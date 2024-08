Los 10 mejores programas de gestión de la comunicación con los clientes en 2024

Imagínese que al abrir su bandeja de entrada recibe un aluvión de correos electrónicos, textos y mensajes de redes sociales, todos ellos de clientes que necesitan urgentemente su atención. Yo he pasado por eso

Es como hacer equilibrios constantemente, cada mensaje exige atención. A pesar de todos mis esfuerzos, algunos mensajes se escapan inevitablemente, lo que provoca la frustración de los clientes y la preocupación constante de defraudar a mi equipo.

Me di cuenta de que necesitaba una forma más eficaz de conectar con mis clientes, así que empecé a utilizar un software de gestión de la comunicación con el cliente (CCM) para mi organización.

Las herramientas de gestión de la comunicación me han ayudado a mejorar la comunicación con los clientes a través de distintos canales y a centralizar la gestión de datos, crear un mapa del recorrido del cliente y conseguir una entrega perfecta y a tiempo.

Si usted también desea mejorar y optimizar su enfoque de la gestión de la comunicación con el cliente, está en el lugar adecuado. En este blog, he elaborado una lista de los 10 mejores software de CCM para impulsar la satisfacción del cliente.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de la comunicación con el cliente?

A la hora de elegir un software de gestión de la comunicación con el cliente, es esencial encontrar una solución que integre a la perfección eficacia, personalización y escalabilidad en su estrategia de comunicación. Estos son algunos factores clave que debe tener en cuenta:

Soporte multicanal: Busque una solución de gestión de comunicaciones con el cliente que ayude a agilizar la comunicación a través de diferentes canales, como redes sociales, correos electrónicos, textos y tickets de atención al cliente

Busque una solución de gestión de comunicaciones con el cliente que ayude a agilizar la comunicación a través de diferentes canales, como redes sociales, correos electrónicos, textos y tickets de atención al cliente Colaboración en equipo: Seleccione una plataforma que le permita colaborar fácilmente. Esto ayuda a gestionar las cargas de trabajo y a resolver los problemas de los clientes con mayor rapidez

Seleccione una plataforma que le permita colaborar fácilmente. Esto ayuda a gestionar las cargas de trabajo y a resolver los problemas de los clientes con mayor rapidez Mapa del recorrido del cliente: Elija una solución que correlacione y analice las interacciones y experiencias de los clientes en todos los puntos de contacto. De este modo, podrá identificar áreas en las que mejorar la comunicación con el cliente

Elija una solución que correlacione y analice las interacciones y experiencias de los clientes en todos los puntos de contacto. De este modo, podrá identificar áreas en las que mejorar la comunicación con el cliente Automatización: Elija un software de CCM que tenga funciones de integración de IA para automatizar las interacciones entrantes y salientes con sus clientes y proporcionar respuestas rápidas a los clientes

Elija un software de CCM que tenga funciones de integración de IA para automatizar las interacciones entrantes y salientes con sus clientes y proporcionar respuestas rápidas a los clientes Personalización: Elija una herramienta que le permita personalizar la comunicación. El mejor software de gestión de la comunicación con el cliente debe ser capaz de realizar un análisis detallado del comportamiento, la consulta, el perfil y el historial de interacción del cliente para redactar mensajes personalizados

Los 10 mejores programas de gestión de la comunicación con el cliente

Veamos ahora las mejores plataformas de comunicación con el cliente en función de sus funciones clave, precios, limitaciones y opiniones de los clientes.

1. ClickUp (La mejor para la gestión de la comunicación y la colaboración)

gestione todos los datos de sus clientes en un solo lugar y mejore la comunicación con ellos gracias a la solución CRM de ClickUp

El primer paso para mejorar la experiencia del cliente es una gestión eficaz de sus datos. Lo he aprendido por las malas. Antes, mi equipo se basaba en datos de clientes imprecisos e incompletos, y nos preguntábamos por qué nuestros clientes no estaban tan encantados o no respondían como esperábamos.

Finalmente superé la gestión de clientes desafío con ClickUp. El Solución CRM de ClickUp simplifica la gestión de los datos de los clientes creando una base de datos central en la que puedo ver todas las interacciones y consultas de los clientes.

Me ayuda a visualizar las relaciones con los clientes, enviar actualizaciones de proyectos para elaboración de informes de clientes y captación de clientes a través de una única plataforma.

