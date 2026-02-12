Las mejores indicaciones de redacción con IA para profesionales del marketing y escritores

Estamos en 2024 y las herramientas de redacción con IA generativa ya no son fantasías futuristas. Son herramientas prácticas con un número considerable de aplicaciones en el ámbito laboral que nos facilitan la vida.

Es posible que los profesionales del marketing y del contenido utilicen las herramientas de redacción con IA más que otros: su adopción se ha más que duplicado entre los profesionales del marketing, según un informe de McKinsey.

Si utilizas herramientas de IA generativa para idear, diseñar estrategias, redactar o realizar la edición del contenido de marketing, probablemente hayas oído hablar mucho de los «transformadores generativos preentrenados», el «GPT» de ChatGPT. Los GPT son modelos lingüísticos avanzados entrenados con grandes cantidades de datos de texto, lo que les permite comprender y generar texto similar al humano en un amplio intervalo de temas y estilos.

Aunque los entresijos técnicos de los GPT son complejos, la clave para aprovechar su potencial reside en un concepto más sencillo: las indicaciones. Las indicaciones son las instrucciones que das a las herramientas de redacción con IA, y actúan como puente entre tu intención creativa y el resultado de la IA.

Y la regla de oro para generar contenido de calidad es sencilla: cuanto mejor sea la indicación, mejores serán los resultados.

Las indicaciones bien elaboradas guían a las herramientas de redacción con IA para generar contenido relevante y eficaz al proporcionar contexto, especificar los resultados deseados y establecer parámetros dentro de los cuales debe trabajar la IA.

Al dominar el arte de la redacción de indicaciones, podrás aprovechar todo el potencial de las herramientas de IA, asegurándote de que el resultado se ajuste a tus metas y conecte con tu público.

En esta entrada del blog, exploraremos algunas de las mejores indicaciones de redacción con IA diseñadas específicamente para profesionales del marketing y escritores.

Comprender las indicaciones de redacción con IA

Las indicaciones de redacción con IA son entradas del usuario que guían a las herramientas de IA generativa a la hora de crear contenido específico. Una indicación de IA es un conjunto de instrucciones que orientan a la IA sobre lo que necesitas, ya sea crear contenido, analizar datos o simular una conversación.

Piensa en la creación de indicaciones para la IA como si hicieras un pedido en un restaurante: no te limitarías a decir que tienes hambre, sino que especificarías qué quieres comer y cómo te gustaría que fuera el plato. Probablemente indicarías los ingredientes a los que eres alérgico y acompañarías el plato con una bebida o un postre. Del mismo modo, cuando interactúas con una IA, debes darle instrucciones claras y específicas.

Por ejemplo, puedes introducir la indicación «Redacta un correo electrónico de recordatorio amistoso para una reunión del equipo el próximo martes a las 10 de la mañana». A continuación, la herramienta utiliza tu indicación para crear una respuesta personalizada que se ajuste a tus necesidades.

Tipos de indicaciones de IA

Las herramientas de IA pueden ser increíblemente versátiles, pero es fundamental comprender los diferentes tipos de indicaciones para utilizarlas de forma eficaz. Cada tipo de indicación está dirigido a un público objetivo y un propósito específicos, desde la búsqueda de información objetiva hasta la inspiración de la creatividad:

1. Indicaciones informativas

Las indicaciones informativas se utilizan para buscar información específica o detalles concretos. Son similares a las consultas en un motor de búsqueda, en las que se le pide al modelo datos o explicaciones específicos.

Ejemplo: «¿Cuáles son las funciones clave de una aplicación de comercio electrónico de éxito?»

2. Indicaciones creativas

Las indicaciones creativas inspiran la creatividad y generan nuevas ideas. Se pueden utilizar para escribir historias, crear contenido de marketing o generar ideas innovadoras.

Ejemplo: «Escribe un relato corto sobre una ciudad futurista».

3. Indicaciones didácticas

Las indicaciones instructivas proporcionan instrucciones o procesos paso a paso. Son ideales para explicar cómo realizar una tarea o utilizar una herramienta.

Ejemplo: «Explica cómo crear una interfaz de aplicación móvil fácil de usar para usuarios».

4. Indicaciones de aclaración

Las indicaciones de aclaración animan a dar más explicaciones o detalles. Son útiles cuando necesitas más información o una comprensión más profunda de un tema concreto.

