Las 11 mejores herramientas de IA de traducción en 2026

Las herramientas de traducción con IA han transformado la forma en que nos comunicamos, garantizando que la barrera del idioma se reduzca al mínimo.

Estas herramientas pueden descifrar, traducir e interpretar idiomas en tiempo real. Utilizan técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para traducir textos sin alterar su significado ni su contexto.

Encontrar la herramienta adecuada puede resultar complicado, ya que el mercado está repleto de diversas opciones, todas ellas afirmando ser las mejores. Pero no te preocupes, te guiaremos a través de las mejores herramientas de IA del mercado, junto con la lista de las funciones más importantes.

A la hora de realizar la selección de una herramienta de traducción con IA, estos son los aspectos que debes tener en cuenta:

Precisión: Busca herramientas que ofrezcan traducciones precisas y exactas en diferentes idiomas y contextos. Una alta precisión garantiza que tus mensajes se transmitan correctamente sin perder significado ni matices

Idiomas admitidos: comprueba la compatibilidad con los idiomas. Las mejores herramientas de IA ofrecen múltiples idiomas para adaptarse a las diversas necesidades de comunicación

Traducción en tiempo real: opta por herramientas que ofrezcan traducción en tiempo real en conversaciones, reuniones o durante tus viajes

Seguridad y privacidad: Presta atención a las medidas de seguridad de la herramienta para proteger los datos confidenciales, garantizando el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos y los estándares del sector

Interfaz de usuario: Evalúa la interfaz de usuario de la herramienta en cuanto a facilidad de uso y navegación intuitiva. Una interfaz fácil de usar mejora la productividad y la eficiencia

Precios y escalabilidad: Evalúa la estructura de precios y las opciones de escalabilidad para determinar si la herramienta se ajusta a tu presupuesto y a tus planes de crecimiento

Integración: Si planifica utilizar la herramienta dentro de flujos de trabajo o aplicaciones existentes, asegúrese de que sea compatible y se pueda integrar con otras plataformas o programas.

Soporte al cliente: Busca herramientas de IA que ofrezcan un soporte al cliente fiable, que incluya asistencia técnica y recursos para la resolución de problemas, a fin de resolver cualquier problema con rapidez

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. A continuación te ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Estas son las mejores herramientas de IA para la traducción que deberías utilizar en 2025:

1. ClickUp

Prueba ClickUp Brain hoy mismo Utiliza ClickUp Brain para traducir contenidos, de modo que personas de distintos orígenes puedan utilizarlos

ClickUp Brain es un centro de conocimiento centralizado que conecta todos tus documentos, personas y conocimientos de la empresa mediante IA para ofrecerte una experiencia fluida e inteligente. Está disponible en todas las funciones de ClickUp, por lo que puedes utilizarlo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Utiliza ClickUp Brain para traducir tus notas, resúmenes, informes y mucho más, con el fin de dar soporte a personas de todos los orígenes en tu empresa. Desde la investigación y la creación de contenido hasta el resumen de datos y el análisis de información, ClickUp Brain tiene el poder de revolucionar tu forma de trabajar. Puedes transcribir fácilmente clips de voz y traducir y localizar tu contenido.

¡Y esto no acaba aquí! Puedes crear contenido introduciendo indicaciones personalizadas, realizando la edición de la entrada, creando contenido específico para cada rol, realizando la edición de contenido existente, redactando actualizaciones del equipo, resumiendo contenido y chats, e incluso respondiendo a correos electrónicos.

Traduce contenido a varios idiomas sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain

Y con Brain MAX, tu asistente de IA para el escritorio, ni siquiera tienes que estar dentro de ClickUp para hacerlo. Puedes buscar, traducir y localizar contenido al instante en todas tus aplicaciones conectadas desde un solo lugar. Combina eso con Talk to Text y podrás dictar notas o grabar clips de voz en tu idioma nativo, para que luego Brain MAX los transcriba y traduzca para tus compañeros de equipo en cualquier parte del mundo. Es una forma más rápida y natural de romper las barreras lingüísticas y mantener a todos en sintonía, sin importar la herramienta o el idioma en el que trabajen.

