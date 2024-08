Probamos el mejor software de RRHH de Singapur

¿Sabía que se prevé que el mercado de la tecnología de RR.HH alcanzará los 71.240 millones de dólares en 2031 ? Esto supone un asombroso salto del 8,2% desde los 35.050 millones de dólares de 2023.

¿A qué se debe? Hay un cambio significativo hacia la mejora del compromiso y la conectividad dentro de las funciones de RRHH, especialmente en lugares como Singapur, donde un alto compromiso de los empleados es sinónimo de alta productividad.

Con los cambios transformadores que se están produciendo a nuestro alrededor, elegir el software de RR.HH. adecuado no sólo es importante, sino imprescindible. Las herramientas de RR.HH. adecuadas pueden transformar drásticamente la forma de relacionarse con los empleados, gestionar las tareas y ampliar su negocio.

Por eso hemos probado y recopilado una lista de las 10 mejores opciones de software de RR.HH. en Singapur, para que pueda tomar la decisión más informada para su organización.

¿Qué debe buscar en un software de RR.HH.?

A la hora de elegir Software de RRHH hay varias características cruciales que no debe pasar por alto. Vamos a desglosarlas para que sepa exactamente lo que debe buscar:

Base de datos centralizada: Elija un software que centralice todos los datos de los empleados en una fuente única y precisa. Esto simplifica la gestión y aumenta la integridad de los datos, garantizando que siempre tenga la información correcta a su alcance

Autoservicio del empleado: El software debe permitir a los empleados acceder a su información personal y actualizarla. Esto reduce la carga de trabajo de su equipo de RR.HH. y agiliza la gestión de datos

Contratación: Elija un software que optimice su proceso de contratación. Debe ayudarle a encontrar, evaluar y contratar rápidamente a los candidatos, mejorando la eficacia de la contratación, algo fundamental en la economía de Singapur competitivo de Singapur

Su sistema de RR.HH. debe garantizar transiciones fluidas para los empleados que se incorporan o abandonan la empresa. Los procedimientos racionalizados en esta área ahorran tiempo y reducen los errores

Gestión de nóminas y compensaciones: Automatice sus nóminas con un software que garantice compensaciones precisas y puntuales. Esto mejora la eficiencia y garantiza el cumplimiento de la estricta normativa financiera de Singapur, como la Ley de Empleo y la Ley del Fondo Central de Previsión (CPF). Estas leyes regulan el pago puntual de los salarios y la contribución adecuada a los fondos de jubilación de los empleados, respectivamente

Seguimiento del tiempo: Implantar software que ofrezca herramientas precisas de seguimiento del tiempo, esenciales para la exactitud de las nóminas y el cumplimiento de la normativa sobre horas de trabajo, como las disposiciones sobre horas extraordinarias de la Ley de Empleo de 1968

Programación de empleados: Asegúrese de que su software simplifica la creación y gestión de los horarios de los empleados. Una programación eficaz maximiza la productividad y cubre todas las necesidades operativas dentro de la acelerada cultura laboral de Singapur

Gestión del rendimiento: Seleccione una herramienta que le permita establecer, seguir y analizar el rendimiento de sus empleadosObjetivos de RRHH. La gestión activa del rendimiento fomenta el crecimiento y los logros dentro de su equipo

Aprendizaje y desarrollo: Su software de gestión de RR.HH. debe apoyar la formación continua y el desarrollo de competencias, facilitar el crecimiento de los empleados y adaptarse a la evolución de las necesidades empresariales, que son fundamentales para mantener la innovación y la competitividad en Singapur

Su software de gestión de RR.HH. debe apoyar la formación continua y el desarrollo de competencias, facilitar el crecimiento de los empleados y adaptarse a la evolución de las necesidades empresariales, que son fundamentales para mantener la innovación y la competitividad en Singapur Cumplimiento: Es crucial elegir un software que ayude a su empresa a cumplir la legislación laboral de Singapur, como la Ley de Empleo y la Ley de Protección de Datos Personales (PDPA). Estas herramientas deben ayudar a gestionar las obligaciones legales relacionadas con las normas de empleo, la privacidad de los datos y los derechos de los empleados

Los 10 mejores software de RRHH para usar en 2024

Con el mercado rebosante de numerosas soluciones, identificar la herramienta ideal para sus necesidades de RRHH es crucial. Pero no se preocupe, ¡he hecho el trabajo por usted! A partir de extensas pruebas y análisis prácticos, he aquí las 10 mejores opciones de software de RR.HH. para 2024.

