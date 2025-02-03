Los 10 mejores programas de RR. HH. en Filipinas en 2025 (gratis y de pago)

Como gestor de recursos humanos, elegir el software de RR. HH. adecuado puede suponer un cambio radical para su organización. Tanto si dirige una pequeña empresa emergente como una gran corporación, contar con el software de RR. HH. adecuado es fundamental para contratar a los mejores talentos y garantizar el buen funcionamiento de la corporación.

Se ha producido un cambio notable en las prioridades de RR. HH. en Filipinas, donde la retención de empleados ha pasado a tener prioridad sobre la contratación. Este cambio subraya la importancia de contar con herramientas eficaces para gestionar y retener a su plantilla.

Pero con tantas opciones, ¿cómo encontrar la que mejor se adapta a sus necesidades?

Nuestro equipo ha investigado y probado exhaustivamente el software de gestión de recursos humanos adaptado al mercado filipino. Hemos recopilado una lista de las 10 mejores opciones de software de RR. HH. en Filipinas para ayudarle a usted y a sus equipos de RR. HH. a alcanzar sus metas.

¿Qué debe buscar en un software de RR. HH. en Filipinas?

A la hora de realizar la selección de un software de RR. HH. para su organización, debe asegurarse de que cumpla con los requisitos específicos de gestión de personal en Filipinas. A continuación, le ofrecemos algunas consideraciones clave que le ayudarán en su proceso de toma de decisiones:

Cumplimiento de la legislación laboral filipina: Asegúrese de que el software de RR. HH. cumple con el «Código Laboral de Filipinas» en lo que respecta a salarios, prestaciones, impuestos y contratos de los empleados, que están sujetos a frecuentes actualizaciones.

Localización: considere un software que tenga compatibilidad con los idiomas filipinos e incorpore matices culturales específicos del entorno laboral filipino, como la gestión de permisos en consonancia con los días festivos y las costumbres personalizadas.

Automatización : busque funciones que se centren en la eficiencia y la automatización. Esto ayuda a agilizar tareas administrativas como el procesamiento de nóminas, el seguimiento de la asistencia y las evaluaciones de rendimiento.

Accesibilidad: seleccione un software de RR. HH. que ofrezca sólidas capacidades de acceso remoto. Dado que Filipinas se encuentra entre los seleccione un software de RR. HH. que ofrezca sólidas capacidades de acceso remoto. Dado que Filipinas se encuentra entre los principales hubs de teletrabajo a nivel mundial , su software de RR. HH. debe ser compatible con una plantilla distribuida de forma eficaz. El software debe proporcionar funciones como acceso basado en la nube, compatibilidad móvil y protocolos de inicio de sesión seguros para una gestión de RR. HH. fluida desde cualquier lugar.

Facilidad de uso : elija un software que sea fácil de usar para el personal de RR. HH. y los empleados. El equipo debe adoptar y trabajar con el software sin necesidad de recurrir con frecuencia al soporte informático.

Integración : Busque un software que se pueda integrar con los sistemas contables y biométricos más populares de Filipinas, como QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Esto mejorará aún más la eficiencia operativa.

Precios y opiniones: tenga en cuenta la estructura de precios del software para asegurarse de que se ajusta a su presupuesto y ofrece un buen valor por el precio. Además, consulte las opiniones y comentarios de otros usuarios para evaluar la fiabilidad, el rendimiento y el servicio de atención al cliente del software.

Al priorizar estos factores, podrá seleccionar el software de gestión de recursos humanos que satisfaga sus necesidades actuales y garantice la compatibilidad con su crecimiento y éxito a largo plazo en Filipinas.

Los 10 mejores programas de RR. HH. en Filipinas en 2024

1. ClickUp

Lo mejor para la gestión de proyectos de RR. HH.

Mejore la eficiencia y la colaboración de su equipo con ClickUp HR Gestión de Proyectos.

