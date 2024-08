Ejercicios de candor radical para mejorar la comunicación

¿Le incomoda enfrentarse a un conflicto o lidiar con sentimientos heridos? Puede que le resulte difícil dar feedback, especialmente negativo, con empatía.

No es el único. A muchos de nosotros nos cuesta ser amables y transparentes en nuestros comentarios, lo que puede provocar malentendidos, debilitar la unidad del equipo y hacer que las interacciones sean menos productivas.

Sin embargo, una franqueza radical puede ayudar a mejorar las interacciones de tu equipo.

La franqueza radical es una gestión de equipos filosofía que fomenta la empatía y la retroalimentación sincera para el crecimiento, creando un entorno de apoyo y franqueza.

En este artículo, exploramos un conjunto de ejercicios de franqueza radical para ayudarle a transformar su estilo de liderazgo de equipos interfuncionales la gestión de equipos es una de las tareas más importantes de la empresa, ya que le permite mantener conversaciones difíciles, fomentar la confianza y forjar vínculos más sólidos.

Empecemos por aprender qué es la franqueza radical. 👇

¿Qué es la franqueza radical?

La franqueza radical combina dos elementos -el interés personal y el desafío directo- para crear un entorno de apoyo y responsabilidad en el que todos se sientan valorados e inspirados para dar lo mejor de sí mismos.

El candor radical fue introducido por primera vez en 2017 por Kim Scott, ex ejecutiva de Google y Apple, en su libro Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Ella desarrolló este concepto en Silicon Valley, viendo lo que funciona en el liderazgo.

¿Por qué es tan popular este concepto de liderazgo?

La franqueza radical es el equilibrio entre hablar abierta y honestamente sin contenerse y mostrar empatía y consideración por los sentimientos de los demás. Esto ayuda a generar confianza, fomenta las conversaciones profundas y hace que el trabajo en equipo sea más eficaz.

Desde su creación, las empresas y los líderes han adoptado ampliamente la franqueza radical para fomentar la confianza, el crecimiento y la responsabilidad del equipo.

Importancia de aplicar la franqueza radical en los equipos

Poner en práctica la franqueza radical en el trabajo y en la vida personal ofrece varias ventajas, como:

Mejora de la comunicación: Promueve una comunicación abierta, honesta y directa entre los miembros del equipo. Las prácticas de franqueza radical evitan malentendidos y conflictos, lo que conduce a una colaboración más fluida y a una mejor toma de decisiones dentro del equipo

Promueve una comunicación abierta, honesta y directa entre los miembros del equipo. Las prácticas de franqueza radical evitan malentendidos y conflictos, lo que conduce a una colaboración más fluida y a una mejor toma de decisiones dentro del equipo Resolución de problemas más rápida: Haga que los miembros de su equipo se sientan cómodos expresando abiertamente sus ideas y preocupaciones. Esto significa que los problemas se señalan en un tiempo récord, creando un ambiente en las sesiones de brainstorming donde las ideas fluyen libremente, lo que lleva a soluciones más rápidas

Haga que los miembros de su equipo se sientan cómodos expresando abiertamente sus ideas y preocupaciones. Esto significa que los problemas se señalan en un tiempo récord, creando un ambiente en las sesiones de brainstorming donde las ideas fluyen libremente, lo que lleva a soluciones más rápidas Crecimiento personal: La franqueza radical no consiste sólo en airear las quejas, sino en elevarse mutuamente. La retroalimentación constructiva conduce aestilo de trabajo transformación y ayuda a los miembros del equipo a comprender sus puntos fuertes y sus áreas de mejora

La franqueza radical no consiste sólo en airear las quejas, sino en elevarse mutuamente. La retroalimentación constructiva conduce aestilo de trabajo transformación y ayuda a los miembros del equipo a comprender sus puntos fuertes y sus áreas de mejora Relaciones más sólidas: Fomenta la empatía y la comprensión entre los miembros del equipo mediante una franqueza radical. Cuando los individuos se sienten escuchados y valorados, se fortalecen los lazos dentro del equipo. Fomentar la confianza y el respeto mutuo a través de la franqueza radical conduce a mejores relaciones y a una mayor satisfacción en el trabajo