1. ClickUp: El mejor para la gestión de proyectos de RRHH

Desde mi experiencia, La plataforma de gestión de RRHH de ClickUp ha transformado por completo nuestra forma de gestionar los flujos de trabajo y las tareas de RRHH. Sus funciones específicas de contratación simplifican el proceso de contratación y nos ayudan a gestionar candidatos, solicitudes y comunicaciones.

Lo que más aprecio es la amplia personalización que ofrece ClickUp. Reconocer que no hay dos departamentos de RR.HH. iguales me permite adaptar funciones como campos personalizados, estados y recordatorios automáticos. Además, con Integraciones de ClickUp conecto más de 1.000 herramientas, mejorando la funcionalidad con otros sistemas utilizados en nuestra organización.

simplifique la ejecución y entrega de sus operaciones de RR.HH. con ClickUp_

Al tiempo que gestiona las nóminas, ClickUp también se integra a la perfección con la normativa local. Por ejemplo, en Singapur, se alinea perfectamente con los calendarios de cotización al CPF, garantizando que su procesamiento de nóminas cumple todas las leyes locales. Esta integración reduce su carga de trabajo y el estrés, liberando su tiempo para centrarse en el desarrollo de su equipo y la expansión de su negocio.

Una vez contratados los candidatos adecuados, Campos personalizados de ClickUp me permiten realizar un seguimiento de los estados de aprobación y aclarar los elementos de acción. Esta funcionalidad es fundamental desde la fase de incorporación hasta las revisiones del rendimiento.

Además de esto, siempre he querido automatizar mis tareas rutinarias de contratación, pero el proceso parecía complejo hasta que me encontré con Automatización ClickUp herramientas. Puedo configurarla fácilmente para que envíe correos electrónicos a los candidatos, asigne tareas para la incorporación e incluso me recuerde cuándo es el momento de las revisiones de rendimiento.

Además, Vista del calendario de ClickUp es muy útil para organizar entrevistas, sesiones de formación y reuniones de revisión. Garantiza el seguimiento y la planificación visible de todos los eventos clave. Para mis tareas diarias de RRHH , Cerebro ClickUp es increíblemente útil. El AI Knowledge Manager proporciona rápidamente respuestas sobre tareas, documentos y personal en todo mi ClickUp Workspace, reduciendo significativamente el tiempo que paso buscando información. El gestor de proyectos de IA automatiza las actualizaciones y los resúmenes de los proyectos, lo que me permite centrarme más en las iniciativas estratégicas de RR.HH. que en las actualizaciones rutinarias.

Por último, ClickUp también ofrece plantillas de RR.HH., tales como plantillas de evaluación del rendimiento plantillas de bases de conocimientos, etc., para mejorar la eficacia del equipo y ahorrar tiempo.

Organice sus documentos internos y mantenga la información fácilmente disponible para todos sus empleados utilizando la plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Plantilla de la base de conocimientos de RR.HH. de ClickUp ha cambiado las reglas del juego para agilizar la gestión de la información de RRHH. Crea un repositorio centralizado y de fácil navegación que ha sido fundamental para ayudar a los equipos de RR.HH. a organizar, controlar y actualizar de forma eficaz todos los documentos importantes, como por ejemplo manuales del empleado hRMS, entre otros. Esto garantiza que todos los miembros del personal estén bien informados y cumplan nuestros procedimientos internos, lo que aumenta significativamente la eficacia y la comunicación de RRHH. Descargar esta plantilla

Gestione y acceda a la información de los empleados desde una única interfaz utilizando la plantilla de directorio de empleados de ClickUp

Además, Plantilla del directorio de empleados de ClickUp ha proporcionado una solución integral para gestionar y acceder de forma eficaz a la información de los empleados. Es ideal para cualquier organización que necesite un sistema centralizado y de fácil búsqueda para mantener los datos de los empleados organizados y actualizados.

