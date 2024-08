Los 13 mejores ejemplos de sistemas ERP para 2024

Una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) actúa como única fuente de verdad para todos los datos de la organización. Ofrece una base de datos compartida a la que pueden acceder los usuarios autorizados para que las decisiones se tomen en función de toda la información disponible.

Esta vista de pájaro permite a una organización tomar decisiones basadas en datos sobre mejoras de procesos, gestión de recursos y ahorro de costes. Como resultado, los resultados empresariales mejoran y los empleados utilizan su tiempo de forma más eficaz.

Pero, ¿cómo seleccionar el sistema ERP adecuado a sus necesidades? Sobre todo con tantas opciones disponibles.

Queremos que su organización tenga éxito, así que mi equipo y yo hemos investigado los mejores ejemplos de sistemas ERP que existen. En este artículo, hablaremos de sus funciones, limitaciones y planes de precios, para que esté bien posicionado para tomar la decisión correcta.

El mejor Herramientas de software ERP están repletas de funciones que pueden modernizar sus operaciones y mejorar la eficiencia

A la hora de decidirse por el mejor ejemplo de sistemas ERP, los factores clave a tener en cuenta son:

Como plataforma basada en la nube, ClickUp ofrece visibilidad en toda la organización, automatización de procesos y colaboración en tiempo real en todos los departamentos.

Por ejemplo Software de gestión de recursos ClickUp mejora el trabajo en equipo interfuncional. Ayuda a establecer metas claras, realizar un seguimiento de los progresos y mejorar la elaboración de informes, todo ello en un único y práctico lugar.

Puedo crear documentos y wikis para describir las limitaciones de recursos y notas, y almacenarlos junto a mis proyectos. Puedo incorporar archivos, etiquetar a mi equipo y compartirlos fácilmente con cualquiera. Es ultraconveniente e intuitivo.

ClickUp también se puede personalizar a su escala y necesidades organizativas. Con una jerarquía de carpetas y listas, es fácil mantener las cuentas organizadas y compartir proyectos con los clientes al tiempo que se controla la visibilidad con permisos granulares, independientemente del tamaño del proyecto o del equipo.

Con ClickUp CRM con ClickUp CRM /%href/, puede gestionar su cartera de ventas y cuentas mediante flujos de trabajo de estado personalizados y guardar plantillas para clientes potenciales, clientes y entregas de proyectos. También puede realizar el seguimiento de pedidos, clientes potenciales y puntuaciones con campos personalizados y generar informes detallados para un análisis más inteligente.

Y aún hay más

En Plantilla de planificación de recursos ClickUp ofrece una forma cómoda de asignar recursos dentro de un equipo o departamento.

Ya se trate de hacer un seguimiento de las horas, gestionar subcontratistas u organizar la disponibilidad del personal, esta plantilla le ayuda a hacerlo todo bien, ¡y rápido!

Puede hacerse cargo de la asignación de recursos, maximizar la finalización del proyecto dentro de los plazos establecidos, identificar posibles conflictos de recursos y mejorar la alineación de la organización con las metas de la empresa.

¡El uso de ClickUp nos ha ayudado a planificar mejor, a entregar más rápido y a estructurar eficazmente nuestros equipos, y nuestro equipo de producción ha duplicado su tamaño desde que me incorporé a la empresa! Eso no habría sido posible si no hubiéramos contado con una estructura sólida para la asignación de recursos y la gestión de proyectos.