Fomenta la empatía y la comprensión entre los miembros del equipo mediante una franqueza radical. Cuando los individuos se sienten escuchados y valorados, se fortalecen los lazos dentro del equipo. Fomentar la confianza y el respeto mutuo a través de la franqueza radical conduce a mejores relaciones y a una mayor satisfacción en el trabajo **Al reconocer abiertamente las victorias y las derrotas, los miembros del equipo dan un paso adelante y asumen su responsabilidad. Fomentar la rendición de cuentas mediante la franqueza radical garantiza que todos se responsabilicen de su trabajo

Mejore la comunicación practicando la franqueza radical

Adoptar la franqueza radical ayuda a los miembros del equipo a crear un entorno en el que se fomenta y celebra el diálogo abierto y honesto. En un lugar de trabajo propicio, las personas se sienten cómodas compartiendo sus pensamientos e ideas sin miedo a ser juzgadas.

Practicar la franqueza radical promueve la transparencia, genera confianza, fomenta el crecimiento, fortalece las relaciones y mejora la colaboración dentro del equipo.

El papel de la franqueza radical en el desafío y la corrección de los miembros del equipo

La belleza de la franqueza radical es que corta el ruido y llega directamente al meollo de la cuestión.

Se crea confianza y respeto entre los miembros del equipo siendo radicalmente sincero y, al mismo tiempo, afectuoso. Se trata de retarles a que den lo mejor de sí mismos, proporcionándoles al mismo tiempo el apoyo y la orientación que necesitan para conseguirlo.

Y aquí está el truco: cuando las personas sienten que las escuchas y las apoyas, es más probable que acepten los comentarios y realicen cambios positivos.

Imaginemos que tienes un compañero que incumple constantemente los plazos. Con franqueza radical, no ignorarías ni refunfuñarías sobre el problema a sus espaldas.

En lugar de eso, mantendrías una conversación abierta y honesta, explicándole el impacto de sus acciones en el equipo y ofreciéndole apoyo para ayudarle a mejorar. Así pues, la franqueza radical te anima a abordar el problema directamente, pero con cuidado.

Este enfoque te ayuda a construir un carta del equipo y una cultura de confianza, transparencia y responsabilidad, en la que todos se sientan valorados y capacitados para dar lo mejor de sí mismos.

Y seamos sinceros, ¿quién no querría eso en un equipo?

La importancia de que las críticas sean claras y amables

¿No queremos todos recibir comentarios útiles y alentadores? La forma de elogiar y criticar puede influir significativamente en la dinámica de las relaciones y el crecimiento de las personas.

La claridad ayuda al receptor a entender los temas que se abordan, mientras que la amabilidad garantiza que la crítica se emite de forma constructiva y respetuosa.

Por ejemplo, cuando recibas comentarios de tu jefe sobre la presentación de un proyecto, en lugar de oír,

"Tu presentación ha sido terrible. Tienes que mejorar tu oratoria "

que podría ser desmoralizador, tu jefe te dice,

me he dado cuenta de que hay aspectos de tu presentación que podrían mejorarse, sobre todo la forma de hablar. Trabajemos juntos para desarrollar tus habilidades de oratoria para que te sientas más seguro en futuras presentaciones "**_

Reconoce la necesidad de mejorar y, al mismo tiempo, ofrece apoyo y ánimo.