Me ha resultado especialmente útil para categorizar los datos de los empleados, realizar un seguimiento de los distintos estados laborales y garantizar que todos los miembros del equipo de RR.HH. tengan acceso instantáneo a la información de contacto esencial. Esta plantilla es preferible para agilizar los procesos de RR.HH., facilitando la gestión eficaz de nuestra plantilla. Descargar esta plantilla

Las mejores características de ClickUp

Desglosa los proyectos de RRHH en tareas personalizables, facilitando la gestión de todo, desde los procesos de incorporación hasta las revisiones de los empleados conTareas de ClickUp

Convierte ideas para proyectos de RRHH en tareas personalizables con ClickUp Tasks

Establezca y realice un seguimiento claro de las metas y objetivos de RR.HH., desde la mejora de las puntuaciones de satisfacción de los empleados hasta la consecución de los objetivos de contratación conObjetivos de ClickUp

vea los objetivos y metas de RR.HH. en el cuadro de mandos de ClickUp

Cree documentos completos de RR.HH. vinculados directamente a las tareas medianteDocumentos de ClickUp. Desde manuales de políticas hasta materiales de formación para su sistema de gestión del aprendizaje, asegúrese de que toda la información esté accesible y actualizada

Crear documentos completos de RRHH directamente vinculados a las tareas

Fomente la planificación colaborativa y la lluvia de ideas entre los equipos de RR.HH. Utilice /ref/ https://clickup.com/features/whiteboards Pizarras ClickUp /%href/ para visualizar las trayectorias de desarrollo de los empleados, la planificación de la sucesión o la reestructuración de equipos

planifique en colaboración sus iniciativas de RR.HH. con las Pizarras ClickUp

Desde el seguimiento de las métricas de contratación hasta la supervisión de los niveles de compromiso de los empleados,Tableros de ClickUp proporcionan una visión global del rendimiento de RR.HH. de un vistazo

obtenga una visión global del rendimiento de RR.HH. con los cuadros de mando de ClickUp

Recopile datos de forma eficiente, ya seala recopilación de opiniones de los empleadosrealizar encuestas o gestionar solicitudes de empleo conFormularios ClickUp

recopile datos creando formularios con la función de arrastrar y soltar de ClickUp_

Programe y gestione eficazmente eventos, reuniones y plazos relacionados con RR.HH. gracias a la función de vista de calendario de ClickUp. Mantenga a todo el mundo al tanto de las fechas clave, como los ciclos de revisión del desempeño y las sesiones de formación

Gestione los eventos relacionados con RR.HH. con la vista de calendario de ClickUp

Obtenga información valiosa sobre las tendencias de actividad y productividad de su equipo de RR.HH. conPulso de ClickUp de ClickUp. Esta herramienta proporciona un informe de actividad de alto nivel que le permite ver rápidamente quién está conectado y en qué está trabajando en ese momento

Cumpla con las políticas de privacidad de datos como PDPA con sus datos alojados localmente en APAC (Singapur y Sydney)

Limitaciones de ClickUp

ClickUp ofrece multitud de funcionalidades, lo que puede resultar intimidante para los nuevos usuarios. Los usuarios pueden tardar en acostumbrarse a todas las funciones

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: $7/usuario/mes

$7/usuario/mes Empresa : 12 $/usuario/mes

: 12 $/usuario/mes Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro del espacio de trabajo al mes

Calificaciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ reseñas)

: 4.7/5 (9,000+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reseñas)

2. Talenox: HRIS para una gestión del ciclo de vida de los empleados sin fisuras

/%img/ talenox Talenox es una solución "todo en uno" que permite a las empresas gestionar eficazmente diversas tareas de RRHH, desde la gestión de los perfiles de los empleados hasta el procesamiento de las nóminas y la gestión de las solicitudes de vacaciones. Con Talenox, puede acceder, gestionar y salvaguardar la información de la empresa y de los empleados en un repositorio central.

