los 12 mejores software de reconocimiento de empleados para 2024

¿Recuerdas cuando Pam de "The Office" ganó el premio Dundie por tener las zapatillas más blancas? ¿O cuando Toby fue premiado por "repulsividad extrema"?

Para los no iniciados, la ceremonia anual de los Dundies pretendía levantar la moral de los empleados de Dunder Mifflin, la ficticia empresa papelera de la serie.

Aunque los Dundies son, a todas luces, desquiciados, y algunos premios (como el de Toby) pueden no parecer especialmente atractivos, captaban la esencia del reconocimiento de los empleados y del fomento del espíritu de equipo. Pero ahora que el trabajo híbrido y a distancia se está convirtiendo en la norma, organizar cualquier tipo de ceremonia de entrega de premios, absurda o no, ya no tiene mucho sentido.

Por suerte, disponemos de software de reconocimiento de empleados para dar un giro tecnológico a la vieja escuela de la "palmadita en la espalda" o la estrella dorada. ⭐️

En esta guía, nos sumergiremos en las 12 mejores aplicaciones de reconocimiento de empleados que pueden ayudar a tu equipo a estrechar lazos, elevar la moral y mantener la motivación, tanto si están en la oficina como si están al otro lado del mundo

¿Qué es el reconocimiento del empleado?

El reconocimiento de empleados va más allá de dar a su personal un ocasional "¡Eh, lo has hecho bien!" Implica reconocer, apreciar y recompensar abiertamente el esfuerzo de un empleado.

La vista de chat almacena todos tus comentarios en ClickUp para compartir rápidamente tu apreciación y encontrar cualquier conversación

El concepto de reconocimiento de los empleados tiene sus raíces en

Jerarquía de necesidades de Maslow

teoría. Implica que una vez satisfechas las necesidades fisiológicas de una persona (como la alimentación y el alojamiento), ésta se siente más inclinada de forma natural a perseguir sus necesidades de autoestima y autorrealización, como:

Retroalimentación positiva

Reconocimiento de los compañeros

Mayor responsabilidad

Incrementos salariales y primas

Desde una perspectiva empresarial, los programas de reconocimiento de empleados fomentan el sentimiento de pertenencia y mejoran el rendimiento individual, haciendo que los mejores miembros de su equipo se sientan realizados y aumentando la retención de empleados.

Significado y ventajas de los programas de reconocimiento de empleados

El software de reconocimiento de empleados es una tecnología basada en para ayudar a los responsables de RRHH y jefes de equipo a gestionar programas de incentivos en el lugar de trabajo. Agiliza el proceso de medición de la contribución de un trabajador y el compromiso de los empleados de acuerdo con las metas del equipo y las mejores prácticas de RRHH.

Crear tarjetas de puntuación semanales en ClickUp para que el equipo vea los principales objetivos de sus compañeros durante la semana

La mayoría de las plataformas de reconocimiento del personal disponen de funciones para fomentar el compromiso de los empleados, mostrar el progreso individual y gestionar recompensas como insignias y tarjetas regalo. Entre los beneficios que estas herramientas aportan al lugar de trabajo se incluyen:

Cultura de empresa positiva : Los empleados tienen una visión general del sistema de recompensas y pueden estar seguros de que está libre de prejuicios

: Los empleados tienen una visión general del sistema de recompensas y pueden estar seguros de que está libre de prejuicios Mejora de la productividad : Los miembros de un equipo tienden a esforzarse más cuando realizan un seguimiento de su progreso hacia el siguiente logro

Creación de equipos : Los trabajadores remotos y de oficina se sienten mejor conectados y comprometidos gracias a una plataforma unificada

Comportamiento basado en valores: La conducta de los empleados se alinea con la misión y los valores de la empresa sin esfuerzo adicional

¿Qué debe buscar en un software de reconocimiento de empleados?

