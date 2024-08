Cómo tratar a las personas tóxicas en el trabajo: 10 estrategias para el éxito

La mayoría de nosotros hemos trabajado con personas tóxicas en la oficina.

A encuesta de la Asociación Americana de Psicología mostró que el 76% de los trabajadores que experimentaban toxicidad en el lugar de trabajo consideraban que su salud mental se veía afectada por el trabajo

Los efectos de las personas tóxicas en el lugar de trabajo pueden ser de gran alcance y a menudo muy perjudiciales para todo el equipo y la organización, desde la disminución de la moral del equipo y el aumento de los niveles de estrés hasta la disminución de la productividad y el aumento de la rotación de personal.

Pero, ¿quiénes son esas personas tóxicas? Ya las conoce: son las que dañan sistemáticamente (a sabiendas o no) a los demás con su comportamiento.

Hacen comentarios despectivos o actúan por celos.

Les encanta cotillear y criticar.

Acusan a los demás de no tener el trabajo terminado y siempre tienen excusas para no hacer el suyo.

Y la lista continúa.

Es agotador tratar con una persona tan difícil, pero quizá no puedas evitarlo si trabajas con ella.

Entonces, ¿cómo tratar con eficacia a las personas tóxicas en el lugar de trabajo?

Hablaremos de cómo tratar a las personas tóxicas en el trabajo. También le mostraremos formas de identificarlas, establecer límites y sortear situaciones difíciles.

Detectar a las personas tóxicas en el trabajo

Cada lugar de trabajo está formado por personas con historias laborales, estilos de trabajo y personalidades distintas. Aunque todo el mundo aporta una personalidad única al trabajo, hay algunas formas de detectar a un colega tóxico.

Signos y comportamientos de personas tóxicas en el trabajo

Antes de aprender a tratar a las personas tóxicas en el trabajo, debemos saber cómo identificarlas. Aunque la siguiente no es una lista exhaustiva, es un buen punto de partida para detectar a los empleados tóxicos.

Se ofenden con facilidad

Siempre quieren tener razón

Intentan controlar la situación

Hacer comentarios insensibles

Agresivamente competitivo

Sabotear el trabajo de los demás

Lloriquear o quejarse siempre

Acusar con frecuencia a los demás de estar equivocados

Imponer constantemente sus opiniones a los demás

Tipos específicos de personas tóxicas en el trabajo

Estas personas también pueden clasificarse en distintas categorías, como:

1. El Kiss Up/Kick Downer

¿Te has dado cuenta alguna vez de que un compañero de trabajo elogia a los altos cargos pero luego, en su ausencia, critica a los miembros del equipo, incluido tú, por pequeños errores? Eso es un Kiss Up/Kick Downer para ti.

Estas personas quieren quedar bien por todos los medios, aunque eso signifique cuestionar la experiencia de su equipo delante de un alto dirigente, ofrecerse para objetivos agresivos o atribuirse el mérito del trabajo de otra persona.

Con el equipo, se fijan plazos poco realistas, acumulan trabajo extra o hacen comentarios sarcásticos. Intentan demostrar que están al mando complicando la vida a los demás.

2. El microgestor

¿Alguna vez has pasado horas trabajando en un informe, sólo para que el jefe de tu equipo supervise cada línea y sugiera pequeños cambios que te hacen cuestionar tu competencia?

La ironía del microgestor es que, si tienes uno, probablemente seas el que más trabaja y el que menos termina. Asignan trabajo a una hora poco razonable. Todas las tareas, grandes o pequeñas, son igual de urgentes y deben terminarse ya.

Con un microgestor, no hay autonomía ni independencia para tomar decisiones. Te piden actualizaciones todo el tiempo. Un microgestor se centra en detalles menores en lugar de en el panorama general. Lo peor es que ni siquiera dan consejos prácticos al principio, sino que se apresuran a encontrar fallos.