¿Un dato curioso que hace que Talk to Text sea aún más eficaz? ¡Tiene compatibilidad con más de 50 idiomas! 🗣️

Las mejores funciones de ClickUp Brain

Traduce y localiza tu contenido sin esfuerzo

Crea contenido utilizando plantillas de indicaciones de IA

Responde rápidamente a los correos electrónicos

Intégrala con más de 1000 herramientas para mejorar la productividad

Haz preguntas y obtén respuestas precisas a partir de tus tareas, documentos y la información almacenada en ClickUp

Resumir tus chats, comentarios y contenido

Utiliza el corrector ortográfico y gramatical integrado para escribir sin errores gratis

Crea tablas y plantillas para organizar tu información

Disfruta de tranquilidad gracias a estrictas medidas de privacidad y seguridad de los datos

Crea contenido específico para cada rol, como planes de proyecto, etc.

Limitaciones de ClickUp Brain

Tiene una curva de aprendizaje

A algunos clientes les abruman las opciones de personalización

Precios de ClickUp Brain

Valoraciones y reseñas de ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones sobre la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

2. QuillBot IA

vía Traductor de IA QuillBot

Una reciente incorporación a la suite de servicios de redacción de Quillbot, QuillBot Translator, es una herramienta de traducción basada en IA lanzada en 2023. Ofrece traducciones en más de 40 idiomas y puede detectar automáticamente el idioma de entrada.

Resulta especialmente útil para quienes la utilizan con fines de paráfrasis o edición, ya que pueden traducir el texto en la misma plataforma.

Puedes traducir hasta 5000 caracteres de una sola vez. La herramienta es totalmente gratuita y se añaden nuevos idiomas constantemente, lo que la convierte en la herramienta de IA perfecta para organizaciones sin ánimo de lucro, particulares y empresas.

Las mejores funciones de QuillBot IA

Traduce textos cortos y largos a tu idioma de objetivo

Accede a traducciones gratuitas a más de 40 idiomas

Realiza edición, parafraséa, cita y traduce en una sola plataforma

Disfruta de una interfaz optimizada para móviles y fácil de usar

Traduce a nuevos idiomas, ya que la app añade continuamente más idiomas y funciones

Limitaciones de QuillBot IA

Dado que el producto aún se encuentra en sus primeras fases, tiene menos compatibilidad con idiomas que sus competidores

No tiene la opción de traducir documentos

Solo permite traducir 5000 caracteres a la vez

Precios de QuillBot IA

Free

Premium: 9,95 $ al mes

Plan del equipo: 5-10 usuarios: 3,75 $ al mes por usuario 11-50 usuarios: 3,33 $ al mes por usuario Más de 51 usuarios: 2,91 $ al mes por usuario

5-10 asientos: 3,75 $ al mes por asiento

11-50 asientos: 3,33 $ al mes por asiento

Más de 51 asientos: 2,91 $ al mes por asiento

5-10 asientos: 3,75 $ al mes por asiento

11-50 asientos: 3,33 $ al mes por asiento

Más de 51 asientos: 2,91 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de QuillBot IA

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Relacionado: Las 10 mejores herramientas de IA para reuniones

3. Copy.IA

Copy.ai aprovecha la IA para ofrecer unas capacidades de traducción excepcionales. Hace lo que la traducción automática suele pasar por alto: traducir palabras conservando sus matices y su intención. Puedes utilizarlo para crear textos de marketing, entradas de blog, secuencias de correos electrónicos en frío y mucho más.

Es especialmente útil para los equipos de marketing y ventas, ya que funciona como una herramienta de redacción publicitaria basada en IA para transcrear y localizar tus mensajes. Los equipos pueden añadir su guía de voz de marca para garantizar que los resultados sean lo más precisos y relevantes posible.

Ofrece traducciones en más de 25 idiomas. Lo mejor es su política de privacidad de datos sin retención. Y el único inconveniente es que no es principalmente una herramienta de traducción.

Las mejores funciones de Copy.ai

Explora más de 25 idiomas

Consigue traducciones relevantes y de alta calidad

Mejora tus traducciones añadiendo guías de voz de marca para obtener mejores resultados

Navega sin esfuerzo por una interfaz fácil de usar para usuarios

Utiliza plantillas de flujo de trabajo prediseñadas

Aprovecha su versatilidad para redactar y traducir blogs, descripciones de productos, contenido y mucho más

Garantice la seguridad y la privacidad de sus datos con medidas sólidas

Integración perfecta con más de 2000 plataformas

Limitaciones de Copy.ai

No es principalmente una herramienta de traducción, por lo que sus funciones son limitadas

Algunos usuarios se han quejado de que el soporte al cliente no responde

Precios de Copy.ai

Free

Pro: 49 $ al mes

Equipo: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Copy.ai

G2: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (60 opiniones)

4. Google Translate

a través de Google Translate

Google Translate, que comenzó como un servicio gratuito de traducción automática en 2006, puede traducir con facilidad y precisión textos, imágenes, documentos y sitios web. En 2016, pasó a utilizar la traducción automática neuronal para ofrecer traducciones más naturales y relevantes.