ClickUp es una sólida herramienta de gestión de proyectos basada en la nube que optimiza los flujos de trabajo y aumenta la productividad. Sus versátiles funciones y su interfaz personalizable la convierten en un valioso recurso para que los equipos de RR. HH. mejoren la eficiencia y la colaboración del equipo.

Con ClickUp Human Resources, puede gestionar todo, desde la contratación y la incorporación hasta el desarrollo de los empleados, mientras disfruta de herramientas y plantillas personalizables que se adaptan a sus necesidades específicas de RR. HH. Estas herramientas y plantillas ahorran tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantizan un proceso fluido para los candidatos.

Acelere el proceso de selección de candidatos con ClickUp Automatización.

ClickUp Automations mejora su proceso de contratación al automatizar y optimizar las tareas repetitivas para que pueda centrarse en otras tareas cruciales, como la elaboración de estrategias. Puede automatizar más de 50 acciones, como el envío automático de correos electrónicos de bienvenida, la asignación de tareas a los nuevos empleados y la creación de invitaciones de calendario para las reuniones de incorporación.

Consejo profesional: ¡Utilice ClickUp Brain para redactar correos electrónicos de bienvenida al instante y automatizar el proceso de envío con ClickUp Automatizaciones!

Facilite la incorporación de los nuevos empleados con las tareas rastreables de ClickUp.

Las tareas de ClickUp ofrecen una solución organizada para la incorporación de nuevos empleados. Proporcionan tareas y comentarios rastreables, lo que facilita procesos de formación eficientes. Con recursos fácilmente accesibles, como materiales de formación y canales de soporte, los nuevos empleados comprenden rápidamente sus roles y contribuyen de manera eficaz desde el primer día.

Supervisar el rendimiento de los empleados es fundamental para mantener una plantilla con alta productividad. ClickUp Vista Actividad responde a esta necesidad ofreciendo vistas personalizables que permiten realizar el seguimiento de las actividades individuales y del equipo.

Proporciona información sobre la capacidad, los logros y la carga de trabajo de su equipo. Si es necesario realizar cambios, basta con arrastrar y soltar las tareas. Además, ClickUp Views tiene más de 15 opciones: Lista, Tablero, Calendario y mucho más.

Además, con la base de conocimientos de ClickUp HR, puede simplificar la gestión de la información de RR. HH. centralizando las políticas, los procedimientos y las preguntas frecuentes en un repositorio accesible. Esto ayudará a promover la transparencia y facilitará una comunicación coherente en toda la organización.

Organice toda la base de datos de sus empleados en un solo lugar con la plantilla de directorio de empleados de ClickUp.

Del mismo modo, con ClickUp Employee Directory, puede gestionar fácilmente todos los datos de los empleados, incluida la información de contacto, los roles y los departamentos. Esto simplifica la comunicación interna y garantiza un acceso rápido a los datos esenciales.

Conéctese sin problemas con sus herramientas favoritas utilizando la integración de ClickUp.

ClickUp también le permite conectarse con herramientas populares como Slack, GitHub y Google Drive a través de ClickUp Integrations. Esto significa que todas sus operaciones de RR. HH. se pueden consolidar en un solo lugar, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido para su equipo.

En pocas palabras, ClickUp ofrece todo lo que su equipo de Filipinas necesita para trabajar de forma eficiente, con productividad y satisfacción, tanto si colaboran en persona como a distancia.

Las mejores funciones de ClickUp

Optimice los procesos de RR. HH. con una gestión organizada de los candidatos y plantillas de RR. HH. personalizables.

Acelere la contratación haciendo que los candidatos avancen más rápido por los procesos de selección con ClickUp Automatización.

Simplifique las tareas de incorporación y formación con las tareas rastreables de ClickUp para los nuevos empleados.

Supervise la productividad y el compromiso del equipo con ClickUp Vista Actividad para realizar el seguimiento del rendimiento.

Integre a la perfección otras herramientas como Slack y Google Drive con ClickUp Integrations.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje al navegar inicialmente por las funciones de la plataforma.