Esto es lo que debe tener en cuenta al explorar las opciones de software de reconocimiento de empleados:

Interfaz fácil de usar : Fácil navegación y accesibilidad para todos los empleados

: Fácil navegación y accesibilidad para todos los empleados Fijación de metas: Funciones para ayudarle a establecer metas definidas y objetivos mensurables y KPI

Funciones para ayudarle a establecer metas definidas y objetivos mensurables y KPI Personalizaciones : Opciones para adaptar las recompensas y el reconocimiento a los valores de la empresa

: Opciones para adaptar las recompensas y el reconocimiento a los valores de la empresa Integración con otras herramientas : Perfecta integración con las herramientas existentes de RR.HH. o herramientas de colaboración en equipo

: Perfecta integración con las herramientas existentes de RR.HH. o herramientas de colaboración en equipo Análisis y (elaboración de) informes: Información sobre las tendencias de rendimiento y los niveles de compromiso de los empleados que ayudan a decidir a qué miembro del equipo recompensar

La vista Carga de trabajo de ClickUp ofrece información sobre las métricas de su proyecto para ir un paso por delante

12 de los mejores software de reconocimiento de empleados

Encontremos la herramienta perfecta para complementar su programa de reconocimiento en su misión de celebrar y

motivar a su equipo

. Hemos seleccionado las 12 mejores herramientas de software de reconocimiento de empleados que se adaptan a distintas necesidades y presupuestos.

Cree Metas individuales o de equipo en ClickUp y establezca objetivos claros para seguir el progreso

ClickUp es lo mejor de lo mejor si lo que busca es un

Herramienta de gestión de equipos fácil de usar para RR.HH

. Esta plataforma destaca por su gran cantidad de funciones para gestionar el compromiso y el reconocimiento de los empleados.

ClickUp le pone en el camino correcto desde el principio con su

Función de metas

le permite ajustar objetivos y KPI mensurables para cada empleado. Puede definir y recompensar victorias claras con seguimiento automático del progreso y tarjetas de puntuación semanales de los empleados ✌️

ClickUp fomenta la participación y la celebración de las contribuciones individuales sobre la marcha con la función

Vista del chat

. Esta función de mensajería integrada en la aplicación centraliza los hilos de conversación de tu equipo y los clasifica por temas, tareas o grupos. Además, las reacciones emoji y las @menciones proporcionan gratificación instantánea para el reconocimiento entre compañeros

Además de la vista de chatear, hay más de 15 vistas adicionales para mejorar tu productividad

supervisión de empleados

y elaborar informes detallados. Por ejemplo, la vista Carga de trabajo le permite ajustar la capacidad de cada uno de sus trabajadores y

seguimiento de su nivel de esfuerzo

según criterios como el tiempo, las tareas y los puntos. También puede agrupar las tareas críticas en

Hitos

y recompense a los empleados cuando superen los principales puntos de control del progreso

Preocupado por mantener distribuidos o

equipos remotos conectados

? La plataforma hace

colaboración en equipo

y compromiso sin esfuerzo con

herramientas versátiles de flujo de trabajo

incluyendo

pizarra digital

software, a

documento colaborativo

editor, etc.

Las mejores funciones de ClickUp

Metas, paneles y cuadros de mando semanales de los empleados para conocer la contribución de cada miembro

Vista de chatear para el reconocimiento instantáneo de los compañeros a través de mensajes directos

Colaboración Documentos ClickUp para editar junto al equipo sin solapamientos, facilitar el uso compartido de conocimientos y crear un entorno de trabajo más cohesionado

Formularios personalizables para encuestas y solicitudes para realizar un seguimiento de las respuestas de los empleados

Más de 1.000 plantillas personalizables para mejorar el compromiso del equipo (como la plantilla Plan de acción para el compromiso de los empleados y Encuesta de equipos plantillas)

Práctico herramientas de colaboración a distancia

Compatibilidad con incorporación de empleados y desarrollo

Integraciones con más de 1.000 otras herramientas de trabajo

Limitaciones de ClickUp

No todas las funciones de compromiso de los empleados están disponibles en el plan Free

Tantas funciones flexibles pueden suponer un poco de curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas para un plan personalizado

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ opiniones)

: 4.7/5 (8.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.000+ reseñas)

2. Awardco

Vía: Awardco Awardco es una plataforma automatizada de gestión de recompensas que ayuda a las empresas a celebrar los hitos del servicio. Es el socio oficial de Amazon para el reconocimiento de los empleados, lo que ofrece a los directivos un amplio abanico de opciones de recompensa entre las que elegir.

