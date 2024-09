Cómo sentirse excluido en el trabajo puede afectar a su empleo

Estás en tu mesa, preparando una presentación, cuando te das cuenta de que un grupo de tu equipo está apiñado, discutiendo tranquilamente algo entre ellos.

Te pica la curiosidad. ¿De qué están hablando? ¿Es algo importante?

Sientes una punzada de frustración porque te encantaría contribuir, pero no estás al tanto. Tampoco es la primera vez que te pasa. Incluso en el pasado, tenías la sensación de que en el trabajo te tocaba ponerte al día.

Sentirse excluido en el trabajo puede ser frustrante y afecta al empleado y a la organización. Y es más común de lo que se podría suponer.

En este blog exploraremos las causas de la exclusión laboral, las formas de afrontar el sentimiento de aislamiento en el trabajo y mucho más. ¡Empecemos!

Tranquilidad amistosa: No eres el único que se siente excluido en el lugar de trabajo, aunque pueda parecerlo. el 75% de los empleados de todo el mundo afirman haberse sentido excluidos en el trabajo, según Informe de EY 'Belonging Barometer '. Es decir, suele ser un problema muy arraigado y afecta a bastantes de nosotros.

**Sentirse excluido en el trabajo: ¿Qué ocurre realmente?

Sentirse excluido en el trabajo ocurre cuando te excluyen de las actividades, discusiones o interacciones sociales del equipo. Este aislamiento puede hacer que te sientas alienado y desmotivado, afectando a tu bienestar y conexión (a internet) con el equipo.

Cuando te sientes excluido, es fácil culparte a ti mismo. Eso puede convertirse en una espiral y tener un impacto negativo. Sin embargo, la verdadera razón por la que no participaste en ese chiste interno o no te sentiste parte del equipo puede estar fuera de tu control.

**Podría deberse a problemas más profundos, como silos de comunicación, jerarquías tácitas, camarillas de oficina o incluso una cultura de trabajo que hace que todos se sientan desconectados

Identificar la causa es crucial para abordar el problema con eficacia. Antes de dar otros pasos para mejorar la situación, considere si su experiencia se ajusta a estos problemas.

¿Eres tú o la cultura?

Muchos se preguntan: "¿La culpa es mía o de mi equipo?_"

La mejor manera de determinar si eres víctima de la exclusión laboral es preguntarte si estás haciendo lo que se espera de ti.

¿Llega a tiempo con sus propios proyectos? ¿Eres educado, colaborador y haces todo lo posible por ser un buen empleado?

Si respondes afirmativamente a las preguntas anteriores pero sigues sintiéndote excluido, tu cultura de equipo es probablemente la culpable.

Algunas señales que indican que estás en un ambiente de trabajo insolidario podrían ser:

Con frecuencia te sientes excluido de reuniones o debates importantes

La comunicación en el equipo suele ser confusa o inconexa

Falta de compatibilidad y tutoría que te obliga a resolver las cosas por tu cuenta

La cultura te hace sentir que deberías estar agradecido sólo por tener el trabajo

A menudo te sientes infravalorado o poco apreciado por tus contribuciones

Uso de frases como "somos una familia" para difuminar los límites

Carga de trabajo excesiva o falta de límites entre la vida laboral y personal

Existen camarillas o jerarquías tácitas en la oficina

🚩 Office camarillas: Sí o no

Puede que pensaras que las camarillas eran algo que dejabas atrás en el instituto o en la universidad, ¿verdad? Por desgracia, eso no siempre es cierto. Las camarillas suelen aparecer de forma diferente en cada lugar de trabajo.

**En muchos lugares de trabajo hay camarillas, algunas buenas y otras no tanto. Estos grupos tan unidos suelen formarse en torno a intereses compartidos, funciones laborales o tipos de personalidad

**Al principio pueden parecer inofensivos, pero pueden crear verdaderas barreras para quienes no forman parte de ellos

Sin embargo, no todas las camarillas son malas; algunas proporcionan una sólida red de compatibilidad.

Pero lo más frecuente es que, cuando estos grupos empiezan a formarse en la oficina, conduzcan a la exclusividad y al aislamiento, dificultando la conexión y la colaboración de los demás.