Además, las capacidades de integración de Talenox con los bancos y programas de contabilidad más populares de Singapur, como DBS y OCBC, agilizan las transacciones financieras, haciendo que los procesos de nómina se realicen sin esfuerzo y sin errores. Talenox en línea De Talenox lleva los procesos de la oficina a la nube, haciéndolos accesibles en cualquier momento y lugar.

Las mejores características de Talenox

Gestione y proteja la información de la empresa y de los empleados en un repositorio central, garantizando un acceso seguro y sencillo a los datos

Procese las nóminas, cumpla los requisitos legales locales e intégrelas a la perfección con bancos y programas de contabilidad como Xero y QuickBooks

Preconfiguración de los tipos de vacaciones obligatorias, como las vacaciones anuales y la baja por enfermedad, lo que permite a los empleados solicitar y gestionar sus vacaciones directamente a través de sus cuentas

El almacenamiento en la nube permite a los propietarios de empresas, gestores de RR.HH. y empleados iniciar sesión desde cualquier lugar

Limitaciones de Talenox

Los usuarios informan de una interfaz abrumadora que requiere un poco de ensayo y error para hacer las cosas bien

Precios de Talenox

**Básico:$20/usuario/mes

Valoraciones y críticas de Talenox

G2 : No hay suficientes opiniones

: No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes comentarios

3. Zoho People: Software de RRHH en la nube para lugares de trabajo modernos

vía zoho Zoho People es un software de RR.HH. basado en la nube y diseñado para mantenerse al día en el cambiante mundo laboral. Sobresale en la crianza y retención de talentos al tiempo que mejora la agilidad y la eficacia del sistema de gestión de recursos humanos.

Permite un sistema seguro de gestión de datos que se adhiere estrictamente a la Ley de Protección de Datos Personales de Singapur (PDPA). Esto garantiza que todos los datos de los empleados que se manejan dentro de Zoho People están protegidos contra el acceso no autorizado y las infracciones, lo que me da tranquilidad en cuanto a la seguridad de los datos.

La naturaleza basada en la nube de Zoho People es particularmente beneficiosa para apoyar los acuerdos de trabajo flexibles que se han vuelto cada vez más populares en Singapur. Zoho People 5.0 simplifica las operaciones de RRHH automatizando las tareas rutinarias y proporcionando una interfaz fácil de usar que prioriza las experiencias de los empleados.

Las mejores características de Zoho People

Utilizar flujos de trabajo inteligentes y análisis perspicaces para agilizar las funciones básicas de recursos humanos

Mejorar la planificación de la fuerza de trabajo con el seguimiento avanzado y capacidades de programación

Implementar el establecimiento de objetivos flexibles y revisiones continuas para una gestión eficaz del rendimiento

Promover el aprendizaje continuo con opciones combinadas y gestión centralizada de cursos

Limitaciones de Zoho People

Los usuarios han señalado que algunas interfaces pueden estar desordenadas, con elementos superpuestos y menús desplegables excesivos, lo que puede complicar la navegación y la usabilidad

Precios de Zoho People

RRHH Esenciales: $0.73/usuario/mes

$0.73/usuario/mes Profesional: $1.46/usuario/mes

$1.46/usuario/mes Premium: $2.20/usuario/mes

$2.20/usuario/mes Enterprise: 2,93 $/usuario/mes

2,93 $/usuario/mes People Plus: 5,49 $/usuario/mes

Valoraciones y comentarios de Zoho People

G2: 4 .4/5 (300+ opiniones)

