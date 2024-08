Cómo establecer contactos en una conferencia: Consejos para prepararse

Tanto si se trata de un evento virtual como presencial, una conferencia puede ser fundamental para su crecimiento profesional. Es una excelente oportunidad para estar al día de las tendencias del sector y formar relaciones mutuamente beneficiosas con personas de ideas afines.

Sin embargo, asistir a una conferencia puede resultar intimidante para los que asisten por primera vez. ¿Qué pasa si mi torpeza ahoga todas las conversaciones? O peor aún, ¿qué pasa si tengo una mancha de mostaza en la camisa y nadie me avisa?

Aunque estas preocupaciones son comunes y legítimas, no debes dejar que te impidan establecer contactos. La verdad es que no necesitas ninguna habilidad especial para hacer contactos para que tu experiencia en la conferencia sea fructífera: sólo preparación.

Si se acerca un evento importante, lea nuestra guía sobre cómo establecer contactos en una conferencia. Aprenderá lo que debe y no debe hacer para establecer contactos y descubrirá algunas herramientas que le ayudarán a prepararse y a extraer el máximo valor posible del evento.

Antes de que comience el evento, hay muchos pasos que puede dar para garantizar una experiencia positiva en la conferencia. Incluso un poco de preparación puede ser de gran ayuda para aprovechar al máximo el evento de networking. Cuanto más te prepares, menos estresantes serán los días de la conferencia y más confiado te sentirás. 💪

Consejo profesional: Piensa en el networking como en un proyecto de desarrollo profesional. Trátalo como lo harías con cualquier tarea, planificando meticulosamente cada paso. A gestión de proyectos herramienta como ClickUp puede ser un base de datos todo en uno para sus planes de conferencias, notas y nuevos contactos. Te facilita la preparación y te ayuda a tenerlo todo bajo control, estés donde estés.

Aproveche ClickUp para tomar notas, compartir información y comunicarse fácilmente.

Siga las seis estrategias siguientes para prepararse para su conferencia y prepararse para el intento correcto.

1. Tener metas claras

Piense por qué va a asistir a la conferencia. Señale los beneficios más importantes que espera obtener de ella. Conviértalos en tus metas y utilízalos para orientar tu planificación y tus actividades in situ. 🧭

Las conferencias se desarrollan a un ritmo trepidante y están repletas de eventos sociales. Aunque quieras asistir a todos ellos, eso es imposible. **Tendrá que dar prioridad a unas actividades sobre otras, y el ajuste de metas le ayudará a hacerlo

**Consejo profesional Metas en ClickUp y ajuste objetivos medibles para cada uno de ellos. Marque su progreso a medida que completa tareas y ClickUp calculará automáticamente su progreso.

Aclare los objetivos de su conferencia y siga su progreso hacia ellos con ClickUp

2. Alójese en el hotel de la conferencia

Las conferencias suelen dejar mucho espacio para establecer contactos. Podrá reunirse con otros asistentes durante las pausas, las sesiones de networking y las fiestas.

Para ir un paso más allá, reserve su habitación en el hotel de la conferencia (si es un hotel). Si lo hace, tendrá más oportunidades de establecer contactos y se encontrará con otros asistentes durante su tiempo libre. Si se aloja en el mismo hotel, será más fácil tomar un café rápido o comer juntos y establecer conexiones significativas.

Consejo profesional: Diseñe rápidamente su itinerario de viaje con el Plantilla de planificación de viajes ClickUp . Reúna toda la información sobre su viaje, como alojamiento, transporte y elementos esenciales para hacer la maleta, para no perderse entre varias apps y notas.

Captura todos los detalles cruciales de tu viaje de conferencias con la plantilla de planificación de viajes de ClickUp

3. Crear un programa de conferencias

Consulte el calendario de la conferencia en el sitio web oficial. Estúdialo detenidamente para determinar el cronograma óptimo, asegurándote de incluir eventos de networking. 📆

Si quieres aprovechar al máximo el programa de la conferencia, es muy probable que tu agenda esté muy apretada, así que lo mejor es que crees un agenda detallada . **Además de los horarios, anote la ubicación de las sesiones de la conferencia

Cuando llegue al lugar de celebración, familiarícese con él para no tener que buscar frenéticamente las salas de conferencias en el último momento. De este modo, ahorrará nervios y podrá dedicar los descansos a establecer contactos. No olvide apuntarse cuanto antes a las sesiones de networking, meetups, cenas y otros eventos de capacidad limitada.