🚩 La sutil realidad de la exclusión

La exclusión no siempre es evidente. No se trata sólo de perderse eventos después del trabajo o de no tener la oportunidad de hablar en las reuniones.

A veces se trata de cosas más sutiles, como que no se te pida tu opinión sobre un proyecto o que no se te tenga en cuenta para tareas clave. Estas pequeñas instancias pueden acumularse con el tiempo, haciendo que te sientas infravalorado y desconectado de tu equipo.

He aquí algunos signos de exclusión que a menudo pasan desapercibidos:

Entre tus compañeros circulan correos electrónicos, chats o documentos importantes, pero no siempre estás incluido en la lista de distribución

Se planifican salidas en equipo o reuniones después del trabajo, pero no se te informa o se te invita en el último momento

Te das cuenta de que tus compañeros suelen mantener charlas informales, por ejemplo durante las pausas para el café, pero rara vez te invitan a participar

Otros miembros del equipo reciben regularmente orientación o tutoría, pero a usted se le deja que afronte los retos por su cuenta

Cuando se reconocen sus contribuciones, se les resta importancia o no se destacan tanto como las de los demás

Durante las reuniones, puede que le interrumpan con frecuencia o que desestimen sus ideas sin mucho debate

Se le asignan tareas importantes pero de perfil bajo

¿Cómo navegar sin sentirse excluido en el trabajo?

Para dar la vuelta a este sentimiento de exclusión, es esencial abordarlo de frente y tomar medidas proactivas.

He aquí cómo. 🗂️

✅ Concéntrate en lo que puedes controlar

Cuando te sientes excluido en el trabajo, es fácil empezar a culparte a ti mismo o a los demás.

Sin embargo, el primer paso para afrontar esta situación es fijarse en lo que puedes controlar: tu rendimiento y tu actitud.

Según una investigación consolidada de En efecto y Página de Michael deberías centrarte en aspectos controlables como

Mejorar la calidad de tu trabajo

Ajuste de metas personales

Hablar con tus compañeros antes de llegar a conclusiones

Mantener una actitud más positiva (en la medida de lo posible)

Buscar aficiones fuera del trabajo

Garantizar e inculcar que tu autoestima no se define por las acciones de los demás ni por tu trabajo

Meditación y autoayuda

Acudir a terapia

Centrarte en tu rendimiento y tu actitud puede ayudarte a sentirte seguro de que lo estás haciendo lo mejor que puedes y de que cualquier problema puede no ser culpa tuya.

Si crees que hay margen de mejora, busca formas de mejorar tu rendimiento. Habla con tus compañeros de trabajo, sobre todo con los que ocupan puestos de responsabilidad, habla con tu jefe y pídele su opinión. Si es necesario, no dudes en recurrir a Recursos Humanos.

✅ Encuentra tu red de compatibilidad

Para combatir el aislamiento laboral piensa fuera de la Box. Aunque es natural conectar con las personas con las que trabajas estrechamente, a veces la mejor compatibilidad viene de ampliar tu red de contactos.

Mira más allá de tu equipo inmediato para encontrar personas en otros departamentos o grupos profesionales que compartan tus valores e intereses.

Aparte de esto, puedes plantearte unirte a grupos profesionales dentro y fuera de tu empresa.

Participar en comunidades en plataformas como LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International y Meetup puede ayudarte a conectar con personas de ideas afines y ampliar tu red de contactos. Estas interacciones pueden ofrecer nuevas perspectivas, ideas valiosas y un sentimiento de pertenencia que puede ayudar a aliviar la sensación de aislamiento.

✅ Aumentar la resiliencia y la conciencia de uno mismo

La resiliencia es fundamental a la hora de enfrentarse al ostracismo laboral. Implica mantenerse motivado (en la medida de lo posible) a pesar del estrés y el agotamiento que a menudo conlleva sentirse excluido.

Pero recuerda, resiliencia no significa reprimir o ignorar tus emociones; se trata de reconocerlas y encontrar formas sanas de afrontarlas.

Para aumentar la resiliencia, prueba lo siguiente:

Practica la autorreflexión para reforzar la autoestima

Procesa tus emociones antes de responder

Compartimentar las tareas del trabajo para controlar el estrés y el agotamiento

Evalúese a sí mismo con regularidad para responder reflexivamente en lugar de reaccionar impulsivamente

Ser consciente del entorno también ayuda a gestionar los sentimientos de exclusión.