.4/5 (300+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (200+ opiniones)

4. ZingHR: gestión de proyectos de RRHH impulsada por IA

www.zingHR.com Crozdesk ZingHR es una plataforma dinámica de tecnología de RRHH empresarial impulsada por IA que es especialmente adepta a escalar las necesidades de su negocio. Con su uso estratégico de las tecnologías de IA, ML y blockchain, ZingHR no es una herramienta más. Algunas de sus características de vanguardia incluyen Zero-Touch Payroll, Face Recognition, Digital Onboarding, e incluso entrevistas robóticas.

ZingHR proporciona herramientas específicas que garantizan el cumplimiento de la legislación laboral de Singapur, ofreciendo actualizaciones en tiempo real sobre los cambios normativos que afectan a las prácticas de RRHH. Esta característica es indispensable para mantener mis operaciones de RRHH alineadas con los últimos requisitos legales sin tener que hacer un seguimiento manual de estos cambios.

Las mejores características de ZingHR

Utilice la tecnología de RR.HH. impulsada por IA, como Zero Touch Payroll, para alinear las estrategias de personal con los modelos de negocio más avanzados

Adapte sus prácticas de RRHH con soluciones diseñadas específicamente para diversos sectores como BFSI, IT-ITES, Pharma y Healthcare

Incorpore la gestión del rendimiento basada en ESG a sus políticas de RRHH con el soporte especializado de ZingHR

Limitaciones de ZingHR

Algunos usuarios informan de que el panel de control puede ser lento para cargar

Requiere múltiples actualizaciones para marcar WFH y permisos, lo que podría ser un inconveniente significativo para los usuarios frecuentes

Precios de ZingHR

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de ZingHR

G2: 4.2/5 (70+ opiniones)

4.2/5 (70+ opiniones) Capterra: 3.8/5 (10+ opiniones)

5. PeopleHum: Software de RRHH para la gestión integral de personas

/%img/ Software Advice Desde mi experiencia, PeopleHum está diseñado para agilizar los procesos de RRHH desde la contratación hasta la jubilación.

Sus funciones de IA y automatización han mejorado significativamente la eficiencia y el compromiso en mi lugar de trabajo. Entre las características clave de PeopleHum se incluye la contratación automatizada, que ha hecho que la contratación sea más sencilla y eficaz. El SIRH seguro me permite gestionar los datos de los empleados sin esfuerzo.

La herramienta también es compatible tanto con el árabe como con el inglés, lo que satisface las diversas necesidades de mano de obra de las empresas de Singapur.

Las mejores características de PeopleHum

Gestione de forma segura toda la información de los empleados con nuestro completo HRIS

Pase de la mera gestión de costes a la consecución de resultados empresariales cuantificables

Adapte sus prácticas de RRHH con soluciones diseñadas específicamente para diversos sectores como BFSI, IT-ITES, Farma y Sanidad

Limitaciones de PeopleHum

La configuración inicial puede llevar mucho tiempo

Opciones de personalización limitadas en algunos casosplantillas gratuitas Precios de PeopleHum

Básico: $2/usuario/mes

Calificaciones y reseñas de PeopleHum

G2 : 4.6/5 (10+ opiniones)

: 4.6/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (20+ reseñas)

6. QuickHR: Mejor para la gestión de RRHH en la nube

página de inicio qUICKHR QuickHR es un software de RRHH basado en la nube que agiliza todos los procesos de RRHH, desde la gestión de la base de datos de empleados hasta las nóminas, bajas y reclamaciones.

Alojado en servidores seguros de Amazon, garantiza un servicio rápido y fiable con recuperación ante desastres integrada. Su interfaz fácil de usar elimina la pérdida de tiempo en una navegación compleja, lo que permite a los profesionales de RRHH centrarse en crear mejores organizaciones.