3. El cazagases

Imagina que trabajas en un proyecto crítico y, de repente, las metas que te habías fijado cambian de la noche a la mañana. Cuando manifiestas tu preocupación, tu jefe insiste: "Siempre hemos perseguido estos objetivos; lo que pasa es que no has prestado atención" Te quedas confuso y cuestionando tu comprensión de los objetivos del proyecto.

¿O alguna vez has asistido a un evento de equipo y te has enterado de que hay un código de vestimenta del que nadie te había hablado? Entras sintiéndote totalmente fuera de lugar y, cuando lo comentas más tarde, tu compañero se muestra sorprendido, haciéndote preguntar si te has perdido la nota cuando, en realidad, nunca se ha compartido.

A los más tóxicos les encanta controlar a la gente distorsionando su sentido de la realidad. Aprovechan su poder para imponerse siempre como correctos, dificultando que los demás les desafíen. Además, tienen una escasa ética del trabajo y baja inteligencia emocional.

4. El Bulldozer

¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que presentas tus ideas a tu jefe, pero tu colega te descarta por completo y en su lugar presenta una nueva agenda, creyendo que su enfoque o solución es el camino a seguir?

Los bulldozers son empleados con buenas conexiones que no temen utilizar su influencia para conseguir lo que quieren. Afirman su poder desde el principio, por ejemplo, ocupando los primeros cinco minutos de una reunión cuando todo el mundo se está presentando o acomodando. Les gusta intimidar o coaccionar a sus compañeros para salirse con la suya.

No dudan en saltarse las normas de la organización ni en pasar por alto las repercusiones de sus acciones en la dinámica y la moral del equipo. Pueden incluso ir entre bastidores hasta los altos dirigentes para influir en las cosas a su favor. Los bulldozers nunca transigen.

Cómo tratar a las personas tóxicas en el trabajo

El comportamiento destructivo de un empleado, ya sea un compañero o un jefe, puede dejar a cualquiera tambaleándose o desmotivado. A continuación te explicamos cómo manejar a la gente tóxica en el trabajo para que puedas mantener el control de tu vida laboral:

1. Establece límites firmes para desvincularte

Que trabajes con una persona tóxica no significa que no puedas establecer límites con ella. Ten una estrategia de salida y considera la posibilidad de hacer una lluvia de ideas con antelación sobre algunas frases que puedes utilizar cuando sea necesario.

Aquí tienes algunas ideas:

Si estás atrapado en una conversación tóxica, utiliza una excusa para marcharte. Podrías decir: "Lo siento, pero tengo que terminar esto en una hora. ¿Podemos hablar más tarde?" o "Lo siento, tengo que ir a una reunión. ¿Podemos continuar más tarde?

para marcharte. Podrías decir: "Lo siento, pero tengo que terminar esto en una hora. ¿Podemos hablar más tarde?" o "Lo siento, tengo que ir a una reunión. ¿Podemos continuar más tarde? Si tu supervisor empiezaa microgestionar su trabajoaprende a contrarrestarlo con frases como: "Agradezco su orientación. Es bueno aprender algo nuevo cada día" Comunica que estás abierto a recibir comentarios constructivos, pero que eres dueño de tu trabajo.

Si tu compañero tóxico hace comentarios sarcásticos sobre ti en un ajuste de grupo, mantén la calma y di: "Centrémonos en los resultados del proyecto por ahora"

En cada caso, di algo objetivo para calmar la situación sin ser grosero. Si es posible, aquí tienes otras cosas pendientes para minimizar tu interacción con el empleado tóxico:

Cambia tu horario (u horario de oficina)

Solicita un cambio de asiento o incluso de equipo

Comunícate por correo electrónico en la medida de lo posible en lugar de reuniones cara a cara

2. Utilice el método de la "roca gris

Se trata de una estrategia psicológica para tratar con personas emocionalmente manipuladoras o tóxicas. Recibe su nombre del concepto de volverse tan poco interesante y poco receptivo como una roca gris.