Ejemplo: «¿Podrías explicarnos con más detalle las ventajas de utilizar la IA en el sector sanitario?»

5. Indicaciones comparativas

Las indicaciones comparativas piden al modelo que compare dos o más elementos o conceptos. Este tipo de indicación es ideal para sopesar opciones y tomar decisiones informadas.

Ejemplo: «Compara las ventajas y desventajas de los coches eléctricos y los híbridos».

6. Indicaciones hipotéticas

Las indicaciones hipotéticas exploran posibles escenarios o resultados. Son útiles para imaginar posibilidades futuras o analizar situaciones hipotéticas.

Ejemplo: «¿Qué pasaría si los seres humanos pudieran vivir en Marte?»

7. Indicaciones analíticas

Las indicaciones analíticas implican analizar o interpretar datos y situaciones. Se utilizan para ofrecer información, extraer conclusiones o resolver problemas basándose en la información proporcionada.

Ejemplo: «Analiza el impacto del teletrabajo en la productividad de los empleados».

8. Indicaciones basadas en opiniones

Las indicaciones basadas en opiniones buscan opiniones o perspectivas subjetivas. Son ideales para recopilar diferentes puntos de vista o reflexiones personales sobre diversos temas.

Ejemplo: «¿Cuáles son las buenas prácticas para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal?»

Comprender este tipo de indicaciones puede ayudarte a utilizar las herramientas de IA de manera eficiente y a obtener las respuestas más precisas, creativas y reveladoras para tus necesidades específicas.

Lee también: 7 plantillas gratuitas de indicaciones de IA para ChatGPT

Cómo se utilizan las indicaciones de redacción con IA en el marketing de contenido y el SEO

Desde la generación de ideas creativas hasta el ajuste de estrategias de SEO, las herramientas de redacción con IA están transformando el marketing digital.

Así es como las herramientas de IA pueden mejorar tu proceso de creación de contenido y diseñar una estrategia de SEO eficaz:

1. Generar ideas de contenido

Publicar contenido coherente y de alta calidad es fundamental para cualquier estrategia de SEO. Sin embargo, encontrar ideas nuevas puede resultar complicado. Las indicaciones de redacción con IA pueden ayudarte a generar un sinfín de temas de contenido, garantizando que este siga siendo atractivo y relevante para tu público.

Ejemplo de indicación: «Escribe una entrada de blog sobre la vida sostenible, centrándote en la palabra clave principal «estilo de vida ecológico». Proporciona una lista de enfoques únicos y creativos para abordar este tema, al tiempo que satisfaces el objetivo de búsqueda principal del lector».

2. Creación de esquemas inteligentes

La IA puede ayudarte a crear esquemas detallados que incorporen elementos esenciales, al tiempo que dejan espacio para tu perspectiva única. Este equilibrio garantiza que tu contenido destaque frente a la competencia y se ajuste a las buenas prácticas de SEO.

Ejemplo de indicación: «Basándote en el título “Los beneficios de una dieta vegetal” y la palabra clave principal “nutrición vegetal”, genera un esquema completo para una entrada de blog de 1500 palabras. Incluye aspectos comunes del tema y sugerencias para mejorarlo con ideas originales».

3. Creación de títulos y metadescripciones atractivos

Los títulos y las metadescripciones son fundamentales para atraer a los lectores hacia tu contenido. Las indicaciones de redacción con IA pueden generar diversas opciones, lo que facilita encontrar la combinación perfecta que capte la atención y mejore las tasas de clics.

Ejemplo de indicación: «Quiero centrarme en la palabra clave “desintoxicación digital”. Por favor, proporciona una lista de ideas atractivas para títulos de entradas de blog que incluyan esta palabra clave y reflejen con precisión el tema».

4. Cómo crear introducciones atractivas

La IA puede redactar ganchos concisos y impactantes utilizando marcos de redacción publicitaria probados, como el modelo problema-agitación-solución (PAS).

Indicación: «Basándote en el título “Cómo reducir el tiempo frente a la pantalla para dormir mejor”, escribe un gancho inicial conciso y atractivo para una publicación en LinkedIn utilizando el esquema problema-agitación-solución».

5. Redacción de textos largos

Otro reto es la creación de contenido extenso. Para obtener resultados de calidad con una herramienta de IA, incluye toda la información necesaria, como palabras clave relacionadas, información contextual y datos específicos, en tu indicación. Establecer indicaciones sobre el Tono de voz, el público objetivo y las palabras clave garantiza que la IA genere contenido relevante.

