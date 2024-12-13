Las 15 mejores plantillas de presupuesto gratuitas de Excel para una mejor gestión del dinero

Crear un presupuesto es el primer paso para gestionar el dinero, tanto si se trata de gastos de empresa como de evaluar tus gastos personales.

Microsoft Excel suele ser la herramienta preferida para gestionar las finanzas. Con unas pocas fórmulas, puede realizar un análisis de coste-beneficio para lanzar un nuevo producto, realizar el seguimiento de los ingresos y gastos, o calcular su fondo de jubilación.

Lo mejor es que no siempre tienes que empezar desde cero. Con las plantillas de presupuesto gratuitas, solo tienes que introducir tus datos para obtener una visibilidad clara de tu salud financiera. Hemos recopilado una lista de 15 plantillas de presupuesto gratuitas en Excel y ClickUp para facilitarte el trabajo.

¿Qué hay que tener en cuenta en las plantillas de presupuesto de Excel?

Busque las siguientes funciones en las plantillas de presupuesto de Excel para evaluar si se adaptan a sus necesidades:

Interfaz fácil de usar : Microsoft Excel es un editor de hojas de cálculo muy fácil de usar; la plantilla debe conservar estas cualidades. Debe ofrecer un diseño claro e intuitivo que facilite la introducción de números y la comprensión de los datos financieros.

Especificidad : dado que cada usuario tiene necesidades diferentes, las plantillas de presupuesto deben ajustarse a sus requisitos y aplicaciones específicos para mayor comodidad.

Completa : busca una plantilla que cubra de forma integral todos los aspectos de la gestión financiera. Comprueba que incluye métricas financieras como ingresos, gastos, ahorros, inversiones, deudas, pasivos, márgenes, etc., que se ajusten a tus necesidades.

Personalización : debe ofrecer un alto grado de personalización y permitir a los usuarios modificar categorías, añadir o eliminar secciones, ajustar fórmulas según sus necesidades financieras específicas, y mucho más.

Automatización : busca plantillas con fórmulas, funciones y macros integradas que realicen todos los cálculos con poca o ninguna intervención manual para ahorrar tiempo y reducir errores.

Visualización de datos : considere plantillas que representen visualmente sus datos financieros a través de tablas y gráficos interactivos para facilitar el análisis de las tendencias financieras o la toma de decisiones informadas basadas en datos. : considere plantillas que representen visualmente sus datos financieros a través de tablas y gráficos interactivos para facilitar el análisis de las tendencias financieras o la toma de decisiones informadas basadas en datos.

Informes financieros : opta por una plantilla que genere informes financieros detallados, ya que te ayudará a mantener el cumplimiento normativo y la transparencia mediante un registro auditable.

Compatibilidad : asegúrate de que la plantilla sea compatible con la versión de Microsoft Excel que utilizas. Además, comprueba su compatibilidad con otras aplicaciones, programas o dispositivos con los que puedas integrarla para la gestión financiera.

Accesibilidad : elige una plantilla que sea fácilmente accesible en distintos dispositivos. No te limites a valorar su compatibilidad, sino comprueba también cómo se ve en distintas pantallas para garantizar su facilidad de uso.

Seguridad: dado que almacenará datos financieros confidenciales en sus plantillas de presupuesto de Excel, querrá que estén seguros y protegidos. Busque funciones como el cifrado o la protección con contraseña para proteger sus datos críticos del acceso no autorizado.

Las mejores plantillas gratuitas de Excel para presupuestos (mensuales, semanales, personales y más)

Ahora que sabemos qué buscar, aquí tienes cinco excelentes plantillas de hojas de cálculo de Excel que te ayudarán a gestionar tu presupuesto:

1. Plantilla mensual de Excel para el presupuesto familiar

a través de Microsoft

Gestiona las finanzas de tu familia sin esfuerzo con esta plantilla de presupuesto familiar de Excel.