La herramienta es muy accesible y cuenta con una interfaz intuitiva que permite a los usuarios traducir a más de 130 idiomas.

Lo que hace especial a esta herramienta es que puede traducir textos escritos, sitios web, diversos documentos, voz, imágenes y escrituras manuscritas. También funciona para la traducción de conversaciones bilingües y como herramienta de transcripción basada en IA.

Google Translate es perfecto para particulares, estudiantes de idiomas y equipos que no necesitan funciones de traducción avanzadas.

Las mejores funciones de Google Translate

Disfruta de una experiencia de usuario sencilla e interactiva

Accede gratis a traducciones en más de 130 idiomas

Aprovecha la función de detección de idioma

Accede a traducciones sin conexión en la app móvil

Traduce directamente escaneando el texto con tu cámara

Descarga idiomas para traducciones sin conexión

Guarda palabras y frases para traducir más rápido

Facilita una conversación fluida entre personas que hablan idiomas diferentes

Limitaciones de Google Translate

Pueden ofrecer traducciones inexactas

No garantiza la privacidad de los datos de entrada o salida usados de forma compartida

Algunos usuarios se quejaron de que la herramienta no captaba los matices de los idiomas

Precios de Google Translate

Free

Valoraciones y reseñas de Google Translate

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

5. Smartling

vía Smartling translate

Smartling es una herramienta de traducción basada en IA que ofrece traducciones rápidas y precisas, así como localización de contenidos. Cuenta con varias funciones, como paneles de control de rendimiento y progreso, herramientas CAT contextuales e integraciones preconfiguradas.

Tanto si buscas traducción humana como traducción automática neuronal, Smartling te lo ofrece todo. Tiene compatibilidad con traducciones en más de 150 idiomas y te permite integrar tu sistema de gestión de contenidos para una gestión fluida del contenido.

Puedes traducir tutoriales, testimonios, anuncios, vídeos, entrevistas y mucho más a tu idioma objetivo. Smartling también ofrece servicios de traducción de voz, transcripción y subtitulación.

Las mejores funciones de Smartling

Traduce a más de 150 idiomas

Recurre a la traducción humana

Integra Smartling con tu CMS fácilmente

Disfruta de un flujo de trabajo totalmente transparente

Aprovecha las ventajas de una rigurosa evaluación de la calidad de la traducción

Elabora guías de estilo y glosarios

Utiliza la memoria de traducción y la gestión terminológica

Limitaciones de Smartling

No ofrece precios transparentes

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Smartling

Core: No disponible

Crecimiento: No disponible

Corporación: No disponible

Valoraciones y reseñas de Smartling

G2: 4,5/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 3,5/5 (más de 15 reseñas)

6. DeepL

a través del traductor DeepL

Entre las numerosas herramientas de traducción automática disponibles en el mercado, DeepL es conocida por sus traducciones precisas y llenas de matices. Se centra en captar los matices y el significado que hay detrás de las palabras para ofrecer el resultado más relevante.

La interfaz es intuitiva y cuenta con compatibilidad para 30 idiomas. Con la ayuda de redes neuronales, la herramienta genera traducciones precisas y adecuadas al contexto.

Puedes utilizarla para traducir archivos PDF, documentos de Word y archivos de PowerPoint. También te permite seleccionar palabras o frases alternativas y ajusta automáticamente el resto de frases según la selección.

La versión gratuita de DeepL te permite crear tu propio glosario, ofrece un diccionario integrado y establece reglas para traducciones específicas.

Con DeepL Pro, también puedes ajustar el tono de tus traducciones, integrarlo con tu herramienta de TAO y mucho más.