He aquí un resumen de cómo las críticas claras y amables contribuyen colectivamente a crear un entorno de apoyo y productividad y te ayudan a convertirte en un gran jefe:

Manteniendo relaciones positivas: La crítica clara y amable fomenta la confianza y el respeto en las relaciones, mostrando consideración por los sentimientos del receptor a la vez que aborda áreas de mejora

La crítica clara y amable fomenta la confianza y el respeto en las relaciones, mostrando consideración por los sentimientos del receptor a la vez que aborda áreas de mejora Mejorar la comunicación: La claridad en la crítica elimina los malentendidos y garantiza que el mensaje se transmita de forma eficaz, mientras que la amabilidad fomenta la comunicación abierta y reduce la actitud defensiva

La claridad en la crítica elimina los malentendidos y garantiza que el mensaje se transmita de forma eficaz, mientras que la amabilidad fomenta la comunicación abierta y reduce la actitud defensiva Mejorar la moral: Las críticas amables reconocen los esfuerzos y los puntos fuertes del destinatario, lo que mejora la moral y la productividadmotivar a tu equipo a superar los retos y luchar por la excelencia. Proporcionar una orientación clara sobre lo que hay que mejorar ayuda a las personas a crecer y desarrollarse profesional y personalmente

Pasos prácticos para aplicar el candor radical

La franqueza radical cultiva conexiones más profundas, mejora su Inteligencia Emocional de retroalimentación útil y conduce a conversaciones más productivas. He aquí algunos pasos para ponerlo en práctica en su lugar de trabajo:

Paso 1: Compartir historias personales

Comience explicando la franqueza radical a su equipo con sus propias palabras, haciendo hincapié en la importancia de preocuparse personalmente a la vez que se cuestiona directamente.

Utilice historias para ilustrar el concepto, compartiendo sus experiencias de dar y recibir comentarios. Todas esas historias personales deben mostrar vulnerabilidad y demostrar cómo el feedback ha contribuido a tu crecimiento.

Al compartir tus propias experiencias, das ejemplo a tu equipo y haces que el concepto de franqueza radical sea más cercano y comprensible.

Paso 2: Solicitar feedback

Demuestre su disposición a recibir opiniones solicitándolas activamente a los miembros de su equipo. Anímeles a alabar con franqueza radical y a criticar constructivamente su estilo de liderazgo, su comunicación y su rendimiento.

Utilice Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp que proporciona una plataforma para que su equipo exprese sus opiniones sobre usted. Con subcategorías personalizables, seis opciones de vista diferentes y estados personalizados, organiza y gestiona todos tus comentarios en un solo lugar.

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp está diseñada para ayudarle a capturar los comentarios de los clientes y organizar sus datos en un solo lugar.

No pases por alto el silencio: podría indicar la necesidad de retroalimentación. Déjate llevar por la incomodidad porque es ahí donde se produce el crecimiento. Que no haya críticas no significa que seas perfecto.

Si te cuesta recibir comentarios, prueba la técnica de la caja naranja. Coloca una "caja naranja", real o simbólica, en un lugar destacado del espacio de trabajo de tu equipo. A continuación, los miembros del equipo pueden compartir anónimamente sus opiniones, sugerencias o preocupaciones. Es una forma sencilla pero eficaz de fomentar la comunicación abierta.

Incorpore las conversaciones sobre opiniones a las interacciones diarias en lugar de programarlas formalmente. Y recuerde que buscar orientación, especialmente críticas constructivas, no es una tarea puntual, sino un compromiso diario. Al principio puede resultar extraño, pero usted y su equipo pronto se acostumbrarán.

Paso 3: Gestionar el crecimiento con conversaciones sobre la carrera profesional

Entabla conversaciones significativas con cada miembro del equipo para descubrir sus motivaciones y aspiraciones profesionales. Utilice plantillas de planes de comunicación llevar a cabo una serie de tres Career Conversations con cada miembro del equipo y utilizar estas conversaciones para alinear las motivaciones individuales con las necesidades y oportunidades del equipo.

Explore lo que les motiva, sus objetivos vitales y las fuerzas motrices de su vida (historia vital)

Comprender sus aspiraciones en la cúspide de su carrera (sueños)

Planificar en colaboración sus acciones actuales para alcanzar sus objetivos profesionales (plan de acción profesional)

Supervisar y hacer un seguimiento del progreso de cada miembro del equipo hacia sus objetivos profesionales con Plantilla de Trayectoria Profesional de ClickUp . Le permite planificar y establecer hitos alcanzables para guiar a los miembros de su equipo hacia el éxito. Utilice formas y conectores para visualizar la trayectoria de crecimiento de su equipo, con un formato inteligente y temas de color para organizar y agrupar la información.

