, le presentamos los 10 mejores que utilizan la simulación Monte Carlo para el análisis estadístico en diferentes usos empresariales.

Tenga en cuenta el tamaño de su equipo, los objetivos empresariales y el uso de funciones avanzadas para elegir el software que mejor se adapte a su presupuesto.

1. Excel

a través del soporte técnico de Microsoft

Empecé mi búsqueda con algo sencillo. Esto es lo que encontré: hojas de cálculo como Excel o alternativas a Hojas de cálculo de Google para gestionar mi modelado de datos y ejecutar simulaciones de Monte Carlo.

Para configurar la simulación, creé una hoja de Excel con columnas para cada variable y una columna para el beneficio calculado. A continuación, introduje fórmulas para las variables en cada fila con el fin de generar valores aleatorios para la demanda, el precio de venta y el coste.

La siguiente tarea consistía en calcular la variable dependiente. Para ello, la rellené para simular múltiples escenarios. A continuación, analicé los resultados y generé informes utilizando herramientas visuales en Excel.

Pensé que con un conocimiento básico de las fórmulas y funciones de Excel, se podría utilizar para simulaciones de Monte Carlo.

Lo mejor de esta herramienta es que, además de la simulación, tiene múltiples funciones, lo que la hace adecuada para pequeñas empresas o startups. Como está basada en la nube (a través de Microsoft 365), cualquiera puede acceder a ella desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Las mejores funciones de Excel

Utilice funciones como RAND() y RANDBETWEEN() para generar números aleatorios, un elemento fundamental de las simulaciones de Monte Carlo.

Utilice un amplio intervalo de funciones de probabilidad, como NORM. INV() para distribuciones normales, LOGINV() para distribuciones lognormales, etc., para modelar diversos escenarios del mundo real.

Cree fórmulas complejas que incorporen diferentes variables y distribuciones de probabilidad, personalizando sus simulaciones.

Utilice scripts VBA en Excel para crear automatizaciones y personalizaciones para simulaciones Monte Carlo complejas.

Limitaciones de Excel

Puede resultar engorroso para simulaciones complejas con muchas variables o fórmulas intrincadas.

Aunque Excel ofrece algunas herramientas de visualización, es posible que no sean tan avanzadas o personalizables como el software de simulación específico.

La entrada manual de fórmulas en Excel aumenta el riesgo de errores, lo que afecta a la precisión de la simulación.

Precios de Excel

Para 1 PC o Mac: 159,99 $.

Excel con Microsoft 365: desde 6,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Excel

G2: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 18 000 opiniones)

2. Hojas de cálculo de Google

a través del entorno de trabajo de Google

En cuanto a comodidad, las Hojas de cálculo de Google son difíciles de superar. Son una gran alternativa a Excel y me pareció otra buena opción para simulaciones básicas de Monte Carlo.

Para configurar una simulación de Monte Carlo, comience por identificar el modelo. A continuación, elija las variables involucradas y sus distribuciones de probabilidad (normal, uniforme, etc.).

Utilicé funciones de generación de números aleatorios para simular diferentes escenarios creando fórmulas con variables aleatorias y copiándolas en varias filas y columnas.

¡Y tu simulación ya está lista! Si acabas de empezar y no quieres invertir en una herramienta dedicada a la simulación, las Hojas de cálculo de Google son una excelente opción.

Destaca por su colaboración en tiempo real. Varios usuarios pueden trabajar en la misma simulación simultáneamente, lo que lo hace ideal para equipos.

Las mejores funciones de las Hojas de cálculo de Google

Realice el uso compartido y la colaboración con otros en tiempo real en el modelo elegido.

Integre con otros productos de Google, como Formularios para la recopilación de datos.

Utilice un amplio intervalo de fórmulas para modelar diversos escenarios.

Aprenda los conceptos básicos de las simulaciones de Monte Carlo con recursos y complementos fácilmente disponibles, como Risk Solver.

Limitaciones de las Hojas de cálculo de Google

Puede ralentizarse con grandes conjuntos de datos o muchas iteraciones.

No es ideal para modelos muy complejos con numerosas variables o fórmulas avanzadas.

Carece de las funciones de análisis estadístico en profundidad del software de simulación especializado.

Precios de las hojas de cálculo de Google

Gratis para uso personal.

Business Standard: 12 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Hojas de cálculo de Google

No hay suficientes reseñas.

3. GAMS

a través de GAMS

A diferencia de la mayoría de los programas de optimización, que se basan en lenguajes de programación propios, GAMS utiliza el lenguaje de modelado algebraico (AML). He observado que ofrece un alto nivel de legibilidad y se asemeja a la notación matemática habitual. Esto facilita a los usuarios con sólidos conocimientos matemáticos la redacción y comprensión de modelos, lo que reduce la necesidad de contar con amplios conocimientos de programación.