Ejemplo de indicación: Tema del blog: «Consejos de expertos sobre cómo crear contenido excepcional con Ahrefs» Tono de voz: «Profesional» Público objetivo: «Profesionales del SEO, profesionales del marketing, propietarios de sitios web»

6. Transformar listas de palabras clave en grupos temáticos

Para mejorar el SEO, es esencial crear grupos temáticos en torno a palabras clave relacionadas. La IA puede organizar tus palabras clave en grupos significativos, lo que te ayudará a planificar y estructurar tu contenido de forma eficaz.

Ejemplo de indicación: «Estoy planificando la estructura de una nueva página web centrada en las finanzas personales. He descargado un archivo con palabras clave relacionadas con la «elaboración de presupuestos». Por favor, organiza estas palabras clave en grupos temáticos y preséntalas en formato de tabla».

7. Mejorar la autoridad temática

Para alcanzar la autoridad en un tema concreto, es necesario publicar de forma constante contenido de alta calidad sobre ese tema. La IA puede evaluar tu contenido actual y sugerir mejoras para reforzar tu autoridad en tu nicho.

Ejemplo de indicación: «Quiero analizar la autoridad temática de mi sitio web en materia de marketing digital. El archivo adjunto contiene una copia del mapa del sitio completo. Evalúa en qué medida cada entrada del blog se ajusta a los temas centrales del SEO y el marketing de contenido. Señala cualquier entrada que pueda diluir el enfoque temático».

8. Personalizar tu estilo de redacción

Al entrenar la IA con tus trabajos anteriores, puedes asegurarte de que el contenido generado se ajuste fielmente a tu voz y tono personales.

Ejemplo de indicación: «Estoy escribiendo un artículo sobre “la productividad en el teletrabajo”. Ya he redactado algunas secciones, pero necesito ayuda con el resto. Por favor, describe el estilo, la voz, el tono y la estructura, y genera una nueva sección con el mismo estilo».

Ejemplos de indicaciones de redacción con IA

Tanto si quieres aumentar tu presencia en las redes sociales como si deseas perfeccionar tus esfuerzos en marketing por correo electrónico, estas muestras de indicaciones de redacción con IA te pueden ayudar a conseguir los resultados deseados:

1. Lluvia de ideas y generación de ideas

Una de las aplicaciones más interesantes de las herramientas de redacción con IA es su capacidad para ayudarte a generar ideas y hacer una lluvia de ideas. Por ejemplo, puedes utilizar algunas de las siguientes indicaciones:

Ideas creativas: «Genera conceptos innovadores para un proyecto de vida urbana sostenible, incorporando tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la participación de la comunidad».

Innovación de productos: «Piensa en nuevas funciones para un dispositivo doméstico inteligente de última generación que mejore la comodidad y la eficiencia energética».

Ideas para campañas de marketing: «Genera ideas creativas para campañas de marketing de una nueva línea de accesorios de moda ecológicos con el objetivo de llegar a un público joven y concienciado con el medio ambiente».

2. Adaptaciones de contenido localizadas

Personaliza las indicaciones para adaptar el contenido de manera que conecte con mercados regionales específicos o con el perfil demográfico de tu público. Por ejemplo, puedes pedirle a la IA que genere variaciones localizadas de contenido sobre las tendencias de la banca móvil, adaptadas a las preferencias culturales o a consideraciones geográficas.

3. Entradas de blog educativas

Genera indicaciones para temas de blog informativos que eduquen a tu público. Por ejemplo, solicita contenido generado por IA o publicaciones en redes sociales sobre el impacto de la IA en la mejora del servicio al cliente dentro del sector bancario, proporcionando información útil y análisis del sector.

Indicación: «Escribe una entrada de blog informativa con el título “El rol de la IA en la transformación del servicio al cliente en la banca”. Incluye casos prácticos y opiniones de expertos sobre las tendencias en la adopción de la IA».

4. Cuestionarios y encuestas interactivos

Crea indicaciones atractivas para cuestionarios interactivos o encuestas que fomenten la participación del público. Por ejemplo, puedes utilizar la IA para elaborar preguntas de cuestionarios sobre consejos para la gestión de las finanzas personales o encuestas sobre las preferencias de los clientes en los servicios de banca digital.