La plantilla de trayectoria profesional de ClickUp está diseñada para ayudarle a visualizar y realizar un seguimiento de la progresión profesional dentro de una organización.

Paso 4: Mejorar las conversaciones individuales

Programe reuniones periódicas personalizadas 1:1 con sus subordinados directos.

Personalice las reuniones para adaptarlas a las preferencias individuales, ya sea durante una comida, un paseo o a la hora que prefiera. Esto crea un entorno cómodo en el que los empleados se sienten autorizados a compartir sus pensamientos y preocupaciones durante estas reuniones.

Trate estas conversaciones como oportunidades para establecer relaciones más que como reuniones formales. Optimice el tiempo y el formato de estas reuniones para garantizar que sean agradables y productivas para ambas partes. A medida que mejore sus conversaciones 1:1, céntrese en ganarse la confianza de su equipo y en fomentar una cultura positiva.

Integre las discusiones sobre la carrera profesional en estas conversaciones para obtener mejores resultados. Al dar prioridad a las conexiones genuinas y a las discusiones significativas, construirás un entorno de equipo más sólido y solidario.

Establezca agendas claras para cada reunión con Plantilla de reuniones individuales de ClickUp . Esta plantilla proporciona un marco estructurado para discusiones significativas y productivas, que conducen a la mejora de la comunicación, la alineación y el rendimiento del equipo.

La plantilla incluye secciones que documentan los puntos de acción y las tareas de seguimiento, garantizando la responsabilidad y la continuidad más allá de la reunión. Esto ayuda a seguir el progreso y a garantizar que las discusiones conduzcan a resultados tangibles.

Celebrar reuniones individuales es una excelente manera de mantener el compromiso de los miembros de su equipo. Esta plantilla de tareas se compone de órdenes del día de reuniones uno a uno con distintos fines para uso del equipo directivo.

Paso 5: Ofrezca comentarios útiles y constructivos

Ofrezca orientación improvisada a los miembros del equipo, ofrezca elogios radicalmente sinceros y críticas constructivas, manteniendo breves las interacciones para respetar el tiempo de todos y mantener la concentración.

Cree un bucle de feedback adaptado a las preferencias y el estilo de comunicación de cada persona para lograr el máximo impacto. Adapte su enfoque en función de los comentarios recibidos, demostrando flexibilidad y capacidad de respuesta.

Asigne comentarios específicos a los miembros pertinentes del equipo con ClickUp Asignar Comentarios y asegúrese de que el bucle de retroalimentación se dirige a la persona adecuada, creando elementos de acción claros.

Los miembros del equipo pueden resolver o reasignar rápidamente los comentarios directamente dentro del comentario, evitando confusiones o que se pierda la retroalimentación. Al gestionar los comentarios en una ubicación central, las personas pueden acceder a ellos y tratarlos con eficacia, fomentando un entorno de colaboración centrado en la mejora continua.

Convierte comentarios en tareas y asígnalas a tu equipo con ClickUp

Paso 6: Evaluar los comentarios

Evite el fracaso de la retroalimentación evaluando periódicamente sus progresos en la aplicación de la franqueza radical. Reflexione sobre qué aspectos de la franqueza radical funcionan eficazmente y cuáles deben mejorarse.

Busque la opinión de diversas fuentes, como su equipo, mentores y compañeros. Obtenga diferentes perspectivas sobre su enfoque de la franqueza radical y su impacto en la dinámica del equipo.

Céntrate en dominar los aspectos fundamentales de la franqueza radical. Calibrar la retroalimentación es un proceso continuo en la franqueza radical. Los líderes deben buscar continuamente información, reflexionar sobre sus interacciones y hacer ajustes para garantizar que el ciclo de retroalimentación siga siendo eficaz y apoye el crecimiento y el desarrollo del equipo.

Cómo la franqueza radical mejora la formación de equipos

Fomentar los vínculos mediante la franqueza radical es crucial para mejorar la formación de equipos.