Puedes aplicar este método de la "roca gris" de la siguiente manera:

Usando una voz monótona para que la conversación sea aburrida y menos atractiva

Evitar el contacto visual para indicar a la persona que no te interesa interactuar más de lo necesario

orientarse hacia temas mundanos que probablemente no suscitarían interés ni reacciones emocionales si se forzara la conversación

Cuando mantienes una distancia emocional y pareces tan aburrido como una roca gris, privas a las personas tóxicas del combustible que necesitan para continuar su comportamiento negativo contigo.

3. Crea un filtro de impacto personal

Este filtro consiste en una serie de preguntas o criterios que repasas después de interactuar con un empleado tóxico para evaluar su impacto real en tu trabajo y tu bienestar. Esto ayuda a reducir la carga emocional y mental de estas interacciones.

A continuación te explicamos cómo puedes poner en práctica esta técnica:

Identifique lo que realmente le importa. Los criterios pueden incluir preguntas como: "¿Afecta esto a la calidad de mi trabajo?" o "¿Está afectando a mis relaciones profesionales?"

Tras una reunión con un empleado tóxico, pregúntese si la interacción cumple alguno de sus criterios predefinidos

Si la interacción no pasa por tu filtro, elige conscientemente dejarla pasar; dite a ti mismo que no merece tu energía

Este método refuerza tu control sobre cómo reaccionas y procesas las interacciones, y te permite mantener la compostura y la profesionalidad.

4. Utiliza el cuestionamiento socrático

El cuestionamiento socrático consiste en un diálogo disciplinado y reflexivo entre dos o más personas. Cuando trates con un colega tóxico, utiliza este método para rebatir su negatividad o sus afirmaciones problemáticas sin enfrentarte directamente a él.

He aquí un ejemplo:

Tu colega tóxico se queja con frecuencia de las decisiones del equipo, afirmando que siempre se le excluye de la toma de decisiones.

Puedes reducir la toxicidad del relato haciéndole preguntas de sondeo que le animen a explicar sus pensamientos y su comportamiento.

Usted: Has mencionado que te sientes excluido de la toma de decisiones. ¿Qué decisiones en concreto?

Compañero de trabajo tóxico: No me preguntaron por el cronograma del proyecto.

A usted: Entendido. ¿Cómo podría tu aportación haber alterado el cronograma?

Compañero de trabajo tóxico: Habría propuesto algo más realista.

A ti: Interesante. ¿Cuál es tu idea de cronograma y por qué? ¿Cómo podemos incluir tus ideas en el futuro?

Si esta conversación no da un resultado positivo, al menos ponles en evidencia y pídeles que justifiquen su comportamiento indirectamente.

5. Gamifica tus interacciones con el empleado tóxico

Convierte tus conversaciones con esa persona en un juego personal. Fija metas para mantener la compostura y hacer que tratar con ellos sea menos estresante.

Por ejemplo, márcate el reto de respirar profundamente tres veces antes de responder a cualquier emoción o comentario negativo. Si mantienes la calma en todas las conversaciones a lo largo de la semana, recompénsate con algo que te guste (como una taza de café excepcional o un descanso extra).

O bien, defina una meta para encontrar al menos un punto de acuerdo con la persona tóxica durante las reuniones o conversaciones informales. Esto te ayudará a manejar la toxicidad de forma positiva, reducir la ansiedad en el lugar de trabajo y mejorar tus habilidades interpersonales.

6. Haga del desarrollo profesional una prioridad

Mantente ocupado y productivo en el trabajo.

Canaliza tu energía y concentración hacia tu trabajo o hacia proyectos que beneficien el crecimiento de tu carrera. Por ejemplo:

Inscríbete en programas de formación, talleres o cursos online que mejoren tu conjunto de habilidades . Esto te hará más valioso para tu equipo actual y te abrirá las puertas a nuevos proyectos en los que interactuarás menos con empleados tóxicos y disfrutarás de mejoresflexibilidad laboral