5. Contenido de boletines informativos por correo electrónico

Crea indicaciones para boletines informativos por correo electrónico que capturen la atención y fomenten la interacción. Solicita asuntos, preencabezados y contenido que promuevan consejos de educación financiera o anuncien próximos seminarios web sobre estrategias de inversión.

Indicación: «Crea un boletín informativo en el que se anuncien los próximos seminarios web sobre «estrategias de inversión avanzadas». Incluye asuntos atractivos, preencabezados y detalles de los seminarios web».

6. Campañas en redes sociales

Crea indicaciones para publicaciones en redes sociales que mejoren la visibilidad y la interacción con la marca. Por ejemplo, pide a la IA que cree pies de foto para Instagram con historias de éxito de clientes o publicaciones en LinkedIn que traten sobre innovaciones en tecnología financiera y su impacto en los servicios financieros.

7. Ideas para guiones de vídeo

Utiliza la IA para esbozar guiones de vídeo para vídeos explicativos o demostraciones de productos. Genera un guión que comunique de forma eficaz las funciones y ventajas de una aplicación de presupuestación para gestionar las finanzas personales.

Indicación: «Esboza un guion para un vídeo explicativo que muestre cómo nuestro chatbot basado en IA mejora el servicio al cliente en las entidades financieras».

8. Esquemas de libros blancos o libros electrónicos

Genera indicaciones para redactar o esbozar informes técnicos o libros electrónicos exhaustivos sobre temas específicos del sector. Por ejemplo, se puede pedir a la IA que cree esquemas que profundicen en las tendencias emergentes en tecnologías de banca digital o en los resultados de investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores en los servicios financieros.

Indicación: «Elabora un esquema para un informe técnico sobre “el futuro de los pagos digitales”. Incluye secciones sobre la tecnología blockchain, los monederos móviles y las repercusiones normativas».

9. Contenido optimizado para SEO

Crea indicaciones para desarrollar contenido optimizado para SEO que mejore la visibilidad en los motores de búsqueda. Por ejemplo, solicita títulos y esquemas de artículos generados por IA para entradas de blog centradas en consejos prácticos de planificación financiera o estrategias de inversión optimizadas para palabras clave relevantes.

Indicación: «Genera títulos y esquemas de artículos optimizados para SEO sobre las “10 mejores aplicaciones de finanzas personales para 2024”. Céntrate en la usabilidad, las funciones y las opiniones de los usuarios».

10. Testimonios de clientes y casos prácticos

Utiliza la IA para redactar testimonios de clientes y casos prácticos auténticos. Da indicaciones a la IA para que cree contenido que muestre historias de éxito reales, ilustrando cómo tu producto resuelve retos específicos.

Indicación: «Crea testimonios de clientes que muestren cómo nuestras soluciones fintech han ayudado a las empresas a aumentar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente».

11. Corrección y perfeccionamiento del contenido

Las herramientas de corrección con IA simplifican la revisión de contenidos al comprobar rápidamente la gramática, la puntuación y el estilo. Algunas de ellas van más allá de los correctores ortográficos básicos para mejorar la legibilidad y adaptar el tono a la voz de tu marca.

Indicación: «Revisa el siguiente texto en busca de errores gramaticales, de puntuación y de estilo. Asegúrate de que el tono sea coherente y adecuado para un blog empresarial profesional. Resalta las frases complejas y sugiere alternativas más sencillas para mejorar la legibilidad. Además, comprueba la claridad y la coherencia en todo el texto».

Lee también: 10 generadores de párrafos con IA gratuitos para escribir en 2024

Explora ejemplos de contenido generado por IA que han tenido éxito

Veamos algunos ejemplos destacados de contenido generado con IA que ha tenido éxito, y veamos cómo diferentes organizaciones han utilizado la IA para lograr resultados notables:

1. Contenido de asesoramiento financiero de Bankrate

Bankrate, un sitio web líder en asesoramiento financiero, ha utilizado la IA para generar artículos informativos. Al aprovechar la IA para producir borradores iniciales, que luego son revisados y perfeccionados por editores humanos, Bankrate garantiza la precisión y la relevancia de su contenido.

Esta combinación de la eficiencia de la IA y la experiencia humana ha dado lugar a cientos de miles de visitas mensuales procedentes de búsquedas orgánicas. La credibilidad y la autoridad del dominio Bankrate, junto con una supervisión editorial exhaustiva, han sido fundamentales para mantener un alto posicionamiento y la confianza de los usuarios.