Las mejores funciones de DeepL

Utiliza una interfaz sencilla y fácil de usar

Se integra perfectamente con Windows, iOS y Chrome

Accede a una precisión excepcional y de nivel experto en los idiomas disponibles

Establece reglas para palabras y frases

Traduce archivos de gran tamaño fácilmente con una traducción sencilla

Mantén el formato original del texto con la versión pro

Garantiza una alta seguridad de los datos en tus entradas y salidas

Limitaciones de DeepL

Muchas funciones solo están disponibles en la versión de pago

La versión gratuita solo permite traducir 1500 caracteres

Opciones de personalización limitadas

Precios de DeepL

Free

Starter: 10,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 34,49 $ al mes por usuario

Ultimate: 68,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de DeepL

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 130 opiniones)

7. Microsoft Bing Translator

a través de Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator forma parte de Microsoft Cognitive Services y funciona con Microsoft Office, Edge, Bing, Skype y otras aplicaciones. Ofrece traducción de texto, voz, conversaciones en múltiples dispositivos, imágenes y traducción sin conexión (solo para Android).

La herramienta de traducción ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas. La interfaz es fácil de usar. Ofrece una integración perfecta con los productos de Microsoft. Puedes añadir el traductor a tu Outlook si traduces correos electrónicos con frecuencia.

Microsoft Translator for Empresa ofrece funciones de traducción personalizadas para obtener traducciones mejores y más relevantes.

Las mejores funciones de Microsoft Bing Translator

Traduce sin esfuerzo con una interfaz fácil de usar

Participa en conversaciones en tiempo real y traducción de voz

Integración perfecta con las aplicaciones de Microsoft

Detecta el idioma automáticamente para una traducción rápida

Traduce rápidamente utilizando frases de uso común disponibles en la plataforma

Traduce a más de 100 idiomas

Limitaciones de Microsoft Bing Translator

Los usuarios se han quejado de la inexactitud de la traducción en textos largos

La función de voz no está disponible para todos los idiomas

No permite modificar las palabras traducidas

Precios de Microsoft Bing Translator

Free

Pago por uso: Traducción de texto: 10 $ por millón de caracteres Traducción de documentos: 15 $ por millón de caracteres Traducción personalizada: 40 $ por millón de caracteres tanto para la traducción de texto como para la traducción de documentos

Traducción de texto: 10 $ por millón de caracteres

Traducción de documentos: 15 $ por millón de caracteres

Traducción personalizada: 40 $ por cada millón de caracteres, tanto para la traducción de textos como para la traducción de documentos

Traducción de texto: 10 $ por millón de caracteres

Traducción de documentos: 15 $ por millón de caracteres

Traducción personalizada: 40 $ por cada millón de caracteres, tanto para la traducción de textos como para la traducción de documentos

Valoraciones y reseñas de Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: NA

8. Unbabel

a través de Unbabel Translator

Unbabel es una plataforma LangOps que combina traducciones humanas y de IA para ofrecer resultados de gran precisión. Es ideal para empresas y equipos, ya que ofrece un conjunto completo de funciones avanzadas, como la elaboración de informes en tiempo real, transparencia y flujos de trabajo impulsados por IA que ahorran tiempo y costes.

La evaluación de calidad basada en IA ofrece una visión transparente del rendimiento de tu traducción. Además, cuenta con la certificación ISO 27001, lo que la convierte en una plataforma segura.

Las mejores funciones de Unbabel

Accede a traducciones en 90 idiomas

Aprovecha la combinación de la IA y los traductores humanos para obtener traducciones de alta calidad

Intégralas con un amplio intervalo de herramientas como Zendesk, Salesforce y HubSpot

Evalúa la calidad de las traducciones para garantizar su precisión

Adapta los flujos de trabajo de traducción a tus necesidades

Utiliza plantillas ya preparadas

Limitaciones de Unbabel

Pueden cometer errores en las traducciones

Algunos usuarios se quejaron del largo tiempo de traducción

Precios de Unbabel

Starter: Standard: Desde 0,00050 $ por palabra con un compromiso mínimo anual de 30 000 $.

Corporación: Desde 0,00046 $ por palabra con un compromiso mínimo anual de 125 000 $.

Valoraciones y reseñas de Unbabel

G2: 4,6/5 (190 opiniones)

Capterra: 3,8/5 (4 reseñas)

9. Smartcat

vía Wikipedia

Smartcat es una herramienta de traducción basada en IA que ofrece traducciones contextuales y una interfaz intuitiva. Ofrece flujos de trabajo colaborativos y traducciones rápidas, lo que la hace perfecta para corporaciones y equipos internacionales. Te permite añadir tantos usuarios como quieras.