Otra función útil para una comunicación eficaz con el cliente y para cumplir sus expectativas es Integración del correo electrónico de ClickUp . Me ayuda a enviar y recibir correos electrónicos de clientes directamente dentro de ClickUp, por lo que puedo tener todo terminado en una sola ubicación en lugar de cambiar de pestaña.

Puedo crear tareas y etiquetar a los miembros de mi equipo, adjuntar correos electrónicos a las tareas para mejorar el contexto, responder a notificaciones, enviar actualizaciones de proyectos a clientes y automatizar tareas.

deje de cambiar de pestaña y gestione toda la comunicación con sus clientes desde un único lugar con ClickUp Email Integration_

En Solución de atención al cliente ClickUp ayuda a mi equipo a gestionar mejor su flujo de trabajo añadiendo campos personalizados. Ahora pueden categorizar la información en función del cliente, los tickets o los problemas para realizar un seguimiento y mejorar la experiencia y las interacciones con el cliente.

Además, las etiquetas ayudan a identificar problemas comunes para que podamos priorizarlos. La delegación de tareas también es ahora mucho más sencilla, ya que puedo añadir varias personas asignadas a una tarea.

utilice la solución de atención al cliente de ClickUp para capacitar a los usuarios de su empresa y mejorar la satisfacción de sus clientes El cerebro de ClickUp clickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, es otra de las razones por las que prefiero ClickUp como plataforma de comunicación con los clientes. Lo utilizo para generar correos electrónicos de clientes, redactar respuestas de clientes, crear encuestas de clientes y resumir llamadas de clientes.

utilice ClickUp Brain para redactar correos electrónicos de clientes y obtener resúmenes de llamadas de clientes_

El enfoque que me ha ayudado mejorar la comunicación con el cliente es definir los perfiles de las partes interesadas, establecer directrices de comunicación claras y fijar objetivos de comunicación con plantillas de planes de comunicación .

Puede probar Plantilla de plan de comunicación de ClickUp para crear un plan de comunicación factible. Ayuda a ajustar las metas de comunicación construir una estrategia de comunicación crear mensajes convincentes para los clientes, identificar los canales de comunicación adecuados y medir el impacto de los esfuerzos de comunicación.

Plan de comunicación de ClickUp

ClickUp mejores funciones

Visualizaciones de datos: Visualice los datos de los clientes y controle su valor de por vida conPaneles de ClickUp para personalizar las comunicaciones

visualice la interacción con el cliente con los cuadros de mando de ClickUp

Automatización del flujo de trabajo: Cree tareas automatizadas de comunicación con el cliente para cada fase de su canal de distribución y actúe de forma personalizada conAutomatizaciones de ClickUp *Gestión de cuentas: Cree carpetas y listas separadas para las distintas cuentas y compártalas con el equipo correspondiente para agilizar la comunicación

Cree tareas automatizadas de comunicación con el cliente para cada fase de su canal de distribución y actúe de forma personalizada conAutomatizaciones de ClickUp *Gestión de cuentas: Cree carpetas y listas separadas para las distintas cuentas y compártalas con el equipo correspondiente para agilizar la comunicación Gestión de las opiniones de los clientes: Recopile las opiniones de los clientes medianteFormularios ClickUp para encontrar áreas de mejora y convertir las respuestas de los clientes en tareas rastreables

utilice los Formularios ClickUp para recoger las opiniones de sus clientes_

Integraciones con varios canales: Utilice Integración de ClickUp con Intercom para crear tareas automáticas cuando un cliente potencial se convierte. Esto ayuda a su equipo a enviar respuestas rápidas a los clientes

cree y vincule tareas de ClickUp directamente desde su bandeja de entrada de Intercom y actúe con rapidez enviándolas automáticamente a la lista de ClickUp seleccionada

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido a las amplias funciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/usuario/mes

: 7 $/usuario/mes Business: 12 $/usuario/mes

12 $/usuario/mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7$ por miembro de entorno de trabajo al mes.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.500 opiniones)

4,7/5 (más de 9.500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,100+ opiniones)

2. Front (Lo mejor para gestionar las conversaciones con los clientes en un solo lugar)

/%img/ Front Front centraliza toda la comunicación con los clientes en un solo lugar a través de su función Bandeja de entrada omnicanal. No tiene que preocuparse por perder mensajes de clientes, ya que puede ver y gestionar todas las conversaciones de diferentes canales de comunicación, incluidos correos electrónicos, SMS, Instagram, Slack y WhatsApp en Front.

