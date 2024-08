más de 20 consejos de gestión de proyectos para profesionales del marketing

Como comercialización gestor de proyectos, su trabajo consiste en organizarse, asignar recursos y hacer un seguimiento de todo lo relacionado con el proyecto.

Y cuando se trata de gestionar realmente todos estos proyectos de marketing es un acto de equilibrio que hay que aprender con un millón de tareas diferentes en el plato... 🤹‍♂️

Por suerte para usted, hemos reunido algunos consejos útiles para la gestión de proyectos de nuestro equipo de marketing de ClickUp y de otros profesionales del marketing.

Después de haber experimentado desafíos en sus roles, aprendieron un par de cosas sobre la gestión y el logro de un flujo de trabajo equilibrado, ¡y les encantaría compartir un poco de sabiduría con usted!

Pero primero, echemos un vistazo a las responsabilidades fundamentales de los gestores de proyectos de marketing y lo que necesita tener para sobresalir en su rol.

entremos en materia

Los gestores de proyectos de marketing se encargan de hacer realidad una visión. Esto puede terminarse gestionando proyectos largos y complejos ciclos de vida de los proyectos como la iniciación, planificar , ejecución, mantenimiento y cierre de proyectos para alcanzar metas específicas.

Su trabajo consiste en comprender alcance del trabajo kPIs, métricas determinar los presupuestos de las campañas y garantizar que el proyecto se entregue a tiempo.

Además de saber cómo construir un gran proyecto, también hay que saber exactamente qué hacer cuando todo empieza a desmoronarse.

Ah, sin olvidar que también hay que gestionar el trabajo, el equipo, las expectativas de los clientes y las partes interesadas, y los entregables del proyecto.

hay mucho que hacer, ¿verdad?

A pesar de lo disparatado que puede llegar a ser el trabajo de un gestor de proyectos de marketing, no cabe duda de que puede ser un rol apasionante y agradable.

Puedes mejorar tu experiencia invirtiendo algo de tiempo en dominar los habilidades de gestión de proyectos necesarias para su posición y aprenda qué hace que un buen gestor de proyectos le dé una idea de a qué aspirar.

Y si quiere dar un paso más, pruebe a poner en práctica un sistema de gestión de proyectos software de gestión de proyectos para superar las metas de sus proyectos en un abrir y cerrar de ojos. Software de gestión de proyectos de marketing como ClickUp puede ayudarle a agilizar sus procesos, identificar y abordar las necesidades específicas de su equipo de marketing, y ¡devolverle su valioso tiempo!

¿No sería estupendo?

Jesse Ringer, Agencia SEO de métodos y métricas - Founder

Andy Dosev, Vonazon - Gestor de Proyectos

Gray MacKenzie, ZenPilot - Co-Fundador

¿Son importantes las herramientas? Por supuesto Pero no por el mero hecho de tenerlas. Tienen que satisfacer tus necesidades y ayudarte, no entorpecerte.

No importa si se trabaja con herramientas superavanzadas o con unas "simples" hojas de Excel: cada miembro del equipo debe ser consciente de la propiedad, la responsabilidad y la contribución a los proyectos. En marketing, nunca se camina solo, por lo que la distribución de tareas debe ser clara

Kasia Zielosko, Delante - Líder del equipo de marketing

Si en tu posición anterior no eras diseñador, desarrollador, estratega, redactor publicitario, etc., mi consejo más importante es que aprendas cómo hacen su trabajo esas personas. Habla con ellos, lee blogs/libros o suscríbete a podcasts sobre ese campo, incluso asiste a sus reuniones.

Ericka Lewis, Adhere Creative - Project Manager

más información la solución de Erika para la gestión ágil de proyectos en Adhere Creative_ .

Mandy McEwen, Mod Girl Marketing - Fundador y CEO

Gustavo Paniagua, Slidebean - Jefe de Marketing

He visto que los proyectos mejor gestionados tienen metas claras, detalladas y bien definidas, y alguien que siempre tiene una vista de pájaro de esas metas. En marketing, los pequeños detalles a menudo hacen o deshacen una campaña, y por lo tanto las personas que están ejecutando a menudo no tienen la oportunidad de hacer una pausa, retroceder y ver si todavía se están moviendo hacia la meta original del proyecto. En un escenario así, una reunión al día o a la semana para comprobar si vamos por el buen camino ayuda a reajustar a todo el mundo.

Siddharth Deswal, Fyle - Director de Marketing

Implicar a su equipo desde el principio le permitirá ser realista con su plan, para no tener que prometer más de la cuenta y cumplir menos.

Matt Janaway, Marketing Labs - CEO

El mejor consejo que me dieron sobre la gestión de proyectos de marketing fue que nunca dejara que sus comentarios fueran el cuello de botella que impide que un proyecto avance.

Cuando superviso un proyecto de marketing, normalmente sólo soy responsable de establecer la estrategia y de supervisar a nuestro equipo interno de marketing y a los contratistas que hacen "el trabajo", lo que significa que me preguntan constantemente qué pienso de este diseño, de aquel artículo o de aquellas páginas de destino.

Dar mi opinión no me lleva mucho tiempo, pero es algo que necesitan que haga (es decir, no puedo delegarlo).

Eso significa que si alguna vez me entretengo en dar mi opinión - que suele ser una versión de "está muy bien, por favor, haz este pequeño cambio y sigue adelante" - entonces estoy retrasando un proyecto (a veces durante días) porque no llegué a dedicar los 15 minutos que se tarda en mirar algo.

Si sumas todo eso a lo largo de un proyecto, puedes acabar retrasando la fecha de entrega en una o dos semanas sólo por unas pocas instancias de espera para proporcionar un feedback rápido.

Por esta razón, trato de no dejar las solicitudes de retroalimentación por más de un día.