La herramienta se integra con herramientas financieras singapurenses muy utilizadas, como QuickBooks y Xero, y simplifica los procesos de nóminas y contabilidad. Esto es crucial para las pequeñas y medianas empresas que buscan mantener la precisión financiera y el cumplimiento de las normas locales.

Las mejores características de QuickHR

Gestión eficaz de las bases de datos de empleados, nóminas, permisos y reclamaciones

Integración en tiempo real con software y hardware de nóminas y herramientas de contabilidad populares como QuickBooks y Xero

Reciba notificaciones sobre la aprobación de permisos y el estado de las reclamaciones, y consulte las nóminas detalladas sobre la marcha

Limitaciones de QuickHR

Las funciones de análisis e informes aún no están totalmente integradas

Informes para una mejor inteligencia y previsión sería beneficioso

Precios de QuickHR

Esencial: $5/usuario/mes

$5/usuario/mes **Mejorado:$10/usuario/mes

**Empresa:$15/usuario/mes

Valoraciones y críticas de QuickHR

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.3/5 (10+ opiniones)

7. Swingvy: software de RRHH para pequeñas y medianas empresas

/%img/ Swingvy Swingvy es un sistema de RRHH y nóminas basado en la nube diseñado para agilizar las operaciones de RRHH de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Cumple fácilmente con las normativas CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) e IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

El potente sistema de recursos humanos en línea de Swingvy hace que la incorporación, el pago de nóminas, la gestión de permisos, el procesamiento de reclamaciones y el apoyo a los empleados sean fluidos y eficientes. Al integrarse con herramientas populares como Xero, Google y Outlook, puede garantizar flujos de trabajo fluidos, ahorrando tiempo y reduciendo costes.

Las mejores características de Swingvy

Centraliza toda la información y los procesos de RRHH en un solo lugar

Llevar a cabo a fondoplanificación de recursos humanos y gestionar las tareas de RRHH sobre la marcha

Integre la nómina con sistemas de contabilidad como Xero

Automatice la gestión de permisos, el seguimiento del tiempo y las reclamaciones para reducir el trabajo manual y aumentar la eficiencia

Limitaciones de Swingvy

No ofrece soporte por teléfono o chat en vivo

Las nóminas deben enviarse manualmente a los empleados

Precios dewingvy

Premium: $5/usuario/mes

$5/usuario/mes Nómina: $5/usuario/mes

$5/usuario/mes Tiempo: $3/usuario/mes

$3/usuario/mes **Empresa:Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Swingvy

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. JustLogin: Lo mejor para la gestión de RR.HH. centrada en el empleado

vía justLogin Desde mi experiencia, JustLogin realmente da prioridad a los empleados. Simplifica todos los aspectos de la gestión de RRHH, incluido el cumplimiento de la Ley de Empleo de Singapur para el seguimiento en tiempo real de la asistencia y las vacaciones de los empleados.

Con más de 24 años en el negocio de las personas, JustLogin ha perfeccionado un sistema de gestión de recursos humanos impulsado por IA que simplifica todos los aspectos de los recursos humanos, desde las nóminas hasta la gestión de las bajas. La plataforma basada en la nube almacena de forma segura todos los datos de los empleados, lo que facilita la gestión de todo, desde la incorporación hasta el procesamiento de nóminas.

JustLogin también cuenta con una aplicación móvil de fácil uso para los empleados, que les permite acceder sobre la marcha a funciones de RRHH como la solicitud de permisos, la descarga de nóminas y la información de contacto de los compañeros. Esta es una gran ventaja en una fuerza de trabajo experta en tecnología como la de Singapur.