Te permite controlar el bienestar financiero de tu familia. Solo tienes que introducir los detalles de tus gastos en la pestaña correspondiente de esta plantilla de presupuesto mensual y dejar que haga su trabajo. El planificador de presupuesto familiar te ayuda a realizar un seguimiento de tus ingresos mensuales, obtener información sobre tu comportamiento de gasto y llevar un control de tus metas de ahorro.

Personalice las categorías de la pestaña «Gastos mensuales» de manera personalizada en función de las necesidades y los gastos de su familia. La pestaña «Resumen de gastos» ofrece un desglose detallado de su flujo de caja y sus metas financieras.

Ideal para: Crear un presupuesto sencillo para las finanzas de tu familia.

2. Plantilla sencilla de Excel para presupuestos mensuales

a través de Microsoft

La plantilla de presupuesto mensual simple de Excel le permite tomar las riendas de la gestión de su presupuesto.

Esta plantilla de presupuesto mensual fácil de usar está diseñada para que elaborar presupuestos sea muy sencillo. Úsela para comparar sus ingresos mensuales con sus gastos y el superávit o déficit correspondiente. Le proporciona visibilidad sobre dónde va su dinero y cómo optimizar su presupuesto para alcanzar sus metas.

Tanto si gestionas tu presupuesto mensual como si planificas el futuro, esta herramienta se adapta fácilmente a tus aspiraciones financieras. Úsala para tomar decisiones inteligentes y fundamentadas sobre tu dinero.

Ideal para: Planificación presupuestaria mensual para particulares y familias.

3. Plantilla de informe de gastos de Excel

a través de Microsoft

La plantilla de informe de gastos de Excel simplifica el seguimiento financiero. Es una potente herramienta para realizar un seguimiento de los gastos y comparar los costes presupuestados con los valores reales. Personalice este registro de gastos de forma personalizada añadiendo o eliminando columnas o modificando las categorías de gastos en los diferentes encabezados.

Esta plantilla de informe de gastos ofrece una excelente versatilidad, flexibilidad y comodidad, lo que le permite controlar los gastos de la empresa y las finanzas personales. Mantenga su presupuesto y tome mejores decisiones relacionadas con los gastos con esta plantilla de presupuesto gratuita.

Ideal para: Realizar el seguimiento de los gastos e identificar instancias de gasto excesivo.

4. Plantilla de presupuesto personal de Excel

a través de Microsoft

Priorice la salud y el bienestar financieros con esta plantilla de presupuesto personal de Excel. Se trata de una herramienta completa para realizar el seguimiento de sus gastos y pasivos mensuales, como gastos de viaje, préstamos hipotecarios, etc.

Esta hoja de presupuesto personal realiza los cálculos financieros y le permite controlar mejor sus finanzas, ya que le ofrece una panorámica rápida de lo que hace con su dinero.

Tanto si desea maximizar sus ingresos mediante el ahorro como si desea reducir la diferencia entre los costes previstos y los gastos reales, esta plantilla de presupuesto se adapta a sus metas financieras personales.

Ideal para: Realizar el seguimiento de los gastos mensuales en función de las metas financieras establecidas.

5. Plantilla de resumen presupuestario de Excel

a través de Microsoft

Manténgase al día de las finanzas de su empresa con esta plantilla de resumen presupuestario de Excel.

Se trata de una potente herramienta para la gestión de costes que le permite realizar el seguimiento de los ingresos y gastos, proyectar los ingresos y mucho más. Cuenta con varias categorías de gastos empresariales y un práctico gráfico que resume los detalles presupuestarios.

Úsalas para supervisar el rendimiento y la salud financiera de tu empresa comparando los gastos previstos y reales, realizando un seguimiento de los costes de personal e identificando áreas de mejora. Esta plantilla de presupuesto empresarial optimiza la gestión financiera para que tu negocio sea más rentable.

Ideal para: Obtener una panorámica rápida de los distintos tipos de gastos de empresa.