Front prioriza automáticamente las conversaciones con los clientes para que puedas centrarte en los mensajes urgentes a través de múltiples canales. Su función de elaboración de informes de clientes proporciona una rápida visión general de las conversaciones activas y nuevas, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de la eficiencia del equipo y a asignar mejor los recursos.

Front también funciona muy bien para la gestión y automatización del flujo de trabajo. Enruta y asigna automáticamente mensajes a distintos miembros del equipo para mejorar el tiempo de resolución.

Las mejores funciones de Front

Establezca recordatorios para volver a los chats, de modo que ningún mensaje quede desatendido

Filtrar las conversaciones con los clientes para centrarse en los elementos de acción críticos

Utilice herramientas de análisis integradas para supervisar el rendimiento del equipo y realizar un seguimiento automático de numerosos KPI y métricas, como la gestión de mensajes por hora, el tiempo de respuesta, etc

Cree chatbots de IA para las comunicaciones salientes, resuelva las consultas de los clientes y mejore su experiencia al instante

Límites de Front

La función de búsqueda a veces falla y hay que buscar los mensajes manualmente

Precios de Front

Free: 7 días de prueba

7 días de prueba Inicio: $29/mes por usuario

$29/mes por usuario Crecimiento: 79 $/mes por usuario

79 $/mes por usuario Escala: 99 $/mes por usuario, facturado anualmente

99 $/mes por usuario, facturado anualmente Premier: 229 $/mes por usuario, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Front

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (200+ reseñas)

3. Intercom (Lo mejor para automatizar la comunicación con el cliente con IA)

vía Intercom Intercom es una plataforma de atención al cliente basada en IA que ayuda a implementar una estrategia de comunicación con el cliente en tiempo real. Su interfaz intuitiva combina un servicio de asistencia de IA, un bot de IA y compatibilidad proactiva para ofrecer la mejor experiencia al cliente. La plataforma también cuenta con una bandeja de entrada compartida que permite a los equipos gestionar de forma colaborativa correos electrónicos y mensajes en una única plataforma.

Con frecuencia uso su Business Messenger, la función de chat en vivo, para enviar mensajes personalizados para la conversión y la incorporación de clientes. Lo mejor de usar Intercom es que mi equipo recibe todas las llamadas de los clientes en su bandeja de entrada, por lo que tienen todo el contexto y pueden resolver las consultas de los clientes con rapidez.

Las mejores funciones de Intercom

Creación de tickets únicos para problemas que afectan a varios usuarios

Solucionar los problemas de los clientes mediante chats, llamadas telefónicas, videollamadas y uso compartido de la pantalla en función de la experiencia y las preferencias del cliente

Resuelva las consultas de los clientes al instante con su chatbot de IA

Envíe formularios de tickets a través de un bot o directamente en su producto para mejorar la comunicación y reducir los correos electrónicos de ida y vuelta

Límites de Intercom

Los procesos de enrutamiento y automatización de los tickets de compatibilidad en Intercom pueden ser complejos y requieren un esfuerzo adicional para su configuración

Tiene funciones limitadas de personalización del correo electrónico

Precios de Intercom

Free: 14 días de prueba

14 días de prueba Esencial: $39/mes por usuario

$39/mes por usuario **Avanzado:99 $/mes por usuario

**Experto:139 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2: 4,5/5 (más de 2.000 opiniones)

4,5/5 (más de 2.000 opiniones) **Capterra 4.5/5 (1.000+ opiniones)

4. Respond.io (Mejor para convertir clientes potenciales a través de chats)

/%img/ Responder.io Respond.io es un software de gestión de las comunicaciones con los clientes que ayuda a captar nuevos clientes potenciales, convertirlos en clientes, y retener clientes . Puedo enviar correos electrónicos masivos de actualización, contenido promocional y boletines informativos para comunicaciones interactivas con los clientes existentes.