Consejo profesional: Utiliza ClickUp's Vista del Calendario , Vista Gantt o Vista del cronograma para visualizar el calendario de su conferencia y simplificar el seguimiento de los eventos.

Planifique todas las actividades de su conferencia con la vista Calendario de ClickUp

4. Practique su introducción

Si no le sale de forma natural, también debe prepararse para comunicar . En algún momento del evento, tendrás que presentarte. A menos que esté acostumbrado a hacerlo, es posible que tartamudee y murmure, lo que puede resultar embarazoso. Con un poco de práctica, podrás superar este obstáculo.

Esto no quiere decir que debas preparar una larga charla TED sobre ti mismo. Un simple discurso de ascensor es suficiente para que parezcas seguro de ti mismo y dejes una primera impresión positiva en los demás asistentes. 🗣️

Si te da miedo entablar conversaciones, tener preparadas algunas preguntas para romper el hielo puede ser útil. He aquí algunas sugerencias:

¿Qué parte de la conferencia le hace más ilusión?

¿Cuál es su parte favorita de la conferencia hasta el momento?

¿Asiste a menudo a conferencias?

Asegúrate de que tus tarjetas de visita o virtuales están actualizadas y abastécete de ellas antes del evento.

5. Vístete para el intento correcto

La ropa no hace al individuo, pero puede hacer que se sienta bien. En lugar de la combinación habitual de camiseta y vaqueros, considera la posibilidad de llevar algo más formal a la conferencia para aumentar tu confianza. No obstante, el atuendo debe ser cómodo, ya que las conferencias pueden ser agotadoras. 👔

También puedes llevar una insignia que represente a tu empresa. **Las insignias pueden ser un excelente tema de conversación, sobre todo si la otra parte conoce tu empresa

6. Aporte su confianza

El síndrome del impostor y la falta de confianza pueden sabotearte en los eventos de networking, impidiéndote darte cuenta de lo que vales y compartirlo con los demás. Si quieres trabajar en red en una conferencia y establecer conexiones significativas, tienes que hacer acopio de fuerzas y dejar a un lado tus dudas sobre ti mismo.

Sí, no gustarás a todo el mundo, pero a algunos sí. Si te encierras en ti mismo, no darás a los demás la oportunidad de conocerte y gustarles. Recuerda: siempre puedes hablar de la conferencia y de tu sector; no te equivocarás con estos temas.

Exponiéndote y participando en conversaciones, abrirás todo un mundo de oportunidades. Quién sabe, ¡puede que incluso te encuentres con algunos responsables de contratación y te asegures tu próximo gran concierto! 🤩

Finalidad de las redes profesionales y las tarjetas de empresa

No tienes que esperar a la conferencia para conocer a otros asistentes. Busque la página del evento en redes profesionales como LinkedIn o plataformas de medios sociales como Facebook y vea quién está hablando de él. Puede que identifique a personas con intereses similares o incluso que se dé cuenta de que conoce a algunos de los asistentes. Si te parece bien, puedes agregarlos o ponerte en contacto con ellos para hablar del próximo evento.

Para aumentar tu visibilidad, puedes seguir los siguientes pasos:

Publica sobre la conferencia: Sé activo en las redes o medios sociales e incluye hashtags relevantes. De ese modo, los demás se fijarán en ti e incluso podrán conectar contigo, sentando las bases para una red de contactos en persona Actualiza tus perfiles: Asegúrate de que tus perfiles reflejan con exactitud tus conocimientos e intereses profesionales. Te ayudan a presentarte de la mejor manera y a atraer la atención de colegas afines 👥 Instala una app de la conferencia: Si la app está disponible, instálala antes del evento y únete a otras comunidades en línea. La app de la conferencia puede mejorar tu experiencia y suele tener funciones de creación de redes, lo que permite a los asistentes crear perfiles

Aunque el intercambio de redes sociales es una forma habitual de conectar hoy en día, no desprecies el poder de una tarjeta de empresa. Facilita el networking posterior al evento y te hace parecer profesional y orientado a metas, lo que es especialmente importante cuando se trata de conferencias empresariales . En la tarjeta, incluya su título, información de contacto y perfiles en redes sociales .

En caso de que prefiera no llevar consigo una pila de tarjetas, puede crear una tarjeta de empresa digital utilizando una de las muchas herramientas disponibles en línea. Las tarjetas de visita digitales te permiten incluir más información que puedes editar en cualquier momento.