Limitaciones del uso de plantillas de presupuesto de Excel

Aunque las plantillas de presupuesto de Excel ofrecen muchas ventajas, también tienen límites. A continuación se ofrece una panorámica de algunos de los retos a los que te puedes enfrentar al utilizar plantillas de presupuesto de Excel:

Introducción manual de datos : aunque las plantillas de presupuesto de Excel son una potente herramienta para realizar cálculos complejos, siguen requiriendo que introduzcas tus datos financieros manualmente. La introducción manual de datos es propensa a errores e imprecisiones que pueden afectar a la usabilidad de la plantilla de presupuesto gratuita.

Colaboración limitada : a menos que utilices Microsoft 365 online, tus opciones para colaborar en las plantillas de presupuesto de Excel son muy limitadas. Tu archivo de Excel habitual se almacena localmente, por lo que no puedes compartirlo ni sincronizarlo con tu equipo o familiares.

Control de versiones : Hablando de copias, gestionar varias versiones de archivos Excel requiere mucho trabajo. La falta de colaboración y control de versiones provoca confusión e inconsistencias en los datos, lo que da lugar a imprecisiones u obsolescencia de los datos.

Falta de integraciones : es posible que Microsoft Excel no se integre necesariamente con su infraestructura tecnológica, plataformas de software u otras herramientas financieras existentes. Como resultado, tendrá que importar y exportar los datos manualmente, lo que da lugar a silos de datos y a una ineficiencia en el flujo de trabajo.

Capacidades de elaboración de informes limitadas : aunque Excel cuenta con funciones básicas de elaboración de informes y herramientas de visualización de datos, estas pueden resultar insuficientes si busca una solución integral. Con estas funciones limitadas, en comparación con las soluciones de gestión financiera, tendrá que realizar un esfuerzo manual para generar informes, analizar tendencias, etc.

Riesgos para la seguridad de los datos : dado que Excel impide la centralización de los datos, debe mantener varias copias locales y realizar el uso compartido de los archivos por correo electrónico, lo que expone los archivos a amenazas de seguridad. Estos archivos son más vulnerables a la corrupción, la pérdida accidental, el acceso no autorizado, la compromisión de datos y otros riesgos similares.

Escalabilidad: la escalabilidad es un problema importante en Excel, especialmente en aplicaciones empresariales. Aunque puede manejar grandes volúmenes de datos y escenarios financieros complejos a pequeña escala, es posible que sus capacidades no crezcan a un ritmo similar al de las necesidades presupuestarias de la empresa.

10 alternativas gratuitas a las plantillas de presupuesto de Excel

Aunque las cinco mejores plantillas de presupuesto gratuitas de Microsoft Excel son opciones atractivas, los límites mencionados anteriormente pueden hacer que busques «algo más». Afortunadamente, tenemos 10 plantillas de presupuesto adicionales que son alternativas interesantes a Excel.

Desde la gestión de presupuestos de proyectos hasta la elaboración de presupuestos para eventos, aquí tienes nuestra lista de 10 plantillas gratuitas para que las pruebes:

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica la gestión financiera con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp.

La plantilla de presupuesto simple de ClickUp facilita la elaboración de presupuestos. Ofrece claridad, organización y eficiencia en la gestión financiera sin la carga cognitiva que supone manejar múltiples variables.

Úsala como plantilla de presupuesto personal o como herramienta para el seguimiento de los gastos en empresas. Esta versátil planificadora de presupuestos se adapta a tus necesidades individuales. Detrás de esta versatilidad se esconde una estructura intuitiva y una interfaz fácil de usar, que ayuda a realizar el seguimiento de las transacciones, los flujos de caja y los presupuestos.

Además de basar las finanzas en datos, convierte la información financiera en ilustraciones visuales.

La representación gráfica de las diferentes categorías presupuestarias permite a particulares y empresas identificar tendencias, optimizar presupuestos y alcanzar metas financieras.