Me han gustado los anuncios click-to-chat de Respond.io, que permiten a los clientes potenciales ponerse en contacto con nosotros directamente a través de anuncios. En lugar de redirigirlos a nuestros sitios web, puedo conectar con clientes potenciales y convertir clientes potenciales al instante.

La IA y el procesamiento del lenguaje natural del chat en directo me han parecido impresionantes. Su función de asistencia IA envía respuestas automáticas a los clientes buscando información en nuestro contenido de compatibilidad.

Las mejores funciones de Respond.io

Utilice Respond IA para proporcionar respuestas automáticas e instantáneas a las consultas de los clientes

Indicar al agente de IA que proporcione respuestas específicas a los clientes

Obtenga resúmenes de conversaciones para identificar los puntos de respuesta comunes de los clientes y mejorar las interacciones con ellos

Seguimiento en tiempo real de las conversaciones, el rendimiento y la carga de trabajo de los agentes de atención al cliente

Límites de Respond.io

Solo puede conectar a los clientes a la API de WhatsApp Business a través de proveedores externos

No es compatible con mensajes de voz a la bandeja de entrada de Respond.io

Precios de Respond.io

Free: 7 días de prueba

7 días de prueba Inicio: $99/mes por usuario

$99/mes por usuario Crecimiento: $199/mes por usuario

$199/mes por usuario Avanzado: $349/mes

Valoraciones y reseñas de Respond.io

G2 : 4.8/5 (100+ opiniones)

: 4.8/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (10+ opiniones)

5. Help Scout (El mejor para proporcionar mensajería proactiva y compatibilidad con el autoservicio)

vía Ayuda Scout Construcción robusta estrategias de gestión de clientes resulta fácil con Help Scout. Ayuda a gestionar las comunicaciones a través de varios canales, como el correo electrónico y el chat en directo, al tiempo que ofrece herramientas para la mensajería proactiva y la compatibilidad con el autoservicio.

También gestiona las solicitudes de compatibilidad, las canaliza a buzones de correo organizados y garantiza que cada solicitud de compatibilidad se contabilice y gestione de forma eficiente. Mejora la experiencia del usuario ofreciendo diversas métricas, plantillas y notas privadas.

Help Scout mejores funciones

Ofrece mensajes personalizados y soporte al cliente tras analizar los perfiles de los clientes y los historiales de conversación

Interactúa con los clientes en tiempo real a través del chat, garantizando respuestas inmediatas a consultas urgentes

Acceda a informes integrados para realizar un seguimiento del volumen de mensajes, la satisfacción de los clientes, los tiempos de respuesta, etc

Límites de Help Scout

No es compatible de forma nativa con un amplio intervalo de canales de comunicación, como las redes sociales o los SMS

Es posible que las empresas tengan que dedicar tiempo y recursos para ajustar las integraciones a sus flujos de trabajo

Precios de Help Scout

Free: versión de prueba disponible

versión de prueba disponible Estándar: $25/mes por usuario

$25/mes por usuario Plus: 50 $/mes por usuario

50 $/mes por usuario Pro: $65/mes por usuario, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Help Scout

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

4,4/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

6. Zoho Desk (Mejor para conversaciones guiadas con clientes)

vía Zoho Desk Zoho Desk agiliza la comunicación con los clientes potenciales mediante la transformación de correos electrónicos en tickets organizados. Sus interfaces ricas en contexto proporcionan detalles sobre la experiencia del cliente, historiales, interacciones anteriores y otros datos importantes de otras aplicaciones de Zoho, lo que ayuda a los agentes a ofrecer respuestas personalizadas e informadas a los clientes.

También ofrece una función de entorno sandbox que facilita la realización de pruebas y el trabajo en mejoras y perfeccionamientos del servicio al cliente sin interferir con las operaciones en tiempo real.

Zoho Desk mejores funciones

Mejorar la experiencia de autoservicio del cliente a través de conversaciones guiadas

Dirija los tickets a los departamentos apropiados y facilite el seguimiento del rendimiento del agente, la respuesta y los tiempos de resolución para cada departamento

Utilice su Blueprint Builder para personalizar cada paso de un ticket, desde su creación hasta su cierre

Limitaciones de Zoho Desk

No tiene una aplicación de escritorio

Su sistema de tickets no da la opción de añadir impuestos de ventas y otros cargos

Precios de Zoho Desk

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: $15.55/mes por usuario

$15.55/mes por usuario Profesional: $25.12/mes por usuario

$25.12/mes por usuario Enterprise: $38.29/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Desk

G2: 4.4/5 (5,000+ opiniones)

4.4/5 (5,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (2,000+ opiniones)

7. Adobe Experience Manager (el mejor para crear formularios adaptables)

vía Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager es una solución de creación de documentos digitales que permite diseñar fácilmente formularios complejos sin necesidad de tener conocimientos de código.