. Esto te hará más valioso para tu equipo actual y te abrirá las puertas a nuevos proyectos en los que interactuarás menos con empleados tóxicos y disfrutarás de mejoresflexibilidad laboral *Ofrécete como voluntario para nuevos proyectos, especialmente los que sean interdepartamentales o impliquen trabajar con equipos diferentes. Esto diversifica tu experiencia laboral dentro de la organización y también puede reducir tu exposición a un determinado compañero de trabajo tóxico Asista a conferencias, seminarios y eventos del sector. Una fuerte red profesional puede proporcionarle compatibilidad y asesoramiento, lo que puede llevarle a otras oportunidades de trabajo

7. Busque mediación profesional

Si la situación no mejora, proponga una mediación a través de RRHH, un jefe o incluso un colega para abordar los conflictos en curso.

Por ejemplo, si quieres terminar un proyecto a tiempo pero te enfrentas a problemas debidos al comportamiento de un empleado tóxico o a su falta de cooperación, la mediación profesional puede ayudarte a encauzar el problema en una dirección productiva.

Mediante este enfoque estratégico, usted y el empleado tóxico pueden comunicar sus preocupaciones, expectativas y obstáculos en un entorno controlado y guiado por un mediador neutral.

Incluso si no sale nada positivo, al menos le comunica al mediador el problema y cómo el comportamiento de la otra persona está causando retrasos.

8. Construye tu sistema de compatibilidad

No sufras en silencio.

Todo el mundo se enfrenta a la toxicidad en algún momento de su vida. Fomentar la confianza en el equipo te ayudará a aliviar el estrés, mantenerte fuerte y conservar una perspectiva saludable en el trabajo.

Hable con colegas cercanos, amigos o familiares sobre lo que está experimentando. A veces, desahogarte sobre la situación puede ayudarte a sentirte mejor y menos abrumado. Además, las personas con las que hables pueden ofrecerte valiosos consejos o ideas para manejar la situación.

9. Mantener una actitud positiva

Las personas tóxicas pueden llevar a cualquiera contra la pared porque su comportamiento es irracional. No te dejes arrastrar por ellos ni les respondas emocionalmente. Mantén una actitud positiva.

Recuerda: el autocuidado no es un lujo; es un servicio que te haces a ti mismo. Desarrolla mecanismos de afrontamiento adecuados para mantenerte fuerte en una situación estresante.

Come sano, duerme lo suficiente, haz ejercicio y mantente hidratado. También puedes empezar un diario privado, meditar o hacer arteterapia para procesar tus emociones de forma constructiva y aportar una sensación de calma a tu rutina diaria.

Cuando tengas tantas salidas creativas a las que recurrir, estarás ocupado y, por tanto, no siempre centrarás tus pensamientos en el empleado tóxico.

Cómo manejar a las personas tóxicas en el trabajo: Recapitulación

Establece límites y minimiza la interacción

Sé la "roca gris": desinterés y falta de respuesta

Evalúa su impacto real en ti

Desafía su negatividad

Incentivarse por mantener la calma

Céntrese en su crecimiento

Busque ayuda

Construya una red de compatibilidad

Manténgase positivo

Practique el autocuidado y las técnicas de afrontamiento

El rol de los directivos para limitar el impacto de los empleados tóxicos

Si es usted directivo o jefe de equipo, no puede ser ajeno a lo que ocurre en su equipo. Estará de acuerdo en que cuando el comportamiento tóxico no se controla, se envía el mensaje de que ese comportamiento se tolera, lo que conduce a un descenso de la moral y la productividad general del equipo.

Además, sus empleados de alto rendimiento pueden cambiar de equipo o abandonar la organización en busca de un entorno de trabajo saludable, lo que provoca un aumento de la rotación.

He aquí lo que puede hacer para limitar el impacto de los empleados tóxicos:

1. Documente el comportamiento tóxico

Detalla minuciosamente lo que ocurre para crear un registro en caso de que tengas que tomar medidas contra el empleado. Para empezar, hable con todos los miembros del equipo y pídales que compartan detalles de incidentes en los que hayan experimentado un comportamiento tóxico por parte de un compañero.