Con Awardco, alinear los intereses de los trabajadores con su presupuesto para regalos y los valores de la empresa no supone ningún esfuerzo. Los empleados también pueden elegir sus propios premios, lo que personaliza aún más la experiencia.

Awardco permite a los empleados ganar puntos por sus contribuciones, que pueden convertirse en regalos. También puedes ajustar premios personalizados para cumpleaños, incorporaciones y aniversarios de servicio.

Awardco mejores funciones

Múltiples programas de reconocimiento para organizaciones de cualquier tamaño

Celebraciones especiales a través de Bonus Box o paquetes de atención personalizados

Programas de incentivos personalizados para fomentar comportamientos específicos de los empleados

Información exhaustiva sobre programas activos, uso de puntos y detalles de rendimiento

Límites de Awardco

El ajuste de la plataforma puede llevar mucho tiempo

Algunos usuarios encuentran la integración con Amazon un poco incómoda

Precios de Awardco

Lite : 2.500 $/año

: 2.500 $/año Go : 4.000 $/año

: 4.000 $/año Núcleo, Plus y Pro: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Awardco

G2 : 4.8/5 (1.000+ opiniones)

: 4.8/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (4.000+ reseñas)

3. Néctar

Vía: Néctar Nectar es una plataforma específicamente diseñada para dar compatibilidad al reconocimiento entre iguales. Ayuda a crear vínculos entre los miembros de un equipo mediante permitiendo a directivos y empleados para compartir el aprecio basado en el valor, que se traduce en Puntos Nectar. ¡Genial! 🐝

Los miembros de tu equipo se sentirán realmente valorados y cuidados con un amplio intervalo de premios entre los que elegir, incluidos productos de Amazon, productos con la marca de la empresa e iniciativas de bienestar.

Nectar también añade una dimensión consciente de la salud al reconocimiento de los empleados al permitirle recompensar a los trabajadores que participen en retos de bienestar. La plataforma se integra con herramientas de colaboración populares como Slack y Microsoft Teams .

Nectar mejores funciones

Cientos de tarjetas regalo como opciones de recompensa

Soporta recompensas basadas en el bienestar

Seguimiento del compromiso de los empleados a través de encuestas de Pulso

Programas personalizables

Límites de Nectar

Cobertura limitada de recompensas en países fuera de EE.UU.

Algunos usuarios informan de problemas al dejar comentarios

Precios de Nectar

Estándar : 2,75 $/mes por usuario

: 2,75 $/mes por usuario Plus : 4,00 $/mes por usuario

: 4,00 $/mes por usuario Personalizado: Precios disponibles previa consulta

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Nectar

G2 : 4.7/5 (3.000+ opiniones)

: 4.7/5 (3.000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 200 opiniones)

4. Bonusly

Vía: Bonusly Si tu misión es mejorar la satisfacción de los empleados de un equipo grande, Bonusly puede ser tu solución. La configuración de la plataforma y la automatización de las recompensas son muy sencillas: por lo general, se tarda alrededor de 1,5 horas al mes en mantener el buen funcionamiento de esta herramienta de reconocimiento de los empleados.

Puede incentivar la productividad, el rendimiento y la participación en encuestas y programas de bienestar. El variado catálogo de recompensas incluye tarjetas regalo (procedentes de decenas de países), donaciones benéficas y días libres remunerados 🏖️

Desde su integración con Slack hasta la compatibilidad con Android e iOS, Bonusly sigue siendo muy accesible para cualquier persona y en cualquier dispositivo. Incluso ofrece un descuento adicional para organizaciones sin ánimo de lucro.