GAMS no solo sirve para resolver problemas puntuales, ni tiene un límite en cuanto a solucionadores. Actúa como un entorno de modelado que puede interactuar con varios solucionadores de terceros, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. También puede acceder a su biblioteca integrada de solucionadores para diversos problemas de optimización.

Las mejores funciones de GAMS

Utilice lenguaje algebraico, lo que hace que sea una experiencia intuitiva y eficiente crear ejemplos de diagramas como modelos.

Maneje modelos intrincados con un gran número de variables y restricciones, lo que hace que esta herramienta sea ideal para abordar problemas de optimización a gran escala.

Importe y exporte datos de diversas fuentes de datos para trabajar con conjuntos de datos reales para los modelos.

Limitaciones de GAMS

No ofrece funciones como la generación de números aleatorios integrada y herramientas de visualización para analizar los resultados de la simulación.

Comprender el lenguaje de modelado algebraico y utilizar eficazmente sus funciones requiere más tiempo y formación.

Capacidades limitadas de visualización de datos.

Precios de GAMS

Modelo básico: desde 3500 $.

Solucionadores y enlaces a solucionadores: desde 1750 $.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GAMS

No hay suficientes reseñas.

4. Crystal Ball Professional

a través de Oracle Crystal Ball

Los miembros de mi equipo y yo estábamos lanzando una nueva campaña de marketing para un producto estrella, pero predecir su éxito era complicado. Había demasiadas incógnitas: ¿cómo reaccionarían los clientes ante la campaña? ¿Y si nuestra competencia lanzaba algo similar?

Introduje todos nuestros datos (tamaño del público objetivo, alcance potencial de marketing e incluso algunas cifras de ventas históricas) en mi hoja de cálculo. Crystal Ball me permitió simular miles de escenarios diferentes, teniendo en cuenta las incertidumbres de cada factor. ¡Fue como realizar la campaña mil veces antes de gastar un solo céntimo!

Crystal Ball va más allá de las simulaciones básicas de Monte Carlo. Ofrece funciones avanzadas como el muestreo de hipercubo latino, que ayuda a garantizar una muestra más representativa de los posibles resultados dentro de la simulación.

Puede integrarlo con hojas de cálculo populares como Microsoft Excel para aprovechar también los datos y flujos de trabajo existentes.

Las mejores funciones de Crystal Ball Professional

Acceda a un amplio intervalo de técnicas de previsión, incluido el análisis de series temporales, que le ayudarán a predecir tendencias futuras y anticipar posibles problemas.

Analice el impacto de diferentes factores en el modelo y explore varios escenarios hipotéticos para comprender los posibles riesgos y oportunidades.

Comunique de forma eficaz los resultados y las conclusiones con visualizaciones claras y personalizables, como tablas y gráficos.

Limitaciones de Crystal Ball Professional

Aunque la interfaz de usuario está diseñada para ser accesible, algunos usuarios con necesidades estadísticas avanzadas pueden encontrar sus funciones limitadas en comparación con el software especializado.

Permite el uso compartido de algunos datos y la colaboración, pero es posible que no ofrezca el mismo nivel de funciones colaborativas que algunas plataformas de simulación basadas en la nube.

Precios de Crystal Ball Professional

Free

Pequeñas empresas: a partir de 39 $ para tres usuarios (facturación anual).

Ventaja: A partir de 79 $ para cinco usuarios (facturación anual).

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crystal Ball Professional

G2: 4,3/5 (más de 20 reseñas)

5. Minitab

a través de Minitab

Minitab destaca cuando necesitas analizar datos complejos y comprender el panorama general. Hace especial hincapié en las herramientas y funciones orientadas a las metodologías Six Sigma y las iniciativas de mejora de la calidad.

Lo que más me llamó la atención al usar Minitab es su asistente integrado, que proporciona ayuda y orientación contextuales durante todo el proceso de análisis, lo que me facilita la navegación por el software.

Su amplia biblioteca de gráficos, diagramas y visualizaciones personalizables, como histogramas, diagramas de caja y diagramas de dispersión, también es impresionante.

Las mejores funciones de Minitab

Acceda a un completo conjunto de herramientas estadísticas para la comprobación de hipótesis, el análisis de regresión y el ANOVA (análisis de varianza).

Obtenga herramientas diseñadas específicamente para las metodologías Six Sigma, un enfoque basado en datos para mejorar el control de calidad.

Optimice el proceso de diseño de experimentos para probar diferentes variables y su impacto en un resultado.