La preparación previa al evento es importante, pero el verdadero juego del networking tiene lugar en la conferencia. Siga nuestros consejos para aprovechar al máximo las oportunidades de establecer contactos.

1. Empiece con buen pie

Al entrar en el recinto, salude al grupo y dé la mano a los miembros del panel y a los moderadores. Si lo haces, parecerás simpático, dejarás una impresión positiva en los demás y allanarás el camino para futuras conversaciones. 👋

2. Inicia conversaciones y participa en ellas

En algunos casos, otros asistentes pueden entablar una conversación contigo, pero tú también debes iniciarla. Aproveche todas las oportunidades que pueda para hacerlo.

Por ejemplo, mientras esperas a que empiece una presentación, puedes conocer a la persona que está sentada a tu lado. Pregúntale cómo le va y utiliza los temas de conversación que has preparado. Más tarde, puedes compartir información sobre tu empresa, proyectos en los que estás trabajando , e incluso alguna anécdota. 😁

Cuando mantengas una conversación, asegúrate de no dominarla; al fin y al cabo, debería ser una calle de doble sentido. Escucha activamente en lugar de preparar lo que vas a decir a continuación. Haz preguntas relevantes y mantén la conversación. De este modo, mostrará un interés genuino, formará relaciones significativas y evitará los silencios incómodos.

3. Rama en busca de más conexiones (a internet)

Si has congeniado con alguien, es posible que te sientas inclinado a seguir con esa persona durante toda la conferencia. Eso está bien, pero limitará tus oportunidades de establecer nuevas conexiones (a internet) y relaciones profesionales. Siempre puedes seguir en contacto con ellos después del evento, ya que las conferencias sólo se celebran de vez en cuando.

Del mismo modo, si acude al evento con colegas o compañeros de clase, no limite sus comunicación en el lugar de trabajo sólo a ellos. Intenta reunirte con otros asistentes a la conferencia. También puedes pedir a tus conocidos que te presenten a sus conocidos y ampliar así tu red de contactos. 🔗

4. Ten una estrategia de salida para las conversaciones

Además de saber cómo mantener una conversación, debes saber cuándo y cómo terminarla. Aunque el encuentro sea atractivo, limítalo a 15 minutos más o menos para garantizar tanto tu bienestar como el de la otra parte como el de la otra parte . He aquí algunas sugerencias para tu estrategia de salida:

Espera una pausa en la conversación

Discúlpate con una próxima sesión a la que tienes que llegar

Sé sincero y explica que quieres mezclarte, aunque te haya gustado conocerles

Preséntales a otra persona y deja que continúen la conversación

Pídele que se pongan al día más tarde y quizás inclusoprogramar una reunión Diga lo que diga, no olvide intercambiar tarjetas de visita, terminar con una nota positiva y agradecer a la persona su tiempo. 🙏

Además de tarjetas de visita, puedes utilizar ClickUp para anotar y seguimiento de todos sus nuevos contactos . Jerarquía de ClickUp presenta una forma sencilla de organizar los contactos y hacer accesible la información sobre ellos. Cree una tarea para cada contacto, añádales imágenes, archivos y descripciones, y ordénelos en Listas y Espacios. Con más de 15 vistas, incluida la Vista Tabla de ClickUp y Vista Tablero puedes personalizar tu entorno de trabajo como más te convenga.

Anota tus nuevas conexiones (a internet) y la información relevante sobre ellas con la vista Tabla de ClickUp

Si tiene poco tiempo, utilice la función Plantilla de lista de contactos de ClickUp ¡y empiece a establecer contactos de inmediato! La plantilla contiene Campos personalizados en los que puede introducir los datos de sus contactos:

Título del puesto

Ubicación

Direcciones de correo electrónico

Perfiles en redes sociales

Lo mejor es que puede modificar la plantilla a su gusto.

5. Toma nota

Con tanto trabajo en red, es posible que olvide de qué iba la conferencia. Por eso debes tomar nota de los puntos clave de las presentaciones, los paneles y los talleres. Puedes hacerlo de forma eficaz con Documentos de ClickUp y sus completas opciones de formato.