Las mejores funciones de Bonusly

Opciones de gestión de recompensas que ahorran tiempo

Disponible en todo el mundo y en varios idiomas

Información en panel de análisis * más de 15 integraciones

Bonusly límites

Algunos usuarios informan de problemas de navegación

Opciones de personalización limitadas

Precios de Bonusly

Core : 3 $/mes por usuario

: 3 $/mes por usuario Pro : 5 $/mes por usuario

: 5 $/mes por usuario Personalizado: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto

Valoraciones y reseñas de Bonusly

G2 : 4.8/5 (2.000+ opiniones)

: 4.8/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (1.000+ reseñas)

5. Guusto

Vía: Guusto ¿Busca una forma sencilla de levantar el ánimo de su equipo? Echa un vistazo a la plataforma flexible y altamente inclusiva de Guusto para reconocer y recompensar a los que más rinden. Todo lo que tienes que hacer es crear una cuenta gratuita/a y pagar sólo por lo que necesites a medida que vayas creciendo.

Con Guusto, puede reconocer las contribuciones tanto de los trabajadores de primera línea como de los de oficina. Las recompensas y recargos enfatizan el valor real en dólares en lugar de puntos, es decir, 1$ en la plataforma equivale a 1$ en el mundo real.

Centrados en la sostenibilidad, todos los regalos de Guusto se otorgan digitalmente, lo que reduce los residuos plásticos. La plataforma también contribuye a iniciativas de agua limpia con cada regalo enviado. 🌊

Guusto ofrece recompensas globales en más de 160 países. Sin mínimos, recargos, gastos de envío o cargos ocultos, ¡es una opción transparente y accesible para cualquier organización!

Guusto mejores funciones

Plataforma escalable con destinatarios ilimitados

La opción de transferencia permite a los destinatarios transferir su recompensa a otra persona

Más de 60.000 ubicaciones de comercios

Límites de Guusto

Selección limitada de vendedores

No se pueden cambiar los regalos una vez seleccionados

Precios Guusto

Gratuito

Esencial : 80 $/mes para un equipo de 35 personas + 2,25 $/mes por miembro adicional

: 80 $/mes para un equipo de 35 personas + 2,25 $/mes por miembro adicional Premium: 350 $/mes por un equipo de 100 + 3,50 $/mes por miembro adicional

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Guusto

G2 : 4.9/5 (2.000+ opiniones)

: 4.9/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (1.000+ reseñas)

6. Rápido

Vía: Rápido Snappy, una plataforma lúdica e intuitiva para hacer regalos, se basa en hacer que los esfuerzos de reconocimiento sean personales y significativos. Haga que los trabajadores sientan su aprecio y mejore el compromiso de los empleados con regalos a medida, recompensas automatizadas y nominaciones. ❤️‍🔥

Con funciones como colecciones curadas, opciones para intercambiar regalos y herramientas especiales para planificar presupuestos, Snappy destaca como una solución única para cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión especial.

Elimine las conjeturas de los regalos con el Asistente de regalos IA de Snappy y elija los regalos según el perfil del empleado

Las mejores funciones de Snappy

Elaboración de informes sobre las últimas tendencias en regalos en el lugar de trabajo

Mensajes de agradecimiento personalizados

Catálogo versátil que incluye productos, experiencias y escapadas de más de 300 empresas

Asistente de regalos IA para elegir regalos

Límites de Snappy

La introducción inicial de datos puede resultar complicada

No hay opción de tarjeta regalo

Precios de Snappy

Esencial : Free, sólo se paga por los regalos reclamados

: Free, sólo se paga por los regalos reclamados Elevado : 999 $/año, y sólo se paga por los regalos reclamados

: 999 $/año, y sólo se paga por los regalos reclamados Empresa: Presupuesto personalizado disponible previo contacto

Valoraciones y reseñas de Snappy

G2 : 4.9/5 (más de 300 opiniones)

: 4.9/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.5/5 (2 reseñas)

7. Cooleaf

Vía: Cooleaf Cooleaf es una plataforma de reconocimiento de empleados fácil de usar con dos funciones principales: facilitar el acceso a recompensas (como viajes, productos y cupones para restaurantes) y promover iniciativas de aprendizaje y bienestar.