Reúne correos electrónicos y ejemplos que muestren cómo el empleado tóxico menoscaba u ofende a sus compañeros.

Recurra a la manual del empleado a título orientativo.

No actúe basándose en rumores; confíe en las pruebas para escalar el asunto. Debes estar seguro de que te enfrentas a un patrón constante de comportamiento tóxico y no a incidencias aisladas, como un mal humor momentáneo o un arrebato puntual.

2. Identifica el origen del problema

Una vez que haya documentado el comportamiento tóxico, póngase en contacto con el empleado para entender el razonamiento que hay detrás de sus acciones. Por ejemplo, puede descubrir que la persona está trabajando horas extra que considera innecesarias y descargando su frustración con los compañeros.

O, si no tiene las aptitudes o la formación adecuadas, podría perder el tiempo en la oficina o criticar a otros por celos. Sentirse amenazado por el intento correcto de un compañero también puede dar lugar a comportamientos tóxicos, como cotillear o menospreciar a los demás.

3. Encontrar y ejecutar soluciones

Tras el trabajo preliminar, encuentre una solución para el empleado tóxico y el equipo. Dependiendo de la situación, considera si los esfuerzos correctivos pueden ayudar.

Por ejemplo, si ves que el empleado tóxico es brusco con los demás y, en general, está desmotivado en el trabajo debido a las escasas oportunidades de aprendizaje, inscríbelo en talleres en los que pueda perfeccionarse, trabajar en nuevos proyectos y sentirse más satisfecho.

Si estos esfuerzos no sirven de nada, estudie la posibilidad de reubicar al empleado en otro proyecto, rol o equipo.

Por ejemplo, se les podría trasladar de un equipo de desarrollo de software de alto riesgo a un proyecto de mantenimiento heredado/a, donde su interacción con el equipo principal sea mínima y se pueda contener el impacto en las entregas importantes.

4. Prepárese para tomar decisiones difíciles

Incluso después de comunicar el problema al empleado tóxico y aplicar una solución, puede que la situación no mejore. Si no observa ningún cambio en su comportamiento, puede que tenga que despedirlo.

Es un paso difícil de dar, pero importante si quiere proteger a su equipo y permitirle centrarse en su trabajo sin verse traumatizado por la toxicidad de alguien.

Utilizar las herramientas adecuadas para gestionar a las personas tóxicas en el trabajo

Aprender a gestionar a las personas tóxicas en el trabajo implica navegar por complejas relaciones interpersonales y cultura de equipo problemas. Aunque la tecnología por sí sola no puede resolverlos, sí puede ayudar a gestionar la comunicación y la retroalimentación de forma más eficaz.

Por ejemplo, Detección de colaboración de ClickUp de ClickUp hace que el trabajo en equipo sea muy sencillo, haciendo posible la transparencia y evitando la falta de comunicación.

Le permite saber si un compañero de equipo está viendo simultáneamente una tarea, añadiendo un nuevo comentario o editando documentos en tiempo real. También puede recibir información automática e instantánea sobre los nuevos comentarios, cambios de estado, y cualquier cosa relacionada con una tarea. Con todas las acciones visibles en el historial de tareas, no hay lugar para el gaslighting u otros comportamientos tóxicos.

Cómo utilizar Vista del chat ClickUp con ClickUp Chat View, puede agilizar la comunicación del equipo con canales de chat en tiempo real. Añada a cualquier persona a las conversaciones de trabajo con @menciones y asigne comentarios para que su equipo, incluidos los que causan problemas en el trabajo, siga avanzando en los elementos de acción.

Colabore desde la oficina hasta el lugar de trabajo con la vista de chat de ClickUp, donde puede añadir comentarios, etiquetar a su equipo y chatear en tiempo real desde cualquier dispositivo

Los gestores y propietarios de tareas pueden crear elementos de acción al instante y asignarlos a otros o a sí mismos mediante Asignar comentarios de ClickUp de ClickUp. De este modo, aumentará la responsabilidad de su equipo y eliminará cualquier posibilidad de desacuerdos o conflictos en relación con el trabajo o los plazos.