**Comprender la dinámica de su lugar de trabajo puede ayudarle a gestionar las expectativas y reducir el estrés innecesario adaptando su enfoque al entorno en el que se encuentra.

✅ Maneja las camarillas con profesionalidad

Para desenvolverte con eficacia entre los camarillas de la oficina, necesitas una mezcla de tacto y profesionalidad. Mantente neutral, evita los cotilleos y trata a todo el mundo con respeto.

La política de oficina, como nota de Harvard Business Review no es algo de lo que se pueda prescindir; se forma parte de la política en el lugar de trabajo por el mero hecho de ser empleado de la organización. Por desgracia, es inevitable. Dicho esto, participar en la dinámica política de tu lugar de trabajo no te convierte en una mala persona

En lugar de eso, céntrate en comprender el panorama político. Determina si tu empresa está mínimamente, moderadamente, muy o patológicamente politizada y comprueba cómo se alinea con tu estilo personal y tus metas profesionales.

Afronta los conflictos con calma. Trate de comprender las diferentes perspectivas, manteniendo al mismo tiempo sus valores profesionales. Este enfoque preservará tu reputación y demostrará tus dotes de liderazgo.

Si la exclusión continúa, céntrate en establecer relaciones de trabajo individuales dentro del grupo. La conexión individual puede crear vínculos más genuinos y duraderos que la alineación con un grupo entero.

El rol de las organizaciones en la gestión de la exclusión laboral

Los consejos y estrategias que hemos compartido hasta ahora estaban orientados principalmente a cómo usted, como individuo, puede gestionar mejor la exclusión.

Pero aquí está la cosa: **La exclusión no es sólo un problema personal, sino también organizativo

Cuando un miembro de un equipo o un empleado se siente excluido constantemente, el ambiente de trabajo en general se ve afectado negativamente.

Una cultura de exclusión puede reducir la moral, la productividad y la rotación de personal. Crea una división entre los que se sienten incluidos y los que no, lo que puede socavar la cohesión y la eficacia del equipo.

Veamos cómo se desarrollan estas dinámicas y qué se puede hacer para abordarlas a nivel organizativo. 🏢

Effectos de sentirse excluido

Sentirse excluido en el trabajo puede afectar significativamente al bienestar y la productividad. Emocionalmente, suele provocar soledad, enfado e incluso vergüenza. Investigación destacan cómo los comportamientos tóxicos en el lugar de trabajo y la falta de inclusión aumentan significativamente los síntomas de agotamiento. Los empleados que se sienten marginados suelen experimentar un deterioro de su bienestar, que puede derivar en estrés crónico y falta de compromiso. También es más probable que abandonen su puesto de trabajo.

💡 Consejo profesional: Sé asertivo en el trabajo cuando te enfrentes a un comportamiento tóxico. Utiliza frases con "yo" para explicar cómo te afectan sus acciones, centrándote en tus sentimientos en lugar de culparles.

Pero eso no es todo. La productividad también puede verse muy afectada.

Cuando los empleados se sienten excluidos, su motivación disminuye considerablemente. Investigación de BCG destaca que la alegría en el trabajo es un factor central para la retención y la productividad. Los empleados que disfrutan de su trabajo tienen un 49% menos de probabilidades de plantearse dejarlo.

Lugar de trabajo la exclusión tensa las relaciones dentro del equipo, reduciendo la colaboración y la innovación, ambas vitales para el intento correcto.

Además, la exclusión significa perderse ideas y talentos valiosos. Pasar por alto a un grupo de empleados también puede hacer que se pierdan oportunidades de innovación y que aumenten los índices de rotación, sobre todo entre el personal joven y diverso.

¿Qué pueden hacer las organizaciones al respecto?

Fomentar una un lugar de trabajo inclusivo va más allá del bienestar individual: es esencial para crear un entorno productivo e innovador.

Soporte a estos esfuerzos, Solución de ClickUp para equipos de RR.HH está diseñada para ayudar a las organizaciones a cultivar una cultura inclusiva.

Con funciones como las herramientas de opinión de los empleados, el ajuste de metas y el seguimiento del progreso, ClickUp proporciona una plataforma centralizada para supervisar y mejorar la dinámica de los equipos.