Limitaciones de Minitab

Puede que no sea ideal para tareas como la limpieza de datos, la manipulación o la minería de textos avanzada, que suelen requerir herramientas adicionales o conocimientos de programación.

Tiene menos funciones de colaboración que muchas plataformas de análisis de datos basadas en la nube, lo que lo hace menos ideal para la colaboración en tiempo real en proyectos.

Funcionalidades básicas de aprendizaje automático, pero no está a la altura del software especializado en aprendizaje automático para tareas complejas, como el aprendizaje profundo o las redes neuronales.

Precios de Minitab

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Minitab

G2: 4,6/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

6. Simul8

a través de Simul8

Llevo un tiempo utilizando Simul8 para simular y optimizar procesos empresariales.

Me permite llamar directamente a mi biblioteca de aprendizaje automático preferida (R o Python) dentro de mi simulación. Esto permite que la simulación aprenda y se adapte basándose en datos del mundo real, lo que la hace más dinámica y refleja mejor los escenarios del mundo real.

Otras herramientas de simulación pueden permitir conjuntos de datos de entrenamiento u optimizar los resultados, pero Simul8 le permite aprovechar el aprendizaje automático directamente dentro de la propia simulación.

Cuenta con componentes reutilizables para guardar y añadir flujos de trabajo, equipos y recursos de uso frecuente a cualquier simulación. Esto resulta muy útil para los usuarios habituales, ya que les permite ahorrar tiempo.

Las mejores funciones de Simul8

Utilice una interfaz de arrastrar y soltar para crear y ejecutar simulaciones.

Simule y experimente con cualquier elemento de la empresa sin necesidad de escribir código.

Acceda a soluciones con un solo clic para crear simulaciones instantáneas con Process Mining, BPMN, Microsoft Visio y otras funciones de importación.

Cree funciones de modelo avanzadas con una interfaz bidireccional con Visual Basic.

Limitaciones de Simul8

Puede tener limitaciones en el análisis estadístico avanzado en comparación con el software estadístico especializado.

Las capacidades de animación, aunque útiles para la visualización, pueden no ser tan sofisticadas o atractivas visualmente como algunos programas de simulación especializados con gráficos 3D avanzados.

Precios de Simul8

Proyecto: ~416 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Empresa: ~500 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Twin: ~582 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Simul8

G2: 4,1/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 120 opiniones)

7. FlexSim

a través de FlexSim

FlexSim es una potente herramienta para la simulación de eventos discretos, ya que le ayuda a abordar los complejos retos de los procesos empresariales.

FlexSim no le pone límites a los objetos o procesos predefinidos. Utiliza un enfoque orientado a objetos, lo que le permite definir objetos y comportamientos personalizados con su lenguaje FlexScript integrado. Me gustó especialmente esta flexibilidad, ya que permite modelar sistemas complejos y únicos que otros programas podrían no representar fácilmente.

Algunos usuarios también aprecian sus actualizaciones periódicas de software y la compatibilidad del foro de la comunidad.

Las mejores funciones de FlexSim

Utilice un entorno 3D para representar el sistema y que sea más intuitivo de entender y analizar en comparación con los modelos tradicionales de hojas de cálculo planas.

Cree modelos fácilmente con su función de arrastrar y soltar y utilice un lenguaje de programación claro para optimizar el proceso de creación.

Acceda a un conjunto de documentación completa, comunidades en línea con participación de desarrolladores y asistencia técnica receptiva.

Limitaciones de FlexSim

Requiere una inversión significativa en comparación con otras opciones de software de simulación.

Aunque existen licencias educativas, es posible que FlexSim no esté tan extendido en las universidades en comparación con otros programas.

Precios de FlexSim

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FlexSim

G2: 4,5/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 120 opiniones)

8. Software de simulación Witness

a través de Witness Simulation Software

El software de simulación Witness es perfecto para abordar los complejos retos a los que se enfrentan sectores en rápida evolución, como la sanidad, los almacenes de producción, las calles concurridas y las obras de construcción.

Puede manejar tanto eventos discretos (como un producto que se desplaza por una cinta transportadora) como flujos continuos (como un fluido en una tubería) en el mismo modelo. Esto le permite simular sistemas complejos que involucran ambos tipos de procesos.

Mientras probaba la herramienta, me pareció muy práctico crear y realizar la edición de mi simulación en 2D para mayor eficiencia y luego cambiar a una vista 3D visualmente atractiva para presentaciones o incluso inmersión en realidad virtual.

Descubra las mejores funciones del software de simulación.

Supere los modelos estáticos creando un entorno 3D visualmente atractivo que imita los sistemas del mundo real.