Aproveche el reconocimiento público para mostrar el trabajo significativo y ayudar a los miembros del equipo a sentirse inspirados. Obtendrá paneles y preparación métricas para revisar el rendimiento y el bienestar de los empleados.

Las encuestas de bienestar y recopilación de datos personalizadas y actualizadas de Coolleaf le ayudan a captar al instante la opinión y el sentimiento de los empleados, lo que permite conocer mejor los problemas más acuciantes y las áreas de mejora.

Las mejores funciones de Cooleaf

Recomendaciones basadas en datos para aumentar las puntuaciones de compromiso

Premios automáticos y personalizables para cada aniversario de trabajo

Actividades virtuales de creación de equipos para equipos remotos

Métricas para la salud y el bienestar de los empleados

Límites de Cooleaf

No hay opción de mensajería directa

Difícil encontrar quién te ha "reconocido

Precios de Cooleaf

Disponible previa solicitud

Valoraciones y reseñas de Cooleaf

G2 : 4.9/5 (700+ opiniones)

: 4.9/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (100+ reseñas)

8. HeyTaco

Vía: HeyTaco Si tu filosofía de trabajo en equipo es "Todo el mundo se merece unos tacos" ¡tus plegarias acaban de ser escuchadas!

HeyTaco da un giro encantador a la configuración del software de reconocimiento de empleados utilizando "Tacos" como moneda divertida y atractiva en lugar de puntos de recompensa. Fomenta una cultura de reconocimiento del equipo alegre y optimista que resuena bien con la mano de obra moderna.

Los empleados dan y reciben tacos virtuales, celebran los logros de los demás y escalan posiciones en una tabla de clasificación gamificada. 🌮

Esta plataforma de recompensas cuenta con funciones de análisis integradas que te ayudarán a vigilar las tendencias y los patrones de entrega y recepción de tacos.

Las mejores funciones de HeyTaco

El bot HeyTaco permite a los empleados agradecer a sus compañeros con una interfaz de chat amigable

La jerarquía de Tacos permite logros escalonados, incluyendo Super Tacos y Salsa Jalapeña

Catálogo incorporado para diversas recompensas experienciales

Se integra conSlack y Microsoft Teams Limitaciones de HeyTaco

Algunos usuarios encuentran la interfaz demasiado recargada

Los fallos ocasionales pueden afectar a la experiencia de navegación

Precios de HeyTaco

Equipo : $3.00/mes por usuario añadido manualmente

: $3.00/mes por usuario añadido manualmente Todos: $3.00/mes por usuario añadido automáticamente

Valoraciones y reseñas de HeyTaco

G2 : 4.8/5 (300+ opiniones)

: 4.8/5 (300+ opiniones) Capterra: 5/5 (2 opiniones)

9. Kudos

Vía: Kudos Kudos es un software internacional e interactivo de reconocimiento de empleados que hace hincapié en el reconocimiento entre iguales y ofrece servicios de consultoría exclusivos para establecer una cultura atractiva en el lugar de trabajo.

Entre sus funciones más destacadas, lo que más nos gusta son sus informes de análisis de personal. Le ayudan a hacer un seguimiento de la moral de los empleados y a predecir la rotación de personal en los próximos meses.

Las mejores funciones de Kudos

Disponible en ocho idiomas, lo que la hace muy adaptable a equipos internacionales

Completo conjunto de herramientas de reconocimiento en las versiones web y móvil

Limitaciones de Kudos

Los empleados deben reunir un número significativo de puntos para poder canjearlos

Precios de Kudos

Personalizado: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener un presupuesto

Valoraciones y reseñas de Kudos

G2 : 4.8/5 (1.000+ opiniones)

: 4.8/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (900+ reseñas)

10. Mo

Vía: Mo hola Bobby, felicidades por tus diez años de trabajo, aquí tienes una tarjeta regalo. Adiós"

¿No te gustan los sistemas de recompensa forzados y mecánicos? Mo trata de hacer que el proceso de reconocimiento sea más reflexivo y personal.