Me ayuda a interactuar con mis clientes en diversos canales digitales mediante la integración de formularios en cualquier app, sitio web, aplicación de chatear y mucho más con formularios adaptables headless.

La función automatizada "Conversión de formularios" de la plataforma puede convertir rápidamente lotes de formularios PDF heredados/a en formularios adaptables a dispositivos móviles.

Mejores funciones de Adobe Experience Manager

Optimizar y generar nuevos formularios basados en la entrada del usuario con Adobe Sensei GenAI

Genere y entregue documentos personalizados desencadenados por reglas de empresa para comunicaciones por lotes

Utilizar su enfoque visual de arrastrar y soltar y la correlación de datos sin código para unificar los sistemas backend críticos y las fuentes de datos en unos pocos clics

Limitaciones de Adobe Experience Manager

Pueden surgir problemas de inestabilidad de la plataforma, como tiempo de inactividad, interrupciones, errores o degradación del rendimiento

La disponibilidad regional de los recursos, la compatibilidad lingüística y las horas de servicio pueden suponer un reto

Precios de Adobe Experience Manager

Precios personalizados basados en el tamaño de la empresa y el sector

Valoraciones y reseñas de Adobe Experience Manager

G2: 4,4/5 (más de 4 opiniones)

4,4/5 (más de 4 opiniones) Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

8. Podium (Mejor para simplificar el proceso de respuesta a las reseñas)

vía Podio Podium es otro de los mejores programas de gestión de las comunicaciones con los clientes que ayuda a las empresas a relacionarse con sus clientes a través de llamadas, textos, correos electrónicos, redes sociales y sitios web.

Gracias a su función IA Employee, puede responder instantáneamente a los clientes para garantizar que las conversaciones continúen a través de texto, incluso después de que hayan abandonado el sitio. Lo mejor de esta herramienta es que responde a los clientes potenciales en 30 segundos.

Cada vez que alguien rellena el formulario "Contacte con nosotros" en el sitio web de la empresa, le envía un texto automatizado para iniciar el proceso de comunicación.

Podium mejores funciones

Gestiona y responde a las opiniones de plataformas como Google y Facebook directamente desde Podio

Ofrece una experiencia de cliente personalizada redactando mensajes a medida a partir de plantillas

Envía mensajes de texto automatizados a las personas que llaman para volver a captarlas y asegurarte de que se captan todos los clientes potenciales

Límites de Podio

La transferencia de leads a sistemas CRM puede ser lenta

Su función de búsqueda sólo permite a los usuarios buscar conversaciones antiguas recordando el nombre de la persona con la que estaban chateando, lo que puede resultar incómodo

Precios de Podio

Core: $399/mes por usuario

$399/mes por usuario Pro: 599 $/mes por usuario

599 $/mes por usuario Firma: Contactar con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Podium

G2: 4.5/5 (1,500+ opiniones)

4.5/5 (1,500+ opiniones) Capterra: 4,3/5 (500+ opiniones)

9. Quadient Inspire (mejor para enviar mensajes personalizados dentro de la marca)

vía Quadient Inspire Quadient Inspire es una herramienta para personalizar la gestión de la comunicación con el cliente estrategias a través de múltiples canales.