Las opciones de personalización avanzadas pueden requerir tiempo y formación adicionales.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes

Empresa: 12 $ al mes

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. Sprout Solutions

vía Sprout

Sprout Solutions es la solución si busca un sistema de RR. HH. diseñado específicamente para Filipinas. Sprout Solutions es el software de RR. HH. más prestigioso de Filipinas, con la mejor reputación y la mayor empresa interna de SaaS B2B. Como tal, está familiarizado con las sutilezas de las leyes de RR. HH. y del gobierno local.

Su plataforma basada en la nube realiza la automatización y simplificación de las complejas tareas de RR. HH., lo que reduce significativamente el trabajo administrativo. Al mismo tiempo, se centran en el bienestar de los empleados con soluciones como el bienestar de los empleados y la asistencia financiera de emergencia.

Sprout Solutions le permite gestionar todo el ciclo de vida de los empleados desde su escritorio y dispositivo móvil. Su completo conjunto de herramientas abarca funciones básicas de RR. HH. y nóminas, contratación, gestión del rendimiento, compromiso de los empleados, administración de prestaciones y valiosos análisis de RR. HH.

Las mejores funciones de Sprouts Solutions

Optimice su sistema de nóminas y ahorre mucho tiempo.

Aumente el compromiso y el bienestar de los empleados con Sprout Pulso.

Gestione la contratación y la gestión del rendimiento sin esfuerzo.

Gestión de las funciones de RR. HH. en cualquier momento y lugar con la aplicación Sprout Mobile.

Proporcione soporte financiero inmediato a sus empleados con InstaCash.

Limitación de Sprouts Solutions

Muchos usuarios se han quejado de problemas de lentitud en la carga y latencia.

Los usuarios han informado de problemas técnicos de vez en cuando.

Discrepancias con los inicios y cierres de sesión: las entradas no se registran o se cuentan dos veces.

Precios de Sprout Solution

Precios personalizados

Valoración y opiniones de Sprout Solution

G2: 4,7/5 (398 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (415 opiniones)

3. GreatDay HR

vía GreatDay HR

GreatDay HR es otra plataforma integral de gestión de RR. HH. y nóminas diseñada para optimizar sus procesos de RR. HH. Desarrollada por SunFish DataOn, ha sido una solución de confianza en la región de la ASEAN durante más de 24 años.

GreatDay cubre todo, desde la gestión de nóminas y asistencia hasta la gestión de datos de empleados, la contratación y el seguimiento del rendimiento. También proporciona actualizaciones de datos en tiempo real e integración automática para agilizar los procesos y ahorrar tiempo.

GreatDay HR está especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Filipinas. Ofrece una app móvil intuitiva y una página web fácil de usar, proporcionando una solución integral de HRIS adaptada a las necesidades de diversos sectores en todo Filipinas.

Las mejores funciones de GreatDay HR

Almacene y actualice los registros de los empleados con seguridad.

Registre la asistencia mediante diversos métodos, incluido el seguimiento por geolocalización, para llevar un control preciso del tiempo.

Gestión de vacantes de empleo y seguimiento de candidatos sin problemas para agilizar el proceso de contratación.

Supervise el rendimiento de los empleados utilizando métricas KPI para evaluar la productividad y la eficacia.

Fomente la participación de los empleados mediante encuestas, un canal social interno, herramientas de comentarios de los empleados y funciones para chatear para fomentar la comunicación y la colaboración .

Limitaciones de GreatDay HR

La estructura de precios del software puede resultar prohibitiva para las pequeñas empresas con un presupuesto limitado.

Los usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje debido a las completas funciones del software.

Precios de GreatDay HR

Paquete exclusivo: 70 PHP al mes por empleado.

Valoraciones y reseñas de GreatDay HR

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: N/A

4. Finn

vía Finn

El sistema Finn HRIS simplifica los cálculos de nóminas e impuestos, el seguimiento del tiempo y la asistencia, la gestión del rendimiento, los sistemas de información de recursos humanos y los análisis. Tiene su sede en Filipinas, lo que garantiza el cumplimiento de las necesidades locales.