2. Mejora de la tasa de clics (CTR) de TV 2 Fyn

Un medio de comunicación danés, TV 2 Fyn, experimentó con titulares generados por IA para aumentar la interacción con los artículos. Utilizando ChatGPT, crearon múltiples variaciones de titulares y realizaron pruebas A/B para comparar su rendimiento con el de los titulares generados por personas.

vía TV 2Fyn

Los resultados fueron impresionantes: los titulares generados por IA lograron un aumento del 59 % en el CTR. Este éxito pone de relieve el potencial de la IA para crear titulares atractivos y que invitan a hacer clic, lo que genera mayores tasas de interacción con el contenido online.

3. Resúmenes de las conferencias sobre resultados de Bloomberg

Bloomberg aprovecha la IA para mejorar la creación de contenidos y los flujos de trabajo de investigación. Ha introducido resúmenes de conferencias sobre resultados impulsados por IA y una búsqueda de documentos mejorada en sus aplicaciones móviles, incluidas las aplicaciones Bloomberg Professional para iOS y Android.

Los resúmenes de conferencias sobre resultados impulsados por IA permiten a los analistas extraer rápidamente información clave de datos financieros complejos. En combinación con la función de búsqueda de documentos, que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para buscar entre millones de documentos fiables, estas herramientas reducen significativamente el tiempo necesario para encontrar información crítica, mejorando el flujo de trabajo de investigación en general.

4. El asistente de redacción basado en IA de Grammarly

Grammarly se ha convertido en una herramienta esencial para millones de usuarios en todo el mundo, ya que ofrece asistencia en tiempo real para mejorar la gramática, la ortografía y la claridad. Al integrar algoritmos de IA, Grammarly ayuda a los usuarios a crear contenido pulido y profesional en diversas plataformas, desde correos electrónicos y documentos hasta publicaciones en redes sociales. Esta herramienta no solo mejora las habilidades de redacción individuales, sino que también garantiza que el contenido esté libre de errores y sea fácil de leer.

Consejos para redactar indicaciones de IA eficaces

Crear indicaciones eficaces para la redacción con IA implica varios enfoques estratégicos que garanticen la claridad, la especificidad y la relevancia del contenido generado. Al crear indicaciones para ChatGPT, hay varios pasos que garantizan que las respuestas que recibas sean útiles y relevantes.

Veamos estos pasos en detalle:

1. Asigna un rol

Para empezar, aprovecha la técnica «Actúa como si…» y asigna un rol a ChatGPT. Esto ayuda al modelo de IA a comprender la perspectiva que debe adoptar. Por ejemplo, puedes decir: «Asumirás el rol de un [rol]», especificando si quieres que ChatGPT actúe como experto en redes sociales, orador empático, coach de desarrollo personal o cualquier otra cosa.

2. Plantea una tarea clara, descriptiva y precisa

A continuación, sé específico sobre lo que quieres que haga ChatGPT. Por ejemplo, en lugar de decir «Escríbeme una entrada de blog», puedes decir: «Escribe una entrada de blog en primera persona de seis párrafos dirigida a un público de amantes de los gatos, que incluya una historia divertida, termine con una pregunta, haga una mención a mi gato pelirrojo Orlando y haga referencia a [nombre de la marca] de comida para gatos». Si es necesario, divide las tareas grandes en otras más pequeñas, como pedir primero opciones de titulares, luego resúmenes y, por último, el contenido principal.

3. Proporciona contexto

Incluye en tu indicación todo lo que pueda ayudar a que ChatGPT funcione mejor. Da detalles sobre lo que necesitas e incluye información sobre tu estilo de redacción preferido, el propósito del texto y cualquier dato contextual que ayude a situar la escena.

4. Ofrece ejemplos

Los ejemplos ayudan a la IA a emular el estilo deseado y a cumplir tus expectativas. Si solicitas tuits, comparte aquellos que hayan tenido un buen rendimiento anteriormente. Para un POE, incluye uno que se ajuste al estilo deseado. Los ejemplos pueden proceder de múltiples fuentes y no es necesario que sean tuyos.

5. Crea reglas

Especifica tus reglas con claridad, por ejemplo, solicitando que el resultado se presente en una tabla de dos columnas, con mayúsculas iniciales en las frases, o explicándolo de forma lo suficientemente sencilla como para que lo entienda un niño de 5 años. Cuanto más específicas sean tus reglas, más creativamente podrá trabajar ChatGPT dentro de ellas.