Ideal para: Realizar el seguimiento de los ingresos y gastos individuales en un formato fácil de leer.

2. Plantilla de presupuesto empresarial ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp impulsa el éxito y la sostenibilidad de la organización.

Impulsa tu negocio con esta plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp que simplifica la gestión del dinero para empresas de todos los tipos y tamaños. Tanto si diriges una startup como un conglomerado, este planificador de presupuestos te libera de las tareas financieras y administrativas para que tú y tu personal podáis centraros en el crecimiento del negocio.

La plantilla acepta datos básicos sobre sus metas financieras, mientras que el presupuesto se calcula automáticamente con todo detalle y precisión.

Utilice este balance para realizar un seguimiento del rendimiento real de su empresa en comparación con los objetivos planificados y ejecutar estrategias de ahorro de costes u optimizar los gastos para un crecimiento a largo plazo. También organiza los datos financieros, lo que lo convierte en un registro histórico para comparar el rendimiento financiero.

Ideal para: Realizar el seguimiento del rendimiento financiero de su empresa en relación con las metas planificadas.

3. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Descargar esta plantilla Elabora propuestas ganadoras con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp.

Crear una propuesta presupuestaria es una tarea abrumadora. Sin embargo, es necesaria para empresas, organizaciones, consultores y autónomos que buscan financiación y aprobación de proyectos.

Afortunadamente, la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp facilita el proceso al mantener la precisión, la coherencia y la claridad de los datos financieros para elaborar una propuesta convincente que le permita ganar oportunidades.

Para obtener estos resultados, los componentes del coste del proyecto se desglosan para crear un caso sólido y basado en datos. También presenta toda la información en un formato visual y fácil de entender, lo que mejora sus posibilidades de obtener fondos y aprobaciones. Esta información permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas sobre la viabilidad del proyecto.

Su utilidad va más allá de la presentación de propuestas, ya que puede utilizarlo como hoja de ruta para realizar el seguimiento del progreso, involucrar a las partes interesadas e identificar áreas de mejora.

Ideal para: Preparar propuestas presupuestarias para proyectos.

4. Plantilla de presupuesto mensual personal de ClickUp

Descargar esta plantilla Personaliza la plantilla de presupuesto personal de ClickUp de manera personalizada según tus necesidades personales.

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp es un compañero fiable en tu trayectoria financiera. Tanto si deseas calcular tu patrimonio neto como gestionar el presupuesto de tu hogar, este planificador de presupuesto mensual es una herramienta altamente personalizable que te proporcionará independencia financiera y empoderamiento.

Esta plantilla de gestión financiera realiza un seguimiento de tus gastos personales y domésticos para aclarar tus patrones de gasto y el estado de tu cuenta de ahorros. Una vez que conozcas estos parámetros, te resultará más fácil planear y priorizar tus metas financieras a corto y largo plazo.

Ya sea para planear unas vacaciones o crear un fondo de emergencia, esta plantilla le ayudará a tomar decisiones informadas.

Ideal para: El seguimiento de los gastos personales en relación con los costes presupuestados.

5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona los presupuestos de múltiples eventos con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp.

La elaboración de presupuestos para eventos es todo un reto. Para garantizar un intento correcto, es necesario planificar y organizar meticulosamente, y luego ejecutar de forma dinámica y práctica.

Sin embargo, gestionar los presupuestos de eventos puede ser muy fácil con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp. Esta completa plantilla es adecuada para diversos eventos, desde seminarios web corporativos hasta eventos comerciales.

Actúa como un hub centralizado para establecer metas, realizar el seguimiento de los gastos y asignar o reasignar presupuestos. Mantiene un registro de los costes fijos, al tiempo que ofrece flexibilidad para gastos imprevistos pero críticos.

La gestión del presupuesto del evento le permite planear eventos inolvidables y, al mismo tiempo, garantizar con confianza el ahorro de costes siempre que sea posible.