El software ofrece un buen valor por el precio, ya que reduce el coste de las nóminas y elimina la carga de trabajo en todos los departamentos.

Finn HR es adecuado para pequeñas y grandes corporaciones, dada su escalabilidad y la posibilidad de realizar la selección solo de los módulos necesarios.

Las mejores funciones de Finn HR

Audite y verifique los registros diarios de tiempo utilizando el aprendizaje automático, lo que reduce los errores humanos y el fraude en las tarjetas de control horario.

Motiva a tus empleados con un cronograma al estilo de las redes sociales para anuncios, reconocimientos y encuestas de satisfacción.

Integre los datos de nóminas y del ciclo de vida de los empleados en un sistema fácil de gestionar.

Genere informes exhaustivos, incluidos informes personalizados y de cumplimiento de los requisitos gubernamentales.

Limitaciones de Finn HR

Finn es principalmente un software de gestión de nóminas y carece de funciones completas de HRMS.

El precio puede ser más elevado en comparación con otras soluciones de nóminas.

No ofrece una versión de prueba gratuita ni una versión gratuita.

Precios de Finn

Entre 40 y 680 pesos al mes por empleado.

Finn HR: valoraciones y opiniones

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Paychex Flex

a través de Paychex

Paychex Flex es una sólida solución de RR. HH. basada en la nube para gestionar las nóminas, los recursos humanos y la administración de prestaciones, todo desde un solo lugar.

El software tiene una interfaz fácil de usar, un soporte al cliente encomiable y una amplia gama de funciones que facilitan la gestión de un equipo remoto.

Además, Paychex Flex se integra perfectamente con otros sistemas empresariales esenciales, como el software de control de tiempo y contabilidad, ampliando su funcionalidad más allá de la nómina y los recursos humanos.

Aunque Paychex es adecuado para empresas de todos los tamaños, resulta especialmente beneficioso para las grandes empresas con muchos empleados. Además, se centra principalmente en operaciones con sede en EE. UU. y puede ofrecer funciones limitadas para empresas globales.

Las mejores funciones de Paychex Flex

Obtenga orientación y soporte proactivos de profesionales de RR. HH. con experiencia, adaptadas a las necesidades de su empresa.

Atraiga y retenga a los mejores talentos con paquetes de beneficios competitivos, que incluyen seguro médico y planes de jubilación.

Cumpla con las normativas federales, estatales y locales, reduciendo el riesgo de problemas legales.

Límites de Paychex Flex

Puede resultar caro para las pequeñas empresas, especialmente si se contratan varios servicios.

La configuración inicial y el aprendizaje de las funciones pueden llevar mucho tiempo.

Las opciones de personalización de informes y flujos de trabajo son algo limitadas en comparación con la competencia.

Precios de Paychex Flex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Payche

G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)

6. Bambee

vía Bambee

Si dirige una pequeña o mediana empresa de tamaño pequeño o mediano y necesita ayuda para optimizar la gestión de RR. HH., nóminas y prestaciones, Bambee HR Software podría ser la solución.

Con un enfoque en la simplicidad y el cumplimiento normativo, Bambee ofrece acceso a un gestor de RR. HH. dedicado y un conjunto de herramientas para realizar la automatización de los procesos de RR. HH. de forma eficaz.

Las mejores funciones de Bambee

Acceda a un experto personal en recursos humanos para gestionar todas las necesidades de RR. HH. de cada cliente.

Optimice los procesos de contratación y despido de personal.

Automatice y realice el seguimiento de la formación de los empleados con herramientas específicas.

Reciba asesoramiento y soporte de expertos para resolver situaciones complicadas relacionadas con los recursos humanos.

Realice auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de RR. HH.

Limitaciones de Bambee

No ofrece una aplicación móvil para el autoservicio de los empleados.

Funciones e integraciones limitadas en comparación con la competencia.

Es posible que no satisfaga plenamente las necesidades de las grandes corporaciones con requisitos complejos en materia de recursos humanos.