6. Establece limitaciones

Distinga lo que quiere que haga la IA de lo que no quiere que haga. Crea una lista de restricciones para evitar resultados indeseados. Estas pueden ser tan específicas como «No utilices dos palabras cuando una sea suficiente» o «No utilices expresiones idiomáticas». Las restricciones ayudan a la IA a mantenerse dentro de los parámetros deseados.

7. Evalúa y repite

Prepárate para perfeccionar tus indicaciones. La paciencia y la iteración son claves. Evalúa cada conjunto de resultados, realiza cambios y comprueba si el resultado mejora. Guarda tus indicaciones para perfeccionarlas con el tiempo hasta que encuentres la fórmula perfecta.

8. Incorpora palabras clave y frases clave

Utiliza términos que estén directamente relacionados con tu tema o sector. Por ejemplo, en una indicación sobre marketing digital, incluye términos específicos como «SEO», «estrategia de contenido» o «interacción en redes sociales» para asegurarte de que la IA comprenda el contexto y ofrezca información específica con objetivos claros.

9. Combinar varias indicaciones

Combinar varias indicaciones puede mejorar la profundidad y el alcance del contenido generado por IA. Empieza con una indicación general para establecer el contexto y, a continuación, continúa con una indicación más detallada e instrucciones específicas para perfeccionar el resultado. Por ejemplo, puedes utilizar la indicación: «Explica los fundamentos de la tecnología blockchain. Da ejemplos de sus aplicaciones en el sector financiero y sanitario».

10. Aplica las recomendaciones de «qué hacer» y «qué no hacer» con las indicaciones de IA

Incorpora directrices claras en tus indicaciones para orientar las respuestas de la IA hacia el tono y la dirección más deseados. Por ejemplo: «Describe las ventajas de las fuentes de energía renovables. SÍ: destaca los beneficios medioambientales. NO: realiza una mención a marcas específicas».

Lee también: Las 10 mejores herramientas de generación de texto y contenido con IA en 2024

Aunque recordar estos consejos para crear buenas indicaciones ayuda, necesitarás una potente herramienta de IA para crear contenido perfectamente adaptado a tus necesidades.

Por ejemplo, el asistente basado en IA de ClickUp, ClickUp Brain, está diseñado para simplificar y mejorar tu flujo de trabajo de creación de contenido.

Crea esquemas de blog en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Estas son las funciones específicas que pueden ayudarte:

AI Writer for Work

Asistente de redacción : Ofrece sugerencias en tiempo real sobre gramática, estilo, vocabulario y coherencia general para mejorar la calidad de tu redacción Ofrece sugerencias en tiempo real sobre gramática, estilo, vocabulario y coherencia general para mejorar la calidad de tu redacción

Corrector ortográfico integrado: comprueba automáticamente si hay errores ortográficos en tus documentos y tareas, garantizando que tu contenido esté libre de errores

Respuestas rápidas con IA: Genera respuestas rápidas y adecuadas al contexto de los mensajes, lo que te ayuda a mantener el tono perfecto.

Crear tablas: te permite crear tablas con datos y análisis detallados, muy útiles para organizar la información

Crea plantillas: Genera al instante plantillas para tareas, documentos y proyectos adaptadas a tus necesidades específicas

Crea transcripciones: Convierte la voz en texto y utiliza la IA para responder a preguntas de tus reuniones y Clips

AI Knowledge Manager

Respuestas instantáneas: Proporciona respuestas instantáneas y precisas basadas en el contexto de cualquier trabajo dentro de ClickUp y relacionado con él.

Preguntas y respuestas del entorno de trabajo: Te permite crear y encontrar contenido relevante para tu entorno de trabajo, lo que te ahorra tiempo en búsquedas manuales.

También puedes utilizar ClickUp Docs para almacenar todos tus documentos en un solo lugar, lo que facilita la organización y el acceso a tu contenido. Para estructurar tus documentos de forma eficaz, puedes crear páginas anidadas, utilizar plantillas y añadir formato avanzado.

Almacena contenido generado por IA y colabora en tiempo real con tu equipo en ClickUp Docs

Estas son algunas de las otras funciones que ofrece ClickUp Docs:

Hub de documentos: El El hub de documentos ofrece una ubicación centralizada para gestionar todos tus documentos. Puedes buscar, ordenar y filtrar tus documentos, lo que facilita la búsqueda de la información que necesitas.