Exploremos algunos pasos prácticos que puede dar utilizando ClickUp para reforzar estos esfuerzos:

Paso 1: Metas inclusivas y reconocimiento

Cree metas que unan a su equipo y garanticen que todos se sientan incluidos.

Por ejemplo, puedes proponértelos:

Que al menos el 80% de los empleados participen en proyectos o iniciativas interdepartamentales en el próximo trimestre

Garantizar que todos los procesos de toma de decisiones en equipo incluyan aportaciones de al menos tres roles o departamentos diferentes

Revisar y mejorar las herramientas y procesos de comunicación interna en un plazo de seis meses para que sean accesibles a todos los empleados

Establecer un programa formal de mentores en el que al menos el 50% de los empleados de todos los niveles y departamentos participen como mentores o alumnos en el próximo año

También puede promover la creación de equipos mediante actividades como sesiones de intercambio de ideas, rotación en los roles de liderazgo, aplicación de políticas de puertas abiertas y mejora de los canales de comunicación.

Establezca también metas y procesos claros para dar la bienvenida a los nuevos empleados. Esto les ayudará a integrarse sin problemas y a sentirse parte del equipo desde el principio.

Gestionar todas estas metas y eventos por su cuenta puede ser todo un reto, pero Hitos de ClickUp puede simplificarlo.

Cumplir las metas de inclusión e incentivarlas mediante la celebración y el reconocimiento de los hitos de ClickUp

Con esta función, puede:

Definir objetivos de inclusión como Hitos de ClickUp, marcando puntos clave en sus iniciativas de diversidad. Esto facilita que todo el mundo esté en la misma página, sabiendo exactamente lo que hay que conseguir

UtilizarVista del Cronograma junto conDependencias de la tarea de ClickUp para supervisar los esfuerzos en curso y asegurarse de que todo sigue alineado con sus metas

A medida que su equipo completa los hitos, puede destacar y celebrar estos logros, reconociendo el progreso en su viaje de inclusión

Puede hacer un seguimiento de los hitos completados en el panel, lo que le ofrece una vista resumida del estado actual de su proyecto. Esto le ayudará a evaluar rápidamente su situación y lo que queda por terminar

Paso 2: Planificar eventos inclusivos

¿Sabe qué es lo que realmente une a la gente en el trabajo? Las celebraciones informales y las reuniones sociales, por supuesto.

Son fantásticas para fomentar las conexiones (a internet) y la camaradería entre el equipo.

Piensa en organizar actividades que reúnan a todo el mundo, como almuerzos interdepartamentales y retiros de empresa en los que los compañeros puedan mezclarse y conocerse fuera de sus roles habituales.

Descargar esta plantilla

Planifica y organiza eventos inclusivos para todos los miembros de tu equipo utilizando la plantilla de planificación de eventos de ClickUp

Puede emplear Plantilla de planificación de eventos de ClickUp para planificar todo esto. Agiliza la planificación y la ejecución con funciones diseñadas para mantenerlo todo organizado.

Puede crear listas de tareas personalizables para dividir cada evento en pasos claros y manejables. La colaboración en tiempo real garantiza que todo el mundo esté al día, mientras que los recordatorios automatizados mantienen los plazos a la vista. La interfaz, fácil de usar, te ayuda a hacer un seguimiento eficaz de las tareas, los plazos y los recursos, para que tus eventos se desarrollen sin contratiempos.

Descargar esta plantilla

Paso 3: Recoger opiniones de forma anónima

No basta con mejorar los procesos. Hay que comprobar si estos cambios marcan la diferencia y asegurarse de que los empleados se sienten cómodos compartiendo sus opiniones sinceras.

Por eso es importante recoger opiniones anónimas.

Incluya una combinación de preguntas cerradas y abiertas como:

_¿Qué opinas de la inclusión en el lugar de trabajo cuando se trata de actividades en equipo? ¿Te sientes incluido en ellas?

¿Cree que algún grupo de la oficina no permite que otros entren en su espacio profesional?

_¿Trabajas en un entorno laboral positivo? ¿Por qué?

Puedes utilizar los resultados de estas encuestas para planificar tus próximos pasos y tomar decisiones más informadas. Para resolver este problema, apóyate en

/ref/ https://clickup.com/features/form-view Formularios ClickUp /%href/

.