Incorpore aleatoriedad y variabilidad, lo que permite que las simulaciones reflejen la complejidad de los procesos reales y ayuden a identificar posibles problemas antes de que se produzcan.

Conéctese con fuentes de datos externas para incorporar información del mundo real, mejorando la precisión y los conocimientos prácticos derivados de las simulaciones.

Limitaciones del software de simulación Witness

El enfoque de la herramienta en modelos intrincados y funciones avanzadas sugiere que podría existir el riesgo de crear simulaciones excesivamente complejas.

La creación de modelos complejos o las funciones avanzadas pueden requerir un tiempo de aprendizaje específico para algunos usuarios.

Precios del software de simulación Witness

Precios personalizados

Vea las valoraciones y reseñas del software de simulación.

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

9. ExtendSim

a través de ExtendSim

Un conocido mío, profesor especializado en gestión de la cadena de suministro, confía plenamente en ExtendSim para dar vida a conceptos logísticos complejos. Es más que un simple software de simulación: es una potente herramienta didáctica que permite a los estudiantes experimentar con situaciones reales en un entorno virtual seguro.

Tradicionalmente, explicar la dinámica de la cadena de suministro a través de conferencias y estudios de casos puede resultar abstracto. Pero con ExtendSim, es fácil crear modelos dinámicos que representan visualmente redes logísticas completas. Estamos hablando de almacenes, centros de distribución, rutas de transporte, etc.

Lo que distingue al software ExtendSim es que utiliza iconos que transmiten la función y el comportamiento de cada bloque del modelo. Esto hace que la estructura y el flujo del modelo sean comprensibles al instante para el creador y para cualquiera que lo vea. Esto permite una colaboración más rápida, la validación y la comprensión general de la simulación.

Las mejores funciones de ExtendSim

Experimente y explore diferentes escenarios en tiempo real para comprender mejor el comportamiento de su sistema.

Utilice un enfoque basado en bloques dentro del sistema, promoviendo la modularidad y la eficiencia en la construcción de modelos.

Gestione tanto modelos pequeños y específicos como simulaciones a gran escala que abarquen sistemas complejos.

Cree interfaces dinámicas clonando parámetros y resultados clave.

Limitaciones de ExtendSim

Hay una cierta curva de aprendizaje, especialmente cuando se aventuran en funciones avanzadas o en la creación de modelos complejos.

A diferencia de la competencia, que ofrece entornos de modelado 3D, este software utiliza principalmente una interfaz 2D. Esto puede suponer un inconveniente para los usuarios que prefieren una representación más atractiva visualmente de sus sistemas.

Precios de ExtendSim

Precios personalizados que varían según el tipo de licencia.

Valoraciones y reseñas de ExtendSim

G2: 3,9/5 (más de 10 reseñas)

10. Vensim

a través de Vensim

Vensim es un software de potencia industrial para crear modelos de dinámica de sistemas, muy adecuado para uso académico. Realiza la automatización de simulaciones multivariantes de Monte Carlo, lo que me permite analizar de forma rápida y precisa la incertidumbre en variables de salida seleccionadas.

Destaca por capturar las relaciones de causa y efecto dentro de sistemas complejos, utilizando bucles de retroalimentación para representar cómo los cambios en un elemento influyen en otro.

El potente lenguaje de suscripción del software me ayuda a crear modelos detallados con conexión a datos granulares, lo que facilita el manejo de sistemas complejos y la identificación de variables clave. Me gustan especialmente las capacidades de análisis de sensibilidad y optimización de Monte Carlo de Vensim, que me ayudan a identificar los datos más críticos y a optimizar el rendimiento del modelo.

Las mejores funciones de Vensim

Úselo para simulaciones continuas, ideal para modelar sistemas que evolucionan gradualmente con el tiempo, como el crecimiento de la población o las fluctuaciones de inventario.

Incorpore datos del mundo real para la calibración de modelos, asegurándose de que la simulación refleje el comportamiento real del sistema que estamos estudiando.

Acceda a herramientas integradas como Reality Check para probar sistemáticamente la lógica de un modelo y asegurarse de que se ajusta a la comprensión del sistema.

Genere informes, gráficos y otros resultados para comunicar de forma eficaz los resultados de la simulación.

Limitaciones de Vensim

Más adecuado para usuarios con conocimientos técnicos.

No tiene una interfaz 3D, pero destaca por su sólida creación de modelos y su análisis en profundidad.

Precios de Vensim

Uso comercial: A partir de 50 $ por usuario.

Uso para investigación pública: A partir de 50 $ por usuario.

Uso académico: Funciones gratuitas y de pago.

Valoraciones y reseñas de Vensim

G2: 4,3/5 (más de 20 reseñas)