Las mejores características de JustLogin

Gestione todas las tareas relacionadas con RRHH en una plataforma integrada basada en la nube

Priorice las necesidades de los empleados para obtener mejores resultados

Cumpla la normativa legal y simplifique el procesamiento de nóminas

Registro de entrada y salida con reconocimiento facial y geofencing

Capture, escanee y envíe recibos para reclamar gastos rápidamente

Limitaciones de JustLogin

Los usuarios pueden encontrar que el sistema tiene una curva de aprendizaje empinada

Precios de JustLogin

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de JustLogin

G2: No hay suficientes reseñas

No hay suficientes reseñas Capterra: 4.1/5 (70+ opiniones)

9. Carbonate HR: Mejor para soluciones simplificadas de RRHH

via técnico de RRHH Carbonate facilita la contratación gracias a la integración con YouRHired y a un portal de aprendizaje electrónico. Simplifica la asistencia con reconocimiento facial y seguimiento de la ubicación, y automatiza las nóminas para cumplir todas las normas.

La aplicación móvil agiliza las solicitudes y aprobaciones de permisos. Las solicitudes de reembolso de gastos son sencillas gracias a las funciones de captura, escaneado y envío, y las evaluaciones del rendimiento son justas y directas. En general, Carbonate simplifica las tareas de RRHH y aumenta la eficiencia.

Las mejores características de Carbonate

Simplifica la contratación con la integración de YouRHired y ofrece un aprendizaje electrónico intuitivo para la incorporación

Automatice las nóminas, intégrelas con CPF y cumpla la normativa

Evaluar el rendimiento de los empleados y llevar a cabo evaluaciones sin problemas

Gestione los manuales y la documentación de los empleados sin seguimiento manual a través de un espacio de trabajo digital

Limitaciones de carbonato

Los usuarios pueden encontrar que el sistema tiene una curva de aprendizaje empinada

Precios del carbonato

Básico: $8/usuario/mes

$8/usuario/mes **Empresa:$8/usuario/mes

Valoraciones y críticas de Carbonate

G2 : No hay suficientes opiniones

: No hay suficientes opiniones Capterra: 4.3/5 (10+ reseñas)

10. HReasily: Gestión de RRHH basada en la nube

/%img/ Software Suggest HReasily automatiza los procesos de RRHH en cualquier momento y lugar, proporcionando soluciones digitales para agilizar los flujos de trabajo y reducir los errores humanos. Es especialmente capaz de gestionar el procesamiento de nóminas en varias divisas y los retos que plantea el cumplimiento de la normativa local en Singapur.

Mis empleados pueden utilizar la aplicación móvil para solicitar y aprobar permisos, presentar solicitudes, recibir nóminas y fichar en cualquier lugar. HReasily se integró a la perfección con mi software y hardware existentes, aumentando la eficiencia y el compromiso.

Las mejores características de HReasily

Automatice el procesamiento de nóminas, garantizando la precisión y el cumplimiento

Crear y gestionar fácilmente las reclamaciones de los empleados

Gestione y apruebe las solicitudes de vacaciones de forma eficaz

Acceda a todas las funciones de RRHH desde cualquier lugar mediante la aplicación móvil

Limitaciones de RRHH

Los usuarios han informado de problemas con los servidores, ya que suelen ralentizarse

Fácil fijación de precios

**Básico:$10/usuario/mes

Valoraciones y comentarios sencillos

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

Desbloquea la Excelencia en RRHH: Empiece hoy mismo con ClickUp

Seleccionar el software de RRHH adecuado mejora la eficiencia de su organización y la satisfacción de sus empleados. La clave está en identificar las herramientas que se adaptan a sus necesidades específicas, ya sea una contratación optimizada, una gestión integral de los empleados o un análisis avanzado.

Ahora que tiene una visión detallada de las principales opciones de software de RR.HH., es el momento de dar el siguiente paso.

Aunque cada uno tiene características únicas, ClickUp destaca por su versatilidad y su amplio conjunto de funciones. ¿Por qué molestarse en invertir en herramientas para tareas específicas cuando puede disponer de una única solución que cubra todas sus necesidades de RR.HH., desde la contratación hasta la gestión del ciclo de vida de los empleados y el cumplimiento normativo?

Suscríbase a cuenta ClickUp gratuita y aproveche el verdadero potencial de su función de RR.HH