La calidad y la precisión de la traducción mejoran a medida que la utilizas. La herramienta tiene compatibilidad con más de 280 idiomas y 50 formatos de archivo. Puedes establecer conexiones con más de 30 integraciones para optimizar tu trabajo.

Las mejores funciones de Smartcat

Accede a glosarios y memorias de traducción para mejorar la coherencia

Consulta las valoraciones de precisión para pares de idiomas específicos

Traduce a más de 280 idiomas

Aprovecha la combinación de la experiencia humana con las traducciones de IA

Aprovecha el potencial de GPT-4 para mejorar tus capacidades de traducción

Utiliza la búsqueda de lingüistas basada en IA para encontrar a los mejores profesionales

Edita y verifica el contenido traducido en el Editor de Smartcat

Limitaciones de Smartcat

No hay versión gratuita

Algunos usuarios se quejaron de que el soporte al cliente no respondía

Precios de Smartcat

Starter : 99 $ al mes (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartcat

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

10. Reverso Translation

a través de Reverso Translation

Reverso utiliza modelos de traducción automática neuronal para ofrecer traducciones precisas y con un sonido natural en más de 25 idiomas. Puedes escribir el texto o añadir un documento, como un PPT, un documento de Word o un PDF.

La aplicación gratuita te permite acceder a funciones como marcadores, modos oscuros, ausencia de anuncios y traducciones con un solo clic. Puedes utilizar el diccionario integrado para realizar la edición y perfeccionar el resultado, revisar la gramática con los correctores gramaticales incorporados y mejorar la pronunciación escuchando los textos.

La aplicación está disponible para Mac, Windows, iOS, Android, Chrome y Firefox.

Las mejores funciones de Reverso Translation

Consigue traducciones fáciles y rápidas

Crea vocabulario y aprende con fichas de estudio

Accede a ejemplos dentro del contenido

Traduce documentos y textos con facilidad

Aprovecha las ventajas de una sólida protección de datos

Disfruta de la traducción de textos más largos, la traducción instantánea y la ausencia de anuncios con la versión de pago

Limitaciones de Reverso Translation

La versión de pago ofrece muchas funciones

Tiene menor compatibilidad con otros idiomas que otras alternativas

Precios de Reverso Translation

Free

Premium: 9,99 € al mes

Corporate Translator: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Reverso Translation

G2: 5/5 (1 reseña)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

11. Systran

a través del traductor Systran

Systran es un software de traducción en tiempo real ideal para empresas que desean colaborar con clientes y empleados de todo el mundo. Lo utilizan algunas de las empresas más importantes de diversos sectores, como Deloitte, Nestlé y Swiss Post.

Tiene compatibilidad con más de 55 idiomas y ofrece hasta 5000 caracteres de traducción en la versión gratuita. La versión de pago ofrece funciones de traducción específicas para cada ámbito, traducción ilimitada de textos y traducción de documentos.

Las mejores funciones de Systran

Garantiza una política de privacidad sólida para la protección de datos

Entrena tu propio modelo de IA para obtener mejores resultados

Consigue traducciones específicas para cada sector y ámbito

Personaliza las traducciones para adaptarlas a tus necesidades específicas

Crea tu propio glosario y memoria de traducción

Utiliza diccionarios de usuarios avanzados

Especifica reglas personalizadas para perfeccionar el resultado de la traducción

Limitaciones de Systran

La traducción de documentos solo está disponible en la versión de pago

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Systran

Free

Pro Plus: 19,99 € al mes por usuario

Pro Premium: 44,99 € al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Systran

G2 : 4,8/5 (2 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (6 reseñas)

Desde traducciones en tiempo real hasta soluciones personalizables que se adaptan a necesidades específicas, las herramientas de IA lo pueden hacer todo. Permiten a las empresas entrar en nuevos mercados, a las personas desenvolverse en territorios desconocidos y a la gente fomentar conexiones más diversas.

Los procesos de traducción lingüística basados en IA ofrecen mayor precisión, comprensión del contexto, bajos costes y traducciones rápidas. A la hora de elegir tu herramienta, ten en cuenta la precisión, la velocidad, una interfaz fácil de usar, las integraciones y la compatibilidad con los idiomas.

Si buscas una herramienta más completa que mejore tu proceso de traducción en cada paso, ClickUp no te decepcionará. Está pensada para equipos de todos los tamaños y mejora la colaboración como nunca antes. ¡Regístrate hoy mismo para obtener tu cuenta gratuita de ClickUp !