Aunque Mo ofrece recompensas materiales como tarjetas regalo, su objetivo principal es el seguimiento de las victorias semanales y la celebración de experiencias compartidas o "momentos" con tus valiosos compañeros de equipo. La idea que subyace tras este software de reconocimiento de empleados es hacer saber a tu equipo que te importa, de verdad.

Mo mejores funciones

La herramienta Assistant recuerda automáticamente a los empleadores las ocasiones y logros importantes de los empleados, animándoles a compartir su agradecimiento

Numerosas recompensas personalizadas

Mo límites

Algunos usuarios consideran que el diseño de navegación es demasiado complejo

Precios de Mo

Principiante : 3 $/mes por usuario

: 3 $/mes por usuario Nivel superior : 5 $/mes por usuario

: 5 $/mes por usuario Personalizado: Precios disponibles previo contacto

Mo valoraciones y comentarios

G2 : 4.6/5 (más de 200 opiniones)

: 4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.9/5 (60+ reseñas)

11. Slack

Vía: Slack Aunque Slack es principalmente una plataforma de comunicación, ofrece la posibilidad de doblar como software de reconocimiento de empleados mediante la creación de canales dedicados para celebrar

logros profesionales

. Esto permite a los miembros del equipo apreciarse públicamente y mejorar la cultura de la empresa.

Las mejores funciones de Slack

Slack se integra con aplicaciones de reconocimiento de equipos, añadiendo funciones como tablas de clasificación, nominaciones y recompensas en el entorno de Slack

Los hilos de conversación mantienen las discusiones organizadas

Límites de Slack

Mensajes y gritos pueden ser difíciles de seguir en un espacio de trabajo ocupado

Precios de Slack

Gratuito

Pro : 7,25 $/mes por usuario

: 7,25 $/mes por usuario Empresa+ : 12,50 $/mes por usuario

: 12,50 $/mes por usuario Enterprise Grid: Póngase en contacto con el equipo de ventas para solicitar un presupuesto

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Slack

G2 : 4.5/5 (31.000+ opiniones)

: 4.5/5 (31.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.000+ opiniones)

12. Bucketlist

Vía: Bucketlist Bucketlist es una plataforma de reconocimiento de empleados de rápido crecimiento conocida por sus continuas mejoras del producto y la capacidad de adaptar los programas a su flujo de trabajo. Ofrece recompensas tangibles e intangibles, que incluyen plazas de aparcamiento cubiertas y el uso del coche de empresa durante un mes

Las mejores funciones de Bucketlist

Planes de precios negociables

Ofrece una plataforma de eventos para planificar reuniones presenciales y virtuales para la creación de equipos

Límites de Bucketlist

Puntos bajos ofrecidos para aniversarios de trabajo

Precios de la Bucketlist

Personalizado: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener un plan personalizado

Valoraciones y reseñas de Bucketlist

G2 : 4.8/5 (más de 300 opiniones)

: 4.8/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 200 opiniones)

El truco definitivo para crecer: Cultive una cultura de aprecio y gratitud

Según un estudio de Harvard Business Review el comportamiento tóxico en la oficina es un signo revelador de un espacio de trabajo estresado. Las prácticas de gratitud ayudan en gran medida a reducir las fricciones en el equipo, aumentar el rendimiento y mejorar la salud mental de los trabajadores.

Colabore en ideas y cree impresionantes documentos o wikis con páginas anidadas y opciones de formato personalizadas para hojas de ruta, bases de conocimiento y mucho más

Hemos explorado 12 increíbles opciones de software de reconocimiento de empleados diseñadas para sacar lo mejor de su equipo. Muchas opciones de nuestra Lista tienen planes gratuitos y opciones de prueba, así que no dudes en echarles un vistazo y empezar hoy mismo a construir una cultura de reconocimiento más feliz en el lugar de trabajo 🍀

¿No sabes por dónde empezar? ¿Por qué no por el primero de la lista?

para empezar a retribuir a tu equipo.