Ideal para: Gestionar de forma centralizada el presupuesto de un evento con todos los gastos relacionados.

6. Plantilla de presupuesto para gestión de proyectos ClickUp

Descargar esta plantilla El presupuesto no es un obstáculo con la plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp.

ClickUp se especializa en la gestión de proyectos, por lo que no podíamos dejar de incluir plantillas de presupuesto para proyectos. Al fin y al cabo, el presupuesto es uno de los principales factores que influyen en cualquier proyecto.

La plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp es tu director financiero no oficial para gestionar proyectos sin salirte del presupuesto. Permite a los gestores de proyectos realizar el seguimiento de los gastos y equilibrar las prioridades, los recursos y los cronogramas.

Organiza secuencialmente un proyecto en fases, lo que permite a los gestores navegar por las interdependencias, las restricciones presupuestarias y los requisitos de recursos. Esta organización lógica del proyecto también proporciona un seguimiento en tiempo real de los gastos y el progreso para aprovechar al máximo el presupuesto.

Adapta esta plantilla a las diversas necesidades de tus proyectos y estarás en el camino hacia el éxito.

Ideal para: Previsión presupuestaria eficiente y gestión de proyectos empresariales.

7. Plantilla de presupuesto de proyecto ClickUp con WBS

Descargar esta plantilla Captura el presupuesto por tareas con la plantilla ClickUp Project Budget with the WBS Template.

Si bien la gestión de presupuestos en proyectos a pequeña escala es relativamente más fácil, las cosas pueden complicarse en los proyectos de mayor envergadura. Para abordar este problema, los gestores de proyectos recurren a herramientas como la estructura de desglose del trabajo (WBS) para hacer frente a las complejidades y las interdependencias.

La plantilla ClickUp Project Budget with WBS hace precisamente eso: desglosa tareas monolíticas en actividades más pequeñas y manejables y correlaciona los requisitos presupuestarios correspondientes. Por ejemplo, puede distribuir el presupuesto anual entre 12 planificadores presupuestarios mensuales para ejercer un control más preciso sobre su presupuesto.

Aunque este ejemplo ilustra el WBS a lo largo de un cronograma, el software de presupuesto de proyectos puede desglosar los presupuestos en diferentes actividades, hitos, funciones o especificaciones. En cualquier caso, la plantilla le ayuda a mantenerse al día y dentro del presupuesto, desde la planificación hasta la ejecución.

Ideal para: Gestionar presupuestos de proyectos complejos con múltiples actividades y fases.

8. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Pie de foto: Maximice el retorno de la inversión con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp.

Gestionar un presupuesto de marketing es una tarea complicada. Un solo paso en falso puede ser el desencadenante de una avalancha presupuestaria. Por el contrario, una decisión acertada puede multiplicar sus inversiones y ofrecerle rendimientos muy superiores.

Con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp, toma decisiones estratégicas basadas en datos. Ofrece una vista global de todas tus actividades de marketing omnicanal y calcula los costes por canal. También identifica áreas de mejora y facilita la toma de decisiones inteligentes para la reasignación de recursos.

La plantilla ofrece importantes opciones de personalización para adaptarse a sus necesidades específicas de marketing online y offline. Esta capacidad está respaldada por un seguimiento del rendimiento en tiempo real, que le ayuda a supervisar diversas métricas de marketing e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Aporte visibilidad, eficiencia y eficacia a sus campañas de marketing con esta plantilla intuitiva.

Ideal para: Garantizar el máximo retorno de la inversión del dinero gastado en diferentes actividades de marketing.

9. Plantilla de presupuesto cinematográfico ClickUp

Descargar esta plantilla Crea tu próxima maravilla cinematográfica con la plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp.

No todos somos Steven Spielberg o James Cameron, que tienen la suerte de contar con presupuestos prácticamente ilimitados para sus proyectos creativos. Por eso, le resultará muy útil la plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp.