Anote valiosas ideas sobre la conferencia con ClickUp Docs

¿No le apetece leer todas las notas? Pregunta a Cerebro ClickUp el asistente de IA de la app, para que te las resuma y puedas tener una visión global. En caso de que un compañero te pida las notas completas porque no ha podido asistir a la conferencia, haz que ClickUp AI las revise y las resuelva antes de reenviártelas. 🤖

Utiliza ClickUp Brain para resumir tus notas en segundos

Del mismo modo que anota las ideas más valiosas de un orador principal, tome notas de las conversaciones que ha mantenido. Como en la conferencia harás muchas conexiones nuevas, es posible que olvides algunas si no las documentas.

Anota todo lo que te ayude a recordar a la persona: dónde os conocisteis, de qué hablasteis y quizás algún momento divertido. También puedes hacer fotos para conservar el recuerdo.

En lugar de tomar notas en el reverso de las tarjetas de empresa o en la aplicación de notas de su teléfono, utilice la lista de contactos que ha creado en ClickUp para recopilar toda la información y las fotos. Le facilitará el trabajo a la hora de hacer el seguimiento. 📓

Recuerde cualquier interacción tomando notas en ClickUp

6. Seguimiento

Debe hacer un seguimiento de sus conexiones después de la conferencia para mantener las relaciones profesionales. Deje algo de tiempo para descansar, pero póngase en contacto con ellos cuando aún tengan un recuerdo fresco de usted. Lo ideal son unos dos días después del evento. Puede ajustar un recordatorio en ClickUp para asegurarte de que no se te olvida. ⏰

En caso de que hayas hecho alguna promesa, asegúrate también de cumplirla. De ese modo, podrás generar confianza y aprovechar posibles oportunidades de negocio.

Puede que los eventos virtuales no permitan el contacto visual como los eventos presenciales, pero pueden ofrecer tantas oportunidades de establecer contactos como los eventos presenciales si se adopta el enfoque adecuado. 🧑‍💻

La mayoría de las directrices ofrecidas en este artículo se aplican a eventos y conferencias virtuales pero aquí hay algunos consejos para establecer contactos específicos para comunicación virtual :

Publica en las redes sociales antes de que empiece la conferencia de empresa y después

Crea un perfil de asistente en la plataforma y conecta tus redes sociales

Preséntate al entrar y enciende la cámara

No tengas miedo de hacer preguntas y participar activamente en los debates

Únete al chat de grupo y envía mensajes privados a los participantes si estableces conexión

5 errores comunes en el networking que debes evitar

Si eres un novato en esto de las conferencias y el networking, ten cuidado de no cometer estos cinco errores garrafales:

Olvidarse de pedir información de contacto: Por el deseo de reunirte con tanta gente como puedas, puede que te olvides de salir de una conversación sin intercambiar tarjetas de empresa o datos de contacto. Por ello, puede perder el contacto con algunos profesionales increíbles o incluso con clientes y empleadores potenciales Conectar sólo con personas con más antigüedad: Las personas que ocupan posiciones de mayor nivel son influyentes y pueden enseñarte mucho. Sin embargo, no debes subestimar a los demás. Quién sabe dónde puede estar tu próxima pista laboral Hacer alarde de tus logros: Aunque debes estar orgulloso de tu trabajo y compartirlo, sé moderado al respecto para no parecer egocéntrico. Da a todos la misma oportunidad de compartir sus logros y recibir elogios Pedir ofertas de trabajo: Las conferencias conectan a personas con un interés genuino común. No son Tableros de empleo. Aunque el trabajo en red puede conducir a una oferta de empleo, no vaya por ahí buscándosela a personas que ha conocido hace unos minutos. Primero debes establecer una conexión (a internet) y ofrecer ayuda antes de pedirla Ser inaccesible: Si te pasas la conferencia mirando el móvil en un rincón, lo más probable es que no conozcas a nadie. Parecerás desinteresado y cerrado, lo que limitará tus oportunidades de conexión (a internet)

Amplía tu red profesional con ClickUp

Tanto si eres un gran líder o un pez pequeño en el océano, asistir a eventos y establecer contactos puede ser decisivo para el desarrollo de tu carrera. Con el tiempo resulta más fácil, pero siempre puedes recurrir a nuestras directrices sobre cómo establecer contactos en una conferencia cuando no estés seguro.

Si no consigues muchas conexiones (a internet) la primera vez, ¡no desesperes! Analice qué ha fallado, siga intentándolo y aproveche los conocimientos adquiridos para futuras conferencias.

Con una herramienta como ClickUp, prepararse y navegar por las conferencias resulta menos intimidante. Regístrese gratis hoy mismo ¡y haz que tu próxima conferencia sea todo un intento correcto! ✨