Obtenga la opinión sincera de sus empleados sobre la exclusión mediante los Formularios ClickUp

Permite recopilar información de forma precisa mediante una lógica condicional que se adapta a las respuestas de los usuarios. De este modo, puede convertir fácilmente las opiniones en tareas procesables, lo que simplifica la resolución de cualquier problema o área de mejora en sus esfuerzos de inclusión.

Descargar esta plantilla

La plantilla de opiniones de empleados de ClickUp está diseñada para ayudarle a recopilar y gestionar las opiniones de sus empleados.

También puede emplear Plantilla de opiniones de empleados de ClickUp para casos de uso similares. Puede

Gestionarlagunas de comunicación y recabe opiniones de forma estructurada

Animar a los empleados que trabajan a distancia a participar en el proceso de retroalimentación con cambios garantizados en el horizonte

Proporcionar una plataforma para conversaciones anónimas y abiertas entre los empleados y la dirección

Descargar esta plantilla

Otro ingenioso medio de retroalimentación es Plantilla de compromiso de los empleados de ClickUp que le permite realizar un seguimiento de las necesidades, deseos, metas e información personal compartida de todos sus compañeros de equipo. También puede utilizarla para realizar encuestas de compromiso que proporcionen información clara y práctica sobre cómo se sienten sus empleados en su lugar de trabajo.

Paso 4: Distribuir las oportunidades equitativamente

No es infrecuente ver que algunos miembros del equipo se quedan siempre con tareas de alta prioridad, mientras que otros son dejados de lado. También puede ocurrir que algunos miembros del equipo no participen plenamente en los proyectos de grupo o que sus contribuciones pasen desapercibidas.

Para combatirlo, Vista Equipo de ClickUp es una herramienta excelente para promover la inclusión y equilibrar eficazmente las cargas de trabajo.

Aproveche las capacidades de gestión multifuncional de ClickUp Team View para garantizar la inclusión en el lugar de trabajo y evitar los prejuicios por afinidad

Con la vista Equipo, puede ver sus proyectos, tareas y responsabilidades en un solo lugar, lo que facilita la distribución del trabajo. Puede asignar tareas a individuos para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de contribuir.

Incluso puede personalizar las vistas para clasificar las tareas por etiquetas que reflejen las habilidades e intereses de los miembros del equipo. Por ejemplo, si etiqueta las tareas con conjuntos de habilidades específicas o tipos de proyectos, los miembros del equipo pueden ser fácilmente emparejados con las tareas que se alinean con sus preferencias y objetivos profesionales.

Paso 5: Mejorar la comunicación general

Quieres que la información fluya libremente, sin que las barreras de la jerarquía o las camarillas provoquen falta de comunicación en el lugar de trabajo . Vista del chat de ClickUp puede ayudarle a involucrar a todo su equipo y mantener a todo el mundo informado.

Una comunicación clara y abierta juega un rol esencial en el intento correcto de cualquier equipo, por lo que es importante establecer canales transparentes donde todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas y comentarios.

Las revisiones y actualizaciones periódicas garantizan que todos se mantengan alineados con las metas del proyecto. Fomentar una cultura de escucha activa y capacidad de respuesta puede generar confianza y mantener al equipo conectado.

Involucre a todos los miembros de su equipo y manténgalos actualizados mediante la vista de chat de ClickUp

Con la vista de chat, puede:

Compartir actualizaciones, enlazar recursos y mantener una conversación adecuada con los compañeros de equipo

Crear canales no relacionados con el trabajo para fomentar una conexión personal con los compañeros

Asignar elementos de acción con @menciones para mantener a los equipos al tanto de las últimas actualizaciones

Dé la bienvenida a la inclusión en su lugar de trabajo con ClickUp

Abordar la exclusión en el lugar de trabajo es indispensable para impulsar la moral y la productividad del equipo al tiempo que se construye una cultura de colaboración.

Puede utilizar ClickUp para ayudarle a transformar su entorno de trabajo en un lugar más inclusivo y de mayor compatibilidad. Desde el ajuste de metas hasta la organización de eventos para fomentar el espíritu de equipo, ClickUp hace que sea fácil mantener a todos comprometidos y conectados. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!