Asigne fácilmente comentarios al equipo dentro de una tarea de ClickUp para convertir rápidamente su idea en un elemento de acción

Otra forma eficaz de ver con precisión dónde se encuentra cada tarea dentro del flujo de trabajo es a través de Vistas ClickUp . ClickUp Vista Lista le permite a usted y a su equipo ver las tareas en los espacios, carpetas o listas especificados, organizadas por estado dentro de cada nivel de jerarquía. También dispone de ClickUp vista Tablero con funciones de arrastrar y soltar para la gestión ágil de equipos.

Una organización adecuada de las tareas facilita que los empleados rindan cuentas de sus contribuciones (o de la falta de ellas). También disuade a los compañeros tóxicos de eludir responsabilidades o atribuirse el trabajo de otros miembros del equipo como propio. Vista Gantt de ClickUp le permite evaluar todas las actividades del equipo de forma objetiva, identificando los cuellos de botella y las áreas problemáticas que pueden atribuirse a un comportamiento tóxico.

Con la Vista del Cronograma puedes evaluar la carga de trabajo de cada miembro del equipo para que la distribución del trabajo sea equitativa y nadie se vea sometido a un estrés laboral excesivo.

Muestra cronogramas individuales o de todo el equipo en orden cronológico o alfabético o por fecha de inicio o vencimiento utilizando la vista Cronograma de ClickUp para mantener las tareas importantes a la vista

Puede ajustar los cronogramas y las prioridades para mitigar el impacto negativo en los plazos del proyecto y la moral del equipo, utilizando información basada en datos para tomar decisiones informadas.

Por último, fomente un entorno de comunicación abierta utilizando Documentos de ClickUp para la documentación y los debates del proyecto, lo que permite a los miembros del equipo expresar sus preocupaciones o sugerencias de forma constructiva.

Cree documentos en colaboración con su equipo mediante ClickUp Docs

Convierta los debates en tareas procesables para garantizar que las buenas ideas se reconocen y se ejecutan, lo que puede ayudar a dejar de lado los comportamientos negativos centrándose en las contribuciones positivas.

Cómo manejar a las personas tóxicas en el trabajo

A veces, tendrás que trabajar junto a personas tóxicas en tu carrera. Debes entender que su comportamiento refleja su estado interno, no tu valía.

No puedes cambiarles, pero depende de ti decidir cómo afrontar la situación y seguir adelante. Esperamos que todas las estrategias de este blog te ayuden a aprender a manejar a las personas tóxicas en el trabajo. Da los pasos necesarios para crear una narrativa positiva para ti en la dinámica del lugar de trabajo. Software de trabajo colaborativo y comunicación como ClickUp, puede ayudar a mantener la profesionalidad en el lugar de trabajo al permitir la transparencia y la rendición de cuentas. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp .

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo tratar a las personas tóxicas?

Aprende a manejar a la gente tóxica en el trabajo. Establece límites claros para proteger tu salud mental. Comunícate de forma clara y asertiva sin llegar a la confrontación. Limita las interacciones y la exposición a su negatividad. Busque compatibilidad con colegas de confianza o un mentor y, si es necesario, eleve el problema a RRHH o a la dirección después de documentar todas las instancias de comportamiento tóxico.

2. ¿Cómo burlar a un compañero de trabajo tóxico?

Puedes seguir los siguientes pasos para sacar lo mejor de un compañero de trabajo tóxico:

Evita participar en cotilleos o conflictos.

Para crear una red de compatibilidad, céntrate en establecer relaciones positivas con compañeros y superiores.

Desarrolla tus habilidades y cualificaciones asistiendo a talleres y seminarios.

Ofrécete voluntario para trabajar en proyectos con otros departamentos.

Piense en el crecimiento de su carrera más que en lo que digan los demás.

3. ¿Cómo responder a las personas tóxicas en el trabajo?

¿Cómo responder a las personas tóxicas en el trabajo?