La mayoría de los planes tienen un coste de configuración.

Precios de Bambee

Sin empleados todavía – 99 $ al mes

1-4 empleados – 299 $ al mes (más 500 $ de cuota de configuración)

5-19 empleados – 399 $ al mes (más 500 $ de cuota de configuración)

20-49 empleados – 499 $ al mes (más 1500 $ de cuota de configuración)

50-70 empleados – 1299 $ al mes (más 2000 $ de cuota de configuración)

Más de 71 empleados – Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bambee

G2 : 3,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

7. BambooHR

a través de Bamboo HR

Bamboo es un software de RR. HH. fácil de usar que ayuda a usuarios de más de 150 países a gestionar fácilmente todo lo relacionado con los recursos humanos.

Desde la contratación de nuevos talentos hasta el seguimiento de las vacaciones y todo lo demás, BambooHR agiliza los procesos, lo que le ahorra tiempo y dolores de cabeza. Su interfaz intuitiva y sus útiles funciones hacen que las tareas de RR. HH. sean sencillas y sin estrés.

Además, BambooHR ofrece potentes herramientas de gestión del rendimiento, administración de beneficios y elaboración de informes para obtener información valiosa. Sin embargo, puede carecer de opciones de personalización avanzadas para necesidades de RR. HH. altamente especializadas.

Las mejores funciones de BambooHR

Optimice el proceso de contratación con el sistema de seguimiento de candidatos (ATS).

Gestión de las solicitudes de permisos y los saldos de los empleados con el seguimiento de las ausencias.

Mejore el rendimiento y el desarrollo de los empleados utilizando plantillas de evaluación del rendimiento

Acceda a las funciones de RR. HH. y a la información de los empleados desde cualquier lugar con la app móvil.

Limitaciones de BambooHR

Opciones de personalización limitadas para la elaboración de informes y algunos flujos de trabajo en el paquete «Essential».

Falta de transparencia en los precios en el sitio web de la empresa.

La integración con determinadas aplicaciones de terceros y sistemas existentes puede requerir un esfuerzo adicional.

Precios de BambooHR

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BambooHR

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

8. HR Easily

a través de HR Easily

HR Easily destaca por su enfoque en soluciones digitalizadas y rentables, y por la optimización de los procesos de trabajo de RR. HH.

Automatiza las tareas de contratación y gestión de beneficios, minimizando los errores y garantizando la precisión de los datos. Con su modelo de suscripción de bajo coste, HR Easily ofrece una solución eficiente y sin errores para las empresas que buscan simplificar la gestión de RRHH.

Las mejores funciones de HR Easily

Mejore la precisión del seguimiento de la asistencia con la tecnología de reconocimiento facial.

Acceda a las funciones de RR. HH. sobre la marcha con la app para empleados y directivos.

Abarca varios países, entre ellos Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Filipinas y Hong Kong, por lo que es adecuado para empresas con operaciones regionales.

Obtenga soporte en tiempo real con el servicio de chat en vivo para cualquier consulta relacionada con los recursos humanos.

Limitaciones de HR Easily

Es posible que no satisfaga las complejas necesidades de RR. HH. de las grandes corporaciones.

Opciones de personalización limitadas en comparación con algunos competidores.

Precios de HR Easily

Por módulos : desde 1,5 $ al mes por empleado (mínimo 7 empleados).

Paquete completo: 10 $ al mes por empleado (mínimo 7 empleados)

Valoraciones y reseñas de HR Easily

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

9. Deel Software

vía Deel

Deel es una plataforma global de nóminas y cumplimiento normativo diseñada para ayudar a las empresas a contratar y pagar a empleados y contratistas en todo el mundo.

Con Deel, puede gestionar el talento internacional, ocuparse del cumplimiento normativo y procesar pagos en diferentes monedas. Es su plataforma todo en uno para una gestión más fluida y sin complicaciones de la plantilla remota.