Aquí tienes un resumen de varios ejercicios que puedes poner en práctica inmediatamente. Te ayudará a explicar la franqueza radical y a tratar de fomentar la unión del equipo en general:

Sesiones de "Comparte tu historia " Organiza sesiones en las que los miembros del equipo se turnen para compartir experiencias y perspectivas personales. Esto fomenta la empatía y la comprensión entre los miembros del equipo, fortaleciendo sus relaciones

Organiza sesiones en las que los miembros del equipo se turnen para compartir experiencias y perspectivas personales. Esto fomenta la empatía y la comprensión entre los miembros del equipo, fortaleciendo sus relaciones Talleres de feedback: Organice talleres centrados en dar y recibir feedback. Utilice ejercicios de escenificación y círculos de intercambio de opiniones entre compañeros para practicar la comunicación constructiva de opiniones sinceras. Esto ayuda a los miembros del equipo a sentirse más cómodos con la comunicación abierta y fomenta la confianza

Organice talleres centrados en dar y recibir feedback. Utilice ejercicios de escenificación y círculos de intercambio de opiniones entre compañeros para practicar la comunicación constructiva de opiniones sinceras. Esto ayuda a los miembros del equipo a sentirse más cómodos con la comunicación abierta y fomenta la confianza Retiros para fomentar el espíritu de equipo: Planifique retiros en los que los miembros del equipo puedan participar en actividades como juegos para fomentar el espíritu de equipo, retos al aire libre y debates en grupo. Estos retiros ofrecen oportunidades para establecer contactos genuinos y mantener conversaciones sinceras fuera del lugar de trabajo

Planifique retiros en los que los miembros del equipo puedan participar en actividades como juegos para fomentar el espíritu de equipo, retos al aire libre y debates en grupo. Estos retiros ofrecen oportunidades para establecer contactos genuinos y mantener conversaciones sinceras fuera del lugar de trabajo Revisiones periódicas: Organice revisiones periódicas en las que los miembros del equipo compartan información actualizada, discutan los retos y aporten sus comentarios. Estas reuniones fomentan la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua dentro del equipo

Organice revisiones periódicas en las que los miembros del equipo compartan información actualizada, discutan los retos y aporten sus comentarios. Estas reuniones fomentan la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua dentro del equipo **Crear oportunidades para que los miembros del equipo colaboren en la resolución de problemas o en la aportación de ideas. Esto fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación, al tiempo que refuerza los lazos entre los miembros del equipo

Al incorporar estos ejercicios a sus actividades de creación de equipos, puede fomentar la confianza, la comunicación abierta y el sentido de pertenencia entre los miembros del equipo, lo que en última instancia conduce a un equipo más fuerte y cohesionado.

Comprender los mejores entornos para practicar el Candor Radical

Los eventos sociales fuera del trabajo pueden ser excelentes para practicar el candor radical y establecer vínculos con los compañeros. Pero no siempre son la mejor opción.

Cuando la dirección organiza estos eventos, la gente puede sentirse presionada a participar. Esto puede mermar la libertad que se quiere mostrar en la organización.

Por lo tanto, sea consciente a la hora de planificar. Pregúntate si estás empujando involuntariamente a tu equipo a algo incómodo.

Considere la posibilidad de utilizar el tiempo de trabajo para realizar ejercicios de franqueza radical. En el trabajo pasas la mayor parte del tiempo con tu equipo, así que es un lugar excelente para conocerse.

Los entornos informales, como las comidas de equipo, las pausas para el café o las reuniones a pie, son perfectos para mantener conversaciones sinceras. Crean un ambiente relajado en el que todos se sienten cómodos compartiendo.

Y no te olvides de las reuniones individuales, que permiten conversaciones más profundas y comentarios personalizados.

Cómo medir el impacto del candor radical

La franqueza radical en un equipo significa que todos comparten libremente sus pensamientos y sentimientos, y que la retroalimentación fluye sin vacilaciones. Pero ¿cómo puede saber si está mejorando su equipo? dinámica de equipo ?