Esta plantilla fácil de usar permite a los cineastas explorar las profundidades de las artes visuales y la creatividad sin tropezar con los límites del presupuesto. Ofrece un desglose detallado de los costes a lo largo de las fases de preproducción, producción y posproducción, para que los inversores puedan analizar la viabilidad financiera de la película.

Ya sea para gestionar los costes puntuales de alquiler de equipos, las tarifas prorrateadas para el reparto y el equipo técnico, o incluso los gastos imprevistos, podrás mantener el control sobre el presupuesto.

Deja los cálculos numéricos a estas hojas de cálculo presupuestarias y céntrate en cautivar y deleitar a tu público.

Ideal para: Gestionar el presupuesto de una película en las fases de preproducción, producción y posproducción.

10. Plantilla de presupuesto universitario ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de presupuesto universitario de ClickUp hace que la vida universitaria sea divertida y financieramente responsable.

Gestionar un presupuesto como estudiante universitario es difícil, lo entendemos. Equilibrar la vida académica, personal y social puede hacer que pases de comer en restaurantes elegantes a comida rápida y ramen en la residencia.

Por este motivo, hemos creado la plantilla de presupuesto universitario ClickUp para facilitar la vida universitaria. La plantilla cubre todos los aspectos de la experiencia universitaria y simplifica la elaboración de presupuestos para aportar mayor claridad a tu situación financiera.

Desde el seguimiento de las tasas de matrícula y los préstamos educativos hasta la gestión de los gastos diarios, podrás tomar decisiones informadas que se ajusten a tus presupuestos. Tendrás un mayor control sobre cuánto dinero gastas en cada cosa y cómo puedes ahorrar sin comprometer tu estilo de vida.

La plantilla inculca disciplina y responsabilidad financiera incluso cuando se pasa de la etapa académica al mundo laboral, lo que la convierte en una herramienta indispensable para el desarrollo personal.

Ideal para: Realizar un seguimiento y gestionar de forma eficiente los gastos como estudiante.

Buenas prácticas para utilizar una plantilla de presupuesto

Antes de decidir utilizar una plantilla específica para gestionar tu presupuesto, asegúrate de que puedes confiar en la fuente. Utiliza solo herramientas y sitios web conocidos, para evitar el malware y las estafas de phishing.

Consigue algo que se adapte a tus necesidades y encaje en tus rutinas y aplicaciones actuales, como cualquier software de seguimiento de gastos que puedas estar utilizando.

Introduce números precisos en lugar de hacer «estimaciones» para obtener resultados más realistas. Si es necesario, consulta los extractos de tarjetas de crédito y bancarios, las facturas mensuales, los gastos de años anteriores, etc. Herramientas como ClickUp pueden extraer tus datos de aplicaciones enlazadas, lo que reduce la posibilidad de errores.

Revise su presupuesto periódicamente para saber qué funciona y qué hay que cambiar. Asegúrese de actualizarlo después de cualquier cambio importante en su situación financiera.

Crea presupuestos separados para gastos de empresa y personales.

Realice el seguimiento de sus finanzas con las plantillas de presupuesto de Excel

Microsoft Excel ha sido durante mucho tiempo una herramienta básica para la elaboración de presupuestos, como lo demuestra nuestra lista de plantillas de presupuesto gratuitas para Excel. Si bien estas ofrecen las funciones básicas de seguimiento de ingresos, análisis de gastos y elaboración de presupuestos dinámicos, sus limitaciones son innegables.

Le recomendamos que utilice ClickUp para sus necesidades presupuestarias. Las diez plantillas de presupuesto de ClickUp le permiten comprender mejor sus finanzas y le proporcionan un marco sólido para crear presupuestos detallados, optimizar gastos y ahorrar tiempo y recursos.

¡Empieza a utilizar ClickUp para acercarte varios pasos a tus metas financieras! ¡Regístrate gratis hoy mismo!