Las mejores funciones del software Deel

Gestione las nóminas de los empleados a tiempo completo en más de 150 países, garantizando el cumplimiento de la normativa local y la legislación fiscal.

Simplifique los pagos a los contratistas con opciones de transferencias bancarias, PayPal y criptomonedas.

Ofrezca beneficios y ventajas localizados para los empleados, incluyendo seguros médicos y planes de pensiones.

Integre con populares programas de contabilidad y recursos humanos, como QuickBooks, Xero y BambooHR.

Límites del software Deel

Los servicios de nómina globales pueden resultar caros, especialmente para las pequeñas empresas o las startups.

La configuración inicial puede ser compleja y llevar mucho tiempo, especialmente para empresas con numerosos empleados internacionales.

Precios del software Deel

Contratistas : desde 49 $ al mes por contratista.

Empleados : desde 500 $ al mes por empleado.

Deel Payroll : desde 29 $ al mes por empleado.

Deel US Payroll : desde 19 $ al mes por empleado.

Deel US PEO : desde 79 $ al mes por empleado.

Deel HR : Gratis

Deel Engage: desde 20 $ al mes por empleado.

Valoraciones y reseñas de Deel Software

G2: 4,8/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

10. Zoho People

Lo mejor para soluciones de gestión de RR. HH. centradas en las personas

a través de Zoho People

Zoho People es un software de RR. HH. basado en la nube que se centra exclusivamente en mejorar la experiencia de los empleados, lo que lo diferencia de otras soluciones.

Diseñado para adaptarse a las necesidades cambiantes de los lugares de trabajo actuales, ofrece un conjunto completo de herramientas para optimizar las operaciones de RR. HH. y, al mismo tiempo, priorizar el bienestar y el desarrollo de los empleados.

Desde la planificación de recursos humanos hasta la incorporación y la gestión del rendimiento, Zoho People es su solución ideal para crear una plantilla que se sienta valorada y empoderada.

Las mejores funciones de Zoho People

Gestione una base de datos centralizada de empleados para facilitar la administración.

Realice un seguimiento automático del tiempo y la asistencia con dispositivos biométricos integrados.

Establezca y evalúe metas utilizando herramientas de gestión del rendimiento.

Calcule la nómina con precisión gracias a una integración perfecta.

Actualice la información y realice solicitudes de forma independiente a través del portal de autoservicio para empleados.

Límites de Zoho People

Aunque Zoho People ofrece un alto grado de personalización, puede resultar complejo y llevar mucho tiempo a los usuarios con conocimientos técnicos limitados.

La integración con aplicaciones de terceros ajenas al ecosistema Zoho puede requerir conocimientos técnicos.

Precios de Zoho People

Essential HR : 1,25 $ al mes por usuario.

Profesional : 2,00 $ al mes por usuario.

Premium : 3,00 $ al mes por usuario.

Enterprise: 4,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoho People

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Empieza a gestionar tus proyectos de RR. HH. con ClickUp

Estas son las 10 mejores opciones de software de RR. HH. para empresas en Filipinas. Hemos revisado sus mejores funciones y límites para comprender lo que cada una puede ofrecer a su organización.

Recuerde que la elección adecuada depende de sus necesidades y requisitos específicos.

Sabemos que cumplir sus metas de RR. HH. y mantener todo funcionando sin problemas puede ser un reto. ¡Pero no se preocupe! ClickUp está aquí para ayudarle.

ClickUp centraliza las operaciones de RR. HH., automatiza las tareas rutinarias y ofrece potentes herramientas para la gestión del rendimiento, el control de tiempo y el cumplimiento normativo, todo en un solo lugar.

¿Por qué utilizar varias herramientas cuando puede simplificar y mejorar sus procesos de RR. HH. con ClickUp?

Desde la incorporación fluida de empleados hasta evaluaciones de rendimiento eficientes, ClickUp es el mejor software de gestión de RR. HH. para ayudar a que su empresa prospere.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp para transformar sus operaciones de RR. HH. y apoyar a su equipo como nunca antes!