Control de versiones: ClickUp Docs ofrece soporte para historiales de versiones, lo que te permite realizar el seguimiento de los cambios y volver a versiones anteriores si es necesario.

Colaboración en tiempo real: Edita documentos en tiempo real con tu equipo. Puedes etiquetar a otros usuarios con Edita documentos en tiempo real con tu equipo. Puedes etiquetar a otros usuarios con comentarios , asignar acciones y convertir texto en tareas que se pueden seguir para que todos estén al tanto de lo que ocurre.

Enlaces para el uso compartido: Crea enlaces a tus documentos, lo que te permite compartir contenido con personas ajenas a tu entorno de trabajo. Puedes controlar el nivel de acceso que tienen, desde solo lectura hasta derechos de edición completos.

Integración con tareas: Vincula tus documentos a tareas , proyectos y flujos de trabajo dentro de ClickUp. Esta integración garantiza que tu contenido esté siempre conectado con el trabajo relevante, lo que facilita la puesta en práctica de las ideas.

¿Y qué más? Utiliza la plantilla de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para escribir para crear contenido atractivo y cautivador sin esfuerzo.

Descargar esta plantilla Mejora tu proceso de creación de contenido con la plantilla «Indicaciones de ChatGPT para escribir» de ClickUp

Con esta plantilla, podrás:

Genera ideas: Encuentra rápidamente ideas nuevas para artículos, blogs y diversos tipos de contenido

Crea historias cautivadoras: Desarrolla historias únicas y atractivas que capten la atención de tus lectores

Genera ideas para nuevos temas: Explora nuevos temas y enfoques innovadores para mejorar tu escritura

Estas son las funciones clave de esta plantilla:

Indicaciones : Accede a 200 indicaciones generales para escribir en un documento anidado de ClickUp.

Vistas personalizadas: Organiza y gestiona tus historias utilizando diversas Organiza y gestiona tus historias utilizando diversas vistas de ClickUp , como el Tablero o el Calendario, lo que te facilitará el acceso y el seguimiento de tus escritos.

Gestión de proyectos: Mejora tus proyectos de redacción con funciones como el control de tiempo, los recordatorios, las relaciones y la duración estimada

Lee también: Cómo utilizar la IA para la documentación

Las futuras aplicaciones y el potencial de las indicaciones de redacción con IA

Las indicaciones de escritura con IA están a punto de experimentar una evolución transformadora, como demuestra el crecimiento récord de usuarios de ChatGPT. La adopción de la IA generativa por parte de las empresas ha pasado recientemente del 54 % al 72 %. Esta tecnología no solo está muy extendida, sino que también goza de una gran aceptación, con una participación significativa por parte de los millennials y la Generación Z.

Más allá de sus capacidades actuales, prometen convertirse en sofisticadas herramientas para la creación de contenido. Podemos anticipar avances en:

Indicaciones hiperpersonalizadas: la IA adaptará las indicaciones en función de las preferencias individuales de los usuarios, los estilos de redacción y los objetivos.

Adaptación multilingüe y cultural: Las indicaciones se adaptarán a la perfección a los matices lingüísticos y culturales, lo que permitirá la creación de contenido a nivel global.

Exploración creativa: la IA generará indicaciones innovadoras y poco convencionales, ampliando los límites de la creatividad

Información basada en datos: la IA ofrecerá indicaciones de temas respaldadas por datos mediante el análisis de amplios conjuntos de datos y la optimización del rendimiento del contenido

Indicaciones específicas para cada sector: Las indicaciones adaptadas a campos como el derecho, la medicina y las finanzas mejorarán la precisión y la eficiencia.

Esta evolución permitirá a los creadores de contenido producir contenido de mayor calidad y más relevante a un ritmo acelerado.

El rol de la IA en la transformación de la creación de contenidos

La IA está cambiando rápidamente el panorama de la creación de contenidos. Al automatizar las fases iniciales, sugerir ideas y mejorar la calidad de la redacción, la IA permite a los creadores centrarse en la estrategia y la creatividad de alto nivel.

Herramientas como ClickUp Brain, con sus funciones basadas en IA, muestran cómo puedes integrar estos avances para simplificar los flujos de trabajo y aumentar la productividad. A medida que la IA evoluciona, podemos anticipar un futuro en el que el ingenio humano y la inteligencia artificial colaboren a la perfección para producir contenido excepcional a gran escala.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp para pasar de la ideación a la publicación más rápido!