Inspire Evolve, la plataforma SaaS de gestión de comunicaciones con el cliente de Quadient, tiene cuatro componentes para simplificar el compromiso con el cliente:

Autor del contenido: Se utiliza para crear y gestionar plantillas para comunicaciones masivas

Se utiliza para crear y gestionar plantillas para comunicaciones masivas Front Office: Una vez aprobadas las plantillas para las comunicaciones comunes con los clientes, los representantes del servicio de atención al cliente utilizan los datos de los clientes para personalizar el contenido y entregarlo por correo electrónico o PDF

Una vez aprobadas las plantillas para las comunicaciones comunes con los clientes, los representantes del servicio de atención al cliente utilizan los datos de los clientes para personalizar el contenido y entregarlo por correo electrónico o PDF Generar: Este componente ayuda a entregar correos electrónicos y mensajes de clientes por lotes

Este componente ayuda a entregar correos electrónicos y mensajes de clientes por lotes Archivo: Ayuda a almacenar y gestionar plantillas antiguas

También me gustó utilizar Quadient Inspire iForms para recopilar datos de los clientes y personalizar las comunicaciones con ellos. Además, Quadient Inspire Journey me ayuda a correlacionar el recorrido del cliente y me proporciona información detallada sobre él para que pueda priorizar los proyectos adecuados y ofrecer una compatibilidad de máxima calidad.

Mejores funciones de Quadient Inspire

Conecte los datos de los clientes mediante formularios inteligentes para diseñar un mapa completo de la experiencia del cliente y garantizar una comunicación coherente con los clientes

Diseñe y entregue fácilmente comunicaciones seguras, personalizadas y conformes que se ajusten a los requisitos de cada cliente mediante la función Evolve de Quadient Inspire

Utilice su servicio bajo demanda para asegurarse de que sus clientes reciben un mensaje personalizado en cualquier momento, con rapidez y fiabilidad

Límites de Quadient Inspire

El software puede bloquearse cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos

No funciona correctamente en dispositivos Mac

Precios de Quadient Inspire

Precios personalizados en función del tamaño de la empresa y del sector

Valoraciones y reseñas de Quadient Inspire

G2: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

4,8/5 (más de 90 opiniones) **Capterra 4.6/5 (10+ opiniones)

10. LiveAgent (Mejor para resolver tickets de clientes)

vía LiveAgent ¿Desea realizar un seguimiento de todas las comunicaciones entrantes de los clientes y transformarlas en tickets para una gestión más sencilla? Pruebe LiveAgent. Proporciona un sólido sistema de tickets con una aplicación de chat en directo que ayuda a un equipo a responder a los mensajes de los clientes y visitantes del sitio web en tiempo real.

También puede realizar un seguimiento de los análisis de los mensajes para ver las solicitudes más comunes o los comentarios de los clientes, el tiempo de respuesta y otros datos. Su software multilingüe ayuda a personalizar las ventanas de chat en 40 idiomas.

LiveAgent proporciona una función de supervisión del sitio web que le ayuda a ver cómo navegan los visitantes por su sitio para que pueda enviar invitaciones de chat personalizadas.

Las mejores funciones de LiveAgent

Relaciónese con los clientes cara a cara mediante su función de videollamada integrada

Utilice su sistema de gestión de tickets para convertir las solicitudes en tickets y distribuirlos a los miembros del equipo para una gestión más rápida de la comunicación con el cliente

Gestionar las solicitudes de los clientes desde varios canales de compatibilidad, como correo electrónico, chat en directo, mensajería social, llamadas telefónicas, videollamadas, mensajería en foros y formularios de contacto en un solo lugar

Límites de LiveAgent

Tiene integraciones limitadas con los sistemas de la empresa

No ofrece chatbots de IA para respuestas automáticas a los mensajes de los clientes

Precios de LiveAgent

Gratuito Para siempre

Pequeño: $9/mes por usuario

$9/mes por usuario Mediano: $29/mes por usuario

$29/mes por usuario Grande: 49 $/mes por usuario

49 $/mes por usuario Enterprise: 69 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de LiveAgent

G2: 4,5/5 (más de 1.000 opiniones)

4,5/5 (más de 1.000 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 1.500 opiniones)

Mejore la comunicación con sus clientes con ClickUp

Utilizar una solución CCM es la mejor manera de mejorar las relaciones con los clientes, reducir los costes de atención al cliente y permitir que sus empleados se centren en las funciones principales.

Si busca optimizar la gestión de la comunicación con sus clientes y equipos en una única plataforma, no busque más, ClickUp está diseñado para gestionar cualquier tipo de trabajo, desde mejorar la colaboración entre equipos y automatizar las comunicaciones hasta impulsar la productividad y aumentar la eficiencia operativa. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp para desarrollar un sistema coherente o de mensajería instantánea para sus clientes y establecer relaciones más profundas con ellos a través de todos los canales.