Según la autora de Radical Candor, Kim Scott, la franqueza radical no se mide en la boca, sino en el oído del oyente. Por eso es esencial medir el impacto.

Te dice si tu estrategias de comunicación ayudan o perjudican.

Al hacer un seguimiento de cómo responden las personas a los comentarios, cómo se comparten las ideas y cómo se resuelven los conflictos, puede ver si la franqueza radical está marcando una diferencia positiva. Porque si la retroalimentación falla, en última instancia cuesta negocio.

Utilizando una combinación de estos métodos, puede medir la eficacia de la franqueza radical:

Feedback de 360 grados: Utilice evaluaciones de feedback de 360 grados para recopilar información desde múltiples perspectivas, incluidos compañeros, directivos y subordinados directos, sobre la eficacia de la franqueza radical dentro de la organización. Compare los comentarios a lo largo del tiempo para identificar áreas de mejora

Utilice evaluaciones de feedback de 360 grados para recopilar información desde múltiples perspectivas, incluidos compañeros, directivos y subordinados directos, sobre la eficacia de la franqueza radical dentro de la organización. Compare los comentarios a lo largo del tiempo para identificar áreas de mejora Compromiso de los empleados: Supervise los niveles de compromiso de los empleados antes y después de aplicar prácticas de franqueza radical. Los niveles más altos de compromiso, medidos a través de encuestas u otras métricas, pueden indicar que los empleados se sienten más conectados e implicados en su trabajo y en la organización

Supervise los niveles de compromiso de los empleados antes y después de aplicar prácticas de franqueza radical. Los niveles más altos de compromiso, medidos a través de encuestas u otras métricas, pueden indicar que los empleados se sienten más conectados e implicados en su trabajo y en la organización Revisiones del rendimiento: Incorpore evaluaciones de las habilidades de comunicación y la dinámica de equipo en las revisiones del rendimiento. Busque mejoras en áreas como la confianza, la colaboración y la resolución de conflictos, que son indicadores del impacto de la franqueza radical

Incorpore evaluaciones de las habilidades de comunicación y la dinámica de equipo en las revisiones del rendimiento. Busque mejoras en áreas como la confianza, la colaboración y la resolución de conflictos, que son indicadores del impacto de la franqueza radical Índices de retención: Realice un seguimiento de los índices de retención para ver si se produce una disminución de la rotación después de aplicar la franqueza radical. Unas tasas de retención más altas sugieren que los empleados están más satisfechos y comprometidos a permanecer en la organización, posiblemente debido a la mejora de la comunicación y las relaciones

Realice un seguimiento de los índices de retención para ver si se produce una disminución de la rotación después de aplicar la franqueza radical. Unas tasas de retención más altas sugieren que los empleados están más satisfechos y comprometidos a permanecer en la organización, posiblemente debido a la mejora de la comunicación y las relaciones Resolución de conflictos: Supervise cómo se gestionan los conflictos dentro del equipo. ¿Se reducen los conflictos no resueltos o se resuelven de forma más productiva?

Cuidado personal y desafío directo con ClickUp

Para implantar el Candor Radical en su organización, debe conocer los principios básicos del candor radical: preocuparse personalmente y desafiar directamente. Enfatiza el fomento de conexiones genuinas sin rehuir las conversaciones difíciles necesarias para el crecimiento.

Recuerde, como dijo Brené Brown en

/href/ https://clickup.com/es-ES/blog/130765/atrevete-a-liderar-resumen/_ atrévete a liderar atrévete a liderar

y como innumerables citas sobre el trabajo en equipo la verdadera colaboración y la honradez son las piedras angulares del éxito en cualquier empresa.

La versátil plataforma de ClickUp proporciona las herramientas necesarias para facilitar el diálogo abierto, realizar un seguimiento de los progresos y garantizar la rendición de cuentas, lo que, en última instancia, permite a los equipos desarrollar todo su potencial.

Entonces, ¿por qué esperar? Registrarse en ClickUp y da el primer paso para cultivar una cultura de franqueza radical en tu lugar de trabajo.